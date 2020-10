Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 28 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 28 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

HISTORIA

De los zapotecos a los mixtecos: El pasado mesoamericano de Monte Albán

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy continuarás con el estudio de las culturas del pasado mesoamericano. En esta sesión aprenderás acerca de las culturas zapoteca y mixteca.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video para recordar las características del periodo clásico de Mesoamérica, y conocer lo que fue el impresionante lugar de Monte Albán con los zapotecos en el periodo clásico. Ve del min 0 al 1:27 y del 5:02-6:26.

El clásico.

https://aprende.org/tema/historia_timeline/M%C3%A9xico-Prehisp%C3%A1nico-hycv3v/?autoplay=dhaksl*

Como viste en el video, Monte Albán era una ciudad donde convivían diferentes pobladores del área de Oaxaca y hablaban diferentes lenguas, pero eso no impidió que llegara a ser una urbe muy importante en el periodo clásico y que por ello sea considerada por los estudiosos como una de las tres ciudades más sobresalientes. En el mapa de la página 41 de tu libro de historia, observa su ubicación geográfica.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La zona que está señalada con color amarillo/mostaza, es el área cultural, que se ha llamado como área oaxaqueña desde tiempos remotos, y se volvió una zona donde se desarrolló mucho la agricultura, la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería, abarcaba lo que actualmente se conoce como el estado de Oaxaca y parte de los actuales estados de Chiapas, Puebla, Guerrero y Veracruz.

Los zapotecos, aprovecharon las riquezas naturales con las que contaba la región, y decidieron fundar la ciudad de Monte Albán sobre un pequeño cerro, donde no sólo pudieron establecer un lugar propicio para el comercio, sino incluso defenderse de sus rivales, puedes actualmente ver sus restos a 18 km de la actual ciudad de Oaxaca de Juárez.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Observa el siguiente video donde vas a conocer las características de Monte Albán como ciudad; las partes que tenía ese lugar y cómo vivían en él, los antiguos zapotecos.

La ciudad de la gente de las nubes

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora toca el turno de hablar del periodo posclásico y de cómo cambió Monte Albán en ese periodo, que es cuando los mixtecos habitaron esa zona.

Observa el siguiente video donde podrás ver las características generales del periodo posclásico, así entenderás mejor cómo se desarrollaron los mixtecos, ve hasta el minuto 1:36

El posclásico.

https://aprende.org/comparte/7673n8

Como ya se mencionó, fue justo al principio del posclásico que los mixtecos aparecieron y se desarrollaron en la región de Oaxaca, construyendo ciudades como Mitla o Coixtlahuaca, ellos alcanzaron su máximo esplendor en el periodo posclásico, del año 900 al 1521.

Observa la línea del tiempo que viene en tu libro de Historia, en la página 41.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Puedes observar cuánto duró el esplendor de la cultura zapoteca en Monte Albán y cuánto duró el esplendor de la cultura Mixteca. Los zapotecas tuvieron el control durante 650 años aproximadamente, mientras que los mixtecos lo tuvieron por otros 600 años, a pesar de que las dos culturas se desarrollaron en la misma región, te habrás dado cuenta de que hubo algunas diferencias entre ellas.

Observa el siguiente video sobre lo que puedes encontrar en el Museo de Antropología e Historia acerca de estas dos culturas.

Sala Culturas de Oaxaca-Museo Nacional de Antropología.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

CIVISMO

Una vida digna para todas las niñas y los niños

¿Qué hacemos?

Identificarás situaciones que impiden a niños y niños ejercer su derecho a una vida digna y establece compromisos para promover ese derecho.

¿Qué hacemos?

Realiza la siguiente actividad:

El mensaje en una botella.

Imaginemos que se han recibido señales del espacio exterior.

¿Señales del espacio exterior? ¿Cómo sería si hubiera vida en otros planetas, en otros mundos?

El caso es que las Naciones Unidas van a enviar información sobre los seres humanos en una nave espacial.

Para que en caso de que reciban esta información los “seres extraterrestres” sepan quienes somos.

¿Qué se debería elegir para enviar?

Se puede enviar lo mejor de lo que somos los seres humanos.

¿Y dónde está lo mejor de lo que somos? ¿Dónde está toda esa información?

