Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 28 de enero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 28 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

“Procesos de transformación”

¿Qué vamos a aprender?

Identificaremos algunos procesos de transformación de los recursos naturales para alimentarnos y protegernos. Como muchos de los recursos que usamos a diario provienen de la naturaleza, al tomarlos la misma naturaleza se modifica de diferentes maneras.

Hemos visto que lo que comemos y cómo nos protegemos tienen su origen en la naturaleza por lo que al obtenerlos la modificamos.

¿Qué hacemos?

Continuaremos con ese tema, pero nos enfocaremos en algo que usamos muchísimo, vamos a decir una adivinanza.

Cae de una torre y no se lastima.

Cae en el agua y se hace harina.

¿Qué es?

Se trata de una hoja de papel que cae muy suavemente y si el papel lo mojas se deshace.

Ahora, ¿Me puedes decir cinco productos de uso diario hechos de papel?

1. Los cuadernos.

2. Las servilletas con las que envuelven las tortas.

3. El periódico que compra mucha gente.

4. Los libros que tanto me gustan.

5. El papel higiénico, los recibos de los bancos, la luz, las propagandas que me dan en la calle.

Existen muchísimos ejemplos, el papel es indispensable en nuestra vida, para muchos, es muy fácil arrancar hojas del cuaderno, o usarlas por un solo lado, pero si supieran lo que esto implica para la naturaleza, tal vez serían mucho más responsables en el uso que hacen.

El papel se fabrica con las fibras de celulosa que hay en la madera.

La celulosa.

Primero debes obtener la madera talando (cortando) cierta cantidad de árboles (uno de cada cinco árboles lo ocupamos para fabricar papel (y créeme que se talan muchos árboles) de la madera se obtiene la fibra principal para fabricar el papel: la celulosa.

Primero se separan estas fibras (unidas por una especie de pegamento denominado lignina) “moliendo” la madera o disolviendo el pegamento con calor y productos químicos, algo parecido a lo que hacen las avispas, que mastican la madera y hacen una pasta con la que construyen sus nidos de papel.

La máquina de hacer papel.

Después las fibras de celulosa se mezclan con agua en un gran recipiente llamado pulper, y esa mezcla pasa a la máquina papelera, en la máquina, la mezcla de agua y fibras se coloca sobre una larga banda conducida por rodillos, después se va retirando el agua por varios procedimientos: gravedad, vacío, presión y secado, finalmente obtenemos una enorme hoja de papel, que se enrolla para formar una bobina.

Ahora imagínate el uso de papel por cada habitante del mundo. No entiendo cómo no se acaban los árboles. Si no modificamos nuestros hábitos de consumo de papel, puede llegar un momento en que se provoque la pérdida de los bosques.

Como podemos ser más cuidadosos, ¿Se trata de no usarlo? se trata de que no desperdiciemos tanto, por ejemplo, debemos terminar por completo los cuadernos antes de usar otro; utilizar los que no terminamos en el ciclo escolar anterior, o no sacar copias o impresiones de todo, aunque sea solo una hoja.

También se me ocurre que, si debes tirar hojas, no las tires en el mismo recipiente que la comida, porque ese papel ya no sirve, puedes separarlas y llevarlas a depósitos de papel para que las reciclen.

Una idea es cortar unos pedazos de tela muy bonitos, les haces un dobladillo y esos los ocupas a la hora de la comida como servilletas. Así podemos disminuir su uso, utilizarlo responsablemente.

Ahora también quiero que pienses, cada vez que se tala un árbol, no solo afectas al árbol. Mira hoy un árbol vino a visitarnos para presentarnos toda la vida que hay en él.

Un pájaro carpintero come todos los días de los insectos que encuentra en el árbol.

Un panal de abejas melíferas.

Un tucán decidió hacer su nido en el árbol desde hace cinco años.

Una araña néfila construyó su telaraña, se alimenta de escarabajos que pueden ser una plaga para el árbol.

La hermosa orquídea monja blanca florea aquí.

Unas setas, que no son venenosas, crecen en las faldas del árbol.

También aquí encontramos una familia de juguetones tlacuaches.

Unas bromeliáceas recogen el agua de la lluvia y se convierten en una alberca para los insectos.

