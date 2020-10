Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 29 de octubre

GABY: Hello Teacher Nuria! How are you? NURIA: Fine, thank you! And you… GABY: I’m very happy to be here, with you. GABY: What’s going on Dora? (Dora is crying) NURIA: Why are you crying? DORA: I don’t have a costume GABY: Don’t cry Dora. Look, I have a solution… DORA: Can I have a tissue? NURIA: Of course, here you have. DORA: Thank you. And Where is the solution? GABY: Here, in my suitcase. This is a magic suitcase

¡Hola Maestra Nuria! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¿Y tú? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué pasa Dora? (Dora está llorando) ¿Por qué estás llorando? No tengo disfraz. No llores Dora Mira, tengo una solución… ¿Me pueden dar un pañuelo desechable? Claro aquí tienes… Gracias. Y ¿dónde está la solución? Aquí, en mi maleta. Esta es una maleta mágica.