Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 26 de enero

Hoy martes 26 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Los ecosistemas de México

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás qué son los ecosistemas y cuáles existen en México.

¿Qué hacemos?

El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los ecosistemas de México, sus principales características y dónde se localizan. Recuerda tener a la mano un cuaderno y bolígrafo o lápiz para anotar lo que consideres importante o interesante de esta clase.

En la clase anterior hablamos sobre la biodiversidad y la forma en que se clasifican los seres vivos en cinco reinos que son:

Los hongos. Animales. El reino de las plantas. El de las bacterias. El protista.

También te comenté que México es uno de los países megadiversos, en esta categoría, sólo hay 17 países y México ocupa el quinto lugar en riqueza de especies, lo cual es algo que nos debe enorgullecer, también vimos los ecosistemas que hay en México y algunas de sus características.

Seguramente recuerdas que un ecosistema es el conjunto de organismos que viven en un área determinada y que interaccionan con los factores físicos como: el agua, el suelo y el clima, en un equilibrio dinámico.

En la clase de hoy conocerás más acerca de los ecosistemas que hay en nuestro país y principalmente, dónde se localizan.

Comencemos por conocer algunas de las razones por las que México cuenta con una gran diversidad de ecosistemas.

Empecemos por aclarar que el continente americano, donde se ubica México, es muy largo, en las siguientes imágenes notarás que aparece dividido: en América del Norte, América Central y en América del Sur.

Hace aproximadamente 65 millones de años, América del Norte estaba separada de América del Sur, luego descendió el nivel de los mares y se formó un puente entre ambas regiones, más o menos en el territorio que hoy conforma México. Como consecuencia, los seres vivos del norte y del sur se desplazaron hacia la parte media y poblaron esta región.

En el Atlas de 4° grado tiene imágenes sobre esto, si todavía lo tienes, puedes consultarlo. Por su cercanía al Ecuador, una parte de México tiene clima tropical, además, el territorio nacional tiene varias cadenas de montañas, con diferentes altitudes, lo que permite que existan climas diferentes. Una característica adicional es que los climas en México no tienen cambios tan extremos a lo largo del año, en comparación con los países que se encuentran al norte del continente, eso ha favorecido que contemos con muchos ecosistemas donde se desarrolla una diversidad de formas de vida.

En esta clase vamos a describirlos de manera general, vamos a empezar con el desierto.

Desierto mexicano o matorral: Este tipo de ecosistemas lo encontramos en regiones con clima seco, semiseco y templado, en estos lugares las lluvias son escasas, por lo que la vegetación se encuentra adaptada a condiciones de poca humedad, por ejemplo, los cactus, arbustos espinosos, magueyes y mezquites. En el mapa lo encontramos en color amarillo. Como puedes observar, este tipo de ecosistema se localiza principalmente en la Altiplanicie Mexicana y en las zonas desérticas de la península de Baja California y Sonora.

La fauna característica de esta región es el perrito llanero, es un roedor endémico de México que pertenece a la familia de las ardillas. El tejón o tlalcoyote que es un mamífero carnívoro de la familia de las comadrejas. El tecolote llanero, es un ave depredadora de la familia de los búhos.

Bosque de coníferas: En el mapa está en color verde oscuro. En México el 0.9% del territorio lo conforma este tipo de vegetación, específicamente por la Sierra Madre Occidental; la región de Michoacán de Ocampo, en Baja California, sur de Jalisco, Estado de México, alrededores de la Ciudad de México, parte norte de Morelos y de Puebla, el occidente de Veracruz, y el oriente del estado de Hidalgo.

Este tipo de ecosistema lo podemos encontrar en regiones montañosas, localizados entre los 800 y 2,700 metros de altitud, se caracteriza por presentar un clima frío o semifrío y por la humedad constante.

Por la humedad de esta región hay plantas muy exuberantes como los helechos; y árboles como pino, abeto, ciprés y enebro, que llegan a medir de 10 a 25 metros o más.

El siguiente, que puedes ver en el mapa con el color verde claro, es el bosque de pino encino ocupa 16.4% del territorio mexicano y se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico.

También se le conoce como bosque templado porque presenta un clima templado o semifrío propio de las montañas. De acuerdo a la especie de árbol que predomine también se puede clasificar como bosques de oyamel, ayarín, cedro, pino-encino, encino y abeto.

Los de pino y abeto están siempre verdes y miden en promedio, de 6 a 8 metros, pero pueden llegar a los 30 metros de altura.

En México existen aproximadamente 35 especies endémicas de pino y 109 de encinos. El bosque de coníferas y encino representan uno de los recursos forestales económicos más importantes de nuestro país.

Para conocer este ecosistema en el estado de Chihuahua, observa el siguiente video del minuto 01:03 al 02:58

Tarahumaras. Subiendo y bajando.

En el video pudiste ver el bosque de pino encino, el ecosistema en el que vive nuestra amiga Karina es el bosque de pino encino y como pudiste observar, es una región fría o muy fría, en inverno cae nieve que cubre los altos árboles de esa zona del país.

Continuaremos ahora con las características y la localización del bosque tropical.

Bosque tropical: Se le conoce también como selva húmeda y en el mapa está ubicado con el color morado. Los bosques tropicales de México se distribuyen principalmente en la vertiente del Golfo de México: Veracruz, suroeste de Campeche y porciones de Tabasco. A lo largo de la vertiente del Pacífico en la Sierra Madre del Sur en Oaxaca y Guerrero. Cubre cerca del 5% del territorio.

En este tipo de ecosistema la vegetación está conformada por árboles muy altos de 20 a 30 metros o más, como la ceiba, la caoba y el hule, con troncos muy gruesos para soportar el peso de sus grandes copas; también se encuentran arbustos y plantas en los niveles bajos y medios, los cuales tienen hojas muy grandes para capturar tanta luz como sea posible, así como bejucos, lianas y plantas trepadoras.

En este ecosistema crecen 444 especies de orquídeas que son endémicas, eso quiere decir que son originarias de México, como la vainilla; también son originarios del bosque húmedo o selva; árbol del cacao, de cuya semilla se produce el chocolate y el árbol del chicozapote, de donde se obtiene el chicle.

Te invito a ver el siguiente video del minuto 01:13 al 02:54 donde nuestro amigo Chan nos muestra la selva, que es la región en la que vive.

Lacandones. Códice Aztlan.

Espero que te haya gustado que Chan nos mostrara la selva, con árboles muy altos, de copas muy frondosas y troncos gruesos y con una fauna muy variada.

Ahora vamos a conocer un proyecto que se llama Naturalista y que es una red social.

Observa el siguiente video del segundo 00:14 al minuto 01:50, en el que nos explican cómo podemos participar para conocer la gran diversidad de seres vivos del país y compartir con muchas personas.

¿Qué es Naturalista?

Es una actividad interesante, en la que podemos participar toda la ciudadanía y como familia, solo se requiere un teléfono con cámara, entrar a Internet y muchas ganas para compartir nuestras observaciones de plantas y animales que vivan en nuestras regiones y así ayudamos a la comunidad científica. Me imagino que, a menor escala, también podríamos organizar a nuestras comunidades para cuidar y controlar la flora y fauna del lugar donde vivimos.

Lo importante es saber que todas y todos podemos participar en el cuidado del medio ambiente.

Pero todavía nos faltan algunos ecosistemas por revisar. Continuemos ahora con los humedales. Este ecosistema se localiza en zonas cercanas a los litorales, regiones donde llueve mucho, como en la planicie costera del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Sinaloa y Nayarit, así como, en menor medida, en Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur. También hay humedales en lagunas y zonas pantanosas de origen volcánico que van desde el norte de Michoacán de Ocampo en Baja california hasta el centro de Jalisco, donde encontramos zonas acuáticas o húmedas, como lagos, estanques, pantanos y las orillas de algunos ríos.

La vegetación que crece en los humedales está representada por plantas que crecen enraizadas en el fondo, con hojas grandes que sobresalen del agua y cubren grandes áreas por lo cual le dan nombre al humedal, por ejemplo, mangle (manglar), pajillo de popal (popal), tule (tular), carrizo (carrizal), también hay vegetación flotante, sumergida y subacuática, mientras que la fauna que habita en los humedales está conformada por una gran variedad de peces, cangrejos, camarones, loros, serpientes, ranas, cocodrilos, sapos, tortugas y aves acuáticas.

Finalmente, te voy a comentar de los ecosistemas marinos. Son los ecosistemas acuáticos más grandes de la Tierra, en el caso de México somos privilegiados por la posición geográfica, al estar rodeado por el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el mar Caribe, y se distinguen por tener aguas con un alto contenido de sal. Los ecosistemas marinos son sumamente variados y ricos en fauna y flora, en microorganismos, mamíferos marinos, peces, moluscos, hasta grandes depredadores como los tiburones.

Los ecosistemas marinos ayudan a regular el clima y reducen el impacto de los gases de efecto invernadero, los organismos fotosintéticos, que son abundantes en este ecosistema, captan dióxido de carbono y liberan oxígeno.

Ahora te queda mucho más claro porque somos un país megadiverso.

México es uno de los países más biodiversos del mundo, tiene organismos representativos de los cinco reinos que se interrelacionan con los factores físicos, como el suelo, el clima, el viento y la humedad y en conjunto mantienen el equilibrio de los ecosistemas.

La biodiversidad de un lugar está en función del número de especies que la habitan, el número de especies nativas u originarias, las subespecies y variedades de razas de una misma especie, entre otros.

Las relaciones que se establecen entre los factores naturales y físicos de los ecosistemas, favorece el equilibrio en el planeta, recuerda que es de los ecosistemas donde los seres humanos y el resto de los seres vivos obtenemos lo necesario para vivir.

Por lo anterior, es importante conocer en primer lugar la gran variedad de ecosistemas en México y participar en la medida de lo posible, en adoptar las medidas para conservarlos, por ejemplo, en jornadas de reforestación, lo que ayudará porque México ocupa el quinto lugar de los países con mayor biodiversidad del mundo.

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

Los vitrales

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reproducir figuras formadas por cuadrados, usando una retícula en diferentes posiciones como sistema de referencia.

¿Qué hacemos?

El día de hoy vamos a ver una figura que está en una cuadrícula e identificar la manera en que podemos reproducirla en otra que ha girado.

Antes de iniciar te quiero platicar que estoy muy contenta porque seguimos recibiendo correos de nuestros alumnos y alumnas de diferentes lugares de nuestro país. En esta ocasión recibimos un correo de José Pablo que vive en la ciudad de Fresnillo en el Estado de Zacatecas; estuve investigando y la ciudad se llama así porque fue fundada en un lugar donde había un pequeño árbol, un fresno, por eso se llama Fresnillo, además, nos cuenta José Pablo que en su ciudad hay una mina muy grande donde trabajan muchas personas y extraen metales como la plata.

El alumno José Pablo nos envió una carta, te invito a leerla.

Fresnillo, Estado de Zacatecas a 17 de diciembre de 2020.

Mi nombre es José Pablo, actualmente curso el quinto grado en la Escuela Primaria Ford 126, turno matutino, todos los días veo mis clases de matemáticas, me gustan y he aprendido muchas cosas. Les quiero contar que mi hermana Lucía y yo estamos muy emocionados, por fin mi familia y yo tendremos nuestra casa propia y aunque es pequeña nos gusta mucho. La he dibujado para que Ton, Juan Carlos y usted maestra puedan conocerla.

¡Gracias! por enseñarme cosas nuevas cada día.

José Pablo M.

A José Pablo y a su hermana Lucía se les ocurrió una gran idea para adornar sus ventanas me dicen que vieron en internet unos vitrales muy bonitos. ¿Sabes qué es un vitral?

Los vitrales son composiciones con vidrios de colores que se colocan en las ventanas para que cuando entre la luz la habitación se ilumine con distintas tonalidades. En un libro leí que también se les llama “vidrieras policromadas”.

José Pablo y Lucía encontraron en un libro varios vitrales y le gustó la idea para decorar las ventanas de su nueva casa.

Mira, estas son las imágenes de los vitrales que vieron ellos.

Los vitrales son muy bonitos, que buena idea tuvieron José Pablo y Lucía, de esa manera no necesitarán cortinas, demás no necesitarán comprar vidrios de colores porque ahora venden un papel de colores que se puede pegar en los vidrios de la ventana.

Mira, José Pablo desea que su ventana quede así.

Observa que únicamente una ventana tiene vitral, la idea de José Pablo es que las dos ventana lo tengan; quiere que lo ayudemos a diseñar el vitral de la ventana de arriba, pero fíjate bien, las ventanas son del mismo tamaño, ambas son rectángulos, sólo que una tiene sus lados más largos en posición vertical y la otra los tiene en posición horizontal, entonces, para que las dos ventanas se vean con el mismo tipo de decoración necesitamos trasladar el diseño de la ventana de abajo hacía la ventana de arriba.

