Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 26 de marzo

Hoy viernes 26 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

La importancia del ahorro

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante (suma término a término, cálculo de un valor intermedio, aplicación del factor constante).

¿Qué hacemos?

Conoceremos la importancia de un tema fundamental para cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier lugar del planeta y que es muy útil para una construcción de nuestro futuro, ¿Qué te imaginas que es? ¿Ya adivinaste a qué tema me refiero?

AHORRAR. Estudiaremos un tema que se relaciona con el ahorro. Es interesante aprenderlo, conocerlo y desglosarlo, pues creo que a todas las personas nos gusta gastar nuestro dinero, pero nos cuesta pensar en ahorrar.

Ahora qué te parece si te platico un poco sobre la importancia del ahorro. ¿Estás lista y listo?

Con respecto al ahorro, puedes comenzar guardando tu dinero en una alcancía, pero con el tiempo es bueno conocer diferentes actividades financieras. Es una gran idea que después de ahorrar, visites un banco en compañía de un adulto para abrir una cuenta de ahorro infantil y así te familiarices con una tarjeta de ahorro, cajeros automáticos y a consultar tu saldo y movimientos, que es tan importante en la actualidad.

Ahorrar ayuda a vivir tranquilos y proporciona seguridad e independencia financiera para cumplir metas y afrontar imprevistos.

Puedes iniciar consiguiendo un COCHINITO ALCANCÍA súper resistente para ir guardando ahí algunas moneditas y sacar el dinero solo para cosas que sean verdaderamente importantes.

Quiero comentarte que un alumno del estado de Chihuahua que se llama Jaime me contó que su papá tuvo que irse a Estados Unidos a trabajar en el campo, como muchos mexicanos.

Su papá ya tiene un año viviendo allá y les marca por teléfono a Jaime y su mamá muy seguido y escribe una vez a la semana; él es un padre muy responsable y les envía dinero de forma mensual. Lo extrañan y él les extraña, pero están contentos tanto Jaime como su mamá, pues su papá está muy bien de salud, trabaja mucho y con un patrón que lo valora y, sobre todo, las remesas mensuales que manda han sido un sustento vital para Jaime y su familia durante este tiempo de pandemia.

Los medios de comunicación reconocen la importancia de las remesas que se reciben aquí en nuestro país, y tengo una nota que salió acerca de ese tema.

Monto histórico de remesas es un apalancamiento al crecimiento del país. ABM

En entrevista con once noticias, Niño de Rivera expresó su reconocimiento a los cerca de 12 millones de paisanos que trabajan en la Unión Americana, porque gran parte del dinero que envían a su familia se transforma en salud, educación y en la construcción de un patrimonio, confirmándose que el corredor de remesas más grande del mundo lo conforman México y Estados Unidos.

La actividad económica que pueden desarrollar las personas en México que reciben las remesas es muy valiosa para el crecimiento para el país, entonces tenemos una situación de ganar ganar de los dos lados. Los miembros de la familia que se han ido y los miembros que se han quedado y que son apoyados por los migrantes, acotó el presidente del ABM.

La ABM es la Asociación de Bancos de México.

En relación con esta notica Jaime quiere que lo ayudemos a resolver un problema con respecto a la cantidad que les envía su papá desde Estados Unidos.

El papá de Jaime trabaja en Estados Unidos. Por cada 15 dólares que gana, envía 10 a su familia que vive en Chihuahua. El mes pasado ganó 1200 dólares, ¿Cuánto enviará a su familia?

Lo que hace el papá de Jaime es porque piensa en el bienestar de su familia, es lo que se llama un AHORRO COMPARTIDO, y eso es muy bueno, porque haciendo ese Ahorro Compartido, es muy probable que su familia siempre tenga lo que necesita económicamente.

Vamos resolver el problema, así que prepara tu lápiz y cuaderno para las anotaciones. Y para hacerlo más emocionante e ir practicando un poco la dinámica de lo que es el ahorro, puedes ir depositando monedas a un cochinito cada vez que contestes una pregunta bien hasta concluir con el problema. ¿Qué te parece?

Esta actividad es con la finalidad de practicar el ahorro y te será más fácil si realizas una tabla de registro como la siguiente:

Dólares ganados Dólares que envía a su familia

¿Qué datos deberá incluir la tabla?

Primero tendrás que anotar en una columna la cantidad que gana el papá de Jaime, y en la otra columna la cantidad que envía a su familia en el estado de Chihuahua, lo que nos señala en el problema.

A esto le vamos a llamar REGLA DE CORRESPONDENCIA, porque a cada quince dólares le corresponden diez para su familia.

Dólares ganados Dólares que envía a su familia 15 10

Has ganado una moneda para que la deposites en tu cochinito, vamos a continuar.

Veamos, si por cada quince dólares que gana el papá de Jaime, envía diez, entonces por 30 dólares envía 20 dólares, por 45 envía 30 dólares y por 60 envía 40 dólares.

Te comparto el procedimiento que seguí para este resultado, atenta y atento, verás que es más sencillo de lo que parece.

Dólares ganados Dólares que envía a su familia 15 10 30 20 45 30 60 40

De acuerdo con la información que dio Jaime en su problema, saca el primer dato y después calcula el doble, el triple y el cuádruple en las dos columnas.

Pero para que no te salga una tabla muy larga, te sugiero que continúes trabajando con el doble, pero de la última cantidad.

Si ya tiene 60 dólares ganados y entonces envía 40 dólares puedes llegar a la conclusión de que el doble de 60 es 120 ganados y por lógica el doble de 40 es 80 enviados y al final para obtener el resultado sólo tienes que multiplicar por 10 el 120 que son los 1200 dólares que gana en un mes y lo que envía también son diez veces 80 que es igual a 800 dólares.

Entonces la respuesta es: El papá de Jaime les envía ochocientos dólares mensuales para los gastos de la familia.

Dólares ganados Dólares que envía a su familia 15 10 30 20 45 30 60 40 120 80 1200 800

Tienes 5 monedas para tu cochinito, una por cada una de tus respuestas, ¿Qué te parece? ¿Es lo justo?

Después de haber ayudado a Jaime, ahora vamos a resolver el desafío 56 “Ahorro compartido” que se encuentra en la página 107 de tu libro de Desafíos Matemáticos.

El primer problema dice así:

Miguel trabaja en Estados Unidos, por cada 10 dólares envía seis a su familia, que vive en el estado de Guerrero. La semana pasada ganó 300 dólares. ¿Cuánto enviará a su familia?

¡Te habrás dado cuenta de que se parece al problema que nos envió Jaime!

Inicia como con la tabla anterior, llegaste al resultado más rápidamente entonces puedes hacer una similar, pero cambiando los datos.

De acuerdo con la información quedaría así:

Dólares ganados Dólares que envía

Primero los datos que aparecen en el problema son los siguientes: Nos dice que por cada 10 dólares que gana Miguel, envía 6 dólares a su familia.

Dólares ganados Dólares que envía 10 6

Hora continua con los siguientes números.

Si por cada 10 dólares envía seis dólares entonces por 20 dólares envía 12 dólares, por 30 envía 18 dólares, por 40 envía 24 dólares y por 50 envía 30 dólares.

Dólares ganados Dólares que envía 10 6 20 12 30 18 40 24 50 30

Ahora puedes encontrar el resultado. Haz lo mismo, si ya tiene 50 dólares ganados y entonces envía 30 dólares puedes llegar a la conclusión de que el doble de 50 es 100 ganados y el doble de 30 es 60 enviados y para obtener lo que envía cuando gana 300 dólares, sólo tienes que calcular el triple de 100 que son los 300 dólares y lo que envía también es 3 veces 60 que es igual a 180 dólares.

Entonces envía 180 dólares a su familia.

Dólares ganados Dólares que envía 10 6 20 12 30 18 40 24 50 30 100 60 300 180

Espero que también lo hayas resuelto así o ¿Seguiste otro procedimiento?

Te comparto otra forma de resolverlo. También puedes sacar el resultado analizando precisamente la relación que existe entre 6 y 10, si por cada 10 dólares, Miguel envía 6, es decir, envía el 60% de lo que gana, por lo tanto, calcula el 60% de 300 y te darás cuenta de que son 180.

Y así también llegas a la misma respuesta.

Falta resolver el segundo problema que dice:

Luisa trabaja en Monterrey, de cada $5 que gana ahorra $3 y de cada $12 que ahorra manda $7 a su mamá, que vice en Oaxaca. La semana pasada ganó $1000. ¿Cuánto le enviará a su mamá?

De cada $5 que gana ahorra $3

Usa la estrategia del problema anterior y hazlo por partes para saber cuánto representa 3 pesos de cada 5, puedes dividir 3 entre 5 y tendrás que representar el 60% entonces puedes calcular el 60% de mil y eso te da que son 600 pesos.

