Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 26 de enero

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 26 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

Características de las localidades rurales

¿Qué vamos a aprender?

Hoy verás las condiciones de las localidades rurales en México y las situaciones económicas y sociales que las caracterizan.

Esta información la puedes encontrar en tu libro de texto de geografía de 4° grado, durante la clase estarás consultándolo, tenlo a la mano junto con tu libreta y lápiz o pluma para hacer algunas anotaciones.

¿Qué hacemos?

Lee con atención la siguiente anécdota:

“Quiero contar que en años pasados junto con mi familia viajamos a Chiapas, nos invitaron unos amigos, pero no íbamos a una ciudad, visitamos una localidad con muy pocos habitantes y casas.

Visité una localidad rural y le pregunta si recuerda cuando analizaron algunas diferencias entre el medio urbano y el rural.

Un indicador que mostraba si se trataba de un ámbito rural o urbano era el número de habitantes y otro la dispersión de su población; y en este lugar que visité ambas condiciones se cumplían, eran pocos habitantes y las casas no estaban juntas.

Exactamente esos son dos de los criterios que se utilizan para definir si una es rural, también le pregunta cómo llego a ese lugar.

El viaje se hizo en autobús, era muy grande y cómodo, y los dejó en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado, y en la misma terminal de autobuses y tomaron otro transporte y en el tardaron varias horas para llegar.

Ese camión no era tan cómodo como el primero y las condiciones del camino sin pavimentar hacían que fuera lento, además, nos dejó lejos de las casas y tuvimos que caminar un buen rato.

Esa es otra característica de la mayoría de los espacios rurales en México, los caminos no están en óptimas condiciones lo que dificulta el movimiento de personas y mercancías. ¿Cuándo llegaste cómo te sentiste?

El conductor le respondió al maestro que estaba cansado, pero al llegar al lugar, era un paisaje montañoso muy bonito y se respiraba un aire limpio y reconfortante, me sentí feliz de estar ahí.

Esa es otra característica de los espacios rurales aislados, la contaminación ambiental es mínima o no hay.

Lee en el libro de texto el siguiente párrafo:

“La mayor parte de la población rural ha disfrutado de algunas ventajas como es vivir en contacto con la naturaleza, respirar aire con muy pocos contaminantes, y obtener ciertos alimentos para su subsistencia”

En algunos lugares lo que llega a contaminar el ambiente es la quema de basura y de leña para cocinar o calentar agua. Estas prácticas pueden ser sustituidas por estufas y calentadores solares, además de fomentar reciclar y reutilizar la basura, pero ese tema lo trataremos con detalle en otra clase.

El lugar donde se quedaban cocinaba con leña que recolectaban del monte, tenían la cocina apartada de las habitaciones y del baño.

Al tener amplios espacios, dividen las viviendas en secciones y las construyen con materiales de la región: madera, piedras, lodo, adobes, palmas, carrizos, entre otros; y sus pisos son de tierra.

Si les es posible, separan las cocinas de las habitaciones porque al quemar la leña, todo se llena de humo y hollín que, al respirarlo por tiempo prolongado, puede ser nocivo para la salud, sin embargo, no siempre se puede hacer esto y a veces la habitación para dormir está junto con la cocina y el comedor, eso sucede por la falta de recursos económicos, pues la mayoría de estas localidades tienen condiciones de pobreza.

En cuanto al baño, al no tener una red de drenaje y agua entubada, instalan una letrina lo más alejado del pozo o fuente de agua y de la vivienda para evitar malos olores o contaminación del agua limpia.

Otra cosa que le llamó la atención es que en las viviendas no tienen servicio de energía eléctrica, internet o teléfono.

Al ser localidades pequeñas y dispersas, las dificultades para dotarlas de estos y otros servicios son mayores, para comunicarse con personas fuera de la localidad requieren ir a visitarles o moverse hacia la cabecera municipal o a una localidad próxima que cuente con servicio de línea telefónica o red de internet.

Desde que llegué noté que no había señal de teléfono celular y cuando se acabó mi pila no pude cargarla hasta el regreso.

Ya que no cuentan con energía eléctrica, han adaptado sus hábitos diarios para aprovechar al máximo la luz natural y se pueden iluminar con lámparas de combustible o velas, algunas personas con ingenio han adaptado una batería de automóvil para echar a andar algunos de los electrodomésticos que poseen.

