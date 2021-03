Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 25 de marzo

One day, hundreds of years ago, the god Quetzalcoatl decided to travel around the world. He looked like a snake adorned with green and gold feathers. In order not to be recognized he took on human form and set out on his journey. He visited many places and walked through many forests without rest. At the end of the journey, he felt very tired. So, He decided to rest and admire the nature. It was a beautiful summer night. The stars covered the sky like a huge blanket of diamonds, and next to them, a pretty moon was shining. After a while, he realized that a rabbit was looking at him, it was chewing something. What are you eating cute little rabbit? asked Quetzalcoatl. Just some fresh grass. If you like, I can share it with you. I’m very grateful, but humans don’t eat grass. You look tired and I’m sure you want something to eat. You’re right. I guess if I don’t find anything to eat, I’ll starve to death. The rabbit felt terrible. He couldn’t let that happen! The rabbit offered himself to the god in an act of generosity. I am only a small rabbit, but if you want, I can feed you. Eat me and you will survive”. Do you think Quetzalcoatl ate the rabbit?

Un día, hace cientos de años, el dios Quetzalcóatl decidió viajar por el mundo. Su aspecto era el de una serpiente adornada con plumas verdes y doradas. Para no ser reconocido tomó forma humana y emprendió su viaje. El visitó muchos lugares y atravesó muchos bosques sin descanso. Al final del viaje, se sintió muy cansado. Por tanto, decidió descansar y admirar la naturaleza. Era una hermosa noche de verano. Las estrellas cubrían el cielo como un enorme manto de diamantes, y junto a ellas, una hermosa luna brillando. Al cabo de un rato se dio cuenta de que un conejo lo miraba, éste estaba masticando algo. ¿Qué estás comiendo lindo conejito? Preguntó Quetzalcóatl. Sólo un poco de hierba fresca. Si quieres, puedo compartirla contigo. Te lo agradezco mucho, pero los humanos no comemos hierba. Pareces cansado y estoy seguro de que quieres algo de comer. Tienes razón, Supongo si no encuentro nada que comer, me moriré de hambre. El conejo se sintió muy mal. ¡No podía dejar que eso sucediera! En un acto de generosidad el conejo, se ofreció al dios. Sólo soy un pequeño conejo, pero si quieres, puedo alimentarte. “Cómeme y sobrevivirás”. ¿Crees que Quetzalcóatl se comió al conejo?