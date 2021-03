Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 26 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 26 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

MATEMÁTICAS

El mes de mi cumpleaños

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás los meses del año, así como las estaciones.

Para esta sesión necesitaras:

Cuaderno.

Lápiz.

Libro de matemáticas de primer grado en las páginas 122 y 123.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas en qué día cumplen años familiares tuyos o amigos?

Puede ser en agosto, el mes cuando son las vacaciones escolares. O noviembre cuando ya es otoño cuando hay mucho viento y las hojas de los árboles caen.

Observa los meses que corresponden a cada estación del año y para ello abre tu libro de matemáticas en la página 122:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm?#page/122

Y pon particular atención a esta bonita imagen:

¿Cuántas estaciones observas?

El círculo está dividido en 4 y que cada parte se llama distinto; una se llama invierno, otra primavera, la tercera verano y la última otoño. Esta imagen corresponde al ciclo de un año. Analízala de afuera hacia adentro.

El primer año, corresponde a las 4 estaciones del año.

El segundo, corresponde a los 12 meses del año.

La parte central corresponde a las características de cada una de las 4 estaciones.

Y los recuadros con números son los días en los que cambia cada estación.

Con esta información y el apoyo de la imagen de tu libro de texto, ¿puedes ubicar en qué estación del año te encuentras si naciste el 1 de marzo?

En este caso hablamos del invierno.

El invierno comienza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. Abarca parte del mes de diciembre, todo enero, todo febrero y parte del mes de marzo. Normalmente en invierno, baja mucho la temperatura. Pero los meses más fríos son enero y febrero. Depende del estado de la república en el que vivas, pero seguramente durante estos dos meses tendrás que usar ropa abrigadora. Por lo que, si naciste el 1 de marzo todavía naciste en invierno.

Como ejemplo, si una compañera tuya llamada Laura, nació en una estación donde los árboles se llenan de flores, todo el paisaje es muy verde, comienza el 21 de marzo y termina el 21 de junio. Y en muchas partes del mundo se hace una fiesta para celebrar la entrada de esta estación. Es la estación que sigue después del invierno.

Es la primavera, ya que comienza el 21 de marzo y termina el 21 de junio. Abarca parte del mes de marzo, todo abril, todo mayo y parte de junio. Ahora, ¿sabes hace cuántos días empezó la primavera si es 26 de marzo?

Estamos hablando que comenzó hace 5 días.

¿Qué estación sigue después de la primavera? Como pistas en esta estación hace mucho calor y el sol se siente muy intenso, además tienes un periodo largo de vacaciones escolares. Por favor, observa muy bien la imagen de tu libro. ¿qué estación está al lado de la primavera?

Es el verano, comienza el 21 de junio y termina el 21 de septiembre. Abarca parte del mes de junio, todo julio, todo agosto y parte de septiembre.

Por último, está el otoño. Esta estación comienza del 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre, abarca parte del mes de septiembre, todo octubre, todo noviembre y parte del mes de diciembre.

En esta estación se produce la caída de las hojas de los árboles y se siente como corre muy fuerte el viento.

¿En qué estación inicia el año? Inicia el inverno, después sigue primavera, luego verano y al final otoño.

Ahora, si observas más a detalle la imagen también tiene los cambios de clima. En la primavera hay flores, en el verano hay un sol, en el otoño hay viento y los árboles empiezan a perder sus hojas y en el invierno los árboles ya no tienen hojas.

No olvides colorear el dibujo de la página 122 de su libro de matemáticas, una vez que termines.

Recuerda que las estaciones siempre son las mismas y siempre se repiten las mismas y cada año se repiten en el mismo orden. En la imagen de tu libro, encierra con un círculo el mes de tu cumpleaños y verifica en qué estación del año nacieron. Por ejemplo, si naciste en agosto márcalo de la siguiente manera:

Para la siguiente actividad en tu libro de texto busca la página 123.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm?#page/123

La tabla de tu libro tiene 3 columnas, la primera indica el mes, en la segunda columna dibuja un palito por cada compañera y compañero del siguiente listado que cumpla años durante ese mes y en la tercera columna coloca el resultado de la suma de los palitos.

• Juan es de noviembre.• Raúl de febrero• Samanta de julio.• Rubén es de mayo.• Natalia de febrero.• Regina de julio.• Carlos es de diciembre.• Román de mayo.• Raquel de abril.• Nahia es de enero.• Brayan y Alonso de marzo.• Marta es de agosto.• Pablo de junio. • Jorge es de agosto.• Valeria es de octubre.• Cesar de diciembre.• Jesús es de septiembre.• Rosa de abril.• Mateo es de marzo.• Sabrina y Roberto son de enero.• Adriana es de noviembre.• Zoé de julio.• Leonel es de marzo.• Manuel de septiembre.• Dinora es de enero.

Una vez completado, puedes sumar el número de palitos de cada mes.

• Enero: 4• Febrero: 2• Marzo: 4• Abril: 2• Mayo: 2• Junio: 1 • Julio: 3• Agosto: 2• Septiembre: 2• Octubre: 1• Noviembre: 1• Diciembre: 2

¿Cuál fue el mes que tuvo más registros? ¿cuál fue el de menor registros? Y, ¿Cuáles tuvieron el mismo número de registros? No olvides realizar la suma en tu cuaderno. Puedes hacer una tabla igual y colocar los cumpleaños de las personas que están cerca de ti. También ubica en qué estación del año nacieron. Y cuántos compañeros cumplen años el mismo mes que tú.

Si te preguntas cuántos meses faltan para que termine el año escolar. Cuenta las posiciones que faltan para llegar de marzo a julio en tu imagen. Son 4 meses.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Acuerdos de familia

¿Qué vamos a aprender?

A lo largo de estas sesiones has aprendido que todos tienen responsabilidades y se deben cumplir porque son acuerdos que se toman para mantener una sana convivencia familiar.

Descubrirás lo que puede suceder si no se cumplen esos acuerdos.

No olvides, que la convivencia es la base de toda la sociedad, por lo cual debes aceptar a todos los que viven a tu alrededor, y esta aceptación incluye aspectos como la cooperación, la participación y la solidaridad de todos, pero, sobre todo, el respeto, para crear relaciones armónicas.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, observa el siguiente video, en el cual se puede notar una situación que ocurre en casa y cómo la resuelven los miembros de la familia para que todos se sientan satisfechos.

Reglas en la familia. Del minuto 11:01’ a 13:40’

Una vez visualizando el video, se entiende que cuando no se respetan los acuerdos, lo más probable es que haya una consecuencia que no sea de tu agrado o que te haga sentir enojado o triste.

Los acuerdos de convivencia son una forma de mantener el orden y el buen funcionamiento de todo lo que ocurre en casa o en la escuela, porque si no se cumple con lo ya establecido, se puede perder algún beneficio o se te podrían negar cosas que te gustan, mientras que si cumples con todo lo establecido, podrás disfrutar de aquello que te gusta, como poder salir a jugar, a ver una película u otra actividad que sea de tu agrado.

Por ejemplo; si alguien no respeta tus cosas, te puede causar enojo o poner triste. Entonces los adultos responsables aplican una medida para quienes no respetan ese acuerdo de convivencia.

Ahora observa la siguiente imagen, después de ello, contesta, cómo te sentirías si fueras tú quien se encuentra en esa situación y a qué acuerdo podrías llegar con tu familia para que no vuelva a suceder.

¿Recuerdas a Jesús?

Él no encontraba su mochila ni su suéter, debido a lo desordenado que tenía su cuarto.

Lo que no se había mencionado en la sesión anterior es que, en su familia se había acordado que, cada quien debería mantener en orden todo lo que ocupaba, su ropa, sus juguetes, sus útiles y todo lo que ocupara lo tendría que devolver a su lugar exactamente igual que como lo había encontrado.

Aquel que no cumpliera el acuerdo, tendría que limpiar todo lo que había tirado y además lavaría todos los trastes de la comida, mientras los demás miembros de la familia jugaban en el patio.

Sin embargo, como pudiste observar, Jesús no cumplió con el acuerdo y como no encontraba su suéter y su mochila se sentía enojado. Estaba tan enojado que aventaba todo lo que encontraba a su paso y más desorden hacía.

Eso está mal, porque aventar cosas cuando uno se encuentra enojado puede lastimar a alguien o romper algún objeto y a veces hasta los demás miembros de la familia se enojan también.

¿Alguna vez te ha sucedido algo así? Si te encontraras en el lugar de Jesús, que acuerdo de convivencia pondrías para no aventar cosas cuando te sientas enojado.

Vuelve a observar este video, que tal vez pueda ayudarte a pensar en un acuerdo para expresar tu enojo sin lastimar a nadie.

Aprende a expresar tus emociones.

https://www.youtube.com/watch?v=f3jtXdpiMqw

Recuerda que no está mal enojarse, pero por muy enojado que te encuentres no se vale lastimarte o lastimar a los demás, destruir o gritar.

En sesiones anteriores se dijo que era muy importante hablar en lugar de gritar o pegar. Es importante pensar en lo que hiciste y hablando con los adultos para explicarlo que sientes y juntos llegar a un acuerdo para cambiar el enojo. Pero también era importante cumplir con los acuerdos para vivir todos en armonía.

Reflexiona sobre qué haces cuando te enojas, cuando te equivocas, o te sientes triste.

Al finalizar la sesión, lo puedes escribir en la página 121 de tu libro de texto.

Observa algunas experiencias de las niñas y los niños de primer grado ante esta situación:

María escribe que cuando está triste porque su hermana no le presta sus juguetes, llora mucho y le dice a su papá.

Abel dice que golpea sus juguetes cuando se enoja porque su mamá no lo deja jugar si no hace su tarea primero.

Pedro dice que pone cara de enojado cuando su mamá le recuerda que debe guardar sus juguetes.

Ivonne comenta que cuando no se puede amarrar las agujetas, se pone triste, llora mucho y ya no se pone los zapatos.

Paola dice que cuando se siente muy enojada o triste hace un dibujo y se lo muestra a su familia y ellos le ayudan a encontrar una forma de sentirse mejor, le explican cómo debe hacer las cosas y le dan un abrazo, ese es un acuerdo que tomaron, porque antes Paola estaba acostumbrada a hacer berrinches y caras feas a su familia.

Paco dice que cuando hace mal ofrece disculpas y trata de no volverlo a hacer.

Te cuento que hay personas que cuando se sienten muy molestas porque algo no les salió como lo esperaba trata de respirar lo más profundo que puede, sostiene el aire y luego lo expulsa rápidamente. Eso le ayuda a calmarse y pensar en lo que hace y por qué salió mal algo.

A otros a veces cuando se ponen tristes porque no les da tiempo de hacer todo lo que le gusta, lo que hace es poner música y bailar, luego, cuando se siente mejor, piensa en los motivos por los que no le ha alcanzado el tiempo.

Entonces ¿Qué acuerdo propones ante esas situaciones?

Podría ser la propuesta para Jesús; en primer lugar, Jesús tiene que cumplir el acuerdo de acomodar sus cosas, si lo hace puede encontrar fácilmente su mochila y así no tiene motivo para enojarse.

Lo primero es respetar a las personas y respetar los acuerdos de convivencia, pero si a pesar de no cumplir con tu responsabilidad suceden cosas que te hacen enojar o entristecerte, hay que tomar acuerdos como los que hizo la familia de Paola para que nadie salga lastimado o piense que no es importante.

O como los ejemplos anteriores en lugar de llorar y hacer berrinche, prefieren bailar, o incluso cuando está muy enojada, en lugar de gritar o aventar cosas, respira y piensa en lo que te molesta.

¿Qué acuerdo puedes hacer con tu familia para respetar a los demás y mejorar la convivencia familiar?

Puedes llevar a cabo, el respetar a todos los miembros de la familia, dar las gracias cuando te han ayudado en algo, pedir las cosas por favor, hablar en lugar de gritar, hacer caso a tus padres cuando te piden hacer algo que te beneficia, ayudar a cuidar a los abuelitos y a los enfermos, son algunos acuerdos que pueden mejorar la convivencia familiar.

En tu libro de texto hay algunas que puedes agregar a los ya mencionados.

Un acuerdo más, puede ser querer mucho a tu familia, con amor es posible tomar acuerdos que beneficien a todos.

¿Te gustan los juegos de mesa? para continuar con la actividad, vuelve a leer las reglas del memorama.

Lo primero que debes hacer es poner boca abajo todas las tarjetas y revolverlas.

El primer jugador voltea dos tarjetas consecutivamente. Si son iguales se las queda y tiene la oportunidad de sacar otro par.

Si son diferentes las vuelve a voltear tal y como estaban y el turno pasa al siguiente jugador, que voltea dos tarjetas consecutivamente, si son iguales se las queda y continúa su turno, si son diferentes las vuelve a voltear tal y como estaban y termina su turno.

El juego termina cuando ya no hay tarjetas sobre la mesa. El ganador del juego es quien tenga más pares de tarjetas.

Recuerda, si son iguales las imágenes comentarás si se trata de un acuerdo de convivencia para cuidar, ayudar y respetar a los integrantes de la familia, sus espacios y actividades.

Querer y respetar a todos los miembros de tu familia es una forma de tener una convivencia sana.

Limpiar los zapatos puede ser un acuerdo para cuidar de tu aspecto personal, además de colaborar con las tareas del hogar.

Respetar el acuerdo de recoger y poner en su lugar todo lo que ocupas, es una buena forma de cuidar a tu familia, pues el trabajo se reparte y así queda tiempo libre para que cada quien haga lo que le gusta.

Compartir con tus hermanos los juegos y respetar las reglas es una forma de convivir sanamente.

Explicar lo que sientes o piensas en lugar de pegar o gritar es un acuerdo que ayuda a las familias a convivir con respeto.

Ayudar a cuidar a los abuelitos y a los enfermos es un acuerdo de apoyo y de amor entre toda la familia.

Cuando estableces acuerdos de convivencia es para tener una relación familiar agradable y es importante que todos los integrantes estén a gusto y conformes con las reglas establecidas que todos deben acatar.

Aprendiste acerca de la importancia de expresar algunas emociones relacionadas con situaciones que ocurren en casa para que, entre los miembros de la familia propongan acuerdos que favorezcan la convivencia.

La convivencia es la base o fundamento de toda la sociedad, por lo cual debes aceptar a todos los que viven a tu alrededor, y esta aceptación la darás con base en la cooperación, la participación y la solidaridad de todos y crear una sociedad armónica donde todos aceptan los acuerdos de convivencia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

VALORES

Blues, la música del corazón

¿Qué vamos a aprender?

Entenderás que la tristeza te ayuda a acercarte a las personas que quieres o te importan para apoyarlas en situaciones difíciles.

¿Qué hacemos?

Recuerdas que en la sesión anterior a Jorge del Estado de Quintana Roo se le perdió su gatito, pues le escribió a su maestra Edith y le comento esto:

Maestra Edith:

¡Qué cree! Una señora vio uno de los volantes que pegamos en el parque y me llamó. Resulta que Cosme se lastimó su patita. Cuando lo vieron en la calle les dio tristeza verlo solo y lastimado. Así que lo ayudaron, lo llevaron al veterinario y lo cuidaron.

Wow, Que padre! Felicidades Jorge.

Les dio tristeza observarlo así y entonces lo ayudaron. ¿Te das cuenta? Una de las funciones más importantes de la tristeza es provocar empatía en los seres que te rodean. ¿Si observas que alguien está llorando qué haces?

Enseguida le preguntas si puedes ayudarle en algo.

Te preocupas por las demás personas. Sabes bien que, cuando alguien está triste, necesita apoyo… Eso mismo hicieron las personas que rescataron a Cosme. Le ayudaron a estar bien. Y eso mismo hicieron la maestra Edith y Jorge con los volantes que repartieron y con reflexionar sobre su tristeza. Le ayudaron porque observaron que estaba triste. Funcionó, ¿no?

Armónica tocando blues a la distancia.

¡Qué bonita música!

Si muy bonita, pero triste.

Suena triste, parece que es un Blues. Que, además de nombrar el color azul, quiere decir tristeza en inglés.

La tristeza se relaciona a veces con el color azul.

Un compañero que se llama Alejandro de 5to año de primaria está tratando de componer una canción para su amiga Luisa que está muy triste. La música ya la tiene, pero la letra todavía no.

Pero, ¿si está triste le servirá escuchar música triste?

Creo que sí porque cuando estas triste, te ayuda sentir que no estas solo, que alguien comprende cómo te sientes.

Además, el blues te hace relajarte y mientras lo escuchas puedes darte un tiempo para la reflexión.

Pero si la canción es muy triste, puede hacerte llorar.

Y eso estaría bien para dejar que se alivie un poco la presión que se siente en el pecho cuando estás triste.

Para deshacer el nudo que se siente en la garganta. Que buen regalo de Alejandro a Luisa para hacerla sentir mejor.

Espero que le guste.

Creo que la clave para escribir la letra de la canción, es comprender y sentir por lo que su amiga Luisa está pasando.

¿Qué te parece si dejas que Luisa te cuente su historia?

A ella le puede ayudar platicar sobre lo que siente. Muchas veces hablar de lo que sentimos nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos.

A veces no sabes lo que está pasando con tus emociones y, cuando le cuentas a alguien, tienes que nombrar lo que sientes y, entonces te das cuenta de lo que estas sintiendo.

Cuando alguien te pregunta qué te pasa, comienzas con la frase: No sé muy bien qué me pasa, pero me siento… triste o enojado… y así cuando vas platicando te va quedando más claro qué pasa.

Y en seguida viene la pregunta: ¿Por qué te sientes así?

Además de aclarar tu mente, hablar con una amiga o un familiar en el que confíes, te hace sentir que alguien te escucha y te valora.

La otra persona puede ayudarte a solucionar lo que pasa o tal vez te dé un consejo.

Tal vez te diga algo agradable. Siempre ayuda saber que no estás solo ante tus problemas o preocupaciones.

Te gustaría conocer a Luisa, esta es su historia:

Historia de Luisa.

Hola me llamo Luisa, vivo en Puebla. Antes vivía con mi mamá, papá y mi hermano Paco, pero ahora que Paco cumplió 13 años, mi papá y él se fueron a Estados Unidos a trabajar. Allá trabajan en la recogida y empacada de fruta. Los extraños muchísimo, sobre todo a Paco porque con él jugaba y me sentía acompañada.

Nunca nos habíamos separado antes, pero las cosas no iban bien en casa. Papá hacía mucho tiempo que no tenía trabajo, así que se fueron para mandar dinero.

Hace un mes que no hablo con Paco ni con mi papá. Mi mamá también está muy triste. En las noches la escucho llorar y eso me pone aún más triste. No tengo ganas de estudiar ni de salir a jugar.

Ya te dieron ganas de llorar. Tú también estarías muy triste.

¡Cómo te gustaría abrazar a Luisa! ¿Cómo podrías ayudarle para que no se sienta tan alejada de su papá y de Paco?

Podría hacer un cuaderno de memorias para Paco donde le escriba todos los días algo: tal vez de lo que platicó con alguien, o que le escriba la letra de las canciones que cantaban juntos o que le dibuje algo como su platillo favorito.

Claro, así se sentiría conectada con Paco y cuando lo vuelva a ver, el cuaderno puede ser un buen regalo de bienvenida.

Luisa le escribió otra carta a Alejandro.

Querido Ale:

Te escribo porque te extraño y porque te quería contar que estoy haciendo un dibujo. Ya sabes que me gusta mucho dibujar y, ahora que estoy tan triste, no sé por qué me dio por dibujar a mi papá y mi hermano. Me imagino que están bien, que están juntos y aprendiendo cosas nuevas, y practicando el inglés. Paco y yo lo aprendimos en la escuela, pero no lo hemos practicado mucho que digamos. Creo que esta puede ser una buena oportunidad para que lo haga.

Espero que cuando regresen, Paco me ayude a practicarlo.

Paco, la última vez que hablamos, me dijo que podía usar su bicicleta. ¿Sabías que antes ni me la prestaba? Dice que a él le daría mucho gusto que yo pudiera aprovecharla. Siento que es más paciente conmigo ahora que no está. ¿Será que también me extraña?

Al ir dibujando me fui sintiendo mejor.

Además, pensé que, ya que no es posible comunicarme con ellos por videollamada o por teléfono, porque en donde están no hay señal. Entonces se me ocurrió enviarles cartas. Sé que ya casi nadie escribe cartas, pero creo que en ellas puedes mandar cosas que, en los correos o las llamadas, no. Por ejemplo, les mandé una colección de flores disecadas que había hecho. Espero hayan llegado bien.

Bueno, ya me voy porque mi mamá me está esperando para llevar más cartas a la oficina de correo.

Soy muy afortunada de tenerte como amigo. Te mando un abrazo.

Luisa.

¡Qué bien! Luisa usó sus habilidades con el dibujo, para imaginar las cosas positivas de esta situación tan difícil para su familia.

La creatividad siempre es una buena manera para expresar las emociones.

Además, fue genial que pensara en otra manera de comunicarse con ellos. Eso seguro, lo hizo motivada por la tristeza.

¡Recuerda que la tristeza te ayuda a pensar en nuevos planes!

Eres genial. Te preocupas por las demás personas y sabes imaginarte cómo se sienten para poder ayudarles y apapacharles desde tu hogar.

La canción para Luisa. podría decir algo como:

En esta vida hay días azules

Y días grises de gran tristeza

Pero entre toda esa maleza

Nuestra amistad nos da fortaleza ¡Oooh yeah!

Una canción es un hermoso apapacho para alguien que lo necesita.

Un apapacho de alguien que te quiera mucho, siempre te hará sentir un poco mejor. Los apapachos favoritos son los de la abuelita.

Te encanta abrazarla, te gusta mucho cómo huele. Por un tiempo no has podido apapacharla y estuviste muy triste. Pero ¡qué crees! Que algunos abuelitos y abuelitas ya les tocó la vacuna, solo les falta la segunda dosis.

A veces cuando estas triste no quieres hablar con nadie ¿cómo sabes que alguien está triste si no te lo dice?

Puedes darte cuenta de que alguien está triste, porque pierde el interés en las actividades que le gustan, no quiere comer y su cuerpo y cara lo expresan ¿recuerdas? Hombros caídos, cabeza hacia abajo, las cejas elevadas hacia el centro, párpados superiores caídos, la mirada baja y perdida y los ojos llorosos.

Si observas triste a alguien que quieres, ¿qué haces?

Puedes acercarte e intentar platicar con esa persona, usar tus habilidades para acercarte y poder ayudarle con su problema o dolor.

Una llamada para platicar con alguien que está triste puede ayudarle a ver lo positivo en lugar de lo negativo de la situación. ¿No?

¡Valorar lo positivo! Cuando estas en una situación difícil, puedes centrarte en lo negativo y pierdes de vista lo positivo. Y si escuchas y pláticas con la persona, puedes ayudarle a que encuentre qué cosas positivas hay u otras formas de afrontar la situación.

Y esas son habilidades que tú tienes: sabes escuchar, entender a la otra persona y platicar. Te invito a leer la historia de cómo Bruno ayudó a su mamá con su tristeza.

La abuelita de Bruno murió y él estaba muy triste, pero Margarita, su mamá, estaba más triste todavía. Bruno quería hacer que su mamá se sintiera un poquito mejor, aunque sabía que la tristeza iba a quedarse un tiempo, eso lo sabía porque se lo había enseñado su abuelita.

Bruno buscó una caja, juntó unas fotografías de su abuelita, su libro favorito, los lentes con los que siempre leía, su chaleco favorito y el monedero de piel que siempre, siempre traía en su bolsa.

Se acercó a su mamá y, con ayuda de las cosas que juntó, recordaron todas las situaciones hermosas, también las dificultades que vivió su abuelita y cómo encontró las maneras de afrontarlas. Su mamá lloró y lloró mucho. Abrazó con fuerza a Bruno y desde ese día se hicieron muchísimo más cercanos.

Margarita y Bruno, siempre recuerdan a su abuelita con cariño y valoran sus enseñanzas y a partir de ese momento se dieron cuenta que contar cómo se sentían, fortalecía el cariño que se tienen.

Qué bonito detalle, Bruno le demostró a su mamá cuánto le importaba.

Además, le hizo darse cuenta que, además de la tristeza, había muchas cosas importantes para recordar a su abuelita. Estar cerca de alguien cuando te necesita hace que tus lazos se hagan más fuertes.

Esta sesión te ha conmovido mucho, entiendes ahora que la tristeza te ayuda a acercarte a las personas que quieres y a encontrar ayuda y apoyo para afrontar las situaciones difíciles de la vida.

Todos somos capaces de ayudar de diferentes formas, tantas como la creatividad y la sensibilidad ante las emociones.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

La Batería de Enrique Nativitas

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás el instrumento invitado es la batería, interpretada por el Maestro Enrique Nativitas.

Aprenderás acerca del ritmo y la entonación.

Aprenderás a identificar distintos tipos de música del mundo y sus aspectos generales.

¿Qué hacemos?

Entrevista al maestro invitado (No te pierdas el programa donde el maestro invitado responderá una pregunta, pide a tu mamá o papá que te ayuden a buscarlo).

Pregunta ¿Qué es la batería?

Lee o pide a tu mamá o papá que te lean, acerca del Ritmo, la entonación y curiosidades musicales.

El Ritmo con la experta Gaby:

¡Hola, amigos! ¡Hoy vamos a jugar al eco!

Solo tienes que repetir exactamente el sonido que voy a tocar, por ejemplo:

Vamos a hacer el ritmo con las palmas de las manos. Para esto, voy a necesitar ayuda y por eso voy a pedirle a mi otro yo que venga.

¡Hola!

Gaby Saluda a la derecha

GABY 1

(Ejercicios con canción)

¡Muy bien! Espero que les haya gustado este juego.

Aprende acerca de la Entonación con la maestra Vero y Anita:

Vero: ¡Wow! Qué padre eso del pulso en las canciones, ¿verdad Anita?

Anita: ¡Sí Vero! Así como lo enseñaron la clase pasada en ritmo; es muy divertido sentirlo y jugar con él.

Vero: ¡Claro! Así como es muy divertido cantar las canciones a diferentes velocidades, también lo debe de ser jugando con sus vocales; ¿no crees?

Anita: ¡eso suena algo raro! ¿No?

Vero: jajaja tal vez, pero verás que nos vamos a divertir mucho ¡Vamos!

Cantaremos nuestra canción de hoy y después le iremos cambiando las vocales a toda la letra ¿Qué te parece?

Anita: ¡Súper!

Vero: ¡Eso sí! No olvidemos nuestra postura de ¡Sí canto! Y nuestra colocación de bostezo.

Escucha y repite después de mi:

(La mar estaba serena, serena estaba la mar) (La mar estaba serena, serena estaba la mar)

¿Qué tal?

Fácil, ¿verdad?

Pues ahora ¡viene lo divertido! Cantaremos la canción cambiando a todas las vocales.

¿Listos?

(Se canta la canción con las 5 vocales)

Antes de terminar la sesión, te presento la historia de David y Meztli en su viaje imaginario alrededor del mudo de Curiosidades musicales.

(Pide a tu mamá o papá que te acompañen en el viaje y te ayuden a localizar los lugares que visites y escucha el sonido de los instrumentos musicales que no conozcas).

DAVID: Hola, cómo están. Bienvenidos a una sesión más, yo soy David.

MEZTLI: Y yo soy Meztli y hoy te tenemos una sorpresa, sabemos que has estado en casa por mucho tiempo así que decidimos dar una vuelta al mundo con la imaginación en 5 minutos, ¿nos acompañas?

DAVID: En 5 minutos, vaya, espero que nos dé tiempo y que nos hagamos entender por qué en cada lugar del mundo podemos encontrar idiomas distintos.

MEZTLI: Y no sólo idiomas, también costumbres, maneras de vestir, comida, paisajes …

DAVID: Ah, pero hay algo que nos une, un idioma universal que podemos encontrar en cada parte del mundo, (a los niños) ¿saben cuál es?

AMBOS: LA MÚSICA.

DAVID: Bueno, si estamos listos, abróchense los cinturones porque aquí vamos:

(salto)

(Aparecen vestidos de México)

MEZTLI: Bueno, al parecer no fuimos tan lejos.

Nos encontramos en nuestro país, México, del continente americano, donde la fiesta, la alegría y los colores nos distinguen.

DAVID: En México tenemos un sinfín de música e instrumentos, pero sin duda algo que nos representa es el mariachi, con el sonido de sus trompetas, violines y guitarrones. Escuchemos:

MEZTLI: Me encanta, seguro puedo distinguir esta música de entre las demás. ¿Oye, pero sabes que ya se me antojaron unos taquitos, o un pozole quieres?

DAVID: No, no, que taquitos ni que nada, ya nos vamos, tenemos un largo viaje que recorrer.

(salto)

(Aparecen en Japón)

MEZTLI: (Se miran el vestuario) Ah, creo que ya sé dónde estamos. (voltean a verse).

AMBOS: ¡JAPÓN!

MEZTLI: Mira qué hermosos paisajes y la suavidad de sus colores.

Sí, Japón pertenece a Asia, aquí se encuentran las cordilleras más altas de la Tierra y hermosas cascadas, mira como su arte imita la naturaleza.

DAVID: ¡También tienen animales adorables como el oso panda!

Y qué decir de su música, mira, (señala) este instrumento se llama shamisen* y es típico de Japón, escuchémoslo.

MEZTLI: Tiene un sonido muy peculiar, tiene cuerdas así que pertenece a la familia de las cuerdas, ¿cierto?

DAVID: Es correcto, oye, creo que ahora sí pasaremos por un sushi eh.

MEZTLI: Ah no, pues ahora nos vamos por que este viaje me está encantando y quiero conocer más.

DAVID: ¿Qué? No, espera.

(salto)

(Aparecen en África).

DAVID: Bueno, hace mucho calor acá, veo elefantes, guepardos y leones. Ya sé.

AMBOS: (se miran y asienten) ÁFRICA.

MEZTLI: Mira cómo dibujan los animales de la región en sus telas y también los colores de los paisajes en sus collares y artesanías.

DAVID: En este enorme continente existen variedad de culturas, pero justo en esta región central encontramos música con mucho ritmo.

Mira cuántos instrumentos de percusión.

MEZTLI: Sí, son los que necesitan de nuestras manos o baquetas para producir su sonido.

DAVID: Y no solo eso, también utilizan instrumentos de viento y coros muy pegadizos que repiten muchas veces. Escuchemos.

MEZTLI: Me encanta la música que me hace bailar.

DAVID: Pues entonces vámonos bailando.

(bailan y saltan al mismo tiempo)

ALEMANIA

MEZTLI: ¿Y ahora qué?

DAVID: Nos encontramos en un país de Europa, nada menos que ALEMANIA.

MEZTLI: Ah, claro en esta región se utiliza mucho los instrumentos de aliento como la tuba y el saxofón.

¿A qué suena Alemania?

DAVID: (con miedo) Meztli, no mires ahora, pero creo que nos está siguiendo un enorme oso pardo.

MEZTLI: ¿Qué? ¡Vámonos!

(saltan)

(OCEANÍA)

DAVID: ¿Koalas y canguros, tantos peces de colores? Por supuesto

AUSTRALIA.

MEZTLI: Nos encontramos en el continente de Oceanía donde Australia ocupa la mayor parte.

DAVID: La música australiana comenzó con sus propios aborígenes y sus instrumentos de viento. Destaca sobre todo el didgeridó como sonido característico. Mira qué sonido tan peculiar.

MEZTLI: Es enorme y su sonido es muy grave. Oye después de tanto viajar no me vas a decir que no tienes hambre.

DAVID: Bueno un poco sí.

MEZTLI: Mira prueba esto (le da aprobar un pay)

DAVID: mmmm delicioso, pastel de carne.

MEZTLI: Oye sabías que aquí comen carne de canguro y de cocodrilo.

DAVID: ¿Qué?

MEZTLI: Fue un emocionante viaje alrededor del mundo. Qué música tan variada, sus culturas y su comida.

DAVID: ¿A ti qué lugar te ha gustado más? ¿podrías identificar la música que has escuchado hoy?

MEZTLI: Yo creo que sí. Esto ha sido todo por la sesión de hoy. Te esperamos para una nueva aventura.

Al final del programa el maestro invitado tocará una pieza musical.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