Un ocelote descansa en las tardes, en sus ramas más bajas.

Un capullo de mariposa Morfo espera salir la próxima primavera.

Todo lo que usamos para cubrir nuestras necesidades tiene una consecuencia en la naturaleza, a lo mejor platicado, no alcanzamos a ver el efecto, pero te pregunto: ¿Puedes ver el efecto que tiene en la naturaleza talar un árbol?

Destruimos la casa de un tlacuache, y de un tucán, interrumpimos el desarrollo de una mariposa y de una orquídea, sin contar la rama de descanso del ocelote, el pájaro carpintero o las setas.

Vimos que los recursos naturales son extraídos de la naturaleza y transformados para utilizarlos, mediante diversas actividades o procesos, como cuando se toman árboles del bosque para aprovechar la madera, después se pueden utilizar para producir otros bienes que necesitan o consumen las personas, por ejemplo, construir muebles. La extracción de madera de los bosques produce que los transformemos, no siempre de la mejor manera.

Es necesario que reflexionemos acerca de nuestro consumo y cómo hacerlo responsablemente.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

¿Cuánto mide?

¿Qué vamos a aprender?

En esta semana hemos usado diferentes unidades de medida para calcular la longitud o el largo de algunas cosas.

¿De qué otras maneras podemos saber cuál es la longitud de un lápiz? ¿Tú lo recuerdas?

Ayer medimos con una regla la distancia más corta para que la catarinita llegara a las hojas verdes y medimos con una regla.

En la actividad de las catarinas usamos una regla para medir. Una opción puede ser la regla, pero también existen otras, por ejemplo, el metro, ahorita no vamos a necesitar la regla, pero es importante que siempre tengas una.

En esta sesión vamos a continuar estimando la medida de algunos objetos que conoces y pueden tener en su casa.

¿Qué hacemos?

Observo varios cubrebocas, un cuaderno, unas tijeras, una calculadora, varios blocs de notas, una memoria USB y cerca está un borrador también hay algunos colores, un gel antibacterial, recuerda que diariamente lo debemos usar para cuidar nuestra salud, al igual que el cubrebocas.

Deben pensar cuáles de los objetos de la imagen miden entre 8 y 10 de centímetros de largo, los nombres de estos objetos los van a escribir en una tabla que deben realizar en su cuaderno, una tabla con tres columnas y sus títulos, y luego escriban los nombres de los objetos de la columna 1, después columna 2 y al final, columna 3.

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Ahora, en la columna 2, vamos a escribir los nombres de los objetos que creemos miden menos de 5 centímetros de largo.

Por último, en la columna 3, deben escribir los nombres de los objetos que creen pueden medir más de 10 centímetros de largo.

Columna 1 Miden entre 8 y 9 centímetros. Columna 2 Miden menos de 5 centímetros. Columna 3 Miden más de 10 centímetros. -Gel -Cuaderno -Memoria -Cubre bocas -Colores -Bloc de notas

Vamos a ver en la columna 1, el gel y el cuaderno, ¿Qué opinan?

Alguien nos compartió su trabajo veamos la forma en que la lleno.

Columna 1 Miden entre 8 y 9 centímetros Columna 2 Miden menos de 5 centímetros Columna 3 Miden más de 10 centímetros -Bloc de notas -Gel -Tijeras -Memoria -Goma -Colores -Cubrebocas -Cuaderno -Calculadora

Vamos a contar los nombres de los objetos que tiene en su tabla. ¡Son 9! la misma cantidad de objetos que estaban en la imagen que les presentamos al inicio.

¿Qué te pareció el trabajo, tú lo hubieras hecho de manera diferente?

Hemos realizado estimaciones sobre la posible medida de lo largo o de lo ancho de diferentes objetos, por ejemplo, de un cuaderno. Recuerden que una estimación es una suposición cercana al valor real, pero ¿Qué creen? nos falta hacer algo, no hemos utilizado la regla.

Ahora por favor piensa cuánto crees que mide de largo tu cuaderno y escribe cuánto crees que mide su largo.

Ahora tomen su regla, midan el largo de su cuaderno y escríbanlo a un lado de la cantidad que escribieron primero. ¿Qué pasó? ¿El largo de su cuaderno mide lo que ustedes pensaron?

La regla es uno de los instrumentos que nos ayuda a obtener la medida correcta del largo de un cuaderno, pero también de otros objetos, por ejemplo, de los colores, una cartera, una calculadora y de muchos más objetos que tenemos en casa.

Ahora, ¿Con qué creen que nos conviene más medir el largo del pizarrón? con una regla o con un metro.

Coloca primero la orilla del metro en la orilla del pizarrón y luego ve cuántas veces cabe el metro en el largo del pizarrón, son casi dos por lo que mide un metro con 80 centímetros.

Ahora mide el largo de un sacapuntas. ¿Crees que lo puedes medir con el metro o nos conviene más medir con una regla?

Es más fácil medir con una regla ya que mide 3 centímetros.

A continuación aprenderemos un juego que se llama “Adivina con qué se mide”.

Dice: La altura de un vaso se puede medir en….

Es importante pensar, ¿Con qué nos conviene más medir la altura de un vaso? ¿En centímetros y milímetros, en metros o en kilómetros?

En este caso, nos conviene más medir en centímetros y milímetros.

Uno más.

Dice: La distancia de la ciudad de México a Querétaro se puede medir en… ¿Qué opinan? ¿Con qué nos conviene más medir la distancia de un lugar a otro? ¿También podemos medir con centímetros y milímetros como la altura del vaso? nos conviene más medir la distancia entre dos lugares con kilómetros, porque si midiéramos la distancia entre México y Querétaro con la regla de centímetros, uuuf, ¡Cuánto nos tardaríamos!

Ya casi terminamos este juego.

Dice: “La altura de una casa de dos pisos se puede medir en…”

Sabemos que la altura de una casa de dos pisos se puede medir con diferentes unidades de medida, pero ¿Con qué nos conviene más medir la altura de una casa de dos pisos? nos conviene más medir en metros.

¡Muy bien!

¿Te gustó este juego?

¡Seguro que sí!

Hoy hemos aprendido a realizar estimaciones sobre la medida de la longitud de algunos objetos.

También aprendimos a usar la regla y aprendimos que ciertas unidades medida son más convenientes que otras, todo depende de la longitud o distancia que se quiera medir, a veces nos conviene usar centímetros y milímetros como en la altura de objetos pequeños.

Otras veces nos conviene usar metros como en la altura de una puerta o una casa y, en otros nos conviene más medir con el kilómetro para medir la distancia entre dos ciudades.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

Leemos poemas

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión realizarás lecturas de poemas infantiles.

Hoy vas a aprender mucho con el maestro Marcelino Hernández Beatriz que es hablante de la lengua náhuatl de la región Huasteca Hidalguense. En una región donde la lengua náhuatl y la cultura huasteca está muy arraigada.

Marcelino Hernández Beatriz, es originario de la comunidad Cruzhica del municipio Xochiatipan del estado de Hidalgo. Es bilingüe porque habla náhuatl y español.

Nimechtlajpaloa pilkonemej uan siuapilmej, ¿kenijkatsa inistokej? Kualtitok tla nochi kuali inistokej. Na ika miaj pakilistli nika ni istok santika timomachtisej. Notooka Marcelino Hernández Beatriz, uan na nieua ipan ne chinanko tlen itooka Cruzhica tlen tlatilantli Xochiatipa, teln Hidalgo tlali. Uan inkikajkeya inmojuantij na nikamati ika nauatl uan ika kaxtilantlajtoli.

¿Tú cómo estás?

¿Estamos listos para comenzar con la clase?

¡Kualtitok! ¿Uelis tipeualtiseya ni tlamachtilistli?

Hoy hablaremos de los poemas de sus características en las lenguas indígenas.

¿Nelia! Kualtitok pampa nojkia nama tikixmatisej nopa tlen tikijlia xochitjatoli, tlen kenijkatsa moijkuiloa uan moijtoa nochi maseualxochitlajtoli. ¿Tijpia tomi tlen makuipoali ipatikaj? Uelis tipouasej, ¿tijkualmati?

Lee con atención el siguiente poema.

Kena, kena, sí, sí, tlaskamati. Sí, sí, gracias.

Amo el canto del cenzontle,

pájaro de cuatrocientas voces.

Amo el color del jade,

Y el enervante perfume de las flores,

pero más amo a mi hermano el hombre.

Atribuido al Rey Nezahualcóyotl.

¿Lo quieres escuchar en náhuatl?

Nijtlasotla ikuikatl sentsontototl,

Nijtlasotla itlapalis chalchiuitl.

Uan ken mijiyotiaj xochitl,

Tlen achiyo nelia nijneltlasotla noijni.

Tlakatl.

¿Qué te pareció el poema?

Te diste cuenta de que en él se señala todo lo bello que hay a su alrededor el canto, el color del jade y el perfume de las flores, te puedes imaginar un lugar tranquilo, en el que se puede escuchar el canto de los pájaros y donde hay muchas flores.

¿Por qué dice que el cenzontle es un pájaro de cuatrocientas voces? ¿Será cierto?

¿Qué hacemos?

Retomado las preguntas anteriores, te comento que no se sabe a ciencia cierta si este poema sea o no de Nezahualcóyotl, pero sin duda, este poema nos sirve para abordar el tema de hoy. Se acaban de tocar varios elementos o características de los poemas válidos para cualquier idioma.

Achotoui nijneki nimitsiluis, axkan kuali momati tla nelia Nezahualcóyotl iaxka nixochitlajtoli. Una kena ni xochitlajtoli techpaleuis tlen nama timomachtisej. Xijmati ________ ta tikijtok se ome tlamantli tlen techpaleuis tikixmatisej se xochitlajtoli tlen motekiuia ipan nochi tlajtoli tlen onka.

Lee con atención, empezaré diciéndote que:

Un poema es el arte, que muchas personas utilizamos, para expresar lo que sentimos y pensamos o lo que nos pasa sobre la realidad de una manera breve, con hermosas palabras, a veces los poemas también tratan sobre cosas tristes o melancólicas, otras veces nos dan alegría.

Nimitsiluis.

Se xochitlajtoli nopa se yeyejtsi tlajtolpamitl tlen miyakij tojuantij titekiuiyaj kema tijnekij tikijtosej tlen tijmachilia uan timoyolojuiyaj o tlen techpano, uan axkana moneki tlauel miaj tlajtoli, san moneki nopa tlajtoli yaya yeyejtsi ma mokaki maski kemantsi ni xochitlajtoli nojkia techkuesolmaka, kemantsi toyolo paki.

De cualquier forma, los poemas utilizan las palabras más bonitas, y con ellas, se establecen semejanzas, comparaciones o analogías, por ejemplo:

Se xochitlajtoli kitekiuia yeyejtsi tlajtoli, kemantsi axkana kiijtoua xitlaua, sekinoj tlajtoli kitlalia uan moneki ma tikixtomaka, kejní xikita.

Ika kaxtilantlajtoli moijtoua “tienes labios de rubí” nopa kiitosneki: tipia motenxipal chichiltik (en castellano “tienes labios de rubí” quiere decir que tienes los labios rojos)

No se refiere a la dureza de la piedra preciosa, sino al color se compara los labios rojos de una persona con el color rojo del rubí.

Axkana mopanextia nopa tetl, san kiixnextia itlapatl tlen chichiltik uan ijkino kineki kiijtos: itenxipal chichiltik.

Estas analogías o comparaciones tienen la finalidad de que lo que se va a decir, se escuche bien, tenga una cadencia y se pueda comprender rápidamente.

Se xochitlajtoli kitlapejpenia sekinoj tlajtoli tlen mokakis yeyejtsi uan se moneki kimatis tlen kiitoneski nopa xochitlajtoli. Keman mopoua tikakis ken se yeyejtsi kuikatl.

Cuando los poemas los encontramos escritos generalmente tienen:

Keman moijkuilouaj ijkino tikinixmatisej:

Un título.

El verso que es un conjunto de palabras que forman un renglón breve con algunas características como la rima que ya veremos enseguida.

La rima que es una forma de decir de elegir palabras con sonidos que se parecen y aparecen al final de cada verso.

La estrofa es el conjunto de versos de un poema.

El nombre del autor, aunque algunos pueden ser de un autor anónimo.

A veces los poemas van ilustrados con el tema que tratan, pero no siempre sucede eso.

Kemantika ni xochitlajtoli moijkuiloa ika tlaixkopinkayotl.

LJKINO TIKIXMATISEJ SE XOCHITLAJTOLI

Tlen itookaj.

Se xochitlajtolpamitl (verso) mochiua ika se ome tlajtoli uan nopa san iyotsij tlajtoli tlen motenkixtia itooka rima, tlen achi teipa tikitasej.

Nopa san iyotsij tlajtoli tlen motenkixtia tlen itooka rima, uan achka san se mokakis ika nopa sekinoj xochitlajtolpamitl.

Nopa se tlatski, se eyi o naui xochitlajtolpamitl, itooka estrofa.

Itooka tlen kichijki xochitlajtoli, kemantika axmomati.

Los poemas en las lenguas indígenas tienen algunas características que no siempre coinciden con las características del español, porque son lenguas diferentes y los propósitos a destacar son diferentes para cada grupo cultural.

Ni toxochitlajtoli axkanaj nochi iuikal ken se xochitlajtoli tlen moyekana ika tlajkuiloli analitlajtoli, pampa axkana san se tikamatij, tonemilis uan totlalamikilis tlen ika timoyekanaj nojkia axkanaj iuikal.

En el poema que leíste, el énfasis está puesto en lo que el autor ama o le gusta animales, flores, piedras hermosas, aves, para terminar con una conclusión, todo lo ama, pero ama más, al hermano, es decir, a otro ser humano y si lo generalizamos ama a la humanidad.

Nopa xochitlajtoli tle tijpojki (conductora) kiixnextia tlen katli kiijkuilo kitlasotla, tlen ya kipaajtia, ken ne yolkamej, xochitl, tlamantli tetl, totomej, uan kema tlami xochitlajtoli kiijtoua ya teetlasotla, tlen achiyo kitlasotla iijni, iijni ne tlakatl, kejní ya kiijtosneki nochi maseualmej, nochi tlakamej kiintlasotla.

¡Qué bonito el poema y la explicación!

Y para dar respuesta a la pregunta sobre, ¿Si el cenzontle tiene cuatrocientas voces?

Te diré que se ha escrito mucho sobre los cenzontles porque son pájaros que emiten muchos sonidos y pueden cantar diversas melodías, por eso desde épocas antiguas, los pueblos los han apreciado mucho.

Nama nimitsnankilis tlen tijnekitimatis, tla nelia kipia setsontli tlatlapantik ikuikatl ne tototl.

Nimitsijlis, miaj tlamantli kiijkuilotej tlen ni tototl, pampa nelia keman kuika tlatlapantik ikuikatl mokaki, yeka ne uajkauaya una nojkia nama nochi maseualmej tlauel kiinijnelia.

Ahora lee un poema de un poeta náhuatl el maestro, Juan Hernández Hernández.

Ipan kostik tlailpili

Tlen ikuaixuak tlajtsojyoj

Moketstok kauitl.

In mijkatsij xochimej

tiopantlauili kitemouaj

ipan youalkali.

In tlanestli sitlalij, inik tonali.

En el nudo amarillo

Bordado en la frente,

Se ha detenido el tiempo.

Las flores de la muerte

Buscan el templo de la luz

En la casa de la noche.

Para el espíritu, la estrella del alba.

Fragmento del poema: Sempoalxochitl, de Juan Hernández Hernández.

Ahora vas a hacer un poema de nunca acabar, se tiene una frase y con esa frase tú dices otra, ¿Te gustaría? bueno empecemos.

Cuando como pastel.

Me dan ganas de cantar.

Cuando me dan ganas de cantar.

Me pongo feliz

Cuando me pongo feliz.

Me dan ganas de bailar

Cuando me dan ganas de bailar.

Voy e invito a mis amigos.

Cuando invito a mis amigos.

Todos jugamos.

Cuando todos jugamos.

Nos dan ganas de comer pastel.

Cómo se llamó el poema…

Cuando como pastel.

¿Te gusto cómo quedó?

Recapitulando lo aprendido.

El día de hoy has visto que la poesía en náhuatl expresa cosas muy bonitas que nosotros sentimos o pensamos, por ejemplo, el poema que acabas de leer, habla de la flor de muerto, sempoalxochitl, que es amarilla, que se tejen para hacer coronas y collares, que se usan cuando se ha detenido el tiempo, o sea cuando uno muere. Estos poemas nos ponen a veces triste, alegres, pensativos, pero son palabras hermosas.

Piltlakatsitsij uan pilsiuatsitsij, ya tlamis nitlamachtilistli. Tikitakej nauaxochitlajtoli tlen nelia yeyejtsi moijtoua tlen tijmatij uan tlen tijmachiliaj, ken ni oxchitlajtoli tlen tikoonpojke, techijlia kenijkatsa nopa sempoalxochitl, kostik, tlen kenijkatsa mochiua kostli uan kuayoualixochitl, motekiuiya kema san moketsa kauitl, kiijtosneki kema tlami nemilistli. Ni xochitlajtoli kemantsi tijmachilia kuesolpa, kemantsi pakilistli, kichiua ma timoyolouikaj; nelía kena yeyejtsi tlajtoli

También aprendiste sobre las características de los poemas. Que un poema es el arte para expresar nuestros sentimientos y pensamientos sobre la realidad de una forma breve, con hermosas palabras utilizando versos, que pueden rimar, y los versos constituyen estrofas.

Algunos versos tienen escrito el nombre del autor y otros pueden ser anónimos.

Los poemas siempre expresan sentimientos y pensamientos, aunque cuando se traducen de una lengua a otra no siempre tienen las mismas características porque los grupos culturales son diferentes, pero todos son muy bonitos.

Tlaskamati uan nochipa ika xochitlajtoli ma xochiyoua toyolo. Timomelauasej pilsiuatsitsij uan piltlakatsitsij.

Kuali xiistokaj, ximokuitlauikaj uan ximoijnelikaj.

Gracias y que siempre con las hermosas palabras florezcan nuestros corazones.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

Dentro de la armonía está el contraste

¿Qué vamos a aprender?

Hoy abordaremos dos conceptos que están presentes en todas las pinturas que hemos utilizado en las clases de arte: La armonía y el contraste.

¿Habían escuchado estos dos términos? entonces comenzaremos con la armonía.

¿Qué hacemos?

La armonía.

Esta palabra proviene del griego ἁρμονία (monia) que significa combinación y del latín harmonĭa (armonía) que significa juntar, por lo tanto, la armonía en el arte es una combinación agradable y equilibrada de todas las partes de un todo.

Ahora pasemos este término a una representación bidimensional. La armonía en la pintura está compuesta por tres elementos principales: el color, la forma y la distribución del espacio. A continuación, analizaremos cada uno de los elementos que hemos mencionado.

El color.

Para entender el primer elemento, el cual es el color veamos la pintura titulada “Niños Miguel José, Manuel Miguel María y Mariana Micaela Josefa” (imagen 1), no tiene autor, es anónimo.

Imagen: Anónimo, Niños Miguel José, Manuel Miguel María y Mariana Micaela Josefa, 1756.

¿Qué colores observas? negro, rojo, café, amarillo, azules, pero predomina mucho el tono rojizo.

Niñas y niños, ¿Qué colores observaron ustedes? recuerden que no todos percibimos los colores de la misma forma, ahora veamos qué nos quieren comunicar los colores de esta pintura.

Los colores que tienen los niños tienen el fondo en un color menos llamativo, pero el autor resalta en esta pintura, otro color que es el azul, por alguna razón quiere que veamos ese mantel.

Regresemos a los niños, cada uno está vestido de diferente manera, cada uno tiene colores diferentes y esto nos habla sobre una personalidad, el primero de izquierda a derecha parece más grande y serio por el color negro y la manera en que aplicó el pintor el color en su rostro, el segundo niño está de rojo y se ve más tranquilo, y los colores que empleó en la niña, la hacen ver juguetona, de ahí la importancia del color, éste nos comunica ideas y emociones, así como texturas.

Veamos a continuación el video titulado “Los artistas en su espacio”

Los artistas en su espacio. Pedro Trueba.

Como acabamos de observar, los colores expresan ideas, emociones, el clima, el movimiento y muchas cosas más.

La Forma.

Ahora el otro concepto que veremos es la forma, es una de las propiedades más importantes de los objetos, de sus representaciones y de las abstracciones. Es la que constituye su apariencia, la que permite reconocerlos y distinguirlos de otros.

Las formas pueden dividirse en figurativas y no figurativas. Las figurativas son formas que representan objetos o modelos de la naturaleza. Las no figurativas son las que están formadas por líneas o superficies abstractas, no se derivan de objeto alguno de la naturaleza.

Y para poder observar estos principios básicos de la forma veamos el siguiente video titulado “La forma”

Propuesta de la imagen realista y no realista.

Reconocimos las formas de algunas obras bidimensionales utilizadas en clases anteriores, tanto figurativas como abstractas.

Distribución del espacio.

El tercer concepto es la distribución del espacio, y es la forma en que se organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales. Este esquema suele estar formado por figuras geométricas, líneas rectas y curvas. Un esquema compositivo puede ser: simple o compuesto y estar formado por la combinación de esquemas simples.

Para entender un poco más observaremos las siguientes tarjetas.

Ahora que hemos visto estos esquemas básicos de distribución del espacio, observaremos un video titulado, “La composición en la pintura”.

La composición en la pintura 2’00’’

Con estos esquemas podemos entender más la forma en organizar el espacio de las obras bidimensionales.

Estos fueron los tres aspectos básicos que conforman la armonía: color, forma y distribución del espacio.

El contraste.

Existe otro aspecto importante que proporciona una variedad de significados e intensifica el mensaje, lo que facilita la comunicación, este es el contraste, es como si el pintor jugara a los contrarios: mucha luz, poca luz, objeto pequeño-objeto grande, color azul-color amarillo.

La luz hace la diferencia.

En el contraste, la luz puede ser representada en diversos grados de intensidad, cuando la luz tiene un grado intenso y brillante, cercano al color blanco, es una luminosidad fuerte. Si el fondo o los elementos de alrededor son más oscuros, se percibe que tienen un grado de luminosidad más suave o débil.

“Las últimas fuerzas españolas evacuando con honor el castillo de San Juan de Ulúa”, 1915, José Clemente Orozco.

¿Dónde puedes observar el contraste de la luz? en la pared superior, da la impresión de que el sol la está iluminando.

¿Crees que la luz genera algún contraste?

De grandes a pequeños, de pequeños a grandes (escala).

El contraste de escala es aquel que con la deposición de diferentes elementos plasmados en su obra a diferentes escalas del tamaño real de las normales.

Para observar el contraste a escala veamos la siguiente pintura titulada “Aguas frescas 1952” de Jorge Gonzáles Camarena.

¿Cómo se observan los tamaños de los objetos? se observan de diferentes tamaños, se puede apreciar que hay una escala en ellos, pues no son sus tamaños reales.

¿Crees que están plasmados en su tamaño real? no.

Observan la pintura y tratan de identificar la escala como contraste.

Los colores hacen la diferencia.

Así como en la armonía, los colores son fundamentales para crear una obra equilibrada, en el contraste, los colores ayudan a resaltar o enfatizar aspectos que el autor desea enfatizar o simplemente resaltar.

El contraste del color es fácil de percibir a simple vista, pues para representarlo, se puede emplear cualquier color como el amarillo y el verde que son fáciles de diferenciar.

El amarillo, el rojo y el azul constituyen las expresiones más fuertes del contraste del color, para representar este contraste se necesita por lo menos tres colores claramente diferenciados. De esta manera, el contraste multicolor es muy marcado y se aleja de la armonía.

Observar el contraste de color en la siguiente pintura titulada “Dos figuras en el paisaje” de Kasimir Malavechi, 1931.

¿Qué colores identificaste? verde, amarillo, rojo, azul, negro, etc.

¿Cuáles son cálidos y cuáles fríos?

Cálidos: amarillo, rojo, naranja.

Fríos: negro, azul y verde.

¿Te es claro el contraste de colores? sí, es de gran importancia reconocer los elementos de la armonía y el contraste en las composiciones artísticas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

