Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 28 de enero

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 28 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Al buen entendedor…

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy revisarás el mensaje que tienen los refranes e identificarás las figuras literarias metáfora, rima, alegoría y juego de palabras.

¿Qué hacemos?

Pide a los integrantes de tu familia que te cuenten los refranes que conocen y puedas tomarlos como ejemplo para identificar etas figuras literarias y sus mensajes.

¿Recuerdas que son los refranes? los refranes son frases que te dejan un aprendizaje o consejo y se dice de forma creativa. Los refranes son dichos populares que nacen de la experiencia de las personas y que utilizamos para transmitir una enseñanza, un mensaje o consejo sobre la vida cotidiana. Al ser de corta extensión son fáciles de memorizar.

Observa la página 49 de tu libro de texto de Español, cuarto grado 2014, ahí encontrarás algunos refranes que te servirán de ejemplo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/49

Quien mucho abarca, poco aprieta.

Con dinero, baila el perro.

Al buen entendedor, pocas palabras.

El que siembra vientos, cosecha tempestades.

No por mucho madrugar amanece más temprano.

Obediencia y paciencia son la mejor ciencia.

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Si te das cuenta los refranes señalan un orden lógico en su estructura ya que menciona una causa y su consecuencia.

Además de la estructura de causa y efecto la forma en la que se construye un refrán hace uso de figuras literarias como la metáfora, la rima, el juego de palabras y la alegoría.

La metáfora transfiere las cualidades de un objeto a otro. El candil tiene la propiedad de iluminar, pero en el refrán se refiere a las personas que es muy acomedida en la calle con los extraños y en casa es poco colaborativa.

La analogía compara una situación con otra, al sentarse bajo la sombra de un árbol frondoso se obtiene una buena sombra, este refrán compara esta situación con quienes conviven con personas positivas y que por lo tanto pueden transmitir su bienestar, es decir se encuentran bien protegidas.

Ahora un ejemplo de rima. La rima es la repetición de sonidos al final de los versos.

Por último, verás el juego de palabras. Utiliza recursos como el doble significado que tiene una palabra o su reiteración.

Aquí puedes observar tres palabras que con la terminación.

La reiteración de la palabra parte.

El doble significado de la palabra parte, como acción de dividir en partes y como una porción del todo

Esta información podrás consultarla en tu libro de texto de Español 2014 cuarto grado que se encuentra disponible en el repositorio digital histórico. conaliteg.gob.mx de la página 50 a la 51.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/50

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Como gran artista

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás acerca de las características de las figuras geométricas que se encuentran en una imagen como dibujos y pinturas.

Observarás cómo usar algunas herramientas para reproducirlas y convertirte en un gran artista.

¿Qué hacemos?

¿Te has fijado en las figuras que están a tu alrededor? ¿Qué forma tienen los objetos que hay en tu casa?

Seguramente te diste cuenta que hay muchas figuras escondidas en los objetos que te rodean, algunos pueden tener la forma de una sola figura, pero otros pueden estar compuestos por muchas figuras.

Descubre las figuras geométricas que se encuentran en la siguiente imagen, observa muy bien cuántas figuras y de qué tipo son.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-mnhcr

¿Te diste cuenta que entre todas las figuras formaron un cisne? ¿Descubriste qué figuras geométricas estaban escondidas en la imagen? ¿Cuáles encontraste?

El cisne está compuesto por un cuadrado, varios triángulos y un romboide, las figuras geométricas son parte de todo lo que te rodea. ¿Dónde recuerdas haber visto una de ellas? seguramente cuando sales encuentras rectángulos en las puertas de las casas.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-tnbrf

También hay círculos en las llantas de los coches entre muchas más.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-oaobg

Si observas bien a tu alrededor te darás cuenta de que todos los objetos tienen un cierto tipo de forma, algunas de estas figuras las han empleado para hacer obras de arte como esculturas y pinturas.

Es muy interesante ver cómo los artistas son creativos para juntar diversos tipos de figuras geométricas y elaborar dibujos o pinturas para representar las cosas que conocemos, solo es necesario ponerlas unas junto a las otras y darles color para realizar excelentes creaciones.

¿Has visitado una exposición de pintura? te tenemos una sorpresa, observarás tres pinturas elaboradas con figuras geométricas, fíjate muy bien como son las pinturas, ¿De qué son las imágenes que se presentan y como están elaboradas?

Pintura 1

https://pixabay.com/es/illustrations/poli-bajo-animal-vector-arte-3295856/

Pintura 2

https://pixabay.com/es/illustrations/el-peque%C3%B1o-poli-animal-vector-arte-3310321/

Pintura 3

https://pixabay.com/es/illustrations/colorido-poligonal-perro-retrato-4719046/

Recuerdas, ¿Cómo están elaboradas las pinturas? por figuras geométricas, ¿Te fijaste cuál es la figura geométrica que más aparece en las pinturas de los animales?

Es increíble cómo los artistas con triángulos pudieron hacer excelentes pinturas y hacer diferentes animales con la misma figura.

Ahora vas a hacer una pintura con figuras geométricas como las que hay en las pinturas de los animales, necesitarás los siguientes materiales:

Una hoja en blanco.

Un lápiz.

Colores.

Una regla.

Un transportador.

Un compás.

Observa muy bien cómo está elaborada la pintura y que figuras la componen para que realices en casa una igual.

Las figuras geométricas por la que está compuesta la pintura son las siguientes.

Un círculo.

Ocho líneas.

Dos triángulos.

Tres rectángulos.

Un cuadrado.

Antes de terminar te divertirás un poco con un juego que se llama “Tripas geométricas” vas a dibujar en tu cuaderno las siguientes figuras, 4 triángulos, 4 cuadrados y 4 círculos trata de que estén acomodados como se ven en la siguiente imagen.

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=habilidades_vida&courseID=792&load=820

Pide a mamá, papá, o algún integrante de tu familia que jueguen contigo, el juego consiste en que por turnos vas a unir un par de figuras con la misma forma, es necesario que cada jugador ocupe un color diferente, deben tener cuidado en no tocar otras figuras y tampoco tocar otras líneas y no separar el lápiz o el color de la hoja al unir las figuras.

Hoy trabajaste siendo un gran artista, pudiste observar obras de arte en dibujos y pinturas, además identificaste las características de las figuras geométricas que las componen como: El círculo, que es una figura que está formada por una sola línea curva y cerrada, los cuadrados, que tienen cuatro lados iguales y el triángulo, que sólo tiene tres lados que pueden ser iguales o diferentes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

Formas de vida en la ciudad y en el medio rural

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de las diferencias entre vivir en un ámbito urbano y en un ámbito rural.

¿Qué hacemos?

Estudiantes de Nuevo León que han seguido las clases, se entusiasmaron mucho cuando conocieron las características de los ámbitos rurales y urbanos y decidieron compartir cómo son los lugares en los que viven.

Antes de leer lo que los estudiantes tienen para compartir, puedes hacer un cuadro para concentrar la información que mandan.

¿De qué lugares envían sus experiencias?

De Monterrey, de Mina y de Carricitos Nuevo León. Ahora diseña el cuadro para realizar la esta actividad.

Lee lo que mandan las alumnas y alumnos y completemos el cuadro.

¡Hola! mi nombre es Abraham, vivo en la ciudad de Monterrey que es la tercera ciudad más grande y poblada de México.

Algo que caracteriza al lugar donde vivo son sus altas montañas, la más representativa es el Cerro de la Silla, algunas veces tiene nubes en su cima y decimos que tiene “sombrero” como el que todavía usamos algunos, aunque cada día se usa menos. La ciudad ha crecido tanto que se han unido varios municipios, a simple vista es difícil diferenciar uno de otro, te das cuenta que has pasado a uno diferente por los señalamientos y letreros que lo indican, pero las construcciones y avenidas son continúas formando una gran ciudad.

En total sumamos casi 5 millones de habitantes, según las instituciones que llevan a cabo los censos oficiales y análisis de la población.

