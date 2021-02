Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 26 de febrero

Compartir esta publicación













Hoy viernes 26 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Así es como nos curamos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la medicina tradicional que se practica en muchos de nuestros pueblos y exploraras de qué manera se puede organizar, conservar y difundir la información sobre, ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se practica? y ¿Quiénes la conocen?

Jai tsangina kexrein tuxruenxini xruen ni ku kixrein ngai tjse rajna xra dunda xruan kai rutjseena kexrein nchau tsinxina, xrein satsiina ku kexrein sunthugatsuana chujni kain ji’in. Inchi kexrein thinxi? Kexrein dunda? ku kekaa ni xra chunxi?

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy hablaremos de los conocimientos de los pueblos indígenas sobre la llamada medicina tradicional y conocerás algunas formas de organizar, conservar y divulgar información sobre ella.

Seguramente tú también tienes muchos conocimientos sobre medicina tradicional, ya que ésta ha estado presente en todas las culturas del mundo.

La medicina tradicional es el conjunto de todos los conocimientos y prácticas usadas en la prevención, diagnóstico y eliminación de desequilibrios físicos, mentales o sociales, y se ha basado exclusivamente en experiencia práctica y observación y se ha transmitido de generación a generación, en forma oral o escrita.

“Xruan bakuxruenxi ni are sa’u” yaa kain thi nu’e ku nchee ke tsuniani, ke tsunueni ke rinau rutseni ku kai nchexrue’en thi thimani ku kai thi thexraxauni ku thi thunu’eni ku kain kain ji’i thangini ixi thi thechuni, thi dikuni ku thi xragueni de ni chuuni, kain ji’i xraagu kunixi je’u thaana ku dechjian are kjini.

Seguramente alguna vez has sido beneficiado con las bondades de la medicina tradicional, por ejemplo ¿Quién en su vida, no ha disfrutado de un delicioso té?

Yaa nchue ndua, xra are du’una naa nda ka té ¿kense de ja’ara digi’a naa nda ka té?

O, ¿Quién no ha disfrutado de un delicioso té de manzanilla?

Jaan, ¿ku kense de ja’ara diguiara naa té antu nji de kan manzanilla?

En México, la práctica de la medicina tradicional ha estado basada sobre todo en el conocimiento y uso de las plantas (herbolaria) que han sido usadas como medicina alrededor del mundo por milenios: fueron la medicina original en todas las culturas y en las civilizaciones más grandes. Actualmente es una excelente alternativa para recuperar la salud.

Ngai rajna xansentjua thu dunda Xruan bakuxruenxi ni are sa’u ku ngai xruan ji’i thu dunda thi dikjague chuuna de kexrein dunde’ena kaxruan nguixin ngata’a nunthe’ana, thu utjse nánu ncheena ji’i. Xruan ji’i kjui xrueen tjse rajna nchinchi ku rajna ye’ye ku xra jai thu tjsee chujni tuxruenxi xrua ji’i.

La medicina tradicional es una maravilla.

Es muy importante difundir apropiadamente las bondades de la medicina tradicional. Como en toda medicina es sustancial la dosificación y receta de los herederos de este conocimiento, como ya se dijo, este se transmite de generación en generación, pero lamentablemente también existen personas mal intencionadas que la practican únicamente por las ganancias que puedan obtener de ella, más que por mejorar la salud de las personas y eso puede desprestigiar el uso correcto de este conocimiento.

Jaña jiimena, jaña nchue chunda ke nda’kua tsjaguna kexrein dunda xruan ku ke’e nchexruan “Xruan bakuxruenxi ni are sa’u”. inchi ngai kain xruan thu jian que tsunueni kege’en ku kexrein sunda xruan xra chru ni nu’e ixi xruan ji’i xragueni de ni chuuni, pero kai jii thu tjse chujni kendude’ena xrua icha para sachaxina tumi ku nduseana a tsuxruen chujni ku yaa nche’e ke tjse chujni idithika’uan de xruan ji’i.

La medicina tradicional es una alternativa para recuperar la salud de manera integral, ya que es holística, es decir que ve la salud como un todo.

Thu binchexruxina, ixi thjaguna kexrein xra dunda xruan ji’i cha’un jai ku kai kexrein thu xradunda xruan ngai rajna ye’ye inchi Ndaninga. “Xruan bakuxruenxi ni are sa’u.

yaa naa de thi nchau tsuxruenxini ixi nchexru’en nguixini, xruan ji’i nchexruan kai ixi thinxi kexrein thuxru’en nguixini.

¿Sabes a qué se refiere, la salud holística desde la mirada de los pueblos originarios?

Se refiere a ver la salud no solamente como la enfermedad física, el dolor físico, el padecimiento del cuerpo, sino también la salud espiritual y emocional, hay una relación entre lo que sucede en nuestro cuerpo físico con nuestras emociones y nuestra espiritualidad por eso entre las comunidades indígenas se necesita un especialista según el padecimiento por eso hay ensalmadores, pulsadores, herbolarios, hueseros, parteras y mucho más, según sea la dolencia.

Ngai ni nchexruan dunde’e Xruan bakuxruenxi ni are sa’u chruna ixi naa chin jia je’u thiin ngamani o ngaxini’ini chruna ixi kai ni’i espitueni kunixi chundani chin juanchjaun mexinxi chunda ke tjseene xruen thi ninxini ku yaa nche’e ke ngai rajna nichjana naa tha yaa jii chujni nchexuen luro, thi thinga kaxruan, thi ke’e chjan, thi dayee espíritu ku ichana

Para que sigas conociendo más, a continuación, verás “La farmacia a tus pies” desde la mirada del pueblo Chinanteco.

Anche satsuan icha jaña inchi xan xichjan ku xan nchrichjan ke te dikuna, anche tjsaguara “nchia tuchji xraun tahi ngadaxi’in ruthaa” xra thechun ni rajna Chinanteco.

Observa el siguiente video:

Ventana a mi Comunidad. Chinantecos. La farmacia a tus pies.

https://ventanaamicomunidad.org/V/myZp7W4v

Espero que te haya sido ilustrativo y muy interesante ese concepto de aprender a curar a través de los sueños, la idea de la curación no solo física sino también espiritual. La medicina herbolaria es maravillosa.

A partir de lo que viste en el video y de lo que tú familia sabe sobre las formas de tratar las enfermedades en tu comunidad, responde las siguientes preguntas:

¿Sabías que existen plantas que curan distintos males y enfermedades como el dolor de cabeza, la tristeza, el susto o los mareos?

¿Cuáles de esas plantas conoces?

¿Sabes cuáles son sus propiedades curativas?

El uso de la medicina tradicional da muchas ventajas, por ejemplo:

Are dunda Xruan bakuxruenxi ni are sa’u thu tjse thia’u, inchi:

Es accesible en cuanto a la recolección y su uso.

Tangiadithjani ku dundeni.

Tiende a estimular acciones de protección y regulación de las funciones del organismo y presentan menores efectos secundarios, lo que permite tratamientos más largos.

Thengijne’e xrua nguixini ku nthasuji xruan ku kai ncheni’an xruan ichaku’a yaa nche’e ke nchau sii xruan icha see.

Sirve de complemento a tratamientos con medicamentos convencionales.

Xruan ji’i nchau tsengijne’e xrua xi nchexruan.

Tiene relación con el medio cultural, es decir, con la concepción del mundo y del ser humano que se tiene en cada región.

Xruan ji’i dachrjexini de nunthe’e rajna ku jaña chujni tuxruenxi inchi xrague kunixi thi binchethuen nunthe’e ku thu kjuague ni dachri’i.

No implica gasto excesivo de dinero, ni de mucho tiempo para su preparación.

Xruan ji’irinthea xruan ku thangia tunchjian.

Es muy eficaz, durante años ha resuelto muchos de los problemas de salud en las comunidades.

Thi jian xruan, athu usee tuxruanxina xruan ji’i ngai rajna.

A continuación, veamos un ejemplo de cómo se concibe la medicina tradicional entre los pueblos nahuas.

La salud entre los pueblos nahuas de Morelos significa estar en las mejores condiciones físicas, psíquicas y espirituales para llevar a cabo todas sus actividades. La enfermedad es tratada dentro del grupo doméstico por terapeutas tradicionales o a través de la medicina institucional.

Las amas de casa y los médicos tradicionales recurren a plantas medicinales y masajes, así como a una cuidadosa selección de los alimentos, de acuerdo con su calidad de fríos o calientes, dependiendo también de la naturaleza de la enfermedad, además de llevar a cabo diversos rituales de curación.

Los especialistas tienen distintos niveles de iniciación y entrenamiento. En algunos casos la medicina tradicional se ha combinado con prácticas modernas alópatas, y en otros de lo tradicional han pasado a las microdosis.

Los médicos tradicionales son consultados por gente de sus propias comunidades, de otros estados y uno que otro extranjero entre otras.

A partir de este ejemplo o de la información dada al inicio, podrías elaborar un portador textual como un mapa conceptual.

Kunixi kain thi jukuna ku kuiina a ncha’u sunthuchjiana naa thi nchegini portador de texto inchi naa mapa conceptual ku kai nchau sunthuchjiana naa tabla ¿tjse’era kexrein tunchjian?

Mapa conceptual.

Los mapas conceptuales son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas interconectadas, que se confeccionan utilizando dos elementos: conceptos (o frases breves, cortas) y uniones o enlaces.

Los mapas conceptuales son herramientas muy útiles para cualquier persona de desee estudiar o realizar exposiciones.

Son una de las formas más prácticas para interiorizar contenidos.

Otro portador textual podría ser una tabla de registro de información que resuma las características de las plantas medicinales: con qué nombre se les conoce, qué es lo que curan, cómo se usan o dosifican y dónde se encuentran.

Jaña inchi rindathjura kai nchau sunchjian naa tabla de registro de información ngai ji’i nchau setaxin keka’a thi jian chunda kaxruan: kexrein chunxinxini ka, ke’e nchexrua ka, kexrein nduda ka, thinuu dithjani ka ku kexrein jiika.

Tabla. Una tabla es una herramienta de organización de información que se utiliza en la conformación de bases de datos sobre un tema específico, está compuesta por filas horizontales y columnas verticales. El campo es el nombre de cada columna, debe ser único y con un tipo de dato asociado. El registro, por otro lado, es cada fila que compone la tabla y que incluye datos. Las tablas son estructuras útiles y a menudo fáciles de interpretar para relacionar datos e información de manera pertinente.

VALORES

¿Quién dijo: “miedo”?

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás cómo la emoción del miedo te permite preparar tu cuerpo ante una amenaza.

¿Qué hacemos?

Conocerás más sobre una emoción que es muy intensa e importante porque puede protegerte, aunque a veces nada agradable es necesaria para lograr adaptarse al medio ambiente y afrontar las situaciones que se presentan. “El miedo”.

El miedo, al ser una de las emociones básicas, es una reacción inmediata del cuerpo ante una situación amenazante del ambiente, en el caso del miedo, cuando hay un peligro real o imaginario, cada quien lo identifica a su manera, por ejemplo, sintiendo palpitaciones muy rápidas en el corazón, cuando tiemblan las piernas, al sentir que la mente se bloquea e incluso hasta cuando el cuerpo se paraliza.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 02:27

Un poco de miedo.

Muchas veces sientes miedo de cosas que no conoces, pero que sientes amenazantes, como por ejemplo la oscuridad, este es uno de los miedos más comunes.

Observa los siguientes dos videos; el primero del minuto 03:33 al 05:00 y el segundo del minuto 07:33 al 08:10

Explicación del miedo

https://canalonce.mx/video/1372

https://canalonce.mx/video/1680

Ahora puedes entender mejor porqué el miedo a la oscuridad que es porque se teme a lo desconocido.

Cuando no sabes qué esperar, el cuerpo lo siente como una amenaza, y por eso tus pensamientos incrementan la atención, te previenen y hasta esperas lo peor, es una manera de prepararte para defenderte y también protegerte; el correr es justo una manera de defenderse, huir para salvar tu vida.

También está el disgusto hacia ciertas actitudes de tu persona, a lo que haces o piensas y hasta lo que dices.

Pero, ¿Cómo puedes solucionarlo? o, mejor dicho, ¿Qué puedes hacer ante dichas actitudes?

El siguiente cuento te hablará sobre ello, obsérvalo del minuto 15:08 al 18:05

El Miedo es Blandito y Suave.

Tal vez te sentiste identificado, por ejemplo, cuando tienes miedo de una manera muy intensa. No te paralizas, pero sí se acelera el corazón y te cuesta trabajo respirar.

Las personas en general no somos muy buenas para razonar o ver las cosas con claridad cuando tienes miedo. Es muy normal, porque nuestra naturaleza es evitarlo, sin embargo, sí puedes desarrollar la capacidad de enfocarte en la situación que se percibe como peligrosa.

