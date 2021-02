Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 25 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 25 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Rodeados de gases

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar los materiales que te rodean, en la sesión de hoy específicamente los materiales gaseosos.

¿Qué hacemos?

Has visto que los materiales pueden estar en tres formas o estados, aprendiste de los líquidos, los sólidos y hoy nos adentraremos al mundo de los gases.

Estamos en medio de una mezcla de gases, el aire, el que respiramos y que nos rodea por todos lados. Recordemos las clases en las que hablamos de la respiración en los animales, en ellas aprendimos que los animales intercambian gases mediante diferentes mecanismos en los que entra oxígeno y sale dióxido de carbono.

Para comenzar realizaras una actividad el inflar un globo.

Digamos que atrapaste un poco de aire en el globo, ahora vamos a desinflarlo.

Es algo con lo que has jugado toda la vida, podemos observar que estamos dejando salir el aire, por eso se desinfla el globo, aunque no lo veamos, pero podemos oírlo salir.

Este es el inicio de nuestra clase y estamos viendo la primera característica de los gases.

Que es que los gases se desplazan de un recipiente a otro ocupando todo el espacio disponible.

Hoy nos adentraremos precisamente en las características de los gases, entre ellos, el aire que respiramos cada segundo de nuestra vida.

Hasta ahora aprendimos que los líquidos y los sólidos, tienen características propias que nos permiten identificarlos. En el caso del gas, sus características son bastante interesantes.

Otra característica de los gases es que, “en su estado natural, no tienen volumen, ni forma; por eso ocupan todos los espacios, ya sea un recipiente o el ambiente”.

Aunque no los vemos, estamos rodeados de gas, empezando por el aire.

Y por eso para respirar no necesitas buscarlo como lo haces con el agua para beber o una manzana para comer, solo lo inhalas.

Para ver cómo se comportan los gases, vamos a hacer un experimento. ¿Me ayudas?

Primero llenaremos un vaso con agua, ¿Qué observamos?

El vaso se va llenando desde el fondo hacia arriba. No ocupa todo el espacio, Ahora lo compararemos con lo que pasa con un gas.

– Vaciar medio vaso de vinagre dentro de la botella.

– Con el embudo poner 4 cucharaditas de bicarbonato dentro del globo.

– Colocar la boca del globo en la boca de la botella con cuidado para que el bicarbonato no caiga sobre el vinagre todavía.

-Cuando ya esté colocado, sujeta el globo y deja que el bicarbonato caiga en el vinagre.

– Observar lo que ocurre y toca la botella para notar si se ha enfriado o se ha calentado.

El globo se infló, sin necesidad de que nosotros lo sopláramos, pero ¿De dónde salió el aire?

Al juntar las dos sustancias provocamos una reacción química, en la que las estas sustancias se transforman en otras distintas. En este caso mezclamos el vinagre y el bicarbonato de sodio y se produjo dióxido de carbono. (También se produce agua y sales, solo como información adicional).

Ese gas es muy popular es el mismo que desechamos durante la respiración.

Efectivamente, el dióxido de carbono, CO 2 , es el gas responsable de que se formen las burbujas y de que se infle el globo.

¿Qué diferencia hay con el agua?

El agua solo ocupa una parte del vaso que la contiene, se va llenando desde el fondo, en cambio el globo se llena completo. El gas es más ligero y se expande ocupando todo el espacio y tomando la forma de éste. Creo que es el momento de usar nuestros “lentes para ver más allá” ya saben que este instrumento nos permite ver cosas que nuestros ojos a simple vista no perciben, en este caso porque son muy pequeñas.

Un momento, se ven diferentes a los sólidos y líquidos… sus partículas están muy separadas e inquietas. Sí, eso es lo que hace que los gases se comporten de esa manera. Las partículas que los forman son muy ligeras y digamos que siempre están buscando expandirse.

Veamos otra característica de los gases.

Con la ayuda de un adulto, con mucha precaución y sin usar sustitutos.

PROCEDIMIENTO: Con el taladro perforar el corcho a todo lo largo, meter el popote en un lado del corcho, sólo hasta la mitad del corcho y en el otro lado meter el tubo del gotero y sellarlo con el pegamento (chicle). Poner en la botella ¼ de agua, meter el popote en la botella y cerrar bien con el corcho. Soplar por el gotero, dejar de soplar y observar qué sucede.

