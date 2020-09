Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 28 de septiembre

Compartir esta publicación













Alumnos de quinto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 28 de septiembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

VALORES

Un mar de emociones

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás tus emociones y como regularlas, a pesar de circunstancias adversas y aprenderás a convivir con los demás y a estar bien contigo mismo.

¿Qué hacemos?

Vamos a realizar una actividad, para desarrollar el tema de hoy, vas a necesitar el siguiente material:

1 bote de plástico chico con tapa, brillantina, diamantina y agua.

Ahora presta mucha atención a esta situación.

Estas “como en un mar en calma”, tranquilo, descansando, de repente, alguien llega e interrumpe tu tranquilidad y te sobresaltas.

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué puedes hacer para recuperar la calma?

¿Qué crees que pasó con la persona que te interrumpió después de su encuentro?

¿Qué emociones tienes?

La mente genera pensamientos y emociones, por ejemplo, cuando uno se siente enojado y está distraído, se tienen muchos pensamientos al mismo tiempo, o cuando se está triste o muy emocionado, la mente igual que la botella, se agita y pierde su capacidad natural de estar clara y despejada. Cuando uno se siente agitado o enojado no se pueden ver las cosas como son; la agitación como la brillantina en movimiento, no nos permite ver y muchas veces no se toman las mejores decisiones, o no se puede estudiar o concentrarse.

Vamos a aprender la técnica de la tortuga.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Esta técnica de la tortuga nos va a ayudar a llegar a la calma y despejar nuestra mente de la brillantina que pueda haber en ella.

Primero, me detengo, por muchas emociones que tenga en ese momento, es momento de parar.

Segundo, respiro, suave y profundamente, realizo tres inhalaciones y exhalaciones, en cada respiración, voy calmando la mente, serenando los pensamientos y dejo que la brillantina se apacigüe y deje de flotar.

Tercero, reconozco cómo me siento y le pongo nombre a mi emoción.

Cuarto, acepto que tengo un problema y busco una solución, actuando también de manera que me sienta bien.

¿Qué tal?

El Reto de Hoy:

El reto de hoy, consiste en que dibujes dos situaciones que hayas experimentado en tu vida: una en la que hayas actuado con la mente de “un mar en calma” y otra como “tormenta en un bote de brillantina”, describe brevemente cómo te fue en cada una de estas situaciones y cuál consideras que te dio mejor resultado, comparte esta experiencia con alguien en tu casa.

CIENCIAS NATURALES

¡Aguas con los kilos de más!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás cuáles son las causas y las consecuencias del sobrepeso y la obesidad.

En las páginas de la 20 a 25 del libro de Ciencias Naturales, quinto grado, encontrarás más información sobre este tema.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5CNA.htm?#page/20

¿Qué hacemos?

Para iniciar la clase, te invito a ver el siguiente video del segundo 00:33 al minuto 01:38.

Obesidad infantil

El sobrepeso y la obesidad son una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Aunque el sobrepeso es un problema de salud causado por diversos factores, los principales son los siguientes:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la página 24 del libro de Ciencias Naturales, quinto grado, podrás realizar esta actividad y conocer cuál es tu IMC.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5CNA.htm?#page/24

El sobrepeso y obesidad son un factor de riesgo para padecer enfermedades no transmisibles, como por ejemplo, enfermedades del corazón, la diabetes, trastornos del aparato locomotor, algunos tipos de cáncer, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Observa el siguiente video del inicio 00:00 al minuto 00:59.

La obesidad infantil en México

El Reto de Hoy:

Para el reto de hoy, elabora carteles o dibujos para comunicar las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad, así como algunas acciones para evitar estas enfermedades. Colócalas en lugares visibles de tu casa y comparte con tu familia y seres queridos la información.

GEOGRAFÍA

Las coordenadas geográficas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a localizar lugares en la superficie terrestre, utilizando en el planisferio las coordenadas geográficas, las cuales están dadas por la latitud y la longitud y que la latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador.

¿Qué hacemos?

El día de hoy veremos el tema de las Coordenadas Geográficas, en clases pasadas hablábamos de las siete maravillas del mundo moderno, a continuación, te muestro unas imágenes para que las recuerdes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora que sabes cuáles son, ¿Sabes en dónde están?, te explico, aquí en México está Chichén Itzá, el Coliseo está en Roma, en Italia, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, o sea en Brasil, el Taj Majal está en la India, en la ciudad de Agra, Machu Picchu está en Perú y Petra, se encuentra en Jordania.

Observa el siguiente video para comprender mejor qué son y para qué sirven las coordenadas geográficas del segundo 00:22 al minuto 4:52

Las coordenadas geográficas”

Recuerda que la tierra está dividida en cuatro partes, norte, sur, este y oeste.

El Reto de Hoy:

En la página 31 de tu libro de texto de quinto grado, trata de obtener las coordenadas de los países que vienen ahí, después de haber practicado, te invito a sacar las coordenadas geográficas de algún lugar al que te gustaría ir, no olvides hacer uso también de tu Atlas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5GEA.htm#page/31

ARTES

Titiriteando

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a construir una marioneta o un títere con los materiales con los que cuentes en casa, a partir de un personaje de una obra infantil que selecciones, utilizando las formas y colores que decidas.

¿Qué hacemos?

Analiza y responde las siguientes preguntas que son de temas que ya hemos visto:

¿En qué ayuda la forma y el color para la recreación del personaje?

¿Crees que conocer las características del personaje ayudan a su recreación?

¿Conoces la diferencia entre marioneta y títere?

¿Cómo es un títere?

Cuando leemos alguna historia que no tiene ilustraciones, utilizamos nuestra imaginación para recrear a los personajes y paisajes de la historia. Para ello es necesario leer con atención las características que te va dando el autor. En el caso de los personajes ponemos atención cuando mencionan la forma de su cuerpo, de su nariz, de sus brazos, vestimenta, color de piel, de ojos, cabello, humor y personalidad. Y con todo esto es un goce la lectura.

Pero si queremos recrear a los personajes en algo tangible, que podamos tocar, como en una marioneta o títere, lo primero que tendríamos que hacer es un boceto o borrador (trazos generales) de acuerdo a las características que da el autor.

Tendrás la opción para elaborar tu personaje, como títere o marioneta.

¿Conoces la diferencia entre ambos?

¿O crees que son lo mismo?

“Momentos para recordar de Títeres en Once Niños” Canal de YouTube

A continuación, te muestro unos ejemplos de títeres.

Para que conozcas otros tipos de títeres, observa el video que viste anteriormente pero ahora del minuto 22:37 al 23:28, del minuto 23:29 al 23:43, del minuto 23:44 al 24:58, del minuto 24:59 al 25:40 y del minuto 25:41 al 26:47.

Momentos para recordar de Títeres en Once Niños Canal de You Tube

Te mostraré una idea de tantas de cómo confeccionar un títere, observa el siguiente video.

Títeres de dedo Canal de YouTube Once Niños Niñas

La imaginación y creatividad tenemos que aplicarlas para realizar nuestro títere o marioneta. No es necesario salir a comprar materiales para esta actividad con lo que tengas en casa es suficiente.

¡Recuerda que la creatividad y la imaginación no tienen límites!

