Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 26 de febrero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 26 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 26 de febrero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Hagamos una historieta

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a recrear un texto narrativo en una historieta y sus características.

¿Qué hacemos?

Mi nombre es Juan Baeza López, soy originario de la comunidad de Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, yo hablo la lengua Úza´ y estoy muy contento de saludarles.

Ebeh tugak’un kangach’emanirkun ki kangach’irurk’un, kauj em’ahuj Juan Baesa Lópes, Ranzo uza’ ebehuj ndi Tita Salis sunga egun ndi Guanajuato, uza’ eriuj ki ni marhe ema ebeh tugak’un.

Los éza’r, como se autodenominan, son descendientes de los antiguos habitantes de la Gran Chichimeca, asimismo son el último reducto de esa milenaria cultura.

La historia nos recuerda que, los antiguos chichimecas fueron indomables guerreros en el proceso de colonización pacificación de la Gran Chichimeca, una lucha que duró más de 200 años.

Los chichimecas son misterio, historia, sabiduría y raíces ancestrales, para continuar conociendo más del tema observa el siguiente vídeo sobre la lengua Úza, inícialo en el minuto 0:22 hasta el minuto 3:04

La Lengua Chichimeca Jonaz, Misión de Chichimecas 2019.

Este vídeo te muestra información muy valiosa y explica con claridad las circunstancias que ha vivido la comunidad lingüística hasta el grado de quedar reducidos a menos de 3000 hablantes.

Es por eso que en esta sesión vas a seguir ¡cantando, pintando, hablando, pensando y soñando en la lengua chichimeca!, así cada día se sumarán más hablantes.

Para eso tenemos que sumar esfuerzos y allí las niñas y los niños tienen un papel muy importante.

Apihu’be te’ego’. Pabe ndi i’e ungwá katá tuginhe, igobe kangarch’irur ki kangarch’emanir man’í ndi etshá ni i’áhn ki chipurí kibeh kima ni i’ahn marhe

El pensamiento, el sueño y la palabra son algunos elementos importantes, todos esos pueden conjuntarse en algo maravilloso, algo que a las niñas y niños como tú les encantaría realizar. ¡Se trata de las historietas!

Muy interesante, ¿Verdad? en esta sesión aprenderás sobre las características de las historietas.

Ni katsasgo’ Juakin man’í ndi kuriewá ki kini uba’ ina anaun man’í ndi historieta ukhar.

Toma tu cuaderno para que registres la información que consideres importante.

La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos.

Historieta o komi rirore ena ema kabi’e ma’í ratshá ki irowáre ena pha it’ahr, ki ena richhíuran egis kabi’ebe ena phába dibujuba it’ahr, ena uráepi richhuran er’es, ena richhiuran er’es man’í ndi ena egis.

La historieta se remonta a formas pictóricas de representación narrativa como los jeroglíficos egipcios. Se compone de una secuencia de imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de íconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto.

La historieta:

Se puede presentar en papel o en formato digital.

Debe tener un personaje (persona, animal u objeto), el cual tiene un ideal, una filosofía de vida que te muestra su mundo.

Se organiza en viñetas, es decir en recuadros en los que se desarrolla la acción.

Contiene nubes de pensamiento, se desprende del personaje.

Presenta burbujas de diálogo, en ellas se escribe todo el texto que el personaje dice.

Istorieta

Maher nant’a richhihrba ramha o tarherba rak’ahr.

Nant’a uri rana unhi’ nah’us (uri, nimales ome ojeto), khame man’í ndí kuríewa, kabe ndi i’e ebeh.

Biñetaba ena tshá etshá, i’e kumu ndi ena urhan etshá.

Karásba phá ena kuriemha, ubebe ena isa’.

Enar pha mare’p’in ki habe it’áhr kabi’ebe ranar richhúran rar’es ki rinhí ramhab.

Tiene diferentes planos:

El plano detalle: el cual muestra un detalle de la expresión del personaje.

El primer plano muestra los rostros, expresa sentimientos y emociones.

El plano medio, muestra a los personajes al nivel de la cintura.

El plano americano, muestra los personajes hasta las rodillas.

El plano general muestra el escenario del lugar donde se desarrolla la historia.

Como seguramente has observado, una historieta comprende y articula los siguientes elementos:

Viñetas.Los recuadros en los que tiene lugar la acción (y la ilustración) de la historia. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo, que puede ser largo (años) o brevísimo (segundos). Pueden ser de diferentes tamaños.

Ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones más cercanas a las fotografías y de enorme realismo. El color sugiere emociones y sentimientos.

Globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué, además, indican si es un susurro, un grito, si está llorando o pensando.

Algunos ejemplos de expresión de las emociones con los globos de diálogo son:

Contorno con forma de nube: muestra lo que el personaje piensa, sin decirlo.

Contorno con bordes temblorosos que expresa, frío, debilidad o miedo.

Con borde de dientes de serrucho, se usa cuando el personaje grita o está enojado.

Con contorno de líneas punteadas, aparece cuando el personaje susurra o habla bajito.

Globo con varios rabillos, se usa para escribir el texto hablado por varios personajes.

Kega’ urir enar pha emha pabe lobo niji rana nakis kumu ndi:

Sungata’ rana karás nakis: urir ena kurieba kabe’ rana mare’ eabin, ki riní suwabme.

Sungata’ rana pha igan nakis pabe rawa machí, ete’n ome kimba’ ereh.

Sungata’ rana tarhes karí i’e nakis pabe ndi nant’a uri nagweh napa’ ome nachi.

Sungata’ rana raya nakas pabe uri pha rana nati’ ome phanch’e riní rawab.

Sungata rana man’í timbi’r nakis pabe richhiuran rana rawa urir enar egis.

Íconos y signos propios. Los comics emplean una simbología propia que constituye su lenguaje para representar movimiento se utilizan líneas cinéticas, para representar emociones se usan nubecitas o estrellitas. También se utilizan onomatopeyas para ayudar a definir la situación, por ejemplo ¡crash! ¡bam! ¡bum!

Los pasos para elaborar una historieta son:

El primer paso, como siempre, es sentarse a pensar en qué queremos contar y cómo. Necesitamos definir, ¿Qué historia queremos contar? ¿Con qué tipo de dibujos queremos contarla? ¿Cuáles y cómo serán los protagonistas? ¿Cuál es el guion a seguir?

Esto es, la conceptualización o planeación de la historieta.

Kabi’e ndi ena istorieta etshá:

Uraba paso, kumu ndi i’is, kane nagweh kurirawa man’urir’o kane rawa ki kabi’e. tshé raman kabi’e kane rana rawa. ¿man’uri’o e’i nina mare?

rapin’e? ¿ko’onkha’o ki kabi’e’o urir urir ranar man’i ratshá? ¿man’uri’o rana rak’uhs?

Kinire, e’i i’erawa ome kabi’e rana rstháh.

Una vez sepas qué hacer, podemos empezar por organizar las viñetas o escenas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa. Uno más convencional requerirá viñeta tras viñeta (escena tras escena) en una relación de dos o tres por página, mientras que una más vanguardista puede emplear la página entera.

Ndi sa’ apán man’uri’o utsháhn, maher biñetaba nimbo rubebun ome man’í ndi richh´hr egis ranar urir i’e ratshá ki ramha. Ure nde ni itan viñeta i’áhn(kabe’ ndi ena etshá) kabe ndi taréhn’es ome ndi tin’uhn página ndi ena egis, mientras kit’ab rana ramha kabi’e rana rarhó.

Una vez contada la historia, deberemos añadir los detalles mínimos: los signos que esclarecen la situación, el texto. Es el momento de la revisión dela historieta.Esto es, revisarque la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Revisa la ortografía de tu trabajo, pídele a alguien más que la lea y atiende los detalles.

Ndi sa’ kane urho mare’ epin, nina raman sikhá unkha kega’ ena ibur: sinus ndi ena tshé richhiuran ena ema. Chi kinha kane ena enu’ kabi’e istorieta egis. Kane ena enuh pabe iri’r rana nateh ki sikhá kega’ man’í ibur khi ramha pabe rana iri’r rar’es. Után tshé iru sikha irire gis, ki kanebe ise ana asa’ ki parí e’o irir ema.

¡Ahora ya sabes qué es una historieta y cuáles son sus características!

Recuerda que la historieta comunica una historia y tiene como función informar, hacer publicidad, entretener o educar y puede hablar de cualquier tema.

¡Nos vemos en la siguiente clase!

Siniba kat’aingos pa richhír isa’s

¡Hasta la próxima!

Ta siniba’

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

Y a ti, ¿qué te da miedo?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la importancia de preparar a tu cuerpo ante una amenaza.

¿Qué hacemos?

Es natural sentir miedo, pero tienes que usarlo a tu favor. Para esto, primero tienes que aprender a identificar qué sensaciones son las que experimenta tu cuerpo.

¿De dónde proviene el miedo y cómo se manifiesta? El miedo es una emoción que ha permitido al ser humano y a los animales sobrevivir a lo largo de miles de años, pues sirve para enfrentar una situación de peligro. Te mantiene a salvo, pero también, en un momento dado, puede paralizarte.

Es además la emoción humana más poderosa; una respuesta automática e involuntaria del cuerpo ante una amenaza real o imaginaria.

¿Cómo se activa? En tú cerebro se encuentra la amígdala, que siempre está alerta a cualquier peligro y cuando lo hace ¡suena una alarma!

Al hacerlo, tu respiración se acelera y en segundos, el cuerpo se prepara para la huida o defensa. La adrenalina y el cortisol aceleran el corazón, lo que hace que bombee más sangre al cuerpo.

Cuando la emoción del miedo es excesiva, extrema o muy exagerada, la eficacia de la huida disminuye y es muy probable que se produzca un bloqueo emocional y un entorpecimiento de la acción.

Es por ello que tienes que aprender a identificarla, para poder usar la emoción del miedo a tu favor, en lugar de que te perjudique.

¿Qué es lo que te causa miedo? ¿Cuáles son las sensaciones en el cuerpo?

¿Sabías que el miedo es una de las emociones más estudiadas por el ser humano?

Es importante conocer cómo se siente el miedo, porque te advierte de algo que puede ser peligroso, y de esa manera puedes prepararte para enfrentar la amenaza.

Tú cerebro aprende muy rápido y tiene una memoria impresionante, sobre todo ante los sucesos que te provocan miedo.

Lee con atención el siguiente relato del Noticiero acerca del reportaje del corresponsal Juan Peligro quién se encuentra desde un bosque.

¿Seguimos con el noticiero?

Ale: Claro que sí, de hecho, ahora mismo tenemos a nuestro corresponsal Juan Peligro reportando desde un bosque. Juan, ¿Me escuchas?

Juan Peligro, quien estaba sentado abrazando sus piernas y temblando de miedo, se para de inmediato y se coloca frente a la cámara.

Juan Peligro: ¡Fuerte y claro, Ale! Reportando desde el bosque más tenebroso que he visitado. Tengo mucho frío y debo encontrar a Suprema Alegría, pero no quiero moverme mucho, siento que algo malo puede pasarme.

Juan Peligro: Sí, definitivamente me quedo aquí. ¡Ese es un hombre lobo!

Detrás de él, aparece Suprema Alegría caminando con cuidado. Juan Peligro no la nota. Suprema Alegría camina hacia él, pero se tropieza y grita al caerse. Suprema

Alegría: ¡Ay! ¡Auch! ¡Mi pie!

Juan Peligro grita y voltea levantando los brazos, como si fuera un escudo. Suprema

Alegría: ¡Juan, tranquilo, tranquilo! ¡Soy yo!

Juan Peligro: ¡Ay, ¡Suprema Alegría, por fin apareciste! Pensé que eras el hombre lobo.

Suprema Alegría: ¿Hombre lobo? Tú sí ves muchas películas de terror. ¿No me digas que te da miedo la oscuridad?

Juan Peligro: No, no me da miedo la oscuridad. Más bien todo lo que hay en el bosque ¿A poco no escuchaste los gritos?

Suprema Alegría: No, no me topé con ningún hombre lobo, ni centauro ni animal tenebroso.

Juan Peligro: ¿Pero entonces qué son todos esos ruidos extraños?

Suprema Alegría: ¡Ay, Juan Peligro! Ahora sí que fuiste un peligro para ti mismo. El miedo te hizo creer algo que no era real. Y ese grito que escuchaste ¡era yo! Me tropecé con una piedra ahorita que estaba tratando de poner la fogata.

Juan Peligro: ¡Ah! Eso lo explica todo, pero ¿Por qué me pasó esto?

Suprema Alegría: ¿Seguro que no has estado viendo películas de terror? Seguramente recordaste alguna escena y un ruido extraño te hizo sentir miedo.

Juan Peligro: ¿Qué tipo de películas de terror? Sí, creo que estuve viendo muchas películas en estos días, espero no haber actuado mal ¡Qué pena!

Suprema Alegría: No debes avergonzarte de sentir miedo, es una emoción fundamental porque nos permite reaccionar ante un peligro, nos hace evitar dicha situación o escapar de ella.

Juan Peligro: Sí, lo primero que hice fue correr a la cueva, reaccioné y recordé que lo primero que tengo que hacer es protegerme ante cualquier situación.

Suprema Alegría: Reaccionaste bien Juan. Juan Peligro: ¡Todo bien por este lado, Ale! Ya que encuentras una buena razón para sentir miedo, el resto de la aventura se convierte en una gran anécdota.

Algunos consejos que pueden ser útiles antes de que el miedo no te deje reaccionar de una forma adecuada como a Juan Peligro en el bosque tenebroso.

Uno: Aprende a identificar las sensaciones que causa en tu cuerpo el miedo, es decir: sudoración, taquicardia, o temblorina en el cuerpo.

Dos: Una vez que las identificaste, es importante controlar tu respiración para poder oxigenar tú cerebro y así reaccionar de forma adecuada. Puedes hacer un par de inhalaciones y exhalaciones profundas.

Tres: Ahora que tienes el control sobre la emoción. Podrás actuar de la mejor manera.

Para continuar con la sesión realizarás el siguiente ejercicio. Ve por una hoja de papel y algo con qué escribir, ahora escribe: qué es lo que te causa mucho miedo. ¿Lo tienes? ¡Ahora a volar se ha dicho! Hazla bolita y aviéntalo. ¡Es momento de enfrentar ese miedo!

Ahora observa el siguiente video, inícialo en el minuto 0:26 y termínalo en el minuto 1:33

Vitamina Sé. Cápsula 138. Sensación y emoción.

¿Observaste qué partes del cuerpo y cómo se manifiesta el miedo? Según el doctor del video, ¿Cuál es la medicina contra el miedo?

¿No sabes o no lo recuerdas? Continúa observando el video, ahora inícialo del minuto 1:22 y termínalo en el minuto 4:24

La medicina contra el miedo es el baile. El miedo te pone siempre alerta, aunque esta emoción no te genere sensaciones tan agradables.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

El acertijo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre fracciones comunes.

¿Qué hacemos?

Seguramente te ha pasado alguna vez que has querido seguir alguna receta te has encontrado con algunos problemas para hacerlo, intenta resolver el siguiente problema que le sucedió a una persona, léelo con atención.

Fui muy temprano a la central de abastos y compré todo lo que requería para un caldo de pollo: 1 kilogramo de papa, 1 kilogramo de calabaza, medio kilogramo de chayote, medio de zanahoria; en casa tenía ¾ kg de pollo, cuando venía de camino compré en la carnicería ½ kg más. Pero me he dado cuenta de que la receta dice que se necesitan 2 kg de pollo en total. ¿Cuánto pollo me falta comprar?

¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué se te ocurre?

Una manera podría ser calcular el total de pollo que ya se tiene, para después sacar la diferencia con los 2 kilogramos que dice la receta.

Para lograr resolverlo vas a utilizar una forma muy sencilla de sumar fracciones, tienes que obtener una fracción equivalente, como se dibuja en la siguiente representación, ½ debe ser convertido a cuartos para poder hacer la suma con los ¾

¿Ya lo recordaste?Esto ya lo habías hecho en clases anteriores, así que seguramente se te hará muy fácil de entender, así tienes 24+ 34 2/4+3/4 y ahora sí puedes sumar con fracciones con distinto denominador.

Si lo ves de esta forma, también puedes decir que ya tienes 1 14 1/4 de kg.

Entonces si tienes para el caldo, un kilogramo y un cuarto, ¿Cuánto faltaría para los 2 kilogramos que se ocupan para la receta?

¿Cuántos cuartos se necesitan para completar otra unidad?

La cantidad de pollo que falta es 34 3/4 kg de carne.

Para continuar con el tema resuelve el desafío 52 que se llama Sumas y Restas II. Se encuentra en la página 100 de tú libro de Desafíos Matemáticos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/100

¿Estás lista o listo? ¿Lee el primer problema?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/100

Luisa utiliza 13 1/3 m de listón para elaborar un moño. Si necesita 7 moños azules, 4 rojos y 5 dorados, ¿Cuántos metros de listón de cada color debe comprar?

¿Qué es lo primero que tienes que hacer?

Si es 13 1/3 en cada moño quiere decir que con un metro de listón se pueden hacer 3 moños utiliza una tira de papel como si fuera el listón.

Si 1 metro son 3 moños, entonces si hará siete moños azules, ¿Cuántos metros de listón azul se necesitan? en 2 metros serían 6 moños.

Y 13 1/3 más, serían los 7 moños con un total de 2 13 1/3 metros de listón azul.

¿Cuánto listón se requiere para los 4 moños rojos? exacto, con un metro tienes 3 moños y para el moño que falta ocupas 13 1/3 sería 1 13 1/3 m. de listón rojo.

Ahora sólo te falta el listón para los moños dorados, son 5 moños dorados, ¿Cuántos metros de listón serían? Perfecto, acertaste, en un metro tienes 3 moños y los dos que faltan para 5 serían 23 2/3 de metro quedando 1 23 2/3 de listón dorado.

¿Ya tienes la respuesta?

Ayudaste a Luisa a resolver el problema.

¿Qué te parece si continuas con el siguiente problema?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/100

En la fiesta de Saúl se sirvió helado de chocolate a todos los invitados. Después de repartir una porción a cada persona, sobraron 34 3/4 de litro. ¿Cuánto helado tendrá que comprar la mamá de Saúl, si ahora necesita completar 1 12 1/2 litros en total?

¿Qué tienes que hacer para resolver este problema?

Si observas el helado que queda está representado en cuartos, entonces, la cantidad a la que tienes que llegar la vas a representar en cuartos también.

¿Cómo puedes hacerlo? utiliza fracciones equivalentes.

Haz la representación del helado que sobró, ahora representa la cantidad que necesita, averigua cuál es la diferencia entre cada representación.

Ahora los puedes contar, ¿Cuál es la diferencia? ¡Exacto! son ¾

Para continuar con el tema observa el siguiente desafío en la página 101 de tú libro de Desafíos Matemáticos. ¿Qué puedes observar ahí?

Adelante con el siguiente problema.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/101

¿Cuántos frascos y cuántas cestas se deben colocar en el platillo derecho de la tercera balanza para mantenerla en equilibrio? Se deben poner tanto frascos como cestas.

Como puedes observar en la primera balanza tienes una pesa de 12 1/2 kilogramo, ¿Cuánto pesa la cesta? Acertaste, la cesta pesa 12 1/2 kg.

Ahora observa la siguiente balanza.

Observa que el frasco pesa lo mismo que la cesta y una pesa de 14 1/4 kg. Si en la balanza anterior descubrimos que la cesta pesa 12 1/2, ¿Qué debemos hacer ahora?

Vas a sumar ¼ de la pesa más ½ de la cesta, para saber cuánto pesa el frasco.

Vas a hacer la representación para sumar, obteniendo la equivalencia de 12 1/2 a cuartos. Con la equivalencia, puedes sumar 24+ 14= 34 esto sería lo que pesa el frasco.

Ahora sólo debes completar dos kilogramos, que sería lo mismo que completar dos unidades, podrías colocar 4 cestas, porque cada una pesa 12 1/2 de dos sería 1 kilogramo y con 4 serían los 2 kilogramos.

Recuerda que el desafío dice que debes usar cestas y también frascos.

Un frasco pesa 34 3/4 sí pones dos frascos, ¿Cuánto pesarán juntos? 64 6/4 que es lo mismo que 1 kilogramo y dos cuartos.

Estás de acuerdo en que 1 kilogramo con dos cuartos es lo mismo que 1 kilogramo y medio. Así que, ¿Cuánto le falta a 1 kilogramo y medio para completar los dos kilogramos que indica la pesa en el otro plato?

Pues medio kilogramo. Entonces puedes poner junto con los dos frascos una cesta y ya completas los dos kilogramos.

Hoy has aprendido a utilizar fracciones equivalentes para resolver problemas de sumas y restas. ¿Te fijaste que utilizando representaciones gráficas puedes llegar fácilmente a los resultados? Inclusive utilizando cálculo mental o bien realizando directamente las sumas y restas.

¿Te gustaría seguir aprendiendo del tema? Para ello puedes trabajar resolviendo el problema número 4 que está en la página 101 de tú libro de Desafíos Matemáticos de 4to grado. Recuerda que puedes hacer las representaciones gráficas para dividir las unidades las veces que sean necesarias hasta obtener las fracciones equivalentes.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Las juventudes son clave para reconstruir y recuperar sus comunidades y emprender acciones colectivas por el bien común🙌🏿. ✏️@UNESCO y @APCEIU ofrecen este curso para impulsar esas posibilidades desde la #educación. 👉🏿https://t.co/PXHzsGP6eS

📆Inicia 17/03 pic.twitter.com/ec9AJYsiVZ — UNESCO México (@UNESCOMexico) February 4, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende