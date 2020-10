Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 26 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de quinto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 26 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: Videos y clases en vivo de 1° de primaria 26 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

GEOGRAFÍA

Climas del mundo y su clasificación

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás como se encuentran distribuidos los climas en los continentes, que factores los modifican y su importancia para la vegetación, la fauna y las actividades humanas.

¿Qué hacemos?

Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante: Climas del mundo y su clasificación.

El clima son las condiciones atmosféricas que caracterizan una región, lo podemos relacionar con el lugar en donde vives si es una región boscosa, esto hace que el clima sea frío.

La palabra clima proviene del griego Klima, lo cual hace referencia a la inclinación del sol. Los climatólogos especifican qué clima hay en determinada región. Cuando hace mucho sol y de pronto llueve, significa que cambió el tiempo, pero no el clima.

Hay climas distintos porque todos los países están situados en diferentes altitudes y latitudes del planeta, recuerdas que ese tema ya lo hemos visto en clases anteriores.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Si observas los que habitan cerca del Ecuador (es decir, la línea que divide y corta el globo terráqueo en dos mitades de forma horizontal) verás que tienen temperaturas altas, debido a que los rayos del Sol llegan en forma perpendicular y calientan más esa zona provocando más lluvias.

Para que haya diferentes climas también influye, la humedad, la presión atmosférica, los vientos, la temperatura y las precipitaciones.

El clima se clasifica en 5 tipos:

El clima Tropical : Es un tipo de clima cálido habitual de la zona que rodea al Ecuador, en sus diferentes latitudes. En este tipo de clima difícilmente se producen heladas y la temperatura nunca desciende abajo de cero grados centígrados. Sin importar si es árido o húmedo.

Esta región ha sido definida como aquella situada entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Como ya lo hemos visto en clases anteriores.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la imagen podemos observar, en el centro una zona marcada en amarillo la cual es la más calurosa. Los climas tropicales tienen una temperatura aproximadamente de 24° a 28° centígrados.

El clima Templado : Es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío.

Puede definirse como aquel de lluvias moderadas durante todo el año o parte del año, con sequías esporádicas, veranos de suaves a cálidos e inviernos de frescos a fríos. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene un clima templado.

Los climas fríos: Son los que registran bajas temperaturas y se hallan ubicados entre los trópicos y los círculos polares. Los lugares con este tipo de clima son los que se ubican más lejos del Ecuador, pero más cerca de los polos.

El clima Seco: Es un tipo de clima en donde la evaporación supera a la humedad proveniente de la precipitación. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, estos climas se caracterizan por una precipitación real menor.

El clima Polar : es un clima muy frío característico de zonas polares y de gran altura, donde puede predominar una vegetación muy escasa llamada tundra o donde hay nieves perpetuas. Es común que este tipo de clima se encuentre en zonas glaciares o cercanas al círculo polar. Se trata de un clima extremo y uno de los más deshabitados del mundo

Entre más lejos del Ecuador más frío hace y los rayos del sol no llegan tanto y el frío tan extremo se origina debido a su lejanía al Ecuador.

VALORES

En los zapatos del otro

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el desarrollo de situaciones en las que se favorece o afecta el bienestar de alguien, a diferenciar el buen trato de un mal trato y cómo nos puede hacer sentir una acción de buen trato favoreciendo el bienestar de las niñas y los niños, cuando reciben un trato digno, cuidado y amor.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la clase de hoy lee la siguiente historia.

La Pirata: sentada sobre su cofre, llora, tiene un pañuelo en la mano.

Lolo: El Loro trata de consolarla.

Lolo: ¡Gawk! Ya, a ver, respira y cuéntame bien, ¿qué fue lo que pasó?

Entre sollozos, la Pirata explica.

Pirata: Hoy había un gran baile, el cual tenía mucho tiempo esperando. Llegué al lugar y estaba muy bonito todo, decorado con luces y velas. Había cosas deliciosas que comer y un grupo tocando en vivo. Pero desde que llegué sentí como todo mundo se me quedaba viendo feo. Cuando pasaba al lado de otros invitados podía notar que susurraban cosas. Incluso algunos se reían.

Lolo: ¡Gawk! ¡Oh, no!

Pirata: Una de las invitadas se acercó y me preguntó si yo estaba en el lugar correcto. Le dije que sí, que me invitaron. Luego ella me preguntó que por qué no me había arreglado. Le dije que me había puesto mi traje más nuevo. Ella se río. Y hasta se burló de mi parche en el ojo.

Lolo: ¡Gawk! Que horrible persona. No les hagas caso. Yo creo que tu parche es muy lindo, y combina con el mío.

Pirata: ¡Yo solo quería bailar!

¿Qué tal? Pobre pirata, ¿no?

No se merecía para nada ese mal trato. ¿A ti te molesta cuando te tratan mal?

Cuando me tratan mal siento mucho enojo e impotencia. En cambio, cuando me tratan bien, como cuando voy a la tienda de la esquina y la señora me saluda por mi nombre y me sonríe, me siento muy bien.

Observa las siguientes imágenes y trata de identificar en ellas “un buen trato” y “un mal trato”.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En tu bitácora de vida o en tu cuaderno, separa dos columnas y apunta en cuál columna va cada una de las imágenes “un buen trato” y “un mal trato”.

La empatía es la capacidad de comprender lo que el otro siente, va más allá de ponerse en el lugar de otra persona, o como dicen, ponerse en los zapatos del otro. Nos sirve para relacionarnos entre todos de una forma armónica y nos dará como resultado ayudar o recibir ayuda efectiva.

Es pensar como me sentiría en esa situación o como me gustaría que me hicieran sentir si a mí me estuviera pasando eso que le pasa a la otra persona.

El trato digno es aquel que no discrimina o humilla, todos merecemos dignidad y respeto. Sin importar la edad, color de piel, género, la forma en que pensamos, etc.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 02:30.

Derecho a la igualdad y no discriminación.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Viste cómo Luis, sin darse cuenta, estaba tratando mal a sus amigas?

Las estaba discriminando por el simple hecho de ser niñas, con una idea falsa de que existen juegos para niñas y para niños. Eso sin duda es un mal trato hacia ellas.

Pero luego sus amigos le recordaron situaciones en las que Luis había tomado acciones que favorecen el bienestar de los demás. Su actitud era amorosa, incluyente, cuidando la dignidad de sus amigas y amigos. Es muy importante que los demás le hicieron ver a Luis que estaba actuando de esa manera, explicándole de manera clara y tranquila, le expusieron sus puntos de vista y cómo se sentían al respecto. Esto generó en Luis un sentimiento de empatía que le hizo recapacitar y cambiar de actitud.

ARTES

¡Segunda llamada, segunda!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ensayar una pieza teatral que selecciones para mejorar su ejecución.

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos con la adaptación de la obra “Francisca y la muerte”, diseñaremos la escenografía, los personajes y algunos aspectos técnicos para el montaje.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ensayar una pieza teatral que selecciones para mejorar su ejecución.

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos con la adaptación de la obra “Francisca y la muerte”, diseñaremos la escenografía, los personajes y algunos aspectos técnicos para el montaje.

Qué te parece si comenzamos por responder la duda a Vania sobre los personajes, primero debe conocer sus personajes y después diseñarlos.

DISEÑOS DE PERSONAJE (VESTUARIO, ACCESORIOS Y MAQUILLAJE, CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES)

Para conocer los personajes, primero tienen que analizar el libreto de la obra, hacer un estudio cuatridimensional del personaje, es decir cuatro aspectos a identificar del personaje que son los siguientes:

Aspecto físico, en el cual identificará su raza, edad, sexo, así como sus rasgos físicos, como puede ser su estatura, color de piel, de ojos, edad.

Aspecto social (nacionalidad, ocupación, estrato social, gustos y pasatiempos).

Aspecto psicológico (normas morales por las que se guía, actitud frente a la vida, filosofía personal, valores, ambición, contratiempos y desengaños, temperamento, complejos e inhibiciones, carácter, cualidades y facultades intelectuales, inteligencia e Imaginación).

Aspecto teatral (participación del personaje en la obra).

Tienen que saber cómo será su obra. Por ejemplo, para la puesta en escena del cuento de “Francisca y la muerte”, estamos pensando que será campechana, teatro de títeres y en vivo, así tendrán que hacer los bocetos de los personajes si son títeres y otro boceto si se tienen que caracterizar los actores.

DISEÑO ESCENOGRÁFICO

Por ejemplo, la elaboración de la escenografía donde se desarrolla el cuento de “Francisca y la muerte”, se hará colocando el mobiliario, utilería y decorados.

Observa lasiguiente cápsula relacionada a la escenografía, utilería y mobiliario del minuto 1:51 al 3:50.

Realización de la escenografía y utilería de su puesta en escena.

La escenografía, el mobiliario, decorado y utilería se elabora acorde a las escenas que se plantean en la obra y se elaboran con los materiales que se puedan conseguir.

La elaboración de la escenografía, así como la de los personajes se hace con el material que se tenga y según las posibilidades.

Por cierto ¿cómo le estará quedando el teatrino a Dany? Para la presentación del cuento de “Francisca y la muerte”.

Qué te parece si le llamamos y nos explique cómo está quedando.

Video llamada Dany

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

DISEÑOS TÉCNICOS (FORO, CABINA)

Me encantó la propuesta de Dany, se va a ver espectacular el escenario, con las luces y sonido, los personajes se van a ver de lujo.

Para la presentación del cuento de “Francisca y la muerte”, se hará el diseño de iluminación y de sonido y para el foro diseñarán la intervención de los tramoyistas, el trazo escénico, cambios de escena, cuándo será con teatrino y cuándo con personas.

SALUD E HIGIENE

Lo que como nutre mi sistema inmune

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a diseñar menús para incrementar en su refrigerio escolar el consumo de agua simple potable, frutas, verduras, cereales enteros e integrales, leguminosas y pescado, con base en una guía alimenticia.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a establecer una relación entre los sistemas digestivo, circulatorio y músculo-esquelético.

¿Sabes qué es el sistema digestivo?

El sistema digestivo se encarga de separar las toxinas y los nutrientes de los alimentos para que sean absorbidos o desechados de nuestro cuerpo.

El sistema circulatorio es como una red que se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo nuestro cuerpo ¡Es como si tuviera una autopista dentro de ti!

Transporta la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón y del corazón a todos los territorios del cuerpo por medio de las arterias.

Ahora vamos a ver los músculos. Pero esta vez la exploraremos con un video. Vayamos a verlo y a realizar la actividad física que nos propone.

Actividad 1.

Observa y realiza los ejercicios en casa:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Qué tal, te la pasaste bien? Nada más divertido que mover nuestro cuerpo, realizar actividades físicas, deportivas, lo que sea para que nuestro cuerpo se mantenga en las mejores condiciones.