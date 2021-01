Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 27 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 27 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Figuras para decorar II

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de cómo son las caras que tienen los cuerpos geométricos.

¿Recuerdas la clase anterior? en esa clase viste las figuras geométricas con ayuda del cuento de Figulandia, pudiste conocer los nombres de las figuras y algunas de sus principales características.

También viste un video donde se escondían algunas figuras, hoy buscarás estas mismas figuras en algunos de los cuerpos geométricos.

¿Qué hacemos?

¿Conoces algún cuerpo geométrico? ¿Dónde lo has visto? ¿Sabes cómo son sus caras?

Vas a conocer más acerca de estos cuerpos geométricos. Para hacerlo buscarás las figuras que se encuentran en sus caras.

Ahora verás un video donde se presentan algunos cuerpos geométricos y te ayudará a aprender sus nombres, así como algunas de sus características.

Pon mucha atención a las caras de los cuerpos geométricos, identifica qué figuras son las que aparecen en ellas, toma nota en tu cuaderno las figuras que logres identificar.

Video 2. Cuerpos geométricos. Características.

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=1168&load=1276&n=2

Ya pudiste conocer más los cuerpos geométricos y algunas características de ellos, ¿Qué figuras geométricas lograste identificar en el video?

En el dado se pueden ver cuadrados, su nombre como cuerpo geométrico es cubo. El cubo tiene caras cuadradas y son 6.

En el bote de leche hay varios rectángulos ya que sus caras están formadas por rectángulos, ese cuerpo geométrico se llama prisma rectangular.

En casa, ¿Puedes identificar estas figuras en muchos de los objetos que tienes?

Ahora realizarás un ejercicio, en casa toma una caja de medicamento o cualquier otra que tengas y obsérvala. ¿Qué figuras puedes encontrar en la caja? ¡Rectángulos! toma tu cajita y pon una cara de ella pegada a tu libreta, con tu lápiz dibuja el contorno, vamos observando que figura se forma.

¡Muy bien! es un rectángulo, porque vemos que son dos pares de lados iguales.

Ahora toma un vaso de plástico de tu cocina, ¿Qué figura puedes encontrar en el vaso? Obsérvalo muy bien por todas partes, ponlo sobre tu libreta y dibuja la base del vaso para que puedas observar qué figura es, en la parte de abajo del vaso hay un círculo.

Eres un gran observador y conoces muy bien las figuras, ahora, vas a crear una secuencia de figuras, para eso repetirás el mismo procedimiento que hiciste anteriormente, pega dos hojas de tu cuaderno o de reciclaje para que puedas tener más espacio para hacer la actividad.

Primero marca la caja de medicina y después el vaso, así hasta que consigas una línea completa con las figuras que marcaste. ¡Muy bien ya terminaste! ahora tienes una secuencia de figuras.

Ya sabes que usaste una caja de medicina y un vaso, pero ¿Conoces el nombre de los cuerpos geométricos que acabas de utilizar? la caja de medicina se conoce como un prisma rectangular, porque tiene dos bases rectangulares y cuatro caras rectangulares, de ahí su nombre.

Observa la siguiente imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-fuwnb

El vaso representa un cilindro, con dos caras circulares como base, observa la imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-flneh

Para encontrar las figuras geométricas debes ser muy observadora u observador y conocer las características de ellas y de los cuerpos, para ello vas a repasar lo que has estado haciendo hoy. Revisa tú libro de texto en la página 59 observa que aparecen 4 cuerpos geométricos, ¿Qué figuras puedes identificar ahí?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/59

Ahora que ya las encontraste, revisa que cuerpo geométrico se utilizó para formar la primera línea de sellos, para ello puedes imaginar cómo quedaría el cuerpo geométrico si lo pegas a tu cuaderno y dibujas el contorno de su base, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué figura crees que quedará?

¿Cuáles cuerpos se usaron para la segunda fila de sellos? observa las figuras. Con ayuda de tus familiares continúa en la siguiente página.

Para terminar la clase de hoy observa la página 61 de tu libro, ¿Qué figuras observas ahí?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/61

Ahora puedes identificar, ¿Qué cuerpo geométrico se utilizó para poner un triángulo como sello? y ¿Cuál para un hexágono? el cuerpo geométrico llamado pirámide tiene caras en forma de triángulo, observa la siguiente imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-bmhqy

¿Cuál cuerpo geométrico tiene alguna cara hexagonal? ¿Ya sabes cuál es? ¡Muy bien! el prisma hexagonal, este es el cuerpo geométrico que tiene dos caras en forma de hexágono por lo que se puede usar para hacer el sello del hexágono, observa la imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-huhnn

Es fácil identificar los cuerpos geométricos que se usaron para hacer estas figuras, tal como lo hiciste el día de hoy centrándote en sus características, principalmente en las figuras que forman sus caras, aspectos que seguiremos trabajando en las siguientes clases

CIENCIAS NATURALES

Interacciones en los ecosistemas

¿Qué vamos a aprender?

Hoy conocerás cómo es que interaccionan los factores biológicos y físicos de los ecosistemas.

Recuerda tener a la mano cuaderno y pluma para anotar lo que consideres importante o interesante.

¿Qué hacemos?

Como recordarás, en la clase pasada hablamos de los factores que conforman un ecosistema, ¿Recuerdas cuáles son?

Seguramente fue muy interesante identificarlos después de haber visto el video donde Simeón mostró el ecosistema donde vive que es la selva de Chiapas, ahí vimos hongos, árboles, murciélagos, muchas plantas, y también nos contó que había animales que llegan a beber el agua que se acumula en las hojas de unas plantas llamadas “bromelias”.

Explicó algo muy interesante, sobre una planta: Dijo que los murciélagos de esa región comen unos frutos y cuando van volando dejan caer su excremento en las ramas de unos árboles que son muy altos. De las semillas de ese fruto sale una planta que, al crecer, rodea el tronco del árbol y lo aprieta hasta que lo estrangula y muere, por eso, a esa planta la conocen como “matapalo”.

En un ecosistema podemos identificar dos tipos de factores: unos son los biológicos y otros los físicos.

Los factores biológicos son los seres vivos, como animales, plantas, hongos, bacterias y otros organismos que no vemos a simple vista. Los factores físicos son el suelo, la luz solar, el agua, el clima y el aire, es decir, lo que no tiene vida.

Observa a tu alrededor e identifica los factores físicos y biológicos que están presentes en tu entorno, un elemento que, aunque no lo puedes ver está presente, es el aire ¿Cómo puedes saber que está presente?

Para comprobarlo es muy fácil, necesitarás una hoja de papel, y si agitas la mano junto a la hoja podrás ver cómo el aire la mueve, como sucede con las hojas de los árboles en un día de viento, los seres vivos necesitamos aire para vivir.

Para vivir muchos seres vivos necesitamos el oxígeno del aire que respiramos. El aire es una combinación invisible de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, que carece de olor y de sabor. No olvides, que el aire se puede contaminar, por eso es muy importante cuidar su calidad, ya que de ello depende nuestra salud, al igual que la de otros seres vivos.

Además del aire otros factores físicos son la luz y el calor del sol, y entre los biológicos estamos nosotros.

Observa con atención el siguiente video del minuto 01:40 al minuto 02:44 para que identifiques los factores qué están presentes en el lugar donde vive Ana Gabriela.

Video: “Ventana a mi comunidad Tseltales – Mi entorno”

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Qué fue lo que te gustó más del video?

¿Cómo es el lugar donde vive Ana?

¿Qué semejanzas o diferencias tiene el lugar dónde vives?

¿Qué factores físicos y biológicos pudiste identificar?

Ese lugar tiene muchos árboles, nubes y animales, es muy bonito, como viste en la clase pasada hay muchos ecosistemas en México y sus características de suelo, humedad y clima determinan el tipo de plantas y animales que en ellos habitan.

Los factores biológicos, que son los seres vivos, como plantas, animales, bacterias, y hongos interactúan y mantienen en equilibrio al ecosistema, en conjunto con el suelo, el clima y la humedad, que son los factores físicos. Es muy importante que estos factores se encuentren en equilibrio, porque como viste en la sesión anterior la alteración en alguno de los componentes afecta a los demás.

En un ecosistema los organismos están en una permanente interacción, por ejemplo, en el bosque, los pájaros se alimentan de insectos y gusanos; a su vez, estos insectos y gusanos se alimentan de las hojas de las plantas. Las hojas que caen al suelo se descomponen y, por acción de hongos y microorganismos, se incorporan como nutrimentos al suelo, además, todos los seres vivos que habitan en el bosque necesitan y utilizan la energía del sol, el aire y el agua para vivir.

En un ecosistema se puede decir que hay equilibrio cuando se dan determinadas condiciones ambientales en las que los diferentes organismos que en él habitan tienen un tamaño poblacional y hábitos alimenticios que se mantienen constantes durante el transcurso de su existencia.

¿Sabes que es el tamaño poblacional? comencemos por definir que es población.

La población se compone de todos los organismos de una especie que vive en un área determinada, el tamaño poblacional será el número o cantidad de organismos de una especie que habita un lugar o espacio determinado.

Por ejemplo, en el bosque la población de una especie de conejos estará integrada por todos los conejos de esa especie y el tamaño poblacional de los conejos será el número total de conejos en ese bosque, por ejemplo, si son 250, ese es su tamaño poblacional.

Si en un ecosistema crece demasiado la población de una especie, por ejemplo, los 250 conejos aumentaran a 400 se puede perder el equilibrio del ecosistema, porque la población va a necesitar más recursos para poder sobrevivir y ese crecimiento puede alterar el ecosistema.

Los ecosistemas son modificados constantemente por los organismos, y cambios en el viento, el agua y otros fenómenos relacionados con el ambiente, por ejemplo, las erupciones volcánicas e incluso los temblores o sismos.

Los cambios pueden ser positivos o negativos, algunos pueden afectar una zona o incluso, a todo el planeta, por esa razón hay que evitar acciones que puedan alterar el equilibrio entre los factores físicos y biológicos, como la cacería, los incendios, la deforestación o la contaminación.

Algunos de esos cambios en los ecosistemas son causados por fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando llueve demasiado, algunos ríos se desbordan y esto puede ser negativo, porque destruye las casas o termina con los cultivos de los campesinos, pero esto también puede relacionarse con acciones humanas que provocan cambios en el clima.

En el caso de los fenómenos naturales hay que tener en cuenta que, aunque pueden causar daños, como los huracanes, también pueden ser benéficos, porque renuevan positivamente los suelos en los terrenos haciéndolos más fértiles, todo lo que ocurre en la Tierra tiene impacto en quienes en ella vivimos.

Ahora hablaremos del agua, es un factor fundamental para el sostenimiento de la vida en los ecosistemas y, por lo tanto, en el planeta, según las características del clima y la abundancia o escasez de las lluvias, las plantas han desarrollado adaptaciones en su estructura para aprovechar el agua en su forma líquida.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm#page/61

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm#page/64

En las zonas de matorral o desérticas, las plantas retienen la poca agua de lluvia o de vapor, en sus hojas y tallos gruesos; en contraste, la lluvia que se precipita en las selvas y los bosques es tan abundante que la vegetación deja escurrir una parte al suelo promoviendo así a la filtración de agua al subsuelo.

Otro de los ecosistemas de México es el bosque de pino-encino, seguramente recuerdas que lo viste la clase anterior, pues en este tipo de bosque, el agua se congela o cae en forma de nieve, escarcha o granizo, así que los pinos tienen hojas con una cubierta que evita su congelación.

Hay ecosistemas con climas donde hay sequía durante varios meses y lluvia el resto del año; en la temporada de lluvias las plantas crecen, florecen, dan frutos y semillas antes de la siguiente sequía.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/62

El agua en forma de lluvia, granizo, escarcha, neblina o nieve, abastecen lagos, ríos, lagunas y mares, mantienen la humedad en bosques, selvas matorrales, desiertos, manglares y zonas costeras, lo que favorece la existencia de numerosos seres vivos.

En México, la lluvia es la principal fuente de agua que se distribuye de distinta forma en nuestro país, por ejemplo, las zonas centro y norte son áridas o semiáridas, porque reciben poca lluvia, mientras que los estados del sur y sureste reciben casi la mitad de agua de lluvia que cae en el territorio nacional, de manera que podemos reconocer que la abundancia o escasez de agua es un factor físico que interviene en la distribución de los ecosistemas en nuestro país, como lo observamos en el mapa de la clase anterior. ¿Lo recuerdas?

Así como las plantas de las zonas áridas, como los matorrales o pastizales, son diferentes a las de zonas de mucha lluvia, es decir, las selvas o los bosques, también los animales son diferentes dependiendo de la región.

Aunque hay especies animales que viven tanto en regiones húmedas como en zonas de pastizales, como es el caso del jaguar.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/64

El jaguar se encuentra desde la selva de Yucatán hasta los pastizales de Tamaulipas.

Ahora verás otro ejemplo de interacciones que hay en los ecosistemas, el siguiente video conocerás el caso de una planta muy especial que habita en la selva de Chiapas, pon mucha atención, observa hasta el minuto 05:21

“Choles. Un rey en mi selva”

¿Qué opinas de esa planta? esa planta habita únicamente en la selva lacandona de ahí proviene su nombre, por lo pequeña que es los botánicos no la habían identificado, ellos son los especialistas que estudian las plantas.

También pudiste ver cómo se interrelacionan los organismos para sobrevivir, la Lacandonia además de estar asociada con hongos para nutrirse habita en un ambiente con características particulares en donde la luz es muy escasa hay mucha humedad y más plantas que están en proceso de descomposición.

Para finalizar observa el siguiente video del minuto 0:05 al minuto 03:50, en el aparecen ejemplos que se han visto el día de hoy.

“CONABIO Karaoke de vida”

En la clase de hoy aprendiste acerca de las interacciones entre los factores biológicos y físicos en los ecosistemas que están relacionados y favorecen el desarrollo de organismos tan interesantes y especiales como la Lacandonia Schismatica, si uno se llegará a modificar provocara cambios en todo el ecosistema, lo que puede poner en riesgo la supervivencia de los seres vivos que habitan en él.

LENGUAJE

Juguemos con las palabras

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás de una manera divertida otras formas de expresarnos, jugando con las palabras lograrás diferenciar un refrán, una adivinanza y un trabalenguas.

¿Qué hacemos?

Usarás tu imaginación para experimentar cómo se pueden ocupar las palabras de muchas formas, descubrirás que existen diferentes maneras para poder expresarnos, utilizando refranes, adivinanzas y trabalenguas.

Recuerdas, ¿Qué es un refrán?

Los refranes son frases breves que tienen un mensaje, una especie de consejo o de lección y se pueden aplicar a situaciones muy diferentes.

Por ejemplo:

Más vale pájaro en mano que ciento volando

Significado: Refiere a que es preferible enfocarse en algo que es seguro que en muchas cosas que no son tan seguras.

De tal palo, tal astilla

Significado: los hijos siguen las mismas costumbres o mantienen las mismas cualidades que sus padres.

Los refranes te invitan a imaginar y a reflexionar sobre temas importantes.

Ahora verás que es un trabalenguas.

Como bien te suena, los trabalenguas son juegos de palabras súper divertidos, no son muy fáciles de pronunciar y hay veces que se te traba la lengua, es por ello su nombre.

¿Quieres conocerlos? observa el siguiente video.

“Trabalenguas”

https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-recurso/3960

Nadie silba como Silvia silba

por qué el que silba como Silvia silba

es porque Silvia le enseñó a silbar.

¿Qué te pareció? inténtalo poco a poco y después aumenta la velocidad, verás que es muy divertido.

Los trabalenguas son oraciones o textos breves con palabras difíciles de pronunciar. Suele utilizarse a modo de juego y aunque creas que su intención es trabarte la lengua, al contrario, sirven como ejercicio para lograr una pronunciación clara.

Los trabalenguas son divertidos y podemos decirlos con ritmo, observa el video que se presenta a continuación.

“Te reto a… Decir un trabalenguas con ritmo”

Investiga otros trabalenguas e intenta decirlos con ritmo, retoma el ejemplo presentado en el video anterior. Por ejemplo:

Me trajo Majo tres trajes

Tres trajes me trajo Majo.

Existen diferentes maneras de exponer un trabalenguas. Se pueden hacer preguntas mientras los décimos, por ejemplo:

Pancha plancha con cuatro planchas.

¿Con cuántas planchas plancha Pancha?

También se pueden utilizar los trabalenguas para contar historias. Pon mucha atención y mira este ejemplo.

“Vitamina Sé Cápsula 11 Trabalenguas”(Narración)

Diviértete intentando contar historias con trabalenguas, es muy entretenido.

Las formas de expresarnos son muy diversas, el español cuenta con un repertorio muy amplio que da oportunidad de echar a volar nuestra creatividad, nuestra inteligencia y nuestra imaginación.

Otra forma de ejercitar nuestra mente se logra a través de las adivinanzas, un acertijo planteado en forma de rima. La adivinanza pone a prueba tu habilidad para resolver problemas.

Intenta resolver las siguientes adivinanzas, concéntrate y pon toda tu atención en los siguientes videos.

“Vitamina Sé. Te reto a responder esta adivinanza”

Me pisas y no me enojo

Me cepillas si me mancho

Y con mi hermano gemelo

Bajo tu cama descanso.

Ahora piensa cual puede ser la respuesta, será, ¿El piso? serán ¿Las pantunflas? aunque las pantunflas no se cepillan si se manchan, ni tampoco las chanclas de baño.

Los zapatos es la respuesta correcta de esta adivinanza. ¿Fue esa tu respuesta?

Veamos qué tal te va en la siguiente. Observa y escucha.

“Vitamina Sé. Te reto a Dibujar la respuesta a esta Adivinanza”

Me escriben con cuatro letras

Significo claridad

Si me quitas una letra

Queda una nada más

¿Ya sabes qué es? la respuesta de esta adivinanza es ¡Luna! porque luna significa claridad en medio de la noche y si le quitamos una letra, en este caso la letra “L” queda la palabra una y nada más.

¡Felicidades por resolver el acertijo! de lo que has aprendido hoy haremos un recuento basando todo en un cuadro comparativo, donde identificarás las características del refrán, la adivinanza y los trabalenguas.

Trabalenguas:Son oraciones o textos breves con palabras difíciles de pronunciar. Suele utilizarse a modo de juego y aunque creamos que su intención es trabarte la lengua, al contrario, sirven como ejercicio para lograr una pronunciación clara.

Adivinanzas:Acertijo planteado en forma de rima. La adivinanza pone a prueba tu habilidad para resolver el enigma.

Refranes:Son frases breves que tienen un mensaje, una especie de consejo o de lección y se pueden aplicar a situaciones muy diferentes.

Pusiste al límite tu habilidad para resolver acertijos. Ejercitaste tu forma de pronunciar con los divertidos trabalenguas y además reflexionaste sobre el significado de los refranes.

Ahora sabes distinguirlos entre sí e identificar sus principales características. ¿Te divertiste?

Sigue practicando cada una de estas habilidades en casa y pasa un rato ameno resolviendo enigmas, pronunciando palabras extrañas o bien compartiendo reflexiones.

HISTORIA

Explorando nuevas tierras

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con los viajes de exploración hacia nuestro continente, a través de las experiencias de los viajeros que llegaron a estas tierras.

Como lo viste en la clase anterior, conocerás diferentes fuentes históricas donde se puede obtener diversa información sobre estos viajes.

¿Qué hacemos?

Imagina cuantas historias hay de navegantes, exploradores y de la población de los lugares a donde llegaron. Toda esta información la podemos obtener de diarios de viaje o cartas. ¿Te gustaría saber qué comían durante esos viajes a través de algunos testimonios? a continuación, conocerás más sobre esas experiencias:

Antonio de Guevara, que viajó en 1539 y dice que: “Todo lo que se come es corrompido y aún con el agua es menester perder los sentidos del gusto, olfato y vista por beberla y no sentirla. Hombres mujeres, mozos y viejos, sucios y limpios, todos van pegados unos con otros; y así juntó a uno que regüelda, otro vomita, otra suelta los vientos”.

Antonio Vázquez de Espinosa,de 1622, dice: “Los bizcochos que lograron rescatar tuvieron que vigilarlos día y noche contra los asaltos de las ratas, que seguían hambrientas. Vázquez de Espinosa calcula que, además de las mil que ya habían matado, mataron tres mil ratas más que eran como pequeños conejos. Las raciones de bizcocho y de agua se acortaban cada vez más, sólo podían beber medio cuartillo de agua. Una lluvia bienhechora remedia la necesidad de agua por unos días, pero tras 73 días de navegación ya no tienen nada que comer ni que beber, y comienzan a comerse a esos animales”.

Fray Tomás de la Torre,(compañero de Bartolomé de las Casas) menciona: “Hay pocas ganas de comer, la sed que se padece es increíble, acreciéntela ser la comida bizcocho y cosas saladas. La bebida es medida cada día, vino lo bebe quien lo lleva. Hay infinitos piojos y la ropa no se puede lavar porque la corta el agua de mar”

No todo es pesar en su narración, también nos habla de algunas diversiones durante el trayecto.

Según él, pese a las malas condiciones no carecían de algunas diversiones, se cantaba y acompañaba con la guitarra, se organizaban peleas de gallos, bailaban o hacían representaciones teatrales, también se mataba el tiempo jugando a las cartas o dardos. La lectura era otra actividad; los libros, como también lo estudiaremos más adelante, fueron pasajeros importantísimos en estas embarcaciones que llegaban a América desde Europa.

Como verás es muy interesante conocer la vida cotidiana de estos procesos históricos. Recuerda que la Historia también estudia la experiencia de las personas.

Ahora continuarás viendo los viajes de Cristóbal Colón, además del que estudiaste el día de ayer, realizó tres viajes más entre Europa y nuestro continente.

En su primer viaje, que realizó entre 1492 y 1493, recorrió el noreste del Caribe. La primera isla a la que llegó, San Salvador, hoy forma parte de las Bahamas, también llegó a Cuba y a la isla de La Española, donde hoy están República Dominicana y Haití.

Observa la imagen del mapa.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4HIA.htm?#pa ge/79

Cuando Colón regresó a España, se presentó ante los reyes que habían financiado el viaje, sobre este encuentro hay un relato del cronista Francisco López de Gómara.

Francisco López de Gómar, “Presentó a los reyes el oro y las cosas que traía del otro mundo; y ellos y cuantos estaban delante se maravillaron mucho en ver que todo aquello. Elogiaron los papagayos, por ser de muy hermosos colores: unos muy verdes, otros muy colorados, otros amarillos, y pocos de ellos parecían a los que de otras partes se traen. Las hutias o conejos eran pequeñitos, orejas y cola de ratón, y el color gris. Probaron el ají, especia de los indios, que les quemó la lengua, y las batatas, que son raíces dulces, y los gallipavos, que son mejores que pavos y gallinas. Maravillándose que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen pan de aquel maíz, lo que más miraron fue los hombres, que traían cercillos de oro en las orejas y en las narices”.

Después de ese encuentro, Colón reunió 1,500 voluntarios y emprendieron su segundo viaje, que duró de 1493 a 1496. Los nuevos viajeros fundaron una nueva colonia, llamada La Isabela, en la actual República Dominicana. Colón continuó su exploración hacia la isla de Jamaica. Su tercer viaje comenzó en 1498 y se prolongó dos años, hasta el 1500. En esa ocasión llegó a la actual Venezuela.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4HIA.htm?#page/79

El navegante Américo Vespucio, descubrió que Colón no había llegado a Asia, sino a un nuevo continente.

Es por ello por lo que nuestro continente se llama América. Colón intentó buscar alguna ruta navegable que le permitiera atravesar esa masa de tierra y llegar a Asia.

En un cuarto viaje, llegó a los actuales Costa Rica, Honduras y Nicaragua, pero nunca logró encontrar un paso marino para continuar rumbo a Asia.

A partir de los viajes de Colón, diversos navegantes comenzaron a explorar Centroamérica. Como puedes ver en la línea del tiempo del Libro de Texto Gratuito las primeras expediciones que llegaron a nuestro actual territorio fueron las de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, quien zarpó desde Cuba y la de Juan de Grijalva en 1518.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4HIA.htm?#page/80

El gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, con el objetivo de aumentar su poder y riqueza, envío estas tripulaciones para explorar los territorios y elaborar un informe sobre las riquezas, en particular buscaban oro, ya que este lo intercambiaban por productos asiáticos de los que se hablaron en la clase anterior.

Francisco Hernández de Córdoba intentó recorrer la península de Yucatán, pero al parecer los contenedores de agua tenían fugas y frecuentemente debían poner pie en tierra para buscar pozos. En muchas ocasiones fueron atacados por los mayas, por lo que tuvieron que hacerse a la mar hacia Florida y de ahí de vuelta a Cuba. Cabe señalar que Hernández de Córdoba regresó herido a Cuba, y allí, falleció.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4HIA.htm?#page/80

Pese a este fracaso militar, la exploración motivó a los españoles. Diego Velázquez planeó una segunda expedición, ahora encabezada por Juan de Grijalva.

En 1518 Grijalva, al mando de cuatro navíos bien equipados, recibió la misión de retomar los esfuerzos de Hernández de Córdoba. Los primeros puntos a los que llegaron fueron la isla de Cozumel y la bahía de la Ascensión, en la reserva de la biósfera de Sian Ka’an. Posteriormente continuaron su expedición por la costa yucateca y de Campeche, hasta llegar a la desembocadura de un gran río en el actual Tabasco.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4HIA.htm?#page/80

La expedición navegó río arriba, pero sólo encontraron tierras cada vez más altas y montañas. Eso demostró que no había paso hacia el mar.

El río fue bautizado en honor al explorador, porque hoy es el río Grijalva, que recorre Chiapas y Tabasco.

Grijalva continuó navegando las costas de Tabasco y Veracruz, ahí entró en contacto con los totonacas y tuvieron noticias de Moctezuma, y varios tripulantes le insistieron en fundar una villa española en el continente. Sin embargo, Grijalva no había recibido esa orden y se negó.

A diferencia de la expedición de Hernández de Córdoba, la tripulación de Grijalva, en algunas poblaciones, no enfrentó resistencias incluso en algunas ocasiones recibieron metales preciosos.

Esta expedición sirvió para que los exploradores se enteraran de quiénes habitaban el territorio, qué recursos había y lo cartografiaron, es decir, trazaron los mapas.

Hernán Cortés

Un año después el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, planeó una nueva expedición, enterado de las tierras por conquistar, solicitó que la corona española lo nombrara adelantado de Cuba y le concedieran permiso para conquistar los territorios descubiertos. Debido a que Pedro de Alvarado y Francisco Montejo acusaron a Juan de Grijalva de no tomar decisiones y tener valor para adentrarse a tierra firme, Velázquez encomendó la nueva expedición a Hernán Cortés. Varias personas que acompañaron a Grijalva vieron la oportunidad de enriquecerse con un nuevo líder, estaban convencidos que tierra adentro de las costas del Golfo de México, existían grandes riquezas.

Es importante que tengas en cuenta que por estas razones es que estas tres expediciones son consideradas un antecedente en la caída de México-Tenochtitlan.

Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva encabezaron las expediciones hacia nuestro país, pero sería la expedición de Hernán Cortés la que derivaría en el proceso que conocemos como Conquista.

Según el cronista Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés se embarcó con menos de 700 hombres, 11 navíos, 16 caballos y armas de fuego. Era febrero de 1519 cuando salieron de Cuba. Una vez que llegó a tierras del actual territorio mexicano, recogió en cabo Catoche, ubicado en el actual estado de Quintana Roo, a Jerónimo de Aguilar; en lo que es hoy el estado de Tabasco se dio la batalla de Centla, ganada por lo españoles, el cacique obsequió a Cortés a Malintzin. Tanto Aguilar como Malintzin tuvieron un papel fundamental como intérpretes de Cortés.

Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, eran dos españoles que años antes naufragaron y estaban viviendo en la zona maya. De hecho, Gonzalo Guerrero se casó y tuvo descendientes, los primeros mestizos, entre españoles e indígenas, mucho antes de la conquista y colonización.

Ambos decidieron tomar distintos rumbos, Aguilar se unió a las filas de Cortés, mientras Guerrero se quedó con su familia y después pelearía junto a los mayas.

La ruta que siguió Hernán Cortés, desde que desembarcó en Veracruz hasta que llegó a México-Tenochtitlan la irás trabajando con más detalle en las siguientes clases.

Para finalizar, en esta clase estudiaste, que después de los viajes de Cristóbal Colón, desde Cuba se llevaron a cabo expediciones para explorar el continente. Las primeras exploraciones a nuestro territorio estuvieron lideradas por Francisco Hernández de Córdoba, en 1517, después Juan de Grijalva, en 1518 y finalmente en 1519 con Hernán Cortes, con esta expedición iniciará un proceso que se ha denominado Conquista y Colonia, que estudiarás más adelante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

