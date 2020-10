Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 27 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 27 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS

¿Cómo se ven?

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy vas a estudiar un contenido relacionado con la geometría. Aprenderás a describir y dibujar objetos, considerando distintas posiciones.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee a continuación las descripciones que se dan y trata de adivinar de qué objetos se trata.

Descripción 1: Su base es circular y de igual diámetro es su parte superior, sirve para tomar líquidos, ¿Sabes qué objeto es?

Un vaso.

Descripción 2: Tiene dos bases cuadradas y cuatro caras laterales externas rectangulares, lo usamos para empacar, ¿Sabes qué objeto es?

Una caja.

Descripción 3: Es circular, plano, puede ser de plástico o cristal, lo empleamos al comer, ¿Sabes qué objeto es?

Un plato plano.

Analiza con mucha atención la siguiente imagen para que veas cuáles son las vistas que pueden servir de referencia al presentar un objeto, en este caso, una taza.

Como puedes ver, se tienen las siguientes vistas:

La vista inferior o vista desde abajo.

La vista lateral izquierda o vista del lado izquierdo.

La vista posterior o vista desde atrás.

La vista frontal o vista desde frente.

La vista lateral derecha o vista del lado derecho.

La vista superior o vista desde arriba.

Estas vistas son generadas desde los diferentes puntos de referencia, es decir, según el punto donde te encuentres y veas al objeto.

En esta clase aprendiste a describir y dibujar objetos a partir de distintos puntos de vista:

Te diste cuenta de que la representación de un mismo objeto puede tener una apariencia diferente, de acuerdo con la posición y la ubicación que tenga la persona que observa.

Para determinar los elementos que se incluirán en la representación de una vista, se pueden identificar las características más representativas del objeto, como formas, colores o posición.

Cada una de las representaciones, dependiendo de la vista que se trate, reciben los siguientes nombres:

Vista inferior o vista desde abajo.

Vista lateral izquierda o vista del lado izquierdo.

Vista posterior o vista desde atrás.

Vista frontal o vista desde frente.

Vista lateral derecha o vista del lado derecho.

Vista superior o vista desde arriba.

Las figuras geométricas, los colores, las líneas, son algunos de los recursos gráficos que se pueden utilizar para desarrollar las distintas vistas.

GEOGRAFÍA

¡Desde las montañas hasta el mar!

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás cómo se forman los ríos y hacia dónde vierten el agua en México.

Para empezar, observa el siguiente video.

Del cielo al mar: Ríos y Lagos.

¿Te gustó el video? ¿Viste cuánta vegetación y animales hay alrededor del agua? ¡A veces sonríe el río! ¡Otras ríe a carcajadas! dice la canción.

En México hay ríos muy hermosos, y ese es el tema de la clase de hoy. Aprenderás acerca de la formación de los ríos, hacia dónde van y dónde vierten el agua, también conocerás qué es una cuenca.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información para recordar lo que es un río.

Los ríos son corrientes superficiales de agua que se desplazan por un cauce ya establecido, desde las partes altas de las montañas hacia las más bajas, hasta desembocar en el mar, en un lago o en otro río.

Los ríos vienen de las montañas, de las partes más altas hacia las partes más bajas.

Las curvas de los ríos se producen por la forma del relieve sobre la que pasa el agua, por la velocidad que lleva y por la resistencia del tipo de roca que encuentra, mientras menos pendiente o inclinación tiene el terreno, más curvas se producen en el curso de los ríos, pues el agua corre de forma más lenta, es decir que, si el terreno es plano, el agua no agarra impulso y por eso va más lento y con más curvas.

En cambio, los ríos que corren sobre terrenos inclinados con fuertes pendientes tienen pocas curvas, su velocidad y fuerza forman cañadas o barrancos, tal como se observa en la imagen.

En ocasiones, muchos ríos pequeños se juntan en un lugar donde el relieve es más plano y ahí forman un río principal. El río principal es el que recibe la mayor cantidad de agua y la lleva hasta un punto común de salida.

El río principal obviamente es más grande porque recibe la mayor cantidad de agua.

Lee con atención lo que es una cuenca.

Las regiones que captan el agua de la lluvia, la cual escurre por el terreno para formar ríos pequeños que se unen a uno principal, se llaman cuencas hidrográficas. Una cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen todas hacia un mismo río.

Tal como se observa en la imagen anterior, una cuenca está delimitada por montañas, y las más altas que rodean a la cuenca marcan su límite, a partir de éstas, y hacia abajo de ellas, escurren los ríos pequeños hacia la corriente principal ubicada en la parte más baja de la cuenca, para que finalmente lleguen hasta la desembocadura.

Lee la siguiente información sobre los ríos de México.

Recuerda que los ríos desembocan en el mar, lagos o en otros ríos.

México se encuentra situado entre dos grandes masas de agua: Al este se localiza el Océano Atlántico, que forma el Golfo de México y el Mar Caribe; y al noroeste, oeste y sur está el Océano Pacífico, que incluye al Golfo de California, por esta razón, los ríos que encontramos en la República Mexicana fluyen y desembocan en tres distintas vertientes:

Vertiente occidental o del Pacífico, la cual, cuenta con alrededor de 100 ríos que desembocan en el Océano Pacífico.

Vertiente oriental o del Golfo, con 46 ríos, que vierten sus aguas en el Golfo de México.

Vertiente interior, con dos ríos que no tienen salida al mar, por ello se denomina interior, pues depositan sus aguas en un lago, una laguna o se filtran por el subsuelo adentro del continente.

Observa el siguiente video sobre las cuencas de México hasta el minuto 02:37

Cuencas de México.

HISTORIA

Origen y esplendor de Teotihuacán

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión seguirás conociendo las culturas que se asentaron y desarrollaron en Mesoamérica. Hoy vas a conocer la ubicación geográfica y organización política y social de la cultura teotihuacana.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video, donde recordarás las características del periodo Clásico en Mesoamérica. Pon atención a lo que se dice sobre algunos aspectos generales de la vida de los teotihuacanos. Observa hasta el minuto 3:11.

El clásico.

En el siguiente mapa podrás ver donde estaba Teotihuacán, el mapa lo puedes encontrar en tu libro de texto de Historia, en la página 41.

Recuerda que la cultura teotihuacana se ubicó en el Altiplano Central, si observas bien, podrás ver que geográficamente se encuentra en el mero centro ¿Lo ves? gracias a esa situación, los teotihuacanos pudieron establecer contacto con las culturas mesoamericanas que se desarrollaron en las zonas que estaban a su alrededor.

La importancia de Teotihuacán en Mesoamérica implicó que la ciudad se volvió algo especial.

Como puedes ver en la imagen, en ella había construcciones muy grandes e impresionantes. Si miras con atención podrás ver una calle que parece perderse hasta el fondo, esa es la famosa “calzada de los muertos”, que era la calle principal de la ciudad, a sus lados se construyeron plataformas en las que se llevaron a cabo ceremonias religiosas y celebraciones populares, también verás una pirámide enorme del lado izquierdo, esa es la imponente pirámide del Sol, falta la pirámide de la Luna, pero esa es desde donde está tomada la foto.

Observa el siguiente video para comprender cómo fue Teotihuacán hasta su apogeo, es decir, hasta su mejor momento como ciudad-estado.

Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

Todo lo visto hasta ahora, te permite percatarte que ese pasado aún sigue vivo en los mexicanos, por ejemplo, con la gastronomía, en la comida, pero esto poco a poco ha ido cambiando.

Observa el siguiente video que explica esa herencia.

La dieta mesoamericana.

Reflexiona sobre la alimentación que llevaban los antiguos habitantes de Mesoamérica, la que se lleva actualmente y qué hábitos alimenticios y de actividad física se pueden tomar de nuestros antepasados para bien de la salud.

LENGUAJE

Familias de palabras

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás acerca de las familias léxicas o familias de palabras, ¿Recuerdas, que en otra sesión ya se habló sobre ellas?

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención el trabalenguas de Pablito, que ya has trabajado en sesiones anteriores, el trabalenguas viene en la página 22 de tu libro de Español.

Pablito clavó un clavito

en la calva de un calvito

en la calva de un calvito

Pablito clavó un clavito.

En esa ocasión analizaste la familia léxica de calva.

De la familia de esa palabra viene calvito, que aparece en el trabalenguas, pero también otras palabras como “Calvicie, calvita, calvota, calvo” ¿Ya te acordaste?

También revisaste la familia léxica de clavo, ¿Te acuerdas?

De la familia de esa palabra viene “clavito”, que aparece en el trabalenguas, pero también otras palabras como “clavado, clavote, clavada o clavar”, de la palabra clavar se desprende otra palabra que también aparece en el trabalenguas, que es “clavó”. Clavó es la conjugación del verbo clavar.

Hoy vas a ver más ejemplos de familias de palabras.

Analiza la palabra mar ¿Qué palabras pertenecen a la familia de “mar”?

Algunas palabras son:

Marinero

Marinera

Marino

Marina

Marítimo

Submarino

Tal vez ya observaste que submarino no empieza con “mar” pero también es una palabra que se desprende de mar. No todas las palabras que provienen de una misma familia tienen que empezar con la palabra de raíz.

A la palabra raíz se le puede poner un <prefijo> o un <sufijo>.

Lee con atención la explicación que da el personaje Mario Neta sobre los prefijos y los sufijos:

¡Hola qué tal! hoy les quiero contar sobre lo que acabo de descubrir, andaba leyendo el periódico, ya saben, las noticias de nuestra ciudad y que de pronto me encuentro unas palabras que me parecieron familiares.

Me les quedé viendo y dije: ¡Ah caray! ¡ah caray! como que se parecen, así que las junté todas y me di cuenta de que estas palabras vienen de una misma familia léxica, pero con prefijos y sufijos.

Primero les voy a decir ¿Qué son los prefijos?

Los prefijos son una parte que se une al inicio de una palabra para formar nuevas palabras, entre los más comunes tenemos, por ejemplo: a, an, ante, anti, bi, bis, de, co, con, contra, des, en, ex, extra, hemi, hiper, hipo, im, in, inter, pre, post, re, sub, tele, super, ultra, ¡Son muchísimos! pero bueno, ¿Estos cómo se usan?

Pues miren, tenemos, por ejemplo: Supermercado, bisabuelo, submarino o como la que me encontré en el periódico “antiviral”, donde “anti” es el prefijo y “viral” la palabra de origen.

Ahora fíjense bien, que esto no termina aquí, como les contaba, en el periódico también encontré unas palabras con sufijos, que de estos hay de varios, Azo, ón, ote, ito, ita, illo, illa, ico, ica, aco, acho, ajo, astro, ucho, aje, ario, dad, dor, eda, ería, ero, ez, ista, ura, able, ible, ado, ido, ano, al, ar, ense, eño, iento, il, ino, izo, oso, udo, ecer, ificar, izar, mente, ¡Yo nunca imaginé que fueran tantos!

Los sufijos se utilizan al final de la palabra, como, por ejemplo: Pasear, amanecer, identificar, canalizar, o como en mi periódico, en la misma noticia, que también estaba la palabra “viralmente”, la vi y dije, ¡Ah pues sí! esta viene de “viral” y tiene como sufijo “mente”.

Los prefijos y sufijos sirven para cambiarle el significado a una palabra, entonces antiviral, compuesta por el prefijo <anti>, que quiere decir <contra>, y <viral> que se refiere a virus, significa algo que combate los virus.

Mientras que viralmente, compuesta por <viral> y por el sufijo <mente>, significa algo en la forma del virus, pero las dos palabras, <antiviral> y <viralmente> pertenecen a la misma familia léxica, por su raíz <virus>.

¿Te quedó claro qué son los prefijos y los sufijos?

Observa el siguiente video donde verás un cuento con juegos de palabras, pon mucha atención.

Vitamina Sé: Día internacional del juego. Cápsula 166. La Cabra Cabratis (Narración). Chihuahu

En esta pequeña historia, hubo varias palabras que se usaron de raíz para inventar otras con el sufijo <atis>. Realmente no significa nada, sino que es sólo un juego de palabras. Escríbelas en tu cuaderno:

Cabra, de la que, con el sufijo <atis>, salió cabratis.

Peña, de la que salió peñatis.

Lobo, lobatis.

Baja, bajatis.

Viernes, viernatis.

Carne, carnatis.