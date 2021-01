Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 29 de enero

Compartir esta publicación













Hoy viernes 29 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Mar de emociones

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir tus habilidades personales y tus emociones para indagar situaciones novedosas de tu contexto social.

¿Qué hacemos?

Como recordaras en la clase anterior platicamos sobre la historia de Yola y tenemos pendiente continuar con el cuento de las piezas del rompecabezas.

En esta historia podemos ver que los seres humanos somos diferentes y siempre poseedores de habilidades personales y sociales.

En verdad, ¿Quieren saber qué más pasó? entonces continuemos viendo el video del minuto 16:13 al 19:22

¿Te diste cuenta como Yola tiene que regular sus emociones para poder hablar de su familia y en especial de su hermanito Rodrigo?

¿No crees que ella sentía temor de no ser aceptada por su grupo?

Además, así como pasa con Yola cuando trata de descubrir lo que está sintiendo, nuestras emociones nos permiten siempre enfrentar en forma adecuada las situaciones diarias, nos ayudan a tener equilibrio. Yola entiende sus temores y también busca una manera de convivir con los demás, reconociendo sus emociones, como le pasó al cambiar de escuela, pero vamos por partes.

Recuerdas que, en nuestra clase anterior, descubrimos que cuando experimentamos sorpresa, podemos enfrentar situaciones novedosas e inesperadas, como las situaciones que enfrenta Yola ante la llegada de su hermanito Rodrigo y el cambio de escuela.

Continuemos con esta historia que nos trae mucho aprendizaje, veamos el video del minuto 19:22 al 23:48

Te puedes dar cuenta que las emociones básicas son la forma en que reaccionamos ante lo que sucede a nuestro alrededor, pero también nos ayudan a comportarnos de manera adecuada ante determinadas circunstancias.

Analicemos con paciencia algo: ¿Por qué Yola decide hacer su fiesta sin su hermanito?, no crees que sus emociones eran de temor por las actitudes de rechazo o burla para Rodrigo y ella trató de evitar que eso sucediera, aunque sin embargo terminó pasando.

¿Qué la hace cambiar de opinión?

¿Qué nuevas decisiones toma para enfrentar esos temores?

Tú, ¿Qué piensas de las actitudes de los compañeros de la escuela de Yola?

Vamos a seguir con la historia y así podrás conocer el final, veamos el siguiente video del minuto 24:16 al 25:42

Sin duda, Yola fortalece sus emociones y aprende a regularlas favorablemente sin lastimar la dignidad de su hermanito.

Como ves también encuentra una manera de fortalecer sus habilidades personales para brindar amor, cariño y protección a su hermanito Rodrigo.

Para seguir con las sorpresas, vamos a ver este video.

Carola y Llama Sorpresa.

¿Te habías imaginado un mundo sin sorpresas? que bueno que tenemos esas emociones en nuestra vida, ¿Verdad?

Todas las emociones son indispensables y útiles. Cuando logras identificar las emociones y trabajar con ellas, puedes encontrar beneficios que sean no solo a corto plazo ni en nosotros mismos, al ser parte de una sociedad, debemos pensar también en función a ella y el bien común.

Hagamos un resumen de lo que hoy aprendimos:

Al descubrir y reconocer nuestras habilidades personales y las emociones, podemos enfrentar las sorpresas que en la vida se nos presenten, ya que somos capaces de resolver los conflictos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

INGLÉS

¿Qué crees que me pasó?

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la importancia de poder compartir las anécdotas en inglés.

Para nuestra clase vas a necesitar tener a la mano los siguientes materiales:

Cuaderno. Notebook.

Lápiz. Pencil.

¿Qué hacemos?

Para comenzar debes saber que una anécdota es una narración breve que te haya sucedido. Puede ser de cualquier cosa, pero las anécdotas más interesantes son las que cuentan historias interesantes, o sea, algo que no sea común que nos suceda.

Las anécdotas tienen una estructura muy sencilla, a continuación, te las muestro:

Inicio – beginning

Desarrollo – middle

Desenlace – ending

Esas son las tres partes que contiene una anécdota y como se cuenta un suceso que ya pasó, se debe narrar en pasado, la estructura es muy sencilla, pero lo que cuesta más trabajo es hacerla emocionante.

Para este fin se puede exagerar un poco los hechos, o se pueden añadir algunos adjetivos para darle emoción o frescura a la anécdota, incluso se le puede dar un toque de suspenso antes de contarla y de esta forma se vuelve más interesante.