Ahora ve con la segunda parte del problema. Dice que de cada $12 que ahorra, le manda a su mamá $7 entonces si ahorró $1000, ¿Cuánto le envió a su mamá?

En la segunda parte ya no salió con la estrategia anterior, porque al dividir 7 entre 12 da un número decimal que se repite.

¿Qué puedes hacer aquí?

¿Qué te parece si usamos otra estrategia?

Por ejemplo, ve qué relación hay entre los $12 que ahorra y los $600 que juntó.

Si divides 600 entre 12 te da 50 es decir, 12 x 50 son 600.

Esa misma relación tiene que existir en las cantidades que manda a su mamá.

Entonces si multiplicas 7 x 50 obtienes la cantidad que le manda a su mamá. Esto te da que le envía a su mamá $350

Recuerda que, si seguiste otro camino, pero llegaste al mismo punto, es válido.

Espero que la sesión de hoy haya contribuido a ampliar tus herramientas matemáticas, pero, sobre todo, haya conseguido que pienses en el uso práctico de esta materia en tu vida cotidiana.

Me da gusto haber abordado algo como el ahorro, pues sostengo que, actualmente, es fundamental para ti y tu familia el construir el futuro alrededor de una cultura de la prevención en todos los sentidos, es decir, que ANTES de que surjan los problemas, estés lista y listo para enfrentarlos y así poder siempre superar los obstáculos.

Te recomiendo que platiques mucho con tu familia sobre temas fundamentales como: ¿Qué es necesario y qué es innecesario cuando vamos de compras? preguntarte ¿Esto es indispensable? ¿Lo necesito realmente o puedo vivir bien sin ello? porque lo difícil siempre será identificar QUÉ ES NECESARIO y QUÉ NO.

Un ahorro sano parte de tener muy claras las prioridades, así que es mejor platicarlo con nuestros seres queridos. Como dice la expresión “Te los dejo de tarea” para que lo analices y disfrutes desglosarlo junto con tus familiares, te aseguro, es un tema FASCINANTE que no se arrepentirán de profundizar en él allá en casa.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Cuando el río suena, ¡la tristeza se lleva!

¿Qué vamos a aprender?

Practicarás la empatía hacia la tristeza de las personas que te rodean con el fin de recibir ayuda y reconocer la tristeza en las personas cercanas para apoyar a quien lo necesita.

¿Qué hacemos?

Identificar el nombre a las emociones, te sirve para saber, ¿Qué vas a hacer con ellas?

Cuando identificas tus emociones debes empezar a trabajarlas, por ejemplo, sentirse triste es válido, lo que no es válido es guardar la tristeza y seguir adelante, debes transformarla para sentirte bien en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo actualmente, la pandemia causada por el Covid-19

Muchos de nosotros nos sentimos tristes ante la pérdida de amigos, o familiares y saber que ya no van a volver a compartir el espacio con nosotros, nos genera tristeza.

No debes bajar la guardia, y tampoco debes detenerte por la tristeza, debes sentirla, reconocerla, vivirla y fortalecerte a través de ella.

¿Cómo puedes fortalecerte a través de una emoción que provoca sentimientos tan dolorosos?

Observa el siguiente video.

1.- Carola y Don Leopoldo – Rulo y Vacuna.

Sentir una pérdida no es solo la muerte de algún ser querido, también puede ser que se te pierda tu mascota o incluso, perder el contacto con tus amistades o perder parte importante de tu vida, como el simple hecho de salir a la calle.

Puede ser que en un principio no entiendas lo que estás sintiendo, pero tu cuerpo te avisa cuando estás triste, es entonces que es importante saber cómo resolverlo, además de estar conscientes de que puedes contar con alguien.

Cuando estás triste, puedes descubrir que en tu alrededor hay personas que también están pasando tristeza y puedes decir lo que sientes, para apoyarte en los demás.

Cuando pasas por una pérdida, atraviesas varias etapas, primero la negación, pues no puedes concebir que eso te esté pasando. Tal vez sea porque nos es muy difícil aceptarlo, y creer que estás viviendo una pesadilla.

Una vez que aceptas lo que sucede, te enojas, esta es la siguiente etapa. Te molesta que sea a tí el que te toque vivir una situación así.

Aunque realmente no es algo que alguien pueda controlar y por eso viene la tristeza después, y esta etapa trae diferentes reacciones, como dejar de comer y evitar convivir con los demás.

Esto puede afectar mucho el organismo, por eso es importante reconocer la tristeza, porque sólo así puedes trabajar para llegar a la última etapa. Esta es la resolución o aceptación de la realidad, pero como una oportunidad para cambiar actitudes y acciones que ayuden a mejorar como personas.

La tristeza en ocasiones aísla a las personas, pero si la reconoces y la trabajas te puede ayudar a estrechar lazos con las personas que te rodean, para sentir apoyo y buscar consuelo, buscar consuelo es parte importante de ese trabajo para mejorar, pero ese consuelo no es decir “no estés triste”, al contrario, es ser empáticos y decir “entiendo tu tristeza y te acompaño”. Al aceptarla ya puedes seguir adelante y evitar hundirte en la tristeza.

La tristeza es una emoción que no dura por siempre que puedes trabajar con las diferentes emociones, y aliarte con ellas para que te ayuden a ser mejor cada día.

Eso se logra al reconocer tus fortalezas para transformar una emoción que puede obstaculizar, en una que te puede ayudar a crecer. La tristeza no es excepción, al reconocer que te sientes triste y decirle a los demás lo que sientes, te está dando la oportunidad de recibir apoyo y compañía.

Hay muchas otras cosas que puedes hacer para lidiar con la tristeza. Te invito a ver la entrevista con la Psicóloga Cynthia Ruiz, donde da muy buenos consejos sobre el tema.

2.- Entrevista con la Psicóloga Cynthia Ruiz.

La tristeza no solo pasa ante la pérdida de una persona como un ser querido, sino también cuando no se obtiene un resultado deseado. ¡Y eso por poner un ejemplo! Además, una pérdida no necesariamente representa la muerte, otro ejemplo de sentir una pérdida puede ser que te hayas preparado mucho para un concurso, digamos, de cálculo mental, y no ganes, eso te hará sentir muy triste.

Además, es importante decir que no eres el único que puede sentirse así. Hay muchas personas que pueden estar pasando circunstancias similares y puedes encontrar consuelo también con sus ejemplos.

Te cuento que en estos tiempos de pandemia hubo una familia que se contagió por completo de Covid, el padre, la madre y sus dos hijos; el médico les recomendó quedarse en casa para no contagiar a otras personas, pero pasaba el tiempo y los recursos económicos se fueron terminando y con ellos, los alimentos y todo lo necesario para vivir cómodamente, ya que el padre no podía salir a trabajar para ganar dinero.

Como consecuencia comenzaron a desesperarse y a entristecerse mucho, pero se les ocurrió una idea: pegar un cartel en su ventana solicitando ayuda. Así todos sus vecinos pudieron verlo y se organizaron para llevarles comida y medicamentos, además publicaron la historia en las redes sociales y mucha gente, aunque vivía lejos del lugar también ayudó generosamente.

¡Un gran ejemplo de comunicación asertiva para recibir ayuda! También es un ejemplo de empatía por parte de los vecinos y vecinas del lugar y de los que supieron del caso en las redes sociales.

Comunicar a otras personas lo que sientes contribuye un poco a aliviar la tristeza; pero se supera más cuando te das cuenta que otras personas ajenas a ti, te comprenden y te manifiestan su apoyo incondicional.

Cuando te das cuenta que no estás solo te fortaleces para continuar con tu vida a pesar de los momentos desagradables que generó la tristeza.

¡Ánimo! No todo debe ser tristeza, siempre tienes la oportunidad de reconocer que puedes salir adelante. “Si en esta ocasión no logré ganar el concurso de cálculo mental, ya tuve la experiencia y sé que debo prepararme mejor para ganar el concurso la próxima vez”.

Lo más importante es no rendirse, siempre puedes identificar áreas de oportunidad que te ayudarán a ser mejor y a superar obstáculos o situaciones difíciles, sin importar cuál sea.

También puedes ayudar a los demás a través de tus habilidades y fortalezas.

Como sociedad, la solidaridad y la empatía nos ayudan a unirnos para salir adelante cuando vivimos cosas que nos hacen sentir tristeza o hasta desesperanza.

Algo que nos caracteriza a los mexicanos es la unión cuando se viven cosas difíciles. Salir adelante viendo el lado positivo de las cosas.

Te invito a leer el siguiente cuento.

Todos los cuentos comienzan con “había una vez”, pero en este en especial, ya habían sido muchas veces que Lucy veía a Adrián y su tristeza.

Cuando Lucy lo veía pasar por el parque arrastrando los pies, cabizbajo, con ese semblante de tristeza en la cara, se le partía el corazón.

Llevaba tiempo así: no levantaba cabeza. “¡Hola, Adrián!”, saludó a su amigo intentando mostrar normalidad, pero Adrián solo saludó con la mano sin levantar la cabeza. ¿Quieres venir conmigo a andar en bicicleta? He descubierto un lugar que te encantará, le dijo y Adrián, contra todo pronóstico, aceptó la oferta. Lucy, sorprendida, lo citó a las cinco en el primer árbol que estaba en el camino que llevaba al río.

Ellos vivían alejados de la ciudad, en donde hay campo, montañas, árboles y animales. Donde la felicidad podría estar en cualquier imagen. Entraba la primavera y el bosque estaba especialmente bonito en esos días.

Al llegar, Lucy vio a Adrián apoyado en el árbol del camino. “¡Holaaaa!”, saludó de lejos. Pero Adrián no levantó la cabeza, miraba algo en el suelo que lo tenía muy entretenido.

¿Ves ese pájaro? Lucy se agachó para verlo más de cerca. Un bebé gorrión se había caído del árbol y piaba con todas sus fuerzas muy asustado. ¡Así me siento yo! dijo de repente Adrián sin mirarla a la cara.

A Lucy le dio una punzada en el corazón, su amigo nunca le había hablado tan abiertamente de sus sentimientos. Ella se había dado cuenta de que algo no estaba bien, pero le daba miedo ponerle nombre a la emoción, no fuera que a ella se le fuera a pasar también.

De pronto bajaron del cielo dos pájaros más grandes y revoloteaban alrededor del gorrioncillo calmándolo, a la vez que Lucy le ponía la mano cariñosamente en el hombro. Adrián se fijó de dónde venían las aves, y vio el nido en una rama no muy alta.

¡Tengo que subir ahí! Adrián se adelantó, tomó al bebé gorrioncillo en sus manos y escalando por el tronco logró devolver al pequeño a su nido. Cuando Lucy ayudó a su amigo a bajar del árbol vio que en su mirada había cambiado algo; por primera vez, en mucho tiempo, sus ojos mostraban algo más que tristeza.

¿Oyes eso? preguntó Lucy. Adrián guardó silencio: el gorrioncillo, más tranquilo, ya no piaba. Llegaba el agradable ruido del río, al llegar a la orilla vieron a un pobre gatito que, resbalando una y otra vez, se agarraba a unas ramas para no caer al agua.

¡Así me siento yo muchas veces! dijo Adrián. Lucy lo abrazó. La empatía estaba haciendo que sus acciones fueran más de apoyo y de entendimiento que de preocupación por la tristeza de su amigo.

Adrián corrió en ayuda del gatito y pudo salvar al animal. De nuevo ese destello de brillo asomó en su mirada. Los dos amigos siguieron su paseo por el bosque. ¿Qué era eso que me querías enseñar? preguntó Adrián de repente, rompiendo el silencio. ¡Sígueme! gritó Lucy y salió corriendo entre los árboles.

Adrián corrió detrás de ella hasta que paró en un hermoso valle, estaban rodeados de enormes árboles y un pasto verde, con algunas flores. Lo condujo por una cueva hasta llegar a la parte de atrás de una preciosa cascada que caía al río.

Las gotas que formaban la bonita cortina de agua bañaron su cara, y entonces ocurrió algo sorprendente: Adrián suspiró y sonrió. Lucy al verlo feliz dio una sonora carcajada y gritó: ¡Así me siento yo cuando te veo alegre!

Adrián escuchó a su amiga y esta vez fue él quien la abrazó, siendo consciente de lo que sentía en ese momento. Gracias a todo lo sucedido esa tarde, Adrián comprendió que la alegría está en ayudar y en saber recibir el apoyo de los demás, en nuestra actitud ante la vida, y aunque es normal que a veces estemos tristes, depende principalmente de nosotros ir con ese brillo en los ojos, el paso ligero y la cabeza bien alta. FIN

Cuando alguien apoya en lugar de minimizar lo que pasa, es más fácil poder afrontarlo y superar ese sentimiento y puedes lograr cosas increíbles.

La tristeza es una emoción que, aunque sea dolorosa, te ayuda y debes trabajar con ella para superarla.

Aunque inicialmente siente incredulidad y niegas que te pueda estar pasando algo, después puedes enojarte por ello y sentirte triste, al final podrás resolverlo y salir de nuevo adelante, con nuevos aprendizajes y herramientas que te van a ayudar en tu vida.

Por eso es importante agradecer cada situación que te hace sentir triste, porque al afrontarlo, puedes reconocerte como una nueva persona. Imagínate lo fuerte que saldrás después de la pandemia.

En estos momentos tan difíciles únete a tu familia, apóyate en tus amigos, a veces es necesario pedir ayuda, aunque sea virtualmente o por teléfono o cuidando su distancia. Recuerda que todos estamos pasando por esto y saldremos fuertes si abrazamos esta tristeza y aprendemos de ella.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

INGLÉS

Una experiencia fantástica

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás relatos breves de viajes a zonas naturales.

¿Qué hacemos?

Today we are going to learn a few expressions that we can use to narrate our experiences. Hoy vamos a aprender algunas expresiones que podemos usar para narrar nuestras experiencias.

Specially, travel experiences, especialmente experiencias de viaje.

Good! I like to travel a lot. ¡Qué bien! A mí me gusta mucho viajar.

Aunque debes recordar que por el momento debes permanecer en tu casa y evitar hacer viajes.

Yesterday I got an e-mail from my friend Fernando. Ayer recibí un correo electrónico de mi amigo Fernando.

He lives in Uruapan, Michoacán. Él vive en Uruapan Michoacán.

Two years ago, he invited me to his house. Hace dos años él me invitó a su casa y la pasé muy bien.

Después hablé con él y le pregunté si me daba permiso de compartir contigo lo que decía el e-mail porque justamente de eso se va a tratar esta clase; de experiencias de viaje. Me dijo que sí, que con mucho gusto.

Muy bien, vamos a leerlo:

Yo lo voy a leer en inglés, ¿Me ayudas a traducirlo al español?

Hello Francisco.

Hola Francisco.

How are you?

¿Cómo estás?

I hope you and your family are fine.

Espero que tú y tu familia estén bien.

I just wrote to say hello. I hope this pandemic is over soon.

Solo escribo para decirte hola. Espero que esta pandemia se acabe pronto.

So, you can come again to visit us here in Uruapan.

Para que puedas venir a visitarnos a Uruapan otra vez.

We could go to some very interesting places here in Michoacán, such as la Tzaráracua, Paracho, or we could even go to Santa Clara del Cobre or to Morelia.

Podríamos ir a algunos lugares muy interesantes aquí en Michoacán, como la Tzaráracua, Paracho o incluso ir hasta Santa Clara del Cobre o Morelia.

We have delicious food in here in Michoacan. We can have corundas, uchepos, carnitas, chongos zamoranos for dessert and so much more!

Tenemos deliciosa comida aquí en Michoacán, Tenemos corundas, uchepos, carnitas, chongos zamoranos de postre y muchas cosas más.

I hope to see you soon! Take care. Your friend, Fernando.

¡Espero verte pronto! Cuídate. Tu amigo, Fernando.

Y es que hace dos años visitamos muchos lugares increíbles.

¿Te gustaría escuchar mi experiencia?

Would you like to listen my experience?

I had never visited Michoacán, so I was very excited about my trip.

Yo nunca había visitado Michoacán así que estaba muy emocionado por el viaje.

I traveled 5 hours by bus from Mexico City to Uruapan.

Viajé en autobús 5 horas desde la ciudad de México hasta Uruapan.

When I got there, I was happy to see my friend Fernando,

Cuando llegué, me dio mucho gusto ver a mi amigo Fernando.

He took me to Pátzcuaro lake, which is a very big lake,

Mi amigo me llevo al lago de Pátzcuaro, que es un lago enorme.

Where I live there are no lakes, so I was very excited.

Donde yo vivo no hay lagos, así que estaba muy emocionado.

We went to Janitzio island which is a tourist place in Michoacán.

Fuimos a la isla de Janitzio, que es un lugar turístico en Michoacán.

Each year, people in Janitzio celebrate Día de Muertos in a very special way.

Cada año la gente en Janitzio celebra el día muertos en una forma muy especial.

Remember, this celebration is famous around the world because it only happens in Mexico.

Recuerden que esta celebración es famosa alrededor del mundo porque solo pasa en México.

While we celebrate Día de Muertos in our houses, people in Janitzio do it in a bigger way.

Mientras nosotros lo celebramos en casa, en Janitzio lo hacen a lo grande.

I also met people from different countries that day.

También conocí a gente de otros países ese día.

They told me that people in Mexico are friendly and the food is delicious.

Me dijeron que la gente de México es muy amigable y que la comida es deliciosa.

We had a lot of fun.

Nos divertimos mucho.

And that was my experience.

Y esa fue mi experiencia.

Tu amigo Fernando tiene razón, los mexicanos somos muy amigables y en Michoacán, la comida es deliciosa, se me antojó una sopa tarasca o un Minguiche.

Two years ago, I visited my grandparents in Toluca.

I was happy to visit them because they are very nice to me.

My grandmother cooked something special for me every day. We played some board games and we had a lot of fun.

I was very happy with my grandparents.

Tienes alguna experiencia que contar, ya sea un viaje, un cumpleaños, algo interesante que te pasó. Pon en práctica lo que aprendiste hoy escribiendo y completando en tu cuaderno, usando algunas de estas frases, o frases que te sepas.

Después, puedes contarle esas experiencias a alguien en tu casa, por ejemplo:

I was very excited about…

Estaba muy emocionado por…

I was happy because…

Estaba feliz porque…

We went to…

Fuimos a…

Recuerda que es muy importante que todo lo que viste hoy lo sigas poniendo en práctica.

See you soon! ¡Nos vemos pronto!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

¡Valoremos la diversidad!

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la diversidad cultural y lingüística de tu estado o región.

Hablaremos sobre un tema relevante para nuestro país y para el mundo: La diversidad cultural y lingüística que es patrimonio de todas y de todos.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, ¿Qué les parece si conocemos un poco sobre la diversidad cultural de México?

Observa el siguiente video del minuto 03:06 al 05:30

La Diversidad Cultural de México (Parte 1)

Espero que el vídeo les haya gustado tanto como a mí.

Recuerda que el aprendizaje esperado es: Analizar la diversidad cultural y lingüística de su estado o región enfatizando en identificar las variantes de su lengua y mencionar los espacios socioculturales donde se manifiesta.

Ngo mo kiatsiya’a tsa’a kjuochjinanojo.

Sakidsaya akutjin kjin kuyoni chjito noxindondo kuju chjito an xu kjokjee kjoe an chjo kini kjoya, an Tafu, an Nonroo. an Soloresu.

Tsokini chjito an xinge chjito xubo’o, Ndosayo, Ngoxujbo’o, Noxijnee, Ndaxkujma, Sesin, Noxinrujee, Tjatjunindu’Nganiyo, Noxitse’e’, Bijato’o’, Noxixunge, Ninde o anru Ngosungo’o kuju Yochibo’o.

Así que empezaremos por algunos datos básicos sobre el pueblo y la región mazateca:

Kianojmiyo itsa ngotootsa’a chjito An Imo.

Los mazatecos se autodenominan ha shuta enima, que en su lengua quiere decir “Los que trabajamos el monte, humildes, gente de costumbre”. Mientras que la palabra mazateco deriva del náhuatl mazatecatl, que significa “gente del venado debido al gran respeto que tenían por el venado.

Chjito An Imo jmi ngo kena “Chjito moxo ,chjito imo ngo dso’ sikjia ngo siixo , xu tjian kjuochjina” Jabo an xu fingiso tsa’a cjito xiya’ noxen sikoxki kelona kisatjin noxee kiabi ngonda.

El Enna, también conocido como mazateco, es una lengua indígena nacional que pertenece a la familia lingüística oto-mangue, tiene 16 variantes, ubicadas en grado de riesgo no inmediato de desaparición, con 230,124 hablantes, distribuidos en 26 municipios del estado de Oaxaca, 2 en Puebla y uno en Veracruz.

Ano’o tajani xujmi An Imo jabi An Xikjin Jbo A’an kebo chjito xu sayiji ngobosa Mejiku.chru’un nguxu an tji’a xu kjochjo kjochjoni.

Para abundar en el análisis de la diversidad cultural y lingüística de la región mazateca, te diré que ésta abarca el noroeste del estado de Oaxaca y en algunos municipios de los estados de Veracruz y Puebla.

Su territorio forma parte de la Cuenca del Papaloapan, principalmente en la Sierra Madre Oriental o Sierra Mazateca; en esta región se identifican tres zonas ecológicas: Tierra fría, tierra templada y la tierra caliente. Y en cada una de ellas se habla algunas de las 16 variantes lingüísticas de la lengua mazateca.

La ubicación de la región mazateca es un dato importante porque así podrás entender que nuestra diversidad lingüística expresada en nuestras 16 variantes es una pequeña muestra de la enorme diversidad cultural y lingüística de México.

Tikixi ngoxa Foke, ngonda’a chjito A’n Imo jabina a’n xu kuotsu ngo mo skoyonoxu chu’ungu kuyoni a’n xu taxikini, bajnomino akutukjimoni a’n xu tjin ngonda Mejiku.

Quiero compartirle que, investigando sobre la lengua mazateca, encontré a una fabulosa cantante, se llama Cecilia Rivera, pero es mejor conocida como Jta Fatee.

Te invito a que sigas indagando más sobre cantantes en lenguas originarias. La música es un medio muy valioso para dar a conocer la sonoridad de las lenguas maternas.

Es muy importante que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes canten en sus lenguas originarias, de esta forma fomentan su lengua y su cultura.

Ahora te mostraré dos de los espacios socioculturales en donde la lengua mazateca se expresa y tiene un uso generalizado: los mercados y las fiestas tradicionales con sus danzas.

Ngoñi nchjiti kokunu fu ngonda ndo ngo kjusi’in kjosi’in chjito a’n.

Ve los siguientes videos:

Kjoita chjitsajala kiabe tse’ xu boku akusi’i kiabi ngonda.

Ventana a mi Comunidad. Mazatecos, Día de plaza.

https://ventanaamicomunidad.org/V/YpWx93zX

Ventana a mi Comunidad / Mazatecos, Los Huehuentones.

https://ventanaamicomunidad.org/V/jq6zR69W

Sin duda estos son dos ámbitos en donde las lenguas y las culturas se fortalecen y siguen usándose para muchas actividades en las que participan las niñas, los niños y las personas adultas.

Anota las siguientes preguntas para que más tarde indagues con tus familiares y con tu maestra o maestro o investigues en libros o en el internet para poder responderlas.

Ngoñi nchjiti tato’o ngoto’o xujunu kiabi a’n kuju yo chjonogiyoli a noinu o anru chjito chogo o anru chjina xujunu.

¿En qué otros espacios además de la comunidad, los mercados, o en la familia se pueden mostrar y practicar las diversas variantes de su lengua?

Dondo ngisona mo jya’a ngo chjo an chito a tu ndats’en o anru tjin kje’e ngonda’a.

¿En qué otras prácticas culturales (además de las fiestas tradicionales) se pueden identificar las diversas variantes de su lengua?

Ndo ngonda mo nujya ngo kje’e sichjo chjito nisi tajani a’n.

¿Podrías identificar las distintas formas en que se dicen y se escriben algunas palabras de tu lengua indígena de acuerdo a la región o población en la que vives?

Amo chjii kiabo an xu kjo tsu kjotsu.

Veamos unos ejemplos:

Podrías describir brevemente, ¿Cómo y de qué se habla en un tianguis de la Ciudad de México?

Tanojmiyi ¿akusi’in y kuju maxu fujunojmi ndase’en chjito.

¿Todas las personas hablan de la misma manera?

Ngotse’e chjito a tungusun chjo.

¿Hay formas diferentes de referirse a las cosas, a las personas o a lo que sucede en el mercado, aunque hablen la misma lengua?

Amo kje’e siin nukja nisi tajani a´n.

Aunque todos hablamos español, no es lo mismo el lenguaje que se emplea en un mercado popular que en un “supermercado”, incluso en la manera en la que nos comunicamos con los comerciantes. Palabras como “marchanta” (e), o dichos como “si no compra no mallugue” difícilmente se dicen en los “grandes centros comerciales” y eso tiene que ver incluso en la forma en la que nos relacionamos con los demás.

Eso es parte de la diversidad cultural y lingüística de México.

Kini tanisina ngo kena ngo kjin kuyoni chjito a’n.

¿Te imaginas lo que sucede en los tianguis o mercados tradicionales de los pueblos indígenas donde a veces te puedes encontrar además del español hasta 3 o más lenguas indígenas?

A biyoli tso kini ndateen ndo ndatsen ye’e ndo ngo kjin a’ chjo chjito.

Para concluir regresemos a las preguntas hechas previamente:

Ingu ko’o kjina’a ndo kobatsiyokuna’a.

¿En qué otros espacios además de las asambleas comunitarias, los mercados, o en la familia se pueden mostrar y practicar las diversas variantes de su lengua?

Ndongisona ngo nujya ngo bujunojmi chjito tsoki ndatseee.

¿En qué otras prácticas culturales (además de las fiestas tradicionales) se pueden identificar las diversas variantes de su lengua?

Ndongisona ngo nujya ngo bujunojmi chijto.

¿Podrías identificar las distintas formas en que se dicen y se escriben algunas palabras de su lengua indígena de acuerdo a la región o población en la que vives?

Amo chjii kiabo an xu kjo tsu kjotsu.

Para responderlas te propongo un reto. ¿Te animas?

Ngu a’n xinu. ¿a siona?

