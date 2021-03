Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 26 de marzo

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 26 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Tablas y gráficas

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás y relacionarás la información de dos recursos muy interesantes; la tabla y la gráfica de barras.

¿Qué hacemos?

Para comenzar con la sesión de este día te apoyarás con el libro de Desafíos Matemáticos de 4to. Grado, lee qué te puede decir don Leopoldo sobre este tema en la siguiente cápsula con el título de “Tablas y gráficas”, pon atención al relato:

¡Don Leopoldo, Don Leopoldooo! ¡Don Leopoldoooooooooo!

¿Qué pasó Cupertino, por qué tanto grito?

¡Tengo una duda y quiero que usted me ayude a salir de ella!

¿Y por eso tanto grito? Me asustaste muchacho, pensé que algo te había pasado.

Una duda me pasó Don Leopoldo, ¿no le parece grave?

Grave no, importante sí, a ver dime ¿qué duda tienes?

Es que en la escuela vamos a analizar algunas Tablas y algunas Gráficas y no me queda claro qué es una y qué la otra. ¿Cuál es la diferencia entre una Tabla y una Gráfica? Yo pensé que eran lo mismo y ahora estoy muy confundido Don Leopoldo y la duda me carcome.

Bueno, bueno, tranquilo, yo te puedo decir que una tabla es unapieza plana de madera u otro material rígido.

¡Nooo Don Leopoldooo!, no ese tipo de tabla, me refiero a las tablas que vienen en el libro de matemáticas.

Jajajaja, ya lo sé Cupertino, sólo era un pequeño chascarrillo, para ver si te calmabas un poco.

¡Déjese de chistes y ayúdeme por favoooor!

Está bien, mira, una Tabla es aquella información que se presenta en un orden determinado y los datos se disponen en filas y columnas. Como la tabla que aparece en el libro de Desafíos Matemáticos de 4º grado de la página 117.

Ahí puedes observar cómo los datos están dispuestos en columnas; grado, número de alumnos, niños y niñas, y también en filas; que son los grados de primero a sexto. Con esa información puedes interpretar cuántos niños tienen sobrepeso o están en riesgo de sobrepeso y de qué grado son.

¡Ya lo entendí! ¿Y entonces qué es una gráfica Don Leopoldo?

Una gráfica es otro tipo de representación de datos, generalmente numéricos, en el que se pueden utilizar barras, líneas, símbolos, superficies, etc. Y que sirven para comparar algún tipo de información. En la misma página del libro de texto podemos ver un ejemplo.

¡Ahí puedes comparar el consumo de productos por semana que hay en la cooperativa escolar!

Exactamente Cupertino. Este tipo de gráfica, se llama gráfica de barras, porque utiliza barras para poder comparar la información.

¡Ya me quedo muy clarísima la diferencia!

Recuerda que tanto la Tabla como la Gráfica son portadoras de información y nos ayudan a conocer y analizar datos que nos permiten establecer algunas conclusiones.

¡Gracias Don Leopoldo!, usted sabe tantas cosas.

Claro, porque yo ponía mucha atención en la escuela y por eso soy buenísimo en matemáticas, ¿y sabes en qué más soy re bueno Cupertino?

No, Don Leopoldo, ¿en qué?

Soy buenísimo para la carpintería, por eso cuando quieras platicar de las otras tablas, las de madera, también te puedo enseñar algunas cosas.

Gracias Don Leopoldo, pero no son esas tablas de las que yo estaba buscando información. Me voy a hacer mi tarea Don Leopoldo. ¡Adiós!

Bueno y también están las tablas de surf. Uy, yo era buenísimo también en mi tabla de surf cuando era un poco más joven, no mucho… ¡No si por tablas no paramos!

¿Qué te parece si analizas la información contenida en la tabla y la gráfica que se encuentran en el libro de texto que mostró Don Leopoldo?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/117

Observa con atención la tabla.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/117

Hay información muy interesante en la tabla.

Primero observa que antes de la tabla hay información que te señala que tanto la tabla como la gráfica representan datos de una escuela. Después puedes revisar los títulos de cada fila para ir entendiendo la información que contiene.

Revisar cada parte de la tabla te permite comprender cómo está estructurada la información y eso a su vez te facilitará el trabajo de análisis e interpretación de los datos que te presenta.

Esta tabla te permitirá analizar cuántos niños y niñas de toda la escuela están enfrentando este problema de salud y quiénes se encuentran en riesgo de ingresar a esta categoría.

Ahora realizarás el siguiente juego, con el té darás cuenta de qué tan bien interpretas la información de la tabla, estás listo.

Tendrás que poner una de las siguientes afirmaciones y elegir si es CIERTO o FALSO lo expresado en la tarjeta. Si es CIERTO, te tendrás que poner de pie, y si es FALSO te sentarán como aparece en la imagen.

¡Empieza! El primero es de prueba. Según la tabla: El grado con el menor número de alumnos es el segundo.

Efectivamente segundo grado sólo tiene 32 alumnos, es el grupo más pequeño de la escuela, ¿verdad?

Continúa con el siguiente ejercicio que dice así: Hay más alumnos con sobrepeso en 2º grado, que en 4º grado.

No está tan fácil como la otra, pero también la puedes responder, para ello tienes que ver el total de niños y niñas con sobrepeso de cada grado, para poder saber en dónde hay más alumnos con sobrepeso, en segundo son 6 y en cuarto son 3 ¿Qué quiere decir eso? Que si hay más alumnos con sobrepeso en segundo que en cuarto.

Muy bien, mucha atención, la siguiente afirmación dice lo siguiente: En la escuela, hay más niños que niñas con sobrepeso.

Aquí también necesitas observar con detenimiento para poder sumar la cantidad de niños y niñas con sobrepeso y poder tomar una decisión. Sí hay más niños que niñas con sobrepeso, ya que son 17 niños y 16 niñas, por lo tanto, te quedas parado.

Perfecto ahora continúa con la siguiente afirmación que dice así: En total hay más niñas que niños, en riesgo de sobrepeso.

En efecto hay 15 niñas en riesgo y 14 niños en riesgo, entonces sí está bien.

Bien hecho, la siguiente dice así: En tercer grado es donde hay más alumnos con sobrepeso.

En primero hay 9, en segundo 6, en tercero 7, en cuarto 3, en quinto 2 y en sexto 6. El grupo con más sobrepeso es primer grado con 9 alumnos, entonces ¿Te quedas parado o te sientas? Así es, te sientas porque es falso.

Continúa con la siguiente afirmación que dice así: En primer grado hay 20 alumnos que no tienen algún problema de sobrepeso.

¿Cómo hacer para saber la respuesta analizando la información de esta tabla?

Hay que saber cuántos alumnos hay en total en ese grupo y al total le quitas los alumnos que tienen sobrepeso o que están en riesgo de tener sobrepeso.

¿Puedes hacer lo mismo, pero ahora analizando la información de la gráfica?

Esta gráfica te presenta de forma práctica lo que se consume en la cooperativa escolar a lo largo de una semana. ¿Y eso qué te hace pensar?

Puedes ver que en esta escuela no todo lo que vendían era tan saludable.

Como puedes observar en la gráfica hay unas cosas que los niños y las niñas prefieren más que otras; observa que también del lado izquierdo hay algunos valores que van desde el cero hasta el 350, esto representa las ventas semanales de cada producto.

¿Estos datos te pueden ayudar a saber cuánto dinero se obtuvo en la cooperativa escolar en una semana?

Para continuar con el tema, realizaras la siguiente actividad de la gráfica que está en la página 117 de tu libro de Desafíos Matemáticos con la misma dinámica, es decir si la afirmación es cierta te sientas o si es falsa te quedas parado según corresponda ¿Estás listo?

Según la gráfica de barras: El producto que más se consume es el refresco.

Siguiente afirmación: El producto que menos se consume es la fruta picada.

Siguiente afirmación: El cuarto producto más vendido son los tacos.

Siguiente afirmación: El agua de fruta está entre los tres productos más vendidos.

Para que continúes con el tema te invitó a que respondas las preguntas de la consigna 64; “Cuida tu alimentación”, página 118 de tu libro de Matemáticas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/118

Pon atención en los incisos d) y e) para que analices las preguntas.

¿Crees que haya alguna relación entre el problema de sobrepeso y lo que consumen los niños de esta escuela?

Venden muchas cosas que no son saludables en la cooperativa escolar, no parece que los niños y niñas tengan una dieta muy balanceada.

¿Qué le recomendarías al director, maestros y comunidad educativa?, ¿qué harías para disminuir la cantidad de alumnos con sobrepeso en esta escuela?

Podrías sugerir que ya no vendieran frituras y refrescos.