Pues… está en… en…. la música.

Entonces vamos a poner música. ¿Qué música nos representa como seres humanos?

¡Qué difícil pregunta! Pues muchísima, porque hay música de tantos tipos: clásica, pop, ranchera, cantada, instrumental, folklórica…

¿Tú, qué música pondrías?

Música del Mundo (Parte 1)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El arte nos hace humanos y es hermoso. Pondría fotografías de las mejores pinturas del mundo.

Top 10 obras de arte más famosas.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Cada una de las niñas y niños son seres humanos con muchas características valiosas e importantes. Y aunque son diferentes, tienen algo en común. ¿Tú sabes a qué me refiero?

¿En qué somos seres humanos?

Sí, así es. Y hay algo que todos los seres humanos poseemos por el sólo hechos de existir: Derechos y dignidad.

¿Y la dignidad, a qué se refiere?

Observa lo que les preguntaron a niñas y niños, qué piensan que es la dignidad para hablar de ello.

¿QUÉ ES LA DIGNIDAD?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Desafortunadamente hay situaciones que impiden a niñas y niños ejercer su derecho a una vida digna y que dificultan o impiden sus derechos humanos.

Hay que estar conscientes de ello, por ejemplo: el otro día Juan conoció a un niño, se llama Francisco, y él tiene una situación complicada y tiene que trabajar, lo cual le impide ir a la escuela.

Lee con atención la historia de Francisco y observa muy bien la imagen.

El trabajo infantil en México.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Me llamo Francisco López Santiago. Me despierta mi papá a las 6 de la mañana, me pongo mis zapatos y me voy pa’ afuera y me pongo mi cachucha, agarro mis azadones y mi lonche que es de huevo y tomate y me voy solo a trabajar a la cuadrilla de los morros.

Tengo 10 años y trabajo desde los 8 años en cortar tomate, desyerbar y quitando varillón que es como una tela blanca que está en los surcos.

En Ocotlán de Morelos, Oaxaca voy a primer grado, me gusta ir a la escuela. No aprendo mucho porque a veces no me da tiempo, llego tarde del trabajo, en veces hasta las seis de la tarde. Me gusta mucho estudiar letras.

Tengo ocho hermanos, dos grandes y los demás chiquitos. No más venimos tres a la escuela: Trini, Ramiro y yo. Tengo dos hermanos más grandes de 15 y 19 años.

Trabajamos cuatro con mi papá. Me gustaría ser de los señores que mandan en el campo a los que andan cortando tomate. Tenemos un año aquí en este campo y me gusta mucho, pero más me gusta Sinaloa, pero lo que más me gusta es ir a mi pueblo.

Eso se debe a muchos factores, como la desigualdad.

Desigualdad suena a que no somos iguales.

Así es, observa lo que niñas y niños piensan acerca de la desigualdad.

¿QUÉ ES LA DESIGUALDAD?

CIENCIAS NATURALES

Cambios hormonales en la adolescencia

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión seguirás aprendiendo sobre los cambios que ocurren en el cuerpo humano durante la pubertad.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre las hormonas relacionadas con los cambios en la pubertad.

La etapa de la pubertad, también la vivieron tus papás, tus tíos, tus hermanas y tus abuelitos, es un proceso por el que todos los seres humanos pasan.

Es una etapa de cambios biológicos, físicos y psicológicos.

No importa que seas niño o niña, alto o bajo, que vivas en Huandacareo, Michoacán o en Cancún, Quintana Roo.

El sistema endocrino es el encargado de producir compuestos químicos denominados hormonas.

Las hormonas controlan numerosas funciones, son los mensajeros químicos del cuerpo que circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos.

Puede ser que tú y otros niños y niñas, aún no hayan observado estos cambios, pero algo es seguro, todos van a experimentarlos tarde o temprano, nadie se salva de esta etapa tan importante y significativa en la vida.

Estos cambios se dan por las hormonas sexuales, en el caso de los niños como Michel, la hormona que actúa provocando muchos cambios es la testosterona.

La testosterona es la hormona sexual más importante que producen los hombres, ayuda a desarrollar y mantener características típicamente masculinas, como:

Desarrollo del pene, el escroto y los testículos, y en éstos últimos, la producción de espermatozoides.

Aparición de vello en la cara (como barba o bigote), axilas, pecho y abdomen, piernas y la zona púbica, suele aparecer de los 11 a los 15 años, aproximadamente.

La testosterona influye en el crecimiento y fortalecimiento de los huesos y músculos, debido a que el crecimiento no es homogéneo, puede causar sensaciones extrañas y descontrol en los movimientos y en ocasiones sentirse «deformes» como lo dice Michel, pero es un proceso normal y es cuando se da el «estirón». Al final, se superan esos cambios y se vuelven a sentir cómodos con su cuerpo.

Esta hormona también regula la producción de glóbulos blancos, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Produce cambios en el estado de ánimo, los cambios anímicos repentinos que describe Michel se deben precisamente a la acción de la testosterona que circula por el cuerpo.

Cambio de voz. La testosterona provoca que la laringe se haga más grande y, por eso, el tono de voz se hace más grave.

Tiene que ver con la aparición de acné, especialmente en el rostro.

El cerebro y la hipófisis (una glándula pequeña que se encuentra en la base del cerebro) se encargan de controlar la producción de esta hormona masculina en los testículos.

La testosterona es la hormona que provoca la mayoría de los cambios en el cuerpo de los chicos durante la pubertad, para que un hombre se pueda reproducir, es necesario que produzca espermatozoides.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En el caso de los niños, las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y envían a los testículos la señal de que deben empezar a producir testosterona y espermatozoides.

Lee con atención la siguiente información sobra las hormonas sexuales femeninas: Los estrógenos y la progesterona.

Los estrógenos y la progesterona, además de tener funciones específicas, regulan el sistema reproductor de la mujer y su ciclo menstrual.

Los estrógenos son las hormonas responsables de las características sexuales femeninas, como el ciclo menstrual y el desarrollo de los pechos.

La progesterona, por su parte, es una hormona sexual liberada por los ovarios en cada ciclo menstrual.

Las hormonas femeninas (progesterona y estrógenos) desencadenan los siguientes cambios en el cuerpo de las mujeres.

Desarrollo de las glándulas mamarias: Esto sucede, debido a que los ovarios comienzan a secretar estrógeno, la grasa comienza a acumularse y se desarrollan los conductos de las glándulas, lo que hace que crezcan las mamas.

Primera menstruación o menarquia que tiene la mujer, generalmente, sucede entre los 10 y los 16 años, esto se debe a la maduración de los ovarios que empiezan la producción de estrógenos y progesterona.

Crecimiento del vello púbico y en las axilas.

Ensanchamiento de la pelvis o cadera.

Cambios de estado de ánimo debidos a los cambios en la cantidad de hormonas que circulan en el cuerpo.

Aparición de acné, principalmente en la cara.

Crecimiento rápido en estatura, pueden crecer varios centímetros en algunos meses.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La mujer tiene dos ovarios que se encuentran en la parte baja del abdomen, son del tamaño y forma de una almendra y están situados en ambos lados del útero, son los encargados de producir las hormonas (estrógenos y progesterona) que regulan el funcionamiento de los órganos sexuales.

Observa el siguiente video junto con tu familia.

Diálogos (Familia) – Lidiando con mis pubertos (15/05/2012)

MATEMÁTICAS

Diferentes vistas

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy seguirás aprendiendo sobre describir y dibujar objetos a partir de distintos puntos de vista y lo harás observando diversos cuerpos con distintos materiales.

Si tienes libros en casa sobre el tema o Internet explóralos para saber más.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa la siguiente imagen.

Como ves, se trata de una formación de cuatro cubos: Uno verde, uno azul, uno rojo y uno amarillo, la flecha indica la vista frontal.

Ahora, observa las siguientes vistas de la imagen.

Vista 1

¿A qué vista corresponderá?

Es la vista frontal. Si te colocas de frente a la formación de cubos, es la vista que obtendrás, para dibujarla, se emplearan cuadrados que representan las distintas caras de los cubos.

Además, observa que se pintó cada cuadrado del color según se puede apreciar en la formación: El color verde en la parte superior, en la base, del lado derecho se representa al cubo azul y de amarillo el que está a la izquierda.

Vista 2

¿A qué vista corresponderá?

Por la forma y los colores, es la vista lateral izquierda, si te posicionas a la izquierda, verás los cubos acomodados de esta forma.

Vista 3

¿A qué vista corresponderá?

Es la vista desde arriba. Si te posicionas encima de la construcción y miras hacia abajo, el cubo verde tiene a sus lados los cubos azul y amarillo.

Vista 4

¿A qué vista corresponderá?

Es la vista inferior. Esto observarías si te posicionas por debajo de la construcción, verías las caras de los cubos organizadas de esta manera.

Observa la siguiente imagen:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora identifica en esta figura distintas vistas, aunque en este caso, el referente siempre será lo que se ve desde arriba, cambiando sólo nuestro punto de perspectiva.

¿Qué se verá si te sitúas del lado derecho de la figura? sería algo así.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Y si ahora te mueves al lado izquierdo de la figura original, ¿Qué verás? algo como lo siguiente:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Con este ejercicio puedes confirmar que cualquier representación de un objeto está en función de la posición donde te ubiques para observarlo, y que cualquier representación debe destacar las características más relevantes de lo que observas, para esto, te auxilias de los colores, la posición de los objetos, la inclinación de las líneas y la alineación de ciertos elementos, como en el ejemplo de la formación con latas.

LENGUAJE

Adivina esta adivinanza

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy vas a leer y pronunciar algunas adivinanzas. Las adivinanzas son como juegos de palabras, que te ayudan a ejercitar la lengua y la vocalización, pero que también echan a volar tu imaginación.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre las adivinanzas.

Las adivinanzas son juegos de palabras muy divertidos, a veces, tienen rima o pueden llegar a parecer un trabalenguas. Puede haber adivinanzas que también son trabalenguas o trabalenguas que son adivinanzas.

¿Sabes cómo distinguir una adivinanza de un trabalenguas?

La adivinanza, aunque tenga forma de trabalenguas, invita a adivinar de qué está hablando. Las adivinanzas plantean un enigma, un misterio, una duda que hay que resolver, los trabalenguas, aunque son muy divertidos, no necesariamente plantean un misterio por resolver.

Entonces las adivinanzas hay que resolverlas y hay que pronunciarlas bien, no sólo para saber de qué hablan, sino porque a veces, en la adivinanza misma, ya se anuncia su respuesta.

Por ejemplo:

Oro no es, cobre no es, plata no es, ¿Qué cosa es?

¡El plátano!

La adivinanza ya lo dice, pero como calambur.

¿Sabes lo que es Calambur?

El calambur es otro juego de palabras que consiste en unir o separar las sílabas de las palabras para cambiar su sentido, en la página 24 de tu libro se explica y viene un ejemplo.

Un dato Interesante

El calambur es un juego de palabras que consiste en modificar el significado de una oración o palabra agrupando de forma distinta sus sílabas, lo cual provoca equívoco o ambigüedad. El calambur más famoso se le atribuye al poeta Francisco de Quevedo, quien llamó coja a la reina Mariana de Austria sin que ella lo notara; para lograrlo, tomó con una mano un clavel y con la otra una rosa y le dijo a la reina:

“Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja” (es coja).

Es como la también clásica broma telefónica, donde una persona hace como que llama por teléfono y otra contesta:

¿Bueno? ¿Se encuentra Aquiles?

¿Cuál Aquiles?

Aquiles Brinco.

¡No vayas a hacer esta broma por teléfono!

Si analizas el nombre, se escribe: Aquiles Brinco.

Pero el calambur te permite leerlo así: Aquí les brinco

Lo que se hizo fue separar el nombre Aquiles en dos partes: <Aquí> y <les>. Algo parecido pasa en la adivinanza del plátano.

La frase dice: Plata no es.

El calambur permite leer: Plátano es

Lo que se hizo fue unir las dos primeras palabras.

Al leer una adivinanza, se estimula y ejercita la imaginación, también se favorece el desarrollo y la asociación de ideas y conceptos.

Observa el siguiente video para que escuches el ritmo que se le puede dar a las adivinanzas.

Vitamina Sé. Cápsula 154. Jugando entre canciones y palabras (Narración).