Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 26 de marzo

“El que vive feliz”, eso significa mi nombre: Yoltic. Es un nombre en náhuatl, mi lengua nativa. Significa eso, pero hoy no estoy feliz, no puedo sonreír. Menos si lo recuerdo, nada más de acordarme me pone raro. Normalmente, sí hago honor a mi nombre, soy feliz… Pero hoy es uno de esos días en que algo diferente me pasa. No tengo ganas de ir con mi papá a ayudarle.Mi familia y yo cultivamos flores, los colores de las flores son capaces de poner el cuerpo contento a cualquiera. Se siente uno vivo sólo de ver los colores tan firmes y felices que tienen las flores. Depende la temporada cultivamos flores distintas.Para Día de muertos, flores naranjas, amarillas y guindas ¡qué hermosas se pintan las chinampas en esa época!En invierno, el rojo puro predomina con las nochebuenas, se refleja ese rojo vivo, en los ojos de todos los que las miran, se transforma la gente con las flores.Pero hoy no vivo feliz, me siento pequeño, me late más lento el corazón, adolorido del pecho, creo que se llama tristeza. Sólo de recordar que se me cayó al canal mi amuleto, me tiembla la voz y se resbalan pesadas mis lágrimas.Mi abuelo me lo hizo, él ya no está con nosotros, pero siempre me acompañaba en ese amuleto, o eso sentía yo y ahora no lo tengo.Me descuidé y lo dejé caer al agua. Lo busqué mucho, mucho tiempo, pero no lo encontré. Mi papá me dijo que fuera a casa a pensar, que era bueno que llorara un poco, que pensara lo que me pasó, que agradeciera a ese amuleto por acompañarme tantos días y por recordarme a mi abuelo, que seguro algo bueno me pasaría.Ya estoy en casa dejando que la tristeza esté conmigo, pero no me pasa nada, sigo triste aún. Mi mamá me vio así, me preguntó: ¿qué te pasa niño? ¿qué tienes?, ¿por qué estás ahí sentado sin hacer nada? Me vio raro y ¡me abrazo! le platiqué todo, lloré más fuerte y me abrazó todavía más fuerte mi ma… Y me dijo al oído que a pesar de ya no tener el amuleto podía sentir que mi abuelo aún está.Está en mis ojos igualitos a los de él, está en las flores que él sembraba igual que yo, está en el aire que respiro, en la casa, todo está lleno de tu abuelo, tu apellido y tus manos.Me quedé otro rato más pensando en eso… Y sí, mi madre y mi padre tenían razón, algo bueno pasó, ahora no necesito el amuleto para que mi abuelo esté conmigo.Ahora cada vez que tengo ganas de recordarlo basta ver algo de lo que hacía con él, o hasta con verme en el espejo siento que ahí está conmigo y me pongo feliz, pues, al fin y al cabo, soy Yoltic: el que vive feliz.