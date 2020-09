Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 29 de septiembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 29 de septiembre del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy martes 29 de septiembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

MATEMÁTICAS: Juntos somos 10

Continuarás con tu aprendizaje para leer, escribir y ordenar números naturales hasta 100 e identificarás parejas de números que juntos forman 10.

En esta sesión realizarás varios juegos para juntar números que formen 10. Los materiales que necesitarás para esta sesión serán: tu cuaderno, lápices, un dado, 10 taparroscas y tu goma.

ACTIVIDAD

Para el primer juego, pide la ayuda de un adulto, mamá, papá, o un acompañante para dibujar una tabla como la siguiente:

Usa tu dado, lánzalo y cuenta los puntos para ver cuántos puntos tienes. Aplaude de acuerdo con el número de puntos que salgan en el dado y después anota el número de aplausos que diste, en la primera celda de la tabla que acabas de dibujar.

Después aplaude tantas veces sea necesario para completar 10 aplausos. Observa el siguiente ejemplo para completar tu tabla, si tu dado cayera en el número 4, tu tendrías que registrar el número cuatro en la primera celda, ¿Cuántos aplausos más necesitas para llegar a los 10 aplausos? ¡6 aplausos! Regístralo en la segunda celda de tu tabla de la siguiente forma:

Sigue tirando tu dado hasta completar la tabla.

Para el siguiente juego, necesitarás tus 10 taparroscas no importa el color, del lado liso y plano le vas a llamar “cara” y por dentro de la tapa le llamarás “cruz”.

Dibuja en una hoja o en un cuaderno un tablero como el siguiente:

Toma tus 10 taparroscas con ambas manos y lánzalas sobre el tablero que dibujaste, si alguna de tus taparroscas cae fuera del tablero, recupérala, colocándola en la misma posición en la que cayó, y acomoda tus taparroscas, una en cada cuadro, en la posición en que cayeron. Ahora cuenta cuantas “caras” y cuantas “cruces” cayeron, dibuja otra tabla, como la siguiente, y registra tu conteo:

Observa el siguiente ejemplo, si tus fichas cayeran de la siguiente forma:

Tu tabla quedaría de la siguiente forma:

Vuelve a tirar tus taparroscas, acomódalas nuevamente en tu tablero y regístralas en tu tabla. Repite hasta terminar. Observa qué en todas las tiradas, el número total siempre será 10, hay varias formas de juntar 10 si tenemos dos números.

Para la sesión de mañana necesitarás tu libro de texto Matemáticas, cuaderno, lápices, goma y tus objetos para contar. Ten preparado también tu tangram, puede ser que tengas uno de plástico, de fomi, o de madera, ese será muy útil. Si no tienes uno, pide ayuda a un adulto para preparar el de tu libro de matemáticas en la página 24.

Aprende en Casa – CIVISMO: Mis amistades, familiares y vecinos son únicos

Observa con mucha atención la siguiente cápsula informativa donde conocerás un poco más acerca de qué es una familia. Pide a tu acompañante que ponga el video del minuto 11:36’ al minuto 13:21’, si lo prefieres puedes ver el video completo:

1. Pie Rojo – Familia

En el video observaste que existen diversas familias, pero independientemente de ello, en las familias puedes encontrar cariño y apoyo. ¿Qué te pareció esta cápsula?

La familia es tu mejor equipo en que todos cooperan además todos deben de expresar con respeto cuando algo no les gusta.

Recuerda que en clases pasadas aprendiste a identificar tus emociones y que es muy importante expresar tus emociones, pues lo que sientes, piensas, deseas y necesitas te hacen único e irrepetible.

Lee el siguiente caso, si aún se te dificulta leer pídele a tu acompañante que te ayude a leerlo, piensa en lo que sucede y comparte tu respuesta.

“En un día de vacaciones, Juan y sus primos están viendo una película de terror en la televisión. A Juan le dan miedo algunas de las escenas, pero prefiere no decirles a sus primos porque piensa que se burlarán de él. Juan siente más miedo conforme avanza la película y no sabe qué hacer”

¿Qué crees que deba hacer Juan? ¿Debería decirles a sus primos que siente miedo al ver la película o no comentarles nada?, ¿Qué otra cosa podría hacer?

Mostrar ante otras personas cómo te sientes ante alguna circunstancia que te causa miedo o tristeza, te ayuda a estar mejor, porque puedes expresar y hacer saber a los demás lo que sientes. Pero también hay que considerar las necesidades y sentimientos de las demás personas en este caso de los primos de Juan. ¿quieren saber qué hizo Juan?

Observa la siguiente imagen donde hay dos niñas y dos niños que están en la escuela en la hora del receso. Con base en sus rostros, intenta identificar como se sienten las y los niños.

Analiza la imagen, observa como el primer niño está sonriendo, la segunda niña se ve triste, la tercera niña se ve enojada y el último niño está sorprendido. Completa las frases con las siguientes palabras:

• Feliz

• Triste

• Enojada

• Sorprendido

Puedes reconocer cómo otras personas expresan sus sentimientos y emociones y qué hacen cuando están felices, tristes, enojados o tranquilos. Para conocer un poco más acerca de cómo los integrantes de la familia expresan algunas emociones, escucha el siguiente cuento:

Un nuevo hermanito

Teo vivía con sus papás y asistía a la escuela de su barrio. Tenía muchos amigos y le iba muy bien en sus estudios.

Un día, los papás de Teo le anunciaron que iba a tener un hermanito.

Al principio se sintió muy contento y pensó:

“¡Un hermanito para poder jugar!”

Luego Teo le contó a sus amigos y todos le dijeron:

—Un hermano, ¡qué horror!

—¡Te va a quitar tus juguetes!

—¡Tus papás ya no te van a hacer caso!

Teo se puso muy inquieto. Ya no quería estudiar ni quería salir a jugar.

Sólo pensaba, pensaba y pensaba.

“¡Me voy a ir de la casa! Me iré lejos, a vivir cerca del río, a una cabaña abandonada”, pensó Teo. No le dijo nada a nadie. Teo guardó en su mochila algo de ropa y una torta.

Esperó que fuera de noche. Salió por la ventana y caminó hasta llegar a la cabaña que estaba junto al río.

Ahí, Teo encontró un perro. El perro se le acercó y Teo le dio la mitad de su torta. Se hicieron amigos y Teo llamó Fifo al perro. Esa noche durmieron uno al lado del otro.

A la mañana siguiente los papás buscaron a Teo por todas partes y no lo encontraron.

Al mediodía Teo decidió ir al río a ver si podía encontrar algo para comer y vio a un viejito que estaba pescando. Teo se acercó a él y le contó su aventura.

El viejito, que se llamaba don Chucho, lo escuchó atentamente y le dio de comer a Teo y a Fifo.

Don Chucho le preguntó a Teo:

—¿Has pensado en lo tristes y preocupados que están tus papás?

—¡Claro que no! — contestó Teo—. ¡Mis papás ya no me van a querer!

—¡Claro que sí te van a querer! —dijo don Chucho—. Mira, ¿por qué no vamos a tu casa? Ya verás que tus padres se pondrán muy contentos.

Teo pensó que era una gran idea.

Don Chucho acompañó a Teo y a Fifo hasta la casa de sus padres y les explicó lo que había pasado.

Los padres de Teo se pusieron muy felices de recuperar a su hijo y le explicaron a Teo que lo seguirían queriendo siempre, aunque tuvieran otro hijo. Los papás de Teo permitieron que Fifo se quedara.”

El Reto de Hoy:

Realiza la siguiente dinámica. Siéntate frente a mamá, papá o alguien con quien vivas, viéndolo o viéndola a los ojos le dices: “Yo te agradezco que…” y “Yo te amo porque…”. Antes piensa por qué les agradeces y amas. Al final demuestren su amor, lazando besos en el aire. Comenta el reto con tu maestra cuando regreses a la escuela.

Aprende en casa -ARTES : ¡Sígueme!

Ensayarás canciones o rondas infantiles utilizando movimientos coordinados para lograr sincronía con tus compañeros.

ACTIVIDAD

Con ayuda de un adulto, mamá, papá, o de quién te acompañe, crea un espacio libre de objetos o cosas que puedan lastimarte y que te permitan moverte sin dificultad además de contar con ropa cómoda.

Actividad 1: Las posibilidades de mi cuerpo

Realiza un calentamiento con la siguiente canción:

1. El juego del calentamiento – Canción infantil

¿Qué movimientos descubriste? ¿Cómo sentiste tu cuerpo? ¿Cómo lo observaste?

Actividad 2: El reino del Revés

Escucha nuevamente la canción del Reino del Revés, que escuchaste en sesiones anteriores, piensa en qué emociones te hizo sentir la canción y pide a tu acompañante que te ayude a escribirlo, recordando lo que aprendiste en la sesión anterior.

Identifica que movimientos de los que exploraste pueden representar las emociones, por ejemplo, ser un robot puede relacionarse con sentir curiosidad.

Elige tres pasos, uno será para el coro y dos para el resto de las estrofas, esas dos últimas se irán repitiendo.

Retoma la actividad de elegir un símbolo para cada paso, dibuja tus tres símbolos con ayuda de tu acompañante y ensayen los pasos.

Inicia tu canción y que tu acompañante te apoye mostrando los símbolos y tu hagas el paso que en el dibujo se muestra, cuando se escuche el coro, tu acompañante mostrará la tarjeta destinada a esta parte de la canción y así es como se generará una secuencia respetando el mismo movimiento.

Comenta con tus familiares las emociones que sentiste al bailar, cuando dominaste los pasos y cómo los relacionas con lo que te provoco la canción.

El Reto de Hoy:

En casa intenta realizar estas actividades, antes de intentar algunos pasos, piensa cómo se movería tu cuerpo si se encontrara en situaciones diferentes a las habituales.

Piensa qué emociones te provoca la canción que elegiste y relaciónalas con algunos pasos.

Elige qué pasos harás y mueve el cuerpo.