En nuestra clase de hoy, vamos ayudar a Lucía y a José Pablo a diseñar el vitral de la ventana que falta, te invito a que observes las dos ventanas y en una cuadrícula vayas haciendo el ejercicio conmigo.

Como puedes observar, las ventanas no tienen la misma forma ni el mismo tamaño. He puesto algunas marcas que nos van a ayudar a orientarnos. ¿Ves el asterisco, la letra “A” y el pequeño punto en los vértices de las ventanas?

Parece como si fuera la misma ventana sólo que la giraron.

¿Cuántos grados ha girado la ventana?

R= La ventana ha girado un cuarto de vuelta, o sea 90 grados.

Para comenzar a trasladar el diseño necesitamos colorear un cuadro azul y uno rojo, hará que nos sirvan como referencia, debemos saber cuál cuadro vamos a colorear primero, para continuar con los siguientes.

Los cuadros rojos inician cerca de la letra “A”, pero el de la esquina no está coloreado, para que sea más fácil vamos a dejar en blanco el de la esquina cercana a la “A” y colorear de rojo el que está arriba, ese será nuestro cuadro de referencia.

Para colorear los cuadros de azul también toma uno de referencia, puede ser el cuadro de la esquina que está junto al asterisco.

Ya que tenemos nuestros cuadros rojo y azul de referencia, debemos observar que, como la ventana ha girado, cuando en la ventana de arriba los cuadros avanzan hacia la derecha, observa que la otra debe avanzar hacia abajo.

Cuando en la ventana de arriba los cuadros coloreados avanzan hacia la derecha, en la segunda ventana lo hacen hacia abajo y en la ventana de arriba los cuadros coloreados avanzan hacia abajo, en la otra ventana lo hacen hacia la izquierda, así es como puedes ir trasladando el diseño de una ventana a otra, continúa coloreando los cuadros.

Aquí puedes ver cómo deben ir quedando.

Luego del cuadro de referencia avanzamos dos más hacia abajo, por ello en la ventana girada los coloreé hacia la izquierda.

Observa que después del cuadro de referencia avanzaba uno hacia la derecha, por esa razón en la ventana girada lo coloreé hacia abajo.

Tenemos que comprender que, cuando avanzamos hacia abajo, en la ventana girada se colorea hacia la izquierda y cuando avanzamos hacia la derecha se colorea hacia abajo.

En la ventana girada cuando los cuadros rojos o azules avancen hacia la izquierda, coloreamos avanzando hacia arriba, en la primera ventana la figura roja avanzó un cuadro hacia la izquierda, en la ventana girada lo coloreamos hacia arriba.

Cuando los cuadros azules avanzaban hacia la derecha, debemos colorear hacia abajo en la ventana girada.

Entonces podemos decir que, cuando la ventana gira 90 grados, el diseño del vitral se traslada de la siguiente manera:

Con esta información que tienes puedes terminar de trasladar el diseño del vitral.

Cuando termines de colorear los cuadros deben quedar las dos ventanas con el mismo diseño.

Mira como se verá la casa de José Pablo y Lucía con sus vitrales.

El día de hoy aprendimos que, cuando nos dan una figura en una cuadrícula la podemos reproducir en otra cuadrícula que ha girado. A estas cuadrículas que muchas veces usamos en nuestras clases de geometría también se les llama retículas y nos ayudan a comprender entre otras cosas, que una superficie se mide mediante cuadros o unidades de medida “cuadradas” como los centímetros cuadrados, los metros cuadrados, etcétera.

HISTORIA

HISTORIA

Rumbo a un nuevo siglo…

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana.

El día de hoy iniciaremos los temas del Bloque III de nuestro libro de Historia de 5º grado de primaria, te pido que tengas a la mano tu libro.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase vamos a ubicar el Porfiriato y la Revolución Mexicana, en el tiempo y en el espacio, llegó la hora de hablar sobre un hombre muy importante de este periodo, Porfirio Díaz.

Porfirio Díaz fue un presidente de México, un militar que desde joven apoyó la causa liberal. En la Revolución de Ayutla, contra la dictadura de Santa Anna, estaba asociado con la facción liberal radical, es decir con los juaristas. Durante la Intervención Francesa destacó en los campos de batalla y llegó a ser general de división, comandó al ejército que derrotó a las fuerzas del mariscal Bazaine en la batalla del 2 de abril en Puebla, esa batalla marcó el derrumbe del Segundo Imperio e Intervención Francesa. De ahí, que a Porfirio Díaz se le conociera como el “héroe del 2 de abril”. Por sus méritos militares y su militancia en el Partido Liberal desde 1867 comenzó su lucha por conseguir la presidencia de la República. Fue a finales de 1876 cuando, por primera vez, se convirtió en presidente México, aunque sólo fue interino, y ya en 1877 se convirtió por primera vez en presidente constitucional de la República. Este cargo lo tuvo hasta 1880, pero luego volvió a ocupar la silla presidencial de manera ininterrumpida, entre 1884 a 1911.

Durante el Porfiriato sucedieron una serie de hechos importantes y hubo cambios muy profundos. Fue una época en la que, a pesar del desarrollo económico, llegó a existir tanta inconformidad que en 1910 se desencadenó una revolución, y fue justamente la Revolución Mexicana el proceso que logró derrumbar al Porfiriato, régimen que para ese entonces daba muestras de decadencia en los aspectos políticos y sociales.

El Porfiriato se define por estos límites temporales: inicia en 1876 con la llegada de Díaz al poder y concluye en 1911 cuando este personaje renunció a la presidencia y abandonó el país para nunca más volver.

Te invito a ver la línea del tiempo que se encuentra en las páginas 78 y 79 de tu libro de texto.

Como puedes observar, esta línea comprende de 1875 a 1920, y en ella se enmarcan varias etapas: empieza con el primer gobierno constitucional de Porfirio Díaz, de 1877 a 1880; le sigue la administración del presidente Manuel González, 1880-1884; después, en color verde se indica la dictadura de Porfirio Díaz, entre 1884 y 1911 y, por último, la etapa de la Revolución Mexicana que va de 1910 a 1920, periodo en el que destacan personajes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. También en esta época sobresale la promulgación de una nueva Constitución en 1917, que planteó soluciones a muchos de los problemas del país. Ese fue el gran triunfo de la Revolución Mexicana.

La línea del tiempo inicia con la Rebelión de Tuxtepec en 1876; Porfirio Díaz desde 1867 participó en las elecciones presidenciales, así como en las de 1871, perdiendo en ambas, como vimos en clases pasadas triunfó Benito Juárez. Cabe señalar que tras la derrota de 1871, Díaz se rebeló y lanzó el Plan de la Noria bajo el lema de “Constitución de 57 y libertad electoral” exigiendo menos gobierno, mayor libertad y aplicación estricta de la Constitución de 1857. El Plan de Tuxtepec lo lanzó en enero de 1876, para rebelarse en contra de las aspiraciones reeleccionistas del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que sucedió a Benito Juárez desde 1872, y al cual acusaba de haber violado la Constitución de 1857. El movimiento armado al mando de Porfirio Díaz salió victorioso, en parte por su campaña militar, pero también por el enfrentamiento entre Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, el cual también desconoció a Lerdo como presidente. Fue así como Díaz pudo llegar a ser presidente de la República.

Esa rebelión fue contra una reelección, quién diría en ese momento, que una vez en el poder Porfirio Díaz se reelegiría una y otra vez. Esas son las contradicciones que podemos encontrar en los procesos históricos. Porfirio Díaz en su rebelión estuvo apoyado por liberales radicales y por antiguos conservadores partidarios de Maximiliano. Ya siendo presidente, con el objetivo de pacificar en lo político al país, concilió con distintos grupos políticos y de esta forma poder atender y solucionar problemas económicos, marcados por la inestabilidad financiera, fiscal y la persistencia del endeudamiento externo, así como los problemas sociales y culturales. Esa fue su principal tarea durante su primer mandato.

Al terminar este periodo, en 1880, le tocó al general Manuel González gobernar un país con grandes retos y marcadas desigualdades sociales.

Recuerda que durante todo el siglo XIX, México enfrentó graves problemas económicos, intervenciones extranjeras y muchas dificultades para establecer y mantener una forma de gobierno, el panorama era muy complicado, Díaz regresó a la presidencia en 1884, y en 1887 el Congreso modificó la Ley para que pudiera reelegirse, primero por una vez, y en 1890 nuevamente la Ley se modificó para que no hubiera restricciones en las siguientes reelecciones. Resulta paradójico, pues años antes logró llegar a la presidencia gracias a una lucha antirreeleccionista. Porfirio Díaz se distinguió como un político muy hábil capaz de negociar y conciliar con las distintas facciones políticas, para gobernar aplicó el lema de “Poca política y mucha administración”. Esto significa que Díaz conformó una estrategia en la que controlaba las lealtades que le ofrecían las autoridades locales y regionales, esto con el fin de que no se dieran conflictos políticos que desestabilizaran a sus estados y repercutieran en el país.

La característica principal de los cambios económicos y sociales del Porfiriato es la modernización. Se construyeron ferrocarriles y puertos nuevos, se introdujeron nuevas tecnologías en algunas empresas y todo eso acentuaba la imagen de un país en desarrollo. La meta era alcanzar el progreso y unirse al ideal de la modernidad.

Una de las ventajas de la construcción del ferrocarril era que redujo el tiempo de traslado entre un lugar y otro, tanto para las personas como para los productos y bienes de consumo. Ahí se puede notar cierto progreso, el desarrollo material del Porfiriato es un hecho que se reflejó también en la construcción de grandes obras de infraestructura urbana, como el Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México o la construcción de hospitales, escuelas y palacios que albergaban algunas Secretarías de Estado, estos últimos aún los podemos apreciar en el centro Histórico de la Ciudad de México.

Fue un gran momento de desarrollo económico para nuestro país, pero también fue una etapa de gran desigualdad social, es decir, el desarrollo económico no benefició a todas las personas y mientras unos tenían mucho otros no eran dueños ni de sus vidas.

Por ejemplo, en las haciendas que estaban distribuidas en diversas partes de la República, pero principalmente en las del sureste del país que requerían mano de obra barata para la agricultura de exportación, los campesinos sin tierra trabajaban como peones completamente subordinados a las exigencias de los hacendados y los capataces, sin ningún derecho ni oportunidad para prosperar.

En las fábricas, las y los obreros corrían con la misma suerte que los campesinos porque no tenían ningún derecho laboral; las jornadas eran extenuantes y los salarios muy bajos, además, en las minas del norte del país y en los ferrocarriles había preferencia por el trabajador norteamericano, para ellos había mejores salarios.

De hecho, las y los obreros levantaron la voz para denunciar las condiciones en que se encontraban. La huelga de Cananea, en Sonora, en 1906 y la rebelión de Río Blanco, en Veracruz, en 1907, son muestras de ello. La represión del gobierno se impuso sobre estos movimientos, pero fueron precursores de la Revolución Mexicana.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Díaz gozaba de prestigio internacional como buen gobernante, pero la realidad en la que estaba sumida la mayoría de la población era visible en escenarios desoladores: Las posibilidades de ascenso social eran casi nulas, los sueldos bajísimos de los trabajadores apenas les permitían subsistir, las viviendas miserables los exponían a riesgos de salud, sólo una minoría tenían tierras propias y existían pocos lugares de cultura y esparcimiento para toda la población.

Como parte de la sociedad desigual de ese entonces, en la que vivían muy diferente los que tenían todo con respecto a los que no poseían nada, se encontraba, además, una creciente clase media conformada por rancheros, pequeños propietarios, comerciantes, profesionistas, burócratas, etcétera.

A su vez, entre estos grupos, estaban quienes se sentían conformes con la forma de la sociedad, pero también había otros que advertían las injusticias y los abusos del gobierno y que creían que las condiciones de vida del país debían cambiar. Y, sobre todo, pensaban que Porfirio Díaz debía dejar el poder en manos de una nueva generación; por supuesto, una más joven a la que él pertenecía.

Ya era el momento de escuchar que hubo quien no estaba de acuerdo con la forma en que trabajaban los campesinos y obreros, esa tarea también la llevó a cabo la prensa liberal que denunció la forma impositiva de gobernar. Y por eso, por publicar críticas contra el gobierno de Díaz, muchos periodistas llegaron a ser encarcelados y reprimidos. La falta de libertad de expresión es otra de las características de este periodo.

La Revolución Mexicana ocurrió por diversas causas, como el descontento social y político que se fueron acentuando en el transcurso de las tres décadas en que gobernó Porfirio Díaz. Las últimas elecciones presidenciales en las que participó Díaz se llevaron a cabo en 1910, en condiciones muy distintas a las anteriores, pues dos años antes, las declaraciones que Díaz había hecho al periodista norteamericano James Creelman, sobre estar dispuesto a dejar la presidencia en 1910 y señalar que el pueblo de México estaba preparado para elegir a sus gobernantes de forma pacífica, detonaron una animada participación política.

Ante las declaraciones de Díaz, se crearon nuevos clubes políticos. Uno de estos contó con la participación del hacendado coahuilense Francisco I. Madero, quien fue designado por la Convención Nacional Antirreeleccionista, como candidato presidencial. En 1909, a pesar de las declaraciones de Porfirio Díaz y su avanzada edad, la Convención Reeleccionista lo postuló como candidato a la presidencia de la República, para el periodo 1910 – 1916.

Las propuestas de Madero hicieron eco en gran parte de la población, ya que planteaban un cambio político y en parte, social. Siendo consciente de la popularidad de Francisco I. Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar durante las elecciones y así él fue declarado ganador, electo por novena ocasión como presidente junto a Ramón Corral como su vicepresidente para el sexenio 1910-1916.

Francisco I. Madero se fugó́ de San Luis Potosí́ rumbo a Estados Unidos. Al ver canceladas todas las vías legales para terminar con la dictadura de Díaz, hizo un llamado a hacer la Revolución el 20 de noviembre de 1910, mediante el Plan de San Luis. En este documento se declararon nulas las elecciones, por lo que Madero ocupó de manera provisional la presidencia y convocó a todos los mexicanos para tomar las armas en contra del gobierno del general Porfirio Díaz.

La revolución maderista avanzó incontenible en toda la República, fueron surgiendo importantes líderes regionales como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata. En mayo de 1911, después de la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte de los revolucionarios, Porfirio Díaz tuvo que renunciar. Estos son otros hechos que, dada su trascendencia, no podían faltar en nuestra línea del tiempo.

La dictadura porfirista fue derrotada en sólo seis meses, su renuncia se recibió en todo el país con enorme alegría y así se dio fin a la etapa maderista de la revolución. En noviembre de 1911, Francisco I. Madero asumió la presidencia.

La Revolución Mexicana fue un proceso largo, que ocurrió desde los últimos años del Porfiriato y que se prolongó, incluso, después del triunfo del movimiento maderista, ya que los conflictos continuaron, surgieron varios grupos armados con intereses políticos diferentes. En febrero de 1913, el general Victoriano Huerta obligó al presidente Madero a renunciar y lo mandó asesinar, esto desencadenó de nueva cuenta otro levantamiento armado entre distintas facciones y esta lucha se prolongó durante los siguientes años.

Para que tengas un panorama general, observa el siguiente vídeo.

Revolución mexicana. Bicentenario México 2010.

Acabas de ver momentos e imágenes reales de los personajes de la Revolución Mexicana.

Como veremos más adelante, estos periodos son famosos por la gran cantidad y variedad de fuentes primarias que se produjeron: cientos de periódicos, miles de fotografías, corridos y hasta las primeras películas.

LENGUAJE

LENGUAJE

Textos expositivos, aún hay un poco más…

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características de los textos expositivos.

El día de hoy tendremos una clase muy interesante que tiene que ver con la lectura de textos expositivos.

Trabajaremos algo que ya hemos estado viendo en varias clases; leeremos algunos textos para identificar las características de los textos expositivos y para qué nos sirven.

¿Qué hacemos?

Recuerda que ya elaboramos textos expositivos, los revisamos, buscamos información en varias fuentes, en Internet y en entrevistas e incluso hasta los publicamos en el Informatón.

En esta semana vamos a regresar a los textos expositivos para identificar cómo se organizan, cómo podemos ordenar la información que leemos o escribimos, así como los recursos que podemos utilizar para hacerlo.

Ahora se trata de identificar y poner en práctica nuevos elementos para ayudarnos a leer y a escribir estos textos, será muy útil e interesante.

Vamos a ayudar a Ton que tiene que exponer sobre los climas del mundo, así que tiene que buscar textos expositivos que traten ese tema, para recordar repasaremos lo que podemos hacer para leerlos de mejor manera.

Los textos expositivos son aquellos que ofrecen información detallada sobre un tema específico. La función de los textos expositivos es informar sobre hechos, datos o conceptos sobre un tema. La organización del texto informativo es: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Los textos de divulgación son aquellos que tratan un tema general para un amplio público, el conocimiento del tema no exige un conocimiento previo del tema o materia. Los textos científicos o especializados, utilizan un lenguaje técnico o especializado; se requiere conocimiento del tema para entender su contenido, estos textos van dirigidos a investigadores que han estudiado mucho sobre un tema y utilizan, de manera específica, palabras técnicas que pertenecen al ámbito de estudio del cual son especialistas. La introducción, presenta una breve explicación del tema que se va a presentar, para darle un contexto general al lector de lo que se tratará en el texto. En el desarrollo de un texto expositivo se hace la explicación completa del tema, por lo general se organiza en subtemas y se agregan imágenes o gráficas. La conclusión es un resumen de todo lo desarrollado en la explicación completa del tema.

Ahora te invito a leer el siguiente texto:

Los diferentes climas del mundo.

Muchas veces habrás escuchado en el radio o en la televisión noticias acerca del frío intenso y de la caída de nieve en Europa o en Estados Unidos; de sequías extremas en algunos países africanos; de olas de calor en Australia, o de los tifones que provocan inundaciones en el sureste asiático. Muchos de estos fenómenos meteorológicos pueden ser distintos a los que ocurren en el lugar donde vives y esto se debe a que en cada lugar existen determinadas condiciones que originan diferentes climas.

Clasificación de los climas.

La clasificación de climas más utilizada toma en cuenta principalmente dos de sus elementos: la temperatura y la precipitación. Ello permite clasificar los climas en cinco grandes grupos: tropical, seco, templado, frío y polar.

Climas tropicales. Son húmedos, presentan temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones durante todo el año, sobre todo en verano y parte del otoño.

Climas secos.En ellos la evaporación es mayor que la precipitación. Hay pocas lluvias y humedad.

Climas templados. Son favorables para la gente por sus temperaturas medias, superiores a 10º C durante todo el año. Presentan una sucesión de las cuatro estaciones bien diferenciadas por las temperaturas y las precipitaciones.

Climas fríos. La temperatura media del mes más frío es inferior a -3ºC y la del mes más cálido, superior a 10 oC. Nieva uno o más meses al año.

Climas polares.La temperatura media del mes más cálido es menor a 10ºC y las precipitaciones son inferiores a 300 milímetros anuales.

Los diferentes tipos de climas se distribuyen en todo el mundo. El clima es determinante en las características de la vegetación y la fauna de cada grupo climático, de igual forma, los climas pueden tener un impacto ambiental y social, son importantes porque determinan la vegetación, la fauna y las actividades humanas.

Fuente: SEP. (2019). Geografía, 5to Grado.

México: SEP, págs. 55-58. (Adaptación)

Como puedes darte cuenta es un texto expositivo, ya que se identifica que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión, además, el texto presenta información sobre un tema específico: Los climas del mundo y tiene otros elementos más; que son el título del texto y subtemas, como cuando dice “clasificación de los climas” y más a detalle, cada uno de los tipos de climas, aparecen subtítulos que determinan los temas específicos a partir de uno más general, como en este caso “Los climas”.

Es un texto de divulgación porque se logra entender todo; es decir, no utiliza muchas palabras especializadas o técnicas.

Ahora vamos a hacer un experimento, supongamos que acabas de abrir un libro y lo primero que te encuentras es un texto. Observa el texto, tiene imágenes, pero, además, algunas palabras de otros colores que se notan más que las otras, eso significa que son palabras importantes que nos indican de qué tratará el texto.

Recuerda que para conocer más del tema tienes que localizar el título y el subtítulo, por ejemplo, de los climas vas a encontrar información de los climas y también sobre los tipos de climas, pero no solo de México también de otros lugares, observa las imágenes que acompañan al tema, veras lugares donde hace mucho frío o mucho calor, eso ilustra que hay diferentes tipos de climas.

Puedes ver toda la información e identificar algunas palabras que no entiendas. Vale la pena que las palabras que no entendemos o no estamos seguros de su significado, las busquemos en el diccionario, así cuando leas el texto completo te hará más sentido la información.

Si identificamos que hay varias palabras que se repiten, es muy probable que tengan relevancia en el tema que vas a leer, por eso hay que saber a qué se refieren.

Hoy hemos recordado algunas ideas principales acerca de los textos expositivos, sus características, tipos de textos y cómo se organizan.

Los textos informan sobre un tema, son básicamente de dos tipos: los textos de difusión y los científicos o especializados. También recordamos que están organizados de la siguiente forma: tienen una introducción, un desarrollo y unas conclusiones.

Además, vimos que algunos elementos que presentan los textos expositivos nos ayudan a tener una idea del contenido que leeremos.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

