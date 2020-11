Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 27 de noviembre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 27 de noviembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Organizo mis actividades

¿Qué vamos a aprender

En esta sesión aprenderás sobre el registro y organización de sus actividades en el tiempo, sobre esas actividades que tú haces todos los días, esto es, establecerás anticipadamente las fechas de ciertas actividades a lo largo de un periodo de tiempo.

¿Qué hacemos?

Menteruksï kanikua sesi p’ikuerheraxaka chanksïni jinkoni jarhani jorhenkuarhiriicha enkajtsï t’amu uexunirhu jamani jaka, iásïksï uantontskusrhiaka karani ukuechani anchikuarhiteeri. ¡ anchikuarhita enkajtsi úka ini jurhiatikuechani jimpo! Nuevamente es un gusto estar con ustedes estudiantes de cuarto grado, el día de hoy vamos a platicar sobre el registro y organización de sus actividades. ¡Actividad que seguramente han hecho muy bien en estos días! Esïkaksï na uénapkia úantontskuarhini, iásïksï uántontskusrhiaka karani ukuechani anchikuarhiteeri, isï arhini anchikuarhita enkaksï újka ma jurhiatikua jimp, enkaksï eratska ampe úni maru jurhiakikuechani jimpo. Como les comenté al inicio, el día de hoy vamos a conversar sobre el registro y organización de sus actividades en el tiempo, es decir sobre esa actividad que ustedes hacen todos los días, esto es, establecer anticipadamente las fechas de ciertas actividades a lo largo de un periodo de tiempo. Ji arhinhksïnka Osvaldo Cipriano Zamora, iretsikua Mechuakani, ka irekasïka Ichani enka p’intakuarhka Tsirapu. Jorhentpiriiska, turhisï ka p’orhe úantasïnka. Mi nombre es Osvaldo Cipriano Zamora, soy del estado de Michoacán, vivo en Ichán. Municipio de Chilchota y soy un maestro bilingüe. Hablo español y purhépecha. ireta pórheecha uaxajtakata jarhajti iretsikua Mechuakani ka Pintakuarhikueecha jintejti: Coeneo, Charapan, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Los Reyes Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, Peribán, Quiroga, Tancítaro; Tangamandapio; Tangancícuaro, Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Tzintzuntzan, Uruapan, Zacapu y Ziracuarétiro. La comunidad purhépecha habita principalmente en el estado de Michoacán. Habitamos en la región conformada por los poblados de: Coeneo, Charapan, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Los Reyes Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, Peribán, Quiroga, Tancítaro; Tangamandapio; Tangancícuaro, Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Tzintzuntzan, Uruapan, Zacapu y Ziracuarétiro. ¿Mitisïkiri ma isï ini iretaechaini? ¿menikisïri kurhantisïki úantaxinhani? ¿Conocen algunos de estos poblados? ¿Has oído hablar de alguno de ellos?

P’imarhsïnkaksïni kentakuarhini kararakua ka karanharhikutarakua ka karani ampemankasïni santeru marhoachiaka. Les pido tomen papel y lápiz o bolígrafo para registrar las ideas que consideren más importantes.

Anchikuarhita, eratsikua ka úkua jintejti enka ma eratsintjka sesi peentaanianchikuarhitani, i arhikueksïnti esïka cha jatanhitaauaka anchikuarhita jorjenkuarhua anapu k’umanchikuarhu anapu ka anchperata ampe, ma jurhia, iumu tsimani jurhia, ma kutsï ka ma uéxurhini jimpo. La gestión, organización o administración del tiempo es el proceso de planear y ejercitar el control consciente del tiempo, esto supone que ustedes manejen y acomoden sus actividades escolares, familiares, los pasatiempos, compromisos a lo largo del día, de la semana, del mes o del año. I úkua eratsikata jarhajti esïkari úaka úni ánchikuata jorhenkuarhu anapu ka materu ampe santeru orhepatini jurhiakuechani jimpo. La idea de organizar su tiempo es que puedan cumplir con sus actividades, en su caso, tus tareas escolares, sus actividades de apoyo y colaboración con su familia, así como sus proyectos y objetivos en las fechas fijadas. ¡jorhenkuarhi sesi urani jurhiatikuecani ka isïri santeru sesi nitamakuarhiaka chaari irekuani jimpo. ¡Aprender a gestionar su tiempo es y será un hábito que les ayudará hoy y el resto de su vida!

Manisï kurhamakuarhisïkiri Se han preguntado: ¿Nari jatini tsinharhsïnti? ¿Namuni atakuecaha nitamasini mamaru anchikuarhitani uni enkari jamperi k’uijkia? ¿A qué hora se despiertan? ¿Cuántas horas del día pasan en sus diferentes actividades hasta que duermen? ¿nenari jamsïni ka uni iámu anchiuarhita jorhenkuarhu anapu? ¿Cómo se organizan para cumplir con las tareas escolares? ¿nenari jamsïni ka uni iámu anchiuarhita jorhenkuarhu anapu? ¿Cómo se organizan para cumplir con las tareas escolares? Naxani iónt’sïnti jikuani, t’ireni ka ch’anani? ¿Cuánto tiempo invierten para su aseo, consumir sus alimentos, para jugar? ¿Ámperi santeru ióntasïnti uni ma jurhiatikua jimpo? ¿Qué actividad ocupa el mayor tiempo en su día? ¿Chiiti ukueecha majku jarhatiisïke esïka materu exurhiichani jimpo enka no jápka p’amenchakua? ¿Sus actividades son las mismas que en los años anteriores a la pandemia?

Esïkari na xeni jakaia pauani ka pauani eratsikunt’sïnkari : jaúarani, xukuntanti, tsipa anapu t’ireni, anchikuarhita ma uni, jarhoatani k’umanchikuarhu, exenti eranharhikukuarhu jorhenkueeri ampe, ch’anani sani, atantani ampe ka uánikua ampeteru enkari újk’a ka iámintu ampe sesi uérani enkari seni eratsikuntajka ka enkaksïni jarhoataaka k’umanchikuarhu anapuuchani jinkoni. Como te habrás dado cuenta, todos los días organizas tu tiempo: te levantas, te vistes, desayunas, haces alguna actividad de apoyo a tu familia, ves los programas de Aprende en Casa, haces tus tareas, juegas un rato, dibujas, coloreas, ¡en fin! una diversidad de actividades y todas ellas o la mayoría son posibles por el acomodo que haces de tu tiempo, con la organización que haces de él y con la ayuda que recibes de quienes conviven contigo. Nantikari para sesi k’amarani anchikuarhiteechani ma jurhia jimpo uétarhiti santeru sesi eratsini, jankuarhintakari sesi uni ka no kuatantani ka isï iámintu ampe uni enkari uántaskukata jatsiaaka. Seguramente para cumplir con tus actividades diarias has tenido que ser más disciplinado, es decir, has actuado de forma más ordenada y perseverante para conseguir tus propósitos. Santeru sesi uántaskukari ampe se eratsintani jarhoatakuarhiparini táati ka náanti jinkoni. Has sido más ordenado y planeado tus actividades con ayuda de tus padres y familiares. Jarhoajperata ma pari sesi uni anchikuarhita ampe jintejti tseritatarakua ama uexurhiniri ka takukukata enka jukanharka ma uexurhini. Un recurso importante para la organización de las actividades son los calendarios y las agendas. ¿Mitiskiri namuni jurhia juasïni ma uexurhini? ¿Recuerdas cuántos días tiene el año en el calendario gregoriano?

365 días o 366 si es año bisiesto.

Los calendarios también hablan de los tiempos de sequía, de lluvia, de calor, de frío y con ello se desarrollan diferentes actividades en la comunidad. Estos tiempos mencionan de una manera diferente las estaciones del año según la forma en la que se presentan en las comunidades.

Porque te ayuda a organizar tu día, escribir las fechas en que debes entregar tus tareas, el tiempo para tus pasatiempos, para hacer el trabajo del hogar en el que apoyas a tu familia y cumplir con todas ellas.

El uso de un calendario te ayuda a organizar y distribuir tu tiempo dándole a cada actividad el tiempo justo y necesario.

Esta información te ayuda a organizar tus actividades escolares, cuadernos, libros y materiales, así como tus actividades personales.

Recuerda que para la organización de tu tiempo es importante que generes las condiciones que te llevarán a organizar tus actividades para conseguir tus metas y objetivos escolares y personales.

Observa el siguiente video que habla sobre el tiempo.

Tac Tic, canciones. Once Niños.

MATEMÁTICAS

¿Es necesario el cero? II

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo que, dada la escala por la ubicación de dos números cualesquiera en una recta numérica, no es indispensable ubicar el cero para representar otros números.

¿Qué hacemos?

Planteamiento de la situación:

“Rosaura recorre otro tramo de la pista. En el metro 55 se encuentra una tortuga, en el 70 una rana y en el 85 una guacamaya, ¿Cómo podrías ubicar el lugar donde encontró a la tortuga, a la rana y a la guacamaya en el recorrido?”

Si tienes como referencia la siguiente recta para representar el recorrido.

¿Cómo podrías ubicar el lugar donde encontró la tortuga, a la rana y a la guacamaya?

Primero tendrás que identificar la escala que te dan estos dos valores, 40 y 100.

Si realizas una simple resta de 100 – 40 = 60 obtienes que hay 60 unidades entre estos dos valores.

Ahora analiza los números a representar 55, 70, 85 ¿Tienen algo en común?

Sí, son parte de una serie que se desarrolla de 5 en 5. Entonces si en la recta observas que del 40 al 100 hay 60 unidades, podrías dividir ese segmento en 6 partes iguales para obtener 6 nuevos segmentos de recta que representen 10 unidades cada uno, quedando así.

Ahora ya podrías representar en la recta el metro 70, que es donde vio a la rana.

El metro 70 se ubica en la tercera marca del segmento de recta a la derecha del 40 o, lo que es igual, a la mitad de la distancia existente entre 40 y 100.

Y ahora, ¿Cómo puedes ubicar al metro 55?

Ya sabes que los segmentos en que dividimos la recta valen 10 unidades, sólo tendrías que volver a dividir cualquier segmento para representar el número intermedio, cinco, entre ambas cantidades, es decir, que para representar el 55 tendrías que dividir a la mitad el segmento que está entre las marcas que indican el 50 y el 60, quedando así:

Entonces ya puedes representar en la recta el metro 55, que es donde Rosaura vio una tortuga.

Por último, ¿Cómo ubicas al metro 85?

Si recurres al procedimiento anterior, tendrás que dividir el segmento que está indicado entre las dos marcas que señala el 80 y 3l, 90 en dos partes iguales. Recuerda que hay que emplear la regla para hacer de manera exacta la división y queda así.

Ya puedes representar en tu recta el metro 85, que es donde vio a una guacamaya.

¿Será necesario indicar el cero para localizar números naturales en una recta dada? No, ¿Verdad? este ejemplo deja claro que sin ubicar el cero es posible situar cualquier número, conociendo la escala entre dos de ellos, la cual se define por la distancia entre dos números conocidos que pueden ser no consecutivos y la cantidad de números que esa distancia agrupa.

Aplica el procedimiento para ubicar cualquier número en la recta en otro ejemplo.

Como te diste cuenta el día de ayer ubicaste en la recta números menores a 50.

El día de hoy trabajarás con números hasta el 100. Comencemos recordando que primero se debe identificar cómo se dividió la recta. Posteriormente hay que identificar el rango de números que agrupa cada espacio entre marcas.

Como puedes observar, la recta tiene indicados los números 62 y 78 pero, ¿Qué debes hacer si quieres representar en la recta el numero 66 por ejemplo?

Entre el 62 y el 78 hay 16 unidades, ¿Cómo lo sabes? realizando una resta de los números indicados en la recta: 78 – 62 = 16

Tienes que dividir este segmento en 2 y 4 partes iguales, las cuales son equivalentes a 8 y 4 unidades respectivamente, ya que 2 x 8 = 16 y 4 x 4 = 16

Por tanto, el número que estaría a la derecha del 62 seria 66, ya que 62 + 4 = 66

Lo anterior te lleva a la siguiente recta numérica.

Aquí estás aplicando lo que has aprendido.

Realiza otro ejercicio.

Aquí tienes otra recta numérica, en ella vas a ubicar un par de números, el 30 y el 100, a partir de la ubicación del 40 y el 80 que están en la recta.

Entre el número 40 y el número 80 hay 40 unidades. Por lo tanto, la distancia que hay entre 40 y 80 la puedes dividir de formas distintas, por ejemplo, en cuatro partes iguales para definir una escala de 10 unidades entre cada marca.

