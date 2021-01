Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 29 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día viernes 29 de enero del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del viernes 29 de enero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 29 de enero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

MATEMÁTICAS

¡Decenas y centenas!

¿Qué vamos a aprender?

Leerás, escribirás y ordenarás números naturales.

Interpretarás números escritos y formas a partir de ellos colecciones de objetos con agrupamientos en decenas y centenas.

¿Qué hacemos?

En esta sesión le vas a ayudar a Don Vicente con la organización de algunos pedidos de chocolates.

Don Vicente es el dueño de una fábrica de chocolates, la cual se encarga de distribuir sus chocolates en muchos lugares. Y como ya está próximo el 14 de febrero, recibió muchos pedidos y a él le gustaría que le ayudes para poder saber cuántos chocolates ha vendido. En la siguiente imagen puedes conocer los chocolates que vende y él vende desde un chocolate.

También vende paquetes de 10 chocolates.

Ésta es una caja de chocolates la cual contiene 10 paquetes de chocolates.

Con diez chocolates se forma un paquete y con diez paquetes se puede completar una caja. Recuerdas que en la sesión anterior aprendiste a juntar 10 unidades y que con eso se forma una decena y con 10 decenas se forma una centena.

¿Y recuerdas que por eso el sistema de numeración se llama decimal? La forma que usa Don Vicente para organizar los chocolates es muy conveniente para saber cuántos vende, será sencillo ayudarlo a programar sus entregas.

En tu libro de texto de Matemáticas, y consulta 4 pedidos que tiene Don Vicente en la página 85.

Éste es el primer pedido. Como no tienes todos los chocolates de la fábrica utiliza una representación de ellos.

Para ayudar a Don Vicente debes utilizar un material que te ayude a representar los chocolates, puedes usar el material que recortaste. Si aún no lo has hecho, toma una hoja de tu libreta de matemáticas, una hoja de cuadrícula grande.

Primero recorta unos cuadrados pequeños de la hoja, eso serán las unidades y cada uno representa un chocolatito. Recuerda que Don Vicente vende también sus chocolates por paquetes de 10.

Entonces recorta las decenas, con unas tiras rectangulares de 10 cuadraditos x 1 cuadradito. Éstas representan los paquetes de 10 chocolates.

Solo faltan las centenas, ésas las obtienes cortando cuadrados que contengan 10 cuadraditos por lado

Para saber cuántos cuadrados tiene, puedes contar de 10 en 10 hasta l00.

Tus centenas representan a las cajas de Don Vicente.

Cada uno de esos cuadrados, tus unidades, te van a ayudar a representar cada uno de los chocolates individuales de Don Vicente. Las decenas te sirven para representar cada paquete de chocolates, las centenas, serán las cajas de chocolates.

El primer pedido que tiene Don Vicente es el siguiente: La Familia Ramírez encargó 80 chocolates.

¿Cuántos paquetes se le entregarán a la familia? En una tabla como la siguiente vas anotar los datos que se necesitan.

Para saber cuántos necesita cuenta los paquetes de 10 en 10. Don Vicente necesita ocho paquetes. Anota en el cuadro correspondiente a la Familia Ramírez el 8. ¿Cuántas cajas necesita?

Ninguna, porque para completar una caja necesitas 10 paquetes y solo tienes 8.

El segundo pedido es de la Fonda Las delicias.

¿Cuántos paquetes crees que necesita? con tus tiras cuenta de 10 en 10.

Necesitas 10, porque 10 paquetes tienen 10 chocolates cada uno y son 100. Pero estos paquetes los puede enviar en cajas.

¿Cuántas cajas se le entregarán a la Fonda Las Delicias? Una caja porque cada caja tiene 10 paquetes.

Anota en el cuadro correspondiente una caja, entonces, como solo es una caja la que se entregará a la fonda las delicias, coloca un 0 en los paquetes.

El tercer pedido es para la familia Pérez.

La familia Pérez encargó 70 chocolates, ¿Cuántos paquetes serán? utiliza tu material para contar de 10 en 10 hasta el 70. En el caso de las tiras necesita 7 paquetes.

Anota el 7 en el cuadro correspondiente, ¿Cuántas cajas se requieren para la familia Pérez?

Ninguna caja, porque para cada caja se requieren 10 paquetes y no llega, por eso anota un 0 en el cuadro correspondiente.

El cuarto pedido es para la “Tienda Los abuelos”.

La Tienda Los Abuelos pidió 120 chocolates, ¿Con cuántos paquetes se podrá completar este pedido?

Con el material comienza a contar en voz alta, cuando llega a 100 lo cambias por una caja 100, como estos paquetes ya formaron una caja lo puedes cambiar por la que representa una caja, y faltan dos paquetes más para completar 120.

¿Cuántas cajas se necesitan para la Tienda los abuelos? ¿Y cuántos paquetes se necesitan? anota en el cuadro correspondiente tus respuestas.

Para la Tienda Los abuelos, se necesita 1 caja y 2 paquetes porque son 120 los chocolates que pidió.

Ahora cuenta todos los paquetes y todas las cajas que va a entregar Don Vicente en total.

Don Vicente necesita 2 cajas y 17 paquetes, pero si son 17, ¿Se puede decir que es una caja y 7 paquetes?

Si, ya que, si tienes 17 paquetes, puedes completar una caja y 7 paquetes. Anota en la tabla 3 cajas y 7 paquetes.

¿Cuál es el número de chocolates que debe haber en la bodega? si tienes tres centenas, cuenta de 100 en 100 hasta el trescientos y 7 decenas.

Si ya tenías 300, entonces serán 370 lo que se necesitan.

Con todas estas operaciones, llegaste a la conclusión de que todos los pedidos se pueden organizar en tres cajas y 7 paquetes, ¿De qué otra forma crees que se pueda organizar el pedido?

Puede ser en dos cajas y 17 paquetes, ¿El acomodo que te dice, tiene la misma cantidad de chocolates que el que habías obtenido en el total? escríbelo en tu cuaderno.

¿Cuántas cajas, paquetes y cuantos chocolates sueltos necesita para surtir un pedido más grande? ¿De qué cantidad de chocolates se te ocurre que pueda ser el pedido?

Por ejemplo, que tal si tiene un pedido de 876 chocolates.

Recuerda que el cuadrado representa un chocolate, el rectángulo representa un paquete y el cuadrado de 10 x 10 representa una caja.

Comienza por las cajas que son de 100 chocolates, para 800 chocolates, ¿Cuántas cajas crees que se necesiten?

Se necesitan ocho cajas. Y para los 76 que te faltan, ¿Qué crees que se ocupen paquetes o chocolates solos?

Si, se ocupan 7 paquetes y 6 chocolates solos, porque a cada paquete le caben 10.

No se te olvide anotar estos datos en tu cuaderno. Son 8 cajas, 7 paquetes y seis chocolates.

Muy bien. Con esto terminas la sesión de hoy, ¿Qué te pareció? repasa lo que aprendiste en la sesión.

Aprendiste que 10 chocolates forman una decena y que diez decenas forman una centena de chocolates.

Para no estar contando de uno en uno, ¿Recuerdas cómo contaste cuándo se trataba de un paquete y cuando se trataba de una caja?

Es más fácil, cuando se trata de paquetes contar de 10 en 10, porque cada paquete tiene 10 chocolates y cuando se trata de cajas contar de 100 en 100 porque cada caja tiene 100 chocolates.

Don Vicente se sentirá muy feliz al saber que le ayudaste con los pedidos que va a entregar.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Señas para comunicarnos

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los órganos de los sentidos, su función y practicarás acciones para su cuidado.

Identificarás la utilidad de la lengua de señas, leerás los labios y otras formas de comunicación para apoyar a las personas que tienen discapacidad auditiva.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a aprender algunas maneras en qué se comunican las personas que tienen problemas de audición o que carecen del sentido del oído.

¿Recuerdas que, en la sesión anterior, aprendiste lo importante que es cuidar el sentido del oído?

Aprendiste que debes evitar introducir objetos a los oídos, y que si escuchas música debemos hacerlo con volumen bajo, o si estás en un lugar con mucho ruido puedes utilizar algunos tapones para protegerte.

Esas son algunas recomendaciones que ayudan a cuidar la capacidad de audición. Cuando por alguna razón se llega a perder un sentido, los otros se agudizan y eso ayuda a que las personas puedan seguir interactuando con el entorno. ¿Recuerdas que, cuando estudiaste el sentido de la vista, conociste una forma en la que se comunicaban las personas que tenían debilidad visual o ciegas? es el código Braille.

Este sistema es el que las personas leen utilizando los dedos, es decir el sentido del tacto. Podría decirse que, una persona que no ve, aprende a ver con el olfato, con el oído, con el gusto y con el tacto. Hoy vas a conocer y aprender otras formas para comunicarte.

¿Alguna vez has jugado dilo con mímica?

En esta ocasión vas a jugar a adivinar con mímica, animales, lugares u objetos, para ello pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que juegue contigo.

Realiza varios papelitos con diferentes nombres de animales, lugares y objetos, dóblalos y colócalos en un bote, caja o cualquier otro objeto jueguen por turnos, tomen un papel, léanlo en voz baja y representen lo que ahí dice, sin hablar y sin emitir sonidos. El otro participante tratará de adivinar lo qué se está representando.

¿Qué te pareció el juego? ¿Cuántos animales, lugares u objetos lograron adivinar? Algunas palabras serán difíciles de adivinar, porque al ver las señas o movimientos se piensa en algo muy distinto a lo que se quería decir, pero te divertiste mucho.

Para muchos, puede resultar complicado entender lo que se quiere decir cuando no hay palabras o sonidos de por medio, pero también con esta actividad puedes percatarte que puedes comunicarte con otras personas mediante señas o códigos.

Por ejemplo, en algunos programas hay una persona en un recuadro traduciendo en Lengua de señas mexicana, lo que se está explicando o comentando, para las personas que no pueden escuchar y conocen este lenguaje.

Otra forma en la que se puede entender sin escuchar, es leyendo los labios cuando las personas hablan. Esta es otra manera en que las personas con alguna discapacidad auditiva pueden saber lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Sabías que, en México, uno de cada mil niños nace sordo, mientras que otros pierden la audición debido a accidentes o enfermedades? Las niñas y los niños, así como sus familiares pueden aprender la Lengua de Señas Mexicana para comunicarse, o aprender a leer los labios.

También es importante comentarles que, para auxiliar a las personas con cierta discapacidad auditiva, se han desarrollado aparatos auditivos que permiten procesar y amplificar el sonido, y de esta forma pueden escuchar.

En tu libro de texto de Conocimiento del Medio, de segundo grado, consulta los días de la semana en lengua de señas en la página 79.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2COA.htm?#page/79

Observa las siguientes imágenes para conocer los días de la semana con el lenguaje de las señas.

La primera es del día lunes.

La segunda es del día martes.

Tercera imagen corresponde a miércoles.

Cuarta imagen corresponde al día jueves.

La imagen del día viernes.

Para el día sábado se representa de la siguiente forma.

Y por último para el día domingo se representa así.

Recuerda que, si quieres seguir practicando, en tu libro de texto tienes la información.

Comparte en familia, todo lo que aprendiste en esta sesión.

Y para concluir con esta sesión los puntos más importantes que aprendiste son:

Las personas sordas se pueden comunicar con la Lengua de Señas Mexicana. Algunas personas con dificultad para escuchar o sordas, también pueden leer los labios de los hablantes. También se han desarrollado aparatos auditivos que pueden auxilian a las personas con discapacidad auditiva. El cuidado del oído es fundamental, no olvides que si tienes alguna molestia debes acudir al servicio médico para que te revisen.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

ARTES

Horacio Franco: La flauta de pico

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás movimientos corporales rítmicos a diferentes velocidades, para realizar secuencias.

Seleccionarás una pieza musical para acompañar la secuencia de movimientos y sonidos.

¿Qué hacemos?

En el programa televisivo se contará con un maestro invitado al cual se le realizarán las siguientes preguntas acerca de su instrumento y género musical, una flauta y chelo.

¿Qué hace que tu instrumento suene?

¿Cuáles son las partes de tu instrumento?

¿Cuál es la característica principal de la música barroca?

En esta sesión vas aprender y a realizar notas musicales, con ayuda de tu cuerpo.

El sonido de las notas, realiza movimientos para arriba y para abajo.

Realiza estos ejercicios para reforzar lo aprendido, con una canción.

Observa el siguiente video a partir del segundo 57” al 2:50”

VIDEO:

A continuación, aprende a producir sonidos con tu cuerpo, para ello utiliza las manos, piernas y pecho.

Realiza ejercicios rítmicos sencillos por imitación.

¿Cómo funciona nuestra voz?

Exploración de sonidos guturales.

Conociendo los tres primeros grados de fono mímica mayor.

Otra forma de hacer música es el Sketch humorístico y este consiste en que: De forma humorística el clown muestra como la música se refleja en movimientos involuntarios de su cuerpo.

Explora tus posibilidades corporales vinculadas a la producción de sonidos con la voz de manera lúdica para generar una secuencia sonora. Espero te hayas divertido.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

VALORES

Me sorprendo, ¿y luego?

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás e identificarás las habilidades personales y sociales movilizadas por la sorpresa para indagar situaciones novedosas de tu contexto.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a identificar como la sorpresa te hace indagar situaciones novedosas, y para ello Héctor y sus buenos amigos te contarán una historia.

Cierto día Saladín se encontraba en la recamara de Héctor esperándolo, pero se encontraba leyendo sus mensajes que no se dio cuenta que llego Héctor y Saladín todo emocionado salto de la alegría y emocionado grito. ¡SI!

En eso volteo y vio a Héctor en la puerta, a lo que él le dijo que lo cacho emocionado, porque su amigo Víctor Hugo, que vive en Finlandia, le aviso viene a México y que, si se podía quedar en su casa y que eso lo pone muy contento, y que ¡Es una gran sorpresa que lo emociona mucho!

Héctor: Pero, ¿No te gustó la sorpresa? ¿Por qué te veo tan angustiado?

Saladín: Pues porque ahora no sé en dónde se va a quedar. ¿Le gustará la comida que mi mamá preparar? ¿A qué lugares lo puedo llevar? me dijo, que le gustaría conocer un lugar muy diferente a donde vive y eso me tiene angustiado.

Héctor: Calma Saladín, acuérdate que cuando algo nos causa sorpresa nos hace sentir muy confusos por un momento y es importante identificar lo que está sucediendo para dar una respuesta.

Saladín: Eso es lo que me está fallando. La noticia me sorprendió, luego me puse feliz, pero ahora pensé en todo lo que tengo que hacer para recibirlo y estoy preocupado porque no sabré atenderlo. ¡Ayúdame! yo no sé hacer estas cosas.

Héctor: Se me está ocurriendo llamar a alguien que te puede ayudar y además ya lo conoces.

Saladín: ¡Hectorovich!

Héctor: Exactamente. Voy por él. Tú espéranos aquí.

Saladín: ¡Sale!

Hectorovich agitado y desconcertado por haber llegado.

Hectorovich: Hola, Saladín. ¿Cómo estás?

Saladín: Hectorovich, ¡Qué bueno que estás aquí! Héctor salió a buscarte porque necesito ayuda con ideas para atender a un amigo que viene de Finlandia a conocer México.

Hectorovich: Por supuesto, yo te puedo ayudar. Soy el explorador de emociones y ayudar a las personas a estar en bienestar, es mi especialidad; Sólo que no sé cómo llegué aquí y eso me tiene un poco sorprendido.

Saladín: Yo tampoco sé, pero entonces, ¿Me ayudas?

Hectorovich: Sí, por supuesto, vamos a empezar por… Pero Hectorovich esta confundido y no puede articular palabra. No, pienso que mejor hacemos…. ¿Y si tal vez…? (molesto) ¡Ay, no puede ser!

Saladín: ¿Qué pasa?

Hectorovich: No sé qué sucede, pero no logro tener claridad en mis pensamientos. ¡Ajá! Saladín, ayúdame a respirar para calmarme y poder pensar en lo que sucede. Ya que Hectorovich se encontraba enojado.

Saladín: Sí, claro. Vamos hacer 3 respiraciones.

Hectorovich: A veces, después de la sorpresa viene el enojo, como cuando algo que solemos hacer muy bien, no nos sale, pero ahora que ya estoy en calma puedo dirigir esa energía que se activó en mí, gracias a la sorpresa seguida del enojo… hum revisar por qué me ha fallado.

En ese momento Hectorovich reflexiono y repaso lentamente su llegada se cuenta de lo que hizo mal… ¡corregir y volver a intentarlo!

Saladín: Yo lo que hago es ponerme a pensar y pensar y me muevo de un lado a otro tratando de encontrar una respuesta.

Hectorovich: Muy bien, Saladín, pero no solo hay que pensar, también en muchos momentos de sorpresa hay que actuar y, ¿Sabes qué?

Saladín: ¿Ya me vas a ayudar?

Hectorovich: Claro, soy el super explorador de emociones y me dijeron que necesitas ayuda para recibir a tu amigo.

Saladín: Sí, te lo dije yo.

Hectorovich: Ya lo sé, es un chistecito. ¡Nos vamos!

En ese momento se trasladaron a un lugar conocido, el cerebro de Saladín.

Saladín: ¿Cómo llegamos aquí? ¿En dónde estamos?

Hectorovich: En tu cerebro.

Saladín: Se ve un poco enredado.

Hectorovich: Sí, me encantan los cerebros porque tienen muchas ideas. Estamos aquí para explicarte que la sorpresa es una emoción que surge repentinamente y es muy corta, pero da paso a otras emociones.

Saladín: Sí, eso me acuerdo que me lo dijiste.

Hectorovich: ¿Ves cómo se prende aquella luz de allá? eso es una respuesta que tu cerebro acaba de dar a algo que estabas pensando.

Saladín: Sí, aunque la noticia de la llegada de mi amigo me dio mucho gusto, después estaba pensando en dónde iba a dormir. Justo en este momento, se me ocurrió que le puedo dejar mi cama para que esté cómodo y yo dormir en el sofá.

Hectorovich: Exacto. ¿Y cómo te sientes después de tener esa idea?

Saladín: Mucho más tranquilo y volvió la alegría por su visita. ¡Ya quiero que llegue!

Y precisamente en ese momento apareció un destello de luz en el cerebro de Saladín.

Hectorovich: Mira acabas de tener otro pensamiento y allá otro y otro, así nuestro cerebro reacciona ante cada situación, pero lo importante es cambiar ese estado emocional y buscar respuestas que nos permitan llegar a un estado de bienestar.

Saladín: Entonces la sorpresa sirve para cambiar la forma en la que pensamos y poder generar otras emociones. ¿Cierto?

Hectorovich: Sí, activa nuestra curiosidad y eso nos permite imaginar posibles soluciones, ahora que ya sabes cómo funciona ¿qué te parece si tú eres el que decide lo que vas a hacer con tu amigo?

Saladín: ¡Ah, se me prendió el foco! ya sé a dónde lo voy a llevar, me acordé de tu viaje al desierto, hogar de Saladín y eso me hizo recordar que mi amigo quiere conocer un lugar muy diferente a donde vive, ¿Qué tal si lo llevo al sitio arqueológico de Yaxchilán, en Chiapas? está rodeado de una hermosa selva ¡Seguro le va a encantar!

Fuente: https://pixabay.com/images/id-1865639/

Hectorovich: ¿Ya ves? ya estás teniendo ideas increíbles ¡Y ya no te veo tan agitado!

Saladín: ¡Es verdad! ahora me siento alegre, entusiasmado. Y como viajaremos al sur de nuestro hermoso país, de ahí lo llevaré a recorrer ¡todas las maravillas de esa región!

Fuente: https://pixabay.com/images/id-1325046/

https://pixabay.com/images/id-3655143/

https://pixabay.com/images/id-4657267/

Saladín: Hay selvas, manglares, playas, ríos, hermosas ciudades, un clima cálido igual que sus habitantes y deliciosa comida, ¿Has probado el pozol?

Hectorovich: Quieres decir pozole.

Saladín: No, pozol (afirmando)

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabasco_Pozol_de_ma%C3%ADz_tierno.jpg

Hectorovich: No lo conozco, ¿Qué es eso?

Saladín: Ah, la sorpresa ya despertó en ti la curiosidad, es una refrescante bebida preparada con cacao y maíz, uhm ¡me encanta! oye, te gustaría ir con nosotros ¡Seguro que a mi amigo le vas a agradar mucho!

Hectorovich: ¡Encantado! no conozco el sur de México. Me alegra que me hayas invitado, así pruebo el pozol, tengo curiosidad.

Saladín: Te va a gustar mucho, además hay tamales de chipilín y sopa de lima y las campechanas y…

Saladín: Esta experiencia fue muy interesante y me fue de mucha utilidad para organizar la visita de mi amigo, ahora me siento tranquilo y con mucha confianza. Además, me di cuenta de algo muy importante Hectorovich, ahora se, que cuando se me presente una situación que me cause malestar y que no sé cómo resolver, tengo que:

Prestar atención a lo que estoy sintiendo y relajarme.

Aprovechar la energía que se activó en mí por la sorpresa y las emociones que se producen después, para resolver la situación y…

Saber que tengo personas a mi alrededor que me pueden ayudar, ¡Como tú y Hectorovich, que me ayudaron a resolver esto!

Hectorovich: ¡Exactamente! para eso nos sirve la sorpresa, para poner atención y generar emociones, que nos ayuden a resolver un acontecimiento que no estábamos preparados para enfrentar, y buscar a las personas que nos puedan ayudar. Ello nos permitirá regresar a un estado de bienestar.

Saladín: Muchas gracias por todo, Hectorovich.

Hectorovich: Bueno, vuelvo a donde estaba. Esa playa paradisiaca de la que sorpresivamente salí para llegar aquí.

Saladín: Con razón estabas tan sorprendido y molesto.? ¡Mucha suerte y muchas gracias!

Hectorovich se fue y Saladín se queda buscando ideas para su viaje en el celular.

Héctor: No encontré a Hectorovich por ningún lado. Me dicen que se fue de vacaciones a la playa.

Saladín: Ya estuvo aquí, te perdiste todo lo increíble que descubrimos juntos. Ya que estoy mucho más tranquilo.

Héctor: Se nota. Me da muchísimo gusto que hayas logrado superar la agitación y volver a la claridad.

Saladín: Ya sé a dónde iré con mi amigo, ya tengo un montón de ideas que sé que le pueden gustar, en fin. Planeare algunas actividades y lugares para visitar con mi amigo.

🗞️ #Boletín_SEP

Con la finalidad de disminuir situaciones de riesgos para los alumnos y docentes como usuarios de internet, el @CONALEP_Mex y @MSFTMexico presentaron el e-Book "Esenciales de Seguridad Digital".

🔗 https://t.co/atkuMBJ3p3 — SEP México (@SEP_mx) January 25, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende