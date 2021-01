Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 29 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 29 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 28 de enero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

Horacio Franco: la música te mueve

¿Qué vamos a aprender?

Hoy conocerás la flauta de pico a cargo del Maestro Horacio Franco.

¿Qué hacemos?

En cada programa contaremos con la presencia de un instrumento invitado, hoy será la flauta de pico.

¿Qué hace que su instrumento suene? ¿Cuáles son las partes de su Instrumento? ¿Cuál es la principal característica de la música barroca?

Para ilustrarlo observa el siguiente video.

“Grandes triosonatas y conciertos de cámara con Horacio Franco”

Cápsula de Lectoescritura.

El pentagrama, contando sus líneas y espacios.

Dibujando la clave de sol.

Las notas musicales.

Cápsula de ritmo.

Construcción de la maraca con materiales reciclados.

Construcción de claves con material reciclado.

Ejercicios rítmicos con ellos.

Cápsula de entonación.

¿Cómo funciona mi aparato fonador?

Conociendo los órganos de mi cuerpo involucrados para el canto.

Conociendo los 5 primeros grados de fonomimia mayor.

Cápsula de aprendizaje esperado.

Presentación de un fragmento musical de carácter rítmico.

Definir una serie de movimientos a través del fragmento musical escuchado.

Interpretar la secuencia de movimientos junto con el fragmento previamente escuchado.

Cápsula de Sketch humorístico.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Una noticia importante

¿Qué vamos a aprender?

Buenos días niñas y niños, yo soy Marcelino Hernández y soy originario de una pequeña comunidad que se llama Cruzhica Municipio de Xochiatipan del estado de Hidalgo, ahí aprendí la lengua náhuatl y luego, en la escuela, aprendí el español, ahora hablo, escribo y leo en las dos lenguas. Piali, piali, pilsiuapilmej uan piltlakatsitsij, na notookaj Marcelino Hernández uan nieua ipan ne pilchinanko tlen itooka Cruzhica, tlen tlatilantli Xochiatipa, tlen Hidalgo tlali. Nika na pejki nikamati nauatl uan teipa nimomachti ne analieuatlajtoli, nama ni ome tlajtoli ueli nijtekiuia, nikinijkuiloa uan nikinpoua. En la región en donde está mi comunidad le conocen como La Huasteca porque la región Huasteca es muy grande, aunque la mayoría sabemos que abarca a tres estados. Hidalgo, San Luis potosí y Veracruz, pero abarcan otros estados más que son vecinos de estos tres. En la Huasteca se hablan otras lenguas originarias a parte del náhuatl, por ejemplo, tenek, tutunakú y probablemente, pame. El clima es cálido, mucha vegetación y, entonces, hay muchas cosas para comer. En mi pueblo, al igual que muchos de esta región se dedican a la agricultura y a la ganadería. El día de hoy vamos a trabajar sobre cómo redactar una noticia. kampa ne nochinanko Uextekapatlali, nelia ueyi tlali kitilantok, maski miaj tijmatij san eyi ueyitlatilantli, teln intookaj: Hidalgo, San Luis Potosí uan Veracruz, Ipan tlali Uextekapa sekinoj tlajtoli tlen ni Mexkotlali kitekiuiaj, ken en tlen tikiluiaj, tenek, tutunakú uan noueli pame. Kena tlatotonia, miaj tlamantli kuauitl onkaj uan yeka nojkia mija tlamantli tlakualistli nojkia onka. Ne nochinanko tlen tekitl kichiuaj san miltekitij, sejkano ika tekitij ne yolkamej. Nama tijmatisej tlen kenijkatsa momati se tlamantli tlen miaj moneki ma kimatikaj.

¿Qué hacemos?

¿Sabías qué? los periódicos y revistas han escrito con detalle, que han encontrado alrededor de 200 osamentas de mamuts, restos de camellos, caballos y de seres humanos en esa zona y calculan que han estado ahí por 10 mil años o más, un hábitat que proporcionará muchos elementos para conocer nuestro pasado. Los investigadores del INAH señalan que hay evidencia de que los mamuts murieron por causas naturales porque quedaron atascados en el lodo del pantano ancestral.

Arqueólogos y paleontólogos investigan, ¿Qué causó la extinción de los mamuts?

Joaquín Arroyo Cabrales paleontólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia dijo el 18 de mayo de 2020 que:

“Por todos lados hay la discusión de que si fue el cambio climático o fue la presencia humana directa. Creo que al final nuestra decisión a nivel continental va a ser que hubo un efecto sinérgico entre el cambio climático y la presencia humana”

Sin embargo, conforme han ido avanzando las excavaciones siguen encontrando osamentas, restos de vasijas e instrumentos de varios tipos, así como restos humanos, que proporcionarán información de la etapa nombrada por los arqueólogos como pleistoceno.

El pleistoceno es conocida por las glaciaciones que sucedieron en la tierra especialmente en el Polo Norte coloquialmente se conoce como la Era de Hielo. Tlen tikixmati itooka pleistoceno moixmati kema tlauel onkayaya setl ipan ni Tlaltipaktli.

En la noticia dice que con todas esas osamentas ampliarán el Museo del Mamut que ya existía desde 2018 con los restos fósiles que ya habían encontrado desde 2015.

Es una noticia que te puede interesar mucho, esta publicada en la Revista Proceso que publicaron en internet el viernes 4 de septiembre de 2020.

¿Qué es una noticia?

Niñas y niños, una noticia es un relato de un hecho ocurrido dentro de nuestra comunidad, colonia, estado, país o en algún lugar del mundo que merece ser conocida por todos. Como bien saben, las noticias pueden estar escritas en periódicos o revistas, pero también pueden narrarse a través de la radio y los altavoces que hay en la comunidad. Mucho antes, en nuestros pueblos originarios, las noticias se daban desde la viva voz, cuando las personas se encontraban en los caminos, y si era urgente las personas enviaban mensajeros para difundir la noticia. La noticia es un texto informativo que refiere un hecho novedoso, un hallazgo que puede ser de interés de un grupo de personas o inclusive de todo el mundo como en este caso las noticias sobre los mamuts. pilsiuapilmej, piltlakatsitsij, se tlajtolmoyaualistli tlamatiltia tlen panok o panok ipan se piltsiltsik chinanko uan nojkia ipan ne uejueyij altepetl, nochi tlali kejní Mexkotlali uan nojkía tlen pano nochi ipan ni tlaltepaktli uan nopa tlamantli tlen moneki ma momati. Tlajtolmoyaualistli moijkuiloa uan nojkia kemantsi mokaki ipan se tepostli tlen kimoyaua tlajtoli tlen kanajya pano o panotok. Ne uajkauaya se tlajtolmoyaualistli san tlakamej kimoyauayayaj, kemantsi akajya kinauatiya se tlakatl ma tlamatiltiti se tlajtoli, se tlajtolmoyaualistli uan youiyaya tlamatiltiti. Se tlajtolmoyaualistli kema moijkuiloa kitempoua tlen pano o panotok uan tlen moneki miaj nojkia ma kimatikaj uan yeka momoyaua, kejní tlen kipantikej omitl tlen uajkauaya yolkamej istoyaj.

¿Qué debes tener en cuenta para hacer una noticia?

En cuanto sepas de algo que debe ser conocido por los demás debes dar respuesta a las siguientes preguntas: Tla tijneki tijmoyauas se tlajtolmoyaualistli pampa moneki ma momati, uaajka tijpouasej:

¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde pasó? ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde paso? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Tlen panok? ¿Katli tlen nopa kipanti? ¿Kema panok? ¿Kanij panok? ¿Tlen panok? ¿Klitali tlen nopa Kipanti? ¿Kema panok? ¿Kanij panok? ¿Kenke panok? ¿Kenijkatsa panok?

La noticia debe contar con:

Título: Este debe destacar lo más importante de la noticia. La entrada: Que es el resumen de la noticia El cuerpo de la noticia: Que es el texto narrado de todo lo que sucedió, es decir, de los acontecimientos como fueron sucediendo. Debes tener en cuenta que la noticia debe ser real, verdadera y contar con todos los detalles de lo sucedido. Tlen itsontla kiuika: Nika moijkuiloa tlen pano o panotok Tlen axtoui moijkuiloa: moijkuiloa ika san se ome tlajtoli Tlen panok o panotok: Moijkuiloa tlen kenijkatsa pano tlen moneki ma moixmatis. Mopeualtis tlen kenijkatsa pejki uan teipa kenijkatsa yajtiyajki nopa tlen panok, ijkino iyolik motempouas asta ma tlamis. Xijmati kuali, ni tlamoyajkatlajtoli axkana moijkuiloa tla axkana panotok, moijkuilos san tlen melauak.

Ahora verás una noticia:

Tikitasej ni tlajtolmoyaualistli tlen kinextia kenijkatsa panok se kokolistli tlen tlauel temaua, tlen tikixmatik ika itooka kaxtilantlajtoli dengue.

Tlajtolmoyaualistli (noticia)

Miaj kokolismelauaj ipan ne nochinanko Cruzhica, Xochiatipan.

Kokolistli tlen itooka ikakaxtilantlajtoli dengue ipan nochinanko miaj maseualmej pejkej mokokouaj, ipan meestli noviembre tlen xiuitl tle onpano miyakij achiyo mokokokej. Pejkej totoniaj, kiinkokoua intlakayo, intsonteko uan misotlaj, ipan ne kaltlapajtiloya tlapajtijketl kiiniluij tlen momokouaj kipian nopa kokolistli tlen itooka dengue, ya kiijtok ni kokolistli kipixtokej se ome sayolimej kejne moyomej uan kema teesochihina uajka kikajteua nopa kokolistli, ni sayolimej yolij kampa mokaua sokiatl, moneki ma mouatsa nochi kampa onka ni sokiatl.

¿Tlen panok? (mokokokej ika kokolistli dengue)

¿Katli tlen nopa kipanti? (Maseualmej tlen ne Cruzhica)

¿Kema panok? (ipan meestli noviembre)

¿Kanij panok? (Chinanko Cruzhica)

¿Kenke panok? (pampa onka sokiatl kampa yolij sayolimej)

¿Kenijkatsa panok? (pejkej mokouaj, totoniaj, kiinkouaj intsonteko, intlakayo uan misotlaj)

El contenido de la noticia anterior es muy importante ya que se refiere a la enfermedad conocida como dengue y que es una enfermedad que es transmitida por un mosquito en áreas tropicales, en donde hace mucho calor. Los síntomas son fiebre alta, salpullido (ronchitas) y dolor en los músculos y las articulaciones.

Lee la noticia siguiente:

“Periódico criterio”

Dos municipios de Hidalgo tienen epidemia de dengue.

Atlapexco y Huazalingo fueron catalogados ante el aumento de casos.

noviembre 22, 2020

En lo que va de 2020, Hidalgo registra 733 casos de dengue, de acuerdo con el informe de la semana epidemiológica 46 de la Secretaría de Salud federal (Ssa); los municipios con más alto índice de contagios en la entidad son Atlapexco y Huazalingo, con 111 y 46, respectivamente, por lo que fueron catalogados como zonas de epidemia.

En la primera demarcación, de los 111 individuos con la enfermedad, 100 han presentado dengue no grave (DNG), mientras que dengue Con signos de alarma (DCSA) y dengue grave (DG) han sido solo 11 personas. Por su parte, en Huazalingo únicamente se han registrado casos DNG.

Asimismo, los municipios hidalguenses considerados zona de alarma son Pisaflores, con 45 casos totales (uno grave), y Yahualica, con 54.

En conjunto, San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla, Huautla, Xochiatipan, Calnali, Tlanchinol, Molango, Lolotla, Tepehuacán, Chapulhuacán, Huehuetla y Jacala suman 477 contagios. Asimismo, los municipios hidalguenses considerados zona de alarma son Pisaflores, con 45 casos totales (uno grave), y Yahualica, con 54.

En conjunto, San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla, Huautla, Xochiatipan, Calnali, Tlanchinol, Molango, Lolotla, Tepehuacán, Chapulhuacán, Huehuetla y Jacala suman 477 contagios.

¿Qué pasó? (enfermaron de dengue)

¿A quiénes les pasó? (A los habitantes de Cruzhica)

¿Cuándo pasó? (en el mes de noviembre)

¿Dónde pasó? (en la comunidad de Cruzhica)

¿Por qué ocurrió? (porque hay muchos charcos de agua sucia)

¿Cómo ocurrió? (empezaron a tener fiebre, dolor de cabeza, de cuerpo y vómito)

Muchos enfermos en el pueblo de Cruzhica, Xochiatipan.

La enfermedad que se llama dengue es muy frecuente en la región de donde soy originario. En mi pueblo hubo muchos, que empezaron a enfermarse, pero en el mes de noviembre del año pasado aumentaron el número de enfermos. Comenzaron a tener fiebre, dolor de huesos, de cabeza y vómito. En la clínica, el doctor les dijo a los enfermos que tienen una enfermedad que se llama dengue, mencionó que esta enfermedad se transmite por un mosquito, y estos mosquitos se reproducen en los charcos y es preciso secar todos esos charcos.

Si quieres leer un poco más sobre esta noticia puedes consultarla aquí.

https://criteriohidalgo.com/noticias/dos-municipios-de-hidalgo-tienen-epidemia-de-dengue

Hemos llegado al final de la clase niñas y niños. Hemos visto cómo se redacta una noticia. ¿Qué te ha parecido? nama titlamiseya ika tlamachitlistli, tikitakej tlen kenijktsa moiijkuiloa se tlajtolmoyaualistli. ¿Kenijkatsa tikitak?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Seguimos siendo grandes artistas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de cómo reproducir figuras geométricas partiendo de la identificación de las mismas, es por eso que en esta semana has estado trabajando con diferentes actividades donde las has utilizado.

Recordarás algunas de las figuras y cuerpos geométricos con los que has trabajado, para eso recurriremos al uso de algunas adivinanzas.

¿Qué hacemos?

Pon atención a las siguientes características y piensa a que figura o cuerpo geométrico se refiere.

Adivinanza 1. Trata de la figura con menor cantidad de lados, esta figura la puedes encontrar en las rebanadas de pizza o hasta en los conos de nieve ¿Sabes cuál es?

¡Exacto! la respuesta correcta es el triángulo.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-okxln

Sabías que con esta figura podemos formar otras, esa es la siguiente adivinanza.

Adivinanza 2.¿Qué otra figura podemos construir con dos triángulos como el anterior, de tal manera que se forme otro triangulo?

Para darte una idea sobre cuál es la figura que se forma, puedes realizar el proceso de unión de los triángulos en alguna hoja.

¿Qué lograste formar con estas figuras? ¡Sí! ¡El cuadrado, muy bien!

Si nosotros unimos dos triángulos isósceles, que son aquellos que tienen dos de sus lados iguales a través del lado más largo, podemos formar un cuadrado.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-ohgkp

Ahora utilizaremos el cuadrado como referencia para nuestra siguiente adivinanza.

Adivinanza 3.Identifica aquel cuerpo geométrico que se compone por un numero par de cuadrados, seis, también podemos identificar a este cuerpo ya que es el único que tiene sus bases y caras de la misma figura, en algunos de nuestros juguetes lo podemos encontrar, uno muy famoso tiene 6 colores y se trata de que todas sus caras tengan cuadritos pequeños del mismo color, algo así como un rompecabezas de colores que usa un cuerpo geométrico de esta forma para darle sentido al juego.

¿Sabes de cuál estamos hablando? analiza muy bien las pistas para resolverlo. Efectivamente el cuerpo geométrico del que estamos hablando es el cubo y el juego que lo utiliza como referencia es el cubo de Rubik con el que has visto en clases anteriores.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-tingo

Adivinanza 4.Este cuerpo es muy especial ya que tiene sus caras de forma triangular, pero únicamente tiene una base, esto quiere decir que su base y sus caras son de la misma forma, recuerden que los cuerpos geométricos que solo tienen una base tienen un nombre especial ya que terminan en un solo punto al cual se le llama cúspide, hay famosas construcciones que usan esta forma en sus edificios arqueológicos, algunas de ellas se encuentran en nuestro México y otras en Egipto.

Fíjate muy bien en los detalles para averiguar de qué cuerpo geométrico se está hablando. Piensa y analiza como dato que estos cuerpos geométricos reciben su nombre gracias a la forma de su base.

Efectivamente se refiere a la pirámide triangular. Las pirámides triangulares tienen la característica que su base y sus caras son triángulos.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-tcfbe

Has trabajado muy bien con estas adivinanzas, nos dimos cuenta de que las figuras componen las caras y bases de los cuerpos geométricos.

Ahora tendrás que dibujar algunas de las figuras que ya conoces, utilizando la página 62 de tu libro de matemáticas.

Trata de reproducir las mismas figuras en tu cuaderno o una hoja de reciclaje que tengas al alcance de tu mano en el mismo orden que aparecen en tu libro y en el menor tiempo posible.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/62

Cuando termines trata de poner encima tu libro la imagen para ver que tanto se parecen tu dibujo y el del libro.

¿Se parecen? has logrado ser un gran artista.

Para realizar la siguiente actividaddeberás buscar un instrumento como regla o escuadra que te ayude a trazar algunas figuras en tu cuaderno o una hoja de reciclaje que tengas al alcance.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-papvb

2. Ya que tienes tu material listo, observarás la sombra de una figura durante 30 segundos y trataras de reproducirla en tu hoja de papel o cuaderno con ayuda de la regla o escuadra de tal forma que puedas encontrar las figuras que están ocultas dentro de la sombra.

Comenzarás con un ejemplo sencillo y después se irán, haciendo más difíciles. Pon mucha atención.

¿Pudiste reproducirla en tu cuaderno? ¿Qué figuras son las que forman esta sombra?

Ve la siguiente figura:

Cómo pudiste observar, la flecha que se formó con las sombras de las figuras está conformada por un rectángulo pequeño y por un triángulo. ¿Habías pensado que el lado del rectángulo formaría parte del lado del triángulo? recuerda que aumentará la dificultad, por lo que deberás ser más observador. Analiza la siguiente figura a profundidad y no olvides reproducirla en tu cuaderno tratando de identificar las figuras que la conforman.

¿Lograste hacerla en tu cuaderno? ¿Identificaste las figuras que forman esta sombra? Revisa la siguiente figura y compara con lo que tú realizaste.

El pentágono regular, que es la figura de 5 lados iguales, se formó con las sombras de 5 triángulos. ¿Habías identificado estas figuras dentro del pentágono? ¿Las dibujaste? ¿Observaste que uno de los lados del triángulo siempre se comparte con otro para que queden bien juntitos sin un espacio que los separe?

Intenta ser muy cuidadoso y fíjate bien en los pequeños detalles para que te sea más sencillo reproducir la sombra de la figura en tu cuaderno. Adivina las figuras ocultas.

¿Conseguiste realizarla? ¿Detectaste que figuras formaron la sombra? muy bien, mira la figura y verifica lo que llevaste a cabo en tu cuaderno.

Como bien notaste, el rayo es una figura irregular, ya que tiene lados que miden diferentes medidas, sin embargo, encontramos que con 5 triángulos de diferentes tamaños y en diferentes posiciones se puede armar, algo que puedes tener en cuenta como un tip es que, los triángulos nos ayudan a producir muchas de las sombras que son irregulares. Las figuras irregulares son aquellas donde sus lados no miden lo mismo.

Por último, analiza la sombra que se te presenta a continuación. Toma en cuenta que necesitas pensar más allá de lo evidente, algo que te puede servir como una pista es que si modificas la posición de la sombra podrás encontrar algo interesante, intenta encontrar esas características.

Examinemos cuales son las figuras ocultas dentro de esta sombra. Observa la imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-gtnvh

En esta ocasión fue un poco más difícil ya que no era solo las figuras que representaban que era un triángulo y un rectángulo que formaban las sombras, como observaste en la imagen de revisión, la sombra era proyectada por un cuerpo geométrico que se llama prisma triangular, recuerden que los prismas son aquellos cuerpos geométricos que tienen dos bases y tres caras rectangulares, las bases de estos prismas proporcionan datos para su nombre, por eso se llama prisma triangular, porque sus bases son triángulos y tiene tres caras rectangulares que le permiten crear el cuerpo geométrico que tiene largo, ancho y alto. Hemos aprendido algo nuevo en estas adivinanzas, debes de ser observador en todos los casos.

Como te diste cuenta, trabajaste con las características de las figuras y de algunos cuerpos geométricos, donde pudiste reproducirlas en tu cuaderno con el apoyo de herramientas de medida como lo son la regla y la escuadra, además de que visualizaste esas figuras y cuerpos desde otras perspectivas, ya sea imaginando las características u observándolas directamente.

Para cerrar las actividades observa el siguiente video con las características de algunos cuerpos geométricos.

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=1168&load=1277

Fíjate en los conceptos y las figuras que aparecen en cada uno de los ejemplos que se muestran y con ayuda de tus instrumentos de medida al término del video trata de reproducir las figuras y utilizar los conceptos que aprendiste.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

¿Situaciones de sorpresa?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que al descubrir y reconocer tus habilidades personales y emociones podrás enfrentarlas sorpresas que se te presenten.

¿Qué hacemos?

¿Has sentido un sismo? ¿Cómo reaccionas ante un sismo? en el siguiente video observarás lo que niñas y niños como tú comentan al respecto.

Es muy importante que te des cuenta de que tus emociones están presentes en cada situación de tu vida, por eso es importante saber controlarlas o auto regularte para manejarlas según sea el caso, en el caso de un temblor no perder la calma y decidir lo mejor posible.

Hoy vas a jugar con la ruleta de las sorpresas, en esta ruleta conocerás diferentes situaciones, tendrás que responder que es lo que harías en cada una de ellas.

¿Estás lista? ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Vas por la calle, se escucha un sonido muy fuerte, volteas y ves un incendio, te sorprendes mucho. ¿Tú qué haces? aquí te mostramos tres posibles respuestas.

Te quedas viendo. Llamas a los bomberos. Te echas a correr.

Seguramente llamarías a los bomberos, porque sentirías miedo, es importante que no dejes que el miedo se apodere de ti para hacerte huir. ¿De qué color imaginas esta emoción?

A continuación, otra situación.

Ves a unos extraños metiéndose a la casa de tu vecino, esta situación te sorprende tú, ¿Qué haces?

¿Cierras bien tú casa para que no entren? ¿Te quedas viendo para ver qué pasa? ¿Le avisas a tus papas para que den aviso a la policía?

Es seguro que le avisarías a tus papas para que llamen a la policía, ¿Qué color le darías a esta situación?

Vamos con la última situación.

Te gusta mucho la música y aprendes a tocar un instrumento, y un día te invitan a ser parte de una famosa Orquesta, tú ¿Qué harías?

Te pones muy contenta o contento y saltas de alegría. Te pones nerviosa o nervioso y no sabes qué hacer. No aceptas porque te da miedo estar frente al público.

Puedes actuar de diferentes maneras, pero seguramente saltarías de gusto y te pondrías muy contenta o contento. ¿Qué color le pondrías a esta emoción?

¿Te gusto el juego? esperamos que hayas reflexionado sobre cómo debes actuar en ciertos escenarios.

¿Sabes qué es la asertividad? la asertividad es comunicarse mientras defiendes tus derechos, expresas tus opiniones y realizas sugerencias de forma honesta.

Ahora leerás un cuento sobre algo sorpresivo se llama “La sorpresa del amor”

Paco, Pancho, Francisco no encuentran a su abuela. Hace días despertó y ya no estaba junto a él, como todos los días. Entre sueños recuerda llantos y ruidos de sirena de ambulancia. No olvida que abrió los ojos, estiró las manos por la extensa cama y encontró el vacío. Su abuela no estaba ahí.

Paco, Pancho, Francisco se dieron cuenta de la broma de la abuela Jacinta. ¡Ella se esconde para que yo la encuentre! ¡Cómo siempre jugamos! Yo la busco, ella me da pistas y, al final, siempre la encuentro, pensaba.

Paco, Pancho, Francisco se levantaron de la cama con la certeza de descubrir a la abuela en su lugar favorito: detrás de su antiguo baúl.

Despacio, paso a paso, llegó al escondite de siempre de la abuela. No la vio detrás del baúl, no la encontró enredada en las cortinas. ¡Qué bien se escondió la abuela, pensó para sí! de repente, entendió todo: la abuela está dentro del baúl. ¡Claro! ¡Lo que no haría mi abuela para sorprenderme!

Paco, Pancho, Francisco, como el caminar lento de su abuela, se acercó al baúl, lo acarició, le dio pequeños golpes para que su querida compañera de juegos se declarara descubierta. No resultó. ¡Mi abuela Jacinta quiere seguir jugando!, pensó. 1, 2, 3, por mi abuela que está dentro del baúl, grito esperanzado. El silencio fue la respuesta.

Paco, Pancho, Francisco recordaron el consejo de Jacinta: nunca te rindas, siempre encuentra lo que buscas, lucha por lo que quieres. ¡Te encontré abuela! ¡Sé que estás allí dentro! ¡Nunca podrás esconderte de mí! al igual que este viejo baúl te protege para que mis ojos no te vean, mi corazón sabe que nuestro juego de buscarnos y encontrarnos durará toda la vida, como una sorpresa permanente de amor.

¿Por qué Paco, Pancho y Francisco no quisieron abrir el baúl?

Observa el siguiente video en él niñas y niños como tú hablan sobre la emoción sorpresa.

Video 1. “Me sorprendió”

¿Sabías qué él marca pasos se descubrió por accidente? a esto se le conoce como ¡Serendipia! significa es hallar algo valioso que se produce de manera accidental como el marcapasos o la penicilina, es valioso porque brinda un bienestar para los demás, observa el siguiente video para que te quede más claro.

Video 2. “Marca pasos”

https://canalonce.mx/video/319

¿Qué te pareció el video? es impresionante lo que se generó a partir de un descubrimiento accidental. El investigador, a partir de esta sorpresa continuó investigando lo que había encontrado nuevo y llegó al descubrimiento del marcapasos, que hoy día, salva la vida de muchas personas en México y en todo el mundo. Ante una sorpresa, hizo uso de sus conocimientos y habilidades para investigar esa situación novedosa, para beneficio de muchos.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

🗞️ #Boletín_SEP

Con la finalidad de disminuir situaciones de riesgos para los alumnos y docentes como usuarios de internet, el @CONALEP_Mex y @MSFTMexico presentaron el e-Book “Esenciales de Seguridad Digital”.

🔗 https://t.co/atkuMBJ3p3 — SEP México (@SEP_mx) January 25, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende