Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 26 de noviembre

Había una vez un oso muy hambriento, que buscaba comida en el bosque. Once upon a time a hungry, Bear was walking in the forest looking for food.

Después de caminar por un largo rato, encontró un panal. After walking for a long time, he saw a beehive.

El oso se asomó al panal, esperando encontrar algo de miel. The bear looked inside the beehive, hoping to find some honey.

De repente una abeja salió y lo pico. El oso se enojó. Suddenly, a bee came out and stung him, the bear got angry.

El oso estaba tan enojado que destruyó el panal. The bear was so angry that started destroying the beehive.

Después más y más abejas salieron y lo estaban picando. Then, more and more bees came out and were stinging him.

El oso corrió tan rápido como pudo para encontrar un lago y ser salvado de las abejas. The bear ran as fast as if he could to find a lake and be saved from the bees.

Did you like the fable? ¿Les gusto esta fábula?

Kids, what do you think is the moral? ¿Cuál creen que sea la moraleja?