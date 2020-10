Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 28 de octubre

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 28 de octubre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer el gramo y la tonelada como unidades de medida de peso y deducir su relación con el kilogramo.

¿Qué hacemos?

Les traje información de las básculas. La báscula es un objeto que tenemos completamente integrado en nuestras vidas y es que son muchas las aplicaciones que le damos, actualmente existen una amplia variedad de básculas, cuya forma y dimensiones han sido adaptadas al uso que se les vaya a dar.

Las básculas se clasifican fundamentalmente en función de si son industriales, profesionales o domésticas; en cada una de estas tres grandes categorías, además, es posible encontrar una amplia variedad de modelos de suelo, de sobremesa o incluso de bolsillo, entre otros muchos. Su origen se remonta hasta la época romana, momento en el cual las básculas consistían en apenas una barra de hierro con un agujero, a través del cual era posible colgarla a otra estructura y anexar, con ello, dos ejes o brazos diferenciados: Uno corto, en el que se colocaba el objeto cuyo peso se quería conocer; y otro más largo, donde se situaban las muescas que formaban una escala graduada con las diferentes unidades de peso.

Es importante conocer esta herramienta que se relaciona con lo que veremos el día de hoy, después de esta breve introducción; el día de hoy David del Estado de Veracruz nos mandó un correo electrónico donde nos comparte una experiencia de cómo se usa el kilogramo en la vida diaria.

Vamos a leer el correo que nos manda David:

“Los fines de semana, mi familia y yo vamos al mercado a comprar la fruta para la semana y a mí me gusta saber cuántos kilos compró en total y le pido que me dé las cantidades para saber cuánto hay, en esta semana compró ¾ kg de sandía, 2 kg de plátanos, 500 gramos de fresas, 1 ½ kg de melón, 750 gramos de peras.”

Para saber cuánto compro David, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, que fueron las unidades de peso, toneladas, kilos, gramos y sus equivalencias.

¿Qué unidades estamos ocupando en el problema?

R = Kilogramo y gramo.

¿Podemos ocupar la tonelada?

R = No

¿Por qué?

R = Porque la tonelada es para pesar cantidades grandes y, ya sabemos que una tonelada es igual a 1000 kg.

La tonelada la utilizamos para pesar cantidades grandes como en la bodega de Don Pepe en la sesión anterior.

El kilogramo entonces, ¿Cuántos gramos tiene?

R = 1 kg es igual a 1000 gramos.

Ahora si vamos a resolver el planteamiento de David.

En la semana, la familia de David compró ¾ kg de sandía, 2 kg de plátanos, 500 gramos de fresas, 1 ½ kg de melón y 750 gramos de peras.

Considerando el peso en kilogramos, ¿Qué fruta compraron más en esta semana?

R = Los plátanos.

¿Por qué?

R = Porque los 2 kilos es el número mayor.

¿De qué fruta compró menos?

R = Las fresas, solo compró 500 gramos.

Una manera para comparar las cantidades es convertir todas las fracciones a decimales y posteriormente de kg a gramos y esto también nos va a servir para resolver la situación de David.

Vamos a realizarlo.

¾ de kg de sandía serían 750 kg, como ya sabemos 1 kg es igual a 1000 gramos, la cantidad de plátanos, únicamente lo convertimos a gramos e igual hacemos la multiplicación, el resultado es 2000 gramos, el peso de las fresas ya está en gramos, 500 gramos en el melón convertimos ½ kg a gramos y tenemos 500 kg, le agregamos el kilo y tenemos 1.500 kg, si lo convertimos a gramos, obtenemos 1500 gramos y el peso de las peras también ya está en gramos.

Ahora si ya todas nuestras cantidades están en gramos, ya es más fácil comparar y vemos que 2000 es el mayor, corresponde a los plátanos y 500 el menor, corresponde a las fresas, ahora hagamos la suma para ver cuántos gramos se compraron en total de fruta.

750+2000+500+1500+750=5500, en esa semana se compraron 5500 gramos que es equivalente a 5.5 kg o 5 ½ kg.

Vamos a resolver otro problema, en la siguiente semana la familia de David compró lo siguiente: 1 ¾ kg de uvas, 1250 gramos de mangos, 3 kg de naranjas, 1 ¼ kg de manzanas, cuántos kilos compró en total.

¿Qué podríamos hacer?

R =Tenemos que convertir todo a gramos para poder sumar.

¾ kg a gramos son 750 agregamos el kilo 1.750 son 1750 gramos, 1250 ya está en gramos, 3 kg son 3000 gramos y 1 ¼ kg de un ¼ es 250 más el kilo sería 1.250 gramos.

Ahora que ya están en gramos sumamos, 1750+1250+3000+1250=7250.

El total de fruta son 7250 gramos, en kilogramos son 7.250 kg y en fracción 7 ¼ kg.

En tu cuaderno copia la siguiente tabla y pon las equivalencias en kilogramos, fracción de kilogramos y gramos.

KILOGRAMO FRACCION DE KILOGRAMO GRAMO .250 .500 .750 1 1.250 1.500 1.750 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El día de hoy recordamos la relación entre tonelada y kilogramo, kilogramo y gramo. A partir del planteamiento de David integramos el concepto de fracción, las relaciones que hay entre fracciones y kg lo cual nos permitió resolver problemas de adición.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

GEOGRAFÍA

Los factores que modifican el clima

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los factores que modifican el clima en los continentes: Latitud, altitud, la distancia a una gran masa de agua y las corrientes marinas.

¿Qué hacemos?

En la clase pasada estuvimos revisando los diferentes climas que existen en los continentes y cómo se clasifican.

Comencemos recordando brevemente la clasificación de los climas que tú ya conoces; en la página 47 del Atlas de Geografía del Mundo de quinto grado, se señalan cinco tipos de clima: Tropicales, templados, secos, fríos y polares. La clasificación de cada uno de estos climas se debe a ciertos elementos que resultan determinantes como: La temperatura y la precipitación.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5AGA.htm#page/47

A la precipitación pluvial también la llamamos lluvia. En la Ciudad de México el clima es templado y aunque en algunos puntos existen lugares con temperatura baja, en realidad no hay clima frío.

Para comprobarlo observa el mapa del mundo, que está en la página 49 del Atlas de Geografía del Mundo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5AGA.htm#page/49

Observa cómo los climas fríos y polares se encuentran preferentemente en los polos del planeta y en el mapa se encuentran señalados con color rosa. El polo norte está situado en el Océano Glaciar Ártico y el polo sur se encuentra en el Círculo polar antártico, también podemos encontrar clima polar en China, en donde se encuentra la Cordillera del Himalaya.

En otros lugares, tenemos climas tropicales, por ejemplo, en Sudamérica, Sudáfrica, en el sur de Asia y en Oceanía.

Recuerda que el clima está determinado por ciertos elementos como son: La temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y la precipitación; pero también hay factores que lo modifican como: La latitud, la altitud, el relieve y las corrientes marinas. De acuerdo con el Atlas de Geografía del Mundo en la página 46 dice que: “Juntos, los elementos y los factores del clima influyen en el modelado del relieve, en la distribución de las especies vegetales, animales y en las actividades humanas”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5AGA.htm#page/46

El clima es más cálido en la zona del Ecuador que en las de los polos, esto se debe principalmente a la inclinación de la Tierra con respecto a su eje, los rayos del sol inciden directamente en la zona ecuatorial, mientras que en los polos la exposición es menor.

En el polo norte se reciben rayos del sol durante seis meses y, en los otros seis meses restantes del año no hay luz solar, además es una muestra que en estas regiones llega muy poca luz del sol y, por tanto, la exposición a la radiación solar es mínima y su clima es polar.

Lo que hemos leído muestra cómo por la inclinación de la tierra, la rotación y traslación, así como los rayos solares llegan a unas regiones con mayor intensidad que a otras; por tanto, esto explica que existan climas tropicales, fríos, polares, templados o, secos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la siguiente imagen se muestra cómo a mayor altitud, existe menor temperatura y al contrario, a menor altitud aumenta la temperatura.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Otro factor son las corrientes marinas: Existen otros elementos a tomar en cuenta cuando hablamos de factores que modifican el clima y son por ejemplo el relieve y la vegetación.

Observa el siguiente video del minuto 3:55 al 06:58

Elementos y factores del clima.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Los factores modifican el clima, pero también sus elementos.

Observa el siguiente video del segundo 00:20 al minuto 04:50

Elementos y factores del clima.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

LENGUAJE

¡Vamos a contar historias de terror!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a revisar los títulos, subtítulos y la relación que éstos tienen con las palabras clave para investigar un tema.

¿Qué hacemos?

Hoy veremos un tema que es parte de la identidad de nuestro país y, desde luego, de la humanidad misma desde tiempos inmemoriales.

Vamos a conocer:

¿Cuál es el origen del día de muertos?

¿Por qué celebramos la muerte?

¿Cómo surgieron las ofrendas?

Utilizaremos el libro Leyendas mexicanas “Leyendas del día de muertos”.

¿Cuál es el origen del día de muertos? ¿Cómo surgieron las ofrendas?

Origen del Día de Muertos.

Época prehispánica.

El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico, los días de fiesta principales son el 1 y 2 de noviembre, en ese periodo, muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte, entre ellas estaba la Mexica, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecacíhuatl y Mictlantecuhtli, ambos eran señores del Mictlán o “Lugar de los muertos”, sin embargo, para llegar aquí, las almas debían de lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno.

Mictlantecuhtli, dios del inframundo.

Para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual, iniciaba con la muerte de algún ser cercano, el deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad, después se amortajaba al difunto junto con todos sus objetos personales, posteriormente, el bulto o cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos, dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos.

Las Ofrendas.

La tradición de colocar ofrendas a los difuntos proviene de la época prehispánica, en ellas se incluían objetos del agrado del fallecido y que habían sido utilizados por él, como vasijas, caracoles o adornos de obsidiana. En esos tiempos se realizaban los Tzompantlis, hileras de cráneos ensartados mediante perforaciones que habían pertenecido a las personas sacrificadas, en honor a los dioses, muerte que era considerada un privilegio.

El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos, los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, y así consolarlos y confrontarlos por la pérdida.

¿Cómo surgieron las ofrendas? proviene de la época prehispánica y en ellas se incluían objetos del fallecido e hileras de cráneos.

Y la respuesta a la última pregunta ¿Por qué celebramos la muerte?

La muerte.

Para los prehispánicos, el culto a los muertos era en sí mismo una celebración de la vida, la intención era sentir cerca a las personas que ya habían fallecido, el destino de éstos estaba en función de la manera en que habían muerto.

Ahora revisemos, en dónde buscamos las respuestas a nuestras preguntas.

¿Qué fue lo primero que revisamos?

El título del libro.

¿Qué otro aspecto del libro revisamos?

Los títulos y subtítulos.

Ahora ya sabemos otra manera de buscar información, no solo la podemos buscar por los títulos de los libros, sino también por los títulos y subtítulos que se encuentran en el índice, es un tema que ya vimos a profundidad en nuestras clases anteriores, ¿La recuerdas? cuando revisamos las partes de los libros.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

CIVISMO

¿Quién me ayuda a ejercer mis derechos?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a solicitar apoyo y consultar a personas e instituciones que trabajan para la protección de niñas, niños y adolescentes ante cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual y laboral.

¿Qué hacemos?

¿Qué hacemos?

Antes de iniciar la clase de hoy vamos a recordar lo que aprendimos en la clase pasada, reconocimos las situaciones que dañan nuestra integridad, también que cuando eso sucede es importante y necesario platicarlo de inmediato con un adulto de confianza para pedir ayuda.

Recuerda que todas las niñas y todos los niños tienen derecho a ser protegidas y protegidos contra la explotación y el abuso sexual, así como el derecho a una vida libre de violencia.

Existen secretos que nos da miedo contar porque tememos que algo nos pueda pasar y por eso preferimos guardarlos y no contarlos a nadie o, pensamos que se enfadarán con nosotros.

Pero esos secretos son los que debemos contar de inmediato a mamá, a papá o, a los adultos en los que confiemos.

Te voy a exponer acerca de los diferentes tipos de secretos, es muy importante diferenciarlos.

Vamos a ir descubriendo los secretos y decidiremos: Si el secreto lo podemos guardar, pero si el secreto nos asusta, nos causa mucho miedo o, nos hace sentir mal, no lo debemos guardar.

Primer secreto:

Mi mejor amiga me confesó quién es el chico de la clase que le gusta, me pidió que le guardara el secreto.

¿Podemos guardar este secreto?

R = ¡Sí! como ella es mi mejor amiga y confió en mí, este secreto sí lo podemos guardar.

Segundo secreto:

Manuel me confesó que su tía le pidió que la dejara tomarle fotos para venderlas; pues es muy guapo y le dará dinero a cambio.

¿Podemos guardar este secreto?

R = ¡No! ese secreto puede dañar a Manuel, porque no sabe qué pueden hacer con esas fotos, además, su tía está obteniendo dinero con esas fotos. En la clase pasada te comenté que eso se llama explotación ¡No debemos guardarlo!