Al soplar por el gotero se comprime el aire y cuando dejas de soplar, el agua sale de la botella empujada por el aire comprimido. En este experimento el agua es el ingrediente activo, el aire es el impulsor o propelente y el popote es el tubo por el que el aire comprimido empuja el agua hacia afuera, el agua no tiene por donde salir, solo por el popote.

Recuerdo las clases de sólidos y líquidos a ellos no podíamos comprimirlos esa es una propiedad de los gases, el hecho de que puedas “apretarlo” de un espacio muy amplio a un espacio muy pequeño y se llama compresión.

Vaya que los gases son diferentes a los líquidos y a los sólidos, creo que ahora es más fácil distinguir las diferencias entre los tres. Para terminar, me gustaría presentarte la galería de los gases más famosos, precisamente porque no los vemos, es una forma de conocer qué tipos de gases nos rodean.

El gas más famoso: El aire que respiramos. Es un conjunto de varios gases llamados: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, agua y otros gases llamados nobles.

El gas más hermoso: el vapor de agua. Es el más bonito porque forma las nubes, después las lluvias, los ríos, los mares y es el sostén de la vida en nuestro planeta.

El gas más divertido: el helio. Es el gas con el que se llenan los globos que flotan.

El gas más útil: el gas de las cocinas. Con el funcionan las estufas, los calentadores de agua, puede ser un gas llamado butano o un gas llamado metano.

El gas más burbujeante: el gas de las bebidas. ¡Nuevamente es el dióxido de carbono!

El gas más incómodo: los gases corporales. Los producen bacterias que viven en el intestino grueso y son una mezcla de gases como el dióxido de carbono, el hidrógeno y el metanol; pero los gases que les dan el mal olor se llaman: indol, escatol y el sulfuro de hidrógeno.

Esta semana aprendimos sobre la manera en la que estos materiales se presentan, pueden ser sólidos, líquidos o gases; además que cada uno según su estado, tiene características muy particulares.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

MATEMÁTICAS

La fiesta de cumpleaños

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre el uso de fracciones como medios, cuartos, octavos, entre otras para representar resultados de reparto.

¿Qué hacemos?

¿Qué es lo que más extrañan de no poder salir libremente? ¿Extrañas las fiestas de cumpleaños?

Las fiestas de cumpleaños son divertidas para niños, jóvenes y adultos. Recuerdo una fiesta de cumpleaños donde repartieron regalos de carritos a escala, pero para obtenerlos se necesitaba manejar fracciones.

Recuerdas, ¿Cómo era una fiesta? Le entregaban a los niños y niñas una tarjeta que podía tener una figura o una fracción. ¿Y qué fracciones eran? Todas estaban expresadas en medios, cuartos y octavos. ¿Y qué tarjetas eran las que tenían premios?

Las que tenían fracciones, entonces era un juego de suerte, si te tocaba la tarjeta con fracción, ¡ganabas el carrito! No era solamente de suerte porque si tenías tarjeta con una fracción debías calcular el número de carritos al que correspondía la fracción que había en tu tarjeta con base en el total de carritos que había en su caja.

¿Y cómo llegaban a la respuesta las niñas y niños? Había una mesa con fichas y listones para que hicieran sus cálculos y exploraran las posibles respuestas.

¿Cuántas cajas de carritos eran? Eran dos cajas, una tenía 24 carritos como vemos en esta imagen.

Y otra caja tenía 48 carritos.

Puedo conseguir algunas tarjetas con fracciones y también fichas de colores y listones. Si no tienes, pueden usar frijoles o piedras o canicas, agujetas, tiras de papel y si no encuentran, puedes acompañarnos observando la clase. vayan a buscar su material de exploración.

La primera tarjeta dice 12 de 24

¿Cómo te fue y que procedimiento utilizaste?

Primero forma las fichas que representan las dos cajas de carritos y busca números que multiplicados me den el número de carritosLa primera es de 4 filas con 6 fichas cada una como aquí, eso es 4 x 6 = 24 y la segunda de 6 filas como ésta, con 8 fichas cada una, es decir, 6 x 8 = 48

Como la tarjeta pide 12 de 24, entonces dividí con un listón colocado horizontalmente a la mitad de mi grupo de 24 y me queda dividida en 12 de un lado y 12 del otro.

Luego conté el número de fichas que tiene 12 y son 12, entonces descubrí que 12 de 24 son 12.

Vamos con la siguiente tarjeta que dice: 14 de 48. Tienen otros 15 segundos para explorar.

Ahora a la formación de fichas de 48 y con un listón la divide verticalmente a la mitad. Así de un lado tendrás 12 y del otro lado también 12 luego divide cada medio a la mitad y obtendrás 14 en cada división. Conté el número de fichas que hay en un cuarto y son 12, por lo tanto, 14 de 48 son 12.

Muy bien, vamos con la siguiente tarjeta que dice:

38 de 24

Fui a mi formación de 24 la cual tengo dividida en mitades y con estos dos listones dividí cada mitad a la mitad y obtuve 44 luego dividí cada cuarto a la mitad con este listón que puse de manera vertical y obtuve 88 como aquí, ¿Ya vieron? Conté cuántas fichas tiene cada octavo y son 3 por lo tanto 18 de 24 son 3.

Así es, porque me piden 38 de 24, entonces multiplico 3 x 3 = 9 y obtengo mi resultado, así que 38 de 24 son 9.

En la fiesta la mayoría de las niñas y niños que tuvieron premio respondieron correctamente porque habían visto en clase resultados de repartos representados con fracciones.

¿Les gustaría seguir divirtiéndose con repartos expresados con fracciones?

Consulta tu libro de desafíos en la página 76 de tu libro de Matemáticas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3DMA.htm?#page/76

Vamos con el ejercicio 1.

La pregunta del inciso a) dice, ¿En qué reparto le tocará más cartulina a cada niño?

De acuerdo, vamos a contestar para comparar resultados.

Yo creo que es en el reparto 1

¿Por qué? Porque hay menos niños y niñas y les toca una parte más grande.¿Están de acuerdo? Muy bien, es correcto.

Ahora el inciso c)

¿Cómo se puede comprobar si lo que respondieron es cierto?

En el reparto 1 son cuatro niños, por lo que tengo que fraccionar la cartulina en 4 partes y a cada niño le toca 14 en el reparto 2 son ocho niños, por lo que tengo que fraccionar la cartulina en 8 partes y le toca 18 a cada niño. Un cuarto de cartulina es mayor que un octavo.

De acuerdo, seguimos con el ejercicio 2 en la siguiente página.

Nos habla de la repartición de caramelos de miel en dos equipos, de tal manera que a todos y todas les toque la misma cantidad y que no sobre.

La pregunta a) ¿En cuál equipo le tocará más caramelo a cada niño?

Vamos a resolver para comparar resultados.

Para el equipo 1 son 3 caramelos para 4 niños, es decir van a dividir tres entre 4 y en el equipo 2 son 5 caramelos para 8 niños.

En el equipo 2 son el doble de niños que en el equipo 1 y para que les tocara lo mismo que a los de ese equipo deberían ser 6 caramelos, pero son sólo 5, entonces les toca más caramelo a los niños del equipo 1.

Hay más caminos para resolverlo, uno sería pensar que en el equipo 1 son 3 caramelos para 4 niños, y en el equipo 2 si repartimos 3 caramelos para 4 niños, sólo quedarían 2 caramelos para 4 niños, por lo que le toca menos a este equipo.

Con el razonamiento que hiciste y que seguro muchos y muchas de los y las estudiantes hicieron, podemos comprobar que en matemáticas existen varios caminos que llevan a la respuesta correcta.

Vamos con el inciso b)

¿Cuánto le tocó a cada integrante del equipo 1?

Son 3 caramelos para 4 niños y niñas, por lo que no le puede tocar un caramelo entero a cada quien, entonces se necesita fraccionar los caramelos.

Si los fracciono en mitades no me sale porque son 6 mitades para 4 personas, entonces se me ocurrió que podía fraccionar cada caramelo en cuartos, así le doy a cada quien 14 de cada caramelo.

Como son 3 caramelos le tocan a cada niño y niña 34 de caramelo.

Con lo que dijo de fraccionar de diferente manera, pensé en otra forma que tal vez es la que encontraron las niñas y niños en casa.

