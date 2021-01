Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 29 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 29 de enero del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

MATEMÁTICAS

La trenza de Romina

¿Qué hacemos?

En la primera actividad vas a comparar el largo de las trenzas de varias personas.

Las trenzas son muy bonitas cuando se adornan con listones y cordones de colores se ven más bonitas. Te comparto el video donde Naty, te enseña cómo hacer una trenza. Míralo hasta el segundo ´55

VIDEO Nancy:

¿Qué te pareció? ¿Es sencillo hacer trenzas? ¡Seguro que lo puedes hacer muy bien!

Además, ya conociste a Romina y a Naty su mamá, y viste que cada una tiene una larga y hermosa trenza.

Para ti, ¿Quién de las dos tiene la trenza más larga? Romina (la hija) o Naty (su mamá) o ¿Te parece que sus trenzas son iguales?

Parece que la trenza de Romina es más larga que la de su mamá, pero quizá parece mayor, porque Romina es más pequeña.

Pero, ¿Cómo puedes saberlo?

¿Y si utilizas un listón para marcar el largo de cada una? así lo haces cuando mediste tu estatura.

Puedes usar un listón para medir cada trenza. Te propongo que mires el video donde Romina y Naty registran el largo de sus trenzas con listones y luego comparan para saber qué trenza es más larga, míralo desde el minuto 1¨13.

Video Romina y Naty:

Logras identificar quién de ellas dos, tiene la trenza más larga. ¿Lo imaginabas?

La comparación aún no termina, porque cuando Romina y su mamá estaban grabando el video del largo de sus trenzas, se acercaron la abuela y la tía de Romina y también quisieron participar en la comparación de sus trenzas.

Ellas registraron el largo de cada trenza en un dibujo diferente para hacer la comparación del largo y saber cuál es la más larga.

Estos son los dibujos de Romina y su mamá.

Romy

Naty

Tienes primero los listones que representan las trenzas de Romina y Naty, su mamá. Ya sabes que la trenza más corta es de Naty, por ello es la de menor longitud.

Si la trenza en el dibujo es más larga quiere decir que es de mayor longitud, entonces el más corto es de menor longitud.

Ahora ve, ¿Qué pasa si agregas el listón de la trenza de la abuela?

La trenza más corta ya no es la de la Naty, porque ahora la trenza más corta es la de la abuela.

Y ahora, agrega la tira de la trenza de Daniela, la tía de Romina. Recuerda que tienes que ordenarlas de derecha a izquierda, de mayor a menor.

Antes la trenza de Romina era la más larga, ¡pero Daniela tiene una trenza enorme y es la más larga de las cuatro!

La trenza de la abuela es la más corta y aunque la de Romina y su mamá tienen largos parecidos, la de Romina es mayor y la trenza de Daniela es la más larga.

Es tiempo de hacer otra actividad, esta actividad, requiere que te muevas de tu lugar. alguna vez has jugado el juego de ¿Gallo Gallina?

Si no la conoces, te voy a explicar cómo es.

Hay que ir poniendo un pie delante del otro sin dejar ningún espacio.

Entonces, el juego consiste en calcular antes de moverse, cuántos pasos de gallo gallina hay que dar para llegar a un objeto que menciones, el objeto que tu elijas.

Inténtalo en tu casa, recuerda realizarlo en un lugar seguro, ¿Y cuántos pasos calculas que hay?

Anota tu calculo y realiza el mismo ejercicio dos veces, analiza qué tan cercana resultó la comprobación a la estimación.

¿Qué te pareció esta forma de calcular las distancias? puedes realizar nuevamente la actividad e invitar a tus familiares a que participen. Recuerda que es importante registrar los pasos que crees que se puedes dar, para después comprobarlo.

Antes de terminar la sesión te presento a unos hermosos amigos. Ellos son Valentín y Nicolás.

¿Te imaginas de quiénes hablo?

Valentín y Nicolás son un par de gallos muy inteligentes que son las mascotas de Dulce, una niña de tu edad.

Él es Valentín.

¿Ya viste de qué color son sus plumas? son de color café, algunas son amarillas y otras anaranjadas.

Y este es Nicolás.

Es un gallo de plumas oscuras, tornasol, eso quiere decir que, aunque las plumas tienen un color oscuro, cuando les da el sol, se ven varios colores brillantes, además de sus plumas azul tornasol, tiene plumas rojas.

Viendo las fotos, ¿Puedes decir quién de los dos gallos es más alto que el otro?

Parece que es Valentín o no, ¿Es Nicolás?

Por la manera en que están tomadas las fotografías, Nicolás parece más pequeño que Valentín; pero para saber cuál tiene mayor altura que el otro, Dulce nos muestra cómo registró en una tira de papel la altura de cada uno.

Ella usó la tira de papel, porque sus gallos se mueven mucho y, además, juntos se podrían tirar unos picotazos.

¿Qué hace falta para saber quién de los dos tiene una mayor altura?

¿Comparar las tiras?

¡Exactamente! así como lo has hecho. Te voy a mostrar cómo lo hizo Dulce y cuál es la respuesta.

¡Resultó que Nicolás es más alto que Valentín!

Recuerda que puedes calcular la altura o la longitud de personas, animales u objetos, pero es importante comprobar si los cálculos fueron correctos. Esto es algo que se logra con la práctica.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

“Los tres grupos de alimentos”

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a continuar estudiando la alimentación saludable, que aporte al cuerpo lo necesario, para crecer y estar sanos y fuertes.

También identificaras los tres grupos de alimentos, a los que darás una atención especial porque conocerlos te ayudará a tener una alimentación variada y con las cantidades o porciones de alimentos adecuadas.

Para esta sesión ten a la mano tu libro de texto de Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm#page/74

¿Qué hacemos?

Observa la imagen del carrito de compras, de seguro vas a comprar alimentos con algún familiar. Identifica que se encuentra en el carrito.

Hay elote, pan, zanahoria y hasta una sandía.

Ilustraciones como esa vas a utilizar para clasificar en los grupos de alimentos; de esa forma estarán organizados, de acuerdo con lo que aporta cada uno a tu cuerpo, también veras las cantidades que es recomendable consumir, porque si te comes una sandía completa, no te estarías alimentando bien, además de que podría hacerte daño y provocarte dolor de estómago.

Casi todos los días escuchamos alguna frase relacionada con la alimentación, por ejemplo, seguramente te han dicho en casa que es muy importante el desayuno, o que es necesario comer verduras y frutas, aunque no te gusten mucho, o que hay que comer pescado porque es pura proteína.

En esta clase vas a ver qué tan cierto puede ser eso que te dicen.

Abran tu libro de Conocimiento del Medio de primer grado, en las páginas 75 y 76 para realizar las actividades ahí indicadas.

La alimentación es un tema muy importante que debes conocer, pero sobre todo como niño que estás en pleno desarrollo, debido a que los alimentos son la fuente de energía que tu cuerpo requiere para funcionar, además te proporciona nutrimentos que te ayudan a crecer y a protegerte contra enfermedades.

Para lograr lo anterior, es recomendable tener una alimentación saludable, esto significa que:

Debes comer alimentos de los tres grupos en las proporciones que se muestran en el Plato del Bien Comer.

Las porciones que comes deben ser moderadas y estar de acuerdo con tu edad y actividades.

Debes lavar y cocer muy bien los alimentos: de esa forma evitas enfermarte.

Por eso tu mamá, tía, abuelita, tu papá y abuelito te dicen que debes comer de todo, lavar muy bien los alimentos y no comer ni mucho ni poco.

A veces no te gustan algunos alimentos, pero siempre hay opciones para sustituirlos por algunos que sí te agraden.

Observa la imagen, se refiere a la distribución y clasificación de los alimentos en el Plato del Bien Comer:

Tiene un círculo dividido en varias partes con tres colores diferentes. El círculo representa un plato de comida y cada color corresponde a un grupo diferente de alimentos: el verde para las verduras y frutas, el rojo para leguminosas y alimentos de origen animal y el amarillo para cereales.

Algunas porciones del círculo tienen letreros que dicen: muchos, pocos, combinados y suficientes, que se refiere a la cantidad de cada grupo de alimentos que se recomienda incluir en el plato o en una comida.

Lo que significa que, en una comida o en un platillo, debes incluir muchas verduras y frutas, pocas leguminosas, suficientes cereales y combinar alimentos de origen animal con cereales.

Observa las partes verde y roja, ¿Qué notas?

Están divididas. La parte verde tiene dos tonos de verde y la roja también, pero una es más pequeña.

Eso no es un error, pero ¿Qué significa? significa que del grupo de las verduras y frutas se sugiere comer cantidades iguales de unas y otras en cada plato, también, de las leguminosas y los alimentos de origen animal se recomienda comer carne, pero en menor cantidad que las leguminosas.

A simple vista, parece que el Plato del Bien Comer está dividido sólo en tres partes, pero en realidad son cinco, para cuidar la cantidad que debes consumir de los alimentos de cada grupo.

Para saber cuáles son los principales alimentos representados en el Plato del Bien Comer hay que clasificar los que se muestran en el carrito de compras. Como puedes ver son los que comúnmente forman parte de la dieta de las personas en México, aunque es seguro que en algunos lugares tengan otros alimentos que son propios de su región o comunidad.

Abre tu libro del Conocimiento del Medio de Primer grado en la página 75 y observa los alimentos que están dibujados en cada sección del Plato del Bien Comer. Pon mucha atención en los colores, porque te dará pistas acerca de dónde va cada alimento.

Los alimentos se clasifican en:

Verduras y frutas: Contienen fibra, minerales y vitaminas, y también agua, necesarios para un desarrollo y crecimiento adecuados. Comer estos alimentos te ayuda a evitar enfermedades de las vías respiratorias, como los resfriados o la tos, para consumirlas, lávalas y desinféctalas, de esa forma puedes comer algunas crudas y con cáscara, que contiene fibra que ayuda a la digestión. En el caso de las verduras, otra forma de prepararlas es pidiendo que algún familiar las cocine al vapor, de esa forma estarán suaves y muy ricas para comer.

Leguminosas y alimentos de origen animal: Son fuente de proteínas, que te ayudan al crecimiento, fortalecen tus músculos y huesos, también contribuyen a que cuando te cortas o raspas las heridas cicatricen.

Cereales y tubérculos: Contienen carbohidratos que proveen la energía que tu cuerpo necesita para que realices todas las actividades diarias. Al consumirlas con cascara también aprovechas la fibra que contienen.

La clasificación de los alimentos queda de la siguiente manera:

Los alimentos se clasifican en los tres grupos y puedes ver que hay una gran variedad.

Y así tienes más posibilidades de combinarlos o sustituir unos por otros.

Es normal que algunos alimentos no te gusten más que otros, pero no hay pretextos para dejar de comer un platillo sano, rico y variado. Por ejemplo, si no te gustan mucho los chícharos ni el brócoli, a los chícharos y el brócoli los puedes sustituir por nopales o espinacas.

Siempre hay posibilidad de que platiques con tus familiares, encontrar las mejores formas de combinar los alimentos y así disfrutar de una buena alimentación.

Ahora, mira en la página 75 de tu libro de texto, escribe los alimentos que más te gustan.

También hay un cuadro que dice: Haz una lista de los alimentos que consumes en un día. Puedes hacerla en tu cuaderno.

Pasa a la página 76 de tu libro de Conocimiento del Medio de primer grado. Se trata de lo siguiente.

De la lista que hiciste, ahora acomoda los nombres de cada alimento en la columna que corresponda, por ejemplo, si anotaste mango, escríbelo en donde dice verduras y frutas.

Observa la siguiente imagen con algunos ejemplos, pide a tu mamá, papá, o un adulto que verifiquen la escritura, recuerda que es muy importante practicarla.

Con todo lo que revisaste el día de hoy puedes valorar si tu alimentación es adecuada, mala o regular y la forma en que puedes mejorarla, asimismo con lo que aprendiste en la sesión de hoy puede participar tu familia para elegir mejor los alimentos que consumes cada día y mantener una dieta saludable.

Por último, recuerda las ideas más importantes de esta sesión.

Reconoces la importancia de combinar los alimentos de los tres grupos del Plato del Bien Comer.

Ahora sabes que la alimentación debe ser balanceada, comer de todo y en cantidades adecuadas para la edad de cada persona y las actividades que realiza.

Comprendes que los alimentos proporcionan energía, fibra, proteínas y agua, lo que te ayuda a tener un crecimiento más sano y libre de enfermedades.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

VALORES

Del campo a la ciudad

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás para qué sirve la sorpresa y qué podrás hacer cuando hay una situación inesperada.

¿Qué hacemos?

Cuando no encuentras algo o a alguien al principio te sorprendes y no sientes ni miedo, ni tristeza, ni alegría. Pero tratas de resolverlo.

Es decir, usaste habilidades que sabes usar cuando no encuentras algo o a alguien como:

Llamarle.

Buscarlo en donde creíste que podría estar.

Pedir ayuda.

Te sorprende lo que las emociones te ayudan a hacer. Se vuelven todavía más interesantes, si sabes aprovecharlas para lograr tu bienestar y el bienestar de otras personas. La sorpresa, acompañada de esas habilidades te ayudan a tener conductas apropiadas ante las cosas que pasan. Si algo inesperado sucede, la sorpresa te mueve a buscar una respuesta o solución a eso que estas viviendo, te ayuda a aprender, a explorar a ser curioso y a imaginar diversas formas de resolver algo, te impulsa a crear a inventar.

Como la maravillosa historia que vas a continuación vas a leer.

Rosita, de la Ciudad de México y Amalia de Veracruz, se conocieron por una actividad de la escuela en la que tenían que mandarle cartas a alguien que viviera en otro lado. Se cayeron muy bien.

Pasaron los años, cartas iban y cartas venían entre Rosita y Amalia, hasta que un día, cuando las niñas ya no eran tan niñas, llegó una carta de Amalia que decía:

Querida Rosita:

Iré a la Ciudad a visitar a mi tía y quiero que nos veamos, que me lleves a pasear y conocer todos los lugares tan sorprendentes que me has contado.

Rosita estaba feliz. Por fin conocería a Amalia. El día que se vieron, parecía que llevaran toda la vida siendo amigas y de alguna manera sí, porque en sus cartas se contaban de todo. Se subieron al metro y Amalia iba muy sorprendida viendo los ríos y ríos de gente.

¿Y toda esa gente cabe en un metro? dijo Amalia muy sorprendida.

No creo, Amalia. Creo que tendremos que esperar ah… ¿Y después de la última estación a dónde se van los trenes?

No lo sé, pero podemos averiguar.

Así fue como Rosita y Amalia aprendieron que los trenes se guardan en una estación muy muy grande hasta que vuelven a salir al día siguiente también aprendieron que las vías tienen electricidad y es muy peligroso tocarlas.

Cuando llegaron a la Alameda, Amalia se sorprendió de ver un parque tan grande y tan bonito, con un monumento tan blanco como el Hemiciclo a Juárez. Abrió los ojos grandes, grandes porque no quería perderse ni un solo detalle de lo que estaba conociendo. Con esos ojos curiosos y exploradores, descubrió el Palacio de Bellas Artes.

¡Qué es eso! dijo sorprendida.

Es el Palacio de Bellas Artes, ahí hacen conciertos, hay exposiciones de pintura o escultura.

¿Podemos entrar? lo quiero conocer y saber más de él.

Amalia y Rosita pasaron muchas horas viendo cada sala del palacio de Bellas Artes. Rosita, que había pasado mil veces por ahí, aprendió muchísimas cosas nuevas porque los ojos de sorpresa de Amalia hacían que ambas quisieran saber más y más.

Ese día terminaron muy cansadas y durante toda la semana que Amalia estuvo ahí, se dejaron sorprender por más y más cosas, y entonces, aprendieron mucho, mucho más. Cuando Amalia tuvo que volver a Veracruz, prometieron que el siguiente verano, Rosita la visitaría a ella para conocer la vida allá.

En un momento continua…

Cuando viajas al principio todo te sorprende, abres mucho los ojos para no perder ningún detalle, quieres saber más.

A veces, estas tan concentrado o perdido en tus pensamientos, que dejas de sorprenderte de cosas maravillosas. Rosita, cuando vio la sorpresa de Amalia ante las cosas que ella veía cotidianas, también se dejó sorprender y entonces, la visita de Amalia le ayudó para saber más de su propia ciudad.

¿Quieres saber qué pasó cuando Amalia visitó a Rosita? continúa leyendo:

Llegó el siguiente verano y Amalia estaba lista para recibir a Rosita en Jalcomulco, Veracruz. Rosita venía feliz imaginando todos los lugares que conocería y lo bien que la pasaría con Amalia en su pueblo.

Cuando Rosita se bajó del camión, se llevó la primera sorpresa. ¡Hacía muchísimo calor y ella iba con ropa de invierno! Amalia la recibió con un gran abrazo:

¿No tienes calor? le preguntó extrañada.

Sí, pero pensé que hacía frío, como en Xalapa.

Ambas rieron.

Mira, hasta allá arriba es mi casa, es ese techo que refleja el sol.

¿Cómo nos vamos a ir? preguntó Rosita.

Caminando, respondió Amalia serena.

¿Hasta allá arriba? respondió Rosita sorprendida.

Sí. Aquí no hay metro.

Ambas rieron nuevamente y Rosita caminó feliz entre las veredas.

Alrededor de la casa de Amalia no había nada, sólo cerros y cerros con mucha vegetación. Amalia le prestó ropa más fresca a Rosita para salir a pasear inmediatamente.

¿Te acuerdas del río de gente que hay en el metro allá en la Ciudad? ¡Pues aquí hay un río de verdad! Vamos a conocerlo.

Caminaron y caminaron mientras platicaban y platicaban y Amalia no se dio cuenta que se habían pasado de la vereda que las llevaría al río. Lo descubrió hasta que se les acabó el cerro y estuvieron a punto de caer al vacío.

¡Nos pasamos!

¿Estamos perdidas? yo veo todos los caminos y árboles exactamente iguales.

Amalia rápidamente tomó a su amiga de la mano para que se calmara, así como ella la había tranquilizado en el río de gente del metro.

No, le dijo con calma. Me distraje platicando contigo y caminamos hacia un lugar distinto, pero sé muy bien el camino de regreso.

¿Cómo sabes qué camino tomar?

Te voy a ir diciendo para que aprendas.

Ahí fue cuando Amalia le explicó a Rosita que, aunque casi todas las plantas se ven iguales, hay unas más altas que otras y también unas con más hojas y otras más pelonas. También le explicó que, si ponía atención, en medio de todo ese concierto de pájaros e insectos, también se escuchaba el río. En esa época del año, el sol salía detrás de aquella montaña, justo hacia donde estaba el río.

Rosita, todas las noches cuando volvía a casa de Amalia, dibujaba las plantas nuevas que había conocido y escribía cuentos que sucedían entre esas montañas para que no se le olvidara nada de eso que conocía por primera vez. Tuvo que aprender a ubicarse en ese lugar donde no había metro, ni calles, donde no había edificios o monumentos que le dieran pistas. Volvió feliz a la Ciudad y prometió volver muchas veces para seguir aprendiendo de los cerros, los ríos y los animales del campo y así lo hizo, siguió dibujando y creando con todas las cosas sorprendentes que conoció.

Tener una amistad que te sorprende y a la que sorprendes todo el tiempo, debe ser increíble. Aprendes cosas nuevas, miras con otros ojos las cosas que antes parecían aburridas.

A eso se refieren las habilidades para adaptarte, si algo inesperado pasa, te sorprendes y luego, con esas habilidades, eres capaz de convertir la sorpresa en curiosidad, en ganas de aprender más, entonces puedes vivir en bienestar y dar bienestar a otras personas.

En cuanto se pueda volver a viajar, busca lugares sorprendentes que conocer para alimentar tu curiosidad.

Piensa en todas las aventuras que puedes vivir.

