Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 25 de marzo

8 de marzo de 2021 El día de hoy se entregaron cuadernillos para los niños de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad El Zapote. Las maestras vinieron a entregar los cuadernillos en las siguientes horas: 9 de la mañana, niños de primero y segundo. 10 de la mañana, niños de tercero y cuarto. 11 de la mañana, niños de quinto y sexto. Se entregaron todos los cuadernillos. La gente respetó la sana distancia y trajo cubrebocas.

8 de marzo de 2021 Axe’ xi k’ichaj binaj an dhuchlab t’ojlab abal an tsakamchik xi k´wajat ti al an ataj exobintaláb Josefa Ortíz de Dominguez, ajidh ba’ al an kwenchal El Zapote. An exobchixchik chich in binal an dhuchlab t’ojlab axe xí k’ij: Belew an dhajuw, an tsakamchik xi k’wajat tin k’a’al ani in tsapchíl an tamub. Laju an dhajuw, an tsakamchik xi k’wajat tin oxchíl ani in tse’chíl an tamub. Laju jun an dhajuw, an tsakamchik xi k’wajat tin bo’chíl ani in akakchíl an tamub. Binaj patal an dhuchláb t’ojlab. An k’wajíl in ejtiy ani in beletna tin ba’, ani in eyendha’ in paxk’iyab a wi’.