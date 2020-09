Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 29 de septiembre

Compartir esta publicación













Estas son las actividades para aprende en casa, para tercer grado este 29 de septiembre.

Si estas listo en casa, es momento de iniciar

Lenguaje (Aprende en Casa)

¡A revisar se ha dicho!

Aprendizaje esperado: Emplea ortografía convencional a partir de modelos.

Énfasis: Uso de mayúsculas, punto, separación de palabras.

¿Qué vamos a aprender?

Emplearás mayúsculas, punto y separación de palabras en textos escritos.

Hasta este momento has aprendido mucho sobre las oraciones impersonales. Sabes que inician con un verbo en infinitivo que puede terminar en ar, er o ir.

Son impersonales porque no especifican quién o quiénes realizan la acción ni tampoco indican el tiempo en que esto ocurre, si es presente, pasado o futuro.

Has utilizado las oraciones impersonales en sesiones anteriores para redactar reglas o normas, para escribir los pasos a seguir como en una receta de cocina, así como, la elaboración de varios tipos de textos escritos, como:

El reglamento de la biblioteca en casa. Las normas de convivencia para las clases por televisión. La receta de cocina.

Pero una vez que tienes los textos escritos, ¿qué sigue?…

¿Harás uso de ellos?

Realizarás la actividad de tu Libro de Texto de Español, pág. 16 “Nuestro reglamento”, donde te recuerda lo importante que es revisar que tus escritos tengan los elementos de ortografía esenciales como el uso de las mayúsculas, el punto y la separación de palabras.

¿Qué hacemos?

Reordenar las oraciones impersonales en el espacio que les corresponde del reglamento de la Biblioteca, ya que se encuentran desordenadas.

En las sesiones pasadas elaboraste el reglamento de tu biblioteca, busca en tu cuaderno, con fecha lunes 21 de septiembre; no olvides siempre ir colocando la fecha y el tema a tus trabajos, para que te sea más fácil identificar cada tema.

Para acomodar nuevamente las reglas, realiza el siguiente juego “Canasta de oraciones”:

Instrucciones:

En la pared, pega las tarjetas que contienen las palabras que integran las reglas de la biblioteca en casa. A tu reglamento le faltan esas tres oraciones impersonales que corresponden al apartado “III. Obligaciones”. Utiliza una canasta En este otro espacio hay una canasta de basquetbol y varios balones, “trata de hacer el mayor número de canastas, cada que encestes, correrás a tomar una de las palabras y comenzarás a ordenar las oraciones, tienes 2 minutos para lograrlo. Recuerda que puedes apoyarte en la actividad que tienes en el cuaderno, pero sobre todo recuerda como inician las oraciones impersonales (con un verbo en infinitivo que termina en ar, er o ir).

¡Ya quedó ordenado el reglamento!

Tomar, un, material, de, lectura, ala, vez (falta separación en una palabra y el punto y aparte)

,

usar, adecuadamentey, cuidar, el acervo. (mayúscula y separación de palabras), colocar en,, su, lugar, el, material, utilizado (mayúscula al inicio, separación de palabras y punto final)

,

Como puedes observar algunas letras no tiene separación, faltan letras mayúsculas y punto final.

Abre tu libro de texto en actividad “Nuestro reglamento”, en la página 16, en el segundo párrafo de la actividad “Revisen el borrador del reglamento y verifiquen que…

a) ¿Recuerdas cómo deben iniciar las oraciones?

¡Con un verbo en infinitivo!

Eso es en las oraciones impersonales, pero ¿cómo debe ser la primera letra?

¡Debes iniciar con letra mayúscula!

Recuerdas que desde primer grado aprendiste que se usa mayúscula al principio de un escrito, en los nombres propios, después de punto y seguido y de punto y aparte.

• Observa las oraciones del reglamente que se trabajó con anterioridad ¿En qué oraciones faltó iniciar con mayúscula?

En la oración número 2, el verbo en infinitivo “usar” y en la 3, el verbo “colocar”.

Ve corrigiendo en tu cuaderno las oraciones.

• Ya verificaste el uso de mayúsculas… ahora es importante revisar que las palabras estén separadas correctamente. “Lee la primera regla: Tomar un material de lectura ala vez”, ¿hay alguna palabra que no esté separada correctamente de acuerdo a lo que quieres expresar?

La palabra “ala” debe ir separada “a- la”, porque cuando se escribe junta se refiere al ala de un ave o de un avión.

¡No pierdas de vista el mensaje que quieres transmitir a través de tu escrito!

• ¿Qué otras palabras en las demás reglas no están separadas adecuadamente?

En la regla 2 hay cuatro palabras: “adecuadamente- y”, “el- acervo” y en el número 3 son dos palabras: “Colocar- en”.

Por último, contesta las siguientes dos preguntas que van muy relacionadas:

¿Con qué terminas la idea completa de una oración? ¿Qué debes colocar cuando terminas de escribir un texto?

¡El punto!, al final de cada oración faltó colocar el punto y aparte, ¡y al último, el punto final!

Recuerda que hay tres tipos de punto:

• Punto y seguido

• Punto y aparte

• Punto final

Coloca los puntos en donde corresponden:

Oración 1. “Tomar un material de lectura a la vez.”, porque se termina de escribir una idea y continua otra, y punto final a la regla 3. “Colocar en su lugar el material utilizado.”, porque con esta oración impersonal terminas de escribir el reglamento.

Con esto queda corregido tu reglamento.

¡Eres muy inteligente! Cuando tengas tiempo, puedes revisar si has colocado adecuadamente las mayúsculas, los puntos y la separación de palabras en los trabajos que has realizado hasta ahora. También, puedes investigar en la biblioteca que instalaste en casa más sobre lo que hoy has trabajado.

Hoy aprendiste que siempre, al escribir un texto debes volverlo a leer y verificar que hayas empleado adecuadamente mayúsculas, punto y separación de palabras.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Matemáticas desde casa

El restómetro

Aprendizaje esperado: Desarrollo de procedimientos mentales de resta de dígitos y múltiplos de 10 menos un dígito, etc., que faciliten los cálculos de operaciones más complejas.

Énfasis: Utilizar restas conocidas: 10 – 1, 10 – 2, 100 – 1, 1 000 – 1, para resolver problemas mentalmente. (1/2)

¿Qué vamos a aprender?

Practicarás la resta de múltiplos de 10 y de múltiplos de 10 menos un dígito o más.

Para saber más sobre el tema explora los libros que tengas en casa o en Internet.

¿Qué hacemos?

Lee con atención el juego que realizó Pancho con sus cuatro amigos, es un ejemplo de cómo debes restar mentalmente múltiplos de 10.

Pancho y a sus amigos juegan a la papa caliente y lo escucha decir: ahora cada quien dice un número y le vamos a restar 3, ¿sale?

Pancho lanza la pelota y dice 30 menos 3, el primer amigo dice 27, éste a su vez lanza la pelota a un segundo y le dice 40 menos 3, quien contesta 37, este lanza la pelota al tercer amigo y dice, 60 menos 3 y le contesta 57, lanza la pelota al cuarto amigo y le dice 70 menos 3, a lo que contesta 67 y lanza la pelota preguntando 20 menos 3 y de nuevo el primer amigo contesta 17, otro lanza la pelota diciendo 80 menos 3 y le contestan 77.

Vas muy bien con el Aprende en Casa de hoy

Observaste como puedes restar un mismo número a otros números, de manera rápida y mentalmente.

Te diste cuenta que si le restas a decenas cerradas el mismo número, siempre coinciden en las unidades y el número de las decenas baja uno.

Si restas 3 a 10 te dan 7, si restas 3 a 20 te dan 17, si sigues con 30 menos 3 te quedan 27, 40 menos 3 son 37, 50 menos 3 son 47 y así. Todos acaban con 7 y las decenas van disminuyendo de uno en uno. Por eso puedes hacer mentalmente estas restas.

• ¿Qué pasa si tienes una resta como, 120 menos 3, es igual que la anterior?

Sí, porque se puede separar el 120 en 100 y 20, como ya sabes que 20 menos 3 es 17, entonces sólo te falta juntarlo con el 100, así que son 117.

Te das cuenta que es una buena estrategia de cálculo mental.

• Si tienes 500 menos 3, ¿cómo calculas el resultado?

Piensa que 500 es igual que 490 + 10 y como ya sabes que 10 menos 3 son 7, pues ya sólo sumas cuatrocientos noventa más 7 y te dan cuatrocientos noventa y siete.

• Calcula cuánto es 350 menos 30, ¿cómo lo haces?

Aquí te conviene desarmar el trescientos cincuenta en trescientos y cincuenta; luego a 50 le restas 30 que te dan 20 y al final esto lo sumas con los trescientos. Así te dan trescientos veinte.

Ya recordaste tus clases de desarmar y armar números, para hacer cálculos mentales.

Lee el siguiente problema que plantea Pancho para seguir restando.

La mamá de Pancho por este tiempo de pandemia no lo lleva a donde hay mucha gente, por lo de los contagios; pero como no había con quien se quedará en casa la acompañó a comprar unas cosas que necesitaba. Cuando le hicieron la cuenta le dijeron que debía pagar $220 y su mamá pagó con un billete de $500, pero le dieron de cambio sólo $180. Por las prisas no se dio cuenta, pero Pancho le dijo que el cambio estaba mal, que debían darle $280, ya que si a 500 le quitas 200 quedan 300, y luego a 300 le quitas 20, te quedan 280. Su mamá reclamó y le dieron su cambio correcto, lo felicitó y le compró un helado.

De ahí le surgió la idea de inventar un juego para practicar las restas con sus amigos para que ellos también ayuden a sus papás a hacer las cuentas cuando tengan que comprar algo.

Al juego le llamo “Restómetro” y consiste en lo siguiente:

a) Pancho hizo un tablero con una caja de huevo

b) Pero sólo dejó 10 casillas y les coloco números del 0 al 9.

c) Tiene 4 canicas de diferente color, a cada una le asignó un valor.

• Al tirar cada canica, se combina su valor con el de la casilla en la que cae. Por ejemplo, tira la canica amarilla y cae en el 7, entonces ahí vale 700. Si después tira la canica azul y cae en 3, ahí vale 30. Entonces al número más grande le resta el más chico.

La resta queda 700 – 30 = 670

• Al lanzar la verde y la roja, caen en 4 y 9, respectivamente. Entonces aquí hay cuatro mil menos 9…4000 – 9 = 3991

Recuerda que puedes descomponer el número, el cuatro mil en tres mil más novecientos más noventa más 10 y sólo resté 10 menos 9 que me da 1, así que lo demás se quedaba igual, y entonces son tres mil novecientos noventa y uno.

• ¿Qué te pareció el restómetro de Pancho? Muy bueno, ¿verdad?

Abran tu libro de Desafíos en la página 15.

Tienes seis problemas para resolver. Intenta resolverlos mentalmente, o sea, sin escribir operaciones.

130 Intenta resolverlo mentalmente, aunque no puedas hacerlo muy rápido.

Puedes descomponer el doscientos treinta en doscientos más 30, como el descuento son cien, entonces a doscientos le quitas cien y el treinta se queda igual, así que son ciento treinta.

$69 También hay que pensar una forma de hacerla mentalmente.

A los $80 que tenía Matías le quitas los $11 que pagó por las galletas. O si se te hace más fácil primero quitarle diez a 80 y quedan 70 y luego a setenta le quitas uno, entonces son $69.

$1149

A los $1049 que pagó Doña Josefina se le aumentan los $100 que pagó por el traslado, entonces aquí se trata de una suma y como no hay centenas en mil cuarenta y nueve, entonces la suma me da mil ciento cuarenta y nueve.

$701

Ana tiene $900 ahorrados y quiere comprar una blusa que cuesta $199. ¿Cuánto le quedaría si decide comprarla?

A los novecientos ahorrados por Ana, le tienes que quitar los $199 que cuesta la blusa. O si te hace más fácil primero quitar 200 y luego aumenta 1, porque quité uno de más, entonces quedan setecientos un pesos.

Tú, en casa resuelve el 5 y el 6. Pero trata de hacerlos mentalmente. Puedes usar la estrategia que usó Pancho o cualquiera otra que a ti te ayude a realizar mentalmente operaciones.

Recuerda que una estrategia para hacer cálculos mentalmente es usar números que te sea más fácil manejar y contar, por ejemplo, si vas a restar 28 a otra cantidad, tal vez sea más fácil restar 30 y luego sumarle los dos que restaste de más.

También se puede restar primero veinte y al número que se obtiene restar ocho.

Recuerda que también para esto te sirve componer y descomponer los números.

¡Nos vemos mañana!

El Reto de Hoy:

Pancho ha pintado un avión en el piso, pero en lugar de los clásicos números tiene algunas restas.

• Resuelve las restas mentalmente y al finalizar puedes pedirle a algún integrante de tu familia o a tu maestro de clases que te las revise para saber si lo hiciste bien.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Vasa meas de la mitad de aprende en casa de hoy

Civismo

Todas las personas son únicas y valiosas

Aprendizaje esperado: Reconoce las capacidades y potencialidades personales que le dotan de singularidad, y que le ayudan a actuar con responsabilidad ante los retos de su entorno.

Énfasis: Reconoce que las personas con las que convive en casa o en la escuela, tienen capacidades y potencialidades que las hacen personas únicas y valiosas.

¿Qué vamos a aprender desde casa?

En esta sesión continuarás aprendiendo acerca de las capacidades y potencialidades, pero ahora vas a reconocer que las demás personas con las que convives también tienen capacidades y potencialidades que las hacen únicas y valiosas.

Recuerdas que la sesión anterior aprendiste acerca de las capacidades y potencialidades. Las potencialidades, son esas capacidades que tienes y que puedes desarrollar si las pones en práctica.

También aprendiste que, al resolver alguna situación, pones en práctica tus capacidades, por ejemplo, de escucha, de diálogo, de participación, de empatía, de colaboración.

Es importante recordar que esas capacidades y potencialidades te permiten enfrentar con responsabilidad algunos retos que tienes día a día.

Para conocer más sobre el tema, puedes consultar en el cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de 3º grado, en el tema, “La autoestima es la valoración, generalmente positiva, que tenemos de nosotros mismos”, pág. 9 y10.

¿Qué hacemos?

Con todo lo que has aprendido quizás te preguntarás ¿todos tienen capacidades y potencialidades?

Cuando estas con tu familia, el grupo de clases o con algunas de tus amigas y amigos de la colonia, puedes reconocer que hay personas que tienen capacidades para resolver problemas de matemáticas muy fácilmente, o hay otros que tienen capacidades para jugar futbol o hacer deportes, habrá otras que sean muy buenos para contar historias, y otros más que bailen o canten muy bien.

Al identificar en qué son buenas las otras personas, puedes reconocer las capacidades que les hacen únicas.

Piensa, ¿Qué capacidad puedes reconocer en algún familiar o amigo que te parezca muy interesante?

Por ejemplo. A Pancho le gusta mucho como canta su amiga de la escuela. Suena muy bonito cuando ella canta y todos la escuchan y le aplauden. Cuando son los festivales en la escuela, ella participa y lo hace muy bien. Admiro que tenga esa capacidad.

Él admira a las personas que tienen la capacidad de hacer deportes muy bien. A ti te puede gustar jugar futbol o algún otro deporte donde seas bueno, o puede haber personas que lo pueden hacer muy bien.

Entonces puedes reconocer que hay personas que tienen capacidades que han desarrollado muy bien y que pueden realizar actividades donde las ponen en juego.

Observa la siguiente cápsula donde conocerás a alguien que también pone en juego sus capacidades. Presta mucha atención.

Canal once. Somos equipo – Básquetbol

Acabas de ver en la cápsula cómo algunas chicas de un equipo de basquetbol te cuentan respecto de sus acercamientos a este deporte y lo que hacen para poder trabajar en equipo.

Tu esfuerzo desde casa es muy bueno…

Viste que entre todas tienen diferentes capacidades y entrenan para desarrollarlas más y así funcionar como un equipo donde todas colaboran para ganar.

Una de ellas dijo que a veces hay jugadoras más altas que ellas y entonces tienen que trabajar en equipo para poder jugar contra ellas.

Además, una de ellas contó que desde que era pequeña descubrió que le gustaba el basquetbol y participa en los equipos.

Como puedes darte cuenta, cuando realizas alguna actividad, pones a disposición del equipo tus capacidades. Esas capacidades las puedes usar para el bien de otras personas y sumar esfuerzos para llegar a una meta en común.

Realiza la siguiente actividad:

a) Vas a reconocer las capacidades que tienen otras personas, y para eso, vas a dibujar en una hoja la mano de quien tengas cerca en casa pide que te ayuden a realizar esta actividad y escribe su nombre en el centro.

Si tienes alguna duda puedes consultarlo con algún familiar en casa.

b) Alrededor de la mano, vas a escribir algunas de las capacidades que encuentres en la persona que te acompaña.

¿Estás listo?

A lo mejor tu acompañante o familiar es muy bueno:

• Para escuchar a las personas.

• Para dibujar

• Para actuar

• Para ayudar a otras personas cuando ve que se sienten tristes.

Por ejemplo: Recuerdas a Pancho, él platica que el otro día cuando una de sus amigas estaba triste a la hora del recreo, se acercó y le preguntó que cómo se sentía. Ella le contó que estaba triste y Panchito le ayudó a sentirse mejor platicando con ella. Creo que Panchito es bueno para ayudar a otras personas.

Recuerda que las capacidades y las potencialidades se desarrollarán poco a poco.

Vas muy bien con las clases desde casa de hoy…

Además de las capacidades que has identificado, existen otras capacidades que han desarrollado algunas personas para ayudar a los demás, es importante que recuerdes que puedes actuar con responsabilidad usando tus capacidades y potencialidades para ayudar a otras personas.

Lee la historia de Matilde Montoya. ¿Alguna vez han escuchado de ella?

Matilde Montoya siempre confió en aprender cosas nuevas y aunque su camino no fue fácil, enfrentó los obstáculos y buscó soluciones para hacerlo.

Así logró entrar a la Escuela de Medicina y, después de cuidar a todo tipo de paciente, se convirtió en la primera mujer mexicana en graduarse como médica.

Dedicó su vida a ayudar a las mamás a tener a sus hijos, además de atender a muchos enfermos y apoyar a otras mujeres a alcanzar sus metas.

Durante el periodo en que vivió Matilde, a algunas mujeres no tenían la oportunidad de estudiar, porque se pensaba que las mujeres no tenían las capacidades para ello. Sin embargo, Matilde y otras mujeres demostraron que también las mujeres tienen capacidades para lograr sus metas y estudiar una carrera profesional y, además ayudar a las demás personas.

SEP, Libro de texto gratuito, Formación cívica y ética, Tercer grado, México, 2020, pág. 18.

Si quieres escuchar la narración de la historia completa de Matilde ve el siguiente video a partir del minuto 1.20.

#AprendeEnCasa II Mujeres destacadas en la ciencia | Narración de vida de Matilde

• ¿Qué te pareció la historia de Matilde?

Que interesante saber que hay personas que usan sus capacidades para ayudar a otras personas, como Matilde que era médica y ayudaba a las personas, y principalmente a otras mujeres.

• ¿Te imaginas que alguien no pueda hacer algo porque los demás piensan que no tienen las capacidades para hacerlo?

Sería muy triste. Porque como has aprendido en las sesiones pasadas todos tienen muchas potencialidades y pueden desarrollarlas.

Como viste en el caso de Matilde, aunque ella quería estudiar la universidad, tuvo muchas dificultades porque en esa época las mujeres no eran consideradas capaces de realizar algunas cosas.

• ¿A ti te ha pasado alguna vez algo similar?

Todas las personas pueden hacer muchas cosas si desarrollan sus propias potencialidades y si sientes que no puedes hacer alguna actividad puedes desarrollarlas con el tiempo.

Como en el caso de Matilde, a veces las otras personas piensan que no pueden hacer las cosas o que no son capaces.

Pues precisamente eso le pasó a Brandon, un niño que acaba de llegar a Kipatla.

Ve su caso, en el siguiente video, puedes ver el video a partir del min. 3:58 a 8:56, si lo quieres ver completo no hay problema.

Kipatla: Brandon, uno más del equipo.

Acabas de ver una parte del caso de Brandon, quien es nuevo en Kipatla y tiene problemas para poder entrar a la escuela. El maestro de educación física nota que Brandon es muy bueno jugando futbol y lo invita a participar en el curso de verano. Al principio los demás niños lo tratan mal y piensan que debe permanecer en la banca. Sin embargo, Brandon demuestra que es muy bueno jugando futbol e incluso ayuda a uno de sus compañeros del equipo a practicar cómo ser un buen portero.

• ¿Qué les pareció la historia de Brandon?

Una de las emociones que pudiste tener es el enojo, porque los niños hicieron comentarios muy feos acerca de Brandon. Pero luego él les demostró que era muy bueno jugando futbol.

Los otros niños se dejaron llevar por ideas erróneas o prejuicios acerca de Brandon, pero él mostró que puede ser muy bueno en el equipo. Además, el maestro de educación física reconoció que todos los niños pueden desarrollar sus habilidades y que juntos pueden mejorar.

Además, la historia de Brandon muestra que todas las personas tienen diferentes capacidades, y qué es lo que hace que todas y todos sean valiosos. Y que es importante no juzgar a las personas porque creamos que no son capaces de hacer algo.

Observa el siguiente video para que veas qué más le sucede a Brandon ahora que se acerca el gran partido de futbol, puedes comenzar a ver el video a partir del min. 8:56 a 15:25, si lo quieres ver completo no hay problema

Kipatla: Brandon, uno más del equipo.

• ¿Qué te pareció la historia de Brandon?

Ahora viste el gran partido de futbol. Todos pusieron en práctica sus capacidades y trabajaron en equipo. Además, conociste que el director de la escuela aceptó que Brandon pudiera estudiar ahí. Aunque al final Brandon no pudo meter el gol, todos se dieron cuenta de que él es capaz de ser uno más del equipo.

• ¿Qué capacidades identificas en Brandon?

Brandon es hábil para jugar futbol. Viste que todos los niños que juegan en el equipo con Brandon son muy buenos.

Además, viste que Brandon es muy bueno para escuchar a otras personas, es solidario y les ayuda a practicar y mejorar sus capacidades.

Como has visto hasta ahora, hay diferentes capacidades, algunas son físicas como jugar bien futbol, correr rápido, y otras nos ayudan a relacionarnos con las demás personas, como escucharlas, dialogar y ser empáticos.

Todas las personas tienen capacidades que es importante reconocerlas De esta manera, estas valorando a otras personas, sus cualidades y características, así como sus capacidades.

Es muy enriquecedor darse la oportunidad de conocer a distintas personas, escuchar los diferentes puntos de vista de los demás, sin estar atentos solamente para juzgar o querer cambiar su opinión, únicamente porque nos parece que lo que nosotros pensamos es lo único correcto. Si eres capaz de entender y ponernos en el lugar de los otros, todas y todos ganamos:

• Una mejor comprensión entre unos y otros.

• Una mejor convivencia.

• Socializar más y tener más amigos.

• Discutir menos y llevar una relación sana y pacífica.

• Lograr acuerdos que convengan a ambas partes.

• Aprender a ceder para ganar-ganar.

Realiza la siguiente actividad:

a) Observa las siguientes imágenes y descubre que están haciendo y de qué son capaces las personas que aparecen, ¿Estás listos?

1

2

3

4

• En la primera imagen hay tres niños. Están tocando instrumentos como la flauta y la guitarra. Son capaces de tocar instrumentos musicales e interpretar una canción juntos.

• En la segunda imagen hay niños jugando futbol. Una de las niñas parece ser muy buena con el balón.

• En la tercera imagen hay dos niños escuchando a un anciano. Parece que están muy entretenidos oyendo lo que les dice. El señor es capaz de contar muy buenas historias seguramente.

• En la última imagen, hay un niño y una niña. Parece que el niño está molestando a una de las niñas y otra interviene para que no lo haga. ¿De qué es capaz la niña? Ella es capaz de defender a otras personas cuando las molestan.

¿Y tú qué descubriste?

Para reflexionar:

• El día de hoy aprendiste que todas las personas tienen diferentes capacidades que los hacen únicas y valiosas. Y que esas capacidades pueden aportar mucho cuando se hace una actividad en equipo. O para ayudar a otras personas, como aprendimos con el caso de Matilde.

• Es importante reconocer que todas las personas tienen capacidades y que es importante evitar juzgar a las personas por sus características o condiciones, porque pueden ser capaces de realizar muchas cosas muy valiosas.

• Cuando reconoces las capacidades de tus amigos, compañeros y de las personas con quien interactúas, como tus familiares, aprendes a valorar sus aspectos positivos y a respetarlos. Reconocer de qué son capaces los demás enriquece la convivencia y el trabajo en común.

Además, cuando usas tus capacidades, puedes enfrentar algunos retos de la vida cotidiana. Y cuando eso ocurre, es importante actuar con responsabilidad.

El Reto de Hoy:

El reto del día de hoy consiste en:

• Dibujar tu mano en una hoja blanca, como lo hiciste en la actividad con la persona que te acompañaba.

• Escribe tu nombre al centro.

• Pide a algún familiar que escriba alguna capacidad que identifiquen en ti.

• También pueden hacer las manos de todos los integrantes de la familia y escribirles las capacidades que reconocen.

• Péguenlas todas juntas y póngalas en un lugar donde las puedan ver. Incluyan una frase como “En esta familia somos capaces de…”.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y realizarán el reto contigo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Ya vas de gane, sigue aprendiendo desde casa

CIENCIAS NATURALES

Ingestión y digestión de alimentos

Aprendizaje esperado: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

Énfasis: Explicar el proceso general de la nutrición: ingestión y digestión de alimentos.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cómo se da el proceso de transformación de los alimentos, desde que los comes hasta que desechas lo que tu cuerpo no requiere.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, páginas 28, 29 “La alimentación como parte de la nutrición. El sistema digestivo”.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Es muy importante que recuerdes todas las partes del cuerpo que componen el Sistema Digestivo, por eso antes de ver el interior del cuerpo para conocer cómo funciona, realiza el siguiente juego del “tragabolas digestivo”.

• Dibuja una silueta humana, con un orificio ubicado en los espacios correspondientes a los órganos del Sistema digestivo, el orificio debe permitir que entren las pelotas.

¿Cómo andas de puntería y qué recuerdas del Sistema Digestivo?

Puedes jugar con un miembro de tu familia para que sea quien te haga las preguntas:

• ¿Qué órgano del cuerpo realiza una función relacionada con la nutrición en tu cuerpo?, Si tu respuesta es correcta, lanza la pelota al tragabolas del cuerpo para que realice su función, al atinarle a la última, habrás hecho bien el proceso digestivo.

Sigue así desde casa

Preguntas:

1. ¿Es el orificio por el cual entra el alimento y es triturado por los dientes?; al contestar la BOCA, podrá lanzar la pelota al orificio, correspondiente.

2. ¿Permite la conducción de los alimentos al estómago por unos movimientos llamados peristálticos? ESÓFAGO

3. ¿Contiene el jugo gástrico el cual es altamente ácido y se encarga de modificar la forma y el tamaño de los alimentos como parte del proceso de digestión? ESTÓMAGO

4. ¿Se encarga de elaborar enzimas y sustancias necesarias para el proceso de digestión y absorción de los alimentos? PÁNCREAS

Lo que aprendas, lo puedes compartir con tu familia en casa

5. ¿Almacenar vitaminas, minerales, hierro y azúcares, procesar los alimentos y convertirlos en sustancias y energía y descomponer las sustancias químicas que entran o se producen en nuestro organismo y son perjudiciales? HIGADO.

6. ¿Termina el rompimiento de los alimentos en nutrimentos y absorbe estos nutrimentos para llevarlos a todo el cuerpo? INTESTINO DELGADO

7. Formación del bolo fecal. Defecación. INTESTINO GRUESO

8. ¿Es el orificio del recto a través del cual se expulsan las heces delcuerpo?

Ahora que conoces los órganos que intervienen en el proceso de digestión, conoce cómo funciona.

• ¿Te has preguntado de dónde viene la expresión “se te hace agua la boca” cuando alguien expresa que algo se le antoja o que se ve delicioso?

Cuando algo se ve muy rico decimos ¡Uy, hasta se me hizo agua la boca!

• ¿Sabes por qué decimos eso?

Bueno, pues se dice “se me hace agua la boca” porque es en la boca donde inicia el proceso de digestión, y cuando comes algo, empiezas por sentir que se te antoja ese rico platillo que está servido y tu cuerpo empieza a preparase para la digestión, por eso es que segrega saliva. Esa agua, a la que se refiere el dicho “se me hizo agua la boca” es precisamente la saliva. La boca se llena de saliva, que es el primer jugo con el que se degluten los alimentos.

Estas aprendiendo muy bien desde casa, sigue así…

• ¿Entonces la saliva es como descomponedor de los alimentos?

La saliva es producida por las glándulas salivales y junto con la masticación, convierten a los alimentos en el bolo alimenticio, el cual pasa al esófago.

• ¿Has escuchado a alguien que dice que la comida “se fue para otro lado” o que se atoró la comida al pasar?

Como cuando se te atora algo y dice: se atoró la comida en el “gañote” y sentí que me ahogaba.

No es “gañote”, se trata del esófago que es la parte del cuerpo que conecta a la faringe con el estómago y es tan estrecha que si no masticamos bien la comida sentimos que se atora.

• ¿Quieres viajar a través del cuerpo?, pues hazte chiquito, chiquito para comenzar… Usa tu imaginación.

• ¿Qué tal te fue en tu viaje? ¡Has regresado muy contento!

En verdad que el cuerpo humano es toda una maravilla. Cuando te hiciste chiquito entraste por la boca, fue raro, porque las muelas y la saliva empezaron a masticar y tuviste que hacerte a un lado para evitar convertirte en bolo alimenticio…

Puedes observar el siguiente video para que tu viaje sea más real, puedes comenzar a ver el video a partir del min. 4:22 a 6:16.

1. Los sistemas del cuerpo humano para niños – Sistema circulatorio, digestivo y respiratorio

• Para que recuerdes el reto del viaje realiza la siguiente actividad:Utiliza dos pliegos de papel bond en el piso.

a) Tú te acostarás sobre ellos, pide a algún familiar te apoye a dibujar tu silueta en los pliegos de papel.

Este Aprende en Casa está por iniciar

b) Recojan la silueta dibujada y colóquenla en una pared que tengas libre.

c) En la silueta dibuja los órganos que recuerdas de tu viaje.

Boca, esófago, estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso y ano.



¡Puedes creer que todo eso quepa en tu cuerpo!

¡Imagínate que tienes los otros sistemas adentro, además del sistema digestivo!… Poco a poco irás aprendiendo más acerca de tu cuerpo.

Comenta con tu familia sobre este viaje y que cada vez que consuman sus alimentos, piensen en el camino que ellos recorren para darle a su cuerpo los nutrimentos necesarios para estar activos, crecer y aprender mucho.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo desde casa..