Dos caramelos los fracciono en medios y tengo 42 y le doy 12 a cada niño y niña y el tercer caramelo lo fracciono en cuartos y le doy uno a cada quien, por lo que le tocarían a cada niño y niña 12 más 14 de caramelo.

Y es la misma cantidad de caramelo que con el procedimiento anterior. Nuevamente comprobamos que existen varios caminos para llegar a la respuesta correcta. Vamos con la c).

Son 5 caramelos para 8 niñas y niños, no puede tocarle un caramelo completo a cada quien, entonces se tienen que fraccionar. ¡Puedo seguir los dos procedimientos que utilice para el equipo 1!

Fracciono 4 caramelos a la mitad y obtengo 82 y le doy 12 a cada uno. Un caramelo lo fracciono en octavos y le doy 18 a cada uno. Le tocan 12 más 18 de caramelo a cada niño y niña.

y le doy 12 a cada uno. Un caramelo lo fracciono en octavos y le doy 18 a cada uno. Le tocan 12 más 18 de caramelo a cada niño y niña. Otra forma de repartirlos es fraccionar los 5 caramelos en octavos y le doy 18 de cada caramelo a cada quien. Le tocan 58 de caramelo a cada niño y niña.

Como vieron con el equipo 2 usamos los dos procedimientos utilizados con el equipo 1. Vamos ahora con el desafío 3.

Nos dicen que se van a repartir galletas de granola a dos equipos, el de Carla y el de Luis, de tal manera que a todos y todas les toque lo mismo y no sobre nada. Inciso a)

¿Creen que a Carla le toque la misma cantidad de galleta que a Luis?

En el equipo de Luis son 3 galletas para 4 niños y niñas y para que les tocara lo mismo tendrían que ser 6 galletas para 8 niñas y niños en el equipo de Carla, porque si aumentan al doble los y las integrantes, para que les tocara lo mismo deberían aumentar al doble las galletas, pero aumentan más del doble.

Vamos con el inciso b)

¿Creen que a Carla le toquen más de 3/4 de galleta?

Creo que sí le tocan más de 34 me acordé que en la pregunta 1, para 4 niños y niñas con 3 caramelos les tocó 34 de caramelo a cada quien.

este caso, si fueran 6 galletas para 8 niños y niñas, les tocarían 34 de galleta porque sería el doble de galletas para el doble de niños, pero aquí hay una galleta más para repartirles, entonces sí le toca a Carla y a todos los niños y niñas de su equipo más de 34 de galleta.

Qué bien que utilizaste el resultado de la pregunta 1 para resolver esta parte de la pregunta 3.

Vamos por último con los incisos c) y d).

Aquí nos preguntan, ¿Cuánto de galleta les tocó a Carla y a Luis?

En el caso de Luis, la respuesta la tenemos en 1 que son 34 de galleta, para Carla ya vimos que, si fueran 6 galletas para repartir, les tocarían 34 de galleta por niño y niña, pero como todavía sobra una galleta, la dividimos en octavos y le damos 18 a cada quien, y les toca 34 más 18 de galleta a cada integrante del equipo de Carla.

El practicar es muy importante y el poder hacerlo todos los días en nuestras actividades cotidianas nos ayuda mucho, por eso nos gusta incluir actividades donde puedas relacionar las matemáticas con tu día a día.

Hoy vimos cómo hacer repartos entre niños y niñas, donde era necesario fraccionarlos para que a todos les tocara la misma cantidad sin que hubiese sobrantes. En el caso de los carritos a escala, el entero era el total de carritos que había en cada caja, así que fue necesario obtener partes de esa cantidad para dar los premios.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Advertimos o comunicamos una novedad

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderemos sobre las características y tipos de avisos.

¿Qué hacemos?

Te comento que la lengua chichimeca Úz a ‘, también conocida como chichimeco es una lengua indígena nacional que pertenece a la familia lingüística oto-mangue, tiene una sola variante lingüística, y se encuentra en un grado de riesgo no inmediato de desaparición, pero si en una fase crítica; según el censo del INEGI en 2010 documento 2,295 hablantes, localizados en la comunidad de Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz del estado de Guanajuato.

Ra xits´i nu paa dya ra panraji ñe ri jñïsiji kja xiskuama xorungumï, pjembe ko kjogï jñaa kja ts´ijñiñi

Observa el siguientevídeo muy ilustrativo y una breve historia de los Chichimecas.

Video. Breve Historia Chichimeca. Anímate 2018 (Escuela TV Secundaria Misión de Chichimecas 476)

Nos da una idea más clara de por qué quedan tan pocos hablantes de la lengua Úza’. Son un pueblo guerrero que tuvo muchas bajas en las luchas por defender sus tierras.

Un pueblo muy fuerte su lengua materna sigue siendo una muestra de valentía, pero sobre todo de amor por sus raíces.

Déjame mostrarte esto: ¡Eso es un aviso!

Y en este caso es un aviso del congreso que se organizó hace algunos años para presentar el manual de la lengua chichimeca. El documento que se presentó es para la gente ajena a la comunidad. Es un manual para consulta y ayuda en el aprendizaje de la lengua.

Kánganch’ é mán i rk’ ú n ki kánganch’ é ír u rk’ ú n, kín i úb a ’ an ú n káb e ’ mahár man’ í h í’ e rinh í mahár rutshán.

En las tiendas o en muchos lugares uno puede encontrar avisos con información de todo tipo, ya sea para llamar la atención de sus clientes o para comunicar diversos asuntos.

Por ejemplo:

Uso de cubrebocas obligatorio

Mantenga su sana distancia

Use gel desinfectante.

Acceso permitido solamente a una persona.

Es obligatorio lavarse las manos.

Favor de traer su bolsa o canasta

Algunos de los avisos advierten sobre algún riesgo, otros notifican o presentan normas o reglas o prohibiciones.

Veamos algunos ejemplos:

También hay avisos que presentan mensajes con distintas características, por ejemplo, en la publicidad. Aquí se llaman anuncios.

Por ejemplo:

Ahora ya tenemos ejemplos de diferentes tipos de anuncios.

Es muy importante que tomemos notas de estos ejemplos de avisos porque los volveremos a ver más adelante

Hemos hablado acerca de las características y tipos de los avisos.

Me na joo ts´itriji pokjï na punkjï ko jñanrokjme ri mbeñe texe ko o mamuji añeba ri opjï kja xiskuama xorungumï

Recuerda que los avisos son una advertencia que se comunica a alguien, puede ser una señal, un consejo o un llamado de atención. El aviso intenta advertir o comunicar una novedad, ya sea en forma oral o por escrita.

Pon mucha atención a los distintos avisos que se muestren en su comunidad, todos ellos buscan comunicar alguna novedad y otros advertirles sobre algún riesgo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna

ARTES

¡Arte, figurativo o abstracto!

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los conceptos de arte figurativo y arte abstracto, e identificarás las diferencias entre obras plásticas de varios estilos.

¿Qué hacemos?

Continuarás profundizando sobre los elementos básicos del lenguaje de las artes plásticas. Como recordarás, ya has revisado conceptos como el punto, la línea, el contorno, el fondo y la figura en sesiones anteriores.

Por ello, ahora nos centraremos en conocer el arte figurativo y el arte abstracto, así aprenderás sus características y diferencias. Para introducirnos al tema observa el siguiente video de Regina Zoé Pacheco Soto, del Colegio Huitzilan.

Video. Pregunta de la alumna Regina Zoé Pacheco Soto.

Ahora bien, para comprender el concepto de abstracto en las artes plásticas necesitas conocer primero otro concepto que es el arte figurativo. En las artes visuales se conoce como arte figurativo al arte que representa las cosas tal como son, es decir, los pintores o escultores imitan o copian a la naturaleza o las cosas, y su pintura se entiende fácilmente. El observador puede comprender el mensaje que el artista quiere transmitir.

Un ejemplo muy claro de ello, es la imagen que puedes apreciar a continuación.

La primera fotografía nuestros volcanes, pero posteriormente en la segunda imagen

se convierte en la Obra de José María Velasco “Valle de México tomado cerca del Molino del Rey”.

De esta manera, el arte abstracto es opuesto al arte figurativo porque no copia los objetos igual a los reales, sino que representa las emociones o sentimientos del artista a través de jugar a cambiar las formas, los colores y los tamaños de las cosas. En ocasiones también se simplifican o se exageran.

Aquí, podemos ver como en la imagen de un niño que está leyendo se le modifican las formas y colores para mostrar la misma idea, pero expresada de manera distinta.

Este es un dibujo abstracto, es importante decir, que es una elección personal del artista si hace una obra figurativa o abstracta, es decir, cada artista decide cómo quiere hacer su obra y con cuál estilo se siente más cómodo para expresar lo que quiera expresar a través de su obra.

Veamos algunos ejemplos de obras plásticas de artistas mexicanos figurativos y abstractos, estás pinturas nos ayudarán a comprender aún más las diferencias que hay entre arte abstracto y arte figurativo.

Primero, por ello observa las 3 pinturas de arte figurativo; para identificar claramente diversos elementos que los artistas plasmaron en sus obras.

Puesto de mercado. Autor anónimo.

Libro de texto SEP Educación Artística 6o grado p.82

Esta pintura retrata un expendio virreinal con los más variados comestibles, los cuales son los principales protagonistas, se pueden apreciar: frutos, dulces, licores, semillas y pescados secos que cuelgan del techo. También se observan con gran detalle los recipientes que se utilizaban en ese entonces: canastas, huacales, tenates y barriles. Parece que el motivo de la obra fue dejar un testimonio del mundo social de la época.

Atardecer en el mar (la ola roja) 1910

Joaquín Clausell.

Esta es una obra de Joaquín Clausell. Un pintor mexicano de formación autodidacta. Autodidacta quiere decir que aprendió él solo a pintar. Su pintura se enfoca principalmente en los paisajes de México. En sus obras se destaca el uso de colores en tonalidades fuertes, no muy parecidos a los colores reales; como por ejemplo esta ola roja con un cielo que parece que tiene fuego. Seguramente estás pensando que le quedó muy bella la pintura.

La síguete obra le pertenece a María Izquierdo, una pintora mexicana. Ella fue la primera en exponer sus obras fuera de México, en 1930. Su obra se caracteriza por el uso de colores intensos en autorretratos, paisajes y naturaleza.

Alacena” (1947) María Izquierdo.

¿Te das cuenta cómo cada obra tiene un estilo propio y que, aunque tratan de representar distintas cosas, también tienen formas distintas, una personalidad que las distingue? Escribe en tu cuaderno, ¿A qué crees que se deba?

Ahora, observa 3 pinturas de arte abstracto que también son de artistas mexicanos.

Esta es La ciudad desbordada, contaminación del aire, del año 1969 por Lilia Carrillo. Fue una pintora mexicana que se distingue por el uso de manchas, trazos y destellos de color.

“La ciudad desbordada, contaminación del aire” (1969) Lilia Carrillo.

A veces es difícil notar detalles importantes, pero cuando uno se pone a mirar estas obras abstractas la imaginación vuela, y si te le quedas viendo un rato, aparecen las luces, las sombras y los colores, sin embargo, también ese es el motivo de lo abstracto, hacer volar la imaginación.

¿Dime qué ves en esta? Se llama Carta a Alicia Liddell, del año 2008. Hecha por Vicente Rojo. Es un pintor y escultor mexicano, aunque nació en España.

Carta a Alicia Liddell” (2008) Vicente Rojo Libro.

A primera vista se me figuran como unos ojos, ya viendo con más detalle podrían ser unas cerraduras viejas.

Por último, observa está obra titulada Paisaje de Papantla, de 1955. Po Gunther Gerzso, un artista plástico mexicano de ascendencia húngaro-alemana, su obra lo sitúa como un destacado artista abstracto de América Latina.

Paisaje de Papantla” (1955) Gunther Gerzso.

Todo está hecho con cuadritos entre azules y cafés, hasta creo que el artista quiso pintar como si viera todo desde arriba.

El arte abstracto, si te fijas en todas las pinturas es distinto. No hay una igual porque depende de la mirada del artista que la crea.

Para seguir explorando este tema la siguiente vamos a ver un video de un artista plástico, para conocer un poco sobre su proceso de creación de obras figurativas y abstractas.

Video. Artista Nolasco M. Vera Artista Plástico.

Claramente, la obra el “Hombres de maíz” que mostró el artista está impresionante. Es sorprendente el estilo que desarrolló a lo largo de su carrera, sobre todo porque hace un trabajo inspirado en cosas que conocemos muy bien y lo transforma en un mundo propio. Es fabuloso como utiliza ambos estilos, tanto figurativo como abstracto. ¿Estás listo para ponerlo en práctica?