Es muy importante que, desde casa, en familia, consumas platillos saludables y disminuyas la cantidad de azúcares y harinas, pero que tampoco consumas fuera de casa esos productos que perjudican tu salud.

No olvides que tienes que revisar detalladamente la información, fila por fila, columna por columna, analizar y comparar los datos, regresar a la información las veces que sea necesario para tomar decisiones correctamente.

En esta sesión reafirmaste la importancia de tener una alimentación saludable, comer rico, pero seleccionando siempre lo mejor para tu cuerpo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

¡La tristeza nos ayuda a reconciliarnos!

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo sobre el tema de la tristeza.

En la sesión anterior aprendiste sobre el sentimiento de la tristeza y con ello aprendiste a reconocer tus habilidades de empatía.

¿Qué hacemos?

Seguramente en tu familia has escuchado o visto situaciones en las que las cosas no están bien. Y por lo mismo existen muchas peleas entre todos y parece ser que no se ponen de acuerdo. Y eso te ha puesto triste, porque no sabes cómo ayudarlos.

Estas situaciones seguramente las viven algunas personas todos los días, y son bastante complicadas.

Lo mejor que puedes hacer es tratar de comunicarte con tu familia para ver cómo puedes apoyar. Te invito a leer la siguiente carta que escribe un alumno, en la que expone su situación.

Querida Maestra Ale, muy estimado equipo de “El Informativo”, niños y niñas de Aprende en Casa:

Quiero contarles que no me pierdo por ningún motivo ninguna de sus clases, pues me han ayudado a tomar mejores decisiones, sobre todo en situaciones de riesgo. Pero hoy no sé cómo actuar.

Últimamente me siento muy desanimado. Ya no tengo ganas de seguir haciendo las actividades que envía mi maestra. Hasta mi familia se enojó conmigo porque tengo esta actitud.

Quiero contarles que ya tiene mucho tiempo que no puedo ver a mis compañeros. Sé que debemos permanecer en casa por nuestra propia seguridad y por eso yo no sabía muy bien qué emoción sentía. Pero gracias a la información que dio la Maestra Eli la clase pasada, me di cuenta de que estoy triste.

Estoy seguro que a muchas compañeras y compañeros les sucede lo mismo que a mí. ¡Gracias por escucharme! Al terminar esta nota me doy cuenta que, al haberlo escrito, me es más fácil reflexionar y reconocer mis emociones.

Espero sentirme mejor después de hacerlo y que me puedan ayudar. Su alumno, José Guadalupe Gutiérrez.

Con esta carta te puedes dar cuenta que muchas personas están experimentando la emoción de la tristeza y que las alumnas y los alumnos reconocen y reflexionan sobre esta emoción que forma parte de su vida.

Estas historias son las que inspiran a salir adelante hasta en los momentos más difíciles y extraños. Ver las diferentes maneras en que lo afrontan e incluso cómo lidian con los que los rodean.

Recuerda que llorar es totalmente normal. En sesiones anteriores, aprendiste que la tristeza es la emoción que puede manifestarse a través del llanto, lo cual te permite que otras personas puedan reconocer que estas triste.

Además, está comprobado científicamente que cuando terminamos de llorar nuestra mente se encuentra más despejada, lo que nos da más claridad para enfrentar situaciones.

Este día aprendiste que la tristeza es una emoción que se activa ante situaciones difíciles, como las pérdidas. Y que es muy importante reconocerla para comunicarte con personas cercanas y pedir ayuda.

También aprendiste que hay que reconocerla en los demás para ofrecer ayuda. Así, al formar lazos de confianza, todos crecemos con la emoción. Incluso puedes crear algo artístico a partir de eso.

Sigue explorando sobre la emoción de la tristeza. Averigua qué beneficios tiene esta emoción que para muchos es desagradable. Discute con tu familia qué tan importante es la tristeza.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

La batería de Enrique Nativitas

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión el instrumento invitado es la batería. Presentada con un gran músico: Enrique Nativitas.

¿Qué hacemos?

Contesta la primera pregunta ¿Qué es la batería?

Hoy vas a jugar al “memorama musical”. Lo harás con compases de 4/4.

Empieza con un compás, toca un ritmo y elige cuál de los dos compases estas tocando.

Compás 1

Compás 2

Compás 3

Ahora hazlo de 2 compases.

