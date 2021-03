Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 25 de marzo

A little duckling was very sad because he thought that he was ugly. Un patito estaba muy triste porque pensaba que era feo.

His sisters and brothers did not want to play with him. Sus hermanas y hermanos no querían jugar con él.

One day, he saw his reflection in the water and said “I am ugly” Un día vio su reflejo en el agua y dijo: “soy feo”

He decided to leave home. Decidió irse de casa.

The ugly duckling walked through the forest; suddenly he saw a cabin. El patito feo caminó por el bosque; de repente vio una casa.

He saw an old woman that lived with a hen and a cat and decided to stay with them. Vio a una mujer mayor con una gallina y un gato y decidió quedarse con ellos.

But he was not happy and soon left. Pero no era feliz y pronto se fue.

Winter came. A peasant took the duckling to his house with his wife and children. Llegó el invierno. Un campesino se lo llevó a su casa con su esposa y sus niños.

But the duckling was afraid of the children and ran away. Pero el patito feo tenía miedo de los niños y se fue.

Finally, spring arrived. Finalmente llegó la primavera.

One day, the duckling saw a beautiful female swan swimming nearby. Un día el patito vio a una hermosa cisne hembra.

She was the swan queen. Era la reina cisne.

But the duckling remembered that he was ugly and felt ashamed. Pero el patito recordó que era feo y se sintió avergonzado.

So, he bent his neck to hide his face and then, he saw his own reflection in the water. Por lo tanto, se agachó para esconder su cara y al hacerlo, vio su propio reflejo en el agua.

He was surprised because he was not an ugly duckling anymore. Se sorprendió porque ya no era un patito feo.

He was now a handsome young swan. Ahora era un guapo cisne joven.

He was never really a duckling; he had always been a swan. Nunca fue un patito, siempre había sido un cisne.

That was the reason he was different from the other ducklings. Esa era la razón por la que era diferente a los otros patitos.

Sometime later, he married the beautiful Swan Queen and they were very happy. Tiempo después, se casó con la hermosa reina cisne y fueron muy felices.