Veamos unas imágenes y analicemos si, ¿Es figurativa o abstracta?

Violín y uvas, 1912 Pablo Picasso.

Pablo Picasso era hijo de un profesor de dibujo y era considerado desde niño, un prodigio. Perteneció a una corriente de artistas que pensaban que desde hace mucho tiempo habían renunciado a plasmar las cosas tal cual y como las veían sus ojos. Estaban enfocados en construir más que copiar la naturaleza o los objetos, querían que sus obras fueran algo especial. Efectivamente esta es una pintura que muestra diferentes tipos de vista de un violín, y bueno, así se gana la categoría de lo abstracto.

Los aristócratas (fragmento) 1923-1924

Este es un Mural. Se llama mural porque está plasmado en una pared. Esta obra se encuentra en uno de los museos de la Ciudad de México y muestra una escena. La obra se titula “Los aristócratas”, que era la forma de llamar a una clase social con dinero en la época del pintor, los vemos ataviados con vestidos ostentosos, el hombre trae un traje con sombrero de copa. Como dato curioso, esa obra se denomina Fresco por la técnica, que es a base de capas de cal con otros materiales. Es una técnica que tarda mucho en aplicarse. Es interesante lo que podían hacer estos artistas con el estilo figurativo.

Desnudo bajando la escalera.

Esta pintura pertenece a un artista francés maravilloso, revolucionario, su nombre es Marcel Duchamp. Es considerada una de las clásicas en la época en la que se creó, aunque realmente dicen que Duchamp tiene un estilo único. Este artista es muy famoso, hasta se consideró uno de los más inteligentes de su siglo. Había algo especial en él porque no tenía formación alguna, ni escuela, con su voluntad desarrolló diversas técnicas y miren su trabajo. Aunque es ampliamente abstracto, nos muestra a una persona bajando de unas escaleras, según él.

Tormenta de nieve (1842)

Sin duda nos enfrentamos a un dilema. Esta pintura se pertenece a un pintor extraordinario llamado William Turner, es conocido por realizar muchas obras con barcos, un paisajista con gran talento. Un dato curioso de esta obra: es que Tuner se ató cuatro horas a un mástil en un navío para poder captar las trepidaciones de la tormenta. Nos habla de su entusiasmo y pasión por retratar el paisaje, las adversidades. Lo hizo tan increíblemente que ni siquiera se puede distinguir el navío, como en una tormenta.

Para el arte, a veces debemos dejarnos llevar por lo que sentimos, las primeras impresiones son muy importantes y no debemos desechar las ideas. Finalmente, están hechas para causar un impacto.

White Light, 1954 Jackson Pollock

Este es uno de los cuadros del controversial artista Jackson Pollock. Uno de los representantes de una corriente artística llamada Expresionismo ABSTRACTO. Y te voy a explicar por qué se llama así, rápidamente.

Quiero que noten cómo está hecha. Esto que llaman Expresionismo abstracto trata de tener una superficie, por lo regular muy grande y lanzar la pintura con fuerza sobre el lienzo. Así notamos como si fueran líneas de pintura, como cuando se enreda un estambre, era una experiencia, claramente relajante. Es como si tejiera el cuadro con pintura. Y este artista lo hacía maravillosamente, dicen que cuando uno se para frente a las pinturas del gran Pollock es muy emocionante. La obra se llama White Light, (luz blanca) y fue una de las últimas que hizo, y la única que terminó por completo.

Espero que tu imaginación haya navegado por el arte con tanta pasión como la de todos estos artistas al pintar sus obras.

Aprendimos sobre los conceptos de arte figurativo y arte abstracto, identificamos las diferencias entre obras plásticas de estos estilos y conocimos la obra del artista mexicano Nolasco M. Vera. También hablamos un poquito de las curiosidades de los artistas, esto con el propósito de que te acerques a preguntar cuando veas alguna pintura, escultura, obra de teatro, o escuches algo que te guste, para que te digan cómo está hecha, qué pensaban, qué es. Recuerda que la curiosidad es la mejor maestra.

La próxima vez que aprecies una obra plástica te invito a que descubras cuál es tu estilo preferido

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

