Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 29 de septiembre

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 29 de septiembre del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy martes 29 de septiembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

Aprende en Casa: Actividades segundo de primaria 29 de septiembre

LENGUA INDÍGENA: Estoy aprendiendo a escribir mejor

Identificarás regularidades en inicios y finales de palabras. Ampliarás tu repertorio de palabras. Aprenderás a escribir mejor, Lengua materna. Español. Páginas 19, 24 y 25.

ACTIVIDAD

En esta sesión necesitarás tu libro de texto de Lengua materna. Español. Un lapiz y tu cuaderno para realizar las actividades.

A continuación, se tienes una palabra, una imagen y un ejemplo de enunciado, tú tendrás que hacer otro enunciado.

1.- Día

Ejemplo: El día esta soleado.

2.- Agua

Ejemplo: Me gusta jugar en el agua.

3.- Barco

Ejemplo: Mi barco navega en el agua.

4.- Dibujo

Ejemplo: Mi dibujo es creativo

.

Observa y escucha el siguiente video “Nos vamos a bañar”.

1. Nos vamos a bañar, canciones Once Niños.

¿Te gustó el video? ¿Observaste las palabras que trabajaste anteriormente? ¿Todas las palabras tenían el mismo sonido? ¿La escritura de ellas era parecida?

La escritura es un medio importante por el cual puedes expresar muchas cosas, sentimientos, emociones, etc., cada día debes aprender a escribir palabras nuevas y que algunas de ellas se parecen en el sonido y otras en las letras que las forman.

Para que quede claro, a continuación, tienes una lectura de algunos versos de la canción, “Nos vamos a bañar”. Lee e identificar las palabras que escuches que suenan igual o las que vean que su escritura es parecida, por ejemplo: día y gustaría.

Llegó el momento de día

en el que a mi me gustaría

meterme a cantar dentro del agua.

Hoy nos dimos un paseo

Anduvimos en el suelo

traigo tierra hasta en el pelo.

Ya salió el agua caliente

hay vapor en el ambiente

Si tienes tu libro de texto de Lengua materna. Español, realiza las actividades de la página 19.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2ESA.htm?#page/19

Esta canción la puedes encontrar en la página 24 de tu libro de texto. Pide a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te lea la siguiente lectura, escucha con atención y anotarás las palabras que hacen falta para completar los versos que le hacen falta, en caso de que no te puedan apoyar en leerte la lectura, no te preocupes, también tú puedes leer la lectura.

CABALLITO BLANCO

Caballito blanco,

sácame de aquí,

llévame a mi pueblo,

donde yo nací.

—Tengo, tengo, tengo.

—Tú no tienes nada.

—Tengo tres borregas

en una manada;

una me da leche,

otra me da lana,

y otra mantequilla

para la semana.

Ronda infantil tradicional

El Reto de Hoy:

Consigue los materiales mencionados en la página 25 de tu libro de texto, para realizar tu fichero de palabras y expresiones, donde debes colocar el significado de las nuevas palabras que conociste en esta sesión y posteriormente anexarás más.

Por ejemplo, Una tarjeta, con la palabra “creativo”.

ARTES: Imagino y siento

Escogerás, analizarás y dibujarás una canción. Sentirás el ritmo de la canción.

ACTIVIDAD:

¿Recuerdas alguna canción que hayas jugado cuando eras pequeño? ¿Te gusta esa canción? ¿Cuál es la razón por la que te gusta esa o esas canciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esa o esas canciones? ¿Qué sentimientos te provoca esa canción? ¿Alegría? te recuerda algo o simplemente por su ritmo.

Actividad 1: Imagina.

Toma tu libreta y un lápiz. Pide a mamá, papá o alguien que te acompañe para leer la siguiente canción y tú tienes que ir dibujando a la par con él:

Una vez me encontré ee

una barca en la playa

y me fui navegando bo don bo don

y a una Isla llegué bo don bo don

Y en la Isla encontré ee

una vaca sagrada

que era muy agrandada

y cantaba con a

aa aaa aaaa (4 veces).

Una vez me encontré ee

un barco en la playa

y me fui navegando

y a una Isla llegué.

Y en la Isla encontré ee

un elefante gigante

que era muy elegante

y cantaba con e

ee eee eeee (se repite 4 veces).

Una vez me encontré ee

un barco en la playa

y me fui navegando bo don bo don

y a una Isla llegué bo don bo don.

Y en la Isla encontré ee

un feroz jabalí

que miraba enojado

y cantaba con i

ii iii iiii (se repite 4 veces).

Una vez me encontré ee

un barco en la playa

y me fui navegando bo don bo don

y a una Isla llegué bo don bo don.

Y en la Isla encontré ee

a un oso goloso

que era muy majestuoso

y cantaba con o

oo ooo oooo (se repite 4 veces).

Una vez me encontré ee

un barco en la playa

y me fui navegando

y a una Isla llegué.

Y en la Isla encontré ee

a un famoso gurú

practicando a kung fu

y cantaba con u

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

uu uuu uuua

aa aaa aaaa

aa aaa aaaa

aa aaa aaaa

aa aaa aaae

ee eee eeee

ee eee eeee

ee eee eeee

ee eee eeei

ii iii iiii

ii iii iiii

ii iii iiii

ii iii iiio

oo ooo oooo

oo ooo oooo

oo ooo oooo

oo ooo ooou

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

Observa el siguiente video para practicar el baile de la canción.

Luis Pescetti: La barca.

El Reto de Hoy:

Pide a tus papás o familia que te canten una canción infantil, que les guste mucho y analicen la letra de la canción.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste.

a) Se seleccionó una canción.

b) Imaginaste y analizaste la letra.

c) Sentiste su ritmo.

MATEMÁTICAS: ¡Vamos a agrupar objetos!

Ten a la mano un cuaderno u hojas blancas, lápiz y goma, tu libro de texto de Matemáticas, segundo grado en la página 22.

Ana paso por una juguetería y le obsequiaron folleto, por lo que le gustaría comprar algunos de los juguetes de la imagen.

Ana le muestra a su mamá una moneda de $10 y otra de $1.

Su mamá le muestra una alcancía con monedas de $10 y de $1 y comenta que puede utilizar esas monedas para comprar lo que prefiera; le dice a Ana que antes de ir a la tienda, debería contar cuánto dinero tienen.

En la primera alcancía tiene 12 monedas de $10 y en la segunda alcancía tiene 30 monedas de $1

Observa los juguetes y su precio y contesta lo siguiente:

Ana le pregunta a su mamá ¿Cuánto pagaré por una caja de carritos, de $70 y una bolsa de canicas de $15? Y al mismo tiempo se contesta; pagaré $85 Y si pago con 9 monedas de $10, ¿Cuánto me darán de cambio, mamá?

Su mamá le sugiere que cambien una moneda de $10 por 10 monedas de $1 para poder contestar la pregunta.

Ana separa los $85 y después regresa $5 de cambio. Su mamá le pregunta:

Si solo tuvieras 3 monedas de $10 y 6 de $1, ¿Podría comprar una pelota? ¿Por qué?

Llena la siguiente tabla:

La mamá de Ana le da 5 monedas de $10 y $20 de $1 para comprar en la juguetería,

¿Cuánto tiene para gastar Ana?

1. Si el balero cuesta $18 y tenemos $70

¿Me alcanza? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me sobra?

2. Si la muñeca cuesta $78 y tenemos $70

¿Me alcanza? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me sobra?

3. Si la cajita de carros cuesta $70 y tenemos $70

¿Me alcanza? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me sobra?

4. Si los patines cuestan $95 y tenemos $70

¿Me alcanza? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me sobra?

5. Si la bolsa de canicas cuesta $15 y tenemos $70

¿Me alcanza? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me sobra?

Puedes realizar en casa ejercicios similares utilizando los ejemplos que viste o incluso con objetos que tengan en casa, elabora tus monedas con hojas y colores.

Para concluir realiza el siguiente juego, elabora tarjetas con diferentes denominaciones y con tu familia digan lo más rápido posible la cantidad representada en las tarjetas que van ir mostrando, por ejemplo:

Escribe en tu cuaderno las respuestas y recuerda que, en tu libro de texto de Matemáticas, realiza las actividades que se encuentran en la página 22.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/22

Soliciten apoyo a un miembro de tu familia para verificar sus respuestas.

El Reto de Hoy:

Escribe 2 o más formas diferentes de representar $100 con monedas de $10 y de $1, si te gusta, coméntalo con tu maestra, maestro, o con tus familiares.

CIVISMO: Las redes que me cuidan

¿Platicaste con tu familia sobre las actividades de la clase anterior en donde identificaste cómo son tus amigos en la escuela y en tu colonia y lo que hacen para cuidarte y protegerte? Llevaste a cabo el reto planteado para la elaboración de un títere amigo.

En esta lección ampliarás más esta idea y para ello explicarás que, en la familia, la escuela y nuestra comunidad convives diariamente con personas que conoces, que quieres, que valoras, que cuidas y proteges y que a la vez te protegen, como se puede observar en la siguiente imagen.

¿Quiénes están en esta imagen? Esta un policía, una maestra con sus alumnos y a un constructor. Seguramente están trabajando en la escuela y están platicando acerca de cómo deben protegerse para no sufrir accidentes.

En ocasiones puedes estar en peligro de accidentes o cualquier ocasión te encuentras frente a situaciones de riesgo o cuando te sientes triste por alguna situación difícil que vives, frente a ello te organizas, participas y trabajas en conjunto para apoyar, cuidar y proteger.

Cuando esto sucede así, estás hablando de una red de apoyo en donde tanto la familia, como la escuela y la comunidad se organizan, comunican y trabajan juntos para tu cuidado y protección. Observa las siguientes imágenes para ejemplificar esto:

¿Crees que formas parte de una red de apoyo? ¿Cuál sería?

Tu familia es una red de apoyo. Porque te quieren, cuidan y protegen; y tú también los quieres, cuidas y proteges confías en ellos y ellos confían en ti.

Cuando ibas a la escuela te sentía seguro, porque tanto las maestras como la directora organizan las cosas muy bien y te mantienen informado de las cosas que hay que hacer, la escuela es también una red de apoyo.

Una red de apoyo significa un grupo de personas entre las que hay confianza, organización y colaboración.

Cuando vas de excursión y un compañero se pierde en la comunidad que visitas. Se organizan equipos de búsqueda. Se da parte a las autoridades de la comunidad, y entre todos encuentran a su compañero, La organización y el trabajo conjunto es importante. Una vida es muy valiosa y hay que cuidarla.

Actividad 1

Observa a continuación una serie de imágenes en donde tienes que identificar situaciones en las que puedes estar en peligro o riesgo de sufrir algún accidente.

¿Qué observas en la primera imagen?

Un niño solo muy cerca de una fogata; y que se puede quemar y no se está dando cuenta del peligro.

¿Y en la segunda Imagen?

Una niña caminando en el bosque sola; y que se puede extraviar o caer. Sus papás seguramente estarán preocupados.

¡Y en la tercera imagen vemos a un niño pequeño jugando solo con canicas pequeñas y si se las lleva a la boca, podría tragárselas y eso causaría un accidente muy grave!

Y en la cuarta se ve a un niño queriendo subir a un árbol y se puede caer y golpearse en alguna parte de su cuerpo.

En la última imagen: la niña está viendo su programa de televisión muy cerca y se le puede dañar la vista.

¿Por qué creen ustedes que las situaciones que acabas de observar son situaciones peligrosas?

Porque los niños son pequeños y están solitos y no están protegidos por un adulto.

¿Quién debería estar al lado de los niños que se muestran en las imágenes para su cuidado y protección?

Un adulto como su mamá o tía o alguien a quien le tengan confianza. También puede ser su maestra o maestro o algún amigo.

Todos están expuestos a situaciones de riesgo, pero con el apoyo de la familia, la escuela y la comunidad, puedes estar a salvo de los peligros porque te cuidan y protegen.

Actividad 2

Observa el siguiente video, hasta el minuto 7:11, en donde uno de los personajes Staff integrante de once niños sufre un accidente y cuenta con el apoyo de una amiga Lucy para salir del problema.

1. Un día en Once Niños. Lucía Garza García.

Excelente actitud de apoyo de Lucy actuó oportunamente para ayudar a Staff. A ti quién te ha brindado ayuda en alguna situación difícil que hayan pasado.

Actividad 3

Ahora lee la historia de “Los 3 primos”.

Beto, María y Héctor fueron a pasar las vacaciones en el rancho del Tío Simón.

Un día, mientras jugaban, Héctor contó a sus primos que en la montaña cercana al rancho había unas grutas inmensas. Los 3 pensaron que sería emocionante ir de excursión a las grutas, pero sabían que su tío no les daría permiso. Así que planearon irse de escapada en la mañana y sólo dejaron un recado que decía: Tío regresamos en la noche, tus sobrinos.

El camino a la montaña era muy pesado y cuando llegaron a la cima ya era muy tarde.

Antes de entrar a las grutas, hicieron una fogata y calentaron sus taquitos que llevaban para comer.

Beto sintió miedo y no quería entrar. Héctor lo calmo diciéndole que él traía una lámpara de pilas para alumbrar el camino.

Entraron a las grutas y se maravillaron de lo que vieron. Todo era tan bello que no se dieron cuenta de cuánto habían caminado, ni del tiempo transcurrido.

De repente, la lámpara se apagó y todo quedó a oscuras. Trataron de encender nuevamente la lámpara, ¡pero las pilas se habían terminado! Todos sintieron mucho miedo. No veían nada y no sabían cómo salir. Cada vez sentían más miedo y cansancio, mientras pensaban: ¡Nadie sabe a dónde estamos! ¿Cómo van a encontrarnos?

Ante la situación, comenzaron a llorar y se quedaron dormidos. De repente, un fuerte ruido los despertó.

El tío Simón se había preocupado mucho por ellos 3 y pidió ayuda a los rescatistas que al ver los restos de la fogata a la entrada de las grutas dieron con ellos.

Ya de regreso al rancho los rescatistas explicaron a Beto, a María y a Héctor todos los peligros a los que se habían expuesto. Los 3 primos prometieron a su tío Simón, nunca ir de excursión a escondidas y solos.

Después de leer la historia, comenta con tu familia ¿Qué opinas de lo sucedido?, afortunadamente y gracias al trabajo en conjunto de la familia y la comunidad lograron encontrar a los 3 primos y ponerlos a salvo.

Es importante mantener informada a tu familia de lo que estás haciendo y en dónde estás, tener los teléfonos de ayuda en caso de necesitarlos.

También es importante que no te vayas solo a lugares desconocidos. Siempre avisa a tu mamá, papá, abuelito o la persona a la que tengamos confianza en donde estamos, ya que son grandes protectores.

Así como esta historia, realiza una actividad y pregunta a un familiar o un amigo ¿Si se han sentido en peligro alguna vez? y ¿Qué han hecho para protegerse?

Elabora en una hoja blanca un distintivo como el que se te muestra a continuación y colocar el nombre de un gran protector en el centro. Posteriormente se lo puedes obsequiar a esa persona.

Actividad 4

Ahora para continuar con nuestra clase vamos a escribir algunos ejemplos de acciones que como parte de una red de apoyo podemos compartir:

Realiza una tabla como el ejemplo y comenta con tu familia o alguien que te acompañe a escribir en tu tabla algunas acciones:

¿Qué acciones de cuidado y protección puedo realizar en mi familia?

Por ejemplo: Darle la mano a tu mamá para cruzar la calle; comer frutas, verduras y alimentos saludables.

¿Qué puedes hacer en la escuela?

No correr a la hora del recreo, en los pasillos o escaleras; no empujar a nadie porque se puede caer y golpear.

Y finalmente en la comunidad, ¿Qué puedes hacer?

Colocar la basura en el bote; seguir las medidas de seguridad; como ahora que estás viviendo esta contingencia sanitaria debes mantener la sana distancia y usar el cubrebocas, más si estas en lugares donde hay mucha gente.

ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN QUE REALIZÓ

Estas son algunas acciones, pero hay más que puedes llevar a cabo para cuidarte y protegerte. Comenta con tu familia algunas otras.

Actividad 5

Completa las siguientes frases inacabadas. Piensa en la frase y trata de completarla en voz alta y después escríbela:

1.- Mi familia me protege cuando: ______________________

2.-Mi red de apoyo y protección está en: ______________________

3.- En mi comunidad, apoyo en: ______________________

En esta sesión compartiste la importancia de formar redes de apoyo y protección, que es importante cuidarte entre todos, lo que ayuda a construir día a día una convivencia sana. Lo que aprendiste es:

a) Que puedes formar parte de redes de apoyo y protección en la familia, en la escuela con tus amigos y que es importante apoyarse entre sí.

b) También es importante la organización y participación para tener una red de apoyo fuerte.

c) Contar con cada uno de tus amigos y amigas fortalece los lazos de amistad, solidaridad, respeto, apoyo, confianza, solidaridad, cuidado y protección.

Recuerda que una red de apoyo y protección inicia con la familia, con los vínculos de amor que te proveen, que se amplían cuando vas a la escuela y conoces más personas. En tu grupo escolar encontrarás amigos que comparten tus gustos e intereses y que en tu comunidad también tienes amigos.

¿Qué más aprendiste el día de hoy? Coméntenlo con alguien de tu familia.

El Reto de Hoy:

Observa la siguiente Cápsula. “Cuando nos hayamos comido el planeta” de Alas y Raíces y luego, escribe en tu cuaderno un mensaje para tu red de apoyo en tu familia, tu escuela o tu comunidad en donde los invites a unir esfuerzos para salvar al planeta.

Comparte con tus amigos grandes experiencias en la formación de tu red de apoyo y protección.

Vitamina Sé: Cápsula 17. Cuando nos hayamos comido el planeta.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.