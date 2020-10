Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 29 de octubre

Compartir esta publicación













Hoy jueves 29 de octubre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 29 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS

A través de los años

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás y comprenderás las diferentes unidades y períodos para medir el tiempo.

¿Qué hacemos?

Vamos a empezar la clase leyendo estas frases.

“Vosotros, los europeos, tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo”.

Proverbio africano

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

Miguel de Cervantes Saavedra

“Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo”.

Proverbio árabe

“Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso, las horas y el tiempo pasan”.

William Shakespeare

“Tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes”.

Aristóteles

“No es el tiempo el que nos falta. Somos nosotros quienes le faltamos a él”.

Paul Claudel

“Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el tiempo en que se pudo”.

Marie von Ebner-Eschenbach

“No pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto”.

Albert Einstein

“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”.

Woody Allen

“Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”.

Friedrich Nietzsche

“Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro”.

John F. Kennedy

“Por muy lentamente que os parezca que pasan las horas, os parecerán cortas si pensáis que nunca más han de volverá pasar”.

Aldous Huxley

El Tiempo. Como puedes ver, filósofos, científicos, poetas y pensadores de todas las épocas lo han analizado, palpado e integrado a la vida diaria.

Hoy es tiempo de aprender acerca del tiempo.

El trimestre hace referencia a tres meses; es una forma de ordenar o de medir el tiempo, por eso debemos conocer y comprender diferentes unidades y períodos para medir el tiempo.

El trimestre es solo un ejemplo, hay diversas maneras de medir el tiempo, observa la siguiente tabla:

Unidad de tiempo Equivalencia 1 minuto 60 segundos 1 hora 60 minutos 1 día 24 horas 1 mes 30 días 1 año 52 semanas 1 año 12 meses 1 lustro 5 años 1 década 10 años 1 siglo 100 años 1 milenio 1,000 años

El tiempo es relativo a la unidad de medida, por ejemplo, decir “nos vemos en un mes” es igual a que dijéramos “nos vemos en 30 días” aunque uno de los enunciados suene a más tiempo para algunas y algunos o menos para otras y otros, el tiempo es el mismo, así podríamos continuar sin parar, subdividiendo en horas o minutos y hasta segundos.

a sabemos que el año puede dividirse, en semestres, ¿Podemos saber cuántos semestres habrá en un año? se divide en 2 porque cada semestre es un período de tiempo de 6 meses y el año tiene en total 12 meses.

1 año = 12 meses.

12 meses = 2 semestres X 6 meses.

¿Cuántos trimestres tendrán un año?

R= 4 porque 4×3= 12 meses del año.

1 año =12 meses.

12 meses = 4 trimestres X 3 meses.

Podemos medir diversas situaciones, momentos o períodos como ya lo mencionamos: Los ciclos escolares, las estaciones del año o nuestros cumpleaños.

LENGUAJE

¡El reto del conocimiento!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un texto expositivo, identificando, seleccionando y organizando información relevante.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy vamos a aprender algo muy importante, más aún en estos días en que tenemos acceso a tanta y tan variada información, basta con abrir un libro, una revista, nuestro celular o computadora y ver que ahí tenemos acceso a mucha información que existe en todo el mundo, pero no hay que olvidar que no toda esa información es relevante, puede no ser verdadera por eso hoy aprenderemos a identificar, seleccionar y organizar información relevante, así asegurarnos de la objetividad de nuestra investigación y poder descartar aquella información que sea de dudosa procedencia o que no tenga fundamento científico.

Vamos a realizar un juego sobre preguntas y respuestas, donde yo hare la pregunta y tú analizarás la respuesta.

Lo importante es, que todo lo que ya aprendiste en clases anteriores lo pongas en práctica.

¿Cómo identificamos un tema de interés?

R= Mediante preguntas de lo que más interesa de un tema.

¿Qué es una palabra clave?

R= Es la que encontramos en un texto que tiene relación con el tema que estamos investigando.

¿Cómo investigamos sobre un tema ya elegido?

R= Primero redactamos las preguntas que queremos saber sobre nuestro tema y después elegimos en qué tipo de fuentes lo podemos consultar.

Si elegimos un tema sobre el calentamiento global, ¿En cuál fuente podemos encontrar información?

R= En una página de internet confiable y que trate sobre los efectos del calentamiento global.

Para una investigación sobre la historia de México tengo las siguientes opciones, ¿Qué información tendría que elegir?

En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama decidieron iniciar la lucha de inmediato.

China es un país con una historia milenaria, una nación con tradiciones ancestrales y una cultura que se remonta a varios siglos en el tiempo.

México es un país mega diverso y muy visitado por los turistas.

R= Es la No. 1

Lee con atención la siguiente información que trata sobre los Animales en peligro de extinción, la cual está en desorden, elige cómo organizarla.

Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra.

Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas, algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación; así como perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies.

En la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de lo que los científicos denominan la Sexta Gran Extinción.

Entre las causas por las que una especie esté en peligro de extinción, se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats; el cambio climático; la caza y tráfico ilegal; y la introducción de especies exóticas.

Recuerda que debemos leer con mucho detenimiento y seleccionar la información de acuerdo a su importancia.

R= Es la opción No. 2

Me va a dar mucho gusto si acertaste a todas las preguntas.

Así es más fácil poner en práctica lo aprendido, si te diste cuenta, en cada una de las preguntas se hace una descripción de cómo elaborar un texto expositivo propio, así que hagamos un breve resumen de esto, observa los siguientes pasos.

Pasos para elaborar un texto expositivo.

Elegir el tema. Escribir preguntas sobre lo que quieres saber del tema. Consultar las fuentes de información confiables, ya sean electrónicas o bibliográficas. Seleccionar la información a partir de los títulos y subtítulos de los índices de un libro o de textos electrónicos. Organizar la información. Cuando escribas tu texto inicias con letra mayúscula, revisa tu ortografía, coloca un título y revisa que la información tenga un orden cronológico.

Recuerda que es muy importante agregar las fuentes bibliográficas de donde consultes tu información y puedes agregar imágenes para una mejor presentación.

HISTORIA

Caminos y bandidos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cuales eran las formas de viajar durante la primera mitad del siglo XIX y los principales problemas a los que se enfrentaban los viajeros.

¿Qué hacemos?

El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la sociedad y la forma de vida en el siglo XIX.

Ya hemos aprendido mucho sobre la primera mitad del siglo XIX en el ámbito económico, político y social, todos los temas han sido muy interesantes.

Observa la siguiente imagen:

Analiza todos los elementos que están presentes en ella, para poder darnos una idea de qué es lo que nos está tratando de decir.

Yo veo muchos personajes, son hombres y otras mujeres algunos de ellos tienen la boca tapada con lo que podría ser un paliacate o un pedazo de tela, también se puede ver algo que pudiera ser una carroza, hay hombres subiéndose en el techo, una mujer parece estar suplicando por algo y también veo un arma, parece una espada.

Con lo que se observa, podríamos estar frente a la escena de un crimen, ¿No crees? ¿Qué te parece si, a partir de esta imagen, inventamos una historia sobre lo que pudo haber sucedido?

La carroza transportaba a un hombre de clase acomodada, el de saco negro, quien iba a la ciudad a cerrar algún negocio. Él viajaba de la Ciudad de México a la de Puebla y llevaba a su hermana y a algunos de sus trabajadores domésticos.

En su camino, encontraron un tronco que obstaculizaba el paso, de pronto escucharon un caballo y al asomarse, se dieron cuenta que había detrás un grupo de hombres con la cara tapada llegando hasta ellos.

Luego, los hombres del rostro cubierto se subieron a la carroza y comenzaron a atacar a toda la gente que se encontraba dentro, al hombre de negocios le querían quitar su dinero y lo estaban amenazando con el filo de la espada, la hermana del hombre suplicaba que los dejaran seguir su camino en paz y gritaba que les darían todo lo que tuviera valor.

Finalmente, los ladrones se subieron a la carroza y la robaron con todo lo que había adentro, mientras que al resto de las personas las dejaron a mitad de camino, muy tristes, tuvieron que regresar a la Ciudad de México caminando y sin sus pertenencias, por fortuna ellos estaban sanos y salvos.

Con esta historia pudimos darnos cuenta de que efectivamente, existía inseguridad en esa época y la gente era despojada de sus pertenencias al realizar viajes.

Como veremos a lo largo de esta clase, moverse de un lado a otro durante el siglo XIX era un asunto complicado y peligroso, para empezar, debido a los medios de transporte disponibles, recuerda que no existían los coches ni mucho menos los aviones, todavía faltaban varios años para que llegara el ferrocarril, así que todos los viajes se hacían a caballo, en burro, a pie o en “diligencia”, que era como se llamaban esas carrozas de pasajeros arrastradas por caballos. Otra dificultad era la tremenda inseguridad de los caminos, que muchas veces eran simples veredas o corredores de tierra apenas trazados que, encima, ¡Estaban repletos de bandidos! y éstos, ya fuera solos o en pandillas, aterrorizaban a los viandantes y les robaban sus pertenencias.

Otro factor más que dificultaba los viajes era el tiempo, los trayectos eran larguísimos, llenos de escalas, pausas y contratiempos, la gente estaba acostumbrada a que una fuerte lluvia arrasara con una parte del camino, o que una rueda de la diligencia se rompiera, o que no hubiera espacio disponible para descansar en una posada, o que los barcos naufragaran.

Observa el siguiente video.

Los caminos y los bandidos.

México era un país empobrecido: No tenía dinero para invertir en mejorar los caminos ni para pagarle a un cuerpo de policía. Con todos los pleitos entre grupos políticos rivales, guerras contra el extranjero y reacomodos territoriales, se volvió imposible crear cuerpos de seguridad estables y duraderos. Las únicas fuerzas armadas que existían eran las del ejército, pero los soldados no se dedicaban a mantener a salvo los caminos ni a los pueblos, sino a reprimir rebeliones populares y combatir durante los tiempos de guerra.

Ahora recapitulemos lo que hemos aprendido en esta sesión. En general, podemos decir que durante el siglo XIX.

Existía mucha inseguridad que no podía resolverse debido a la inestabilidad económica y política del país.

No existían cuerpos policiacos para vigilar los caminos.

Los trayectos eran muy largos, podían durar días, semanas y hasta meses.

Los caminos estaban en muy malas condiciones.

Los transportes, movidos por la fuerza de caballos y burros, eran lentos, frágiles e incómodos.

ARTES

¡Tercera llamada, tercera!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un cartel para llevar a cabo la difusión de la presentación de tu obra teatral infantil, enfatizando el título, autor, fecha, hora de presentación y un dibujo de lo que consideres más representativo de la obra.

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos con la construcción de nuestra obra por lo que espero que la información que trabajamos la clase pasada no se te haya olvidado.

Algo muy importante y que no debes olvidar es, que el material utilizado para la construcción de todo lo que necesita tu obra haya sido con lo que encontraste en casa, echa a volar la imaginación para darle vida a tu obra.

Tema 1. Propuestas de Personaje (vestuario, accesorios y maquillaje, construcción de títeres).

Vamos a ver cómo ha sido todo este proceso creativo y de producción con el material que hemos estado trabajando con Dany y Vanessa, con el material que ellas también han estado trabajando en casa.

Los vestuarios y maquillajes son importantes porque con ellos se construye la imagen visual del personaje en cualquier dramatización, es la mitad del trabajo actoral, pero, para entenderlo mejor, observa el siguiente video del minuto 2:50 al 3:38

Disfraces. Arte al rescate.

Tema 2. Adelantos de proyectos de alumnos.

Esto se está poniendo muy interesante y estoy seguro que también los niños y las niñas están haciendo lo propio en sus casas con su obra de teatro, o ya sea que también hayan escogido la misma que nosotros.

Tema 3. Interpretación histriónica de personajes y manipulación de títeres.

Todo está quedando muy bien.

Observa el siguiente video en el que se explica la interpretación interna y externa de un personaje.

Regina caracteriza a un personaje desde el vestuario, maquillaje, accesorios e interpretación del mismo.

Recuerda que se debe considerar las recomendaciones que hizo la especialista para poder caracterizar muy bien a los personajes.

Observa cómo quedó la escenografía y el teatrino.

Dany Teatrino.

¿Cómo se va a dar a conocer la obra?

¿Has escuchado hablar de la publicidad?

Tema 4. Propuestas de publicidad y difusión de la obra.

Con la publicidad se puede dar a conocer cualquier cosa, esto de manera rápida y eficaz, haciendo uso de carteles, comerciales, folletos, e incluso realizando publicaciones por medio de redes sociales y de comunicación como: La radio y la televisión.

Para que nos quede más claro que te parece si vemos el siguiente video del segundo0:41 al minuto 1:04 y del minuto 1:45 al 2:20

La Publicidad de la Obra.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/publicidad-obra-548.html

¿Te diste cuenta de que la publicidad es importante para dar a conocer objetos y espectáculos?

En casa te propongo comenzar a elaborar tu cartel sobre la puesta en escena, recuerda tener toda la información que quieras dar a conocer sobre tu evento, como son:

El título.

Autor de la obra.

Fecha y hora de presentación.

Un dibujo de lo que consideres más representativo de la obra.

Buenos días, ya es jueves 29 de octubre, día de San Narciso de Jerusalén. La temperatura actual en #NuevoLaredo es de 9°C. Les compartimos la portada del impreso de hoy. Mantente actualizado con lo último de las noticias a través de nuestro portal https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/G9L2OArCF7 — El Mañana (@ElMananaOnline) October 29, 2020