Te voy a dar unos ejemplos de oraciones con las que podemos generar interés en alguien a quien le queremos contar una anécdota:

You don’t know what happened to me! – ¡No sabes lo que me pasó!

Did I tell you what happened to me? – ¿Te conté lo que me ocurrió?

What do you think happened to me? – ¿Qué crees que me pasó?

A continuación, te muestro un ejemplo de una anécdota.

You don’t know what happened to me! – ¡No saben lo que me pasó!

Once, I was at school. – Una vez, estaba en la escuela.

I had prepared for a very difficult exam. – Me había preparado para un examen muy difícil.

And when the teacher asked us to only take out a pencil and an eraser. I was very sure to look for them in my pencil case. – Y cuando la maestra nos pidió que solamente sacáramos lápiz y goma, muy seguro los busqué en mi estuchera.

Oh surprise, my pencil was missing. – Oh sorpresa, no estaba mi lápiz.

I looked on the floor, on the bench, in my backpack, and nothing. – Busque en el piso, en la banca, en mi mochila, y nada.

The teacher looked at me curiously and when she came to ask what was happening. – La maestra me miraba con curiosidad y cuando se acercó a preguntar que sucedía.

I sadly told her that I had lost my pencil. – Apenado le dije que había perdido mi lápiz.

She smiled, and pointed to my ear, I had put my pencil there so I wouldn’t lose it! – Ella sonrió, y señalo mi oreja, ¡ahí había colocado mi lápiz para no perderlo!

Ahora hay que analizarla para poder separar el inicio, el desarrollo y el desenlace y también vamos a ubicar los verbos que están en pasado.

Beginning – Inicio

You don’t know what happened to me! – ¡No saben lo que me pasó!

Once, I was at school. – Una vez, estaba en la escuela

I had prepared for a very difficult exam. – Me había preparado para un examen muy difícil.

Middle – Desarrollo

And when the teacher asked us to only take out a pencil and an eraser. I was very sure to look for them in my pencil case. – Y cuando la maestra nos pidió que solamente sacáramos lápiz y goma, muy seguro los busqué en mi estuchera.

Oh surprise, my pencil was missing. – Oh sorpresa, no estaba mi lápiz.

I looked on the floor, on the bench, in my backpack, and nothing. – Busque en el piso, en la banca, en mi mochila, y nada.

The teacher looked at me curiously and when she came to ask what was happening. – La maestra me miraba con curiosidad y cuando se acercó a preguntar que sucedía.

I sadly told her that I had lost my pencil. – Apenado le dije que había perdido mi lápiz.

Ending – Desenlace.

She smiled, and pointed to my ear, I had put my pencil there so I wouldn’t lose it! – Ella sonrío, y señaló mi oreja, ¡ahí había colocado mi lápiz para no perderlo!

Actividad 1

Ahora vamos a hacerlo al revés, aquí tienes unas frases que cuentan una anécdota, pero están desordenadas. Hay que leerlas y a descifrar cuál es su orden.

Mientras tanto vi con miedo como se me acercaba un enorme perro.

E inmediatamente comencé a gritar tan fuerte que hasta el propio animal se asustó y huyó aterrorizado, fue muy divertido.

Una tarde nos estábamos divirtiendo jugando fútbol en el parque con mi amigo Alejandro.

It approached me and I immediately began to scream so loud that even the animal itself got scared and ran away in terror, it was very funny.

One afternoon we were having fun playing football in the park with my friend Alejandro.

Meanwhile I saw with fear how a huge dog was coming to me.

Actividad 2

Debes leer dos veces la anécdota dando tiempo para identificar qué palabras faltantes van en cada espacio, después se llenarán los espacios con las palabras correctas)

Last Sunday it _________ my birthday and my parents _________ a big surprise for me. El domingo pasado fue mi cumpleaños y mis papás me dijeron que tendría una sorpresa muy grande para mí.

They _________ that everyone _________ to wait in the garden and I _________ my eyes. Me dijeron que esperara en el jardín y que cerrara los ojos.

When they _________ me to open them, I _________ not believe what _________. Cuando me dijeron que los abriera no podía creer lo que pasaba.

I _________ two fathers in front of me. Tenía a dos papás frente a mí.

It _________ me and I _________ to cry. Me quedé en shock y lloré.