Asimismo, los que cuentan con mayores recursos económicos han instalado plantas de energía eléctrica que son aparatos que generan electricidad a partir de combustible.

No tienen servicios públicos como son la recolección de basura o seguridad con la policía.

Las condiciones de los caminos y las largas distancias que hay que recorrer, entre una casa y otra, hacen que sea muy complicado brindar este tipo de servicios.

En el caso de la basura orgánica esta se aprovecha, en su mayoría, porque las familias crían animales como cerdos, ovejas y pollos, a los que les dan los sobrantes de plantas y comida, por lo que prácticamente no generan basura de este tipo. La situación a resolver se relaciona con la basura inorgánica que muchas veces terminan quemando para deshacerse de ella.

En cuestiones de seguridad, se han organizado para resolver desacuerdos y cuidarse unos a otros y, si es necesario, acuden a la cabecera municipal.

No sólo para cuestiones de seguridad, para cualquier trámite o servicio gubernamental tienen que ir a la cabecera municipal, al menos en la localidad que visité, no había alguna representación u oficina de gobierno cerca, además, para hacer compras también requieren trasladarse a localidades más grandes que tienen comercios variados o tianguis algún día de la semana.

Esa es la situación generalizada en las localidades rurales que están aisladas. Hay también algunas cercanas a una carretera, pero lejos de los servicios gubernamentales y comercios. ¿Solo iban a comprar o también a vender productos a los tianguis y mercados?

Este tipo de actividad también es común en el ámbito rural, buscan vender lo que producen o realizar intercambio o trueque, para obtener los productos que necesitan.

Estas comunidades en el campo se dedican a producir diversos alimentos y materias primas como: madera, lana, algodón, entre otras cosas, lo que permite que la población de las ciudades tenga abasto de lo que se produce en el campo.

En tu libro de texto puedes leer lo siguiente “La posibilidad que tienen los habitantes de las ciudades de adquirir frutas y verduras, es gracias, en gran medida, a la población que vive en los lugares rurales”.

Es gracias a lo que se produce en campo que los que vivimos en las ciudades tenemos, principalmente, alimentos e insumos para las industrias que los transforman en productos para cubrir nuestras necesidades.

En este caso se puede detectar desigualdad entre las diferentes comunidades rurales; las de recursos económicos más escasos siembran, crían animales, cazan o pescan, para consumir con sus familias y lo que les sobra lo venden o intercambian, como ya señalamos; y existe otro grupo de comunidades con mayores recursos económicos y que sí comercializan su producción agrícola, ganadera o pesquera en las ciudades o para la industria.

Otra circunstancia que se ha vuelto común es que empresarios compren extensiones de campo para sembrar o criar ganado de forma intensiva y para ello se emplea a la población aledaña pagándoles un sueldo.

Para ir a la escuela, las niñas y niños tienen que caminar una larga distancia para llegar y allí las niñas y los niños y de diferentes localidades se reúnen, con sus docentes. Un maestro atiende todos los grados de primaria y una maestra todos los grados de secundaria.

Esta situación se menciona en tu libro, ahora que te encuentras en casa puedes leerlo.

Para cursar preparatoria o bachillerato, tienen que ir a un municipio aledaño y aunque cada día lo hacen más estudiantes, aún son minoría los que llegan a este nivel educativo. Todavía, muchos jóvenes se dedican ayudar en casa, en la siembra o con el ganado y no asisten a la escuela.

Esto es algo común con las localidades rurales, los maestros y maestras que atienden en estos lugares trabajan muy duro para dar a los estudiantes las mejores condiciones de aprendizaje, atienden más de un grado escolar y a veces, todos como te comentaron.

En las zonas rurales es habitual y tradicional el uso de hierbas medicinales.

Cuando se enfermaban, para ciertas molestias y enfermedades comunes, ellos preparan con hierbas sus remedios y, en caso de tener una enfermedad fuerte o ir a vacunarse, van al centro de salud de una localidad cercana y, de requerir hospitalización, se tienen que trasladar hasta la capital del estado.

La mayoría de las comunidades rurales resuelven sus temas de salud y se trasladan a espacios urbanos para recibir estos servicios.

Las personas que conforman estas comunidades transmiten sus conocimientos de generación en generación al igual que sus lenguas, costumbres, tradiciones y fiestas, estas prácticas les dan identidad y se asumen como parte de algún grupo indígena.

En la comunidad que nos quedamos nos dijeron que pertenecen un grupo indígena, hablan su lengua materna, además del español y visten algunas prendas originales de su tierra.

Los pueblos indígenas nos enriquecen a todos como nación, nos comparten sus conocimientos, tienen lengua materna propia, tocan su música, usan sus trajes, elaboran su comida tradicional, viven conforme a costumbres y tradiciones y celebran sus fiestas, todo esto contribuye a la diversidad cultural que caracteriza a México, pero esto lo detallaremos en otra sesión.

Aunque a los grupos indígenas los relacionamos con el ámbito rural, muchos de ellos migran de estas localidades hacia las grandes ciudades a buscar lo que necesitan y no está disponible en el lugar donde viven.

En el siguiente video observarás a unos amigos que pertenecen al grupo indígena de los Tzotziles, te muestran el lugar en el que viven, las instrucciones para ver este video son las siguientes:

Ingresar al enlace https://ventanaamicomunidad.org/ Seleccionar zona sur.

Seleccionar Tzotziles vivienda

Iniciar el video del minuto 0:48 al minuto 6:33

¿Qué te pareció el video? ¿Qué circunstancias observas en el video y se relacionan con lo que aprendiste hoy?

Los caminos son de tierra, no están limitados.

Usan velas para iluminarse porque no tienen energía eléctrica y las ponen en varas especiales.

Usan plantas medicinales.

Las casas son de madera y de una combinación de lodo, ramas y madera.

Queman leña para diferentes actividades, se nota en el hollín del temazcal.

Tienen animales como borregos y gallinas para su alimentación o para vender.

Aprovechan todo lo que les da el ambiente y usan las ramas para protegerse de la lluvia.

Tienen un ambiente limpio y una hermosa vista.

Si en casa observaste más cosas puedes agregarlas, también puedes preguntar a mamá, papá o abuelos si conocen otras características o han vivido o visitado una localidad rural y enriquecer la lista.

LENGUAJE

Camarón que se duerme…

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás y analizarás algunos refranes. Los refranes son frases cortas muchas de ellas ingeniosas que contienen una enseñanza o una lección sobre la vida.

Los refranes forman parte de la sabiduría popular, de nuestra tradición oral, de nuestra cultura.

¿Qué hacemos?

¿Has escuchado algún refrán? ¿Te sabes alguno? seguramente has escuchado a tu mamá o papá, a tu abuelita o abuelito decir algún refrán, pero ¿Qué significan? ¿Tienen algún mensaje?

Lee lo que Raulito, un niño como tú que nos comenta lo siguiente:

“En donde vivo casi siempre por las tardes se salía al patio el abuelo don Miguel a tomar el sol. Leía su periódico, escuchaba su radio y nos veía jugar a todos los niños y las niñas. Yo creo que se divierte viéndonos y siempre nos decía chistes, trabalenguas y adivinanzas y también refranes.

Es como si fuera el abuelito de todos los niños y las niñas que salíamos al patio.”

Un refrán de los que recuerda Raulito que el abuelo don Miguel les decía a las niñas y niños que veía jugar a las escondidillas a quien encontraban le decía “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”

¿Sabes Qué quiere decir? ese refrán aplica a muchas situaciones, se los decía porque se distraían o no se fijaban y se dejaban encontrar, para que no te encuentren al jugar a las escondidillas hay que estar muy atenta o atento, es decir, muy despierto, pero si te duermes te encontrarán.

Cuando asistías a la escuela seguramente escuchaste a la maestra o maestro decir ese refrán varias veces, tal vez se lo decía a toda la clase para que se aplicarán más e hicieran las lecturas, participaran y entregaran las lecturas.

Si no entregabas los trabajos o no participabas ni hacías las lecturas sería como si te “Durmieras” como si fueras el camarón que se duerme.

En este caso que te lleve la corriente sería que a quién se dormía le iba mal en la evaluación.

Verás que los refranes son frases breves que tienen un mensaje, una especie de consejo o de lección y se pueden aplicar a situaciones muy diferentes.

Aquí vimos que el refrán “Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”, se aplicó a los amigos y amigas de Raulito que se dejaban encontrar al jugar a las escondidillas, pero también a los compañeros y compañeras que no se aplicaban en la clase. Las situaciones son muy diferentes, pero el refrán aplica perfectamente bien en ambos casos.

Ahora escucha algunos refranes que niñas y niños como tú te comparten y que creen que significa ese refrán.

Audio 1. Zapatero a tus zapatos.

Audio 2. Más vale maña que fuerza.

Audio 3. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

El tema de los refranes comienza en tu libro de texto de español en la página 48 y en la página 49 están algunos refranes.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/49

En casa puedes comentar con mamá, papá o con tus abuelitos para averiguar el significado que le da cada uno.

“Quien mucho abarca poco aprieta” puede significar que, si quieres abarcar muchas cosas no es conveniente porque no te va a alcanzar para abarcarlas todas, es mejor concentrarse en unas pocas, por ejemplo, si quieres agarrar todas las canicas al mismo tiempo no vas a poder, pero si agarras poquitas si podrás hacerlo.

Otro significado que puede tener es que quien quiere ocuparse de muchas cosas al mismo tiempo finalmente no presta suficiente atención a ninguna.

“Con dinero baila el perro” puede significar que el dinero puede motivar a las personas a hacer ciertas cosas.

“Al buen entendedor pocas palabras” puede significar que no es necesario darle muchas explicaciones a quien ha comprendido bien.

“El que siembra vientos cosecha tempestades” puede significar que Lo que nos sucede, es reflejo de nuestra conducta; si obramos mal, nos irá mal.

“No por mucho madrugar amanece más temprano” puede significar que no debes de apresurar las cosas, debes tomar decisiones con serenidad y calma.

¿Qué te pareció? acércate a tu familia, verás que te van a decir muchos refranes, anótalos y comenten sus significados juntos, seguramente aprenderás muchos más.

HISTORIA

Un océano entre Europa y América

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy iniciarás con el bloque lll de tu libro de texto gratuito de Historia 4° grado. Como has estudiado con anterioridad lo primero que tienes que hacer al iniciar un análisis histórico es ubicarte espacial y temporalmente.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4HIA.htm

¿Qué hacemos?

En esta clase te centrarás en los viajes de exploración de Cristóbal Colón en América, conocerás las causas y consecuencias de estos viajes.

Imagina la ruta que diariamente toma una alumna o alumno desde la escuela hasta su casa, supón que un día el camino se ve alterado porque por algún motivo el paso está bloqueado, puede ser una obra en construcción o un accidente de tránsito, ¿Tú qué harías para poder llegar a tu casa?

La búsqueda de nuevas rutas es la idea central de la clase de hoy, para dar inicio con el estudio del tema será necesario orientarnos con algunas preguntas.

¿Qué fue lo que alentó a portugueses y españoles a explorar nuevas rutas marítimas?

¿Qué consecuencias tuvo la exploración de nuevas rutas comerciales?

¿Cuál es la relación de estos eventos con la historia del continente americano y nuestro país?

Observa el siguiente video para comenzar a buscar respuestas a las preguntas guía, del minuto 0:45 al minuto 3:15

Divididos por un océano.

Cómo pudiste observar las rutas comerciales entre Asía y Europa eran muy importantes. Había una gran cantidad de productos que se intercambiaban, ¿Cuáles recuerdas?

De los mencionados, las especias, como la pimienta, la canela, el clavo, entre otras, son productos que utilizamos cotidianamente en nuestros alimentos.

Las especias eran muy apreciadas por los europeos. En la actualidad las usamos para dar sabor a nuestros alimentos, pero en ese momento eran empleadas como conservadores, es decir, permitían que los alimentos se mantuvieran frescos durante más tiempo. Recuerda que no había energía eléctrica que permitiera tener aparatos como los refrigeradores. ¿Qué otros productos se comerciaban?

También intercambiaban porcelana, incienso, seda y los metales.

En 1453, los otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla, esta ciudad, en la actual Turquía, era el punto más importante en las redes comerciales entre Europa y Asia. Con su caída, los europeos perdieron el acceso a los productos asiáticos que tanto ansiaban.

Como consecuencia de este bloqueo los comerciantes y gobernantes europeos tuvieron que buscar nuevas rutas hacia el continente asiático, y seguir obteniendo los productos de China e India, principalmente.

Los portugueses empezaron por África, rodeando el continente para llegar por el sur del océano Índico. Una segunda ruta la propuso el genovés Cristóbal Colón. Él planteó la posibilidad de dirigirse al occidente, atravesar el océano atlántico y así llegar a las Indias, pero desembarcó en un continente hasta ese momento desconocido por los europeos y donde nosotros habitamos: América.

La llegada a América, como casi todos los procesos históricos, fue multicausal, es decir, que tuvieron relación distintas causas. Ya mencionamos una: la necesidad de nuevas rutas para reestablecer los lazos comerciales con Asia. Otra serían los avances científicos y tecnológicos que se vieron reflejados en las embarcaciones e instrumentos de navegación, que detallaremos en las siguientes clases. Retomemos a Cristóbal Colón.

¿Cómo es que llegó a estas tierras? seguro un viaje de esa magnitud era muy costoso.

Por su cuenta no podía costearlo, era un viaje que necesitaba ser financiado, por esa razón Colón, presentó su propuesta, ante los reyes de España, por primera vez en 1486, y fue rechazado una y otra vez durante los siguientes seis años.

Consultaban astrónomos, marinos, pilotos y filósofos, quienes dictaminaban los aspectos técnicos del viaje y lo rechazaban, muchas veces entre burlas. Hasta que Luis de Santángel, se dirigió a la reina Isabel “La Católica”

“Señora serenísima, este negocio es de calidad, si lo que tiene Vuestra Alteza por dificultoso a otro Rey se ofrece, y si lo acepta y sale próspero qué inconvenientes y daños a vuestros reinos vendrían”

Santángel fue un personaje determinante para convencer a los reyes que le brindaran su apoyo a Colón, después de unos meses de negociaciones Colón y su tripulación emprendieron el viaje hacía el occidente.

El viernes 3 de agosto, en San Jorge, Palos, embarcaron la Santa María, La Pinta y la Niña.

Después de dos meses de navegación, hacia las 2:00 am del 12 de octubre, con luna menguante, Rodrigo de Triana, vigía de la proa de la Pinta, gritaría ¡Tierra! ¡Tierra! esa tierra, era la costa de una isla de las Bahamas, a quien Colón dio por nombre San Salvador, luego del desembarco el almirante salió a tierra desplegando el estandarte real; lo mismo hicieron los capitanes del Pinta y la Niña, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez. Colón tomó posesión de la isla en nombre de los Reyes Católicos.

¿Te imaginas? ¡Dos meses encerrados en un barco! ¿Qué pasaba cuando se les agotaba la comida? en la siguiente sesión se dará respuesta a esa pregunta, no la olvides.

La imagen que verás a continuación es un diario de viaje.

¿Puedes adivinar de quién es? es de Cristóbal Colón, es una compilación de su diario y cartas, ¿Recuerdas cómo se llama este tipo de fuente? las fuentes históricas se dividen según su origen en primarias y secundarias, los diarios y las cartas son fuentes primarias porque fueron elaboradas en el momento histórico que estas estudiando.

Gracias a documentos como este “Diario de a bordo de Cristóbal Colón” y algunas cartas, podemos conocer las impresiones de Colón cuando llegó a estas tierras ¿Quieres leerlas?

Sobre su primer encuentro relató:

“Más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos, y cortos, los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan, ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia, no tienen algún hierro, sus azagayas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de peces, y otras de otras cosas.

“Ellos todos a una mano son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos, y les hice señas que era aquello, y ellos me mostraron como allí venían gente de otras islas que estaban cerca y los querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mí partida seis a Vuestra Alteza para que aprendan a hablar. Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos en esta Isla.”

En los párrafos anteriores describe a las personas, a continuación, descubrirás que fue lo que observo en el paisaje.

“Hay palmas de seis u ocho maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, mas, así como los otros árboles, hierbas y frutos, hay pinares a maravilla y hay campiñas grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras de aves, y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales, las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro.”

Gracias a estas fuentes puedes conocer la versión de Cristóbal Colón, pero ¿Te imaginas qué interesante sería poder leer las impresiones de los habitantes de las islas del caribe ante la llegada de esas embarcaciones? sería un gran recurso para contrastar versiones.

Recuerda que una de las características principales del estudio de la historia es que encontrarás distintas interpretaciones y versiones de hechos históricos.

Más adelante podrás estudiar algunas de los habitantes de esas tierras ante la llegada de los españoles.

Para terminar con la sesión de hoy, ¿Recuerdas las preguntas qué tenías que responder en la clase?

¿Qué fue lo que alentó a portugueses y españoles a explorar nuevas rutas marítimas?

¿Qué consecuencias tuvo la exploración de nuevas rutas comerciales?

¿Cuál es la relación de estos eventos con la historia del continente americano y nuestro país?

Sobre la primera pregunta podríamos decir que los portugueses y españoles buscaron reestablecer las rutas comerciales con Asia, para la obtención de productos como las especias. Los portugueses iniciaron esa búsqueda rodeando África, y los españoles, emprendieron camino hacia el occidente.

Unos cuantos años después de este encuentro, los españoles exploraron y colonizaron las islas del Caribe y el resto del continente, pronto otros países europeos lo hicieron con otras partes de América. Portugal se apropió de la región que hoy es Brasil; Francia e Inglaterra de América del Norte; Holanda algunas islas del Caribe, además de explorar estas regiones, los europeos las colonizaron, este es un concepto que también estudiarás más adelante.

Una de las consecuencias fue el desplazamiento de las poblaciones nativas. En algunas regiones la población desapareció por completo, como los Taínos en el Caribe. La relación que tiene con nuestro país, podrás verla reflejada más adelante, pero sobre esto ahondaremos en las siguientes clases.

Ha resultado interesante ver como un suceso que pareciera tan lejano como la toma de Constantinopla tuvo tantas repercusiones.

MATEMÁTICAS

Figuras para decorar

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de las características de las figuras geométricas fijándote en todas las que hay a tu alrededor.

¿Qué hacemos?

Para comenzar lee la siguiente historia.

Había una vez un reino muy muy lejano llamado Figulandia, en ese lugar habitaban varias figuras geométricas, eran de distintos tamaños y colores, además todas eran planas, tan planas como una hoja de papel, algunas de ellas se parecían a otras, incluso había habitantes tan parecidos que podían hacerse pasar por gemelos.

Un día el rey de Figulandia decidió que hacía falta dar una limpieza al reino para que se viera más bonito y todos vivieran felices; como el reino era muy grande, el rey debía organizar a los habitantes para que todos colaboraran, pero se le hacía muy difícil pensar en cómo podía hacerle, así que pidió ayuda de todo su equipo real.

El rey era una figura con muchos amigos y le gustaba conocer a todos los habitantes de su reino, aunque fueran muy diferentes a él. Era tan inclusivo y amiguero que su equipo real estaba conformado por habitantes de todos los tipos, tenía a su secretario llamado Rectángulo; su consejero, Don Triángulo; su hermano, el Príncipe Cuadrado; y su tesorero, el señor Pentágono.

Rey: Rectángulo, ¿Cómo podemos organizar a nuestros habitantes para que nos quede un reino limpio y bonito haciendo que todos participen?

Rectángulo: Tenemos demasiadas figuras geométricas en el reino señor, debemos buscar que todas colaboren.

Señor Pentágono: mmm… tal vez deberíamos formar equipos, mi rey, así podríamos darle a cada equipo un área del reino para que la limpien.

Príncipe Cuadrado: Pero ¿Cómo? sería muy difícil hacer una lista de equipos que lleve el nombre de todos los habitantes del reino, son demasiados.

El consejero Don Triángulo, quien era una figura muy sabia e inteligente, estuvo pensando un rato y dijo:

Don Triángulo: ¡Ya sé! Hay que decirles a los habitantes que todos los que tengan la misma forma que ya limpien el jardín Miraflores, los que tienen la misma forma que el Príncipe cuadrado el parque de agua azul, los que son parecidos al señor Pentágono el jardín del este, los que se parecen a Rectángulo le toca la entrada al reino, y los que son como el rey la plaza mayor.

Rey: ¡Que buena idea, Don Triángulo! Hay que pedirle a cada habitante que cuenten cuantos lados tienen y que vean a cuál de nosotros se parecen para que comencemos a trabajar mañana. Pegaremos carteles con la forma de cada uno de nosotros y describiremos como somos para que cada figura geométrica sepa a donde debe presentarse para ayudar con la limpieza del reino. Cada uno de nosotros deberá realizar su cartel o hacer un anuncio para que todos se enteren.

Don Triángulo: Yo pondré que se vengan a mi equipo todos los que tengan tres lados, puede ser todos los que tengan tres lados iguales o dos iguales y uno diferente. Y nuestro equipo se llamará los triángulos.

Príncipe cuadrado: El mío dirá que se venga a mi equipo todos los que tengan cuatro lados, peo sólo los que sus cuatro lados sean igualitos, nadie más. Nos llamaremos los cuadrados.

Rectángulo: ¡Aaaaahh! Entonces yo les diré que los que no puedan entrar al equipo del Príncipe Cuadrado se vengan conmigo, si también tienen cuatro lados, pero dos de ellos son más chicos que los otros dos, y que se vengan a mi equipo. Nos llamaremos los rectángulos.

Señor Pentágono: Muy bien, yo escribiré en mi cartel que los que tienen cinco lados se vengan conmigo, el equipo será los pentágonos.

Rey: Bueno, bueno, ya sólo falta mi equipo, así que yo les diré a los habitantes que los que se parezcan a mí, se vengan a trabajar conmigo, juntaré a todos aquellos que no tengan ningún sólo lado y únicamente sean una línea curva, pero ¿Cómo nos llamaremos?

Ahora responde las siguientes preguntas, ¿Cuál es el nombre del Rey? ¿Qué figuras aparecen en el cuento? ¿Te has puesto a observar en tu casa que figuras puedes encontrar?

Para comenzar con la actividad del día de hoy deberás ponerte en el papel de investigador. Lo primero que vas a realizar es observar tu casa y fijarte en el marco de una de las puertas, ¿Encontraste una figura en particular? ¡Muy bien! es un rectángulo.

El rectángulo es aquella figura de cuatro lados que tiene dos pares de lados paralelos que son diferentes entre sí, nos damos cuenta de ellos porque podemos observar que dos lados son más pequeños que los otros, además de que ese par de lados se encuentran siempre a la misma distancia el uno del otro.

Ahora seguirás en tu papel de investigador, trata de encontrar la figura con las siguientes pistas, la primera de ellas es que tiene 3 lados, estos pueden ser de la misma medida o con dos lados iguales y otro desigual o también con todos sus lados de diferente medida, ¿Sabes de qué figura estamos hablando? ¡Sí! es un triángulo.

Intenta encontrar en tu casa algún objeto que tenga la forma de un triángulo.

Observa las ventanas que hay en casa, muchas de ellas comparten la misma forma, pero centrémonos en las características de cada una de ellas, ¿Podemos encontrar una figura que sea diferente a la de la puerta?

Muchas de las ventanas tienen esta forma, donde los cuatro lados de ellas miden lo mismo, además sus esquinas forman ángulos de 90 grados, ¿Sabes cuál figura tiene estas características? ¡Sí! es el cuadrado.

Ahora verás algunas figuras geométricas que se pueden encontrar dentro del tu hogar, para ello observa y disfruta el siguiente video, al terminar responderás 3 preguntas para que pienses un poco sobre lo que aprendiste.

Encontrando figuras.

¿Qué objetos se encontraron? ¿Cómo son los objetos que observaste? ¿Qué figuras geométricas se pueden encontrar en los objetos?

Observa un video sobre las figuras geométricas ocultas, no olvides tomar nota.

Figuras geométricas ocultas.

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=1533&load=1597&n=0

Observa a tu alrededor, ¿Identificas algún objeto como los que vienen en el vídeo? ¿Qué figuras geométricas lo componen?

Como última actividad del día, vas a relacionar los conceptos con los que trabajaste el día de hoy, para eso vas a relacionar el nombre de algunas figuras con su representación gráfica y algunos objetos que tengan estas figuras.

Indicaciones:

Une con una línea la figura, el nombre y el objeto donde podemos encontrar esa figura.

Rectángulo Circulo Triángulo Cuadrado

¡Muy bien! vas a revisar trazando una línea que unan a los 3 conceptos, la primera figura que tenemos es el triángulo, unir la figura con la palabra escrita, y se puede observar un triángulo en cada una de las caras de la pirámide. Recuerda que los triángulos tienen tres lados, que pueden medir o no igual.

La siguiente figura es el cuadrado, unir con la palabra, y el objeto que tiene cuadrados en sus caras es el cubo, de hecho, es el único cuerpo geométrico que tiene seis caras iguales.

La tercera figura que tenemos es el círculo, unir figura con palabra y con la representación de la naranja, las naranjas tienen forma circular.

Por último, tenemos el rectángulo, unir figura con palabra y la representación del refrigerador, los refrigeradores tienen en unas de sus caras la forma rectangular, quiere decir que tiene dos lados iguales y más grandes que los otros.

