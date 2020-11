Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 25 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 25 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para sexto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

Elaboración de un reportaje

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás e interpretarás reportajes.

¿Qué hacemos?

Seguirás trabajando la práctica social del lenguaje número 4 “Escribir un reportaje sobre tu localidad”.

Hoy adquirirás más elementos que facilitarán la consulta de información para elaborar tu reportaje. Lee la página 49 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/49

En el reportaje de las páginas 44 y 45 del libro encontrarás el título y los subtemas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/44

Observa el siguiente esquema.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Una vez que identifiquen las fuentes que van a consultar, deberán enlistarlas, lo cual integrará tu bibliografía.

Es recomendable consultar al menos tres fuentes distintas. En ellas debes revisar que haya información que realmente te sirva para el desarrollo de tu tema y subtemas.

A continuación te compartirmos la bibliografía del reportaje de Huichapan.

Una vez que ya tengas tu bibliografía, utiliza fichas de trabajo. Revisa qué te dice tu libro de texto sobre su uso en la pág. 50

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/50

También resulta útil que, cuando enlistes tu bibliografía, sigas un orden alfabético, comenzando por la primera letra del apellido paterno del autor.

Revisa el siguiente esquema para que tengas una mejor idea sobre la elaboración de fichas, finalmente, elabora tu reportaje.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora elabora una ficha de trabajo con el Atlas de México de 4º grado en una cartulina que contenga los encabezados principales, señalando en el libro, la parte de donde se toman los datos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Existen distintos tipos de fichas de trabajo que puedes elaborar. Recuerda que son una herramienta para concentrar y ordenar tu información. Se enlistan a continuación:

Textuales: se citan párrafos completos exactamente igual que como están en la fuente original.

Paráfrasis: se citan las ideas, pero con palabras propias.

Resumen: Se obtiene a partir de la extracción de ideas principales de un texto, sin cambiar palabras, pero agregando palabraspara unir ideas; por ejemplo: “y”, “o”, “además”, “por consecuencia”, etcétera.

No olvides seguir revisando tus fuentes de consulta.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria

CIVISMO

Ejerzo mis libertades en la vida cotidiana

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás el ejercicio de libertades de expresión, conciencia, asociación y respetaras el ejercicio de las libertades de otras personas, en el marco de la dignidad y los derechos humanos.

En la clase pasada aprendiste que tienes el derecho de ejercer tu libertad y que hay libertades individuales y colectivas.

Las libertades individuales son: Libertad de pensamiento, Libertad de opinión y de expresión, Libertad de circulación y Libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión.

Las libertades colectivas son: Libertad de asociación, Libertad sindical, Libertad de reunión pacífica y Libertad de manifestación.

¿Qué hacemos?

Los principios son las bases indispensables para orientar nuestras conductas como seres humanos. Se conforman con pensamientos, experiencias, emociones, gustos, valores, la educación que recibimos de nuestra familia y de los grupos a los que pertenecemos.

Actividad 1

Aquí tenemos esta tabla y con ella realizarás un análisis de dos situaciones. En la primera columna escribirás tu lista de principios y al leer la situación colocarás en las otras dos columnas los pros y los contras que la situación te da.

SITUACIÓN PROS CONTRAS

Nancy invitó a Joaquín y a sus compañeros a una fiesta de cumpleaños en su casa. A Joaquín le emociona mucho porque hace meses que no ve a sus compañeros y tiene muchas ganas de ir, pero él sabe que una reunión en estos tiempos puede ser un riesgo para su salud.

¿Qué libertad está jugando en esta situación?

La situación 2 la verás en el siguiente video:

KIPALTA CON F DE FUEGO.

¿Cuál es la Libertad que se está vulnerando?

¿Qué principios se involucraron para el desenlace de esta historia? Analízalos.

¿Qué implica respetar la libertad de expresión de otras personas?

¿Por qué es importante respetar las creencias de otras personas?

¿Por qué es importante garantizar que las personas puedan reunirse y asociarse con quienes comparten las mismas ideas o creencias?

Para finalizar lee las siguientes oraciones y complétalas:

Las bases indispensables para orientar nuestras conductas como seres humanos se llaman…

¿Cada persona es libre de…?

Podemos ejercer nuestras libertades, siempre y cuando…

Recuerda que siempre respetando a los demás, tu ejerces tus libertades en la vida cotidiana.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria

MATEMÁTICAS

Cálculo del tanto por ciento en situaciones de compra y venta II

¿Qué vamos a aprender?

Calcularás el tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos aplicando la correspondencia “por cada 100, n”, aplicación de una fracción común o decimal, uso de 10% como base.

¿Qué hacemos?

Recuerda que para calcular porcentajes, se toma como base la idea de un total que representa el cien por ciento, que puedes dividir en cien partes, y que la centésima parte es el uno por ciento de este total. Con ello podrás calcular los porcentajes de distintas cantidades, en situaciones prácticas.

Actividad 1

Ahora concéntrate en el desafío de la página 37 de tu libro de texto.

Luis, Ana y Javier venden artesanías, cada quien en su puesto del mercado. Decidieron ofrecer toda su mercancía con 10% de descuento.

Completa la tabla.

¿Cuántos puestos del mercado decidieron ofrecer su mercancía con un 10 por ciento de descuento?

Observa la tabla, ve los datos que se presentan y cuáles hacen falta para completar la actividad.

Muestra cinco columnas, tres de ellas representan las tiendas, la de Luis, Ana y Javier. Y en las filas encuentras los objetos que se venden en las tres tiendas: sarape, aretes y blusa. ¿qué datos encuentras en la segunda columna de la tabla?

Todas las cantidades que aparecen en las columnas, que tenemos que completar, expresarán cantidades en pesos.

A continuación planteamos preguntas con los datos de la tienda de Luis sobre el costo de los sarapes. De esta manera tendrás una idea más clara del tipo de información que debes anotar en cada uno de los espacios faltantes.

Precio ($) 100 ¿Cuál es el precio del sarape? Descuento ($) 10 ¿Cuánto dinero le van a descontar? Precio rebajado ($) 90 ¿Cuánto cuesta el sarape con descuento?

Vas a trabajar con el 10 por ciento de descuento en cada una de las mercancías que te presenta la tabla. Recuerda que el precio original de cada producto es el total a partir del cual se calcula el porcentaje de descuento. Por ejemplo, ¿cuál es el total del sarape en la tienda de Luis?

Actividad 2

Realiza los cálculos necesarios para encontrar los precios rebajados de los sarapes en las tiendas de Ana y Javier.

Observa la tabla.

Inicia la búsqueda del precio rebajado del sarape en la tienda de Ana. El costo total del sarape de la tienda de Ana es de 140 pesos, que es lo mismo que el 100 por ciento. En la segunda fila tienes que escribir en dinero la cantidad que representa el 10 por ciento de 140 pesos, ¿cómo crees que lo puedas encontrar?

Puedo aplicar lo que hicimos con los billetes de 100 pesos en clases anteriores. El 1 por ciento de 100 pesos es un peso, por lo que el 10 por ciento son 10 pesos. De manera parecida, el 1 por ciento de 40 pesos son 40 centavos, por lo que el 10 por ciento son 4 pesos.

Por lo tanto, el 10 por ciento de 140 pesos es igual a 14 pesos. Vamos a colocarlo en la tabla.

En este punto debes tener en mente que el costo con descuento es algo que se va a pagar menor al precio original del sarape. Puedes hacer una resta y colócala la respuesta.

Mira el descuento y el precio del sarape que ofrece la tienda de Javier. Pero antes, te planteamos un acertijo: al observar la tabla podemos ver que el precio rebajado del sarape en la tienda de Luis es de 90 pesos y en la de Ana, 126 pesos. Claramente podemos ver cuál es más barato, ¿crees que en la tienda de Javier su precio sea menor al de la tienda de Luis?

Responde y argumenta.

El costo total del sarape es de 80 pesos, que equivale al 100 por ciento. El 1 por ciento de 80 pesos son 80 centavos y el 10 por ciento son 8 pesos.

100% 1% 10% $80 $ 0.80 $ 8

Y luego, el precio rebajado lo obtenemos restando 80 pesos menos 8 pesos, lo que nos da 72 pesos.

De esta manera comprobamos que el sarape en la tienda de Javier tiene el precio más barato de las tres tiendas. Así que el precio total nos dio una pista de que podía ser más barato.

Actividad 3

Realiza los calculos necesarios para conocer el precio rebajado de los aretes en las tres tiendas.

Los aretes tambien tienen un 10% de descuento, pero en este caso, la tabla te proporciona datos que están en diferente renglón.

En la primera columna dice el costo total de los aretes en la tienda de Luis. ¿Qué te parece si calculas el descuento y el precio rebajado de estos aretes y luego vas a lo que sucede en la tienda de Ana y Javier?

Puedes seguir un camino un poco distinto. Si te fijas en los resultados que obtuviste con los sarapes de Ana y Javier, el 10 por ciento del precio original es igual a la décima parte del mismo, porque diez veces la centésima parte de un total es la décima parte del mismo, ¿te acuerda de la multiplicación de fracciones?

El 10 por ciento de un total es la décima parte. Entonces, el descuento de los aretes de Luis es de 5 pesos y el precio final con descuento es de 45 pesos.

10% de $50 = $5

$50 – $5 = $45

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria

LENGUAJE

Evalu-acción y colabor-acción

¿Qué vamos a aprender?

Opinarás sobre el proceso y los resultados obtenidos ante público en relación con una presentación teatral.

Valorarás el proceso en la presentación teatral. Tiene que ver con una valoración del trabajo escénico.

¿Qué hacemos?

La evaluación forma parte de la vida misma. ¡Siempre estamos evaluando nuestras experiencias! Porque de no hacerlo, corremos el riesgo de no tomar conciencia y, por tanto, no aprender.

Los actores y directores profesionales, para evaluar, cuentan con un instrumento llamado Notas. ¿Sabes en qué consisten?

Se refiere a que el director, mientras transcurre la obra, va anotando sus observaciones y después reúne al equipo para hacerle saber sus aciertos y también, aquello que haya que corregir o cambiar, y así, la obra de teatro cada vez será mejor.

Pon atención al siguiente ejemplo, gira alrededor de las notas evaluativas sobre el proceso del montaje: “El tesoro de la Abuela”.

María: ¿recuerdas que estabas muy nerviosa, tras bambalinas, dando vueltas y vueltas sin parar cuando?

Su atención por favor, damas y caballeros, esta es la tercera llamada. Suplicamos apagar sus dispositivos móviles.

María: ¿El cofre?, ¿alguien ha visto el cofre? ¡Ay, Aristóteles y Musas del teatro, dónde dejé el cofre!

*En este ejemplo, se puntualizar la importancia de la disciplina y la preparación de todos los elementos que jugarán en el escenario.

En el teatro, más allá de los esfuerzos individuales, lo que prevalece es el trabajo colaborativo. Es un lugar de intercambio de esfuerzos entre los integrantes del proyecto teatral.

Durante todo el proceso es fundamental cuidar de nuestra integridad física y la de nuestros compañeros, aprender a negociar, a ser tolerante con el otro, así como procurar dirigirse al grupo con claridad y respeto, a pesar de la tensión que podamos estar experimentando, debido a las exigencias que implica una representación en vivo.

Actividad 1

Observa los siguiente videos:

Critica constructiva de la puesta en escena.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/critica-constructiva-puesta-escena-552.html

Reflexiona sobre el video y relaciónalo con el trabajo colaborativo.

Acciones básicas para el trabajo colaborativo.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/acciones-basicas-para-trabajo-colaborativo-1571.html

Conoce algunas experiencias vividas por otros niños a través de sus testimoniales por medio del siguiente audio:

Experiencias de los niños sobre el trabajo colaborativo.

En el teatro se forma una comunidad, gracias a la convivencia, a los valores, a las metas, a la confianza, entre otras cosas, se construye un sentido de pertenencia al grupo, día con día, función tras función.

Activadad 2

Ahora, reflexiona acerca de algunas situaciones cotidianas en donde realizas de manera voluntaria o involuntaria un ejercicio de evaluación:

Por ejemplo: ¿cómo quedó la comida?

Anota la valoración en tu cuaderno. Puedes ilustrarlo con dibujos.