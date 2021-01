Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 27 de enero

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 27 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

Diferencias entre la población rural y urbana

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las diferencias de la población rural y urbana.

¿Qué hacemos?

El tema de hoy se relaciona, de forma estrecha, con los factores que propician la concentración y dispersión de la población.

Recuerda que las zonas de mayor concentración de la población son los espacios urbanos, es decir, las ciudades; mientras que, en las áreas rurales, en general, la población se encuentra dispersa.

Pero, ¿Cómo puedes saber si una localidad es rural o urbana?

La cantidad de población es el criterio más usado para definir si una localidad es rural o urbana. En el caso de México se ha establecido que si un lugar tiene menos de 2,500 habitantes es rural, y si rebasa esa cantidad es urbano.

Ahora bien, en otros países, ¿Cómo puedes distinguir a una localidad rural de una urbana?

En la mayoría de los países, para establecer la distinción entre lo rural y lo urbano, se toma en cuenta el número de habitantes de una localidad; pero la cantidad varía de acuerdo con las características de la población y las necesidades de cada gobierno. Por ejemplo, para que un asentamiento de población sea considerado ciudad, en Portugal y Suiza, debe haber más de 10,000 habitantes; en Nueva Zelanda más de 1,000 y, en Islandia son suficientes 200 personas para que una localidad tenga el rango de ciudad.

Eso podría significar que si en México se empleara el criterio que se usa en Islandia, ¿Tendríamos miles de ciudades? puede ser que sí, pero cabe señalar que en muchos países no solo se considera la cantidad de personas que viven en una localidad, sino que se toman en cuenta otros criterios adicionales como las actividades a que se dedica la gente y la disponibilidad de servicios.

Para conocer las diferencias entre una localidad rural y una urbana es necesario hablar de otras características. Para comprender de manera adecuada las diferencias entre una localidad rural y otra urbana tenemos que hablar de varias características que involucran a la población que vive en ellas.

La población rural es aquella que ocupa asentamientos pequeños y dispersos como: pueblos, granjas y rancherías, los cuales, en general, tienen una baja densidad de población. En cambio, las localidades urbanas son ciudades que pueden tener miles o millones de habitantes y su densidad de población llega a ser muy alta.

Por ejemplo, la ciudad china de Macao es la localidad con mayor densidad de población en el mundo, tiene más de 20,000 habitantes por kilómetro cuadrado, además de la cantidad de población y su grado de concentración, otra diferencia importante entre las poblaciones rurales y urbanas es que, en las primeras, mucha gente se dedica a las actividades primarias como: la agricultura, la ganadería, la pesca o el aprovechamiento forestal. En tanto que en las ciudades las personas se ocupan, mayoritariamente, de actividades como: la industria, el comercio y la prestación de servicios.

Los dos tipos de localidades son importantes porque en las zonas rurales se producen los alimentos y otras materias primas que se requieren en las áreas urbanas, en tanto que el dinero que se genera por la venta de esos productos propicia el desarrollo del campo. Por eso se dice que las localidades rurales y urbanas son complementarias, por ejemplo, la industria que se concentra de manera prioritaria en las ciudades no podría fabricar sus productos sin la materia prima que se genera en el campo; y los sitios turísticos de algunas zonas rurales tendrían muy pocos visitantes si los habitantes de las ciudades no acudieran a estos.

Otras diferencias relevantes que hay entre la población rural y urbana, son las que se refiere al estilo de vida, se considera que las localidades urbanas ofrecen un nivel de vida más elevado que las áreas rurales. Ello explicado por las mejores oportunidades de empleo, mayor acceso a servicios y la posibilidad de disponer de más tecnología en las ciudades. Mientras que, en las zonas rurales el acceso a servicios y a la tecnología, así como las oportunidades de empleo suelen ser limitados.

En algunas áreas rurales de países pobres, el acceso a la salud y la educación es muy restringido de lo que resultan diversos problemas como la desnutrición infantil y el analfabetismo.

Existen localidades rurales, sobre todo en los países desarrollados, en las que la población goza de un elevado nivel de vida como resultado de contar con empleos seguros y bien remunerados, tener acceso a servicios de calidad y a las innovaciones tecnológicas. Un ejemplo lo tenemos en Francia, país en el que las zonas rurales reciben considerables apoyos monetarios por parte del gobierno y otras instituciones, lo que permite un desarrollo rural destacado.

Las ventajas que tienen las personas que viven en las zonas rurales son varias, respecto de las personas que viven en las zonas urbanas. Una de ellas tiene que ver con la forma en que se relacionan las personas en la vida cotidiana. Como las zonas rurales están constituidas por poblaciones pequeñas, es común que los habitantes se conozcan entre sí y que interactúen de manera frecuente. De tal forma que la organización colectiva es más notoria que en las localidades urbanas en las que el individualismo es un rasgo cada vez más marcado, sobre todo, en las grandes ciudades.

¿Vivir fuera de grandes conglomerados urbanos también reporta alguna ventaja a los habitantes de las zonas rurales?

Desde luego que sí. Debido a la baja densidad de población y de viviendas, las personas que viven en localidades rurales llevan una vida en espacios abiertos donde el contacto con la naturaleza es más estrecho. En cambio, en las ciudades las personas enfrentan presiones por la contaminación del aire, del agua y del suelo; así como serios problemas como la sobrepoblación y el consecuente hacinamiento poblacional.

Como has visto, las diferencias entre las localidades rurales y urbanas son de distinto orden. De una ciudad al campo varía la densidad de población, las actividades a qué se dedica la gente, los servicios disponibles e incluso la forma de vida de las personas, las diferencias entre el medio rural y el urbano pueden ser vistas como oportunidades para complementar lo que cada lugar produce y resolver las necesidades y problemas de ambos espacios.

Tampoco debes perder de vista que entre las localidades urbanas hay diferencias notables, no tiene las mismas características, ni el mismo equipamiento, por ejemplo, una ciudad del Reino Unido que una ciudad de India. Y la misma lógica aplica para las localidades rurales, las cuales, pueden presentar muchas carencias en países pobres como Haití o Somalia y tener mejores condiciones en naciones como Francia o Canadá.

LENGUAJE

¡Clasificamos la información!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a clasificar información cuando consultas diferentes textos expositivos.

En la clase de hoy veremos cómo clasificar información cuando consultamos diferentes textos expositivos.

¿Qué hacemos?

Para nuestra clase vamos a buscar información sobre los ecosistemas; es un tema que has visto en la clase de Ciencias Naturales.

México es un país megadiverso en lo que refiere a la fauna y la flora, así como también a las personas y sus diferentes características culturales y lingüísticas.

Lingüísticas se refiere a las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país además del español.

En nuestra clase vamos a clasificar la información, con las actividades que haremos te quedará claro qué es clasificar, después veremos algunos criterios que te ayudarán a clasificar la información de los libros que consultas.

Seguramente el libro tiene animales de todo el mundo, sin embargo, para buscar el animal que tú quieres vas a tener que clasificar la información.

La palabra “clasificar” representa una acción que en realidad hacemos con frecuencia en nuestra vida diaria.

Por ejemplo, para buscar animales y clasificarlos puedes realizar columnas y anotar los que encuentres, por ejemplo: que vivan en el mar, como una tortuga y un caballito de mar, podrías escribir el título de esta, el cual sería “Animales del mar”.

Para buscar animales del desierto como una víbora, un escorpión, un coyote y hasta una lagartija. “Animales del desierto”, animales que vivan en el bosque como un oso negro, venado con su colita blanca, lince, tejón y lobo, “animales del bosque”.

Lo que hiciste fue registrarlos en estas columnas y clasificar; es decir, identificaste animales y los agrupaste de acuerdo con el lugar en donde viven.

Seleccionar es una práctica que forma parte de nuestras vidas, nos ayuda a ordenar y organizar. Para buscar en un libro algún tema en específico no es necesario que leas toda la información, primero tienes que tener claro lo que buscas en el texto para que identifiques la información, para que clasifiques y órdenes lo que te sirva.

En el ejemplo anterior pusiste tres categorías, pero puedes poner otras como “los animales que vuelan”, “los animales domésticos” o “los animales del desierto” o “los animales del bosque”, todo depende de lo que quieras buscar, en el libro seguro viene información sobre muchos animales, pero tu búsqueda únicamente va a dirigirse a aquellos animales que viven en el desierto.

Solo debes buscar e identificar lo que quieres saber, por ejemplo, para iniciar tu búsqueda e identificar información con la pregunta: ¿Qué animales viven en el desierto mexicano? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué comen?

Recuerda que los textos expositivos se utilizan para aprender algo. Son textos expositivos todos los que están incluidos en los libros de texto, en los libros de temas especializados, en los manuales de estudio, en las clases de los maestros y maestras, las notas sobre ciencia de los periódicos y las entradas de un diccionario.

Es así que los textos expositivos se encuentran en nuestra vida diaria más de lo que te puedes imaginar. Estos tipos de textos por lo general responden a una pregunta, en el caso específico en este caso sería “¿Qué animales habitan en México?” por ejemplo, de manera específica, dan respuesta a preguntas como ¿Cuáles son los animales del desierto?

Las siguientes preguntas: ¿Por qué el metro tiene llantas, pero dicen que es un tren? y ¿Qué es un meteorito? cada pregunta, trata un tema diferente, pero todas se realizan por el interés particular de cada persona por saber más sobre ese tema.

Muchas veces no encontraras un texto que te proporcione la respuesta como la esperas, la mayoría de las veces, con la información que encuentras en uno o más textos, vas dando respuesta a tus preguntas. Algunas veces las preguntas pueden estar escritas dentro del texto, pero otras veces no lo están.

¿Cómo dar las respuestas a tus preguntas?

Buscar los libros y/o textos vinculados al tema.

Revisar el texto para conocerlo: revisar el índice (si es un libro), revisar los títulos y subtítulos, si es otro tipo de publicación.

Mirar el interior para saber si tiene fotografías, cuadros y otras informaciones, relacionar las fotografías con los títulos y subtítulos.

Leer los subtítulos porque en ellos se abordan los subtemas.

Leer lo qué dice en la introducción.

Los tres textos que te mencioné al inicio tienen que ver con el tema central o con la pregunta inicial: Ciencias Naturales, los animales del mundo, ecosistemas.

Toma tu libro de Ciencias Naturales, quinto año, y observa el índice.

En el índice aparece el contenido del libro, si pones atención, vas a encontrar la información que buscas. Por ejemplo, el tema central del Bloque II es: ¿Cómo somos los seres vivos? Y también hay distintos apartados con información sobre la diversidad de los seres vivos y los ecosistemas. Lo anterior se observa de manera clara en el libro; sin embargo, en un artículo, capítulo u otro tipo de texto también se pueden identificar los títulos y subtítulos.

Ahora observa qué es lo que se presenta en el apartado de los ecosistemas, en el índice viene la página. Observa las imágenes: ¿qué tipo de imágenes presenta esta sección? ¿Cómo las relacionamos con el título de la sección?

Son animales y también lugares con diferentes características, las imágenes nos dan idea de lo que habla el texto. Ilustran y ejemplifican la información. Ahora, identifica los subtítulos del tema y otras palabras resaltadas.

Como observaste, todo el Bloque II tiene como título ¿Cómo somos los seres vivos? se puede ver que el tema de los ecosistemas también está resaltado y luego aparecen palabras clave en color verde, como “bosque de coníferas” o “bosque de pino encino”, más adelante hay subtítulos, como en “El ser humano y la naturaleza”.

Vienen resaltados con otros colores, como el texto de los climas del mundo. Es porque son importantes para el tema central, ahora puedes leer lo que dice al inicio del tema, lo que ubicas como introducción, puedes leer e identificar lo que te puede servir de ahí, puedes darte una idea de lo que puedes encontrar en las páginas que siguen.

Una vez que identificas que el texto es útil pues en él hay información que te puede servir para responder a la pregunta inicial, entonces, continúa con la lectura global del texto.

Una definición del tema que nos interesa, por ejemplo, si lo que buscas son los animales del desierto, entonces te será útil la información que contenga las características del desierto y enlista los animales que habitan ahí.

Puede ser que el tema que te interesa sea muy especializado, pero para que el texto sea más entendible utiliza una ejemplificación del tema, esto significa que, mediante un caso particular, te pueda explicar una idea más compleja, esto quiere decir que tal vez nos sea útil explorar los textos y buscar ejemplos concretos. Por ejemplo, buscamos si se reformula el tema a través de una paráfrasis.

¿Recuerdas qué es una paráfrasis?

La paráfrasis es una explicación que se realiza utilizando palabras sencillas que aclaren el sentido de algo que queremos explicar, de hecho, parafraseamos cuando con nuestras propias palabras explicamos alguna información.

Al explorar textos puedes identificar las palabras que no entiendes, búscalas en el diccionario, esto te dará más herramientas para leer toda la información que traiga el texto.

También identifica aquellas palabras que son recurrentes; es decir, que se repiten y que aparecen varias veces porque son importantes.

Selecciona la información que tiene similitud entre sí, o es del mismo tipo, o se agrupa dentro de determinadas características comunes. Es aquí en donde se hace una clasificación de la información.

Por último, organiza la información. En este paso, todo lo que ya seleccionaste y clasificaste, lo vas a ordenar de acuerdo con lo que quieres saber en específico sobre el texto.

Las preguntas de los animales del desierto, así como las del meteorito y el metro, son sobre temas diferentes, cada tema pertenece a un área de conocimiento distinto, por lo que los textos que consultes seguramente utilizarán un lenguaje propio de esa área de conocimiento; es decir, los textos presentarán un vocabulario específico con características particulares.

En un texto de Ciencias Naturales no se va a presentar el mismo lenguaje o las mismas palabras que en un texto de Matemáticas o un texto de Arte o un texto de “Los pueblos de México” o un texto de los deportes de las olimpiadas, o un texto de la música de la Huasteca Veracruzana.

En cada pregunta planteada sobre los animales, el metro y los meteoritos deberás buscar información particular sobre el tema y tratar de responder a la pregunta inicial.

Para ello, tendrás que consultar algunos libros, hacer entrevistas con aquellas personas que sean especialistas como los científicos o los sabios de la comunidad o, incluso, navegar en Internet para buscar información que responda a tu pregunta.

El texto aborda la información, por ejemplo: si proporciona una definición, si está utilizando un ejemplo para hacer más sencillo el tema o si utiliza parafraseo que permita entender con mayor facilidad la información.

Son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta para seleccionar, clasificar y ordenar la información que desees conocer.

MATEMÁTICAS

El barco

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros.

¿Qué hacemos?

Para comenzar quisiera que recordáramos lo que hicimos en nuestra clase anterior. Ayudamos a José Pablo y Lucía a decorar las ventanas de su nueva casa. Les ayudamos a diseñar vitrales para las ventanas de su casa.

En esta imagen podemos ver la tarea que tenías que hacer, trasladar el diseño de la ventana de arriba hacia la de abajo que además había girado 90 grados.

Lo que hicimos fue reproducir la imagen que nos dio José Pablo en una cuadrícula, la reprodujimos en otra cuadrícula del mismo tamaño pero que había girado 90 grados.

Recuerdas que dijimos que a esas cuadrículas también se les llamaba retículas.

Observa esta imagen cómo quedaron las ventanas.

En la clase de hoy vamos hacer un vitral con el tema que más les guste. A mí siempre me ha gustado el mar y me gustaría hacer nuestro vitral con ese tema, con barcos.

Sabes que hay barcos que sirven para pescar, son los barcos pesqueros. Otros como los barcos de vela y los cruceros se usan para pasear, aunque los cruceros son mucho más grandes, tienen capacidad para cientos o miles de pasajeros. Pero los más grandes son los que sirven para transportar mercancías de un país a otro, esos son los barcos de carga, y cuando son gigantescos se llaman “post Panamá”, porque son más grandes que el canal de Panamá.

Como puedes ver en esta imagen, en México tenemos varios puertos que reciben barcos muy grandes.

Los cinco puertos más importantes de nuestro país están en Ensenada Baja California; en Lázaro Cárdenas Michoacán; en Altamira Tamaulipas, en Veracruz y desde luego que en Manzanillo Colima.

Observa el siguiente video del minuto 01:09 al 3:25, podrás ver algo de lo que se hace en los puertos.

Puerto de Manzanillo.

Que interesante es el trabajo en los puertos, pero sabes, ¿Qué son los TEUs?

El TEU es una unidad para medir cuánta capacidad tiene un barco para cargar contenedores que miden 20 pies de largo o sea 6.09 metros.

Aquí tengo un dibujo del barco que quiero hacer, lo encontré en un libro y me gustó mucho. Es un barco de carga.

Aunque el barco está en una hoja con muchas líneas y mi ventana es más chica, aquí las he dibujado.

El barco está en una retícula triangular, es decir, formada por triángulos y voy a reproducir el barco en la cuadrícula o sea en una retícula cuadrangular.

Mi retícula cuadrangular está girada y es más pequeña que la triangular. Vamos a comenzar a reproducir el barco, y no te preocupes por el tamaño de la retícula cuadrangular, observa que tienen el mismo número de cuadros.

Sí, los dos tienen diez cuadros en su lado más largo y siete en el más corto. Y la retícula en la que vamos a dibujar ha girado 45 grados. Ambas tienen setenta cuadros.

Eso significa que, a pesar de que tienen distinto tamaño, y que una de las retículas es triangular y otra cuadrangular podemos reproducir el barco. Lo primero que necesitamos hacer es buscar un cuadro de referencia en la retícula donde vamos a dibujar el barco, eso ya lo hemos aprendido, tomaremos como referencia la base del barco.

La referencia será el lado más largo de la cuadrícula, que está a la derecha, será el mar. Entonces, la base del barco tiene seis cuadros, deja sin colorear toda la fila de cuadros del borde inferior, el de abajo y comienza a colorear en la segunda fila.

¿Cuáles cuadros vamos a colorear?

Si tomamos como referencia el borde de la izquierda, dejaremos tres cuadros sin colorear y pintaremos seis cuadros hacia la derecha, te debe quedar así:

La base del barco aún no está completa, ¿Ya te disté cuenta que algo le falta a la base del barco?

Claro, le falta la proa y la popa, así se le llama a la parte delantera y trasera de un barco.

La proa es un triángulo que va en el lado izquierdo de la base del barco y uno de sus vértices apunta hacia la izquierda.

La popa es otro triángulo en el lado derecho de la base y uno de sus vértices apunta hacia la derecha, los coloreamos y el barco va apareciendo así:

Muy bien, hemos tomado perfectamente las referencias en la retícula donde estamos dibujando. Considerando los bordes: izquierdo, derecho e inferior de la retícula para colorear la base del barco. Ha quedado perfecta.

Ahora podemos colorear una de las cargas que van sobre el barco, tomando como referencia el borde de la retícula, dejando dos cuadros sin colorear y justo encima de la base del barco iluminaremos de verde tres cuadros, luego otros dos del mismo color exactamente encima de los primeros y queda así:

Ahora, tomemos como referencia los cuadros verdes de la carga y arriba del cuadro del centro debe haber uno de morado y otro más del mismo color arriba de ese y encima del último morado un triángulo también de morado, con uno de sus vértices apuntando hacia el borde superior de la retícula.

Ahora, en color amarillo se hacen dos pequeños bultos de carga que van cerca de la carga verde. Esos pequeños bultos son triángulos, uno de esos triángulos va en la parte superior de la carga, a la izquierda y uno de sus vértices apunta hacia el borde superior de la retícula, es decir hacia el borde de arriba. El otro triángulo va a la derecha de la carga verde y sus vértices apuntan hacia la base del barco y hacia la carga.

Observa que hay más carga en el barco, ¿Te has dado cuenta? vamos a colorearla. Tomamos como referencia el triángulo amarillo que está en la base del barco, luego, hacia la derecha se colorean dos cuadros de rojo y encima de ellos otros dos rojos y después, en el lado derecho de esa carga, un cuadro más de rojo. Y así queda.

Si, ¡va quedando muy bien! la carga ya casi está completa, pero, debemos colocar dos triángulos más; uno en la parte más alta de la carga roja y que uno de sus vértices que apunte hacia el borde superior de la retícula. Otro amarillo sobre la columna roja más baja con uno de sus vértices apuntando hacia arriba. Así deben quedar.

Pero aún faltan otros triángulos: uno amarillo en el extremo derecho de la base del barco, justo en el primer cuadro del borde derecho de la retícula, y a su izquierda otro gris con un vértice apuntando hacia la derecha.

Hablando de triángulos faltantes, faltan otros dos triángulos similares al de color gris, ambos están arriba del primer triángulo gris y tienen uno de sus vértices apuntando hacia el borde derecho de la retícula. El barco, ya casi está terminado.

Aún le falta su bandera en la proa, se toma como referencia el borde izquierdo y en el primer cuadro en color azul se marca un triángulo con uno de sus vértices hacia el borde inferior, luego se colorea una línea para unirla con el barco y ya está.

Ahora te tengo una pregunta, ¿Podrías decir cuántos cuadros en total se colorearon para reproducir el barco?

R = veinte cuadros.

No debemos de olvidar contar los triángulos, recuerda que con varios triángulos se forma un cuadrado. Si observas la retícula triangular en la que encontramos el barco podrás ver que un cuadrado se puede formar con dos triángulos o con cuatro.

¿Puedes encontrar un triángulo que sea la mitad de un cuadro?

Sí, los triángulos que están en la parte más alta de la carga, los que parecen chimeneas son de medio cuadro, también la proa y la popa son triángulos de medio cuadro. Los que están en la carga del lado apuntando hacia el borde derecho de la retícula son de medio cuadro, pero la bandera y los demás triángulos son una cuarta parte del cuadro.

Muy bien, ¿Ahora sí podrías decir cuántos cuadros coloreamos?

R= Son veinte cuadros completos más ocho triángulos de medio cuadro y cuatro triángulos de una cuarta parte, entonces en total son veinticinco triángulos que coloreamos.

Esto quiere decir que la superficie que coloreamos, o el área es de veinticinco cuadros.

Hoy aprendimos que, cuando tenemos una figura en una retícula triangular, podemos reproducirla en una cuadrangular. También aprendimos que en una retícula triangular los cuadrados se pueden descomponer en dos o cuatro triángulos, y no importa que la retícula o cuadrícula donde la vamos a reproducir sea más pequeña, basta que ambas retículas tengan el mismo número de cuadros en cada uno de sus lados.

Como en el caso de hoy, el barco que reprodujimos es un barco a escala del original, es un poco más pequeño, porque la cuadrícula era también más pequeña que la retícula triangular.

CIVISMO

Rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás que entre las personas de diferentes culturas existen relaciones de poder que pueden generar injusticias.

¿Qué hacemos?

Antes de comenzar retomaremos un poco de lo que vimos la clase pasada, revisamos el bloque 1. Aprendimos que las niñas y niños tienen derechos y que existen organismos que los protegen contra todo tipo de maltrato.

Hoy hablaremos sobre discriminación, un tema del cual seguramente has escuchado hablar, un ejemplo de ello podría ser a la hora de jugar ¿existe alguna característica para sentir rechazo por las personas?

Durante el desarrollo de la clase te daré algunos ejemplos para saber las acciones a tomar, y así vencer la discriminación.

Algunos ejemplos serian:

Cuando “no se quiere a alguien por quien es, y se le rechaza”.

Cuando a los niños no los quieren en el equipo porque tienen sobrepeso.

Cuando a una niña que viene de otra entidad no la quieren porque viste ropa “diferente”.

Los anteriores fueron ejemplos sobre conductas de rechazo o exclusión que se relacionan con la discriminación. A partir de esas situaciones, reconocemos que existen diferentes razones por las que la gente discrimina.

Recuerda que cuando se acentúan las diferencias culturales y se toman como excusa para discriminar, son hábitos negativos que tenemos que quitar.

Nuestra primera actividad será del libro de texto de Formación Cívica y Ética de 5° grado, en la página 58.

¿Qué dice sobre la discriminación?

“Cuando se discriminan a las personas por alguna de sus características, como el color de la piel, la presencia de alguna discapacidad, su sexo, estado de salud, condición económica u origen étnico, se puede afectar su autoestima y llevarlas a frenar su desarrollo; todo ello limita el ejercicio de los derechos”

De esta definición, identificamos las razones por las que las personas discriminan a otras.

Observa que nos muestran las siguientes imágenes.

Una niña que está enfadada.

Una joven que tiene obesidad y la discriminan por su aspecto físico.

Al señor con su traje típico lo miraban “raro”.

Una persona que la discriminan por su discapacidad.

La mujer con el rostro cubierto por costumbres y creencias.

Cuando se refieren a “costumbres y tradiciones” es porque son prácticas en distintas partes del mundo. En este caso, en la imagen se ve una mujer que usa un burka -su vestimenta tradicional-, en la que las mujeres visten cubierta de pies a cabeza. El uso de esta ropa es parte de las costumbres para los musulmanes.

En ese sentido, debemos ser tolerantes y no excluir a nadie por su vestimenta o costumbres.

Todas las personas tienen los mismos derechos. Otro punto importante por destacar son las consecuencias de la discriminación.

¿Cómo piensas que afectamos a las personas cuándo las discriminamos?

¿Cómo hacer para que no exista discriminación?

Cuando discriminamos, impedimos los derechos de las demás personas. Los hacemos sentir mal y dañamos su autoestima. A mí no me gustaría que, por mi color de piel, no me dejaran entrar a un lugar y ¿a ti?

Como ves, la discriminación es una práctica que debemos erradicar. Si a nosotros no nos gusta que nos pase, no debemos hacerlo.

¿Cómo hacer para que no exista discriminación?

Estas son acciones para erradicar la discriminación y tener una vida donde todas y todos podamos aprender a convivir mejor.

El niño que, por ser obeso o tener sobrepeso, no le permitimos entrar al equipo y le impedimos su derecho a jugar. Porque jugar también nos ayuda a hacer ejercicio y mantener una vida saludable.

El niño de la silla de ruedas, cuando se le rechazó el acceso al derecho a la educación y al juego, sin embargo, en la escuela pusieron rampas para que pudiera acceder y la maestra de Educación Física puso ejercicios en los que se pudo integrar con sus compañeros.

Te invito a conocer la historia de Yaro: Él y su familia vivieron una situación de discriminación por sus diferencias culturales. Su familia es de otro país y buscaban rentar una casa más grande porque llegaría un bebé.

Observa el siguiente video.

Kipatla: Ndako para Yaro. Discriminación por ser alguien de otra cultura.

https://endpoint.canaloncelive.tv/episode/5803

Como pudiste ver, lo que le ocurrió a la familia de Yaro, el Sr. Godínez no sólo los discriminó por ser de otra cultura, sino también por su condición de refugiados. En este caso, el país de la familia de Yaro estaba en guerra, por lo que buscaron tener un lugar seguro en México.

¿Qué le dirías al Sr. Godínez?

¿Qué le dirías a un niño o niña que está en una situación de discriminación?

Hoy descubrimos que en nuestra vida cotidiana practicamos actitudes y conductas que generan discriminación. Seguiremos trabajando el tema para conocer más y poder generar propuestas que mejoren la convivencia en nuestras escuelas, familia y sociedad.

Por hoy hemos terminado con “Rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos.” Espero lo hayas disfrutado tanto como yo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