Al enfocarte en la situación, te estás preparando para reaccionar. Al tener la atención fija en aquello que genera miedo, puedes analizar de manera muy rápida cómo evitarlo, o en su caso, cómo salir huyendo.

Todos en algún momento de nuestra vida llegamos a sentir miedo y aunque es algo repentino, debes saber reconocerlo para actuar y evitar que te paralice.

¿Sabías que puedes hacer una máscara para conocer y afrontar el miedo? observa el siguiente video del segundo 00:33 al minuto 03:22

Vitamina Sé. Capsula 143. Creación de una máscara contra el miedo

Como has observado puedes utilizar distintas técnicas para ayudar a afrontar el sentimiento del miedo.

MATEMÁTICAS

Reciclado y cuerpos geométricos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a construir cuerpos geométricos.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión de hoy quiero hacerte una pregunta, ¿Somos los seres humanos los únicos seres vivos en el planeta?

La respuesta, aparentemente parecería obvia, pero tú y yo sabemos que no podemos contestar simplemente, “no, hay muchas creaturas y seres vivos en el planeta”, pero, somos la única que usamos indiscriminadamente los recursos naturales, las tierras, los mares, incluso, domesticamos y usamos a otras especies y plantas para sobrevivir.

Pero ese actuar implica que solo nuestra especie importa y eso jamás será así, pues el balance que nos permite existir depende de una armonía que generan las demás especies, plantas y animales que viven en el planeta.

¿Has pensado en la cantidad de basura que generamos?

En casa cada día se genera por persona un aproximado de 1.2 kg de basura. Si en tu casa son 5 personas las que viven, al día, están generando un promedio de 6 kilos de basura, a la semana, 42 kilos, al mes, 168 kilos, al año, 2190 kilogramos de basura, más de 2 toneladas de basura generadas por sólo 5 personas en un año.

¿Cuántas personas viven en el planeta? ¿Imagina lo que será la humanidad entera generando basura al día, a la semana, al año?

Afortunadamente, hay mucha gente responsable que limpia y recicla, si no, el planeta ya sería inhabitable. Muchos estudios científicos han proporcionado a los gobiernos de distintos países del orbe los caminos a seguir para limpiar el ambiente, los océanos, la tierra, los ríos, los bosques, el entorno que nos rodea. Sin embargo, a pesar de que algunos gobiernos apoyan a sus sociedades a seguir esos caminos, muchas personas no escuchan y deciden seguir devastando la Tierra, de la cual, reitero, no somos dueños ni los únicos seres vivos que gozan de ser huéspedes en su atmósfera.

Así que te diré que SÍ hay esperanza en que la humanidad recapacite y actúe responsable y correctamente en el tema del reciclaje y depende de todos.

Las nuevas generaciones y los jóvenes deben generar conciencia desde ahorita. No tirar basura, aprender a reciclarla y a usar de manera más limpia y amigable con el ambiente los recursos como el agua, son acciones que harán posible revertir un poco el desastre que hemos provocado en el medio ambiente. Si cada una y cada uno de ustedes, desde ahora se compromete con cuidar el mundo, serás tú y sólo tú la generación histórica que anhela la humanidad desde hace años; una generación que salve el planeta y al ser humano de sí mismo y sus malas decisiones héroes de todas las razas y estratos sociales cuyo súper poder sea la conciencia de reciclar la basura, transformarla en cosas útiles y limpiar al mundo, una generación de verdaderos transformadores cuyas acciones sean más poderosas que cualquier palabra o discurso, heroínas y héroes de su tiempo que decidieron hacer lo correcto y tomar buenas decisiones, revolucionando todo lo conocido hasta el día de hoy, estoy segura y confiada de que así será.

Desde acá en el terreno de las matemáticas, seguiré trabajando sin descanso para darte las herramientas que te ayuden a repensar la realidad de cara al horizonte.

¿Crees que todo nuestro alrededor tiene que ver con cuerpos geométricos? No te parece increíble que en casi todo encuentres figuras y cuerpos geométricos.

A continuación, verás algunas imágenes, dibuja todas las que identifiques. Ten a la mano lápiz y papel. Fíjate bien en las figuras y memoriza las imágenes, tendrás unos segundos para reproducirlas en tu cuaderno y dibujar lo que recuerdas.

¿Qué lograste identificar?

Un castillo, una pelota, una figura con picos, un envase de leche y un estadio.

