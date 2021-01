Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 26 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 26 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

LENGUAJE

Leer para disfrutar

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a disfrutar de los poemas, su ritmo, su melodía, sus mensajes.

Mira lo qué te propone el libro de texto en la página 49.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3ESA.htm#page/49

Sabemos que ahora no todos tenemos acceso a las bibliotecas de la escuela, pero podemos escoger uno de los autores que aquí nos proponen.

De los cuatro poetas que proponen en el texto, ¿Cuál te interesaría conocer?

Existe una canción muy linda de Antonio Machado que se llama Cantares, puede ser que te guste y quieras conocer más sobre su obra, también puede serte interesante conocer los poemas de Gabriela Mistral, pues es la única mujer que proponen en el texto de tu libro de lengua materna.

Te propongo leer un poco de la vida de estos dos poetas.

Lee lo siguiente para conocer un poco sobre Antonio Machad.

Antonio Machado Ruiz (Sevilla; 26 de julio de 1875-Colliure; 22 de febrero de 1939) fue un poeta español, el más joven representante de la generación del 98 del siglo XIX. Su obra inicial, tiene ideas modernistas, simbolistas (o sea que usa símbolos para representar cosas concretas) y románticas. Se comprometió con el ser humano y utilizó en sus poemas la sabiduría de sus ancestros. Dicho en palabras del poeta Gerardo Diego, «hablaba en verso y vivía en poesía»

Entre sus poemas se encuentran: Pegasos, lindos pegasos, Los sueños, Las moscas y Sol de invierno.

Ahora conoce a Gabriela Mistral.

Gabriela Mistral, en realidad se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York el 10 de enero de 1957. Fue una poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena, por su trabajo poético, recibió el premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel.

Nacida en una familia de recursos modestos, Mistral se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto de la educación, a partir de la década de 1920, Mistral viajó mucho representando a su país en organismos internacionales en América y Europa.

Como poeta, es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana, entre sus obras destacan Desolación, Tala y Lagar.

¿Qué hacemos?

Organiza un espacio en donde te sientas cómodo para dar lectura a algunos poemas, escritos por Gabriela Mistral.

Con alguien de tu familia, comenta y reflexiona cada una de las siguientes preguntas al termina de leer cada poema.

¿De qué habla el poema?

¿Qué sentimientos te generó?

¿Cómo suenan las palabras?

¿A quién se lo leerías y por qué?

Los poemas son:

Caricia.

Dame la mano y danzamos (fragmento).

Elogio de las piedras.

Ronda de los colores (fragmento).

¡Qué bonito escribe Gabriela Mistral! ¿Verdad?

Pudiste disfrutar de la lectura de los poemas de Gabriela Mistral.

Revisa en la biblioteca que organizaste a principios de año a ver si encuentras algún otro libro de poesías. Léelos en voz alta y compártelos con tu familia para regalarles un momento de entretenimiento.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

MATEMÁTICAS

“Muchas formas de medir”

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, vamos a estudiar varias formas de medir la longitud de un objeto, pero antes quiero recordarles a nuestros amigos en casa una clase que tuvimos hace varias semanas, hace muchos días, hace muchísimas horas y hace una enorme cantidad de minutos.

Vamos a poner una imagen, ¿Recuerdan esta clase?

En esa clase hicimos estimaciones sobre la medición del tiempo, es decir, calculamos más o menos cuánto tardan los niños en hacer la tarea, cuánto tardan en comer, cuánto tardan en lavarse los dientes, en arreglarse, ¿Recuerdan qué otras cosas hicimos en esa clase?

Recuerdo que luego sumamos todos los minutos que nos tardamos en hacer esas actividades y convertimos los minutos en horas, por ejemplo, platicamos que en 76 minutos hay 1 hora y 16 minutos más, 1 hora es igual a 60 minutos. Y dijimos también que para medir el tiempo usamos el reloj.

Así es, ¿Y ustedes en casa amigas, amigos, recuerdan estas actividades? piensen, piensen, estoy seguro de que sí las recuerdan muy bien.

Y al final de la clase vimos unos carteles donde venía el tiempo que nos tardamos en hacer varias actividades, como tender la cama, por ejemplo:

Bueno pues en esa clase se trató de medir y hacer estimaciones con el tiempo, pero el día de hoy lo que vamos a estudiar, es a medir y hacer estimaciones de longitudes o distancias, ¿Conoces algunas formas de medir longitudes?

Además de la regla o el metro, ¿Conoces algunas otras formas de medir por ejemplo el largo del pizarrón o la altura de la mesa o la altura de los dados (u otros objetos que haya en el estudio)? ¿Creen que podríamos medir de otra forma?

También podríamos medir el largo del pizarrón con el lápiz o con un marcador, con cuartas.

En la antigüedad, hace muchos, muchos años, hace varios siglos, también se acostumbraba medir con palmas (1 palma =4 dedos), con cuartas (1 cuarta=3 palmas) y con el codo (1 codo=2 cuartas) pero hay que añadir que eran medidas aproximadas.

¿Así se mediría entonces con la palma? ¿Así con el codo? ¿Y así con la cuarta?

¿Con “medidas aproximadas” quiere decir que eran “más o menos” o sea que a veces podrían fallar? Más que fallar quiere decir que a veces no coincidían exactamente.

Pero también es posible medir con pasos o con el pie, entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy?

¿Qué hacemos?

Les propongo lo siguiente. Les voy a pedir que elaboren una tabla como esta. En el renglón de arriba le anotan “Unidades de medida”, luego “codos”, luego “cuartas” y en la siguiente columna “palmas” ¿Ya está?

Vamos a utilizar las unidades de medida que se utilizaban en la antigüedad.

¿Ya tienen su tabla? porque vamos a medir la longitud de un objeto que tengan cerca en su casa, puede ser el largo de la mesa donde desayunaron o el largo de la mesa donde están trabajando en estos momentos, también podría ser el ancho de una de las puertas de su casa, antes haremos unos ejemplos.

El largo del pizarrón lo vamos a medir en codos y el largo de la mesa lo vamos a medir con cuartas.

Unidades de medida codos cuartas palmas Largo del pizarrón 6 Largo de la mesa 8

Veamos, 6 codos el pizarrón de largo y 8 cuartas el largo de la mesa, ahora sin medir ¿Podríamos saber cuántas palmas y cuántas cuartas mediría el largo del pizarrón? ¿Sí se puede?

Creo que sí, porque antes dijimos que 1 palma = 4 dedos / 1 cuarta = 3 palmas y 1 codo=2 cuartas.

Entonces, más o menos, ¿El largo del pizarrón mediría?

6 codos sería como 12 cuartas, y en palmas sería como doce más doce, veinticuatro, más doce ¡36 palmas!

La mesa, ¿Cuántos codos mediría y cuántas palmas? ¿Sin tener que medir lo podríamos saber?

Porque sí la mesa es más pequeña que el pizarrón ocho cuartas, es igual a la mitad de 8, cuatro codos, y esto en palmas sería igual a ocho x tres ¡24 palmas!

Elijan un objeto que tengan cerca, ¿La mesa donde trabajan? ¿El largo de la mesa donde desayunaron? ¿El largo de su cama? ¡Correcto! ¿Ya están listos? pero vamos a incrementar el reto, vamos a aumentar la dificultad porque les vamos a pedir que midan un objeto de casa ya sea en palmas, en cuartas o en codos. Recuerden sólo en una de las tres unidades de medida. ¿Ya lo tienen?

Anoten las otras medidas del objeto que eligieron, con las medidas que ya sacaron traten de calcular o estimar cuántas cuartas o palmas serían. Las medidas que les faltan. Como a nuestro amigo Rodrigo que nos dice que su mesa mide 14 cuartas.

Lo anotamos en la tabla de una vez.

Unidades de medida codos cuartas palmas Largo del pizarrón 6 12 36 Largo de la mesa 4 8 24 “Mesa de Rodrigo” 7 14 42

¿Será más grande que nuestro pizarrón? porque hace rato que lo medimos, el pizarrón tenía 6 codos, 12 cuartas y 36 palmas, ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué le saldrán a Rodrigo 14 cuartas al medir su mesa?

Podría ser que la mesa donde trabaja Rodrigo sea un poco grande, es posible, también es posible que el codo y las cuartas de los niños sean más pequeñas que las que utilizamos nosotros y en realidad la mesa de nuestro amigo Rodrigo sea más pequeña que el pizarrón.

Sí, ¿Verdad? entonces creo que, en la antigüedad, debieron tener algunas dificultades o muchas dificultades cuando usaban estas unidades de medida.

Parece ser que para medir es mejor utilizar una misma unidad de medida.

Vamos a hacer otra actividad.

Observa la siguiente imagen:

Vamos a medir ahora el alto y el ancho de la puerta.

Vamos a hacerlo con las pelotas de béisbol, además, muy atentos porque antes de medir les voy a pedir que hagamos un cálculo con la mente, una estimación. ¿Cuántas pelotas de béisbol creen que mida la puerta de alto? Piensen, piensen, 10, 15, 20.

Ahora anota en tu cuaderno, y recuerda que se trata de hacer una estimación, es decir, un “más o menos”. Anota cuántas pelotas estiman que mediría la puerta de ancho.

Ahora vamos a comprobar si las estimaciones fueron correctas, sí estuvieste cerca o lejos, si más o menos te acercaste al resultado.

Veamos el siguiente video.

Video: Puerta y Pelotas.

¿Te fijaste? 6 pelotas de alto y 4 pelotas de ancho. ¿Cómo estuvieron tus estimaciones? ¿Casi, casi le atinaste? ¿Sí? ¡Muy bien!

Bueno pues intentemos con otra, aquí va. Observen esta otra imagen.

¿Cuántas pelotas creen que mida el árbol de alto? Piensa: 3, 2, 4.

Anota en tu cuaderno, igual que en la actividad anterior. Recuerda que se trata de hacer una estimación, es decir, un “más o menos”. Ahora anota cuántas pelotas estiman que mediría el árbol de ancho.

Para comprobar nuestras estimaciones, veamos ahora el siguiente video.

Video: Árbol Pelotas.

Para la actividad siguiente observa esta imagen, ayuda a contestar una serie de preguntas sobre la imagen y los animales u objetos que aparecen en ella.

Observa la imagen y contesta.

1. ¿Qué está más cerca de la vaca, las flores o el árbol?

Creo que las flores.

Bien, ahora otra pregunta.

2. ¿Qué está más cerca de la vaca, el corral del caballo o la iglesia?

El corral del caballo.

3. ¿Qué está más lejos del caballo, el granero y las herramientas o la iglesia?

¿Ahora es lo que está más lejos del caballo, el granero con las herramientas o la iglesia? La iglesia.

4. ¿Qué distancia será mayor, la de la vaca al caballo o la de la vaca a la iglesia?

¡Cuál distancia será mayor la de la vaca al caballo o la de la vaca a la iglesia la de la vaca a la iglesia!

5. ¿Qué está más lejos de la ardilla, la vaca o la iglesia?

Pues aquí se trató de hacer más estimaciones con las figuras de la imagen.

¿Te pareció fácil o difícil?

Seguramente ya van encontrando la mejor forma de hacer estimaciones con longitudes y distancias.

¿Me podrías ayudar a resolver el siguiente problema?

Yo medí el frente de mi casa, mide 68 cuartas, ¿Cuántos codos y cuántas palmas serían? es un número muy grande, también se podían medir con cuartas cosas más grandes.

No comentamos que se podían medir otras cosas, sólo pusimos algunos ejemplos, pero lo que nos pide es posible resolverlo entre todos. Veamos, el frente de su casa mide 68 cuartas.

Si 1 codo es igual a 2 cuartas, entonces sería la mitad de 68. ¿Cuánto sería la mitad de 68?

Mitad de 8 es 4 y mitad de 6 es 3.

6 8

_____

3 4

Sería 34 codos, también dijimos que 1 cuarta es igual a 3 palmas, entonces sería 68 x 3 = 204

Serian 204 palmas, es un número muy grande para medir con palmas el frente de la casa.

Así es, por eso en otras ocasiones hay que utilizar otras unidades de medida.

¡Cuántas cosas se pueden aprender sobre la medición! ¡Se puede medir también el tiempo en horas o en minutos, o en segundos!

Y también se pueden medir longitudes o distancias con ciertas partes del cuerpo o con otras unidades de medida.

Recapitulando lo aprendido:

Hoy aprendimos a hacer algunas estimaciones de longitudes y distancias, aprendimos a observar y estimar objetos que pueden estar cerca o lejos unos de otros.

Aprendimos también, que se pueden convertir unas medidas como las cuartas o las palmas en otras medidas, pero que a veces no son muy exactas porque unas personas, ya sean adultos o niños, tienen las manos más grandes y otros más pequeñas.

Por eso es necesario utilizar otras unidades de medida como los centímetros y los metros, pero eso lo vamos a estudiar en la próxima clase.

CIVISMO

Reconocemos lo que nos hace daño

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la igualdad de derechos.

Anteriormente conociste la importancia de la naturaleza para los pueblos originarios y que algunas lenguas indígenas están en peligro de desaparecer.

También conociste que las personas y las comunidades de los pueblos indígenas son los protectores de la Naturaleza. Cómo la necesitamos para vivir y, en consecuencia, cómo la cuidan, como una extensión de su propia comunidad. Es así como, las personas de estos pueblos indígenas son expertos en su flora y fauna, pues de estos obtienen parte de los alimentos para sostener a su comunidad.

Las personas que habitan estas comunidades nos permiten conocer una forma distinta de vivir y de cuidar la naturaleza. Sin embargo, es importante subrayar que también nos corresponde a todas y todos proteger el lugar donde vivimos.

De este modo, todos sumamos esfuerzos, aunque no seamos parte de las comunidades, nuestro ejercicio como personas es cuidar el entorno que nos rodea.

¿Qué hacemos?

Hoy aprenderás más sobre la igualdad en derechos, un tema del que muchas personas hablan y que está presente en los medios que escuchamos.

La igualdad de derechos es un tema recurrente en los noticieros, los periódicos e incluso, es posible que lo escuches comentar cuando te sientas a comer en tu casa. Es un tema que a todas y todos nos parece de suma importancia. Pero, ¿Qué más podemos aprender de ello?

Hay ocasiones en las que no se respetan los derechos de las demás personas y en más veces de las que se desearía, es así como la mejor forma de prevención es estar al tanto de cuáles son nuestros derechos y cómo hacer para que se respeten.

Es muy importante que todas y todos conozcamos de este tema, porque así podremos defender nuestros derechos y los de los demás, cuando veamos que no se están respetando.

¿En qué ocasiones has sentido que no se están respetando tus derechos? ¿Puedes identificarlo?

Supongo que a casi cualquier persona nos han hecho sentir menos alguna vez, es decir, nos han dado un trato ofensivo o que nos haga sentir menos, a eso le llamamos discriminación. Reconocer este tipo de agresión es indispensable para saber cómo actuar, defendernos y apoyar a otras personas cuando vemos que les discriminan.

¿Sabes qué se puede hacer cuando estamos ante un caso de discriminación?

Hoy sabremos a dónde acudir en caso de que seamos testigos o sobre nosotros ejerzan discriminación.

