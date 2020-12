Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 3 de diciembre

Compartir esta publicación













Hoy jueves 3 de diciembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Escribamos una leyenda

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a escribir leyendas empleando los pasos del proceso de producción a partir de un esquema: tipo de texto, propósito de escribirlo, destinatarios, título, introducción, desarrollo y cierre.

¿Qué hacemos?

El día de hoy hablaremos de las leyendas, aprenderemos cómo escribirlas, así que te propongo que primero leamos una leyenda y después nos guiamos con ella, para poder escribir nuestra propia leyenda.

Pero antes, te comento que nos llegó una carta de Mónica, ella es una estudiante de 5º grado como tú, vamos a leer lo que dice la carta.

Hola soy de 5to grado vi el programa y me gusta. Quiero compartirles que lo que me da miedo son las arañas, porque siento que si me pican me puedo morir. Si tuviera que ir a un lugar donde hay arañas, yo diría que no, pero si es obligatorio estaría muy cerca de alguien y lo más lejos de las arañas. Atentamente Moni.

Ahora te invito a leer la leyenda de la araña.

La leyenda de la araña La princesa Uru era la heredera al trono del Imperio Inca. Su padre la adoraba y deseaba que, en un futuro, ella se convirtiera en una gobernante justa y querida por su pueblo. Por esta noble causa se había esmerado en educarla de la mejor manera desde el día de su nacimiento. Desgraciadamente, la princesa era egoísta, malcriada y déspota y no le importaba aprender de sus maestros. Lo único que le gustaba era holgazanear y vestirse con elegantes vestidos para resaltar su belleza. Años más tarde, su padre enfermó y falleció, por lo que tuvo que ocupar su lugar en el trono. Al principio se mostró interesada y atenta, pero a la semana se mostró tal y como verdaderamente era. Una mañana, con muy malos modos se dirigió ante sus secretarios. – ¡Estoy harta! Yo no quiero pasarme el día dirigiendo este imperio. Yo he nacido para viajar, lucir hermosos vestidos y asistir a fiestas ¡Así que, renuncio! –Señora. ¿Acaso no se da cuenta de que su pueblo la necesita? ¡No puede abandonar sus tareas de gobierno! –¡Qué insolente! ¿Cómo te atreves a cuestionar mi decisión? ¡Yo soy la reina y hago lo que me da la gana! Estaba tan enojada que tomó un cinturón de cuero y lo blandió en el aire con furia. –¡Quiero a todos de rodillas y quien no obedezca lo golpearé con este cinturón! Aunque fueron obedientes, era tanto su coraje que quiso golpear a uno de ellos. Cuando alzó el brazo para golpear a su consejero con todas sus fuerzas, su cuerpo se paralizó y no pudo moverse. Aterrada, pidió que la ayudaran, pero nadie se movió, pues no sabían lo que ocurría. De pronto, sobre sus cabezas apareció una majestuosa diosa cubierta con un manto de oro, que fue descendiendo lentamente hasta posarse frente a la paralizada reina Uru. Ante el asombro de los que estaban allí, la diosa dijo: – ¡Eres una mujer malvada y egoísta! En vez de gobernar el reino con sabiduría y bondad prefieres humillar a tus súbditos y tratarlos con desprecio. A partir de ahora perderás tu belleza y todos los privilegios que posees. ¡Te aseguro que sabrás lo que es trabajar sin descanso por toda la eternidad! El suelo tembló y alrededor de la reina se formó una gran nube de humo gris. Cuando el humo se evaporó, en su lugar apareció una araña negra y peluda ¡La diosa había convertido a Uru en un arácnido feo y repugnante! Uru no pudo protestar y se echó a correr por los pasillos del palacio para no morir aplastada. Cuenta la leyenda que, aunque han pasado varios siglos, Uru todavía habita en algún lugar del palacio imperial. Hay quienes aseguran que la han visto tejer sin parar mientras contempla con tristeza cómo la vida sigue su curso en el que un día muy lejano, fue su hogar. Retomado de: https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-leyenda-la-arana Adaptación: Exza Zamná Pérez Hernández y Julieta Mayanelly Miranda Andrade.

Cuando estaba leyendo, me acordé de una criatura mitológica llamada Aracne, que vive en bosques oscuros y cuevas profundas. Y no es cualquier araña, no, no creas, se trata de una araña gigantesca, que dicen que es más grande que una persona adulta.

El mito de Aracne es muy similar a la leyenda que acabas de leer, también se dice que Aracne fue una mujer hermosa y gran tejedora, pero a causa de su soberbia fue convertida en una horrible araña.

Vamos a hacer todo lo que nos propusimos para la clase de hoy, abordar el tema de las leyendas, aprender a escribirlas y todo de la mejor manera, te invito a reflexionar en qué elementos podemos agregar para que sea diferente de la leyenda que ya leíste.

Para hacer una recapitulación sobre la estructura de las leyendas, te invito a que consultes tu libro de Español en la página 59, ahí nos dice que requiere un título, un inicio en el que se presentan los personajes y se describe el tiempo y lugar donde ocurre, el desarrollo y un desenlace o final, todo eso ya lo vimos la clase pasada.

El contenido de nuestra leyenda necesitará de toda nuestra creatividad e imaginación.

Por cierto, algo que te recomiendo, es que pongas el título hasta el final, ya que hayamos construido nuestra leyenda, puedes ir tomando nota en tu cuaderno.

Iniciaremos la leyenda determinando en qué lugar suceden los hechos y en qué tiempo.

Como me gusta mucho investigar, la otra vez leí un artículo en internet y decía que, en La Paz, Baja California, se encontraron restos de arañas gigantes, el artículo hace referencia a un hecho real de la que puede surgir nuestra leyenda.

Vamos a empezar con nuestra leyenda:

“Cuentan que hace más de dos siglos, en un poblado de la Paz, Baja California, cercano a Todos los Santos, yendo rumbo a la Sierra de la Laguna, se encuentra una serie de cuevas y minas”.

Para hacerlo más interesante, puede continuar así: “lugar en el que se rumora habita una araña milenaria de gran tamaño”.

Muy buena forma de empezar ubica el lugar y el tiempo aproximado en el que sucedió el hecho sobre el cual se escribirá la leyenda.

“Se trata de la araña Exanamora que existe desde los tiempos en que nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos llegaron a estas tierras”.

Yo agregaría: “Exanamora era dueña de estos territorios, pero al ser compasiva, permitió a los pobladores refugiarse en sus terrenos”.

Ahora también tenemos que describir a los personajes. Con esto a mí se me ocurre lo siguiente:

“Al principio, los primeros pobladores fueron muy agradecidos y le daban alimento a manera de ofrenda. A cambio, la araña gigante cuidaba por las noches a todos los pobladores; si algún peligro los acechaba, ella salía en su defensa, tenía muy buena relación con todos y nadie le temía a pesar de sus grandes dimensiones”.

Cuando se describe el contexto y a los personajes, se puede pasar al desarrollo que consiste en crear un conflicto.

“Así pasaron las décadas y los primeros pobladores fueron muriendo de vejez, sus hijos los sustituyeron, pero algo en los nuevos pobladores fue cambiando su trato hacia Exanamora, de la nada, comenzaron a verla con desdén, temor y soberbia”.

Se me ocurre que los nuevos pobladores no tienen los mismos sentimientos que sus abuelos, son egoístas y temen a la araña gigante.

“Una tarde, un grupo de jóvenes pobladores se reunieron, pues ya estaban cansados de alimentar a una araña que en cualquier momento podría atacarlos, a pesar de que jamás lo había hecho”.

Ya tenemos la trama y el conflicto.

Ahora que recuerdo, leí que una de las debilidades de las arañas es el fuego. Y tal vez podamos decir que eso provocó que la araña escapara hacia las cuevas.

Eso podría explicar por qué vive en ese lugar, me está gustando el rumbo que va tomando la leyenda.

Va quedando increíble, yo podría colaborar con “Por lo que decidieron eliminarla, planearon atraparla y quemarla para que dejara de existir, así que por la noche”.

“Así que, por la noche, el más joven del grupo, comenzó a pedir auxilio y”, “Exanamora lo escuchó a lo lejos y llegó a su rescate, cuando estaba frente a él, fue sorprendida con antorchas y golpes con palos, propinados por el grupo de jóvenes”.

Se me ocurre que la historia continúe así, “Exanamora se entristeció y asustó al principio, pero después se enfureció y con la agilidad que la caracterizaba, logró escapar, adentrándose en lo más profundo de las minas y cuevas”.

“Nadie más supo de ella, pero cuentan que sigue oculta”.

Por eso es leyenda, nunca murió y sigue ahí esperando a salir. Las cuevas son su refugio.

Sigamos con nuestra leyenda. Ya tenemos el desarrollo, ahora hay que explicar en nuestro texto ¿Por qué sigue viviendo ahí? y ¿Qué hace para sobrevivir?

“A partir de ese día, se cuenta que todo aquel que se acerca a indagar las minas, ¡desaparece!, pues como nadie más alimenta a la gigante araña, aprovecha a los curiosos para saciar su hambre”.

Otra cosa que podemos rescatar es lo que aprendimos de los insectos, aunque las arañas no son insectos sino arácnidos, también merecen el mismo respeto que nuestros amigos insectos y que cualquier ser vivo.

Vamos cerrando nuestra leyenda y pensando en el final. Además, nos falta el título.

“Aunque otros dicen que, por las noches, dentro de las cuevas, en lo más profundo, alguien llora, pues Exanamora ansía la oportunidad de poder convivir nuevamente con los pobladores. Eso es todo lo que quiere, por eso, cuando veas una araña o insecto, ayúdalo a llegar a su hogar y respétalo, a cambio, ella o él no te atacará”.

Un título puede ser: “La araña de las minas”.

Ahora sí, hemos terminado.

MATEMÁTICAS

Grandes deportistas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a interpretar y explicar la diferencia que existe entre una unidad de medida decimal y una unidad de medida sexagesimal.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la clase quiero hacerte una pregunta importante: ¿Sabes qué es un triatlón?

Un triatlón se caracteriza por ser un deporte individual que consta de tres partes: natación (1.5 kilómetros), ciclismo (300 kilómetros) y carrera a pie (20.1 kilómetros). Pueden variar las medidas según las categorías.

El Triatlón es de esas pruebas físicas que los expertos catalogan como una prueba mental; eso quiere decir que, aunque los músculos estén muy fuertes y entrenados, de nada sirve si la mente no cuenta con la fortaleza que les permita triunfar en la prueba. Porque al conjuntar 3 disciplinas deportivas de gran demanda física, como la natación, el ciclismo y la carrera a pie, el desgaste físico y el estrés que se genera por la competencia con otros deportistas.

Quiero compartir contigo una información que me pareció, muy interesante, para nuestra clase vamos a revisar los resultados del Triatlón de Hawái 2019 en la rama varonil, lo que nos va a permitir interpretar y explicar la diferencia que existe entre una unidad de medida decimal y una unidad de medida sexagesimal.

Estos son los resultados oficiales del Campeonato del Mundo Triatlón 2019, celebrado el 12 de octubre, en este cuadro, te presento los récords de los ganadores de las medallas de oro, plata y bronce.

RESULTADOS DE GANADORES

CLASIFICACION TRIATLÓN HAWÁI 2019 MASCULINA TIEMPOS Participante Natación (1.5 km) Ciclismo (300 km) Carrera a pie (20.1 km) Tiempo total Medalla Jan Frodero 0.4 h 4.1 h 2.4 h 6.9 h ORO Timothy O´Donnell 0.5 h 4.3 h 2.5 h 7.3 h PLATA Sebastián Kienle 0.6 h 4.3 h 2.5 h 7.4 h BRONCE

Es muy interesante esta información, porque además conoces sobre los grandes deportistas del mundo.

En el transcurso de la clase vamos a responder las siguientes preguntas que tiene relación con la información de la tabla:

¿Cuántos metros nadaron los participantes?

¿De cuántos metros fue la carrera a pie?

¿Cuántos minutos hay de diferencia entre la marca de Jan y Timothy en la prueba de ciclismo?

¿La diferencia entre los tiempos que hicieron Jan y Sebastián en la prueba de natación es de 2 minutos? Explica. ¿Por qué?

¿Cuántos minutos de diferencia hay entre el tiempo total de los lugares primero y tercero?

¿Cuál es la diferencia en tiempo total, entre el primer lugar y el segundo lugar?

Pregunta No. 1 ¿Cuántos metros nadaron los participantes?

Primero debes escribir el dato que tienes en la tabla que son 1.5 Km, tienes que convertirlos a metros que es la unidad de medida que se pide en la pregunta, escribes lo siguiente:

1.5 X 1000 = 1500 metros

R = Son 1,500 metros

Pregunta No. 2 ¿De cuántos metros fue la carrera a pie?

Para obtener el resultado debes convertir los kilómetros que son 20.1 km, a metros, recuerda que cada kilómetro equivale a 1000 metros.

Entonces multiplicas 20.1 x 1000 = 20 100 metros.

Pregunta No. 3 ¿Cuántos minutos hay de diferencia entre la marca de Jan y Timothy en la prueba de ciclismo?

R = Son 12 minutos.

Para obtener la respuesta debes analizar que Jan obtuvo 4.1 h y Timothy 4.3 h, hacer la resta de 4.3 – 4.1= 0.2 h. Después multiplicas 0.2 x 60=12 minutos.

Pregunta No. 4 ¿La diferencia entre los tiempos que hicieron Jan y Sebastián en la prueba de natación es de 2 minutos? Explica ¿Por qué?

Primero tomas los datos de la tabla, Jan hizo un tiempo de 0.4 h y Sebastián hizo un tiempo de 0.6 h, como ya sabemos que la diferencia es de 0.2 horas, entonces lo único que falta es que multipliques 0.2 x 60 = 12 minutos

R = 12 minutos, esa es la diferencia en minutos.

Pregunta No. 5 ¿Cuántos minutos de diferencia hay entre el tiempo total de los lugares primero y tercero?

Primero tomas los datos de la tabla: Jan primer lugar 6.9 h y Sebastián tercer lugar 7.4 h, para obtener la diferencia entre las dos cantidades: restas 7.4 – 6.9 = 0.5 y multiplicas 0.5 h x 60 minutos = 30 minutos.

R = Son 30 minutos o también puedes decir ½ hora.

Pregunta No. 6 ¿Cuál es la diferencia, en tiempo total, entre el primer lugar y el segundo lugar?

R = Son 24 minutos.

Para obtener el resultado resta 7.3 h – 6.9 h = 0.4 h, para convertir al sistema sexagesimal multiplica 0.4 h x 60 minutos = 24 minutos.

El tiempo de los competidores, en la tabla, está expresado en el sistema decimal pero también pueden expresarse en unidades de tiempo, es decir, en el sistema sexagesimal.

Te voy a compartir una valiosa aportación que nos hacen a través de un video que te ayudará a recordar todo lo aprendido en estas últimas clases.

Observa el siguiente video:

El significado de la parte decimal y sexagesimal en medidas de uso común.

El día de hoy, estuvimos contestando las preguntas relacionadas con la interesante información del Triatlón Hawái 2019. Aprendimos a interpretar y explicar la diferencia que existe entre una unidad de medida decimal y una unidad de medida sexagesimal.

HISTORIA

La herencia liberal: Guillermo Prieto y Manuel Altamirano

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la importancia del legado de Benito Juárez y de algunos liberales más sobresalientes.

¿Qué hacemos?

En la clase pasada conocimos a los liberales Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez y Francisco Zarco, hoy vamos a seguir conociendo a otros personajes que al igual que Benito Juárez, se preocuparon por encontrar soluciones a los problemas del país en el siglo XIX.

El trabajo y la dedicación de estos otros liberales fue importantísimo para impulsar cambios en la cultura que hasta el día de hoy nos benefician a todos y a todas; gracias a ellos, hubo un mayor estímulo a la educación y a la formación de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas.

Primero vamos a conocer a un personaje interesantísimo que, en vez de luchar por la causa liberal con las armas, lo hizo con la pluma: su nombre era Ignacio Manuel Altamirano y se le conoce como uno de los escritores más importantes de la época de la Reforma Liberal. Nació en 1834 en Tixtla, hoy del estado de Guerrero, una zona que en aquella época era un lugar recóndito y empobrecido. Era hijo del alcalde indígena de su pueblo y cuando cumplió 14 años recibió una beca que le permitió salir de su comunidad para irse a estudiar al Instituto Literario de Toluca, donde fue alumno de famosos liberales de aquél entonces, como Ignacio Ramírez.

Toda su vida fue un defensor de la libertad de pensamiento y de expresión, apoyó las reformas que le quitaron poder a la Iglesia católica y era un republicano tenaz y comprometido. Gracias a los contactos que hizo en el Instituto Literario de Toluca. Altamirano llegó a ocupar cargos importantes en el gobierno durante la Revolución de Ayutla y luego, durante la Segunda Intervención Francesa, acompañó a los ejércitos liberales y se dedicaba a escribir los discursos con los que los generales incitaban a los soldados a luchar. Cuando el Segundo Imperio fue derrotado y se restauró la República, Altamirano fue electo diputado por Chilapa, hoy estado de Guerrero y poco a poco fue destacando en la política y el periodismo de ese entonces.

Fue periodista, abogado, maestro y diputado, lo logró gracias a sus estudios, a su dedicación y a la ayuda que recibió de parte de la comunidad de letrados liberales a la que pertenecía.

Para conocerlo un poco más, observa el siguiente video sobre su vida.

Ignacio Manuel Altamirano Basilio.

Como pudiste ver en el video, el legado más importante de Ignacio Manuel Altamirano se encuentra en la literatura y en la educación. En la literatura mexicana Altamirano tuvo una importancia inmensa, porque en los periódicos y revistas que fundó, como El Renacimiento, empezó a producirse un estilo literario nuevo, uno que rompía con la corriente dominante del romanticismo europeo, en cambio, buscaba poner en alto las realidades y las costumbres mexicanas.

Ahora vamos a hablar de otro personaje importante: su nombre era Guillermo Prieto, en realidad su nombre completo era José Guillermo Ramón Antonio Agustín Prieto Pradillo, fue un político y escritor muy popular en su época. Trabajó como periodista en la redacción de las publicaciones más leídas de su tiempo, como El Siglo Diez y Nueve, y El Monitor Republicano, donde escribió textos sobre muchísimos temas, como acontecimientos políticos, costumbres y rasgos de la vida cotidiana, poemas y reseñas sobre funciones de teatro y de música, firmaba muchos de sus artículos con el seudónimo de “Fidel”.

Un seudónimo es falso nombre o apodo que utiliza un autor para firmar sus obras, de tal forma que su verdadera identidad quede oculta. Durante el siglo XIX era común que los periodistas y otros escritores usaran seudónimos porque era una manera de protegerse de la persecución y la represión.

Recuerda que la libertad de expresión y de imprenta; el derecho de publicar tus opiniones e ideas libremente fue una conquista de los liberales que sólo se logró después de muchos años de lucha.

Guillermo Prieto escribió muchísimas obras, entre todas ellas podemos destacar sus Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y los Estados Unidos, Musa Callejera, el Romancero Nacional, Lecciones de Historia Patria y Memorias de Mis Tiempos. Gracias a estos textos de Guillermo Prieto podemos conocer detalles sobre la época en la que él vivió.

Observa el siguiente video para conocerlo un poco más, del minuto 3:19 al 5:29

Guillermo Prieto.

Memorias de mis Tiempos es una de sus obras más apasionantes, porque describe con lujo de detalle muchísimas situaciones de la vida cotidiana de ese entonces, como la comida, los festejos, las familias, las diversiones, los trabajos, los viajes y las tragedias.

Te invito a ver el video en que se lee un fragmento de ese libro para saber más sobre esos tiempos, del minuto 17:24 al 19:17

Guillermo Prieto.

Ahora analicemos este fragmento de las Memorias de Guillermo Prieto, al principio hablaron de la vestimenta de las personas, como toreros, frailes, jueces y los catrines, que era como les decían a los jóvenes adinerados, elegantes y presumidos.

También se describía un lugar donde se preparaba comida, porque hablaron de manteca, pollo y fiambre, aunque esto no se escuchaba tan rico y se habló de cómo era la gente que iba ahí y que eran de todas las clases sociales.

El libro habla de todos esos temas, las descripciones que hace son detalladísimas, por lo que es un libro bastante grande.

Ahora, para terminar con nuestra clase, hagamos un resumen sobre el legado que dejaron los liberales a nuestro país.

Te invito a que lo escribas en tu cuaderno.

Un primer aporte que nos ha dejado este importante grupo de pensadores es que contribuyeron a hacer cambios políticos y sociales muy importantes, protegieron derechos humanos como la libertad de expresión y de pensamiento, también apoyaron la educación laica, libre de la influencia de la Iglesia católica, nuestra constitución actual lo marca en su Artículo 3°.

Sin duda esos derechos y libertades, junto con el respeto a las distintas ideas que tenía cada uno de los liberales, contribuyeron al desarrollo de la democracia, además hicieron un aporte importantísimo reafirmando el nacionalismo y la soberanía, se enfrentaron al grupo conservador, les tocó vivir el caótico siglo XIX mexicano marcado por las intervenciones extranjeras y la pérdida de territorio.

Todos estos acontecimientos los llevaron a combinar su actividad política, periodística, literaria, científica con la actividad militar en defensa de la soberanía y su proyecto de nación.

ARTES

¿Qué era? ¿Qué es?

¿Qué vamos a aprender?

Crearás una propuesta sencilla de utilería y accesorios a partir del guion teatral desarrollado con los temas de interés personal.

¿Qué hacemos?

Hoy tenemos una clase en la que pondrás a prueba tu creatividad y capacidad de exploración.

En la clase pasada estuviste realizando la búsqueda de materiales para poder crear tu maquillaje y vestuario con las cosas de su casa, el día de hoy, continuaremos explorando en los artículos, objetos o productos que podemos ocupar para realizar la utilería y accesorios que te servirán para ambientar y complementar tu puesta en escena.

En la clase de hoy pondrás a prueba tus habilidades de búsqueda y de creatividad.

Antes de iniciar, te daré información sobre a qué nos referimos con utilería y accesorios.

Con la utilería nos referimos a todo aquello que forma parte de la acción en la escena. Pueden ser objetos de uso personal como: una taza, una botella, una sombrilla, una maleta, un libro etc., o también los que se encuentran dentro del escenario como: una mesa, una silla, un espejo, un sillón, una lámpara, una televisión etc., todos estos artículos tienen un uso definido en la acción, esto es, que los actores los necesitan para representar la escena y no están ahí sólo para recrear los espacios de nuestro texto, ni para recrear los ambientes adecuados en donde se desenvuelven los personajes.

Hablamos de elementos que no pueden faltar, porque si faltan, ya no se puede representar la escena, si falta una utilería sería tan grave como si faltara un actor.

Cuando nos referimos a los accesorios, hablamos de los elementos que complementan el vestuario o la escenografía como: las coronas, los collares, bigotes, sombreros, pulseras etc., o una mesa, una silla, un espejo, un sillón, una lámpara, una televisión etc., estos no tienen un uso específico, y su ausencia no causa ningún problema a la acción, pero completan la escena, proporcionando datos del lugar o del personaje, como su rango, estatus social o característica particular, por ejemplo: como la de un pirata, que trae su parche en el ojo, su garfio, la espada y su sombrero, accesorios que forman parte del vestuario y que ayudan a distinguirlo de otros personajes.

Ya que conoces la diferencia, que te parece si jugamos el juego de “¿Qué era? ¿Qué es?”. Primero observa qué artículos tienes en tu casa y cómo los puedes ocupar, también cerciórate de pedirlos prestados, con anticipación, a tus papás o adultos que estén en tu casa. Se trata de utilizar cada objeto, dándole cualquier uso, excepto, aquel para el que fue concebido.

De lo que se trata es que no necesitas tener los objetos reales para hacer el montaje de tu escenografía, sino que cualquier material que tengas puede sustituirlo y a su vez, representarlo. Por ejemplo, en la obra de” Francisca y la muerte”, si no hubiésemos conseguido el caballito de palo pudimos haber usado una escoba.

Explora los objetos que tienes para descubrir qué adiciones y pequeñas modificaciones requieren para transformarse en un objeto de la ficción. Con los objetos que surjan inventa una escena y la representas.

Como te he comentado en clases anteriores, estas actividades pueden ser lúdicas, es decir; que mediante el juego puedes ir construyendo lo que deseas y, por ende, ir aprendiendo.

El juego es una estrategia didáctica tan amable y flexible, que en cualquier contenido puedes utilizarlo, siempre y cuando no pierdas el objetivo al que quieres llegar.

Imagínate una escena a representar y enlista la utilería necesaria para representarla. Luego, usando las cosas que tienes a la mano, intenta confeccionar esos objetos y culmina representando la escena.

Elabora los accesorios y utilería de esa escena, con lo que hay en tu casa.

La Maestra y Actriz, Berenice Romero, nos hace algunas recomendaciones en el siguiente video, para que te diviertas en casa, elaborando tu vestuario con cosas sencillas y que puedes tener a la mano.

Te invito a verlo:

Maestra y Actriz Berenice Romero.

Para terminar, te quiero mostrar algunas creaciones de utilería y accesorios que algunos alumnos, han realizado, usando objetos y materiales que encontraron, para ambientar sus personajes y su escenario.

Elabora tus accesorios como los elaboró Diego Santiago y su hermano Alonso en su casa.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

