Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 25 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 25 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

CIENCIAS NATURALES

¿A qué sabe?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de los sabores y colores de las mezclas, ya conocimos todo tipo de mezclas y comprobamos que estamos rodeados de ellas, veremos cómo cambian los sabores de éstas, según las proporciones de las sustancias que las componen.

Para iniciar de la mejor manera, te invito a escuchar un cuento de Mauricio Galaz Dávila, escúchalo atentamente y descubre quién es el personaje principal.

EL LICUADO MISTERIOSO

De mi tía Irene, la hermana de mi abuelita, no tengo muchos recuerdos, sólo que era muy seria, a diferencia de mi abuela, que es la alegría en dos pies. La tía Irene en cambio, parecía estar siempre enojada. Le gustaba estar sola, en su casa, vivía en un pueblito de los Tuxtlas, allá en Veracruz, En una zona muy verde, donde hay cascadas, lagunas y montañas. Me gusta mucho ir, porque hay un jardín extraordinario, lleno de árboles frutales y de flores que no se ven en otras partes. Me acuerdo que, a la tía Irene le gustaba sentarse en su mecedora, que daba al jardín; una vez nos regañó, porque al jugar con un balón rompimos sin querer las flores de una jardinera. Pero definitivamente, de lo que más me acuerdo, es de su misterioso licuado negro.

Nadie sabía lo que contenía y a nadie le daba a probar. Decía que tenía un ingrediente secreto, que estaba en su jardín. Yo nunca había visto que un licuado tuviera un color así, los había visto verdes, rosas, amarillos, cafés, hasta morados. Pero así de negros, nunca. Se lo preparaba casi todos los días, a la misma hora. Y todos moríamos de curiosidad por saber qué tenía o a qué sabía.

Pero yo una vez tuve suerte. Entré a la cocina justo en el momento en que la tía había salido un momento de la cocina, y ahí, con un negro brillante y misterioso, reposaba el licuado. Sin dudarlo, me apresuré a tomar con cuidado el vaso y le di un sorbo a ese misterioso líquido. El sabor era único, nunca había probado algo parecido. Era dulce, pero también tenía algo de ácido, y unos sabores que me cuesta trabajo describir. Además, había unos pedacitos de algo crujiente, que no supe identificar. Quise darle otro trago, pero mi tía ya venía de regreso. Dejé el vaso con mucho cuidado y me apresuré a volver al jardín.

Hace poco volvimos a la casa de la tía, para visitarla, ya está muy viejita y la pobre apenas si se levanta de la cama y ya nunca sale al jardín. La noté triste, aunque nunca platiqué mucho con ella, me daban ganas de decirle algo bonito. Pero yo también soy de esas personas tímidas y las palabras no me salen. Todo lo que me venía a la mente, era el licuado negro. Entonces pensé: “¡Claro! ¡Debe tener ganas de tomarse su licuado! Y como nunca le dijo la receta a nadie, pues ¡nadie debe saber cómo preparárselo!”

Me concentré mucho, tratando de recordar ese sabor, saqué la licuadora con mucho cuidado y me puse a explorar con los ingredientes que encontraba. Recordé lo que había dicho del jardín, así es que salí y lo primero que encontré fueron unas moras, no negras pero sí muy oscuras. El licuado quedó morado clarito, seguro fue porque le puse leche, sabía rico y hasta un poquito ácido, pero el color no coincidía. Pensé que si usaba mejor agua, el color sería más parecido al de aquel licuado, el resultado fue otra vez morado aunque más oscuro. Pero el sabor todavía no coincidía. Era muy simple, y yo recuerdo más sabores en esa mezcla. Me acordé del sabor ácido que había probado aquella vez. Así es que a esta mezcla le puse una gotita de limón. Y ahora, para ponerle el color negro, pues se me ocurrió echarle un poco de café. Lo licué, lo probé y lo escupí porque sabía amargo. ¡El café no podía ser el ingrediente principal! ¿Pero de dónde más podía ser ese negro? La cáscara de aguacate, no; las aceitunas negras, ¡no! (Y por favor no lo intenten, yo casi me vomito). Entonces vi que en la alacena había un paquete de colorantes artificiales, de esos que se usan para los pasteles. Me acordé que si los mezclas todos, ¡puedes obtener negro! Así es que le puse de todos los colores que encontré al licuado, pero el resultado fue más bien grisáceo. A lo mejor si a eso le ponía algo verde natural, como unas espinacas lo arreglaría. Y el resultado fue que quedó color moco de perro. Y no sabía muy bien. Ni siquiera el viejo perro de la casa se lo quiso tomar. Así pasé toda la tarde, tratando de encontrar el ingrediente secreto. Hasta que me di por vencido y salí al jardín.

La verdad, era el jardín más bonito de todas las casas que conocía. Y la tía Irene más que cuidarlo, lo dejaba crecer. ¡Era como una selva! Me distraje un momento escuchando las aves cantar y sin querer pisé algo. Era una fruta un tanto redonda, con cáscara verde. Al recogerla, me di cuenta que el interior era exactamente del color que buscaba. ¡El ingrediente secreto!

Emocionado, me dirigí a la cocina y licué el fruto misterioso con un poco de agua, que inmediatamente se puso negra, como yo la recordaba. Lo probé. Y me di cuenta que estaba muy cerca de encontrar el sabor misterioso. Le faltaba algo acidito. Limón no podía ser… Pero ¿qué tal una naranja? Exprimí un poco, porque me daba miedo que el color anaranjado de su jugo fuera a alterar el negro. Nuevamente lo licué. ¡Sí, ya estaba muy cerca! Sólo faltaba encontrar ese sabor crujiente. ¡Entonces vi que en lo alto de la alacena, guardaba un frasco con unas semillas de cacao tostadas! Puse unas tres y nuevamente licué. Y lo probé.

¡Entonces sucedió algo casi mágico! Conforme lo saboreaba, me vinieron a la mente todos los momentos en los que mi tía Irene había estado ahí y yo no me había dado cuenta. Había estado en un cumpleaños mío, hasta me había dado un regalo. No es que estuviera enojada siempre. Más bien era tímida. Como yo. Las personas tímidas somos alegres de otra manera, que las personas que son más escandalosas no comprenden bien.

Le llevé su licuado a la habitación. Estaba sentada en su mecedora, viendo la lluvia. Me miró extrañada, como si no supiera quién era. Puse el vaso en sus manos, sin decirle nada. Y ella tardó un poco en reconocer aquel menjurge.

—Mi licuado de zapote —dijo y con mucho cuidado le dio un sorbo.

Entonces, sucedió algo extraordinario. En el rostro de la tía, ¡se dibujó una sonrisa!

—Gracias —me dijo.

Y esa sonrisa será de las cosas más valiosas que yo guarde siempre entre mis recuerdos. Y la receta de ese licuado misterioso, también la voy a guardar. Será un secreto entre la tía y yo.

¿Cuántas mezclas identificaste?

¿Qué características te permitieron identificar a los ingredientes?

¿Quién es el personaje principal?

Para identificar los ingredientes de la mezcla utilizó el color y el sabor.

Y aunque pareciera que los protagonistas son la tía y el narrador, yo creo que en realidad son el color y el sabor del licuado.

¿Qué hacemos?

El cuento de Mauricio es perfecto para hablar de los colores y sabores de las mezclas…ya en sesiones anteriores, aprendiste de los colores y cómo las características de las mezclas cambian al modificar las proporciones, así que el día de hoy es el turno de los sabores.

Para comenzar vamos a hacer una actividad. Imagina que delante de ti hay una mesa en donde se encuentran 7 frascos con las siguientes proporciones:

1 porción de azúcar y 2 porciones de limón.

2 porciones de salsa de tomate y 1 porción de mayonesa.

2 porciones de canela y 1 porción de puré de manzana.

1 porción de cacao y 2 porciones de café.

jícama con más chile que sal

2 porciones de crema de cacahuate y 1 porción de mermelada

1 porción de miel y 2 porciones jengibre.

además, se requieren tarjetas, plumón y antifaz para cubrir los ojos.

Ahora imagina que te cubrirás los ojos, probarás las mezclas y además de adivinar los ingredientes, debes decirnos qué sabor predomina, porque eso implica que es la sustancia que está en mayor proporción.

Prueba el primer vaso.

Es una mezcla casi homogénea, solo que distingo algunas partículas flotando…entonces es heterogénea. ¡Ay! Sabe dulce, pero el sabor que predomina es totalmente ácido…puedo sentir que es azúcar y limón, pero el limón predomina en la mezcla.

¿Crees que podrías realizar un ejercicio similar con los 6 vasos restantes?

Pero existen personas que saben jugar muy bien con las proporciones, los sabores y las mezclas.

Los cocineros, las cocineras y los y las chefs mexicanos, tienen muchos ingredientes a los cuales recurrir para crear mezclas de sabor únicas. Pero también pueden arreglar las mezclas cuándo algo no les sabe bien.

En el caso de los y las chefs, entre más saben de los componentes y las características de las mezclas que elaboran, cómo influyen en el resultado final y cómo las afectan las proporciones que les agregamos, es mayor el dominio del arte culinario.

Pero ahora te presentaré a otro profesional que produce una de mis mezclas favoritas, precisamente nos va a platicar cómo la produce y otra vez, cómo influyen las características de los componentes en el sabor final.

Él es Rodrigo Alvarado Ruiz y es un apicultor.

Un apicultor es el encargado o la encargada de trabajar con las abejas en la producción de la miel, una mezcla tan sabrosa, es todo un orgullo. Además, ¿alguna vez viste a la miel como una mezcla? ¿Te imaginaste que, si en un huerto hay muchas flores de mango o de naranja, entonces esa mayoría de árboles iban a influir en los sabores de la miel? ¿O que las características de ese lugar iban a influir en el aspecto de la miel?

MATEMÁTICAS

Los descuentos de la papelería.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderemos sobre los descuentos en la mercancía que en ocasiones nos hacen en las papelerías o tiendas comerciales. Al llegar a la caja registradora, después de escoger la mercancía, tomas uno de tus artículos y en una tarjeta decía el descuento correspondiente.

Por ejemplo, una libreta que costaba 42 pesos y el descuento que decía la tarjeta era de 17 pesos, el precio final de la libreta fue de 25 pesos.

Una muy buena esa estrategia es restar por partes el descuento, de esa manera cuesta menos trabajo hacer la operación y hasta se puede hacer mentalmente.

Otra forma, es a 42 le quito 20, ya que 17 está cerca de 20, así tengo 22, y luego le aumento los 3 que le quité de más y también me dan 25.

Bueno, como ves hay varias formas de resolver una resta. Precisamente el tema de hoy tratará sobre la resolución de restas.

¿Qué hacemos?

Bien, pues hagamos lo mismo que en la papelería.

Diccionario 52 pesos

Descuento 15 pesos

52 – 10 = 42 42 – 5 = 37

Libreta profesional 43 pesos

Descuento 14 pesos

43 – 4 = 39 39 – 10 = 29

El precio de la libreta profesional aplicándole el descuento es de 29 pesos.

Estuche de colores 63 pesos

Descuento 18 pesos

63 – 10 = 53, 53 – 8 = 45

Engrapadora 52 pesos

Descuento 15 pesos

52 – 5 = 47, 47 – 10 = 37

Juego de geometría 35 pesos

Descuento 16 pesos

35 – 10 = 25 25 – 6 = 19

Para restar el descuento hemos usado dos caminos diferentes, uno es restar primero las decenas y al resultado restarle las unidades, y el otro camino es restar primero las unidades y al resultado restar las decenas.

Libro “El principito” 65 pesos

Descuento 16 pesos

Otra forma de restar es decir “cuánto me falta para”, en este caso hago de cuenta que los 16 pesos me los regalan y digo: tengo 16, cuánto me falta para 65. Lo hago en dos pasos, primero tengo 16, cuánto me falta para 20 y son 4, el segundo paso es, tengo 20 cuánto me falta para 65 y son 45. ahora sumo 45 + 4 = 49.

16 para 65

16 para 20 = 4 20 para 65 = 45

Sumo 4 + 45 = 49

Calculadora 73 pesos

Descuento 18 pesos

18 para 20 = 2 20 para 73 = 53

Sumo 2 + 53 = 55

Recuerda que podemos usar caminos diferentes, siempre que nos lleven a lo que necesitamos saber.

Observa el siguiente método para resolver las restas.

Dicen que una resta como 63 – 28 la colocan en forma vertical.

63 – 28

63 – 20 = 43

43 – 8 = 35

Archivero de cartón 32 pesos

Descuento 13 pesos

Si sumas el descuento con el precio final, me da como resultado el precio inicial.

19 + 13 = 32

Por lo que puedo comprobar mi resultado.

Estuche plumones 72 pesos

Descuento 15 pesos

¿Estás de acuerdo con el resultado? Comprobemos que el precio final más el descuento nos da el precio que tenía originalmente el estuche de plumones.

57 + 15 = 72

Barra de Memoria para PC 93 pesos

Descuento 25 pesos

A 25 ¿cuánto le falta para ser 93? Primero calculo 25 para 30, después 30 para 93 y los resultados los sumo:

Bueno, ahora vamos a abrir nuestro libro de desafíos en la página 95.

En el punto número 2. piden explicar cómo se resolvieron las tres restas.

Para restar de forma vertical, primero se restan las unidades y después las decenas, pero en este caso tenemos una dificultad, que para restar las unidades ¡no se puede! porque 2 menos 5 no existe.

En el libro está un 12 arriba del 2 y un 6 arriba del 7, quiere decir que se tomó una decena del 7 y se la sumó a las unidades, cuando arriba son menos las unidades que las que se van a quitar, podemos tomar una decena y sumarla a las unidades. Ahora sí podemos restar:

¿Quieres explicar a nuestros estudiantes la segunda resta?

Empieza por las unidades, pero a 1 no le puedes restar 8, así que tomamos una decena y la sumas a las unidades, entonces convierte el 1 en 11, pero le quitamos una decena al 2, así que nos queda sólo una. Por lo que la resta ahora es

Resuelves el punto 3 de su libro la resta es 73 menos 59 Pero no se puede restar 9 unidades a 3 unidades, entonces le sumo una decena y así ya tengo 13 unidades, pero de las 7 decenas quedaron ahora 6, por lo que el resultado de la resta es… 13 – 9 son 4 y 6 menos 5 es 1, el resultado es 14.

LENGUAJE

Manifiesto respeto hacia los demás We a lá ganiliga betegame niru che jaré ralomali yuga

¿Qué vamos a aprender?

Saludos niñas y niños, yo soy Joel Rubén Salmerón Quintero

Kuira ba beniriame, ne ka ju joweli ruben salmeron kintero

Vivo en el municipio de Urique en el estado de Chihuahua, hablo la lengua Ralamuli y estoy muy contento de saludarles.

Ne ko bite mina uli, chiiwawa gawiwala, ne ka ralamuli raíchamu ne , lige we rasalaga a ti ne jena

En la filosofía rarámuri es primordial el respeto a la persona, por lo que los visitantes o turistas deberán también ser respetuosos con ellos y sus tradiciones, como ellos lo son con toda la gente. Valoran más a las personas que a las cosas.

Te comento que la lengua ralamuli es una lengua nativa que nuestros ancestros han conservado, y que hasta la actualidad seguimos fomentando, aunque me entristece un poco, que algunos grupos de nuestras comunidades han ido bajando la guardia en el uso y práctica de nuestra lengua y cultura, por eso desde las aulas de las escuelas bilingües, estamos trabajando en promover la importancia de ser ralámuli.

Investigué que el ralámuli, también conocido como tarahumara, es una lengua indígena nacional que pertenece a la familia lingüística yuto-nahua, tiene cinco variantes lingüísticas; se encuentran en un grado de riesgo no inmediato de desaparición, cuenta con 89,503 hablantes, distribuidos en 18 municipios del estado de Chihuahua.

Además, te comento que las costumbres que celebran los tarahumaras son muy diversas, una de las más importantes es el agradecer a Dios sobre las cosas que tienen y lo hacen a través de fiestas tradicionales y culturales; como el yumare “una fiesta en la que celebran para agradecer la cosecha de maíz, así mismo para realizar la quema de cabello a los niños más pequeños de la familia, ésta la tiene que realizar un curandero el cual realiza una serie de acciones que solamente él conoce.

Y tengo entendido que también son excelentes corredores. Se han dado a conocer en el mundo como grandes atletas.

Y no sólo eso, también son magníficos bordadores, confeccionan su propia vestimenta.

Son muy buenos corredores, por eso nos llaman “Los de los pies ligeros” ¿Qué tes parece si me acompañas a ver el siguiente vídeo? Y conocen más sobre los raramulis.

1) Ventana a mi Comunidad – Tarahumaras / Subiendo y bajando

¡La cultura ralámuli es sorprendente!

¿Y sobre qué va a tratar la clase?

Sí, yo sé que a veces se hacen bromas y seguramente tendrán momentos de crisis y de enojo, pero necesitan respetarse y conversar para cumplir con su trabajo, cumplir con la tarea que cada uno tiene asignada para lograr nuestro objetivo común que es tener un programa y muchos programas para que niñas y niños los vean por la televisión y puedan seguir aprendiendo con el apoyo de su familia y maestros.

Ne ka a la machi, chu regà enarume jena isinimi ayoá mochime keré , lige kp ajere rawe we ganiliga asamu ba nochasiga a la nataga, napawika mapurega la suweriga machinama ye nachali lige la semati buyamala ye programa bitichi biniwachi reweame lige la enema suwabaga kuchi. Mapurega la suweriga binimala, alue rijimala lige biniriame yuga.

Niñas y niños tomen lápiz y cuaderno para que registren la información que consideren más importante de la clase de hoy.

El día de hoy conoceremos e identificaremos algunas expresiones para establecer y mantener relaciones de respeto. ¿Les parece si antes de comenzar vemos la siguiente información sobre cómo convivir en armonía y respeto?

Jipe binibó chu rega ra´ichabo a la nataga mapurega a la enabo ramue perilichi.

2. Video Convive en armonía y respeto

https://www.youtube.com/watch?v=pbzjz8LD_i4&ab_channel=OnceNi%C3%B1asyNi%C3%B1os

El respeto mutuo es indispensable para la convivencia. Si se desea que otros nos respeten, debemos empezar por ser respetuosos.

¿Qué hacemos?

El respeto es un valor fundamental para la convivencia, la confianza y la dignidad de las personas.

Napawika nochasika a be a la nima mapurega la nataga enama tabile chijunaga, we a la neraga ajere ralamuli.

Está comprobado que gran parte de la superación de una persona se basa en la capacidad de relacionarse con sus semejantes. Los conocimientos técnicos, el estudio y el talento son importantes para desenvolverse en la vida, pero es gracias a las relaciones interpersonales que conseguimos alcanzar los objetivos.

Ralamulia ka napawika nochame ju lige ko rega a la ganiliga enama suwabaga ko la suweriga nataga. Lige ko weka tabiri olame , we machiaga mapurega la bitema jena bitichí lige ko suwabaga ralamuli napawika nochasika a be la ganilia olama nochali jena gawichi nirugame.

El individuo no existe sin el colectivo y hay que estar conscientes que las relaciones entre las personas son complejas.

A veces ponemos estándares y expectativas poco realistas en las personas y cuando no las cumplen nos desencantamos y decepcionamos y eso es un problema porque aquí lo importante es aprender a aceptar a las personas como son.

Y sobre este tema ¿qué te parece si ves una cápsula con Carola y Agustín que nos hablan de cómo manejar la ira?

3.Video Carola y Agustín: ¿Cómo manejar nuestra ira? 00:05:29

Las situaciones que nos muestran Carola y Agustín sobre la ira. Y es que cuando nos enojamos podemos gritar y decir cosas sin pensarlas.

Es importante comprender que respetar implica valorar a las personas, sus virtudes, sus defectos y reconocer sus derechos. Ser respetuosos con las opiniones y decisiones de los demás no significa que compartamos la misma opinión, significa que aceptamos que la otra persona tiene derecho a tener sus propios puntos de vista.

El respeto mutuo es indispensable para la convivencia. Si se desea que otros nos respeten, debemos empezar por ser respetuosos.

Recuerdo que leí alguna vez algunas frases que se le atribuyen al Dalai Lama sobre la responsabilidad y el respeto, él dijo, sigue las tres “R”:

Pero, ¿cómo podemos ser respetuosos? Es fácil, si pensamos que debemos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados.

En las clases de lengua materna clase bilingüe has escuchado diversas expresiones para saludarnos de manera respetuosa entre las personas que participamos en estos programas.

Veamos algunas expresiones que están escritas en español, en náhuatl y purhépecha.

Ahora yo les voy a explicar acerca de las expresiones para establecer y mantener relaciones con respeto entre nosotros los ralámuli

Las siguientes frases están en una variante diferente del raramuli que yo hablo, pero puedo entenderlo muy bien.

Algunas de esas frases que usamos para saludarnos, pedir permiso y dar la bienvenida son:

A continuación, te comparto cómo se dice en mi variante del raramuli:

Para saludar en ralámuri siempre usan una sola palabra para decir los tres momentos del día: mañana, mediodía y noche

Nosotros en el español decimos

Buenos días

Buenas tardes o

Buenas noches

Ahora te voy a contar lo siguiente:

Se dice que al inicio la superficie terrestre era reducida y estaba rodeada por agua, pero por la danza de los paskoleros logra ampliarse como se conoce hoy la sierra tarahumara, por lo que es una tradición que debe mantenerse para evitar su desaparición.

También se dice que la tierra la pusieron los antepasados (los anayáwari), por eso es importante trabajarla y respetarla, así como cumplir toda una serie de reglas sociales para cuidarla y mantener una relación de armonía.

Y ¿cuáles son esas reglas sociales?

La regla principal que se sigue en las comunidades es manifestar respeto hacia la naturaleza, esto es cuidar a todos los seres vivos que existen a nuestro alrededor.

Cabe mencionar que actualmente, esto se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones. Ya no se está inculcando el respeto y a veces, aunque lo digamos o lo manifestemos se piensa que esto no es muy importante pero como lo comentamos hace unos minutos, para mantener la armonía en las relaciones, el respeto es parte esencial.

Yo, como maestro desde las aulas he estado trabajando este aspecto para lograr el rescate de las raíces de nuestra cultura ralámuri, y lograr que sea como nos educaron nuestros antepasados.

¿Cuáles son algunas de las enseñanzas de sus antepasados?

Nuestros antepasados nos enseñaron a practicar la kórima, que es ayudar a quien lo solicita, o realizar la fiesta.

En si, el kórima es ayudar a quien más lo necesita, pero también, siempre hay una respuesta hacia la persona que recibe el kórima, es decir, se devuelve el favor que reciben las personas, esto es fundamental para llevar a cabo una buena relación en la comunidad, pues de esta manera se logra trabajar en equipo y así todos obtienen lo que necesitan.

Entonces la Kórima es una tradición de compromiso social en la comunidad, basada en la ayuda y el apoyo mutuo en situaciones de necesidad.

ARTES

Rutas de expresión

¿Qué vamos a aprender?

Vamos a expresarnos con dos técnicas de producción plástica diferentes entre sí.

Vas a dibujar con carboncillo que es una técnica de dibujo en blanco y negro y también vamos a practicar con colores acrílicos que es una técnica húmeda de pintura muy bonita y práctica.

¿Qué hacemos?

Líneas sonoras.

Sólo que antes, quiero que recuerdes que existen diferentes técnicas de pintura y dibujo las cuales pueden dividirse en dos grandes categorías, estas son: secas y húmedas.

Las técnicas secas son aquellas con las que podemos colorear o dibujar sin necesidad de utilizar brochas, como, por ejemplo, los gises o lápices de colores.

Las técnicas húmedas, son las que utilizan pinturas líquidas ya sea por el agua o por aceite que contienen y para su uso generalmente se utilizan pinceles o brochas, como, por ejemplo, cuando pintamos con acuarelas o pinturas acrílicas.

Los colores de madera son una técnica seca de dibujo donde puedes colorear directamente con tus lápices sin necesidad de diluirlos o humedecerlos.

El día de hoy vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a practicar con estas dos técnicas, vamos a echar a volar nuestra imaginación y lo más importante vamos a despertar nuestros sentidos y expresar nuestras emociones a través del arte.

Imagina que pudiéramos ponerle sonido a una línea, ¿Cómo lo imaginas tu?

Los sonidos nos invitan a trazar.

Imaginar la respuesta a las siguientes preguntas:

¿Los sonidos se podrían dibujar?

¿Las notas musicales tienen colores?”

¿Se puede ver el ritmo?”

Lo grandioso de las artes es que podemos relacionar líneas con sonidos, imágenes con música y ritmos con colores etc, podemos hacer composiciones de movimiento inspirados en una pintura y ahora cómo las líneas pueden representar sonidos.

Estas relaciones, aunque a veces son invisibles o no son tan fáciles de descubrir a simple vista están presentes en muchas obras y composiciones artísticas.

“El sonido está en todas partes, los objetos suenan, la música viaja, las vibraciones se dibujan”.

Con los objetos podemos producir diversos sonidos, algunos los reconocemos fácilmente y algunos otros pueden parecernos extraños.

Composición de sonidos.

Ahora lo que haremos será utilizar el carboncillo y mientras yo produzco algunos sonidos, tú trazarás en el papel Kraft diversas líneas por todo el espacio del papel de acuerdo a los sonidos que escuches. Te recomiendo empezar a trazar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, así hasta completar todo el espacio de nuestro lienzo de papel.

En este ejercicio. Veo que realizaste líneas de diferentes tamaños, y conseguiste distintas intensidades. Ésta es una manera de relacionar diversos sonidos con un lenguaje plástico, en este caso estamos utilizando la técnica seca con el carboncillo.

Actividad 4. Sonidos de colores.

Mira, también tenemos otros materiales, estas barritas de colores se llaman Pastel. El pastel es otra técnica seca para dibujar, pero a diferencia del carboncillo el pastel es barras de varios colores.

Para utilizar este material en nuestro trabajo, te voy a pedir que tomes una barra de pastel de un color que te guste; mientras tanto yo abriré una tarjeta que tengo aquí, de ella saldrá un sonido y cuando lo escuches quiero que hagas algunos trazos de acuerdo a lo que te inspiren el sonido

¿Qué te pareció?, ¿Te gustó la actividad? ¿Los sonidos que escuchaste te guiaron para hacer algunos de tus trazos?

¿Qué sucedió cuando escuchaste los sonidos, porque uno era un sonido muy rápido?

¿Te das cuenta de que los sonidos pueden ayudarte a plasmar ideas o emociones?

También tenemos otros materiales, mira son frasquitos de pintura; seguramente tú has utilizado este tipo de pintura acrílica en tus trabajos escolares.

¿Puedes decirme a qué tipo de técnica pertenece estos pigmentos?

Sí, la pintura acrílica es una técnica húmeda porque los pigmentos se aplican con ayuda de pinceles, recuerda también que para usar estas pinturas necesitamos diluirlas en agua. Vamos a usarlas y a seguir trabajando en nuestro lienzo

En estos frascos ya tenemos los colores diluidos con un poquito de agua para que podamos usarlos ahora mismo.

También hay una tarjeta musical más y la vamos a usar de la siguiente manera, cuando la abra, quiero que a partir de un trazo que escojas imagines una emoción y luego escojas un color, vamos a darle énfasis a los trazos añadiendo color ¡¿estás listo?!

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