Hablaremos de cómo aprender a valorar que somos diferentes, sin excluir a nadie. Hacer de nuestra comunidad un sitio para vivir en paz y sin violencia.

¿Has vivido o visto algunas de las siguientes situaciones? lee con atención.

“Cuando quieres jugar futbol, pero no te dejan porque dicen que es un juego de hombres, y que tu como niña deberías jugar sólo a las muñecas” ¡O cuando te ponen a cuidar a tu hermanito!

“Llegas a una escuela donde nadie habla tu lengua y nadie te hace caso”

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3FCA.htm?#page/81

“Eres el más pequeño del grupo y no te pasan la pelota en la clase de educación física”

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3FCA.htm?#page/81

“En los quehaceres del hogar, por ser niña te ponen a barrer, trapear, lavar los trastes”

Lamentablemente aún existe la idea de que por ser mujer se debe atender el quehacer, y al hombre por ser hombre no se le exigen lo mismo.

“Algunos compañeros no quieren ser tus amigos porque usas muletas para caminar”

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3FCA.htm?#page/81

“No entiendes nada de las clases y nadie te explica”

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3FCA.htm?#page/81

Esto puede ser muy angustiante, cuando no hay nadie que te ayude a resolver un problema o una situación.

Algunas de las situaciones que acabas de leer nos pueden hacer sentir mal y nos ponen en aprietos, o peor aún, nos están negando algún tipo de derecho.

¿Qué derecho crees que se estén negando en estos ejemplos?

Derechos que se están negando.

El derecho a jugar y a tener amigos.

Las niñas y los niños tienen el mismo derecho a jugar y divertirse con los juegos que elijan.

El derecho a la igualdad de género.

Indistintamente a tu género, las tareas en casa deben hacerse por igual, es decir, sin importar que seas hombre o mujer, se deberán asignar tareas de manera equitativa, en las que podamos disfrutar de los mismos derechos, pero también de las obligaciones.

Por ejemplo, en muchas ocasiones, mientras Panchito jugaba a la pelota en el patio, su hermana lavaba los trastes, para él era normal que ella se dedicara a las labores del hogar, ¡y hasta cómodo! porque entonces ya no tenía que hacerlas, sin embargo, el hecho de que estemos acostumbrados a una rutina no significa que esta sea normal.

¿Podrías identificar en tu hogar qué formas de desigualdad de género tienen normalizadas?

En muchos de los casos, estas formas de desigualdad no se hacen adrede, sólo que se piensa que es algo normal.

Es importante que, cuando descubramos actos de desigualdad que ejerzamos, nos demos a la tarea de intervenir, ajustar y hacer lo posible por no repetirlos.

¿Cómo podría hacer Panchito para hacer en su hogar un ambiente de equidad para él y su hermana?

Lo mejor sería integrarse a las labores domésticas, porque también es su obligación mantener la casa en orden para que puedan convivir mejor.

Recuerda que niñas y niños tenemos derechos: a la educación, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminados.

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Alguna vez se has sentido excluida, excluido, rechazada, rechazado o te han hecho sentir menos? ¿Recuerdas cómo fue ese sentimiento?

¿Consideras que alguien de la escuela o de tus conocidos pueda estar pasando por una situación así en este momento? ¿Por qué?

¿Crees que estas situaciones pueden ser más fáciles con la ayuda de otra persona?

En tu cuaderno escribe las respuestas de tu reflexión y compártelas con tu familia y maestro.

Muchas situaciones de este tipo se pueden resolver si tienes el apoyo de otras personas, tus amigos, tus familiares o incluso, las leyes.

Cuando veamos una situación así, debemos de acudir con la directora o director de la escuela porque como autoridades, están obligadas a hacer que se protejan y garanticen los derechos humanos.

El respeto a los derechos humanos es tarea de todas y todos, aunque seamos diferentes, somos iguales ante la ley y nuestros derechos.

En nuestra sociedad, una persona sufre discriminación cuando se le trata distinto, se le excluye o se limitan sus derechos por sus rasgos físicos, origen étnico, color de piel, sexo, edad, género, condición social o económica.

También por la forma de pensar, discapacidad o cualquier otra razón. Con la discriminación se da un trato de desventaja a personas que tienen los mismos derechos.

¿Qué podemos hacer para que todas y todos seamos respetados y ejerzamos nuestros derechos humanos?

Juguemos “Busquemos una solución”

Este juego consiste en que leas los casos en donde no se han respetado los derechos, y busques alguna solución para que esto no suceda.

Escribe en tu cuaderno, si los derechos se están cumpliendo, sino es así, especifica que derecho se está incumpliendo y cuál sería la posible solución.

Caso 1. En una escuela primaria de Guanajuato, llegaron dos niños pertenecientes al Grupo Originario Nacional denominado Chichimeco Jonás. Los padres de los niños hablaron con la directora para que pudieran ingresar a la escuela, después de escuchar a los padres, la directora les comentó que mejor buscaran otra escuela, que no podía dejar que sus hijos convivieran con otros niños de diferente lengua y cultura sobre todo porque no estaba bien que se mezclaran y aunque al final, la directora los aceptó, no sin antes hacerlos firmar una carta en donde se comprometen a que los niños no hablarían su lengua, ni mostrarían su cultura, esto, “por el bien de la escuela”.

¿Qué Derecho se está infringiendo en esta situación?

Recuerda que todos los niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a un grupo indígena tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, religión, recursos y formas específicas de organización social.

¿Qué posible solución darías a esta situación?

Lo correcto es que se permita que las niñas y los niños ingresen a las escuelas sin mayores restricciones, permitiendo así, la convivencia con todas y todos sus compañeros.

Caso 2. En una escuela primaria al norte de la Ciudad de México, el director y los docentes reconocen que, en los grupos, hay varios niños que hablan triqui y náhuatl. Entre todos se organizan para buscar a profesores o jóvenes que apoyen en la enseñanza de la lengua materna de las y los niños que hablan lenguas distintas al español, asimismo, se abre un taller de estas lenguas y de manera permanente, se deja que hablen libremente su lengua.

¿Qué Derecho se está cumpliendo en esta situación?

Aquí se cumple que todas las niñas y los niños tienen derecho a recibir educación en su propia lengua.

En este caso, el ejemplo es positivo, pues la forma en la que actuaron los maestros fue para ayudar y no para discriminar, pues se está apoyando al conocimiento, reconocimiento y valoración de las lenguas maternas de sus estudiantes en toda la escuela.

Caso 3. Un niño de primer año de primaria llora sin parar y señala su estómago, expresando en lengua de señas que pasa algo, sin embargo, la maestra no logra entender lo que dice y lo lleva al doctor de la escuela. El doctor tampoco entiende y en lugar de llamar a la madre, decide que no hay nada qué hacer con un niño que no puede expresarse con su voz, y espera a que vayan por él.

¿Cuál es el derecho que no se está cumpliendo?

En este caso no se cumple con el derecho de ir al doctor y a ser atendido de manera oportuna.

La posible solución es que la maestra o algunos compañeros aprendan la lengua de señas mexicanas para comunicarse con él, o ponerse de acuerdo para buscar otras formas de comunicación con el niño.

En estos casos, se requiere la colaboración de varias personas o grupos de personas para encontrar una solución, lo cual nos hace reflexionar sobre la importancia de la participación de todos, pues al saber identificar qué es lo que no está bien, en cuanto al cumplimiento de derechos, podemos evitar hacer algo que nos afecte o afecte a otras y otros.

En la sesión de hoy conociste que las niñas y lo niños tienen derecho sin distinción de raza, color, religión, idioma, posición social o económica, así mismo, que cuentan con el derecho a ser tratadas con igualdad, eliminando todo tipo de discriminación.

Para reflexionar acerca del derecho a la igualdad y no discriminación, responde a las siguientes preguntas:

¿En la escuela han discriminado a alguien por su lengua, o por su estatura? ¿O por su color de piel, su peso, su género, o por tener alguna discapacidad?

En caso de que hayas presenciado algún tipo de discriminación, describe la situación, a continuación, se plantean algunas preguntas para ayudarte a pensar.

¿Cuáles derechos humanos consideras que fueron vulnerados al ser discriminada esa persona o grupo?

¿Qué puedes hacer para evitar la discriminación por origen, color de piel o lengua?

¿Cómo se podría promover la igualdad de género en la escuela?

¿Cómo podemos promover la igualdad de género en los quehaceres del hogar?

¿A dónde acudirías para denunciar una discriminación que observes contra alguien en la escuela?

Las niñas y los niños tienen derecho a ser protegidos contra cualquier situación de discriminación que ponga en peligro su salud, su educación o su desarrollo. Hay un instrumento internacional que te protege, se llama Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Hay que recordar que todas y todos tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación y es una necesidad exigirla. La igualdad de género es una herramienta necesaria para convivir en armonía entre mujeres y hombres. Esta información nos servirá en todo momento para que podamos convivir y conocernos mejor como una sociedad que respeta los derechos humanos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CIENCIAS NATURALES

“Satisfacción de necesidades básicas: alimentación”

¿Qué vamos a aprender?

Recordemos las clases de Aprende en Casa II, en las que aprendimos que la alimentación es una necesidad básica, porque nuestro cuerpo requiere los nutrimentos necesarios para mantenernos en buenas condiciones y para que nuestro organismo funcione y se desarrolle adecuadamente.

¿Me puedes ayudar a recordar lo que vimos la clase pasada?

Fue una clase muy interesante.

Elaboramos una lista en la que relacionamos algunos artículos que usamos de manera cotidiana como la ropa, nuestro calzado, la camisa que usamos o el vestido, además de identificar algunos alimentos que consumimos regularmente como el pescado, la leche, el pan o el queso y qué recursos son necesarios para obtener esos satisfactores.

Además, identificamos algunos de los alimentos que consumimos regularmente y los recursos naturales de donde provienen, analizamos que, durante la obtención, producción y distribución de estos recursos, transformamos la naturaleza, y en muchas ocasiones se contamina el ambiente, tanto el suelo, el agua y el aire.

También identificamos que nosotros mismos podemos hacer mucho por contribuir a mejorar las condiciones del ambiente si usamos de manera responsable los recursos naturales.

En esta clase analizaremos la manera en cómo obtenemos nuestros alimentos, de dónde vienen y cuál es el impacto que tiene en el ambiente.

Para organizar la actividad recordemos el Plato del Bien Comer.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Siguiendo estos grupos, nos convertiremos en rastreadores de su origen, observa este poster en el que veras varios alimentos de estos grupos, solo que están revueltos, tú me ayudarás a identificar con plumón la ruta de origen de ellos.

Me parece una actividad que nos deja muchos saberes, porque honestamente a veces creemos que la comida viene de la tienda o que las peras vienen de la lata y ahora sabemos que los alimentos que consumimos vienen directamente de la naturaleza.

Observa el siguiente video, pon mucha atención en lo que pasa en el proceso y la manera en la que obtenemos cada alimento.

No me imaginaba que producir los alimentos involucrara tantas cosas, personas, electricidad, agua o que pusiera en riesgo a otros seres vivos.

Pocas veces reflexionamos de dónde proviene todo lo que consumimos, las formas en que se obtiene, así como las distancias que deben recorrer para llegar a nuestras mesas y el impacto en el suelo y el mar.

La agricultura nos brinda una gran cantidad de alimentos, pero también como se contamina el suelo con el uso de herbicidas y fertilizantes.

Además, ¡Cuántas especies de peces, delfines, tortugas y otros organismos mueren en las redes de pesca!

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