I _________ not know what to do, afterwards they _________ and _________ to my dad, he has a twin! No supe que hacer, después me dijeron que era el gemelo de mi papá.

For today is everything. Don’t forget to share what you learned with your family.

Por hoy es todo. No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

El cuento del castillo y la retícula triangular

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a determinar los puntos de referencia que facilitan la reproducción de figuras en una retícula triangular.

El tema de la clase de hoy tiene relación con la primera parte del Desafío número 30, donde hicimos la reproducción de figuras en una retícula cuadrangular.

¿Qué hacemos?

Quiero compartirte una imagen que nos ha enviado Omar, un alumno de quinto grado de la Escuela Primaria “Casa del pueblo” de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí.

Nos dice Omar, que le gustan mucho los castillos, que por eso quiso compartir esta imagen con nosotros, me hizo recordar los cuentos de hadas. A las princesas y príncipes, a los reyes y reinas y a las brujas, en los cuentos de hadas no falta el castillo, como el de la imagen que nos mandó Omar.

O como el que aparece en el Desafío número 30 del libro de matemáticas de quinto grado, que es este:

Los dos tienen torres y banderas y los dos son difíciles de construir. Todos los castillos, igual que los cuentos de hadas, son muy parecidos y son difíciles de construir, pero además necesitan mucho tiempo para terminarse; aunque también duran mucho. Todavía podemos apreciar y visitar varios castillos en el mundo. En México uno de los más conocidos es el Castillo de Chapultepec.

Y para experimentar lo que sienten los constructores de castillos, nosotros construiremos el nuestro. Para construir un castillo primero se necesita un diseño, nosotros usaremos una retícula de referencia, que es esta:

Y como para construir el castillo se necesita un terreno, usaremos una retícula triangular como esta:

Pero la retícula de referencia es cuadrangular y la retícula donde vamos a construir el castillo es triangular, recuerda que en la primera parte del desafío fue fácil construir el juego del avión. Ahí la retícula de referencia era cuadrangular y la retícula donde hicimos la reproducción también era cuadrangular.

Ahora vamos a reproducir una figura diseñada en una retícula cuadrangular en una retícula triangular.

Reproducir el castillo de la retícula cuadrangular en la retícula triangular, será muy interesante y encontraremos la diferencia de reproducir una figura en una retícula cuadrangular y en una retícula triangular.

Empecemos analizando la consigna de la segunda parte del desafío número 30

Recuerda que ahora sólo vamos a reproducir una de las figuras en la retícula triangular y que hemos elegido el castillo, por recomendación de Omar.

Pero no olvidemos que nos piden que sea del mismo tamaño y que esté en la misma posición. Analicemos el tamaño y posición del castillo, que es la figura de la retícula cuadrangular, para ver cómo podemos reproducirla en la retícula triangular.

Observa como es más difícil ubicar el castillo con todas las imágenes juntas. Para evitar confusiones, veamos el castillo solo en la retícula.

Así puedes apreciar mejor el castillo y es más fácil buscar el punto de referencia. Pero ¿Cuál punto del castillo podríamos tomar como referencia?

Podemos usar cada cuadrito como unidad de medida y podría ser la punta de la bandera, o analiza, que es mejor tomar el cuadrito donde empiezan los picos a la izquierda del castillo, aunque los dos son buenos puntos de referencia, en esta ocasión usaremos el cuadrito donde empiezan los picos a la izquierda del castillo.

Este cuadrito de referencia está a un cuadrito del borde superior y a un cuadrito del borde izquierdo. Ya que tenemos ubicado el cuadrito de referencia, hay que contar los cuadritos desde el cuadrito de referencia hasta la base del castillo, de arriba hacia abajo.

Mira mide diez cuadritos de altura y de anchura mide 12. Entonces, sí mide más de anchura que de altura, el contorno tiene forma de un rectángulo.

Veamos la retícula triangular donde vamos a reproducir el castillo:

Como puedes ver, son puros triángulos, pero todos los triángulos están sobre una retícula cuadrangular, las preguntas más importantes son:

¿Por qué usar una retícula triangular para reproducir una imagen presentada en una retícula cuadrangular?

¿Cómo influye el tipo de figura que queremos reproducir en el tipo de retícula debemos usar?

Empecemos con la reproducción, ya que tenemos claro el punto de referencia. Vamos a colorear la primera columna iniciando por el cuadrito de referencia, con los primeros picos y para colocar las puntas es más fácil con la retícula triangular que con la retícula cuadrangular.

Al trabajar estamos descubriendo cosas importantes, después de terminar la reproducción el castillo quedaría así en la retícula triangular:

Para demostrar que el castillo quedó de igual tamaño y en la misma posición, tenemos que revisar desde el cuadro de referencia el número de cuadritos a la derecha y hacia abajo en ambos castillos, ubicando el rectángulo que sirve de base para el diseño del castillo.

También debemos revisar la distancia del cuadro de referencia con el borde superior y con el borde izquierdo.

Estas propuestas son formas de comprobar que la reproducción del castillo se ha hecho respetando la forma y posición.

Ahora veamos si podemos demostrarlo comparando la retícula cuadrangular de referencia con la reproducción que hicimos en la retícula triangular.

Empecemos a hacer la comparación viendo si el cuadrito de referencia está en ambas retículas a la misma distancia con respecto al borde superior y al borde izquierdo.



Como puedes ver ambos cuadritos están a la misma distancia de los bordes superior e izquierdo. Para comprobarlo, primero cuenta los cuadritos de largo de ambos castillos. Empieza de derecha a izquierda, después cuenta los cuadritos del ancho de ambos castillos. En ambas figuras se mantiene el número de cuadritos en la base y la altura del rectángulo, en donde se ha colocado el castillo.

Ya confirmamos que ambos castillos son iguales y además demostramos que están en la misma posición.

Así, hemos demostrado que cumplimos con una parte del desafío. Ahora podremos contestar la pregunta que nos hacen, pero sobre la reproducción del barco.

Para poder contestar esta pregunta analicemos la retícula de referencia del desafío y analicemos detalladamente el tamaño y posición del barco, vamos a poner en práctica la experiencia que vivimos al reproducir el castillo para contestar la pregunta.

Analicemos la posición del barco y el localicemos el punto de referencia que señala la pregunta.

Cuenta los cuadros de abajo hacia arriba, estos son seis y una unidad del borde derecho a la unidad de referencia. Coincidimos con Beto al decir que hay seis cuadritos del borde inferior a la unidad de referencia y un cuadrito del pico del borde izquierdo a la unidad de referencia. Ahora escribimos la respuesta en los renglones correspondientes, que quedaría así:

De esta experiencia de aprendizaje surge otra pregunta:

¿Qué es lo que determina que elijamos una retícula cuadrangular o una triangular cuando necesitemos reproducir una figura?

La respuesta está en el tipo de retícula que usamos al reproducir el juego del avión y la que usamos al reproducir el castillo. Después de haber reproducido las dos figuras en los dos tipos de retículas puedo decirte dos cosas:

Cuando la figura implica puros cuadritos como unidad de medida, es recomendable la retícula cuadrangular.

Cuando la figura muestra algunos triángulos es recomendable una retícula triangular.

Voy a recuperar algunas de las ideas más importantes:

En este desafío hemos aprendido a reproducir figuras en retículas cuadrangulares y triangulares, utilizando como técnica la identificación de puntos de referencia. Con lo que hicimos ya podrás reproducir figuras usando cualquier tipo de retículas.

También deben quedar claros unos conceptos que usamos.

Que una retícula es un conjunto de líneas verticales y horizontales en algún formato, que sirven para identificar los elementos de la figura que se va a reproducir.

Que un referente reticular es la imagen que necesitamos reproducir en una retícula.

Que un punto de referencia es el punto desde donde empezaremos a reproducir la figura, donde se cruzan una línea vertical y otra horizontal.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Me informo y escucho lo que mis abuelos cuentan

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás que los textos informativos y literarios tienen una estructura propia y funcionalidad diferentes.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase te pido que pienses en la respuesta de las siguientes preguntas:

¿Qué es un texto informativo?

¿Cuál es su estructura y función?

¿En qué se diferencia un texto informativo a un texto literario?

El totonaco forma parte de las 68 agrupaciones lingüísticas indígenas reconocidas en nuestro país. El totonaco se habla en los estados de Veracruz y Puebla también debes saber que el totonaco se habla de distintas formas en cada región ya que cambia la pronunciación de las palabras para referirnos a algunas cosas.

Te presentaré la información en español castellano y en lengua totonaca en su variante de Zihuateutla, Región Huauchinango.

katsiyatit, totonaco chiuininankan nak Veracruz e nak Puebla. Xtunknu lichiuinnankan lakatunu nak kalakchikni kuma talakxtapali chi lichiuinankan. Na kin kalakchikni uankan kuinilh e lakatunu kalakchikni uankan tlen.

Te invito a leer la siguiente nota periodística:

Lenguas indígenas tendrán mismo valor que el español: Diputados.

Roberto Garduño | miércoles, 18 nov 2020 16:02.Ciudad de México.

Las lenguas indígenas en México tendrán la misma validez que el español en términos de la Ley. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 384 votos, una reforma al artículo segundo de la Constitución por el cual el Estado reconoce como lenguas nacionales, al español y a las lenguas indígenas.

El texto sostiene que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural de la nación, y la autoridad promoverá su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso, a través de una política lingüística multilingüe, que propicie que las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados.

También refiere que Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) identifica once familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México con al menos una de las lenguas que las integran. También se tiene registro de 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes a las 11 familias citadas, así como 364 variantes pertenecientes a este conjunto de agrupaciones.

La medida coadyuvará a replantear los procesos en los que interviene la población indígena, tales como los judiciales en los que no basta que haya traductores. “La protección de las lenguas implica el aseguramiento de la cultura porque de forma oral se transmiten tradiciones, creencias y formas de organización. Sostuvo que, al elevarlas a rango constitucional, al igual que el español, preservamos la cultura de un pueblo, identidad, raíces, incluso su forma de interacción social”.

Aj patlekecha melhkulex kelhkaujtsiyan noviembre, tsokuililh limakatsin ua uanikan chixku Roberto Garduño. Uan xla mat mapeksininin tin ta lakaxtlaua limapeksin ta lilakaxlalh xpalaka tu anan limapeksin nak México, lha lichiuinan xpalakata chi na li tapatlekeyauj nak kalakchikni. Ix li kelhtu limapexin limahuakaka tachiuin. Chuaj uan: taluwan e na chu uachi kin tachiwinkan, lakxtim ta limakuan, uachi uilika limapeksin.

Kin tachiuinkan utsa kin ka ta lilakapasani nak kakilhtamakuj, chuaj ti mapeksininín na ta maktakalha, na ta lakputsa, nata machiuini, na ta liskuja e na ta lilakaskin kinu lha ka titsankalh kin tachiuinkan.

Na uan limapeksin, chua uachi chi lilakaskinkan taluan, na chuachi ka lilakaskinka kin tachiuinkan nak putaskujut ixla puxku e na chu uachi ti lha ix paxtun puxku taskuja.

Limaksputuka limapeksin: kin tachiuinkan lha xman na limakuan na kin ka ta kelhmaktayayan nak puchiuin. Na na limakuan na li maktakalha kin takatsinkan, kin talanankan e kin kilhtsukutkan.

Se ha dado un importante paso en la historia con este reconocimiento a las lenguas indígenas a nivel constitucional, pues tienen el mismo valor y riqueza que el español como se ha establecido en la Constitución.

Es un hecho del cual debes sentirte orgulloso al ser reconocido con nuestra identidad propia, ya que nuestras lenguas indígenas poseen una gramática propia y además contienen una serie de saberes que dan sentido a nuestra vida como pueblos indígenas. Sin duda, el elevar a nivel constitucional las lenguas indígenas es un acto de justicia social ya que nos da la oportunidad de participar en los distintos escenarios de la vida social en México.

Kinan ix lipaxauayauj kuma kin katatlunimantsa kuenta e kuma utsa kinan kin katalilakapasan kin tachiuinkan. Kin tachiuinkan na kalhi xa tatsokni e na chuwachi lhua takatsin kalhi.

Chuaj chi ua uilika limapeksin tsetsa tapaspit nak limakskujauj nak kalakchini México.

Nuestras lenguas indígenas encierran un conjunto de saberes que nos hace herederos de una identidad que se funda en la diversidad.

Uachin chintsa una. Ik lipaxkatkatsi chi ki lamakatsinimanauj e chuaj na ik kauani kelhtauakananin poktu ka ta katsilh tun kilhuamaka ix palakata kin tachiuinkan tutunakuj. Makatsinininkan nak televisión, nak kapsnat e na chuachi ua uanikan puchiuin radio.

Para comprender mejor el tema de hoy de conocer la organización y función de los textos informativos y literarios, utilizarás el siguiente cuadro:

Chuaj na lakapasauj tuchu uanikutun tatsokni tu makatsininin e chu uachi tatsokni tu talakapastakni:

Características de los textos informativos y literarios. TEXTO INFORMATIVO TEXTO LITERARIO ¿Qué es y para qué sirve un texto informativo? Los textos informativos tienen como objetivo transmitir una información o una noticia acerca de un tema. El texto informativo permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etcétera. El objetivo principal de los textos informativos es: informar, comunicar hechos, con relación a un tema en específico, tales como: noticias, inventos, reportajes, etc. ¿Cuáles son las características principales de un texto informativo? Se trata de una producción textual objetiva, normalmente escrita en prosa, con un lenguaje directo y claro. Utiliza un lenguaje claro, directo y objetivo y menciona conceptos concretos y reales, juntamente con la referencia de fuentes y ejemplos. ¿Qué es y para qué sirve un texto literario? El texto literario es una producción escrita más libre y menos restringida en la que el autor plasma de manera creativa y expresiva la historia o idea que quiere contar. Los textos literarios se caracterizan por desarrollar una función expresiva y puramente estética. La finalidad de un texto literario es artística, se utiliza la inventiva del escritor para crear un texto de estilo atractivo con un lenguaje depurado y rico para así atraer la atención del lector. ¿Cuáles son las características principales de un texto literario? Textos literarios como la novela, poesía, cuento, leyenda, drama y ensayo son subgéneros literarios que nos sirven de medios de expresión de las inquietudes del ser humano y sus problemáticas, en ellos la función poética o expresiva del lenguaje, es explotada por el autor dotando de subjetividad y belleza a sus textos. ¿En qué se diferencia un texto informativo a un texto literario? Utiliza un lenguaje directo, objetivo y claro basado en hechos reales. Es un texto que explica un suceso, da a conocer información precisa, aclara un hecho ocurrido, proporciona detalles sobre una situación o hecho. Puede comunicar acontecimientos actuales o pasados con una fecha precisa o delimitada por un periodo. Cumple con varias funciones: normativa (reglamentos, decretos, leyes); informativa (noticias, biografías, reseñas) o instructiva (recetas, instructivos, manuales). Son una expresión de la realidad. Utiliza un lenguaje subjetivo, expresivo, puede estar basado en hechos reales o ficticios. Es de carácter artístico, expresa inquietudes o problemáticas humanas mediante un lenguaje atractivo. Es atemporal, puede expresar acontecimientos actuales, pasados o futuros. Tiene una función estética, artística expresada en diferentes tipos de textos: narrativos (leyendas, cuentos, fábulas); líricos (poesía, cantos, odas) o dramáticos (dramaturgia, opera). Son una representación de la realidad.

Características de los textos informativos y literarios. Tatsokni tu makatsininin Tatsokni tu talakapastakni Tu limakuan Kin kamakatsiniyani tu lamá nak kakilhtamakuj palh xpalakata taskujut, palh xpalakata xkan, palh lama lakuat. Tatsokni tu makatsininin limakuani ti kelhtauaka na makla tachiuin xpalakata tu lama nak kakilhtamakuj nak kapsnat ua uanikan periódico e na likelhtauaka Tun tse limakuan: makatsininin, uan tuchú lamá nak kakilhtamakuj chi uacha tu lichiuinankan tu talipuat e tu xasasti taskujut. Tu lilakapaskan tatsokni tu makatsininin. Xla tatsokni e utsan tu lakatsaj chiuinan e talakakatsin tachiuin. Uan ix likanaj tu lamá nak kakilhtamakuj e na chu uachi masuyu lha ui xa tatsokini. Tu limakuan Ti makatsoknun tsokuili tu ix talakapastakni tu lanitsá nak kakilhtamakuj e na chu uachi tu ix tapuan. Uama tatsokni tseuanit lichiuinan kinu uachi na lakati ti li kelhtauaka. Tu lilakapaskan tatsokni tu talakapastakni Xla uak ix tapuan ti makatsoknun li lakapaskan, chi uacha tu kin kalitachiuinannani kin tatakan e kin tsitkan. Lhuatsa tsokuilikanit talakapastakni: uin ti lichiuinana xapalakata, misinin, xpalakata, akgapun, xpalakata staku e uak tuchu anan nak kakilhtamakuj. Uama tatsokni uak talakapastakni e utsa lichiuinan tseuanit ti makatsoknun. Tu li talakxtapali tatsokni tu makatsininin e tatsokni tu talakapastakni Lakatsaj chiuinan tu ix li kanaj lamá nak kakilhtamakuj. Makatsininin Makatsininin tu lalhkus o tu patlekenitsa nak kakilhtamakuj. Tatsokni tu makatsininin kalhi limapeksin kuma masuyú tu ix likanaj lamá nak kakilhtamakuj. He na uan chi na litapatlekekan. Lichiuinnan tu talakapastakni xpalakata tu kanaj o lha kanaj. Tseuanit lichiuinan tu li akgatuyujkan o tu ya tajiklhuit anan. Uama tatsokni tapatututun kalhi ix kilhtamakuj: uin tu xala choj, tu xala makastsá e tu na lakús nak kakilhtamakuj. Uama tatsokni lichiuinan xa la makastsa tachiuin, na chu uachi tu takatsin nak kakilhtamakuj, e tu takilhtlin, Lichiuinan talakapastakni tu lamá nak kakilhtamakuj.

Con esta información ahora puedes saber cuál es la función de cada texto. A continuación, te voy a compartir un poema de un poeta totonaco de Ixtepec Puebla, él se llama Manuel Sainos.

Uixinan kelhtauakenanin chuaj katsiyatitsa tu limakuan tatsokni tun ka lichiuinaujtsa. Chuaj naj ka litachiuinampalayani ix tatsokni ua uanikan chixku totonaco xa la nak Ixtepec, Puebla, uanikan Manelh Sainos.

¿En dónde ubicarías el texto que se encuentra al inicio? y ¿Por qué? (Lenguas indígenas tendrán mismo valor que el español: Diputados).

Responde brevemente a esta pregunta.

El poeta Manuel Saínos ha escrito muchos poemas en lengua tutunakú y pueden encontrar en internet toda una variedad de textos de su autoría. El poema que les compartiré se titula: Kintsikan kataxawat /Madre Tierra del Poeta.

Nak kalitachiuinannani tu ix tatsokni Manelh Sainos. Xla tapalhúa tsokuilinit ix talakapastakni. Na maklayatit ix taskujut sa uixinan putsayatit nak internet. Tu nak likelhtauaka ix tatsokni uanikan Kintsikan kataxawat.

Kintsikan kataxawat

Wa tsutsokgo litampachi

Wa makgtakgalha lamatat,

Wa tampatawalay likan

Akxní wakán pa´pa´.

Wa paskat kataxawat

Laksaka xalichanat talhtsi,

Wa tachiwinán kimpuchinikán,

Xmalana makgalanat.

Wa puway litaxtuy

Akgchapawaliy lilakgatayan,

Matsikiy latamat,

Wa tiyat xaxlipan tokgoná.

Madre Tierra

Es la faja roja,

la que protege al feto,

la que sostiene el alfiler,

en la noche del eclipse.

Es la mujer,

la que selecciona las semillas,

la que conversa con los dioses,

la patrona de la fertilidad.

Es el plato de barro,

con la ofrenda en el altar,

es el florecer de la vida,

la partera perpetua.

Nuestras lenguas indígenas poseen mucha riqueza cultural y lo más interesante de nuestras lenguas indígenas, es que están conectados con la naturaleza y te pueden enseñar mucho de la vida.

Las lenguas indígenas encierran un tesoro en saberes, por eso te invito a entrar al mundo de la lectura y la escritura en lengua indígena, tienes mucho que leer y escribir. Con estas actividades puedes aprender muchas cosas de la vida.

Te recomiendo estar informado e investigar sobre lo que acontece en tu vida cotidiana, además, conocer el mundo literario indígena y hacer tus propias producciones para preservar nuestras lenguas.

Kin tachiuinkan makinit takatsin. Chuntsa ik kaliuani kelhtauakenanin ka ta kelhtauakalh e ka ta tsoknulh na kin tachiuinkan Tutunakú. Lhuwa ka sputni na ta kelhtauaka e na ta tsoknun. Sa xlakan ta skuja lhúwa tu na ta lakapasa tu anan nak kakilhtamakuj.

Ij kauani ka ta lakapasli tu la makatsinimaka e ka talakputsalh aliuan tu patlekema nak kakilhtamakuj. Na chu uachí ka ta tsokuililh kin tachiuinkan tutunakú, kinu uachi lha ka ti tsankalh.

Hemos concluido con el aprendizaje esperado de hoy: Lee textos informativos y literarios y analiza la organización que tienen.