Tercer secreto:

Juan y su hermano no han venido a la escuela últimamente, le llamé a Juan por teléfono y me confesó que están trabajando en una tienda cargando bultos pesados y que por eso no van a la escuela.

¿Podemos guardar este secreto?

R = ¡No! ese secreto puede dañar a Juan y a su hermano, están siendo víctimas de explotación laboral.

Recuerda que está prohibido por la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes que los niño1s y las niñas trabajen. Tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de trabajo que afecte su integridad física y sus desarrollos.

Cuarto secreto:

Ángel está preparando una fiesta sorpresa para su mamá, su papá y sus abuelitos lo están ayudando para los preparativos.

¿Podemos guardar este secreto?

R = ¡Sí! podemos guardar el secreto.

Quinto secreto:

Luis me confesó que le pegan cada vez que hace algo con lo que su papá no está de acuerdo.

¿Podemos guardar este secreto?

R = ¡No! los secretos que te causan miedo ¡NO DEBES GUARDARLOS! además Luis está sufriendo maltrato físico, ¿Recuerdas qué era el maltrato?

El maltrato se refiere a situaciones que no respetan los derechos de las niñas y los niños, por ejemplo, golpes, insultos o cuando no los quieren llevar al médico si se enferman.

Sexto secreto:

Paula está muy asustada, porque un amigo de su hermano mayor, se acerca mucho a ella cada que visita su casa. Le dice que cada día se pone más bonita y la toca. A ella eso no le gusta y la hace sentir muy incómoda. Él le dice que no debe decirle nada a su mamá porque no le va a creer.

¿Podemos guardar este secreto?

R = ¡No! cuando nos enfrentamos a una situación que nos incomoda o, no nos agrada debemos pedir que paren; decir “NO” con firmeza, además de contárselo inmediatamente a mamá, a papá, a un adulto, algún familiar u otra persona a la que le tengamos confianza. Paula al igual que Estela enfrentó una situación de abuso.

El “abuso” ocurre cuando una persona utiliza a otra para obtener un beneficio sin su consentimiento. Te pueden decir que solo es un juego, como le sucedió a Estela y a Paula y, tratarán de convencerte para que te quedes callada o callado, incluso pueden llegar a amenazarte o decir que nadie va a creer sobre lo que platiques, como le dijeron a Paula, pero eso es MENTIRA.

Observa el siguiente video.

El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. Llama al 9-1-1

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La niña del video siente mucho miedo por lo que le pasa, pero me di cuenta de algo, ¡Le pidieron que guardara el secreto! eso está muy mal, porque aprendimos que cuando un secreto nos da miedo necesitamos decirlo inmediatamente.

La pequeña del video sintió mucho miedo porque no entendía la situación que estaba viviendo, pero, además, ¿Te diste cuenta que apareció un número de teléfono donde puedes llamar para denunciar cualquier situación de abuso, maltrato o acoso?

Puedes llamar al 9-1-1 para pedir ayuda cuando estés en peligro.

Observa el siguiente video.

Derecho al trato digno – CNDH

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Qué hacer frente al acoso escolar?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ejercer tu derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral o acoso presencial o en las redes sociales.

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos algunas actividades que te ayudarán a identificar acciones en favor de las personas o grupos que viven situaciones de acoso escolar (bullying) o discriminación.

Es un gusto estar contigo ¿Cómo estás?

En esta ocasión iniciamos con un problema de reflexión:

Tengo un amigo en la universidad, ya sabes que yo también estudio. Se llama Mario y siempre me molesta con mi forma de hablar. Dice que hablo raro, no sé por qué, todo el tiempo me lo dice, yo me siento muy mal. Hasta me puso un apodo. Lo peor es que lo ha estado diciendo con más amigas y amigos de la universidad y ahora varios me molestan con eso y me dicen ese apodo que no me gusta. Me siento impotente, triste, desanimada, insegura, molesta y no quisiera verlas ni verlos de nuevo.

Que bueno que me tengas confianza y que me hayas compartido esa situación porque justo hoy nos preguntaremos qué es el acoso escolar o el bullying y vamos a reflexionar qué hacer ante esas circunstancias. Te parece si empezamos con preguntarle a las niñas y los niños qué saben del acoso escolar y así también ellos te puedan ayudar.

Observa el siguiente video de respuestas de niñas y niños contestando qué es el acoso escolar.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El acoso es aquella conducta o acto de hostigamiento, intimidación o persecución hacia una persona, la cual se puede dar entre distintas personas y en distintos ámbitos. El acoso que se da entre estudiantes se denomina acoso escolar o bullying.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas