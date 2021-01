Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 29 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día viernes 29 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 29 de enero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Con mucha precisión

¿Qué vamos a aprender?

La clase de hoy se llama “Con mucha precisión” y corresponde al desafío 25 de su libro de matemáticas.

Ayer medimos nuestro sacapuntas y nos dimos cuenta que mide más de dos centímetros y menos de tres centímetros de largo. Vamos a observar una regla acomodada perfectamente midiendo el largo.

Al medir con una regla la longitud de su sacapuntas, debe iniciar desde la marca donde está el cero, como cuando medimos el caminito de las catarinas a su comida y del portarretrato, tuvimos mucho cuidado en iniciar a medir desde el cero.

Si las marcas pequeñas se llaman milímetros, las marcas más grandes que están en los números se llaman centímetros, entonces mide 2 centímetros con 5 milímetros.

Es muy importante que recordemos lo que vemos en clases anteriores, pues eso nos ayuda a resolver las actividades que vamos a realizar en las siguientes clases.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a medir la longitud de diferentes objetos que tienen cerca de ustedes y para ello vamos a usar una regla. Busquen su regla. Recuerden que desde el martes les dijimos los nombres de los materiales estaríamos usando esta semana.

Vamos a usar 4 útiles escolares.

Marcador

Lápiz

Goma

Cuaderno

¿Ya tienes tu regla? vamos a comenzar a medir.

Comiencen a medir y escribir el largo de sus objetos.

La goma mide 3 centímetros con 4 milímetros. El marcador mide 13 centímetros con 5 milímetros, el lápiz mide 17 centímetros y el cuaderno 26 centímetros.

Todos podemos tener un lápiz, pero la medida de su longitud puede ser diferente, lo mismo sucede con los cuadernos, aunque la medida del largo está en función de su forma, es decir, si es francesa, italiana o profesional.

Hoy estamos usando muchas cosas que aprendimos en esta semana, por ejemplo, utilizar adecuadamente la regla para medir la longitud de un objeto ¡Ya sé! por eso la clase se llama ¡Con mucha precisión!

Sí las marcas que hemos usado nos sirve para medir en centímetros y en milímetros, ¿Para qué nos sirven las marcas del otro lado que están más separadas?

Estas son las pulgadas, nos pueden servir para medir la longitud de un objeto, pero esta unidad de medida se usa más en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque algunos productos que compramos traen su longitud en metros y en pulgadas.

Debemos conocer que los centímetros, los milímetros y las pulgadas nos sirven para medir la longitud de un objeto, pero también existen otras unidades de medida que nos ayudan a medir distancias más grandes, por ejemplo, la distancia entre un lugar y otro seria en kilómetros.

Ahora, observa la siguiente imagen, ¿Qué puedes observar?

Es una joven que tiene una cinta de medir en el cuello, también las costureras usan cintas para medir en centímetros y milímetros cuando confeccionan ropa.

¿Ahora en esta imagen que observas?

Un lugar donde se construyen muebles, también están midiendo.

¡Sí! los carpinteros pueden medir en centímetros, milímetros y metros para construir muebles. ¡Muy bien! por último, veamos esta imagen.

¡Es una maestra en un salón de clases! La maestra está usando una cinta para medir la sana distancia entre dos mesas de un salón de clases.

Al igual que el carpintero, la costurera y muchas personas que miden objetos diariamente en sus trabajos. En muchos lugares nos conviene medir en centímetros, milímetros y metros, por ejemplo, en la casa, en la escuela y en diferentes trabajos. ¡Esto es muy interesante!

El año próximo cuando estén en cuarto grado vas a estudiar otras unidades de medida por ejemplo el metro, el kilómetro, la pulgada, la milla y el pie.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

INGLÉS

What´s your favorite story?

¿Qué vamos a aprender?

Do you like stories? ¿Te gustan los cuentos?

Fine! ¡Bien! ¿Recuerdas los cuentos que escuchabas cuando te ibas a dormir cuando eras más pequeña o pequeño?

Or what about the ones you have listened to in school from your teachers? ¿O los que te han contado tus maestras y maestros en la escuela?

Which one is your favorite? ¿Cuál es tu favorito?

Today, we will listen to some fragments of them. El día de hoy escucharemos algunos fragmentos de ellos.

So, to begin with, let’s play a guessing game. Entonces, para iniciar los invito a jugar adivinanzas. Do you like riddles? ¿Les gustan las adivinanzas?

¿Qué hacemos?

Se trata de adivinar el animal del cuento.

“Which animal am I?” ¿Qué animal soy?

So, let´s start. Demos inicio al juego.

Kids, pay attention to these descriptions.

Niñas y niños pongamos atención a las descripciones.

I have a flat face. Tengo la cara plana.

I eat insects. Como insectos.

I´m more active at night. Soy más activo por la noche.

Also, I can turn my head 270 degrees.

También puedo girar mi cabeza hasta 270 grados.

Which animal am I? ¿Qué animal soy?

¿Eres el búho?

Yes, I’m an owl. Sí, yo soy un búho. Well done! ¡Bien hecho!

I am an insect. Soy un insecto.

I can jump very high. Puedo saltar muy alto.

I can make a chirping noise and people say I sing. Puedo emitir un sonido, el cual las personas dicen que es un canto.

Which animal am I? ¿Qué animal soy?

¿Un grillo?

Well done! ¡Bien hecho! I am a cricket. Yo soy un grillo.

I am an insect. Soy un insecto.

I have a big head. Tengo una cabeza grande.

I live almost everywhere, except in cold weather. Vivo casi en todos los lugares excepto en clima frio.

I´m famous for being a hard-working animal. Soy famoso por ser un insecto muy trabajador.

Which insect am I? ¿Qué insecto soy?

¡Una hormiga!

Good job, buen trabajo. I´m an ant. Soy una hormiga.

I´m a big animal. Soy un animal grande.

I can smell and hear very well but, I have a poor sight.

Puedo olfatear y escuchar muy bien, pero mi vista no es tan buena.

I have horns. Tengo cuernos.

I live in Alaska, Canada and in the North of Europe.

Vivo en Alaska, Canadá y el norte de Europa.

Which animal am I? ¿Qué animal soy?

¿Eres un alce?

Yes, you got it. Sí, lo lograste. I´m a moose. Soy un alce.

Good job kids. Buen trabajo niñas y niños estos animales son los personajes de nuestro cuento titulado, ¿Por qué canta el grillo? What if we listen to a fragment from this story? ¿Qué les parece si les comparto un fragmento de este cuento?

Listen and pay attention. Escuchemos y pongamos atención.

Why the cricket chirps? ¿Por qué canta el grillo?

A long time ago. Hace mucho tiempo.

Before there were seasons, the cricket could fly. Cuando no existían las estaciones del año, el grillo podía volar.

He flew higher than the falcon. Él volaba más alto que un halcón.

The cricket had flown almost all over the world. El grillo había volado casi alrededor de todo el mundo.

He flew to the East. Voló hacia el Este.

Then he flew to the West. Después voló al Oeste.

And then, he flew to the South. Y después voló al Sur.

But, he had never flown North. Pero nunca había voladó al Norte.

One of its friends, the ant tried to warn him that he should not try it. Uno de sus amigos la hormiga, trataba de advertirle que no lo intentara.

It’s very cold in the North. Hace mucho frío en el Norte.

The cricket, however, did not listen, because crickets do whatever they want. El grillo ni la escuchó, porque los grillos hacen, lo que ellos quieren.

And he set off for the North that night. Y esa noche partió hacia el Norte.

The cricket landed next to a pine tree as the sun began setting. El grillo aterrizó al lado de un pino, al salir el sol.

There was snow on the trees, on the ground, there was snow everywhere. Había nieve, en los árboles, en el suelo, por todos lados.

The Moose came walking over to him very slowly. El alce llegó caminando hacia el grillo muy lentamente.

Ohhhh, Hello, said the moose. Hola dijo el alce.

Let´s get away from here, nighttime is coming, and it will be colder. Vamonos de aquí, al llegar la noche el clima será más frio.

The cricket did not listen, because crickets do whatever they want. El grillo no hizo caso, porque los grillos hacen lo que quieren.

Then, an owl came flying over to the same branch. Después un búho llegó a la misma rama.

You should find shelter from the cold night, said the owl. Deberías buscar alojamiento, para el frío de la noche, dijo el búho.

Kids, do you think the cricket listened to the owl´s advice? ¿Niñas y niños, creen que el grillo haya seguido el consejo del búho?

Did he look for shelter? ¿Habrá buscado refugio?

¿Les gustó el fragmento de esta historia? Remember: Why the cricket chirps by Daniel Errico is the name of this tale. Recuerden: El cuento se llama ¿Por qué canta el grillo? de Daniel Errico.

Now, let´s listen to a fragment from another story? escuchemos un fragmento de otro cuento.

What if you help me to tell the story, and the kids will find out which one it is? Qué te parece si me ayudas a contarla, y las niñas y los niños nos ayuden a descubrir, ¿Cuál cuento es?

There was once a little town near the forest. Había una vez un pequeño pueblo cerca del bosque.

One day two travelers came along. Un día llegaron dos viajeros.

They were tired and hungry. Ellos estaban cansados y hambrientos.

One traveler said to the other: surely someone here can share a bit of food. Un viajero le dijo al otro: seguramente alguien aquí puede compartirnos un poco de comida.

They knocked on a door, and when it was opened, a woman asked: What do you want? Ellos tocaron una puerta y cuando esta se abrió, una mujer preguntó: ¿Qué es lo que quieren?

One of the travelers answered: We are hungry, do you have any food? Uno de los viajeros dijo, tenemos hambre, ¿Tendrán algo de comida?

The woman said: no and closed the door. La mujer contestó: no y cerró la puerta.

The travelers knocked on another door, a boy asked. What do you want? Los viajeros tocaron en otra puerta y un niño les preguntó: ¿Qué es lo que quieren?

One traveler answer: we are hungry, do you have any food? Un viajero contestó:

Estamos muy hambrientos, ¿Tendrás algo de comida?

The boy replied There´s no food here and closed the door. El niño respondió: No hay comida aquí y cerró la puerta.

The travelers knocked on more and more doors and the answer always was the same I don´t care, I won’t share, there´s no food here. Los viajeros tocaron y tocaron más puertas y la respuesta siempre fue la misma, No me importa, No voy a compartir, No hay comida aquí.

Nobody wanted to help them. Nadie los quería ayudar.

One of the travelers said, If there isn´t food here in this little town, it´s because the people who live here are in greater need than we are. Uno de los viajeros dijo: Si no hay comida aquí, en esta pequeña ciudad, es porque las personas que viven aquí están más necesitadas que nosotros.

We should make them our magical soup. Deberíamos hacer nuestra sopa mágica.

Does anyone in this town has a big pot, we will make the most delicious soup anyone ever tasted. ¿Alguien en esta ciudad tendrá una cacerola gigante? Nosotros haremos la sopa más deliciosa que nunca alguien antes haya probado.

¿Cómo? ¿Hasta aquí?

Of course! It’s only a fragment. ¡Por supuesto! es sólo un fragmento.

El cuento se llama: La sopa de piedra y sopa de piedra en inglés se dice: Stone soup.

By the way, could you imagine which vegetables they grew in the town of the story? Por cierto, ¿Pueden imaginarse las verduras que cultivaban en el poblado del cuento?

Tal vez zanahorias, papas.

I’ll share with you some vocabulary about the vegetables they grew there. Les compartiré vocabulario de algunas verduras que cultivaban.

They grew corn in that town. Ellos cultivaban maíz en ese poblado.

They grew potatoes in that town. Ellos cultivaban papas en ese poblado.

They grew carrots in that town. Ellos cultivaban zanahorias en ese poblado.

They grew peas in that town. Ellos cultivaban chícharos en ese poblado.

They grew celery in that town. Ellos cultivaban apio en ese poblado.

They grew red tomatoes in that town. Ellos cultivaban tomates rojos, jitomate en ese poblado.

Excellent!, ¡Excelente! eso fue todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado mucho la clase.

Esperamos que hayan anotado los nombres de los cuentos. ¿Cómo crees que terminan estas historias? Trata de imaginar su desenlace y si tienes la oportunidad, coméntalas con alguien en casa. En dos programas más te diremos cómo terminan.

Excellent! ¡Excelente!

Girls and boys see you soon. Niñas y niños, nos vemos pronto, Take care of yourself and your family. Cuídense y cuiden a su familia.

Esperamos hayan aprendido mucho y que se hayan divertido tanto como nosotros. No se les olvide que pueden ver esta clase las veces que quieran a través de internet.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

VALORES

“Explorando el universo de las emociones”

¿Qué vamos a aprender?

Hemos tenido un gran sobresalto al salir del planeta Sorpresa y dirigirnos rumbo al segundo planeta en nuestra ruta, nuestra nave se ha dañado por la lluvia de meteoritos.

Creo que están en problemas. Hoy, seguirán su aventura. ¿Quieren ver qué es lo que sigue?

¿Te acuerdas que la semana pasada Adriana y Angélica iniciaron un viaje por el Universo emocional? su misión, era conocer a profundidad los planetas de las seis emociones básicas.

¿Qué hacemos?

¡Uyyy! se fue la luz, ¿Ahora qué hago? debo mantener la calma y seguir adelante.

Aquí Estrella Galáctica reportando, desde la nave “Sujuy” en misión espacial explorando el Universo Emocional. Hace unas horas dejamos el Planeta Sorpresa y continuamos nuestra ruta hacia el planeta Enojo.

Estamos realmente conmocionadas, agitadas, en realidad creo que la única conmocionada aquí soy yo.

Sí, realmente te ves conmocionada, agitada, ¿Lo sientes?

Sí, me siento temblorosa, mis manos sudan, mi estómago me truena, por fortuna, sé bien lo que tengo que hacer: respiro profundo, tengo una actitud positiva ante la situación y me concentro, seguro puedo continuar.

¿Qué pasa? ¿Estás bien?

Creo que sí, pero no entiendo cómo no estás asustada si estamos en medio de …

¡Esta tormenta de meteoritos!

Sí estoy asustada, pero me preparé para este viaje al universo de las emociones y sé que la sorpresa es una emoción momentánea que dirige mi atención a lo que está sucediendo.

¡Pero es una lluvia de meteoritos y está golpeando la nave!

¡Exacto! ya sabemos que eso está pasando, ya nos sorprendimos, ahora quizás sintamos un poco de miedo, pero lo más importante, es saber qué está provocando esta lluvia de meteoritos y así buscar soluciones.

Bueno, confío en lo que dices. Respiro y…

Niñas y niños, continúo informando: La nave está siendo fuertemente golpeada por una lluvia de meteoritos, al parecer los impactos recibidos provocaron un desperfecto en la nave y la tripulación está investigando.

No entiendo qué es lo que está pasando, jamás nos advirtieron de una posible lluvia de meteoritos. ¿A qué se deberá esto, Comandante Adriana?

Revisa el manual de instrucción, estoy segura que todo esto tiene una explicación. Yo sigo tratando de localizar el desperfecto en la nave. ¿Cómo se sienten por allá?

Estamos un poco asustadas, no lo niego, pero creo que puedo guardar la calma para pensar con claridad y entender qué está pasando. La reportera está un poco agitada, pero poco a poco ha ido volviendo a la calma.

¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien podría explicarme cuando parará este zangoloteo?

¡Ya voy entendiendo! en algún lugar de este manual de instrucción venía algo sobre esto.

Me dirijo a la cabina para que juntas hagamos el plan de acción.

Sí, por favor. Creo que me siento más tranquila si las tengo a las dos cerca.

¿Qué descubrimos, subcomandante Angélica?

Según nuestro manual de instrucción, los meteoritos representan todos esos momentos de desconcierto y asombro.

¡Claro! primero nos sorprenden y después debemos regular nuestra emoción de temor.

¿Y tenían que aparecer justo ahora, cuando estamos empezando el viaje?

Como ya sabes, reportera, la sorpresa es justamente la emoción que llega cuando menos la esperabas. La sorpresa te llega e inquieta, lo que ocurre después puede ser agradable o desagradable.

¡Muy bien hecho, Angélica! en cuanto encontraste la respuesta, la nave se ha ido estabilizando, eso me dicen estas mediciones. Hemos retomado la ruta gracias a tu gran habilidad para enfrentar a una situación repentina, mantener la calma y pensar con claridad para encontrar la respuesta. Sabía que eras la persona indicada para acompañarme en este viaje.

Gracias, comandante. Somos un gran equipo.

Disculpen que las interrumpa, después de las felicitaciones podrían explicarme, ¿Qué hubiera pasado si me dejo llevar por mis primeros impulsos ante una sorpresa?

Si tú no te hubieras dado cuenta de que estabas agitada y que necesitabas volver a la calma para tomar decisiones, quizás hubieras querido salir de la nave, o tal vez te hubieras puesto a gritar toda agitada. Ninguna de esas cosas ayuda en nada a solucionar la situación y nos podría poner en peligro.

¿Ahora entiendes por qué las astronautas emocionales nos preparamos durante tantos años para viajar y seguir explorando el Universo de las Emociones?

¡Sí, ahora entiendo! yo me subí a la nave espacial como cuando me subo al metro o a un camión.

Lo que más me sorprendía era que, mientras nos llovían meteoritos, la subcomandante leía tranquilamente su manual de instrucción. Nunca perdió el interés por entender lo que sucedía.

Esa es una habilidad muy valiosa de la subcomandante Angélica y una de las razones principales por las que forma parte de esta tripulación. Logra convertir la sorpresa en curiosidad y eso, siempre nos ayudará a buscar distintas soluciones.

Sí, creo que yo no tengo esas habilidades.

Pero tienes ganas de desarrollarlas ¿No? por eso es bueno que vengas con nosotras a este viaje. Verás que cuando hayamos pasado por todas estas aventuras, tendrás mucho más control sobre tus emociones.

¡Ánimo, Estrella! ya pasó el susto. Abre tus ojos y disfruta la maravillosa vista que el Universo nos regala, ya pasó el zangoloteo.

¡Esto es maravilloso, increíble, fascinante! la sorpresa despierta mi curiosidad y me hace poner mucha atención, sin perder detalle.

Reportera, recuerda tu misión. Informar a los niños y niñas sobre nuestra situación actual y describirles la maravillosa vista que estamos viendo y disfrutando.

Sí comandante Estrella Galáctica reportando los últimos acontecimientos en la nave “Sujuy”. Después de librar exitosamente la lluvia de meteoritos, tuvimos que realizar un giro inesperado y bastante violento para retomar nuestra ruta. Ahora nos encontramos en calma y ¡Disfruto de la vista más maravillosa que jamás haya observado! la Comandante está enviando en este momento imágenes para que todas y todos puedan disfrutar al igual que nosotros de esta fantástica vista.

Te invito a que veas el siguiente video.

VIDEO:

Tripulación, estamos a punto de aterrizar en el segundo planeta, prepárense para la maniobra.

¡Ay no! ¿Y ahora qué pasa? ¿Nunca terminan las sorpresas en este viaje espacial?

¡Nunca Estrella! este viaje es igual que la vida en la Tierra. Las sorpresas aparecen en el momento que menos te lo esperas. ¡Ay, caray! al parecer la avería en la nave debido a la lluvia de meteoritos es peor de lo que imaginábamos, debemos salir a repararla de inmediato o perderemos la energía para seguir viajando.

¿Debemos? se refiere a la subcomandante y usted, ¿Verdad, comandante?

Adriana: Efectivamente Estrella, pero usted deberá ayudarnos desde aquí.

¡Ay no! ¡Oh sí!

¿Qué les pareció la aventura de hoy? será muy interesante saber a qué se enfrentará la tripulación en nuestra próxima clase, ¿No creen? ¿Pudieron identificar los momentos en que los diferentes miembros de la tripulación experimentaron Sorpresa?

¿Observaron las diferentes formas de reaccionar ante la sorpresa en cada persona? ¿Se dieron cuenta como las habilidades de cada uno o una ayudan a resolver las situaciones a las que nos enfrentamos?

¡Yo sí! (explica el caso de la lluvia de meteoritos y las reacciones de cada miembro de la tripulación, así como el uso de sus habilidades para poder continuar el viaje).

¡Excelente, aprendes muy rápido, felicitaciones!

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

🗞️ #Boletín_SEP

Con la finalidad de disminuir situaciones de riesgos para los alumnos y docentes como usuarios de internet, el @CONALEP_Mex y @MSFTMexico presentaron el e-Book "Esenciales de Seguridad Digital".

🔗 https://t.co/atkuMBJ3p3 — SEP México (@SEP_mx) January 25, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende