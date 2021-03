Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 25 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy jueves 25 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Debatir es aprender

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un borrador de tu participación a partir de argumentos en un debate.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy vamos a desarrollar esta práctica del lenguaje que hemos venido preparando a lo largo de varias sesiones.

Vamos a participar en un breve pero intenso debate, hemos preparado con mucho cuidado los argumentos que vamos a utilizar para defender el punto de vista de cada uno, con relación al tema de la discriminación.

La forma en que se puede realizar un debate; en este caso, un debate escolar con un tema tan interesante y polémico como: ¿existe en México discriminación racial hacia personas indígenas y afrodescendientes?

A lo largo de la historia, y todavía en la actualidad, se han invocado razones de tipo económico, social, cultural, laboral o étnico para justificar la exclusión y hasta la eliminación de grupos de personas específicos. Las ideas de igualdad y democracia entre los seres humanos surgen en el siglo XVIII y, a partir de ellas, se ha creado un marco legal basado en los Derechos Humanos con el que se busca terminar con todas las formas de discriminación, en especial las de tipo cultural y lingüístico. Pero, ¿todavía existe este tipo de discriminación en nuestro país? Ese es el tema de nuestro debate. Y para realizarlo, tenemos a dos magníficos oponentes: por una parte, Ton, quien defenderá el punto de vista de que, en nuestro país, sí existe discriminación, específicamente hacia personas indígenas y afrodescendientes y, por la otra parte, tenemos como oponente a Juan Carlos, el cual tiene la misión de defender el punto de vista de que este tipo de discriminación no se presenta en nuestro país.

Las reglas de este debate:

Cada participante podrá exponer sus ideas en un tiempo máximo de tres minutos por cada turno de participación. Los dos tendrán el mismo número de turnos en el tiempo disponible. En cada intervención podrán exponer sus ideas, criticar las de su oponente y defenderse de las críticas recibidas. Por supuesto, todo debe decirse con respeto.

Comencemos nuestro debate.

Juan Carlos. ¿Por qué defiendes la idea de que no hay discriminación por motivos de origen étnico, cultural o lingüístico en nuestro país?

Para comenzar, en México no puede existir el racismo o la discriminación por motivos lingüísticos y culturales porque, desde la lucha que nos dio origen como país independiente se plantearon dos ideas esenciales: la unidad nacional y la igualdad jurídica de los ciudadanos. Como lo estableció la Constitución de Apatzingán de 1814, que sirvió de fundamento a todas las constituciones que se siguieron:

Artículo 19. La Ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común. Constitución de Apatzingán, 1814

A esta idea de igualdad jurídica se ha agregado, en los últimos años, el principio de no discriminación que encontramos en el artículo primero de nuestra Constitución actual.

Artículo Primero: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de doscientos años, ya está garantizada la igualdad de los mexicanos y las mexicanas.

Es el turno de Tom. Es cierto que la discriminación está prohibida en nuestras leyes, pero también están prohibidos los robos y no por esto dejan de ocurrir. En cambio, tenemos datos que prueban que las personas observan o sufren situaciones de discriminación.

Las siguientes gráficas se hicieron a partir de unas encuestas aplicadas en la Ciudad de México, cuando todavía se llamaba Distrito Federal, sobre la experiencia de las personas en torno a la discriminación. Cada gráfica se refiere a una pregunta y muestra la cantidad de personas que eligieron cada opción de respuesta.

En la pregunta, ¿cuáles son las causas más comunes de discriminación?, el color de piel ocupa el segundo lugar con un 17% y ser indígena el séptimo lugar con un 8%. Cuando se preguntó, ¿qué grupo consideran que es el más discriminado?, el primer lugar fue para los indígenas con un 24% y el tercero para las personas de piel morena con un 10.7%.

Encuestas como ésta prueban que las personas comunes y corrientes observan o viven situaciones de discriminación en la vida diaria, y que las que se refieren a la lengua, la cultura o el color de piel ocupan un lugar importante.

Es el turno de Juan Carlos para agregar ideas.

Los datos que presenta Ton no se refieren a hechos que podamos observar, sino a opiniones subjetivas de las personas. En cambio, los principios que nos han guiado como país se han enriquecido a través de acontecimientos históricos y se han convertido en realidad a través de las acciones de los gobiernos y la sociedad. Para probarlo, cito algunas ideas que el antropólogo Manuel Gamio publicó en tiempos de la Revolución Mexicana, y que sirvieron de guía a los gobiernos que surgieron de la lucha armada.

En 1916, Gamio publicó Forjando patria, libro en el que desarrolló su tesis sobre cómo construir una verdadera nacionalidad. Su proyecto implicaba una radical transformación de la sociedad a partir de tres procesos de asimilación que derivarían en una sociedad eminentemente mestiza:

A) Fusión de razas.

B) Convergencia y fusión de manifestaciones culturales.

C) Unificación lingüísticas y equilibrio económico de los elementos sociales.

Cumpliéndose estas condiciones –sostenía Gamio– se alcanzaría una homogeneidad racial que haría posible “Una Patria poderosa y una Nacionalidad coherente y eficiente”.

¿Qué tienes que decir a esto, Ton?

La idea de mestizaje ha escondido actitudes racistas que abren posibilidades a algunos, de piel más blanca; dejan fuera a los indígenas y afrodescendientes, y limitan las posibilidades de otros, según sus características. Esto lo podemos ver en el siguiente video.

Mujeres indígenas, mercados de trabajo y discriminación por Patricio Solís. El Colegio de México A. C.

Moderador: Me parece que ambos han presentado bastante información para apoyar sus puntos de vista. Les voy a pedir que argumenten un poco más sus ideas para convencernos de que tienen la razón.

¿Qué puedes decir, Juan Carlos?

La unidad nacional y la igualdad de derechos y obligaciones, entre otros principios, nos sirven de base para trabajar juntos, resolver problemas de todos y mejorar como sociedad. Pero, también son la base para que cada persona busque la manera de mejorar y desarrollarse en lo individual. Como dijo José María Morelos en los Sentimientos de la Nación, que se prohíban la esclavitud y las castas, para que seamos todos iguales, y que sólo nos distinga el vicio o la virtud. Esto significa que sólo nos tienen que distinguir nuestros logros y fracasos de acuerdo con lo que trabajamos. En este sentido, al hablar de discriminación y racismo, estamos buscando un pretexto para no resolver otros problemas sociales, pero, sobre todo, para echar la culpa a otros de lo que no logramos con nuestro trabajo individual. Hablar de racismo y discriminación es una muestra de que nos falta asumir la voluntad de esforzarnos en nuestra cultura como mexicanos.

¿Qué tienes que decir a esto, Ton?

Juan Carlos, en medio de ideas importantes, como las de José María Morelos, estás metiendo un prejuicio racista: las mexicanas y los mexicanos, especialmente si somos mestizos, indígenas o afrodescendientes, somos flojos y no nos gusta trabajar. Estos estereotipos se han repetido en películas, programas de televisión, chistes o refranes, como el que dice: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.

Muchas veces, estos estereotipos se utilizan para justificar la discriminación. Mientras nuestra discusión como sociedad sobre la discriminación esté centrada en estereotipos, no podremos mejorar nuestra convivencia.

Moderador: Se nos está acabando el tiempo y nos conviene dedicar algunos minutos para comentar y evaluar lo que están haciendo, y dar cierre de esa manera a la práctica social del lenguaje.

¿Qué quieren decir en una última intervención antes de pasar a las conclusiones? Juan Carlos.

Solamente quiero insistir en que los actos que muchas veces son calificados como racistas o discriminatorios se deben a problemas sociales de otro tipo. Pueden hacer falta mejores escuelas y hospitales en las zonas rurales, pero eso se debe a su ubicación geográfica, no que ahí viven comunidades indígenas. Muchas personas no encuentran trabajo, pues hace falta mejorar la educación para que los jóvenes, independientemente de su origen y características, puedan realizar tareas especializadas y, sobre todo, hace falta apoyar a las empresas que pueden crear empleos.

Tom, ¿qué quieres decir en tu última intervención?

Pues, creo que a Juan Carlos le gusta hablar de problemas en general, pero no le gusta profundizar en los detalles. Le gusta utilizar palabras bonitas, pero no menciona datos para sostener sus ideas. Él habló de que hay personas que no le echan ganas, pero creo que yo sé quién ha sido más flojo para preparar sus intervenciones.

Mediador: Ton…! Yo creo que a veces la intensidad del debate nos puede ganar. Ahora van a decir las conclusiones de su postura, pero les voy a pedir que sólo hagan referencia a las ideas que se han mencionado, sin decir cosas que descalifiquen al oponente. Juan Carlos, por favor.

Juan Carlos: Los principios que nos formaron como país y las ideas de muchas personas que buscaron formas de solucionar los problemas de nuestra sociedad, a pesar de nuestras enormes diferencias, son elementos que han propiciado la igualdad de oportunidades para que cada persona trabaje en la búsqueda de sus sueños, independientemente de su origen cultural y lingüístico o de sus características físicas. Lo único que define el lugar que uno ocupa en la sociedad es el esfuerzo individual. El mejoramiento de las condiciones de vida radica en plantearse objetivos y esforzarse en alcanzarlos, dejando a un lado las ideas negativas, como la de que me están discriminando o soy víctima del racismo.

Mediador: Ton, por favor, dinos tus conclusiones.

Tom: Creo que hace falta tomar en cuenta los datos que prueban la existencia de formas de discriminación basadas en la lengua, la cultura y la apariencia de las personas. Creo que sí hace falta reflexionar sobre valores, ideas y formas de ser y de convivir que pueden ser consideradas racistas. El racismo y la discriminación a veces hacen más grandes otros problemas que existen y a veces hacen imposible su solución. Sobre todo, hace falta darnos cuenta de que las diferencias nos enriquecen.

Mediador: muchas gracias a los dos por su brillante participación en este debate. Me parece que ambos realizaron un buen trabajo.

Ahora, señalaré varios aspectos muy positivos que mostraron en su participación. Primero, los dos basan sus posturas en la información que encontraron en distintas fuentes. Después, fueron consistentes con sus posturas y con la información que encontraron a lo largo de todas sus intervenciones, hasta llegar a las conclusiones. Finalmente, ambos tuvieron momentos en que construyeron argumentos bien estructurados para defender su punto de vista o criticar el de su oponente.

Cuando digo argumentos bien estructurados me refiero al camino que siguieron para sostener o criticar una idea. Primero, tomaron una idea que podemos considerar como verdadera, como Juan Carlos cuando aludió a los principios expresados por Morelos en los Sentimientos de la Nación. Es difícil decir que Morelos estaba equivocado.

Después de que Juan Carlos dijo algo que podemos tomar como verdadero, lo interpretó y metió otras ideas para darle un nuevo significado. La frase de Morelos sobre el vicio y la virtud la enfocó hacia la idea del esfuerzo en el trabajo. A partir de esa interpretación, llegó a una conclusión sobre la que nos quería convencer.

La crítica de Ton que le hizo a Juan Carlos también fue un argumento bien estructurado. Pero después, perdió la cabeza y cometió una falta común en los debates: dejo de pensar en las ideas y manifestó su molestia hacia Juan Carlos, primero con una broma y luego ya como un ataque directo.

Quiero destacar que Juan Carlos hizo un muy buen papel al expresar prejuicios que son comunes en actitudes racistas y discriminatorias porque a él le tocó defender esa postura, aunque eso no refleja su punto de vista personal.

No olvides que el propósito de esta clase es mostrar la forma en que se puede organizar un debate y que puedas participar en el futuro en alguno. Para que recuerdes cuál es nuestra postura sobre el racismo y la discriminación

Para despedirme te invito a leer el poema titulado, “Ellos vinieron”, de Martín Niemöller, lo puedes encontrar en la página 66 de tu libro de Formación Cívica y Ética de Quinto grado.

Ellos vinieronMartín NiemöllerCuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,guardé silencio,porque yo no era comunista,Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,guardé silencio,porque yo no era socialdemócrataCuando vinieron a buscar a los sindicalistas,no protesté,porque yo no era sindicalista,Cuando vinieron a buscar a los judíos,no pronuncié palabra,porque yo no era judío,Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí,no había nadie más que pudiera protestar.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

ARTES

La batería de Enrique Nativitas

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás distintos recintos en el mundo en donde se representan espectáculos artísticos.

¿Qué hacemos?

Hoy el instrumento invitado es la batería. Presentado con un gran músico: Enrique Nativitas

Quiero aprender una canción, pero me cuesta mucho trabajo pronunciar las palabras porque están algo raras.

Sabías que hay una manera muy divertida para practicar la dicción para cantar; ya que es de las cosas más importantes, porque si no pronuncias bien pues no se te va a entender la canción.

Te invito a leer un trabalenguas en voz alta. ¿Qué te parece?

Juan tuvo un tubo, y el tubo que tuvo se le rompió, y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que se rompió.

¿Qué te parece si ahora cantas una canción donde los finales de frase tengan un ligero trabalenguas?

¡Te invito a que practiques diferentes trabalenguas y te diviertas con ellos!

¿Has practicado leer y escribir las notas musicales do, re, mi, fa sol, la y si?

Si no has podido practicar, te voy a ayudar. Hay varios trucos para facilitar la lectura de la música. Los trucos para pasar de nivel en los videojuegos.

Un truco es memorizar las notas que se escriben sobre las líneas del pentagrama con la clave de sol.

La clave de sol la escribimos en la segunda línea del pentagrama. Ya sabes el orden de las notas do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿cierto? ¿Lo recuerdas?

Repasa tu escritura. Si sigues escribiendo, después de si, se repite do, de nuevo re, mi, fa y así sucesivamente.

Para seguir escribiendo más notas en el pentagrama de manera ascendente, necesitas de las líneas adicionales.

El orden de las notas se repite: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do etc.

Volviendo a las notas dentro del pentagrama, si dejas sólo las notas escritas sobre las cinco líneas del pentagrama. ¿Cómo se llaman?

Te doy una pista, ve las notas que acabamos de escribir: MI, SOL, SI, RE Y FA.

Con este truco si olvidas el nombre de las notas, tú mismo podrás averiguar y descubrir sus nombres.

Hoy te tengo una sorpresa, sabes que has estado en casa por mucho tiempo así que decidí dar una vuelta al mundo en unos minutos con un TOP 5 que te sorprenderá, pues te mostramos 5 lugares alrededor del mundo en donde se representan artes escénicas.

TEATRO DE MARIONETAS DE AGUA THANG LONG, HANOI, VIETNAM.

Se trata de un teatro de marionetas, pero no cualquiera, ya que estas representaciones son sobre el AGUA, Así es, este se originó en los arrozales inundados del río Rojo por eso la idea del agua y se han hecho representaciones durante más de 1,000 años.

Este gran espectáculo, se compone de un estanque de agua donde se colocan las marionetas que son articuladas por actores detrás de una lona que también sirve como decorado y es acompañado por músicos, cantantes en vivo, hielo seco y fuegos artificiales.

COMPAÑÍA SOGOLON DE TEATRO DE MARIONETAS EN LA REPÚBLICA DE MALI EN ÁFRICA

Este teatro hace adaptaciones de cuentos y leyendas, dando vida a nuevos personajes que fabrican con papel maché o con trapos. Sus obras hablan de temas del cuidado del medio ambiente, salud o concientización de situaciones que ahí suceden como los incendios de la sabana. También es tomada como una experiencia terapéutica.

CASA DE ÓPERA DE SIDNEY EN AUSTRALIA

Este es uno de los lugares más impresionantes, maravillosos y reconocidos mundialmente.

Aquí podrás escuchar a una de las mejores orquestas del continente, también es sede de la Compañía de Teatro de Sídney y por supuesto de la Compañía de Ópera de Australia, pues es llamada “casa de ópera”.

Actualmente los espectáculos para niños son muchos y muy recurrentes. ¿Te imaginas entrar a este hermoso teatro?

TEATRO PEQUEÑO ÁNGEL EN LONDRES.

Es un pequeño salón especialmente diseñado para niñas y niños y para la preservación de los espectáculos de marionetas desde hace ya 30 años.

Aquí no solo podrás presenciar grandes espectáculos de títeres, sino que también te permiten experimentar con marionetas de distintos materiales y tamaños.

Ofrece espectáculos gratuitos en línea, actividades manuales y una sección donde los niños pueden compartir sus creaciones.

EL PALACIO DE BELLAS ARTES

Está ubicado en la capital de nuestro país. Es considerado el más importante en la manifestación de las artes en México y ha sido escenario y testigo de mucha historia. Dentro de él, podemos encontrar muchos escenarios, espacios artísticos y museos, donde podrás disfrutar una gran variedad de espectáculos de todo tipo, dedicados a las niñas y niños.

¿Sabes qué es lo mejor? que podrás encontrar miles de actividades, conciertos, recorridos virtuales y contenido exclusivo para ti desde casa entrando a su sitio de internet.

Espero que te haya gustado este rápido recorrido por el mundo, ¿cuál ha sido tu favorito?, ¿conocías ya alguno de ellos?

No te pierdas la siguiente clase para conocer más de la música y las artes en México y el mundo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Cuentas claras

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas de valor faltante utilizando dobles, triples, etcétera, un valor intermedio o la suma de parejas de valores correspondientes ante la ausencia del valor unitario.

¿Qué hacemos?

Este tema será muy interesante y más sencillo de lo que imaginas, poco a poco lo irás conociendo, además, puedo decirte que muchos lo usamos sin darnos cuenta, porque es parte de muchos cálculos que hacemos mentalmente.

Te comparto que un niño llamado Leonardo Ruíz, que vive en Guerrero, me pidió ayuda con un problema que se le presentó.

Leonardo dice que su mamá tiene una cocina de comida para vender y le pidió que comprara unos víveres que necesita: 2 kilogramos de jamón, 3 kilogramos de queso y 5 kilogramos de tortilla. Dice que por el jamón pagó 270 pesos, por el queso pagó 350 pesos y por las tortillas pagó 85 pesos, pero no se fijó en los precios por kilogramo de cada cosa.

El problema es que como su mamá tiene ahora un pedido muy grande, lo mandó por más jamón, queso y tortilla y le preguntó que cuánto necesitaba para ir por este nuevo encargo y él no supo, por eso pide ayuda.

Ve nuevamente la situación, pero recuerda que lo mejor es analizar el problema por partes. Esta oportunidad de ayudar a Leonardo te permitirá relacionar perfectamente el conocimiento matemático abordado el día de hoy.

La siguiente tabla te ayudará mucho para resolver este problema, primero separa los productos y escribe lo que pagó Leonardo por ellos la primera vez que fue a comprarlos.

¿Cómo saber cuánto va a pagar por cada producto en la segunda compra que debe hacer para su mamá?

Ve cuánto necesita su mamá que vaya a comprar ahora, el mensaje que envió dice que ahora le encargó 6 kilogramos de jamón, 6 kilogramos de queso y 10 kilogramos de tortillas.

¿Ya viste que puede ser más sencillo de lo que piensas?

Si miras la tabla con atención te darás cuenta cuánto dinero necesita pedirle Leonardo a su mamá para ir por lo que le está encargando.

Leonardo compró primero 2 kg de jamón y ahora va a comprar 6 kg. Como 6 es el triple de 2, entonces pagará el triple de lo que pagó y esto es, 270 x 3 son 810, entonces necesita $810 para el jamón.

Con el queso si te das cuenta, primero compró 3 kg y ahora le encarga su mamá 6 kg, como 6 es el doble de 3, entonces deberá pagar el doble también lo que da, el doble de 350 son 700 pesos.

Con las tortillas hay una relación igual, ahora su mamá le pidió 10 kg y eso es el doble de 5 kg que había pedido antes, entonces también necesita el doble de dinero. Y en este caso son 170 pesos.

Ahora ya quedó completa la tabla, pero falta saber cuánto debe pedirle a su mamá para comprar todo.

Entonces debes sumar 810 más 700 más 170 y eso te da un total de 1850 pesos que le debe dar su mamá a Leonardo para que pueda comprar lo que le pidió.

¿Ya viste como no era tan difícil lo que tenías que hacer para ayudar a Leonardo?

Estuvo divertido “descifrar” lo que hay que hacer, para ayudar a Leonardo.

Ahora vas a realizar una actividad que consiste en resolver un problema donde podrás analizar estas relaciones que hay entre los números para resolver el reto y descifrar los procedimientos.

Ahora, super atenta y atento, mira…

En la compra de 4 lápices de dibujo se pagaron 30 pesos, ¿Cuánto habría que pagar por 6 lápices?

¿Cómo resolverías este problema?

Piensa que, si 4 lápices cuestan 30 pesos, entonces 2 lápices cuestan 15 pesos y 4 + 2 son 6, entonces 30 + 15 son 45 pesos.

Encontrar una forma muy lógica para resolverlo, te resultará más sencillo. Tú qué estrategia seguiste para resolverlo, ¿hiciste lo mismo que yo?

Ahora con esa misma información, ¿cuánto pagarías por 10 lápices?

Como ya sabes cuánto cuestan 4 lápices y cuánto cuestan 6 lápices, pues entonces ahora suma los dos valores y obtendrás que 10 lápices cuestan $75 pesos.

Y ahora piensa rápido, ¿cuánto pagarías por 11 lápices?

Si ya sabes que por dos lápices pagarías 15 pesos, la mitad son 7.50 y eso se lo sumas a 75, así que te dará como resultado $82.50.

Espero que tus habilidades con esto del cálculo, poner atención y practicar mucho te hayan ayudado a resolver sin dificultad.

Qué te parece si resuelves otro problemita, es muy sencillo y dice, Compré 3 sacapuntas por $18, ¿cuánto se pagará por 7 sacapuntas?

Primero calcula el doble de 3, que es 6, entonces si por 3 pagas $18, por 6 pagarás $36, pero falta saber cuánto pagarás por uno más.

Si te das cuenta de que 18 entre 3 son 6, pagarás 6 pesos más por uno. En total te dará $42.

Espero hayas obtenido el mismo resultado y hayas usado tus propias estrategias para resolvelo.

Para seguir entrenando el cerebro y poner a prueba tus conocimientos matemáticos, vamos a resolver el desafío 55 “Un valor intermedio”, que se encuentra en la página 106 de tu libro de Desafíos Matemáticos y así, poder aprender mucho más.

Dice:

Organizados en equipos resuelvan los siguientes problemas.

Para llegar a 6 lápices falta la mitad de 4, entonces para llegar al precio de los lápices falta también la mitad de 12, que son 6, así 12 + 6 son 18.

El siguiente dice, si 4 bolígrafos cuestan $36, ¿cuánto se tendrá que pagar por 16 bolígrafos? Si observas la tabla, te podrás dar cuenta que 16 es el cuádruple de 4, es decir, que si multiplicas 4 x 4 te dará 16, así que también multiplicas 36 x 4 y son 144.

El siguiente dice: Si 3 paquetes de galletas cuestan $25, ¿cuánto costarán 6 paquetes? Está fácil, pues si es el doble de galletas, entonces debes pagar el doble, entonces son 50 pesos.

Cuánto habrá que pagar por nueve paquetes. Y fíjate puedes sumar 25 más 50 y habría que pagar 75.

Otra manera de resolver, si ya sabes cuánto se paga por 3 paquetes y también por 6 paquetes suma las cantidades y te dará el total.

Ahora debes contestar las preguntas del siguiente problema. Busca siempre esas relaciones que hay entre los números y verás que no va a ser nada difícil.

Hoy aprendiste a encontrar esas relaciones entre los números que nos ayudan mucho. La verdad es que las matemáticas siempre dan nervios, pero respirando, concentrándose y poniendo atención es fácil y divertido.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

