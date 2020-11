Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 27 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy viernes 27 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS

Récords olímpicos

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás el significado y el valor de una fracción decimal.

Hoy aprenderemos sobre el significado y el valor de una fracción decimal.

¿Qué hacemos?

El deporte es una extensión fascinante de la necesidad de los seres humanos por desarrollar nuestro máximo potencial. El ejercicio es sinónimo de salud, pero también de diversión y entretenimiento. La competencia genera camaradería, amigas, amigos y convivencia en la que unos aprendemos de otros, ¿Cómo? bueno, no se puede ganar siempre, a veces el potencial y la experiencia, incluso, la suerte, determinan quién gana en las competencias deportivas.

Hay atletas que no salen del hotel, más que para entrenar, hasta que termina su participación en la competencia oficial, se ha sabido de otros que viajan a la olimpiada con su propia comida, enlatada y medida para mantener su cuerpo en el estado óptimo para dar resultados, ahora, lo que nos interesa más para nuestra sesión de hoy: ¿Cómo medimos los resultados para hacer una competencia de esta naturaleza lo más “justa” posible? ¿Cómo medir a dos atletas que saltaron lejísimos ambos e hicieron casi la misma distancia, o a un par de lanzamientos de jabalina o bala que llegaron casi al mismo lugar e hicieron casi los mismos metros? bueno, justamente, midiendo el “CASI” milímetros, centímetros, el punto y algo que hace la diferencia entre la calificación que otorga un primer lugar desmarcándolo de un segundo a veces la diferencia es tan pequeña como una milésima, un milímetro, un centímetro o un segundo es posible que el ser humano, por eso, nunca se detiene, pues una cosita de casi nada es la diferencia entre alcanzar nuestros sueños o verlos cerca y perderlos en un parpadeo de cara al horizonte.

Estaba revisando los records Olímpicos de lanzamiento de Jabalina, pero no sé cómo interpretarlos, me puedes ayudar. Un ejemplo: El mejor registro de lanzamiento de jabalina es de 98.48 m.

Vamos a trabajar con números decimales en el contexto de medición de longitudes para que comprendas qué representa 98.48 m.

Para empezar el análisis de la información de los Juegos Olímpicos, veamos el siguiente video.

Fracciones y decimales.

https://www.mdt.mx/KrismarApps/index.php/recurso/cargarApp/519/primaria

Como vimos en el video los centímetros representan la fracción de la unidad o bien el centímetro es la centésima parte del metro.

Vamos organizando nuestra Olimpiada Numérica, yo voy realizando preguntas.

Con la información de la tabla, vamos a contestar la siguiente pregunta, ¿A cuántos centímetros equivale el lanzamiento de Jan Zelezny?

R = Si un metro tiene 100 cm, los 98 metros equivale a 9800 cm y 48 cm equivale a 48 cm, entonces 98.48 m es igual a 9848 cm.

Entonces de cuántos metros y centímetros es el Record de Jan Zelezny.

R = Es 98 m y 48 cm.

98.48 m es equivalente a 98 m y 48 cm, ya que 48 representa los centésimos, es decir 48 partes de 100 centímetros, del metro.

¿A cuántos centímetros equivale el lanzamiento de Alemania?

R = 92.60 m es equivalente a 9260 cm o también lo podemos interpretar así 92 m y 60 cm.

92.60 m es equivalente a 9260 cm.

También 92.60 m lo interpretamos así: 92 m y 60 cm.

¿Cuántos centímetros de diferencia hay entre el primer y segundo lugar?

R = 539 cm.

Convertí 93.09 a cm es equivalente a 9309 cm y lo resté al primer lugar que ya lo tenemos 9848 cm y el resultado es 539 cm.

¿Cómo representas en metros la diferencia entre el primer y segundo lugar?

R = 5.39 m.

Resté 98.48 menos 93.09 y obtuve 5.39 m.

El resultado también lo podemos obtener de la siguiente manera, retomamos la respuesta de 539 y como les dije el centímetro es la centésima parte del metro lo representamos 539/100 es igual a 5.39 m.

Estas son las medidas oficiales del instrumento para el lanzamiento de martillo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para la siguiente pregunta se debe considerar la siguiente información: La décima parte de un centímetro es un milímetro, ¿Cuántos milímetros mide el diámetro de la bola de acero para los hombres?

R = Va de los 109 mm a los 129 mm.

La décima parte de un centímetro es un milímetro, entonces por cada centímetro son 10 milímetros y así convertí 10.9 cm a 109 mm y 12.9 cm a 129 mm, multiplicando ambas medidas por 10.

¿Cuántos milímetros mide el diámetro de la bola de acero para las mujeres?

R = Va de 95 mm a 108 mm.

Si un milímetro es la décima parte de un centímetro multiplique por 10, 9.5 cm es igual 95 mm y 10.8 cm es igual a 108 mm.

La información que te voy a compartir es en relación con el peso de las medallas Olímpicas de invierno de PyeongChang 2018, el peso está en gramos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para las siguientes preguntas consideren que el miligramo es la milésima parte de un gramo, ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de bronce?

R = Como un miligramo representa la milésima parte de un gramo multipliqué por 1000, 493.4 g es igual a 493, 400 mg.

¿Cuántos miligramos pesa la medalla de plata?

R = Pesa 580, 500 mg, multiplique los 580.5 g por 1000.

¿Cuántos miligramos pesa la medalla de oro?

R = Pesa 586, 300 mg, si multiplico 586.3 g por 1000.

El día de hoy, en nuestra clase a partir de la información de Juegos Olímpicos, reflexionamos acerca del significado y el valor que tienen los decimales, en contextos como medición de longitudes y de peso.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

¡Entre todos, sí podemos!

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás tu capacidad para mejorar tu entorno inmediato a través de la implementación de acciones específicas.

¿Qué hacemos?

A veces quisiera rendirme, me siento tan cansado, he estado ayudando a mi sobrino con sus clases, además no sé si sabes, pero aparte de trabajar aquí, yo también estoy estudiando, todo al mismo tiempo, y eso me tiene rendido. No creo poder seguir adelante.

Espera, aunque haya situaciones que nos parezca difíciles de afrontar, siempre hay una solución para salir adelante y bien, ¿Has escuchado decir que “lo único que no tiene solución, es la muerte”? pues vamos a encontrar opciones que puedan ayudarte a resolver este conflicto, pero no te rindas.

Vaya que andas desganado hoy, ese estado de ánimo no es el mejor para aprender.

Lo siento, es que a veces me siento abrumado con tantas cosas que no veo una solución.

Cuando te sientas de esta forma, es importante aplicar lo que hemos aprendido en las clases pasadas, realizar una práctica de atención, parar, analizar las situaciones que nos mantienen en ese estado aflictivo, pero sobre todo darte cuenta que no estás solo.

¿Te refieres a pedir ayuda?

Por supuesto, como dicen, ninguna persona es una isla, tenemos que estar conscientes de eso tanto para nuestro bienestar, es decir, pedir apoyo, como para nosotros mismos poder aportar a quienes nos rodean.

Vivimos en una sociedad, eso quiere decir que no estamos solos, para bien o para mal, en ella hay muchas personas y es dentro de esta sociedad donde encontramos situaciones en las que debemos ayudar a mejorar nuestro entorno y para poder hacer eso necesitamos ayuda de diversas personas, es decir de nuestra sociedad.

Es verdad, en donde vive mi abuelita, es una comunidad en Chiapas y ahí han hecho acuerdos para que el lugar donde viven, sea mejor y que todas y todos puedan vivir en armonía.

Qué interesante, ¿Qué clase de acuerdos hicieron?

Por ejemplo, cómo cuidar el medio ambiente, son cosas que todos podemos hacer y son súper sencillas, como cerrar el grifo del agua para ahorrarla, o separar la basura.

Es cierto, hay cosas que podemos hacer en casa, sin importar que por ahora mantengamos el distanciamiento social para cuidarnos entre todos, incluso ante esta epidemia, hemos sido capaces de desarrollar acciones concretas en favor de nuestro entorno, como, por ejemplo: Muchas veces nos movemos por la casa encendiendo todas las luces de las habitaciones por donde pasamos. No olvides apagarlas y ahorrarás luz.

Las cosas que hay en la calle son de todos.

Debemos aprender que todas las cosas que veas por la calle son de todos nosotros y que, por ello, debemos respetarlas.

Las plantas no se arrancan.

Es importante que los niños y niñas aprendan que las plantas son seres vivos y, por lo tanto, no se pueden pisar ni arrancar, sino que hay que protegerlas y cuidarlas.

Muy buenos ejemplos, también se me ocurre uno que desde hace algún tiempo he venido escuchando hablar de: Reciclar.

Reciclar se puede convertir en un juego donde cada cosa se debe tirar en un cubo de diferente color dependiendo de su composición.

Tienes razón, también es importante dar nuevo uso a las cosas que ya no ocupamos, te voy a poner otro ejemplo, el de tu escuela. La que ya quiero dejar, porque es muy difícil de combinar con mi trabajo.

No lo hagas, espera al final del programa para que puedas tener herramientas suficientes antes de tomar una decisión.

En la escuela aprendemos con las asignaturas, ¿Cierto? pero también a desenvolvernos en un ambiente seguro.

¿Cómo a desenvolvernos? no entiendo. Yo voy a la escuela a aprender.

Si te desenvuelves y aprendes a relacionarte y a interactuar con tus iguales, en este caso, tus compañeros de clase y con los mayores, los adultos y maestros que te rodean, así también es en la sociedad, fíjate en este ejemplo.

Si en tu escuela desperdician el agua en los baños varios compañeros o compañeras, ¿Qué haces?

Primero hablo con ellos, tratando de que entiendan que lo que están haciendo está mal, y que no sólo afecta a la escuela, sino a los demás.

¿Y si no te hacen caso?

Ah, pues me rindo.

Rendirse no es una opción, en este caso debes buscar apoyo de un adulto, en el caso de la escuela puede ser de algún maestro o maestra.

Claro, y pedir que hable con los compañeros que están desperdiciando el agua.

Pero, ¿Qué va a suceder si aún se sigue desperdiciando el agua?

Tienes habilidades para buscar tu propio bienestar y el bienestar colectivo.

Además, ha habido grandes personajes a través de la historia que han enfrentado grandes obstáculos y no se han rendido, hasta obtener resultados asombrosos.

¿Cómo quién?

Para responder a tu pregunta me gustaría invitar a mi buena amiga Zaázil, el hada del conocimiento.

¡Hola Zaázil! Bienvenida, ¿Puedes contarnos algunos ejemplos de personas que han logrado superar obstáculos sin rendirse?

Claro, con gusto, la primera persona que se me ocurre es Marie Curie, una mujer que se dedicó a las ciencias en el siglo 19 y 20. Hizo grandes contribuciones al campo de la medicina y enfrentó grandes obstáculos, primero por ser mujer, después porque vivía en un país diferente al que nació, quedó viuda y sus investigaciones la llevaron a investigar y probar compuestos radioactivos en ella misma, hasta que perdió la vida, dejando un gran legado a la humanidad.

Bueno, los científicos siempre son perseverantes.

También personas valientes como Josefa Ortiz de Domínguez, quien no tenía relación alguna con la ciencia, ¿Verdad Zaázil?

Ella no se rindió, cuando Doña Josefa Ortiz de Domínguez fue encarcelada y descubrieron la conspiración para iniciar la independencia de México, ella buscó la manera de avisar a los demás, y gracias a su valentía y perseverancia lograron su objetivo.

¿Te das cuenta? no sólo los científicos son perseverantes, además todos ellos trabajaron en equipo para lograr el bienestar propio y el colectivo, debieron tomar decisiones muy difíciles en el camino, tal vez retroceder, pero no se rindieron, siguieron adelante, ¿Tienes a alguien más Zaázil?

Malala Yousafzai nació en una familia pakistaní musulmana sunita. Su padre, poeta y profesor, daba clases en un colegio para niñas. A Malala le encantaba ir a la escuela, sin embargo, todo cambió cuando los talibanes tomaron el control de su pueblo y prohibieron a las mujeres estudiar. Incapaz de aceptar el destino que le imponían, Malala comenzó a hablar sobre el derecho a la educación por diversos lugares del país, a pesar del peligro que suponía, incluso fue atacada y casi muere, pero esto no hizo que se rindiera y hoy en día sigue luchando por el derecho a que todas las niñas puedan recibir educación y hasta ganó el premio nobel de la paz.

Que gran ejemplo, desde niña mostró esa entereza y perseverancia.

Zaázil: Fue un placer y cualquier duda que tengan, me dicen, yo lo sé todo.

¿A poco si lo sabes todo?

Por supuesto, mi nombre Zaázil quiere decir “luz” en maya y mi destino es iluminar con el conocimiento.

Volvamos al ejemplo de tu escuela, ya vimos que hay un problema donde existe un daño en tu entorno, en este caso el desperdicio de un recurso natural tan valioso como es el agua, que buscaste apoyo con tus compañeros y tampoco obtuviste resultados positivos, aquí lo mejor es acercarse con el maestro o maestra y pedirle ayuda directamente.

Es cierto, lo que me dijiste es una cadenita donde podemos apoyarnos de varias personas para obtener un resultado.

Debemos ser autónomos, siendo capaces de desarrollar acciones concretas por uno mismo o una misma, en favor del entorno inmediato. Si tenemos confianza en nosotros y las capacidades que tenemos, podemos autorregular las situaciones que nos afectan.

¿Cómo es eso de tener confianza en nosotros?

Es importante reconocer nuestras capacidades, saber que pueden pasar muchos imprevistos en el camino, pero jamás rendirnos.

También saber que no estamos solos y que podemos recurrir a más personas para lograrlo.

Vamos a leer el siguiente cuento:

“Marina era una niña que tenía mucho miedo de la oscuridad. Al apagarse la luz, todas las cosas y sombras le parecían los más temibles monstruos y aunque sus papás le explicaban cada día con mucha paciencia que aquello no eran monstruos, y ella les entendía, no dejaba de sentir un miedo atroz.

Un día recibieron en casa la visita de la tía Valeria, era una mujer increíble, famosísima por su valentía y por haber hecho miles de viajes y vivido cientos de aventuras, de las que incluso había hecho libros y películas. Marina, con ganas de vencer el miedo, le preguntó a su tía cómo era tan valiente, y si alguna vez se había asustado.

– Muchísimas veces, Marina. Recuerdo cuando era pequeña y tenía un miedo terrible a la oscuridad. No podía quedarme a oscuras ni un momento.

La niña se emocionó muchísimo ¿Cómo era posible que alguien tan valiente pudiera haber tenido miedo a la oscuridad?

– Te contaré un secreto, Marina. Quienes me enseñaron a ser valiente fueron unas personas con discapacidad visual, niños y niñas muy valientes y atrevidos, por quienes siento un profundo respeto y admiración. Ellos no pueden ver, así que, si no hubieran descubierto el secreto de no tener miedo a la oscuridad, estarían siempre asustadísimos.

– ¡Es verdad! -dijo Marina, muy interesada- ¿Me cuentas ese secreto?

– ¡Claro! su secreto es cambiar de ojos, como ellos no pueden ver, sus ojos son sus manos. Lo único que tienes que hacer para vencer el miedo a la oscuridad es hacer como ellos, cerrar los ojos de la cara y usar los de las manos. Te propongo un trato: Esta noche, cuando vayas a dormir y apagues la luz, si hay algo que te dé miedo cierra los ojos, levántate con cuidado, y trata de ver qué es lo que te daba miedo con los ojos de tus manos y mañana me cuentas cómo es el miedo.

Marina aceptó, algo preocupada, sabía que tendría que ser valiente para cerrar los ojos y tocar aquello que le asustaba, pero estaba dispuesta a probarlo, porque ya era mayor, así que no protestó ni un pelín cuando sus padres la acostaron, y ella misma apagó la luz, al poco rato, sintió miedo de una de las sombras en la habitación, y haciendo caso del consejo de la tía Valeria, cerró los ojos de la cara y abrió los de las manos, y con mucho valor fue a tocar aquella sombra misteriosa.

A la mañana siguiente, Marina llegó corriendo a la cocina, con una gran sonrisa, y cantando, “¡el miedo es blandito y suave! ¡Es mi osito de peluche!”

¿Te das cuenta como la niña logró superar un obstáculo, que en este caso era el miedo a la oscuridad, con la ayuda de los demás?

Utilizó sus habilidades para superarlo, así como la ayuda de otras personas.

¡Entre todos sí podemos! tenemos la capacidad para tomar decisiones conscientes, afrontar las dificultades y actuar con autonomía.

Estuvo increíble la clase, el video y el cuento.

Bueno y respecto a tu problema, ¿Qué vas a hacer?

Primero, no voy a rendirme, voy a buscar redes de apoyo para entender mis áreas de oportunidad, voy a confiar en lo que sé hacer bien y a desarrollar más habilidades socioemocionales para resolver los conflictos de mejor manera.

Está excelente tu solución, de verdad, te felicito, se nota que estos programas te han dado herramientas para ser mejor cada día.

Se me ocurre que en la escuela podemos impulsar una campaña para promover el ahorro del agua y el cuidado de los recursos naturales, además puedo combinar mi trabajo escolar con este trabajo, es cuestión de organizarme.

Hoy aprendimos que vamos a tener que enfrentar retos a través de la vida y que servirán para mejorar nuestro entorno, con la participación de diversas personas.

Debemos sentirnos capaces de desarrollar acciones concretas por nosotros mismos (as) en favor del entorno inmediato y así contribuir al desarrollo de nuestra autonomía. Ser autónomo implica buscar el bienestar colectivo, ser responsable, conducirse de manera ética y moral, tener respeto a uno mismo, a los demás y al entorno que habitamos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

INGLÉS

We are lost!

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás descripciones del entorno inmediato para desplazarte.

¿Qué hacemos?

Hello girls and boys. – Hola niñas y niños. How are you today? – ¿Cómo están hoy?

it´s good to see you again.

Remember to keep in mind these recommendations.

Recuerden tener en cuenta estas recomendaciones.

Keep your distance.

Mantén tu sana distancia.

Eat healthy food.

Consume comida saludable.

Wear a mask in case you need to leave home.

Si es necesario salir de casa, usa cubrebocas.

And of course, wash your hands constantly.

Y por supuesto lava tus manos constantemente.

Sabemos que en estos momentos no podemos ver a nuestras amigas y amigos en persona.

Pero eso no quiere decir que no podamos divertirnos en compañía de las personas que viven en nuestra casa, por ejemplo, mamá, papá, hermanas, hermanos o todas esas personas que forman parte importante de nuestras vidas.

El material que hoy vamos a necesitar es:

Notebook and pencil.

Recuerda que, para aprender una nueva lengua, como el inglés, es muy importante practicarla lo más que puedas.

También para aprender una nueva lengua es necesario que practiques todo lo que exploramos en clase.

Seguro te pueden ayudar en casa

En la clase de hoy vamos a continuar con lo que aprendimos las dos clases anteriores; que el inglés puede servirnos para poder encontrar las cosas y los lugares. Pero para entrar en calor, te propongo jugar un juego, es una canción, pero debemos de usar varios movimientos de nuestro cuerpo, ¿Estás listo y lista? Are you ready?

If your happy and you know it, clap your hands Clap, clap If your happy and you know it clap your hands Clap, clap If your happy and you know it, then your face will surely show it If your happy and you know it, clap your hands Clap, clap If your happy and you know it, stomp your feet Stomp, stomp If your happy and you know it stomp your feet Stomp, stomp If your happy and you know it, then your face will surely show it If your happy and you know it, stomp your feet Stomp, stomp If your happy and you know it, pat your head Pat, pat If your happy and you know it pat your head Pat, pat If your happy and you know it, then your face will surely show it If your happy and you know it, pat your head Pat, pat If your happy and you know it, turn around! Turn around!

Si eres feliz y lo sabes, aplaude.

If your happy and you know it, clap your hands.

Aplaudir.

Clap, clap.

Si eres feliz y lo sabes aplaude.

If your happy and you know it clap your hands.

Aplaudir.

Clap clap.

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará.

If your happy and you know it, then your face will surely show it.

Si eres feliz y lo sabes, aplaude.

If your happy and you know it, clap your hands.

Aplaudir.

Clap clap.

Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte.

If your happy and you know it, stomp your feet.

Stomp, stomp.

Stomp, stomp.

Si eres feliz y lo sabes pisa fuerte.

If your happy and you know it stomp your feet.

Stomp, stomp.

Stomp, stomp.

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará.

If your happy and you know it, then your face will surely show it.

Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte.

If your happy and you know it, stomp your feet.

Stomp, stomp.

Stomp, stomp.

Si eres feliz y lo sabes, acaricia tu cabeza.

If your happy and you know it, pat your head.

Pat, pat.

Pat, pat.

Si eres feliz y lo sabes, tómate la cabeza.

If your happy and you know it pat your head.

Pat, pat.

Pat, pat.

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará.

If your happy and you know it, then your face will surely show it.

Si eres feliz y lo sabes, acaricia tu cabeza.

If your happy and you know it, pat your head.

Pat, pat.

Pat, pat.

Si estás feliz y lo sabes, ¡date la vuelta!

If your happy and you know it, turn around!

¡Date la vuelta!

Turn around!

¡Si estás feliz y lo sabes, date la vuelta!

If your happy and you know it turn around!

¡Date la vuelta!

Turn around!

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará.

If your happy and you know it, then your face will surely show it.

Si estás feliz y lo sabes, ¡date la vuelta!

If your happy and you know it, turn around!

¡Date la vuelta!

Turn around!

Si estás feliz y lo sabes, ¡saluda!

If your happy and you know it, say hello!

¡Hola!

Hello!

Si estás feliz y lo sabes, ¡saluda!

If your happy and you know it say hello!

¡Hola!

Hello!

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará.

If your happy and you know it, then your face will surely show it.

Si estás feliz y lo sabes, ¡saluda!

If your happy and you know it, say hello!

¡Hola!

Hello!

Me encantan las canciones en inglés, con esto, practicamos pronunciación, aprendemos vocabulario y nos divertimos.

Ahora sí, manos a la obra, but wait, pero espera, where are we? ¿Dónde estamos? We are lost. Estamos perdidas.

Eso que está allá atrás es el Museo, pero tendríamos que estar en la escuela.

¿Dónde queda nuestra escuela? – Where is the school?

Can you help us? – ¿Nos podrían ayudar?

Ok, what do we need to do first?

¿Qué necesitamos primero que nada?

Los navegantes antiguos usaban las estrellas como punto de referencia para poder ubicarse, hoy en día usamos A map! – ¡Un mapa! Very good – muy bien.

Con este mapa vamos a poder llegar a la escuela. Oye, imagínate que no tuviéramos un mapa, ¿Qué podríamos hacer?

Recuerdas las preguntas que tenemos que hacer para llegar a algún lugar.

Do you remember them?

Es necesario que las anotes en su cuaderno para que nos ayuden a preguntar cómo llegar a algún lugar en particular.

Where is the school?

¿Dónde está la escuela?

How can I get to the school?

¿Cómo puedo llegar a la escuela?

Is there a school near here?

¿Hay alguna escuela cerca de aquí?

How can I go from the school to the bus stop?

¿Cómo puedo ir de la escuela a la parada de autobús?

Excellent kids – excelente niñas y niños, ahora que ya las anotaste y sabes su significado nos vas a ayudar a encontrar nuestra escuela.

Are you ready? ¿Están listas y listos? recuerden llevar todos sus útiles y materiales para poder ir a la escuela.

Sí, no te vaya a pasar lo que le pasó a mi hermano mayor.

¿Y qué le pasó?

Que no preparó bien sus materiales y se acordó en el último momento.

¡Qué barbaridad! ¿Y qué le hizo falta?

Le pidieron unos guantes especiales para la clase de química y tenía que ir a la fábrica a comprarlos. Se le olvidó que tenía que pasar a la biblioteca a recoger un libro, también quedó con su clase de llevar pan de la panadería.

¡Qué buena idea!

¿Qué? ¿Olvidar todo?

No. Me estoy imaginando el recorrido que tuviste qué hacer con tu hermano.

Si, lo bueno es que todo está cerca.

Te propongo algo. Vamos a imaginar que haces ese recorrido con tu hermano, vamos a poner como punto de partida el Museo.

First stop: the factory.

Primera parada: La fábrica.

Second stop: the library.

Segunda parada: La biblioteca.

Third stop: the bakery.

Tercera parada: La panadería.

The last stop: the school.

La última parada: La escuela.

Tú vas a tener un mapa para saber cómo llegar.

Muy buena idea, antes, vamos a repasar las indicaciones, esas ya las vimos en las clases pasadas, entonces ya las deberías tener dominadísimas.

¿Qué pasa si me fallan un par?

No te preocupes, vamos a revisarlas.

Walk straight = camina derecho.

Go up = siga hacia arriba.

Go down = siga hacia abajo.

Turn left = vuelta a la izquierda.

Turn right = vuelta a la derecha.

Across the street = cruzando la calle.

Walk (three) blocks = camina (tres) cuadras (esto es dependiendo las cuadras que tengamos que caminar).

Next to = al lado.

In front of = en frente de.

Very good! ¡Muy bien! pues vamos a empezar.

¡Espera! ¡Espera!

What happened? ¿Qué pasa?

Nos faltan también los puntos cardinales.

North-norte

South- sur

East- este

West- oeste

Mira, aquí en el mapa hay una rosa de los vientos, aquí están marcados los puntos cardinales con sus iniciales: North.

Ahora sí, creo que ya estamos listas y listos.

Recuerda que nuestra primera parada es The Factory. La fábrica, ¿Cómo preguntaríamos para llegar a la Factory?

How can I get to the factory?

Walk straight 2 blocks,

turn right and go to North one block,

turn left and you will see it.

Thank you! ¡Gracias! pues caminemos.

It was so easy, right? estuvo muy sencillo ¿Verdad? ya hicimos the First stop.

Vamos a imaginar que ya compramos los guantes, ahora vamos a la segunda parada.

¿Cómo preguntarían si quieren llegar a la Biblioteca?

Where is the library.

Across the street. In front of the park and next to the Supermarket.

Thank you! ¡Gracias!

We finished our second stop. Ya terminamos nuestra segunda parada.

Y ya recogimos el libro. Nos falta el pan.

¿Qué preguntamos ahora?

Is there a Bakery near here?

Walk straight one block to the East, turn right, go down one block, turn right and you will see it. Is next to the Store.

Thank you! ¡Gracias!

¡Ay! ya merito llegamos.

Yes! We did already our third stop. Ya hicimos nuestra tercera parada.

Y ya compramos nuestro delicioso pan.

¿Cómo formularían la última pregunta?

How can I get to the school?

Walk straight one block to the West, turn left, go to the South one block, turn right, and walk straight to the West two blocks.

Thank you! ¡Gracias!

¡Ya llegamos a la escuela!

Congratulations! ¡Felicidades! logramos llegar a donde nos propusimos.

Ahora vamos a ver a un video que nos mandó el profesor Jonny que no pudo venir, ya saben que en estos tiempos de contingencia sanitaria es mejor estar en casa y salir solo si es necesario. Él nos mostrará un pueblito imaginario y nos enseñará algunos lugares que no conocemos y otros que sí, pon mucha atención.

¡Ay sí, qué emocionante vamos a verlo!

VIDEO. Jonny Frank

Jonny Frank, es del Reino Unido un país muy bonito, también si te fijaste nos ha mostrado lugares que ya conocíamos, pero les llamó de forma diferente como coach station.

¿Qué es eso?

Te daré una pista, nosotros hemos estudiado esa palabra como bus station aunque en este caso no es exclusivo de autobuses. Cómo puedes ver el inglés es un idioma que tiene muchas variantes y al igual que el español algunas palabras cambian dependiendo del país en el que se habla.

Espero que con esto podamos ubicarnos mejor y saber dar y pedir indicaciones de cómo llegar a algún lugar, pero en inglés.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

¿Cómo se organizan en tu comunidad?

¿Qué vamos a aprender?

Compararás tus puntos de vista y opiniones sobre temas de reflexión intra e intercultural.

¿Qué hacemos?

¡Ki hax äjuä! – ¡Buenos días!

¿Te gi xathohu? – ¿Cómo están?

Es un honor para mí estar con ustedes en esta clase, durante la cual nos comunicaremos en Hñahñu.

Tengo muchas ganas de aprender más palabras en Hñahñu, la clase pasada nos enseñó a saludar e hicimos una dinámica muy divertida.

Los invito a que hoy también realicemos una pequeña dinámica en donde coordinaremos nuestros movimientos y aprenderemos algunas palabras en Hñahñu.

Se trata de dar un aplauso, con la mano derecha tocar la nariz, con la mano izquierda tocar la oreja izquierda y después cambiar con la mano izquierda.

Orejas – ju

Nariz – xiñu

Aplauso – ´bet´a´ye

Ahora, en esta ocasión, también vamos a aprender algunas palabras en Hñahñu.

¿Te ri thuhu? – ¿Cómo te llamas?

¿Habu gi m´ui? – ¿A dónde vives?

¿Hängu njeya gi petsi? – ¿Cuántos años tienes?

¿Sabías qué?

El Hñähñu, también conocido como otomí del Valle del Mezquital, es una de las nueve variantes lingüísticas otomíes que pertenece a la familia lingüística oto-mangue y reporta 87,488 hablantes, ubicados en 36 municipios en el estado de Hidalgo, que es el estado mexicano con mayor presencia de hablantes de Hñahñu.

Nuestra lengua indígena ocupa el séptimo lugar de las lenguas originarias habladas en el territorio nacional. De acuerdo a la encuesta realizada por el INEGI se registraron 307,928 hablantes.

La lengua Hñahñu se habla en varios estados de la República Mexicana: Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz.

Ahora te invito a que tengas a la mano un lápiz y un cuaderno para ir anotando lo que te parezca interesante, especialmente, preguntas que te surjan durante la clase, no olvides utilizar el libro de texto de Español quinto grado.

En esta clase analizaremos las prácticas culturales de los pueblos originarios y reflexionaremos sobre su importancia para la preservación de nuestras lenguas y nuestras culturas.

Iniciaremos escribiendo en el cuaderno las siguientes preguntas:

¿Sabes qué es una práctica cultural?

¿Qué prácticas culturales identificas en tu comunidad?

¿Quiénes realizan las prácticas culturales?

¿Cómo las realizan?

Recuerda que para buscar el significado de las palabras puedes apoyarte de tus libros, diccionarios o internet. Algunas preguntas las irás contestando de acuerdo a la clase del día de hoy.

Se llama práctica cultural al modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares en el tiempo, espacio y tradición.

Las leyendas también son parte de la cultura de cada pueblo, ¿Tú conoces alguna leyenda Hñahñu?

Hay un video en el que se narra la leyenda de Los Uémas.

Te invito a verlo.

Leyendas del pueblo otomí. Los Uémas.

Observa el siguiente video del inicio hasta el minuto 4:50, en el que se aprecia el trabajo artesanal que se lleva a cabo para elaborar el papel amate.

En el video pudimos apreciar cómo algunos elementos imaginarios se entremezclan con costumbres y tradiciones que están muy arraigadas en las comunidades pertenecientes a la cultura Hñahñu.

Otomíes. CELCI Hidalgo. Ventana a mi Comunidad. VTS 02 1

Voy a mencionar algunas prácticas culturales que son comunes en la cultura Hñahñu.

Prácticas religiosas y espirituales (foto ritual) relacionadas con la agricultura, la lluvia, etc. Prácticas de tratamiento médico (sábila) uso de plantas medicinales y prácticas curativas. Preferencias dietéticas y prácticas culinarias (salsa de chinicuil) alimentación ligada a las características del territorio, a las prácticas de recolección y de cosecha según la temporada en el año. Instituciones culturales (museo cultural). Gobernanza, liderazgo y resolución de conflictos (cambio de mando) la asamblea es una práctica que permite la gobernanza de la comunidad y la resolución de conflictos. Prácticas culturales locales (día de muertos). Prácticas de vida cotidiana (alfarería, bordados). La ayuda mutua para organizar trabajos colectivos. Las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con este ámbito están relacionadas con la producción de objetos culturales y las actividades relacionadas con su subsistencia (agricultura, pesca, recolección). Estos discursos transportan los conocimientos para saber cómo producir, cómo cuidar, cómo preparar, cómo usar, o cómo cosechar, por lo que se encontrará una variedad de discursos.

Ahora te voy a contar como se realiza una práctica cultural característica del pueblo hñahñu.

La ayuda mutua (mfaxä ´befi).

Una de las prácticas culturales que se realiza en la cultura hñahñu es el apoyo mutuo, que consiste en apoyarse los unos a los otros en distintos trabajos, por los cuales no se recibe pago alguno. En algunas comunidades a esta ayuda mutua se le llama tequio. Un ejemplo muy claro de esta práctica es la agricultura, la siembra del sagrado maíz, la limpieza y construcción de caminos en la comunidad, la limpieza general de la escuela cuando se llena de yerbas.

Cuando se trata de la siembra, el dueño del terreno o parcela que se va a sembrar tiene que fijar la fecha, limpiar la parcela o terreno y, sobre todo, observar la luna para que haya una buena siembra. Una vez realizado lo anterior se fija la fecha de visita a la persona a la que se le va a pedir apoyo, acordando llevar al momento una ofrenda.

Posteriormente la persona que quiera que se le apoye en algún trabajo en esta ocasión la siembra del maíz, tiene que hacer una visita al vecino y llevarle pan, alguna bebida o algún otro alimento como ofrenda.

Al momento de recibir al vecino, el dueño de la casa lo invita a pasar ofreciéndole un banco para descansar después del largo trayecto. Las casas en la comunidad generalmente se encuentran dispersas, es decir, alejadas unas de otras, por la situación geográfica.

Además, el dueño de la parcela invita a comer a las personas que le van a ayudar, en este caso que les platico es un vecino. Después de un largo diálogo, el que va a pedir el favor le hace la propuesta sobre la ayuda mutua (mfaxä ´befi) acordando el día, lugar, fecha y hora, a la vez, el vecino no pone obstáculo para el apoyo, ya que cuando él requiera de un apoyo similar o de algún otro trabajo, el apoyo será recíproco, es decir, que en otro momento también será ayudado. De ese modo se mantiene siempre una convivencia sana y pacífica, en donde existe una muestra de respeto, colaboración y valoración por el apoyo solicitado.

Cabe hacer mención que, lo que tiene que dar la persona, que solicita el apoyo, es una buena atención a su vecino, hacer el trabajo de buen modo y compartir un rico plato y bebidas que los alimentará. Una sabrosa bebida es algo fundamental para hidratarse después del largo trabajo y los fuertes rayos del sol, si no se le brindan estas atenciones es probable que al día siguiente no regrese a trabajar, porque no recibió un buen trato, aunque esto es muy raro que suceda. Ellos conservan el valor de la atención a la comunidad, típica de la región. Siempre hay una rica salsa en molcajete y unas tortillas recién salidas del comal ¡Qué rico!

Ahora que hemos analizado algunas prácticas culturales contesta las preguntas que escribimos al inicio:

¿Sabes qué es una práctica cultural?

¿Qué prácticas se realiza en tu comunidad?

¿Quiénes realizan las prácticas culturales?

¿Cómo las realizan?

Así como, este tipo de prácticas también encontramos otras que nos permiten conocer la cultura de cada pueblo, por ejemplo, la organización de las celebraciones tradicionales, la toma de decisiones en colectivo, las formas de alimentarse y de tratar las enfermedades, entre otras. Conocerlas y practicarlas, es una forma de valorar los conocimientos que nos transmiten nuestros padres, nuestros abuelos y la propia comunidad en la que habitamos.