Mi casa cuenta con todos los servicios. Vivo en una colonia que se llama Anáhuac, se localiza en el municipio de San Nicolás, está rodeada de grandes avenidas, hospitales, centros comerciales, escuelas de todos los niveles, hasta la universidad del estado está cerca, imagínense que hasta una estación de la red del metro se llama como mi colonia porque está muy cerca.

Sin embargo, no voy a una escuela cercana a mi casa, por la mañana tengo que ir con mi mamá hacia su trabajo y me pasa a dejar a la escuela que está a unas calles de su oficina y de la Macroplaza.

Aunque las avenidas son muy amplias, el tránsito es pesado, a veces parece un gran estacionamiento y por las noches se ven, desde los puentes peatonales o desde el metro, todas las luces de los autos detenidos, que parecen series de foquitos navideños en filas.

Lamentablemente eso y algunas industrias que hay en la ciudad contaminan mucho el aire y se forman nubes grises que no nos dejan ver el azul del cielo.

Mi mamá y yo usamos el metro porque es más rápido que ir en auto, aunque a veces tenemos que esperar varios trenes para poder subir, porque viene muy lleno, así que debemos salir con mucho tiempo de anticipación para llegar puntuales, yo a la escuela y ella a su trabajo.

Me gusta mucho que al salir de la escuela mi mamá va por mí, caminamos hacia la Macroplaza y pasamos por la fuente de Neptuno. Me encanta acercarme a que me dé la brisa si está haciendo mucho calor, pero no siempre puedo quedarme, porque mi mamá tiene prisa por volver a su trabajo.

A lo largo de esa avenida además hay museos, teatros, bancos, edificios del gobierno del estado y del gobierno municipal, hoteles, librerías, tiendas y restaurantes, todos tienen fachadas muy bonitas.

Por las tardes, cuando mi mamá termina su trabajo, caminamos al metro y a veces me compra unas conchitas con elote cerca del kiosco ¡son deliciosas! así son nuestros días en la semana.

Los sábados, nos levantamos tarde y nos encanta desayunar taquitos al vapor, vamos a un centro comercial a comprar lo que necesitamos y a veces vemos una película en el cine.

Como no estoy toda la semana en casa, no he hecho muchos amigos en el vecindario, los domingos me gusta buscar al único amigo que tengo en la colonia para jugar. Podemos vernos en su casa o en la mía, nuestras familias no nos dejan jugar afuera porque es inseguro para nosotros.

A veces nos llevan a la casa de la cultura “La Pérgola” que nos queda cerca, en ella hacen eventos musicales, de danza, teatro y más, pero lo que me gusta más es correr en el zacate y saltar en los juegos.

Ahora que conoces la experiencia de Abraham en una de las ciudades más grandes de México se pueden destacar las siguientes características.

Es de llamar la atención que por el número de personas los tiempos de traslado son lentos y existen muchos lugares de esparcimiento.

Las características de una gran ciudad son diversas, lee la experiencia que comparte otra alumna.

¡Hola! mi nombre es Ana, vivo en una ciudad que se llama Mina, en el estado de Nuevo León. Estamos a una hora por carretera, de la ciudad de Monterrey.

Según los últimos conteos de población somos casi 5,000 habitantes en la ciudad. La mayoría de las casas cuentan con todos los servicios de Agua, drenaje, energía eléctrica, teléfono, internet y gas.

Me gusta mucho vivir aquí, es una zona semidesértica, en las noches cuando todo está en silencio se pueden escuchar los aullidos de los coyotes y el paisaje es de plantas espinosas y de hojas chiquitas. ¡Me encanta! además el cielo es muy azul, nos han explicado que cuando hay poca humedad, como aquí, el azul del cielo se ve más intenso y por las noches las estrellas se ven mejor, además de que el viento corre con fuerza así que no hay contaminación ambiental.

Tenemos algunas rutas de transporte, pero yo casi no las uso, prefiero caminar o ir en bicicleta a donde quiero. Me encanta pasar por la plaza central ya que hay muchos árboles y bancas donde me puedo sentar a tomar una nieve, ver la iglesia y el palacio municipal.

Yo voy a la escuela primaria, todos los días pasa cerca de mi casa el transporte escolar y me lleva junto con mis amigos a la escuela, también hay secundaria y preparatoria en Mina, lo que no tenemos es una universidad, pero cuando sea grande espero que ya hayan construido una o me iré a Monterrey a estudiar, porque quiero ser Doctora.

Mi mamá trabaja en un centro de rehabilitación para enfermos y mi papá en un centro recreativo que tiene cabañas y albercas, a veces nos lleva y a mí me encanta nadar y más en época de calor. Otros papás trabajan en la minería o con las fibras de ixtle.

Cerca del centro está nuestro museo Bernabé de las Casas, es muy interesante, tiene el fósil de un mamut y muchas piezas de pinturas rupestres y utensilios que crearon los primeros habitantes de la zona. Los fines de semana vienen personas a visitarlo y pasan a la plaza central a pasear o a comer algún platillo típico. Nuestras nieves y pan son de lo mejor que hay…mmh.

Cada año tenemos muchas fiestas, la que más me gusta es el Mitote cultural, porque participamos desde los abuelitos de la casa del adulto mayor, hasta niñas y niños de los preescolares, hay bailes de muchos tipos, música y a veces incluyen ciclos de cine, esos son los que más me gustan porque aquí no tenemos un cine, cuando queremos ver una película tenemos que ir hasta Monterrey.

Otra fiesta que es muy bonita es la fiesta patronal, se hace el 12 de diciembre en la iglesia principal, hay feria y muchos puestos de comida y juegos, lo malo es que cuando termina a veces las calles quedan con mucha basura y los servicios de limpieza tienen que trabajar duro.

Lo que comparte Ana de su ciudad es interesante, observa cómo queda el cuadro.

Se notan con claridad las diferencias entre una ciudad pequeña y una gran ciudad.

Ahora lee lo que comparte Olga.

Mi nombre es Olga y vivo en Carricitos un lugar perteneciente al municipio de Mina, Nuevo León. Nos ubicamos al noroeste del estado, estamos a unos 42 kilómetros de la cabecera municipal.

Aunque no parece una distancia tan larga, hacemos mucho tiempo, casi dos horas, porque hay que ir a pie al camino más cercano a tomar un camión y, como al inicio no está pavimentado, este va muy lento; además hace paradas en el trayecto para que suba gente de otras comunidades, pero ya que agarra carretera es más rápido.

En 1950, es que empezó a llegar la gente a habitar aquí, ahora somos poco más de 100 personas, de diferentes edades. No tenemos calles definidas, solo la principal en la que se encuentra la escuela y a iglesia, aunque no está pavimentada es una calle larga y recta.

La distribución de las casas es irregular y se debe a que se han construido en los terrenos que van heredando los papás a los hijos.

En cada casa vivimos varios miembros de la familia, los abuelos, tíos, tías y los niños. Las construcciones que tenemos son de materiales variados: madera, lámina piedra, adobes y ladrillos; la mayoría cuenta con energía eléctrica, agua entubada y drenaje, esto nos ha facilitado las tareas en el hogar, pero nos cuentan que cuando llegaron aquí, nada de eso existía.

Aunque cada vez más usamos parrillas de gas para nuestras labores, todavía calentamos el agua para bañarnos con leña que recolectamos del monte, así nos dura más tiempo el tanque de gas y nos bañamos con agua calientita.

Voy a la escuela primaria Rosario Castellanos, ahí los instructores comunitarios son los que nos ayudan con las diferentes materias. Nosotros los consideramos como de la familia, por todo lo que nos enseñan. Nuestra escuela tiene una linda construcción y está bien pintada, ¡me gusta ir a aprender cosas nuevas!

También hay secundaria, pero si queremos cursar la preparatoria tenemos que irnos a vivir a un lugar donde haya. Cuando los niños terminan la secundaria generalmente ya no estudian y se van al monte, con los grandes, a trabajar de “tallanderos” ahí les enseñan cómo separar el ixtle de las lechuguillas, que son sus fibras y que se usan para hacer cestas, sombreros, canastas y más.

Yo estoy aprendiendo a tejerlo, ¡Es muy bonito cuando termino una pieza yo sola!

Algo que me gusta mucho de aquí es que corre el viento con fuerza, a veces salgo a caminar por las tardes o a jugar con mis hermanos y amigos y me gusta cómo el viento me levanta el cabello, aunque quede toda despeinada, aquí se respira aire puro y se ven a lo lejos las montañas, la más llamativa es el Cerro de la Aguja, que algunas personas vienen especialmente a escalarlo.

Aquí todos nos conocemos y cuando hay algún conflicto se resuelve entre los adultos para que se aclare la situación y haya armonía.

Algunas familias además de vivir de la venta del ixtle, crían algunos animales como: chivos, gallinas y guajolotes, y usan su leche y huevos para alimentarse. También siembran algunas plantas para comer como: chiles y jitomates con los cuales hacen una rica salsa.

En la comunidad solo tenemos la tiendita de Don Martín que tiene algunos productos básicos, a veces me manda mi mamá a comprar lo que necesita y me da permiso de comprar algo para mí también. Cuando se requiere comprar más cosas mi mamá o mi papá van a Mina que tiene más variedad de comercios.

Algunos adultos se han ido a trabajar a otros lugares para poder tener dinero y mantener a su familia, si se fueron a ciudades cercanas como Mina o Monterrey, vienen de visita cada 15 días, si no, tardan meses o hasta un año en venir, y cuando llegan sus familias se ponen muy contentas. Como no tenemos red de teléfono, lo que han hecho para mantenerse comunicados es comprar teléfonos celulares y, así, estar enterados de cómo están los familiares.

Algo que también disfruto mucho son los días de fiesta, para nosotros el más importante es el de San Isidro Labrador, que es el santo al que está dedicada nuestra iglesia; los días 15 de mayo la adornamos y tenemos una fiesta todos juntos con rica comida. Así, el santo nos ayuda a que nos vaya bien en las labores del campo.

¿Qué te pareció la experiencia de Olga?

Así es como queda el cuadro final.

Con estos ejemplos puedes distinguir con claridad las diferencias que hay entre una gran ciudad, una ciudad pequeña y un ámbito rural. Los contrastes más grandes están entre la ciudad de Monterrey y la localidad de Carricitos, mientras que Mina cómo puedes observar tiene características que se presentan en Monterrey y Carricitos.

En Mina y Carricitos las personas buscan convivir, en Monterrey la gente no se conoce entre ellos.

En Monterrey y Mina las personas pueden obtener empleo en diversas actividades, mientras que en Carricitos solo pueden trabajar en el campo.

Mina y Carricitos cuentan con un ambiente limpio y Monterrey está muy contaminado.

Puedes hacer una lista de las cosas que más te gusten de las ciudades y de los lugares rurales que conoces y otra de lo que no te gusta para que las puedas comparar.

Para finalizar y reforzar lo que aprendiste el día de hoy observa el siguiente video.

“Características del medio rural y urbano”

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

INGLÉS

What´s your favorite story?

¿Qué vamos a aprender?

Do you like stories? ¿Te gustan los cuentos?

Fine! ¡Bien! ¿Recuerdas los cuentos que escuchabas cuando te ibas a dormir cuando eras más pequeña o pequeño?

Or what about the ones you have listened to in school from your teachers? ¿O los que te han contado tus maestras y maestros en la escuela?

Which one is your favorite? ¿Cuál es tu favorito?

Today, we will listen to some fragments of them. El día de hoy escucharemos algunos fragmentos de ellos.

So, to begin with, let’s play a guessing game. Entonces, para iniciar los invito a jugar adivinanzas. Do you like riddles? ¿Les gustan las adivinanzas?

¿Qué hacemos?

Se trata de adivinar el animal del cuento.

“Which animal am I?” ¿Qué animal soy?

So, let´s start. Demos inicio al juego.

Kids, pay attention to these descriptions.

Niñas y niños pongamos atención a las descripciones.

I have a flat face. Tengo la cara plana.

I eat insects. Como insectos.

I´m more active at night. Soy más activo por la noche.

Also, I can turn my head 270 degrees.

También puedo girar mi cabeza hasta 270 grados.

Which animal am I? ¿Qué animal soy?

¿Eres el búho?

Yes, I’m an owl. Sí, yo soy un búho. Well done! ¡Bien hecho!

I am an insect. Soy un insecto.

I can jump very high. Puedo saltar muy alto.

I can make a chirping noise and people say I sing. Puedo emitir un sonido, el cual las personas dicen que es un canto.

Which animal am I? ¿Qué animal soy?

¿Un grillo?

Well done! ¡Bien hecho! I am a cricket. Yo soy un grillo.

I am an insect. Soy un insecto.

I have a big head. Tengo una cabeza grande.

I live almost everywhere, except in cold weather. Vivo casi en todos los lugares excepto en clima frio.

I´m famous for being a hard-working animal. Soy famoso por ser un insecto muy trabajador.

Which insect am I? ¿Qué insecto soy?

¡Una hormiga!

Good job, buen trabajo. I´m an ant. Soy una hormiga.

I´m a big animal. Soy un animal grande.

I can smell and hear very well but, I have a poor sight.

Puedo olfatear y escuchar muy bien, pero mi vista no es tan buena.

I have horns. Tengo cuernos.

I live in Alaska, Canada and in the North of Europe.

Vivo en Alaska, Canadá y el norte de Europa.

Which animal am I? ¿Qué animal soy?

¿Eres un alce?

Yes, you got it. Sí, lo lograste. I´m a moose. Soy un alce.

Good job kids. Buen trabajo niñas y niños estos animales son los personajes de nuestro cuento titulado, ¿Por qué canta el grillo? What if we listen to a fragment from this story? ¿Qué les parece si les comparto un fragmento de este cuento?

Listen and pay attention. Escuchemos y pongamos atención.

Why the cricket chirps? ¿Por qué canta el grillo?

A long time ago. Hace mucho tiempo.

Before there were seasons, the cricket could fly. Cuando no existían las estaciones del año, el grillo podía volar.

He flew higher than the falcon. Él volaba más alto que un halcón.

The cricket had flown almost all over the world. El grillo había volado casi alrededor de todo el mundo.

He flew to the East. Voló hacia el Este.

Then he flew to the West. Después voló al Oeste.

And then, he flew to the South. Y después voló al Sur.

But, he had never flown North. Pero nunca había voladó al Norte.

One of its friends, the ant tried to warn him that he should not try it. Uno de sus amigos la hormiga, trataba de advertirle que no lo intentara.

It’s very cold in the North. Hace mucho frío en el Norte.

The cricket, however, did not listen, because crickets do whatever they want. El grillo ni la escuchó, porque los grillos hacen, lo que ellos quieren.

And he set off for the North that night. Y esa noche partió hacia el Norte.

The cricket landed next to a pine tree as the sun began setting. El grillo aterrizó al lado de un pino, al salir el sol.

There was snow on the trees, on the ground, there was snow everywhere. Había nieve, en los árboles, en el suelo, por todos lados.

The Moose came walking over to him very slowly. El alce llegó caminando hacia el grillo muy lentamente.

Ohhhh, Hello, said the moose. Hola dijo el alce.

Let´s get away from here, nighttime is coming, and it will be colder. Vamonos de aquí, al llegar la noche el clima será más frio.

The cricket did not listen, because crickets do whatever they want. El grillo no hizo caso, porque los grillos hacen lo que quieren.

Then, an owl came flying over to the same branch. Después un búho llegó a la misma rama.

You should find shelter from the cold night, said the owl. Deberías buscar alojamiento, para el frío de la noche, dijo el búho.

Kids, do you think the cricket listened to the owl´s advice? ¿Niñas y niños, creen que el grillo haya seguido el consejo del búho?

Did he look for shelter? ¿Habrá buscado refugio?

¿Les gustó el fragmento de esta historia? Remember: Why the cricket chirps by Daniel Errico is the name of this tale. Recuerden: El cuento se llama ¿Por qué canta el grillo? de Daniel Errico.

Now, let´s listen to a fragment from another story? escuchemos un fragmento de otro cuento.

What if you help me to tell the story, and the kids will find out which one it is? Qué te parece si me ayudas a contarla, y las niñas y los niños nos ayuden a descubrir, ¿Cuál cuento es?

There was once a little town near the forest. Había una vez un pequeño pueblo cerca del bosque.

One day two travelers came along. Un día llegaron dos viajeros.

They were tired and hungry. Ellos estaban cansados y hambrientos.

One traveler said to the other: surely someone here can share a bit of food. Un viajero le dijo al otro: seguramente alguien aquí puede compartirnos un poco de comida.

They knocked on a door, and when it was opened, a woman asked: What do you want? Ellos tocaron una puerta y cuando esta se abrió, una mujer preguntó: ¿Qué es lo que quieren?

One of the travelers answered: We are hungry, do you have any food? Uno de los viajeros dijo, tenemos hambre, ¿Tendrán algo de comida?

The woman said: no and closed the door. La mujer contestó: no y cerró la puerta.

The travelers knocked on another door, a boy asked. What do you want? Los viajeros tocaron en otra puerta y un niño les preguntó: ¿Qué es lo que quieren?

One traveler answer: we are hungry, do you have any food? Un viajero contestó:

Estamos muy hambrientos, ¿Tendrás algo de comida?

The boy replied There´s no food here and closed the door. El niño respondió: No hay comida aquí y cerró la puerta.

The travelers knocked on more and more doors and the answer always was the same I don´t care, I won’t share, there´s no food here. Los viajeros tocaron y tocaron más puertas y la respuesta siempre fue la misma, No me importa, No voy a compartir, No hay comida aquí.

Nobody wanted to help them. Nadie los quería ayudar.

One of the travelers said, If there isn´t food here in this little town, it´s because the people who live here are in greater need than we are. Uno de los viajeros dijo: Si no hay comida aquí, en esta pequeña ciudad, es porque las personas que viven aquí están más necesitadas que nosotros.

We should make them our magical soup. Deberíamos hacer nuestra sopa mágica.

Does anyone in this town has a big pot, we will make the most delicious soup anyone ever tasted. ¿Alguien en esta ciudad tendrá una cacerola gigante? Nosotros haremos la sopa más deliciosa que nunca alguien antes haya probado.

¿Cómo? ¿Hasta aquí?

Of course! It’s only a fragment. ¡Por supuesto! es sólo un fragmento.

El cuento se llama: La sopa de piedra y sopa de piedra en inglés se dice: Stone soup.

By the way, could you imagine which vegetables they grew in the town of the story? Por cierto, ¿Pueden imaginarse las verduras que cultivaban en el poblado del cuento?

Tal vez zanahorias, papas.

I’ll share with you some vocabulary about the vegetables they grew there. Les compartiré vocabulario de algunas verduras que cultivaban.

They grew corn in that town. Ellos cultivaban maíz en ese poblado.

They grew potatoes in that town. Ellos cultivaban papas en ese poblado.

They grew carrots in that town. Ellos cultivaban zanahorias en ese poblado.

They grew peas in that town. Ellos cultivaban chícharos en ese poblado.

They grew celery in that town. Ellos cultivaban apio en ese poblado.

They grew red tomatoes in that town. Ellos cultivaban tomates rojos, jitomate en ese poblado.

Excellent!, ¡Excelente! eso fue todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado mucho la clase.

Esperamos que hayan anotado los nombres de los cuentos. ¿Cómo crees que terminan estas historias? Trata de imaginar su desenlace y si tienes la oportunidad, coméntalas con alguien en casa. En dos programas más te diremos cómo terminan.

Excellent! ¡Excelente!

Girls and boys see you soon. Niñas y niños, nos vemos pronto, Take care of yourself and your family. Cuídense y cuiden a su familia.

Esperamos hayan aprendido mucho y que se hayan divertido tanto como nosotros. No se les olvide que pueden ver esta clase las veces que quieran a través de internet.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