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Aprenderás a pronunciar una canción, de una forma muy divertida para practicar tu dicción para cantar; ya que es de las cosas más importantes, porque si no pronuncias bien no se te va a entender la canción.

Jugarás a leer un trabalenguas ¿Qué te parece?

Juan tuvo un tubo, y el tubo que tuvo se le rompió, y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que se rompió.

¿Qué te parece si ahora cantas una canción donde los finales de frase tienen un ligero trabalenguas?

¡Te invito a que practiques diferentes trabalenguas y te diviertas con ellos!

Segunda Pregunta ¿Qué estilos de música tocas?

La figura rítmica de la melodía que acabas de escuchar se llama corchea:

Las corcheas son dos por pulso. Las puedes escribir separadas o juntas.

Recuerda que para llenar un compás de cuatro cuartos necesitas cuatro figuras de negro, porque cada una tiene un pulso.

Entonces, si en cada pulso hay dos corcheas ¿Cuántas corcheas necesitas para rellenar el compás?

Son 8 corcheas. ¡Excelente! sabía que lo podías descubrir.

Escribe el compás de cuatro cuartos, escribe las corcheas en grupos de dos. Y al final la barra de compás.

Las corcheas también son conocidas cómo octavos.

Al final del segundo compás, escribe dos barras juntas. Representan la barra final y te indica que se acabó.

Para poder escribir más compases o repetir lo que ya escribiste. Utiliza unos puntitos a un lado de la doble barra, para convertir tu barra final en una barra de repetición.

La barra de repetición al comienzo y al final de una sección te indica que la música escrita entre ellas debe repetirse.

Da una vuelta al mundo en unos minutos. En cada lugar del mundo puedes encontrar idiomas distintos.

Y no sólo idiomas, también costumbres, maneras de vestir, comida, paisajes…

Pero hay algo que nos une, un idioma universal que puedes encontrar en cada parte del mundo ¿sabes cuál es? La Música.

A continuación, te invito a conocer un poco más de la música en diferentes países.

En México hay un sinfín de música e instrumentos, pero sin duda algo que nos representa es el mariachi, con el sonido de sus trompetas, violines y guitarrones.

Japón pertenece a Asia, ahí se encuentran las cordilleras más altas de la Tierra y hermosas cascadas, su arte imita la naturaleza. En Japón utilizan un instrumento que se llama shamisen y es típico de ahí.

Tiene un sonido muy peculiar, tiene cuerdas así que pertenece a la familia de la cuerda

Quieres conocer más.

En África dibujan los animales de la región en sus telas y también los colores de los paisajes en sus collares y artesanías.

En este enorme continente existen variedad de culturas, pero justo en esta región central encuentras música con mucho ritmo e instrumentos de percusión. También utilizan instrumentos de viento y coros muy pegadizos que repiten muchas veces.

Qué música tan variada, sus culturas y su comida.

¡Listo! Tercera Pregunta ¿Por qué crees que es importante que los niños aprendan música desde pequeños?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Características de mi idioma o lengua

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás algunas características de las lenguas indígenas de México y en particular de la lengua: el rarámuli.

¿Qué hacemos?

Saludos niñas y niños, yo soy Jorge Sánchez Palma. Vivo en Mulachalachi en el estado de Chihuahua, hablo la lengua Ralamuli y estoy muy contento de saludarles.

Kuira bá sineami kuuchi kuchi, nejé kó rewe Jorge Sánchez Palma nijé kó beté amina Mulachalachi estarochi Chiwawa aneliachi, nejé kó ra´icha Ralámuli niraa a´lí kó ní wee kanili mí narepa.

Para que conozcas un poco más de los Ralámuli o tarahumaras te invito a observar el siguiente video de los Tarahumaras. Pies Ligeros, que te muestra cómo viven y a qué juegan algunas niñas y algunos niños de esa región. Inícialo en el minuto 0:30 y detenlo en el minuto 3:24, posteriormente inícialo en el minuto 6:23 y termínalo en el minuto 9:19

“Tarahumaras. Pies ligeros”

La mayor parte de los rarámuris viven en la sierra Tarahumara, ubicada en el noroeste de México, en el estado de Chihuahua, aunque también viven grupos minoritarios en Durango, Sonora y Sinaloa.

La región se caracteriza por contar con montañas muy altas hasta de 3,250 metros sobre el nivel del mar. La vegetación comprende:

Bosques de coníferas.

https://pixabay.com/es/photos/bosque-con%C3%ADferas-3082836/

Álamos.

https://pixabay.com/es/photos/%C3%A1rbol-plano-%C3%A1lamo-de-virginia-%C3%A1lamo-337780/

encinos.

https://pixabay.com/es/photos/%C3%A1rbol-encina-naturaleza-%C3%A1rboles-3775188/

Madroños.

https://pixabay.com/es/photos/arbutus-canariensis-%C3%A1rbol-2424625/

Cedros.

https://pixabay.com/es/photos/valle-vegetaci%C3%B3n-cedro-de-incienso-1049592/

Guamúchiles.

https://pixabay.com/es/photos/pithecellobium-dulce-flor-%C3%A1rbol-1268215/

Mezquites.

https://pixabay.com/es/photos/paisaje-de-texas-molino-de-viento-4016459/

Y diversos arbustos y pastizales según la altura, y un clima variado desde las frías cumbres hasta temperaturas cálidas en las zonas bajas. Chihuahua tiene más bosques que ningún otro de los estados de México.

Chihuahua es el estado más grande de México, con un área de 244.938 kilómetros cuadrados. Su nombre se traduce como “la dama del desierto” y si bien tiene una bella porción de desierto, también presume de hermosas cascadas y profundos cañones.

El Cañón o Barrancas del Cobre es por lo menos siete veces más largo queel Gran Cañón de Arizona.

El cañón o barrancas del cobre.

https://pixabay.com/es/photos/estructura-de-la-roca-creel-947758/

El gran cañón de Arizona.

https://pixabay.com/es/photos/gran-ca%C3%B1%C3%B3n-estados-unidos-holiday-1956139/

Es un sistema geológico que cubre 25.900 kilómetros cuadrados y es hogar del segundo y tercer cañón más profundo de Norteamérica.

El Cañón del Cobre debe su nombre a los líquenes de color verde cobrizo que crecen en las paredes del valle. Aunque “Cañón del Cobre” es el nombre más conocido, éste se refiere tan sólo a una de las seis gargantas que forman el sistema de cañones. El nombre más preciso para este sistema es el de “Sierra Tarahumara”, ya que es el área donde vivimos los Ralámuli.

El cañón del cobre

https://pixabay.com/es/photos/estructura-de-la-roca-creel-947758/

Entendemos por lengua materna, la primera que adquirimos desde nuestro nacimiento, es el medio que usamos para comunicarnos con los demás y para conocer

la realidad social y natural de nuestro entorno. En nuestro país, esta lengua materna puede ser alguna lengua indígena o el español.

Mapú tá mujé ra´icha, mapú riká ralámuli, echi kó ne bacha tá bene taa kachí jonisa, jerika bela wikabe namuti tá ani a´li tá machí, wikabe namuti mapú tá muje aboy a tabene mapú riká tá ra´icha, mapú tá bacha bene ra´icha abala nima ralámuli nira.

Nuestros padres y demás integrantes de la familia facilitan este proceso de aprendizaje, ajustan su lenguaje a los progresos que vamos teniendo desde niños y van tomando en cuenta las capacidades verbales desarrolladas para animarnos a comprender y responder a expresiones más amplias y complejas.

Kitá wenuwala a´lí kitá ritemala jú, mapú yua wikabe namuti tá bene taa kachí jonisa, a´lí echirika belá wikabe namuti tá bene mapú yua ti perea muchuwi.

La lengua materna se convierte en uno de los medios más importantes para interpretar el entorno. En esa lengua desde niños pensamos, analizamos, anticipamos, argumentamos, explicamos, razonamos lógicamente, recordamos, elaboramos conceptos; en sí, entre más elevamos el nivel de dominio de la lengua, más y mejor aprendemos.

Mapú rika tá bachá bene ra´icha ralámuli kere, ichápuchi ma, echi bela jú mapú kona tá machí churiká tá pere tamujé ralámuli ayena chó kipua, nawesa, natá tamuje aboy machiala kiti bela wee nateami jú aboy ra´ichala.

Sabías que el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna.

Echí riká bela jú osamakoy bilé rawé wali jebirero, simiro rawewali mapú rika tá ra´icha tamuje ralámuli.

Además, se conmemora a los estudiantes “mártires de la lengua” de 1952 en Bangladesh. Estos estudiantes son honrados con el fomento del multiculturalismo y la promoción de medidas de protección para las lenguas en peligro.

En 1948 el Gobierno de Pakistán estableció el urdú como única lengua nacional. Los estudiantes de la Universidad de Daca y otros activistas políticos desafiaron la prohibición y organizaron una protesta el 21 de febrero de 1952. El movimiento alcanzó su cénit ese mismo día, con la muerte a manos de la policía de dos manifestantes universitarios

La UNESCO declaró el 21 de febrero como el Día internacional de la lengua materna en recuerdo del Movimiento por la Lengua y de los derechos etnolingüísticos de los pueblos de todo el mundo.

Chabé osamakoy mina bilé toachí jebirero UNESCO anilio mapú echí lí rawe nima rawerwali mapú riká tá ra´icha tamujé ralámuli jema wichimoba pereami.

Ahora esta conmemoración internacional tiene como objetivo promover el multilingüismo y la diversidad cultural.

Jipí kó, echí omawali kó tá omawa noká kiti sineami jena wichimoba epere siwina ra´íchami ké wikawaba. Tamuje aboy ra´ichala.

Se ha hablado de la diversidad lingüística, también se ha mencionado que cada dos semanas desaparece en el mundo una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual.

Con la extinción de los idiomas se pierden posibilidades, tradiciones, recuerdos, modalidades únicas de pensamiento y expresión como la música; recursos valiosos y necesarios para lograr un futuro mejor.

Las lenguas indígenas en México están organizadas en 11 familias lingüísticas.

Ralámuli jená Mejíko pereami siwina ra´ichami, ayena rijimatami muchuwi makoy bilé nira.

Una familia lingüística es un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común.

Bilé pí nira mapú riká tá ra´icha ayena belá rojanarami muchuwi chabé kiya jonisa.

A continuación, se mencionan las 11 familias Lingüísticas:

Álgica. Yuto-nahua. Cochimí-yumana. Seri. Oto-mangue. Maya. Totonaco-tepehua. Tarasca. Mixe-zoque. Chontal de Oaxaca. Huave.

El tarahumara pertenece a la familia yuto-nahua, la lengua más cercana al tarahumara es el guarijío.

Tamujé ralámuli ayena tá rijimea muchuwi yuto-nahua aneliami né nokí chopí rika raichame, a´lí kó wabe mulipe rijimea

Según el catálogo de las lenguas indígenas nacionales publicado en 2018 por el Instituto Nacional de lenguas Indígenas (INALI) hay 73, 856 hablantes de la lengua rarámuli y esta tiene tres auto denominaciones: rarómariraicha, ralámuliraicha y rarámariraicha, pero cinco variantes:

tarahumara del oeste/ rarómariraicha.

tarahumara del norte/ ralámuliraicha. (del norte)

tarahumara de Cumbres/ ralámuliraicha. (de Cumbres)

tarahumara del centro/ ralámuliraicha .(del centro)

tarahumara del sur / rarámariraicha.

De las 5 variantes lingüísticas, que conjunta la agrupación, cuatro están en riesgo no inmediato de desaparición, y una, el tarahumara de Cumbres, está en mediano riesgo de desaparición.

El tarahumara tiene cinco timbres vocálicos: /a, e, i, o, u/. Distingue cantidad vocálica entre vocales largas y breves, y el acento es fonético.

Además, hay que señalar que:

El fonema africado /ʦ/ suele transcribirse también /c/

El fonema /j/ se transcribe casi siempre como /y/

El fonema glotal /Ê”/ o saltillo se transcribe a veces como / ‘ /

Observa algunas frases de la escritura del rarámuli.

Kuira bá

Wee kaniliká tá muchuwi

Walú matetara bá

Las frases utilizan las mismas grafías o letras que en el español, por ejemplo, la “K”, la “W”. Y el acento se coloca donde se pronuncia con mayor fuerza determinada sílaba.

Para concluir la sesión de este día escucha una canción en rarámuli, iníciala en el minuto 11:00 y termínala en el minuto 15:20

Tarahumaras. -CELCI Hidalgo.-Ventana a mi Comunidad.-VTS 08 1

Este día se hablo acerca de algunas características de las lenguas indígenas de México y en particular de la lengua materna: el rarámuli.

¡Fue un gusto estar con ustedes! ¡Wee nikálili asali emí yua!

¡Nos vemos en una siguiente clase! ¡ché sine tá ché riwiboa!

¡Hasta la próxima! ¡ché sine kubá!

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

