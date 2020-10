Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 26 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 26 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 26 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

ARTES

Juguemos a reinterpretar

¿Qué vamos a aprender?

En esta clase observarás algunas piezas artísticas tridimensionales, para conocer los conceptos de interpretar y reinterpretar una obra artística.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente pregunta que hace un alumno sobre el tema de hoy, y la respuesta que se da:

La interpretación: es una de las actividades humanas, muy necesaria, que se aplica a cualquier campo del quehacer y desarrollo de la humanidad. Consiste en dotar de significado o descifrar los significados que encierran en datos, objetos, entes, acciones, situaciones o fenómenos. El objetivo de la interpretación es servir como puente de comprensión entre el objeto incomprendido y el sujeto que lo comprende.

La reinterpretación: es un proceso por demás interesante y enriquecedor, pues amplía, profundiza y mejora la interpretación. Se puede considerar como una evolución interpretativa. Su mejor aporte es que reviven, redinamizan, retraen las viejas interpretaciones y las actualizan; las contextualizan.

Observa las siguientes imágenes que te ayudarán a comprender la interpretación y la reinterpretación.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la imagen de la derecha se puede ver la silueta de una mujer y en la izquierda puedes observar la interpretación que el artista José Luis Cuevas hace de la figura de una mujer, en su obra que se llama: “La Giganta”. En esta escultura el artista representa la libertad femenina, libre de ataduras, es una escultura muy grande que refleja mucha fuerza.

A continuación, verás otras imágenes que te ayudarán a comprender el concepto de reinterpretación en las obras artísticas.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La imagen de la izquierda es una famosa obra del artista Augusto Rodin que se llama “El pensador” y la de la derecha, es una imagen de la misma obra, pero con una re-interpretación que se le puede dar de acuerdo con el contexto. La diferencia es el sentido y significado que se hace de esa obra, lo que hace que no sea una copia de la original.

La escultura de Rodin se encuentra en Francia y fue construida entre 1881 y 1882.

Observa el siguiente video. Ve los fragmentos del minuto 7:12 a 8:56 y del 15:17 a 17:47

dTodo – Sebastián, artista y escultor (15/01/2014)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En este video el escultor Sebastián muestra parte de su obra, en la que se puede apreciar esculturas tridimensionales elaboradas con base en la geometría. Además, comenta cómo el color puede ser un elemento fundamental en la interpretación de su trabajo escultórico, dependiendo del contexto, por ejemplo “El Caballito”, que se encuentra en la Ciudad de México y El Monumento a la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Observa los siguientes ejemplos de obras artísticas tridimensionales y di cuál te gusta más, o te llama la atención

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

VALORES

Y tú, ¿sabes qué es la empatía?

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy reflexionarás y aprenderás sobre la empatía.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente historia que cuenta, Aníbal, un niño como tú, sobre algo que lo puso triste:

Me sentía muy triste porque observé una injusticia cerca de mi casa. Vi una caja abandonada y escuché unos ruidos muy extraños dentro de ella.

Cuando me acerqué pude notar que eran unos perritos, unos cachorros de pocos días. Al verlos me sentí realmente triste, solo de pensar en que fueron abandonados.

No pude dejarlos ahí nada más, así que me los traje, los dejé en el patio. Pero no he podido dejar de pensar en esos pobres animales, ¿qué puedo hacer con ellos?

¿Qué harías tú en esta situación?

Tal vez se podría buscar un hogar temporal para los perritos. Después buscar alguien que quiera adoptarlos para que ellos puedan estar mejor. Se podrían poner anuncios en varios lugares, tal vez eso pueda ayudar a encontrar un hogar para los perritos.

Seguramente con estas ideas y decisiones que se han propuesto, Aníbal podrá sentirse mejor y muy feliz.

Lee con atención el siguiente ejemplo para comprender lo que es la empatía.

Cuando ves a una persona que está triste y te preocupas por él o ella, por saber lo que siente y piensa porque ves que le pasa algo… Y si platicas y te cuenta por qué está triste, por ejemplo, el caso de los perritos abandonados… entonces tú también te preocupas por los perritos y tú, poniéndote en el lugar de él o ella también sientes tristeza y comprendes a esa persona.

Debes considerar tres aspectos muy importantes y saber cómo se logra la empatía, ya que es una característica que tienen los seres humanos para contribuir a su propio bienestar:

Entender la situación en la que está la otra persona.

Sentir lo que la otra persona está sintiendo.

Decidir en qué puedo ayudarlo para hacerlo sentir mejor.

Observa el siguiente video donde se explica más sobre la empatía. Ve el video del minuto 2:33 a 3:18

Creciendo juntos – Empatía (16/11/2019)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como pudiste escuchar en el video, hay veces en que puedes no estar de acuerdo con una persona, pero al sentir y entender su forma de mirar la situación, también puedes respetar su punto de vista. Así es como estás demostrando empatía, aunque no estés de acuerdo con esa persona.

Observa el siguiente video del minuto 13:58 a 14:55.

Creciendo juntos – Empatía (16/11/2019)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la historia que acabas de ver, ¿Cómo se siente Tami? ¿Qué emoción tuvo Tami? ¿La persona que estaba con Tami escuchó su preocupación? ¿Se puso en el lugar de ella? ¿Cómo la ayudó? ¿Y qué acción tuvo la mujer?

Fue una acción positiva y también se ofreció a ayudar, lo cual tuvo un beneficio para Tami que estaba buscando a su perrito.

Tami no se sentía bien y gracias a la acción que tuvieron con ella, logró mejorar su estado de ánimo.

CIVISMO

Contribuimos a respetarnos

¿Qué vamos a aprender?

La sesión anterior aprendiste que hay diversas situaciones en la que se vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que es importante identificarlas. También viste que existen leyes que los protegen, y que esto obliga al gobierno a realizar acciones para que así sea.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video en el que un grupo de amigos descubre por qué es importante que todas las niñas y niños conozcan sus derechos.

Derechos De La Niñez Subtitulado en Español

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En el video, Nacho tiene problemas para entender qué son los derechos humanos, pero sus amigas y amigo le ayudan a reflexionar y analizar algunos de los derechos que todas las personas tienen.

Como pudiste ver en el video, los derechos están en todas partes y todos deben respetar los derechos de los demás y hacer que se respeten los nuestros.

Realiza la siguiente dinámica para reflexionar sobre qué derechos se relacionan con las necesidades de la comunidad.

Para esta actividad vas a requerir el tablero que viene en tu libro de Formación Cívica y Ética en la página 27, dos dados, y una ficha que va a representar a todos. Pide a alguien de tu familia que juegue contigo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Por turnos, van a tirar los dados cada uno para ver qué casilla marca. Van a leer qué dice la casilla en la que caigan y decir cómo pueden ayudar a mejorar ese aspecto de la sociedad.

Si observas bien el tablero, en el centro de las casillas te explican que cada color se relaciona con un aspecto a cuidar y mejorar en la comunidad.

Por ejemplo, si al tirar los dados, da 11, avanzas a la casilla 11 que dice: “Que todos recojan su basura”.

Es una casilla de color verde, esto significa que se trata de un tema de impacto ambiental y de energía sustentable.

Una propuesta para este problema o necesidad podría ser que todos clasifiquen sus desechos y que siempre lleven en su bolsa o en su mochila, una bolsa para meter ahí lo que más tarde van a tirar en un bote para basura, como la servilleta de la torta, o un pañuelo desechable con el que te sonaste, o la envoltura de algo que abriste.

Otra propuesta sería que después de separar los residuos en orgánicos e inorgánicos, se cierren las bolsas y se entreguen directamente al camión de la basura y no sacarla a la calle.

Como ves, el juego se trata de hacer propuestas para mejorar. ¿Tú que propuesta harías?

Ahora vamos a suponer, que se vuelven a tira los dados y da 10. Así que la ficha avanza hasta la casilla 21. Esta casilla dice: “Que haya albergues para animales de la calle”.

Es una casilla que, por su color naranja, corresponde a desarrollo social.

Una propuesta puede ser que todos se comprometan a mantener limpios los espacios públicos, como las calles, los parques, jardines, etc.

Si se lanzan nuevamente los dados y sale 2, se avanzaría a la casilla 23 que dice: “Que haya mejores banquetas para que las personas con muletas o en silla de ruedas no se caigan”

También es una casilla que está marcada con el color naranja que significa ayuda al desarrollo social:

Una propuesta podría ser que se pongan rampas a todas las banquetas que ya existen. Y que cada que se haga una banqueta nueva se construya una rampa en todas las esquinas.

Todas estas propuestas son un ejemplo de cómo entre todos, haciendo bien las cosas y conociendo nuestros derechos podemos apoyar a los demás.

Hoy aprendiste más sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Aprendiste que puedes participar con acciones que beneficien a toda tu comunidad y que es importante seguir algunos pasos para hacer propuestas a favor de todos.

CIENCIAS NATURALES

El sistema glandular y los cambios en nuestro cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy reconocerás la importancia del sistema glandular y los cambios que ocurren en el cuerpo humano durante la pubertad.

En esta sesión vas a descubrir qué es lo que ocurre y por qué sucede.

Para empezar, ve el siguiente video:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La pubescencia es el periodo de la vida de una persona en el que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción, también se conoce como pubertad y es el paso de la infancia a la edad adulta.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información:

¿Alguna vez has escuchado las palabras «glándula», «pubertad» y «cambios físicos»?

Los cambios físicos son manifestaciones en el cuerpo que indican que se está entrando a otra etapa de la vida. En el caso de las niñas y niños que cursan quinto o sexto grado de primaria y secundaria, esa etapa es la pubertad y esos cambios son a nivel físico, psicológico y social.

La pubertad, a su vez, es un proceso biológico donde niñas y niños suelen presentar cambios físicos y emocionales porque su cuerpo se está preparando para la etapa adulta. Esto no quiere decir que ya no sean niños, lo seguirán siendo, pues aún les falta pasar por todo un proceso de madurez. Es por eso por lo que debemos conocer todo lo que pasa ahora y lo que pasará después en nuestro cuerpo.

Las glándulas son órganos y tejidos que producen hormonas, y éstas son sustancias que actúan como mensajeros para regular muchas funciones de nuestro cuerpo: los impulsos básicos y emociones, crecimiento e identidad sexual, control de la temperatura del cuerpo y generación de energía, entre otras.

Observa el siguiente video informativo que te ayudará a comprender lo que pasa en tu cuerpo.

Cambios en la adolescencia

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La pubertad se manifiesta cuando una glándula, la hipófisis, empieza a liberar hormonas en la sangre que inducen o provocan cambios físicos notables, entre ellos, el crecimiento y funcionamiento de los ovarios y los testículos. Estos cambios pueden ocurrir en las niñas entre los 9 y los 14 años y en los niños entre los 11 y los 15 años.

La pubertad es el camino que todos deben seguir hacia la adultez y no hay que preocuparse, mientras más se conozcan los cambios que ocurren en el cuerpo, más fácil será comprenderlos y sobrellevarlos.

Observa el siguiente video sobre la adolescencia temprana.

Adolescencia temprana

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El acné: se presenta principalmente en partes visibles como la cara, el cuello y en ocasiones en la espalda y las piernas. No te preocupes, es algo muy normal y hay varias maneras de atenderlo.

Cambios físicos: ¿sientes que ya creciste unos centímetros y ya no te queda la ropa? Pues esos son otros signos de que tu cuerpo está cambiando.

Crecimiento de vello: ¿te has dado cuenta de que en las axilas y en los órganos genitales está creciendo vello? En los hombres también crece vello facial (bigote y barba).

Olores nuevos: ese olor que percibes a lo largo del día y que antes no notabas te puede hace sentir incómodo o incómoda con los demás, pero es algo normal. Es una señal de que conviene usar desodorante y procurar bañarse con frecuencia.

Cambio de voz: ¿te han dicho o te has dado cuenta de que te está cambiando la voz? En las niñas se vuelve más aguda y en los niños más gruesa o grave, pero mientras se dan los cambios es común que se presenten los llamados «gallos» o quiebres de voz.

Enamoramiento: sí, los niños o las niñas del sexo opuesto que antes parecían molestos empiezan a parecer muy atractivos, y se quiere verlos y estar cerca de ellos.

Observa otro video sobre la adolescencia:

La Adolescencia

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El cuerpo humano funciona de manera integrada; los diferentes tejidos y órganos que lo componen se relacionan entre sí y forman aparatos y sistemas que trabajan unos con otros para el buen funcionamiento del cuerpo. También generan los cambios físicos y emocionales que te definirán como persona adulta.

SALUD E HIGIENE

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás qué hacen los alimentos dentro de tu cuerpo, cómo se absorben los nutrientes y que nutrientes te ayudan a fortalecer los diferentes sistemas de tu cuerpo.

¿Sabes de dónde llegan los nutrientes o qué pasa con ellos en nuestro cuerpo? (hace como que escucha).

Veamos qué opinan dos compañeros tuyo.

¿Qué hacemos?

No te habías detenido a preguntarte sobre los nutrientes.

Recordemos que los nutrientes son muy importantes para mantenernos sanas y sanos.

¿Los alimentos viajan por nuestro cuerpo?, ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es el sistema digestivo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que los alimentos se convierten en nutrientes?

Si te quedan con dudas, recuerda escribirlas en tu diario de Vida Saludable y preguntarle a su maestra y maestro.

Hoy vamos a jugar a las estaciones e iremos pasando por cada una de ellas, si puedes realizarlo en casa, hazlo sino lee con atención:

Así que viajaremos de un espacio a otro.

Todo inicia cuando ha llegado la hora de comer, cuando mordemos un alimento, este entra por la boca que parece una cueva húmeda, esta es una puerta de entrada al sistema digestivo. ¿Y es ahí donde los alimentos se transforman?

“Sistema musculo-esquelético”

Ahora vamos a hablar acerca de cómo los nutrientes ayudan a los sistemas de nuestro cuerpo, especialmente al sistema musculo-esquelético, al inmune y al circulatorio.

El sistema musculo-esquelético se compone de los huesos, los músculos y las partes que los articulan, todo lo que nos mantiene en pie y nos permite hacer todo tipo de movimientos como bailar, jugar, correr. Para que sigas moviéndote cómo te gusta es muy necesario que consumas vitamina D. Que se encuentra en el pescado, la yema de huevo y la leche.

Calcio. Que lo contiene la leche y derivados, frutos secos y legumbres, verduras de hojas verdes y una buena cantidad de proteínas, así que come leguminosas y alimentos de origen animal.

¿Sabías qué?

Los tallos del apio, se presentan como el radio y el cúbito humano, y son una fuente de calcio indispensable para nuestros huesos.

“Sistema inmunológico”

El sistema inmunológico son células que están por varias partes de nuestro cuerpo y que viajan por nuestra sangre para protegernos de los gérmenes que nos encontramos todos los días. Para ayudar a tu sistema inmunológico consume Vitamina C, que se encuentra en cítricos, verduras, hortalizas, papas.

Vitamina A. La encuentras en la leche, mantequilla, yema de huevo, hígado de res, zanahorias, espinacas.

Complejo B. Carne, cereales integrales, huevo.

Y Hierro. Lo encuentras en hígado de res, carnes rojas, yemas de huevo, legumbres y pescado.

Recuerda que en la estación 4 se absorben los nutrientes y se llevan por la sangre a los órganos que lo necesitan, pues es el sistema circulatorio donde se realiza este viaje.

Lo que comemos influye en lo que pasa con nuestro cuerpo, cuánto crecemos, en nuestro peso, en la salud de la piel, en los ojos, el cabello y en nuestras emociones, por eso elige alimentos que enriquezcan tu cuerpo.

Buenos días ⛅, ya es lunes 26 de octubre, hoy es día de San Evaristo. La temperatura 🌡 actual en #NuevoLaredo es de 26°C. Te compartimos la portada del periódico impreso 📰 de hoy. Entérate de todas las noticias a través de nuestro portal 📱 https://t.co/LAew8oTKvf pic.twitter.com/hhixUfZKkp — El Mañana (@ElMananaOnline) October 26, 2020