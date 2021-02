Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 26 de febrero

Can you teach us how, teacher Lupita? It´s very easy. First, Using a pencil, divide the sheet of paper in as many pieces as you like. Then, draw and color your favorite illustration. Then, with the help of an adult, cut out all the pieces of your puzzle. Finally, have fun! Very good!

¿Nos enseñas cómo, Maestra Lupita? Es muy fácil. Primero, con un lápiz, divide la hoja de papel en tantas piezas como quieras. Después dibuja y colorea tu imagen favorita. Después, con la ayuda de un adulto, recorta las piezas de tu rompecabezas. ¡Y, por último, a divertirse! ¡Muy bien!