Habiendo establecido una escala de 10 en 10 puedes determinar el lugar donde se ubica el 30.

Para ello, marcarás un segmento de 10 unidades a la izquierda del 40 y ubica al 30, ya que 40 – 10 = 30

Para ubicar el 100, necesitas dos segmentos de recta de 10 unidades que marcarás a la derecha del 80.

Así tienes ubicados los números 30 y 100 sobre la recta.

Pasa a otro ejercicio.

Los números que vas a ubicar en la recta son el 49, el 55 y el 73.

Entre los números 57 y 65, existe una relación numérica, una diferencia de 8 unidades, y si cuentas verán que también entre los números 49, 57, 65 y 73, que intervienen en este ejercicio, se presenta la misma relación.

Eso quiere decir que la distancia que hay entre todos estos números es igual a 8 unidades.

La distancia que existe entre 57 y 65 la vas a estirar o repetir a la izquierda del 57, para ubicar el 49 y a la derecha del 65 para ubicar el 73.

Entonces que del 49 al 57 hay ocho unidades. Esta distancia la puedes dividir en cuatro partes para marcar conteo de dos en dos y puedas ubicar el número 55 sobre la recta.

Así es como quedan representados los tres números: 49, 55 y 73, respectivamente.

Es importante que recuerdes que no existe una sola manera de lograr la ubicación de números naturales en la recta, ya que existen varias formas de llevarlo a cabo dependiendo del rango de números que indiquemos con las particiones que hagas sobre ella.

Vas a realizar un último ejercicio.

En la siguiente recta vas a ubicar los números 86 y 101 a partir de tres datos.

Observa que tienes indicada la distancia entre dos números consecutivos, 95 y 96. Si a la derecha del 90 repites esa distancia, puedes localizar el número 91.

Si comparas las distancias que hay del 90 al 95 y del 91 al 96, estas distancias son iguales, porque entre ambas parejas de números hay una diferencia de 5 unidades.

Y si marcas en la recta las distancias iguales, te queda así.

Realizarás la misma acción para ubicar los números 86 y 101 ya que la diferencia entre 85 y 90 y entre 95 y 100 también es de cinco números.

Ya puedes señalar la ubicación del 86 y del 101 sobre la recta.

Con este ejercicio has concluido esta sesión.

Para enfatizar lo que aprendiste hoy.

La escala está determinada por la distancia existente entre dos números cualesquiera no necesariamente consecutivos en la recta, y el conjunto de números que esa distancia agrupa.

La graduación en la recta numérica debe respetar la distancia que se ha medido entre los números establecidos, para ubicar cualquier otro número sobre la recta.

La ubicación del cero en la recta no es un requisito para ubicar otro número.

ARTES

El arte del modelado

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás algunas características de la técnica del modelado en plastilina para que puedas realizar una obra tridimensional con dicha técnica.

¿Qué hacemos?

¿Qué es el modelado? Es la acción de darle forma, manualmente, a un objeto tridimensional. En las artes plásticas se entiende por modelado a la creación o representación de algo que queremos hacer; por ejemplo, cuando se elabora un objeto o una escultura primero se esboza su forma y después se delinea su estructura, ya que el modelado puede ser la base para elaborar una escultura.

Los materiales para modelar son diversos, bien puede ser con: Arcilla, pasta de sal, plastilina, entre otros.

A continuación, verás dos pequeños videos donde podrás observar cómo algunos artistas trabajan estos materiales y modelan una pieza.

Modelado con Arcilla “Creación y Oficio – Arcilla del pasado”

En este video observaste el proceso que lleva a cabo el alfarero Tavo Silveira, utilizando las manos para darle forma al barro y a la arcilla, creando vasijas y ollas que posteriormente pinta con diseños originales.

Observa el segundo video.

Modelando en plastilina “Cómo hacer un Allosaurus de plastilina”

En este video se utiliza la plastilina para modelar, observaste cómo el artista va delineando la figura y le va dando forma a un dinosaurio; quita y pone material según lo necesite ya sea con sus manos o con ayuda de un instrumento, para definir las formas que desea lograr.

Actividad “El Escultor”

Puedes realizar esta actividad con algún familiar:

Uno de los participantes será el material a moldear, otro participante será el escultor, quien dará forma al cuerpo con sus manos; y otro adivinará qué escultura realizó el escultor.

Deberán imaginar que el cuerpo es una masa de arcilla con la que crearán una escultura.

Quien funja como escultor deberá modelar el cuerpo del otro para crear una escultura y para ello deberá pensar en la obra que quiere realizar e imaginar si está cansado, contento, preocupado, etc.

El escultor modelará el cuerpo de quien será la masa de arcilla para que tome la posición deseada e irá delineando su escultura, (un viejito con bastón, un jugador que patea un balón, una mujer embarazada, un niño bailando, etc.)

Al terminar el modelado, se interactúa entre los participantes para que el tercero adivine qué escultura creó el escultor a partir del modelado del cuerpo.

Se repite el juego, alternando el rol de escultor, la escultura y quien adivina.

Como viste al principio, el modelado es una técnica con la que puedes modelar para crear o representar un objeto real y con el juego quisimos imaginar por un momento que somos escultores y creamos bellas esculturas.

Para profundizar más sobre la técnica de modelado en obras tridimensionales, realizarás una actividad de modelado en plastilina.

Modelado con Plastilina.

Aprendiste la técnica del modelado para crear una obra tridimensional con plastilina, realizaste un juego utilizando el cuerpo como materia prima.

VALORES

¡Lo logre!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre el secreto para lograr aquello que uno se propone: El esfuerzo. Por ejemplo:

Hay una persona en silla de ruedas, desplazándose con la fuerza de sus manos.

Hay un joven, con un poco de sobrepeso, esforzándose por caminar lo más rápido que puede.

Hay dos personas de la tercera edad, caminando tomadas de la mano.

Hay una mujer embaraza, haciendo ejercicio de flexibilidad.

Todos y cada uno de ellos y ellas tienen un secreto para lograr lo que quieren. ¿Cuál es el tuyo?

¿Qué hacemos?

Para lograr tus objetivos y tus metas debes emplear la habilidad de la Autoeficacia.

¿Has escuchado antes esa palabra?

Los atletas de alto rendimiento se preparan mucho más tiempo para poder llegar a los Juegos Olímpicos y poner aprueba todas sus habilidades para obtener una medalla. Su secreto es que reconocen que el esfuerzo y dedicación que hacen durante el entrenamiento le dará frutos a la hora de la competencia.

¿Se puede desarrollar la Autoeficacia? ¿Llega por sí sola? ¿Se aprende?

Se puede desarrollar de una manera muy sencilla, no es que sigas una receta de cocina, pero, para lograrlo, tendrás que ser constante y perseverante, sobre todo controlar tus emociones y ser más positivo con tus pensamientos.

Cuando eres positivo puedes lograr mejores cosas. Aprender a controlar tus emociones, podrás resolver mejores situaciones difíciles que se te presenten.

La montañista mexicana, Elsa Ávila, quién para poder llegar a la cima, primero imagina todo lo que tiene que vencer para lograrlo. Se prepara física y mentalmente, se alimenta bien, descansa y se hidrata suficiente.

Observa el siguiente video.

Leyendas del Deporte Mexicano – Elsa Ávila, Montañista y mexicana.

Todo ese tiempo de preparación, claro que tiene sus sacrificios, pero la recompensa seguro que es esa vista hermosa.

Para lograr escalar una montaña es muy importante valorar el esfuerzo que se hace para llegar. En ocasiones las personas creen que lograr alguna cosa es fácil, pero cuando ven que la situación se complica, suelen dejar sus objetivos, se desaniman y ahí es donde debes de tener confianza en ti mismo, ser positivo para enfrentar nuevos retos.

¡Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría!

Pon atención en los siguientes ejemplos:

“Dos calcetines”

Hace algún tiempo yo era un calcetín con obesidad y me di cuenta de que ya no cabía en algunos lugares, me la pasaba comiendo comida chatarra y tomaba muchos refrescos, cuando fui a una revisión con el médico, me dijo que mi sobrepeso me traería graves consecuencias de salud y, que, a la larga, podría convertirse en alguna enfermedad peligrosa.

Por lo tanto, uno de mis objetivos en esta pandemia es hacer ejercicio y comer saludable para disminuir de peso y evitar tener problemas de salud, en ocasiones es difícil para mí dejar de comer dulces, galletas o cualquier otra cosa que aumente mi peso corporal, sin embargo, cuando me alimento en forma correcta me siento bien conmigo mismo.

Yo estaba muy nerviosa porque tenía un examen importante, me preocupé y pensé que no iba a lograr pasar la prueba, sin embargo, fui a mi lugar de paz y me tranquilicé un poco.

Ya en calma, recordé que hace poco tiempo logré obtener un 10 de calificación.

Todo ello porque había estudiado lo suficiente para el examen.

Siempre recuerdo con agrado que mi Papá me estuvo ayudando a repasar algunos temas que no entendía. Así, al recordar cómo superé esa situación, utilicé los mismos pasos para prepararme y enfrentar ese reto con éxito.

Lee dramáticamente, la siguiente historia.

Rosita y Juan Carlos llegan jugueteando al salón de clase, abren la puerta y se dan cuenta que Jorge molesta y empuja a Rubén, quien a raíz del empujón ha caído y se ha lastimado seriamente un brazo. Él no se contiene más y empieza a llorar. En eso llega la maestra Ale y se da cuenta de lo que pasa, preguntando a todos, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lloras? ¿Cómo ocurrió?

La maestra le pregunta a Juan Carlos y a Rubén que pasó; ellos dicen que no vieron nada, que seguramente se tropezó. Luego pregunta a Rosita. Ella se queda reflexiva y duda en contestar. Rosita sabe que Jorge tiene muchos reportes y con uno más lo pueden expulsar, pero también mira lo que sucedió a Rubén, quien ha sido víctima de una agresión.

Ella tiene que tomar una decisión que le causa un conflicto: Decir la verdad, contribuyendo así a que no se reproduzca el acoso en la escuela ni que se siga agrediendo a Rubén, pero también ella sabe que al hacerlo van a expulsar a Jorge y, además, estaría traicionando la amistad con Juan Carlos y Rubén, quienes dijeron que no sabían nada.

¿Cómo crees que se siente Rosita?

Sin duda tiene una emoción aflictiva, pero esa emoción se convertirá en constructiva cuando ella tome la decisión correcta. Se sentirá bien consigo misma.

Si dice la verdad sobre lo que pasó, tal vez en la escuela digan que es “muy comunicativa”, pues se pudo haber quedado callada.

Tal vez, pero si miente, seguro contribuirá a que siga el acoso dentro de la escuela. Esa es una meta a lograr, aunque en este caso, perjudica a otros.

Aquí está la situación de Jorge, quien logró lo que quiso: Aventar a Rubén. Es un gran dilema y es una decisión muy difícil porque por un lado está la lealtad a tus amigos y por otro decir la verdad a la Maestra.

¿Qué opinas?

Antes de tomar una decisión, considera, ¿Cómo se sienten todos los que estuvieron en la escena?

¿Si tú estuvieras en el lugar de Rosita, qué decisión tomarían? ¿O en el lugar de Jorge? ¿O Rubén, quién sufrió la agresión?

¿Qué hizo Rosita?

Su decisión fue decir la verdad sobre lo que ocurrió y que efectivamente, las emociones aflictivas se fueron y llegaron las constructivas.

Cualquier decisión que tomes, no olvides, que tu conducta se debe orientar por valores humanos como la honestidad, la lealtad, la solidaridad, entre otros. De esa forma, desarrollas tú autonomía, considerando también a los demás.

Aunque seas persona autónoma, esto no te da derecho de comportarte como quieras sin tomar nada en cuenta. Al contrario, lo ideal es comportarte de manera ética, moral y empática. Pensar en que tus decisiones y acciones tienen consecuencias. Como en esta historia.

Observa el siguiente video.

El efecto mariposa.

En esta sesión tuviste ejemplos sobre la autoeficacia y como cada persona, la desarrolla para poder cumplir sus objetivos.

Recuerda que puedes lograr cada una de tus metas. Se trata de fijar un objetivo, poner en práctica las acciones necesarias para conseguirlo, valorar tu esfuerzo y, por supuesto, llegar a la meta.

Ser perseverante. Confiar que puedes hacer todo lo que te propones y, sobre todo, también pedir ayuda cuando lo necesites.