¿Con qué cuerpos geométricos los podrías relacionar?

La pelota con la esfera, el estadio con el llamado toro, el castillo tiene muchos cubos, cilindros y el barquillo con el cono.

Te comento que la situación de nuestro planeta es muy delicada, no solo por la contaminación, por eso te invito a fomentar en casa el uso de las 3R.

Recuerda que es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Por tal motivo puedes utilizar material de reciclaje e identificar a qué cuerpo geométrico se parece. Al final lo puedes utilizar para construir la ciudad que tenemos pendiente.

Comencemos con el envase de leche. ¿A qué cuerpo geométrico se parece?

R = Se parece a un prisma cuadrangular, porque tiene 6 caras planas, ocho vértices, doce aristas y sus bases tienen forma de cuadrado.

¿Con estas mismas características que puedes encontrar en la imagen de la casa?

La casa, tiene seis caras planas, 8 vértices, doce aristas y sus bases tienen forma de cuadrado.

Ahora observa este tubo de cartón, puedes decir, ¿A qué cuerpo geométrico se parece?

Se parece a un cilindro, porque tiene dos caras planas circulares y una cara curva. Todos los bordes son curvos, algunos vasos, algunos botes de basuras, los tinacos, tienen las mismas características; dos caras planas una circular y una cara curva y sus dos bordes son curvos.

Esta caja de regalo, ¿A qué cuerpo geométrico se parece?

Se parece a un cubo, pues sus seis caras son planas, cuadradas y del mismo tamaño y todas las aristas son rectas. Es como el cubo Rubík.

Con estos ejercicios tendrás más conocimientos sobres las características de los cuerpos geométricos, ahora te invito a realizar el desafío número 45 “Manotazo”, que se encuentra en la página 89, de tu libro de Desafíos Matemáticos.

1. ¿Qué cuerpos tienen todas las caras planas?

R = El cubo, pirámide y prisma.

2. ¿Qué cuerpos no tienen caras planas?

R = La esfera y toro o dona.

3. ¿Qué cuerpos tienen algunas aristas rectas?

R = El cubo, pirámides y prismas.

4. ¿Qué cuerpos tienen todas las aristas curvas?

R = El cilindro, cono y semiesfera.

5. ¿Qué cuerpos Geométricos no tienen vértices?

R = La esfera, semiesfera y toro o dona.

Para culminar la actividad, usa los cuerpos geométricos para construir la ciudad imaginaria de “Geometrilandia” porque va de acuerdo con lo que hemos visto en clase sobre el tema de los cuerpos geométricos.

Aprendiste algunas propiedades de los cuerpos geométricos, relacionadas con caras, aristas y vértices.

Hoy pusiste en práctica habilidades y destrezas para asociar de acuerdo con las características geométricas, los cuerpos geométricos al que corresponden.

INGLÉS

Gracias, no gracias

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué hacemos?

Lo que vas a aprender en la sesión de hoy tiene que ver con los temas que hemos visto en el curso. Vamos a recordarlo con un repaso rápido, con Rigoberto.

Observa el siguiente video.

Con R de Rigoberto.

Yes, I can – sí, sí puedo; Yes, of course I can! – Sí, por supuesto que puedo.

Muy bien, así se dice que sí educadamente, ¿Qué pasa si quieres decir que no?

¿Cómo se puede rechazar una invitación con educación?

Existen varias frases que podemos utilizar para rechazar alguna petición. Aunque hay muchas otras maneras de decir que no de una forma cortés; vamos a empezar con tres ejemplos específicos.

Sorry, I can´t – Lo siento, no puedo.

Tienes tres formas de decir lo que explica esta ficha, está la más sencilla y también la más directa. No proporciona ninguna explicación. Simplemente vas a rechazar la invitación.

I appreciate the invitation, But I Can´t. – Aprecio la invitación, pero no puedo.

I would love to, but I have other plans. – Me encantaría, pero tengo otros planes.

Pongamos un ejemplo de cómo o cuándo puedes usar esta respuesta.

Can you give us an example of how to use this response?

Sorry, I can’t.– Lo siento, no puedo.

O.k. I understand. – Muy bien entiendo.

La segunda opción es la siguiente:

Sí preguntas: Can you give us an example? – ¿Puedes poner un ejemplo?

Can be answered – se puede contestar:

Sorry, I can´t. – Lo siento, no puedo. No se da ninguna explicación, simplemente se dice que no podía.

Pongamos otro ejemplo, a ver, imagina un niño llamado Luis, le hace una invitación o petición a su hermana Valentina.

Luis podría preguntarle a Valentina:

Can you help me with my homework this afternoon? – ¿Me puedes ayudar con mi tarea esta tarde?

Valentina podría contestar, Sorry, I can´t. – Lo siento, no puedo.

Con esta respuesta Valentina fue directa, no dio ninguna explicación, pero a la vez fue educada.

Ahora ve la segunda opción:

I appreciate the invitation, but I can´t. – Aprecio la invitación, pero no puedo.

Con esta respuesta, agradeces haber sido tomado en cuenta, pero, de cualquier manera, rechazas la invitación.

Ahora imagina que Luis ya terminó su tarea y quiere invitar a Valentina a jugar, Luis podría decir:

Do you want to play videogames? – ¿Quieres jugar videojuegos?

Y Valentina podría decir:

I appreciate the invitation, but I can’t. – Aprecio la invitación, pero no puedo.

Con esta respuesta, Valentina rechazó la invitación de Luis, pero con mucha educación, haciéndole sentir que valoraba o apreciaba haber sido tomada en cuenta; y aunque no le dio a Luis una explicación específica, le hizo saber que, no era que no quisiera jugar con él, sino que no podía; aunque no especificó por qué.

Finalmente tienes la tercera opción:

I would love to, but I have other plans.– Me encantaría, pero tengo otros planes.

Por mucho que la invitación me guste, hay otras cosas que no puedo dejar de lado y debo de rechazar la invitación. Veamos un ejemplo con estos mismos hermanos.

Ahora Valentina podría decirle a Luis:

Do you want to watch a movie? – ¿Quieres ver una película?

Luis podría decir:

I would love to, but I have other plans. – Me encantaría pero tengo otros planes.

Esta opción es de una respuesta bastante clara, Luis explica que aunque le gustaría ver una película pero en ese momento no puede y además, menciona la razón, es decir, que ya tenía otros planes.

Pero como se dijo al inicio, las respuestas anteriores son sólo tres ejemplos. Hay muchas otras frases que utilizamos para rechazar invitaciones o decir que no de manera cordial. Veremos a continuación otras frases que te pueden ser de utilidad cuando quieres rechazar una invitación, por ejemplo:

Maybe another time. – Tal vez en otra ocasión, muy bien.

I would love it, but I can’t right now! – Me encantaría, pero ahora no puedo.

Y con esto hasta podemos poner las frases para rechazar invitaciones.

Usando las expresiones propuestas se darán ejemplos de las situaciones que pueden generar con las respuestas.

Pregunta: Would you like to watch a movie?

Respuesta: Thank you. I´d love to join you but I have to study.

Pregunta: Can you help me with my essay?

Respuesta: I can´t. Sorry.

Pregunta: Would you like to go to the park and play?

Respuesta: I´d love to go, but we have to stay at home.

Pregunta: Do you like to play videogames on Sunday?

Respuesta: Sorry. I have things to do that day.

Pregunta: There is a new documentary about whales; would you like to see it?

Respuesta: That sounds interesting, but I am really busy.

Ahora te invito a ver unas imágenes y debes decidir si la persona está aceptando o rechazando la invitación.

Observa la primera imagen.

Is she accepting the food or is she rejecting the food? – ¿Está aceptando la comida o la está rechazando?

(Así continúa con todas las imágenes)

Es interesante cómo viendo las expresiones de los demás nos podemos imaginar si esa persona está aceptando o rechazando una invitación.

Con algún familiar has expresiones, él tiene que adivinar si aceptas o rechazas la invitación.

It`s your turn!– Es tu turno!

Ahora veremos una forma más en la que vas a poder repasar el vocabulario que aprendiste en este tema y los anteriores.

Realiza una lista de las palabras que se te dificultan o quieras repasar, recorta cada letra de cada palabra, desordenalas y después hay que ordenarlas para formar la palabra correcta.

Lista de palabras para “unscramble the words”.

Sorry – yrosr

Accept – tacpec

Decline – nelidec

Maybe – beyma

Invitation – tionintavi

Could – udloc

Would – dwou

Espero que el tema te haya gustado y te sirva para aprender.

Don`t forget that you can consult this information as much as you want. No se te olvide que puedes consultar esta ficha las veces que quieras.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

