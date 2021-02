Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 25 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 25 de febrero del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

LENGUAJE

Una copia con sentido

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo a leer y escribir en español y en lengua indígena.

Aprenderás la utilidad de la copia con sentido para reflexionar sobre la escritura y mejorarla, identificando las características de un texto.

Conocerás un poco más de la cultura mixteca también conocida como Ñuu Savi, de la comunidad de Santa Cruz Nundaco en Oaxaca

¿Qué hacemos?

Antes de iniciar esta sesión, ¿Quieres escuchar un poco de música para niñas y niños en lengua tu’un savi?

Te comparto esta canción para que conozcas un poco más de la cultura mixteca.

¡Qué bonito se escucha! Te puedo comentar sobre lo que dice la canción.

Es una canción que habla sobre las ardillas.

La ardilla

En la roca y en la piedra va la ardilla, come espiga y elote la ardilla, en la roca y en la piedra va la ardilla, come espiga y elote la ardilla, en la roca y en la piedra salta la ardilla, con espiga y jilote crece la ardilla, en la roca y en la piedra salta la ardilla, con espiga y elote crece la ardilla, en la piedra y en las hierbas brinca la ardilla. Con elote y la espiga como la ardilla.

¿Qué te parece si la escuchas de nuevo?

¡Disfruta la música!

Ahora ya conoces una canción para niñas y niños en tu’un savi.

¡Vaya, vaya, es maravillosa!

Es momento de iniciar la sesión, pide a Mamá, Papá o algún otro adulto que te acompañen y apoyen en esta actividad.

¿Recuerdas que en la sesión pasada se habló de algunos juegos? También que hiciste una tablita donde anotaste información sobre varios juegos.

Pues en esta ocasión te vas a centrar en la escritura y revisión de un texto donde se explica cómo se juega uno de los juegos de tu tablita: Resbalarse en el monte.

Este juego te llamará la atención porque no lo conoces, pero está ¡Súper divertido!

Con el apoyo de Mamá, Papá o algún otro adulto puedes leer el texto donde explica el juego.

Resbalarse en el monte Kuntaka nu teñutu Resbalarse en el monte es uno de los juegos que más divertidos para los niños tu´un savi. Como su nombre lo dice, se trata de resbalarse en el monte como si fuera una gran resbaladilla. Sólo necesitas mucha energía, una tabla lisa o lamina y varios amigos para pasarla bien. Este juego se realiza en la temporada de sequía, busca una pendiente en el monte, libre de piedras, arboles u objetos que puedan lastimar. Una vez elegida la pendiente, acomódate en la tabla de manera que quedes completamente arriba. Te puedes impulsar con el pie, o bien algún amigo te puede empujar un poco para comenzar a resbalar. Si la tabla es grande, puede subirte con alguien más, se abrazan y se lanzan. Debes frenar con el pie cuando llegues hasta abajo. ¡Inténtalo! ¡Es muy emocionante! Nta suchiluli a ntee nu ñuu savi sa luune´e kuu jinintain ta kusikiín a kuntakaín nii teñutu. Ta nukachijiyo naxaa kakusijinta suchiluli, kutakuu a kakusintain nu resbaladilla kuu. Ta kusikiyo jiniñuyo kuu nteyo, jiniñuyo in ntukuno ntivi a xi lamina in najíyo kusiki. Iyo vani kusiyo ta yichi teñutu, nduku nu ndetuu tava kuu kunu ntukunuro, kuntero tu ndu yuu, kiti xee, ñutu xee, tava ma takuero. Tu niniro nu kaa va nu kusikiro, de xtaro nunkunuro a laminaro, jakuntero de ku techi xiniro kuaro. Tu ndukunu kanu kuu, kanta kunte kii´ro de ku numitaro, tundu de mituroni kii. Tu nkuñati jinuro de chituro jaro. ¡Kusiki de kuniro! ¡Ta luu kuu!

Te cuento que hay una estrategia que se usa para que las niñas y niños como tú reflexionen sobre la escritura y la mejoren, se llama copia con sentido o reflexiva de un texto. No se trata de que copies lo que sea y te entretengas en ello, sino de una copia que revisas, que corriges y que tiene propósitos comunicativos.

En este caso, te pido que copies e ilustres las instrucciones sobre, ¿Cómo realizar un juego? Con ello puedes hacer un libro cartonero de juegos, por ejemplo. Además, durante el proceso de escritura, te acompaño para que pongas atención ¿Dónde está el título? ¿Dónde comienza un párrafo? ¿Cómo termina? ¿Si se usan comas? o en el caso de muchas lenguas, ¿Si se usa glotal? Los textos no son extensos, sobre todo en niños como tú de primer grado pueden ser breves.

Ahora observa la copia que hizo un niño de primero de primaria del texto en tu’un savi.

Texto original en tu’un savi Copia del niño Kuntaka nu teñutu Kuntaka nu teñutu. Nta suchiluli a ntee nu ñuu savi sa luune´e kuu jinintain ta kusikiín a kuntakaín nii teñutu. Ta nukachijiyo naxaa kakusijinta suchiluli, kutakuu a kakusintain nu resbaladilla kuu. Ta kusikiyo jiniñuyo kuu nteyo, jiniñuyo in ntukuno ntivi a xi lamina in najíyo kusiki. Iyo vani kusiyo ta yichi teñutu, nduku nu ndetuu tava kuu kunu ntukunuro, kuntero tu ndu yuu, kiti xee, ñutu xee, tava ma takuero. Tu niniro nu kaa va nu kusikiro, de xtaro nunkunuro a laminaro, jakuntero de ku techi xiniro kuaro. Tu ndukunu kanu kuu, kanta kunte kii´ro de ku numitaro, tundu de mituroni kii. Tu nkuñati jinuro de chituro jaro. ¡ Kusiki de kuniro! ¡Ta luu kuu! Nta suchiluli a ntee nu ñuu savi sa luune´e kuu jinintain ta kusikiín akuntakaín nii teñutu. ta nukachijiyo naxaa kakusijinta suchiluli, kutakuu a kakusintain nu resbaladilla kuu. Ta kusikiyo jiniñuyo kuu nteyo, jiniñuyo in ntukuno ntivi axi lamina in najíyo kusiki, Iyo vani kusiyo ta yichi teñutu, nduku nu ndetuu tava kuu kunu ntunuro, kuntero tu ndu yuu, kitixee, ñutu xee,tava ma takuero. tu niniro nu kaa va nu kusikiro, de xtaro nunkunuro a laminaro, jakuntero de ku techi xiniro kuaro. tu ndukunu kanu kuu, kanta kunte kii´ro de ku numitaro, tundu de mituroni kii. Tu nkuñati jinuro de chituro jaro. ¡ kusiki de kuniro! Ta luu kuu!

Observa que esta copia contiene algunas diferencias respecto al original, es decir, no está totalmente corregido para que te ayude a reflexionar sobre la escritura.

Como puedes observar aquí el niño puso punto al final del título, de pronto puede parecer un error, pero también te informa que el niño sabe que al cambiar de línea se pone punto, aquí se le debe explicar que en los títulos no aplica esta regla, pues los títulos no llevan punto.

Ahora observa que el niño, respetó la división entre párrafos, las letras mayúsculas al inicio y el punto al final del párrafo.

Se observan algunas palabras que no están bien separadas, no tienen espacio o como decimos: juntó las palabras, esto es muy normal que pase, y se relaciona con que a veces escribimos como hablamos de corrido. En este caso, se reflexiona con los niños sobre la separación que hizo y cómo está en el original, para que pueda ver la separación correcta.

¡Te das cuenta! Cuando se usa la copia de textos de manera reflexiva, se puede aprender mucho.

Antes de que termine esta sesión, ¿Qué te parece si escuchas de nuevo la canción en tu’un savi?

¡Adelante con la canción!

ARTES

Hoy seré un poeta

¿Qué vamos a aprender?

Exploraras y reconocerás a la poesía como una manifestación artística presente en canciones, libros y otros materiales creados para niños.

Un saludo muy gracioso,

hoy te voy a dar,

un abrazo de oso,

para poder empezar.

Serás un poeta, jugarás con la poesía, ¿Has escuchado la palabra poesía?

¿Qué hacemos?

La poesía no es sólo para los enamorados, para comenzar, observa la siguiente cápsula que habla acerca de la poesía.

Voz de los sentimientos.

Qué interesante lo que acabas de escuchar acerca de la poesía. La poesía es una forma de desarrollar la imaginación ya que puedes jugar con las palabras y expresar tus emociones. La poesía es un género literario que manifiesta la belleza o los sentimientos a través de la palabra.

Puedes iniciar con palabras que rimen, observa en el siguiente poema de María Elena Walsh.

La mona Jacinta

se ha puesto una cinta

se peina, se peina

y quiere ser reina.

Ay, no te rías de sus monerías.

Mas la pobre mona

no tiene corona

tiene una galera

de hoja de higuera.

Ay, no te rías de sus monerías.

Un loro bandido

le vende un vestido

un manto con plumas

y un collar de espumas.

Ay, no te rías de sus monerías.

Levanta un castillo

de un solo ladrillo

rodeado de flores

y sapos cantores.

Ay, no te rías de sus monerías.

La mona cocina

con leche y harina

prepara la sopa

y tiende la ropa.

Ay, no te rías de sus monerías

Su marido mono

se sienta en el trono

sus hijas monitas

en cuatro sillitas.

Ay, no te rías de sus monerías.

Puedes hacer algunos movimientos al leer el poema. Por cada estrofa que leas o que te ayuden a leer le puedes poner movimientos.

Los poemas se pueden decir o leer con alguna emoción, por ejemplo, de manera triste, también pueden ser cantados, por eso observa el siguiente video.

La mona Jacinta.

Que divertido escuchar el poema con música e imágenes.

Ahora, ¿Qué te parece si haces un poema? Para que sea más fácil primero debes elegir a quien se lo vas a hacer, puede ser una persona que quieras mucho o una mascota.

Por ejemplo, el poema puede ser dedicado a la abuela Tencha, ¿Qué palabras riman con Tencha? podía ser lancha o plancha.

Observa el poema dedicado a la abuelita Tencha.

Mi abuelita Tencha confiesa

que hace ricos postres de fresa.

Que le gusta el juego de mesa

y se ve como princesa.

No le gustan los hospitales

pinta cuadros originales

y rescata a los animales.

¡Abuelita, gracias totales!

Va al mercado en motoneta

en verano se hace poeta

y con todo mundo es la neta.

¡Abuelita, yo soy tu nieta!

Lo que tiene nos comparte

ríe y juega por todas partes.

Sueña con viajar hasta Marte

¡Y ve todas las clases de Artes!

Ahora, declama el poema de una manera divertida, ¿Qué te parece el ritmo de rap? Con la siguiente pista de rap puedes declamar el poema.

Pista de rap – freestyle 12- Instrumental de hip hop para improvisar

¿Notaste cómo puedes crear un poema a partir de lo que conoces de una persona?

En esta sesión aprendiste que la poesía es un género literario, que te permite, crear, imaginar, expresar tus ideas y sentimientos a través de la palabra escrita.

Con la poesía puedes jugar, bailar y conocer.

Puedes hacer un poema para alguien especial, para tu mascota o simplemente jugar con las palabras que riman.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Características de las plantas y sus semejanzas

¿Qué vamos a aprender?

Recordaras acerca de las plantas, sus características y observaras algunas semejanzas entre ellas, por ejemplo, si tienen flores o solo hojas, incluso, los usos que les dan las personas.

¿Qué hacemos?

Se pueden encontrar plantas que tienen flores de muchos colores, mientras que otras solo tienen hojas verdes o amarillas o rojas; pueden tener espinas, otras crecen mucho y otras crecen a ras del suelo, algunas tienen que estar siempre bajo los rayos del Sol y algunas crecen a la sombra. Aprenderás a analizarlas y clasificarlas.

Es común que cuando llega la primavera los jardines se vuelven un arcoíris, porque las plantas que dan flores tienen colores como moradas, amarillas, azules y otras que solo tienen hojas verdes pero muy grandes.

En la época prehispánica las plantas han estado de nuestro lado, han servido de alimento o para aliviar algún malestar. Observa el siguiente video que trata sobre cómo la comunidad de Chinantecos en Oaxaca utiliza las plantas. Obsérvalo hasta el minuto 04:04

La farmacia a tus pies.

¿Sabes por qué el video se llama “La Farmacia a tus pies”? Todas las plantas que usa esta comunidad para curarse y alimentarse, las recogen del campo. Usan las hojas, las flores, la resina que sale de los troncos, y de acuerdo con la ubicación en el país, una planta tiene diferentes usos y remedios, por eso cuidan mucho el medio que les rodea.

Para analizar las características de las plantas, algunas de sus semejanzas y sus usos, resuelve las siguientes adivinanzas:

Puedo ser de varios colores

roja, rosa o amarilla.

Muchas personas me regalan

para su amor expresar.

Y mi olor siempre es un primor

¿Quién soy?

La Rosa.

Existen rosas de diferentes colores como rojas, amarillas o rosas. A muchas personas les gusta tener rosas por sus colores y aromas, también se utiliza para fabricar perfumes.

Siguiente:

Soy tul, y no soy tela,

soy pan y no me comerán.

Puedo venir en colores rojo, blanco o amarillo,

y me gusta mucho la época de frío. ¿Quién soy?

El Tulipán.

La palabra tulipán significa turbante, además, existe alrededor del mundo casi de todos los colores, solo no hay azules ni negros y es en la primavera que empiezan a florecer.

Soy blanca y muchas mujeres llevan mi nombre.

Soy la flor del indeciso y del adivinador,

todos me arrancan los pétalos,

sí, no, sí, no, sí, no.

La Margarita.

La Margarita tiene un contraste de color, desde la parte central que es amarilla y el blanco de sus pétalos. Son muy llamativas para las abejas y es como una pista de aterrizaje para ellas.

Existen flores que son tan curiosas que su nombre es especial, por ejemplo. ¿Conoces la flor que lleva en su nombre, las cinco vocales?

La Orquídea.

La particularidad de la orquídea es que muchas de ellas no crecen en el suelo, sino que sus raíces les permiten fijarse en la parte alta de los troncos de los árboles.

También existen plantas que se utilizan en la cocina, como en los postres. ¿Recuerdas algún sabor particular en las galletas o helados?

La Vainilla.

En muchos postres se usa la vainilla para darles un sabor más rico, la vainilla es una orquídea que es difícil que florezca, por eso los productores de vainilla tienen muchos cuidados con estas plantas.

Es importante que sepas que las plantas producen oxígeno, necesario para muchos seres vivos, además, adornan el interior de las casas o jardines.

¿Sabias que las plantas se pueden clasificar, así como los animales?

Te propongo realizar la siguiente actividad.

Recorta con la ayuda de tu mamá o papá y arma el dado que se muestra a continuación:

Clasifica las plantas que tienen flores o solo tienen hojas, en tu cuaderno dibuja una tabla y del lado izquierdo coloca la clasificación Plantas con flores y de lado derecho Plantas sin flores.

Plantas con flores Plantas sin flores

Recorta las imágenes conforme vayan saliendo en el dado sin repetir y anota algunas de sus características y usos.

Sin flor.

La palma pertenece a las plantas sin flores y tiene varios usos. Observa el siguiente video de alguno de sus usos.

Ventana a mi Comunidad / Ixcatecos-Cuántos sombreros cuesta.

Como pudiste observar, utilizan la palma para hacer sombreros, cubrir los techos de las casas, fabricar canastas y hasta juguetes.

Con flor.

La Jamaica pertenece a las plantas con flor. Sus flores se secan, y con ellas se hace agua fresca. El agua de Jamaica tiene propiedades que benefician tu salud y digestión, también se usa para producir colorantes, incluso se está estudiando para usarla como desinfectante.

Con flor.

Si observas esta planta, te podrás dar cuenta de que no tiene hojas, pero sí espinas. Vive en lugares donde hace mucho calor y el agua se almacena en sus tallos, haciendo que se vean gruesos, además, las espinas le ayudan como defensa a no ser comidas con facilidad.

Sin flor.

Esta planta se llama orégano y crece cerca del suelo. Si le preguntas a algún adulto, seguramente les será familiar el nombre, por que se usa como condimento en la comida, por ejemplo, al pozole para darle mejor sabor o a la pancita.

Sin flor.

Esta planta es un helecho, y son plantas muy antiguas, incluso viven desde la época de los dinosaurios. Requieren de sombra y mucha agua para vivir, por eso se encuentran en lugares muy húmedos.

Con flor.

Esta planta es la buganvilia, y se utiliza mucho para adornar cercas, jardines, pero también sus flores se utilizan para aliviar algunas molestias de las vías respiratorias, como la tos.

Recuerda revisar el cuadro en tu cuaderno.

Plantas con flores Plantas sin flores

Como pudiste observar, puedes encontrar plantas que tienen flores de muchos colores, mientras que otras solo cuentan con hojas verdes, pueden tener espinas, otras crecen altas y otras crecen a ras del suelo, algunas tienen que estar siempre al sol y algunas crecen a la sombra. Algunas se utilizan para condimentar la comida, para construir casas o como medicamento también.

MATEMÁTICAS

Vamos al 50

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás unos juegos con números.

Para esta sesión necesitaras tu libro de Matemáticas de primer grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

¿Qué hacemos?

Para comenzar con la actividad de esta sesión, aparecerán seis tarjetas con números, tendrás que decir que número tiene cada tarjeta.

Para ser más emocionante, el juego será contra reloj tendrás un tiempo limitado para reconocer los números, así que pon mucha atención.

Recuerda, cada que digas un número obtendrás un punto, la meta es conseguir 6 puntos.

Comienza el juego.

Tiempo de reloj.

Cuando uno está nerviosa o nervioso, hace que nuestra percepción del tiempo cambie y pareciera que el reloj avanza rápidamente.

Pasa lo mismo cuando estás aburrido, sientes que el tiempo pasa lentísimo.

A continuación, observa las respuestas de algunos niños y niñas de primero de primaria.

Lorena comenta que fue el número 14.

Y en efecto, es el número 14, catorce.

Pablo menciona, que el número de la segunda tarjeta, es el 26.

¡Exacto! es el número 26, veintiséis.

¿Puedes reconocer el número de la tercera imagen?

Alan dice que para él fue fácil reconocer este número porque su mamá acaba de cumplir años y su pastel tenía unas velas muy bonitas con ese número.

Se trata del número 35, treinta y cinco.

A manera de consejo, nunca dudes de tus respuestas, si no están bien, sólo hay que rectificarlas, eso te ayuda a aprender.

Hasta el momento ya has visto 3 tarjetas, eso quiere decir que faltan otras 3 ¿Recuerdas cuál fue la cuarta tarjeta?

Martín considera que es el número 44, es correcto, es el número 44, cuarenta y cuatro.

Paola dice que es el número 39, treinta y nueve.

Es una respuesta correcta, ya que es el número 39, treinta y nueve.

A continuación, es el momento de la última tarjeta.

La respuesta que Diana da, es 50, cincuenta y es correcta.

La forma en que Diana encontró la respuesta, fue con la ayuda de sus dedos, ella contó 5 veces el número 10.

A continuación, para la siguiente actividad vas a utilizar tu libro de matemáticas en la página 105.

En la página 105 podrás observar un tablero.

Este juego es para dos personas. Los jugadores comenzarán desde donde dice “salida” El objetivo es llegar a la meta antes que el otro jugador. La meta es llegar al número 50. Quien llegue primero gana la partida. Pídele a tu mamá o papá que jueguen contigo.

Por turnos, cada jugador lanzará dos dados, el número que arrojen, será el número de casillas que vas a avanzar. Es muy importante que antes de mover la ficha cuentes bien los puntitos de los dados para saber con exactitud cuántas casillas deben moverse.

En el tablero se pueden ver algunas casillas que están en blanco, para ello, vas a contar en voz alta y a escribir en tu tablero los números que hagan falta.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 … ¿Qué número sigue?

Audio 9

continua, 10, 11 …

Audio 14

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25…

Audio 26

27, 28 …

Audio 29

30, 31 …

Audio 32

33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48….

Audio 49

50, Felicidades, has llegado al 50 lo hiciste muy bien.

Una vez completado el tablero, ya puedes empezar, pero, para que sea más emocionante, ¿Por qué no haces equipos, unos serán la ficha roja y los otros la ficha azul.

Recuerdas que la regla era que el que llegara primero a 50 ganaba, pero para poner un ejemplo de cómo se juega van a ser tres tiros cada equipo, y quien llegue a la casilla mayor ganará.

Observa el siguiente ejemplo como se juega con los dados.

Equipo azul.

¿A qué casilla debe avanzar el equipo? Así es, la casilla 5.

Equipo rojo.

¿Cuántos lugares debe avanzar este equipo? A la casilla 11.

Turno del equipo azul.

¿Qué suma fue? Así es, avanzar 9 casillas, si estás en la 5 y le sumas 9 entonces da como resultado el 14. avanzas hasta la casilla 14.

Equipo rojo.

¿Cuántas casillas debe de avanzar? ¿A qué casilla debe llegar? Son 12 casillas a partir de la casilla 11, para saber a qué número va a llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12, se llega a la casilla 23 porque 11 + 12= 23

Es turno del equipo azul.

Salió un 6 y 6, ¿Cuántos puntos son y a qué casilla se debe llegar? Los puntos suman 12, si está en la casilla 14, y se le aumentan 12 se llega a la casilla 26.

Equipo rojo.

Cayó el 4 y el 2 ¿Cuántos puntos suman? 6 y ¿a qué casilla va a llegar? Hasta la casilla 29.

El equipo rojo es el ganador.

Estuvo divertido, ¿Verdad?

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

