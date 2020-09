Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 28 de septiembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 28 de septiembre del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy lunes 28 de septiembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

Educación Socioemocional: La cubeta de la felicidad

En la clase de hoy reconocerás y expresarás las acciones que te generan bienestar y malestar en diferentes escenarios. También reflexionarás sobre las dificultades que puedes llegar a pasar y continuarás identificando a las personas que te apoyan en casa, escuela y comunidad.

ACTIVIDAD

En esta sesión continuarás con leyendo y conociendo las aventuras de Héctor y Saladín y un nuevo compañero:

Un día, en el parque se encontraba un payaso que se llamaba Feferefe, pero si lo veían bien lo reconocerían, porque era Héctor disfrazado, su buen amigo el genio Saladín, lo vistió y pintó como payaso, a Héctor le encantaba porque había provocado muchas sonrisas ese día.

Le pregunto a su amigo de la escuela, Patricio ¿Has visto a mi amigo el genio Saladín?, a lo que Patricio le contesto “La verdad, no. Si es un genio de lámpara, lo reconocería”.

Héctor- No importa, seguramente está haciendo cosas buenas para la gente porque le gusta hacer feliz a todo el mundo.

Héctor platica con Patricio de las cosas que le generan bienestar, felicidad, y de las cosas que le provocan lo contrario, que lo hace sentir menos felices.

Esto le ayuda para poner en calma sus pensamientos y su cuerpo para sentirse mejor y poder resolver problemas.

Héctor – Patricio ¿Recuerdas lo que teníamos que hacer para resolver problemas?

Patricio- ¡Si, la práctica de la postura de la montaña!

Héctor y Patricio coinciden en que practican la postura de la montaña y que, al estar en calma, analiza la situación y toma decisiones.

Héctor- Este fin de semana vi a un niño que quería cruzar por un lugar donde había un charco y no se quería mojar. Al principio no sabía qué hacer y se notaba nervioso, inquieto, entonces se quedó quieto, respiro y ya más calmado volteo y descubrió un par de llantas que estaban cerca, las tomó, colocó una frente a otra y cruzó por encima de ellas.

Patricio- ¡Qué bien! Utilizó toda su habilidad para no mojarse.

-Sí, lo hizo muy bien. Bueno ¿Qué te parece si hacemos la postura de la montaña?

–¿A poco también los payasos utilizan estos ejercicios?

-¡Claro que sí! y, no solo los payasos, los niños, las niñas, los papás, los abogados, los maestros, las mamás, los tíos.

-Ya entendí, ¡No te alteres, solo fue una duda!

Héctor- Los astronautas, los bomberos, los niños de Yucatán, las niñas de Toluca, Lupita, Rodrigo.

-Sí, sí, ya entendí. Sirve para todos. -Contesta Patricio un poco desesperado.

Héctor- Mejor practiquemos vamos a sentarnos cómodamente, en el piso o en esa banca que está ahí, aunque solo hay espacio para uno, tu te sientas en la banca y yo en el suelo. Recuerda que, aunque estés en la banca debes tener los pies apoyados en el piso, las plantas de ambos pies deben estar totalmente apoyadas. Espalda derechita, hombros muy relajados, en cambio.

Patricio- Y tú que estarás sentado en el piso tu cuerpo debe estar perfectamente apoyado en la superficie; como las raíces de un árbol. Ahora vamos a centrar nuestra atención en la respiración, inhalamos, exhalamos lentamente, sintiendo como entra y sale el aire de nuestro cuerpo. Si quieres, cierra los ojos. Escucha el sonido y disfrútalo, si no lo escuchas siente tu respiración.

Reflexiona las siguientes preguntas y contesta:

a) ¿Quién quiere ser feliz?

b) ¿Crees que las personas adultas quieren ser felices?

c) ¿Los grandes y los chicos quieren ser felices?

Héctor y Patricio comienzan a jugar después de hacer la postura de la montaña, Héctor saca una cubeta y corretea al Patricio fingiendo que lo va a mojar. Corren por el parque y cuando se detienen en lugar de mojarlo le lanza confeti.

Patricio- ¡Qué divertido! pensé que me ibas a mojar.

Héctor- No, cómo crees, eso no te hubiera hecho muy feliz., para mí la felicidad es como una cubeta que puede estar llena, o medio llena.

Patricio- ¿De agua?

-No, de las palabras y acciones que hay en nuestra vida, así como de las palabras y acciones de las demás personas como nuestros amigos, familia, compañeros hacia nosotros. Son como gotas de agua que la van llenando. Si está llena, nos sentimos bien, contentos, pero si está vacía nos sentimos mal, tristes.

Patricio- Qué tal si esta es mi cubeta y la llenamos con palabras que me dicen los demás y me hacen sentir bien.

Héctor- Muy bien, yo detengo la cubeta y tú vas llenándola.

Patricio- ¡Mi cubeta no está llena!

Héctor- Calma, ahora podemos llenarla con acciones.

Héctor- ¿Cómo está tu cubeta?

Patricio- Más llena, pero hay palabras y acciones que no son tan agradables y no puedo ponerlas en mi cubeta de la felicidad.

Héctor- No, esas en lugar de llenarla como que la van vaciando, por eso esas cosas hay que desecharlas, para poder llenar esta cubeta de la felicidad coloca dentro de ella las cosas que tú haces y que hacen felices a los demás. Por ejemplo ¿Tú que haces que haga feliz a alguien?

Patricio- Lavo los trastes en mi casa. Le doy de comer a mi perro. Lo acaricio.

Héctor- Y lo maravilloso de esto es que cuando haces cosas que llenan la cubeta de otra persona, tu cubeta también se llena.

Patricio- ¡Eso es como Magia! Y tú Héctor ¿Qué cosas haces para llenar la cubeta de otros y que a su vez llena tu cubeta?

– Abrazar a mi familia o a las personas que quiero.

– Claro, estudiar, ayudar en casa, saludar a los vecinos, ser amables, respetar las reglas, ayudar a cruzar la calle a una persona que no pueda hacerlo sola.

– No estacionarse en un lugar para personas con alguna discapacidad. Con esto casi llenas tu cubeta allá en casa estará casi llena. Pero, aún falta el ingrediente especial.

– ¿Cuál?

– Las personas que nos ayudan, y para eso vamos a cantar una canción que aprendimos en la escuela, recuerda.

Primero, vas a mover tus hombros (como cuando decimos quién sabe sin hablar) y repite el movimiento varias veces. Puedes inventar diferentes movimientos, por ejemplo, mueve los músculos de la cara, coloca la mano frente a la cara, al subir la mano muestra una sonrisa, al bajar la mano muestra un rostro enojado, juega con la mano subiendo y bajando y cambiando cada vez la expresión de tu cara.

Ahora realiza diferentes movimientos y posturas e inventa una canción en la que menciones a las personas que te ayudan.

Héctor- Ahora sí, tu cubeta está llena.

Patricio- ¡Qué interesante! ahora puedo darme cuenta de que soy feliz, pero lo más importante es que si le falta agua a mi cubeta, haciendo cosas buenas para los demás y hasta para los animales la puedo llenar.

Héctor- Claro y todo depende de nosotros. ¿Dónde quedó la felicidad?

No es fácil encontrar la felicidad si no sabemos dónde buscar.

Héctor – Este ejercicio lo puedes hacer muchas veces cuando te comiences a preguntar ¿Cómo está mi cubeta de la felicidad? Y ¿Qué cosas voy a hacer para hacer sentir bien a los demás y que van a llenar mi cubeta?

Patricio- Yo voy a ser respetuoso y voy a ser muy amable ¿Y tú?

Héctor- Yo voy a seguir siendo Feferefe, regalando sonrisas y ayudando a quién pueda ayudar.

Reto de hoy

En casa, puedes pintar tu cubeta y comenzar a llenarla con las palabras o frases que te gusta que te digan, realiza diferentes tarjetas con diferentes palabras, acciones y personas que te hagan sentir bien, algunas positivas y otras no tanto, con las cuáles estarás llenando la cubeta. Y las frases negativas se desechan.

Si prefieres, haz este ejercicio con tu familia y llenen la cubeta familiar de la felicidad, verás qué divertido es.

Artes: Reconozco y construyo

En esta sesión vas a aprender a explorar nuevos sonidos, identificar sus cualidades y expresarlas a través de formas corporales estáticas y dinámicas.

ACTIVIDADES

Hay niños de diferentes estados que les gusta jugar a las estatuas de marfil, debido a que es un juego donde puede expresar sus movimientos como si fueran una estatua. Y se divierten mucho cuando esto pasa.

Recuerda la sesión anterior, en la que aprendiste:

A explorar las pausas y silencios que se presentan en la música. Y cómo te motivan a generar acciones con el movimiento.

En esta clase vas a identificar esas pausas activas y construirás una secuencia de movimientos, algunos estáticos y dinámicos.

Actividad 1

Para esta actividad necesitarás de un tambor, si no lo tienes puedes pedirle prestado a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe que te preste un recipiente de plástico o aluminio y una cuchara o palo para golpear y producir sonidos, también puedes pedirle ayuda para que sean ellos quien produzca el sonido.

Tocarás un tambor, mientras marcharás al ritmo de éste, de la siguiente forma:

16 tiempos en su lugar.

16 tiempos girar sobre su mismo eje.

8/8 tiempos cambiando de lugar.

Ahora deberán sonar el tambor a distintas velocidades y realiza lo siguiente:

Si el sonido se escucha rápido, marcharás rápido.

Si el sonido se escucha lento, marcharás lento.

8 tiempos lentos y 8 tiempos rápidos de marcha tocando el tambor.

Cuando hay un sonido te invita al movimiento y cuando no lo hay, haces una pausa y dejas de moverte.

Actividad 2: Esculturas

Realizarás la misma actividad, pero adoptarás una postura libre, espontánea, chusca.

Seguirán siendo 8 tiempos.

Y estarás en silencio por 5 tiempos para realizar la pausa, es decir: La postura.

Realizarás este ejercicio 5 veces.

Actividad 3: Cómo me siento

Ahora realizarás posturas específicas.

Haz las posturas interpretando los estados del ánimo.

Los estados de ánimo en muchas ocasiones están acompañados de gestos y con posturas corporales.

Cuando realices la postura de cada estado de ánimo la mantendrás por 5 segundos.

Realiza 1 postura para cada estado de ánimo las cuales tu familiar te irá mostrando o diciendo, además la marcha será avanzando en 8 tiempos, por ejemplo:

8 tiempos en marcha rápida, pausa 1,2,3,4,5.

postura de enojo.

8 tiempos en marcha rápida, pausa 1,2,3,4,5.

postura de tristeza.

8 tiempos en marcha rápida, pausa 1,2,3,4,5.

postura de alegría.

8 tiempos en marcha rápida, pausa 1,2,3,4,5.

postura de asombro.

8 tiempos en marcha rápida, pausa 1,2,3,4,5.

postura de temor.

Actividad 4: Secuencias vocales

Ahora repite las siguientes secuencias con sus expresiones y movimientos:

Tin tin – marcha ahh – asombro clac clac- rodillas shh – sin sonido chaca chaca – cadera mmmmm – enojado

¿Qué te pareció la secuencia de movimientos utilizando tus propios sonidos e invita a explorar posibilidades expresivas?

Reto de hoy

Construye una secuencia de movimientos acompañada de sonidos vocales, pausas y silencios, como las actividades que realizaste en esta sesión.

Para concluir, recuerda lo que aprendiste: Construiste secuencias de movimiento utilizando la pausa, el silencio, la expresión corporal y esto lo realizaste jugando.

Conocimiento del Medio: Aprendiendo a cuidarme

Hoy aprenderás a reconocer las acciones cotidianas que contribuyen al cuidado de tu salud mediante el juego de preguntas. Reflexionarás sobre los cambios que has tenido desde que naciste y tu derecho a la salud.

Para empezar, observa con atención las siguientes imágenes:

Una vez que has observado con detenimiento las imágenes, comienza el juego de las preguntas que se llama “Carrera del conocimiento”.

El juego consiste en presentar una serie de preguntas donde deberás responder de manera correcta, cada respuesta es un acierto o punto, pueden ser de opcion multiple o abiertas.

Darás una respuesta y después tendrás una pequeña explicación.

1. ¿Cómo sabe una niña que ha crecido?

a) Porque me hicieron una fiesta.

b) Porque mi ropa ya no me queda.

c) Porque me lo dice mi familia.

d) Porque alcanzo cosas que antes no podía.

Como has aprendido en las sesiones anteriores, las niñas y los niños desde su nacimiento hasta ahora han crecido de manera regular, y que una forma de comprobarlo es ver su ropa y verificar que ya no les queda u observar en fotos la ropa que usaban y reflexionar que ahora, aunque quisieran, ya no podrían ponérsela.

2. Si la niña quisiera saber cuánto mide la cola de su mascota ¿Qué unidad de medida podría usar?

a) Su mano.

b) Una canción.

c) Un lápiz.

d) Los rayos del sol.

Medir significa comparar y que para ello debemos tener una misma unidad de medición, puede ser una parte de tu cuerpo o cualquier objeto que desees, pero recuerda que es importante usar siempre la misma medida en todas tus mediciones para evitar que varíen.

3. ¿Qué personaje de la historia cambia más rápido?

a) La niña.

b) El árbol.

c) La mascota.

d) Todos cambiaron al mismo tiempo.

Todos tienen diferentes ritmos de crecimiento de diferentes seres vivos; en este caso, el perro se desarrolla más rápido que la niña; esta última se observa casi del mismo tamaño desde el principio hasta el final de la historia, mientras que el perro alcanza su tamaño máximo y llega, incluso, a la etapa reproductiva.

4. ¿Qué acciones podría hacer la niña para cuidar su salud?

a) Ir a una fiesta.

b) Realizar actividad física.

c) Lavarse las manos frecuentemente.

d) Comprarse zapatos nuevos.

Hay hábitos y acciones que te pueden ayudar a conservar la salud, como por ejemplo lavarse los dientes, las manos y bañarse, son acciones que te permiten conservar la salud, por otro lado, el ejercicio o actividad física son de suma importancia para fortalecer tu cuerpo y prevenir enfermedades. Sabías que nuestros antepasados prehispánicos “los aztecas” se bañaban dos veces al día, quienes eran saludables, por lo que debes considerar que bañarte con agua y jabón, es muy importante para conservar tu salud.

¿Conoces los pasos para cuidar el agua cuando te bañes?

¿Cuánto tiempo dura tu baño?

¿Cuál es la frecuencia con que debes bañarte?

Otra forma de conservar la salud, es hacer diferentes actividades, en donde muevas tu cuerpo, como jugar, hacer ejercicio y ayudar a tu familia.

¿Qué tipos de juegos tradicionales has realizado?

¿Cuáles ejercicios realizas con el maestro de educación física?

¿Cuáles son las actividades que realizas en casa para ayudar a tu familia?

5. ¿Qué le recomendarías a la niña para que su alimentación sea saludable?

a) Que sus platillos incluyan todos los grupos de alimentos.

b) Que solo coma sopa y carne.

c) Que coma poquito para no engordar.

d) Que sus porciones sean adecuadas.

¿Cuáles son los alimentos saludables que debes consumir?

Entre frutas y verduras ¿Cuáles son tus preferidas?

¿Qué tipo de alimentos consideras que son productos poco nutritivos que dañan nuestra salud?

Se pueden mencionar alimentos fritos y llenos de azúcar refinada.

6. ¿Quién debe garantizarle a la niña su derecho a la salud?

a) Solo su familia.

b) El gobierno.

c) Los adultos.

d) Todos los anteriores.

Los adultos tienen la responsabilidad de proteger sus derechos, pero los niños tienen el compromiso de cuidarse en su vida diaria.

7. ¿Qué acción le garantiza a la niña su derecho a la salud?

a) Tener agua potable en casa.

b) Tener sus vacunas completas.

c) Tener un lugar donde jugar limpio o seguro.

d) Todas las anteriores.

Identifica situaciones concretas relacionadas con tu derecho a la salud. Recuerda que la salud no se limita a la prevención y tratamiento de la enfermedad, sino lo que haces con tus familiares para procurar todo aquello que tiene que ver con la salud la importancia del descanso y de la educación en temas de salud y autocuidado.

8. ¿Qué acción le permite mantener un buen estado de salud a la niña y su mascota?

a) Asistir a la escuela.

b) Tener sus vacunas completas.

c) Poder comprar un helado a la semana.

d) Ninguna de las anteriores.

Las vacunas son muy importantes para todas las personas y las mascotas porque ayudan a prevenir enfermedades y aunque son dolorosas debes ser valientes y acudir a tus citas de vacunación.

9. Si la niña no sabe qué vacuna le hace falta ¿Dónde puede consultarlo?

a) Con su maestra.

b) En su cartilla de salud.

c) En su boleta de evaluación.

d) Con su familia.

La cartilla de vacunación es un aspecto relevante del derecho a la salud y es un documento al que tienes derecho y te ayudará a conocer tu esquema de vacunación para prevenir enfermedades.

Para concluir, este juego de preguntas sirve para conocercomo tu cuerpo cambia con el paso del tiempo, y con ello se van adquiriendo destrezas y responsabilidades o que la salud es un derecho de todas las niñas y los niños, por lo tanto, los adultos, familia y gobierno deben trabajar para que ese derecho no se vea amenazado.

Lengua Materna: Escucho, comprendo e interpreto

En esta clase escucharás, comprenderás e interpretarás un texto leído en voz alta.

Pide ayuda a tu mamá, papá o algún familiar que se encuentre contigo para que te lea en voz alta la lectura de algunos textos, si no pueden, no te preocupes, tú puedes hacerlo por tu cuenta, sin ninguna prisa.

Realiza la lectura de “La zorra y el cuervo”, que aparece en las páginas 132 y 133 de tu libro de Lengua Materna. Español de segundo grado y te compartimos a continuación:

Es momento de contestar las siguientes preguntas relacionadas con el texto que acabas de leer:

¿Qué personajes participan en el texto leído?

a) El lobo y el coyote

b) El cuervo y el lobo

c) La zorra y el cuervo

¿Qué tenía en el pico el cuervo?

a) Un trozo de queso

b) Un racimo de uvas

c) Una hermosa pluma

¿Por qué crees que la zorra le dijo al cuervo que tenía unas plumas brillantes y hermosas?

a) Porque era muy amable

b) Porque quería ser su amigo

c) Porque quería su trozo de queso

¿Por qué el cuervo soltó su queso?

a) Porque quiso compartir su desayuno con la zorra

b) Porque quiso demostrar lo hermoso de su canto

c) Porque quería ser el rey del bosque

¿Por qué el cuervo se quedó muy pensativo?

a) Porque perdió su desayuno

b) Porque se sintió engañado

c) Porque la zorra no se quedó a escuchar su canto

Pablo el tramposo

Toma unos minutos, para reflexionar sobre lo que más te gustó del texto que acaban de escuchar, y comparte con algún familiar las ideas más relevantes del texto, expresa tu opinión al respecto y analiza su contenido apoyándote en las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de texto es? ¿Será informativo, literario, instructivo?

¿Cuál crees que sea el propósito del autor? ¿Lo habrá hecho para niñas y niños de tu edad o para personas adultas?

¿Qué habrías hecho tú, en el lugar de Pablo?

Ahora observa y escucha el siguiente video, es la narración de un cuento por la maestra Laura Cazáres:

Para ver el video debes dar clic AQUÍ.