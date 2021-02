Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 3 de febrero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 3 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

MATEMÁTICAS

Desarrolla tu creatividad II

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás trabajando sobre la forma que tienen las caras de los cuerpos geométricos.

En la clase anterior viste las caras de los cuerpos geométricos, las cuales pueden ser cuadradas, triangulares, rectangulares o circulares entre otras figuras geométricas.

También viste un video que te mostró cuáles eran las partes y dimensiones de los cuerpos geométricos.

¿Qué hacemos?

Iniciarás con unas adivinanzas relacionadas con los cuerpos geométricos para que recuerdes un poco la clase anterior.

Observa las plantillas de algunos cuerpos geométricos, son las imágenes donde los cuerpos están desdoblados, intenta de cual se trata.

El primer cuerpo geométrico es el siguiente:

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-meqde

Este cuerpo geométrico es común encontrarlo en cajas de cartón, cajones, aparatos y muchos otros objetos. Se trata del prisma rectangular.

Ahora uno más fácil:

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-fiwje

¿Qué figura está en la base que son sus bases? ¡Muy bien! un pentágono, tiene 2 caras que son sus bases y 5 caras rectangulares. Cuando ves el cuerpo geométrico desdoblado es más fácil que puedas contar sus caras, tiene 7 en total.

Ahora el último:

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-nbltf

Este cuerpo puedes observarlo en los botes de pintura, y latas de verduras. Lo viste en la clase pasada en la botella de agua, tiene dos caras circulares y una cara lateral curva que al desdoblarse te permite observar un rectángulo.

Ahora verás un video que te ayudara a ver cómo se construyen esos cuerpos geométricos a partir de ciertas figuras.

Reconocer formas comunes de 3 dimensiones. Khan Academy en Español.

¿Recuerdas cuáles eran los cuerpos geométricos que aparecieron en el video? ¿Recuerdas cómo eran las caras de los prismas?

Había prismas, un cilindro, una pirámide y una esfera, los prismas tenían caras rectangulares y triangulares.

Las caras que se encuentran en las bases pueden ser de diferente forma, con diversas figuras geométricas y eso es lo que les da el nombre a los prismas, por eso podemos hablar de primas rectangulares, triangulares y pentagonales.

En el video también había una pirámide, ¿Cuál será la diferencia con el prisma? El prisma tenía 2 caras que eran sus bases y la pirámide solo tenía 1 cara como base.

La pirámide tiene un punto que se llama vértice que es donde se unen todas las caras laterales, la pirámide se llamaba pirámide rectangular, la forma de su base determina el nombre de la pirámide, no olvides que todos los prismas tienen caras rectangulares y las pirámides tienen caras triangulares.

Los otros cuerpos geométricos que aparecieron en los videos fueron la esfera y el cilindro, a diferencia de los prismas y la pirámide el cilindro y la esfera tienen forma circular.

Ahora tratarás de identificar que cuerpos geométricos componen cada una de las imágenes que observaras en las siguientes imágenes, recuerda que puedes encontrar prismas, pirámides y esferas es cuestión de que veas a profundidad. No olvides que en algunas ocasiones las caras frontales pueden hacer que no logres ver las caras que están del otro lado, por eso es importante que seas muy observador y utilizar tu imaginación.

Esta es la primera imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-xuaal

Son prismas rectangulares, las caras donde están los puntos son rectángulos y son 2 iguales, uno donde aparecen los puntos y otro donde están apoyados, entonces tiene 2 bases rectangulares y los cuerpos con 2 bases son los prismas y para completar su nombre debes fijarte en la figura que tiene su base, por lo que las fichas de dominó son prismas rectangulares.

Esta es la segunda imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-tzeoc

En la parte de arriba de los edificios se pueden ver figuras como si fueran esferas, las columnas son cilindros, los que están soportando las esferas son prismas porque tienen 2 bases iguales y sus caras son rectangulares.

En la cúpula del centro puedes ver que bajo las ventanas hay otro prisma, ¿Lo puedes ver? Este prisma tiene sus bases cuadradas por lo tanto es un prisma rectangular, y si ves las esquinas veras que se corta en triángulos, a cada esquina le sobra un triángulo la figura que se forma es de 8 lados y a esas figuras se les llama octágono.

Pon mucha atención en la siguiente imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-tsogc

En esta imagen hay muchos prismas rectangulares solo que tienen diferentes tamaños y están puestos unos sobre otros.

La siguiente imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-oflym

En esta imagen hay 3 diferentes cuerpos geométricos, en las columnas puedes observar cilindros en la parte que las columnas y arriba de ellas tienen el mismo cuerpo geométrico que sería un prisma rectangular.

Se encuentra una figura geométrica que no habías visto en otras figuras, el prisma triangular se puede ver su base triangular, pero como esta puesto sobre el prisma rectangular sabemos que del otro lado tiene la misma forma y al tener otro triángulo del otro lado es un prisma triangular.

Para la última actividad necesitarás tu cuaderno y un lápiz para analizar la siguiente imagen.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4DMA.htm#page/62

Identifica cuales son los cuerpos geométricos que componen esta imagen y anótalas en tu cuaderno.

Esta figura parece un personaje muy geométrico, en la parte del sombrero puedes encontrar un prisma triangular, en la parte de la cara puedes encontrar un prisma rectangular, las orejas son 2 cilindros, en la parte del cuello hay un cubo.

Las manos, el cuerpo y las piernas son prismas rectangulares de diferentes tamaños, por último, los pies pueden ser prismas triangulares. Esta imagen está compuesta por puros prismas, cómo pudiste observar en las actividades también puedes encontrar otro tipo de cuerpos geométricos como las pirámides.

HISTORIA

¡A navegar! Parte II

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el tema de las tecnologías e inventos que posibilitaron los viajes del genovés Cristóbal Colón.

Seguiremos hablando de barcos, el mar e inventos tecnológicos, realizarás tu propia brújula y conocerás para qué sirve y cómo funciona.

¿Qué hacemos?

Para hacer tu brújula necesitarás los siguientes materiales.

Pon mucha atención, hacer una brújula es muy sencillo. ¿Estás lista? ¿Estás listo?

Recordarás que en la sesión pasada se habló sobre los avances en la construcción de barcos que les permitieron a españoles y portugueses explorar tierras que no conocían, las carabelas y las naos.

Con esos barcos Cristóbal Colón ya contaba con un medio de transporte para atravesar el océano, pero ¿Cómo iba a saber hacia dónde dirigirse? ¿Qué instrumentos o herramientas piensas que podía haber utilizado?

En ese tiempo revisaban los mapas para ver hacia dónde ir, en los tiempos de Colón ya se habían desarrollado algunos mapas que lo ayudarían a navegar a través del mar.

Estos mapas se conocen como portulanos o cartas náuticas, eran representaciones de la tierra que hacían personas eruditas, llamadas cartógrafos, o bien, eran hechos directamente por quienes realizaban las expediciones. En esos instrumentos se marcaban los distintos puertos que había en las costas y les servían para navegar.

Puedes ver un ejemplo de uno de ellos en la imagen de arriba. En este portulano del siglo XIV puedes ver la península itálica y todas las costas alrededor del Mediterráneo.

En este otro, realizado en el siglo XlV puedes ver el mar mediterráneo, estos mapas eran muy importantes y valiosos; los marineros los estudiaban y los llevaban con ellos para saber a dónde dirigirse.

Las líneas que observas en uno de ellos tenían un propósito muy importante, gracias a ellas quienes navegaban podían saber hacia dónde dirigirse en el momento de levar anclas.

Esos eran considerados los “caminos” así como en las calles, avenidas y carreteras por tierra las rayas eran las rutas. Para usarlas era muy importante lo que puedes ver a la izquierda de la imagen, la llamada rosa de los vientos, que es una representación de los puntos cardinales hacia los cuales podía dirigirse una embarcación. Norte, Sur, Este y Oeste.

Aunque no solo tenían esos 4, llegaron a haber rosas del viento de hasta 32 direcciones.

Una vez que el capitán del barco veía hacia qué dirección debía dirigirse era momento de utilizar un instrumento muy importante para ubicar hacia dónde dirigirse ¡La Brújula!

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4HIA.htm?#page/86

La brújula se descubrió en china, algunos investigadores creen que fueron los árabes quienes dese ahí la llevaron a Europa donde se sabe que ya existía en el año 1200.

Originalmente la brújula era una aguja imantada que se colocaba dentro de un cubo lleno de agua, sin embargo, con el pasar de los años se inventaron brújulas que no necesitaban agua para funcionar. Este invento de forma rápida comenzó a cambiar para siempre la forma en la que se navegaba en Europa.

La brújula funciona gracias al fenómeno del magnetismo terrestre, por lo cual cualquier metal que esté imantado apuntará inmediatamente a alguno de los polos de la Tierra. Así se dieron cuenta de que era muy útil para poder ubicar el norte.

Ahora realizarás tu propia brújula, con los materiales que se indicaron.

El primer paso es tomar tu aguja y frotar la punta contra el polo sur del imán siempre en la misma dirección, en caso de que tu imán no tenga polo escoge solo un lado y frótala ahí.

Ya que frotaste la aguja varias veces pégala en la tapa o en el corcho con cinta adhesiva. Una vez que la has pegado pon la tapa o el corcho en el plato con agua y listo, tu brújula ya está lista.

Si te das cuenta la punta de la aguja debe estar apuntando hacia el norte y conociendo eso podrás saber hacia dónde se encuentra el sur, el este y el oeste.

Por ejemplo, si te encuentras en la ciudad de Puebla y quieres dirigirte a la ciudad de Tampico primero tienes que ver un mapa para identificar en qué dirección está. Si revisas el mapa de la República mexicana verás que la ciudad e Tampico está al norte de puebla.

Lo que tendrías que hacer es observar hacia donde indica la brújula que queda el norte y dirigirte en esa dirección.

La brújula no era el único instrumento que le sirvió a Colón para ubicarse, también ocupo otro llamado astrolabio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4HIA.htm?#page/86

El astrolabio es un invento que se desarrolló en la Antigüedad y que le sirvió a quienes se interesaban en la Astronomía y la Astrología de aquel entonces, se usaba para seguir el movimiento de los astros en el cielo, sin embargo, fue hasta el siglo XV que algunos marineros se dieron cuenta de que también les podía ayudar para navegar y ubicarse en el mar.

Esos instrumentos se dejaron de usar en el siglo Bill, hoy en día todo es GPS.

En las expediciones el astrolabio les servía para saber dónde estaban a partir de la altura del sol o de la estrella polar. Cómo podrás observar el astrolabio es una rueda que en medio tiene una barra, lo que tenían que hacer para usarlo era que desde un lado de la barra intentar que la estrella o el sol estuvieran justo del otro lado de la barra.

Una vez que habían logrado colocar del otro lado de la barra ocupaban las barras que tenía el círculo para calcular qué tan cerca o lejos se encontraban del norte.

Era muy complicado usarlo, para aprender hay que conocer mucho sobre astronomía, geografía, matemáticas y navegación, en las manos de un marino experto de esa época el astrolabio les ayudaba a ubicarse y saber hacia dónde debían navegar.

Quienes hacían los mapas en el siglo XV no sabían que existía un continente entre Europa y Asia, pero sabían que la tierra era redonda, lo que no conocían era que tan lejos estaba Asia de Europa, por esa razón el rey de Portugal dijo que no al proyecto de Cristóbal Colón.

Colón tenía la idea que tierra era menos grande de lo que decían los astrónomos de esa época y pensaba que si navegaba hacia el este de Europa no tardaría mucho en llegar a lejano oriente, si hubiera sabido el tamaño real de la tierra no hubiera propuesto el viaje que hizo.

Las expediciones fueron muy importantes para el conocimiento que hoy tenemos del mundo, pero implicaban salir a explorar lo desconocido, sin saber los peligros a los que se pudieran enfrentar.

Las tormentas eran una amenaza ya que podían hundir los barcos, otro peligro eran las calmas, zonas del mar donde por razones climáticas no existía el viento y por causa de eso no se podían mover por varios días lo que podría provocar que se quedarán sin alimento.

Otro peligro con el qué podían encontrarse era cruzarse con piratas, en ese tiempo no era un gran problema cómo lo fue en los siglos XVl y XVll.

De los peligros que imaginaban también existen dibujos en algunos de los mapas de esos años.

En esta imagen de un mapa del siglo XlV ¿Qué puedes observar? Son unos peces o animales monstruosos atacando 2 barcos.

Esta otra imagen es de un mapa del año 1375 previo a los viajes de Cristóbal Colón ¿Puedes reconocer la figura que ahí aparece? ¡Muy bien! es una sirena, en esa época existía el mito de que las sirenas llevaban a la perdición a los barcos.

Como ya viste Colón y otros navegantes siguieron adelante con sus planes de exploración, gracias a los inventos y desarrollos tecnológicos que se dieron en Europa entre los siglos Xlll al XV hubo quienes pudieron llegar a África como los portugueses o como los españoles a América marcando una nueva etapa en la historia.

CIENCIAS NATURALES

Estabilidad de los ecosistemas

¿Qué vamos a aprender?

Hoy conocerás acerca de cómo la modificación de alguno de los factores físicos o biológicos altera la estabilidad de los ecosistemas.

En la clase anterior aprendiste que los factores biológicos están compuestos por las plantas, los animales, los hongos y las bacterias, es decir lo que tiene vida. Y los factores físicos que son el agua, el suelo, la luz solar, el clima y el aire es decir lo que no tiene vida, pero te ayuda a vivir.

¿Qué hacemos?

Es seguro que en el lugar en el que vives hay un arbusto, un árbol, o una maceta con plantas, o has visto un camellón donde hay plantas que además de adornar el lugar brindan oxígeno y alegran la vista. En esos lugares viven infinidad de microorganismos que necesitan agua, luz, aire y una temperatura adecuada para poder sobrevivir.

¿Qué pasaría si en temporada de calor no se riegan las plantas? Se secarían y solo algunas sobrevivirían.

Cuando uno de los factores se modifica, se modifica el resto; en este caso, se incrementa el calor y disminuye la humedad, porque se evapora más rápido el agua, el suelo pierde nutrimentos por la falta del líquido y entonces las plantas se secan, pero esto es lo que puedes observar a simple vista, porque muchos de los microorganismos que viven ahí, también se verán afectados.

Esto puede suceder en lo ecosistemas. ¿Recuerdas que es un ecosistema?

Un ecosistema es un conjunto de seres vivos (factores bióticos) y condiciones ambientales (factores abióticos) relacionados estrechamente y que comparten un determinado lugar. Los factores físicos son la luz solar, el suelo, el agua, los nutrimentos, la temperatura y el aire, entre otros.

Te has peguntado, ¿Qué pasaría si alguno de los factores físicos es alterado en los ecosistemas? Observa esta fotografía de los manglares que se encuentra en tu libro de Ciencias Naturales 4° grado página 58.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/58

¿Qué pasaría si por ejemplo quitamos el agua? ¿Qué les sucedería a las plantas si de repente disminuyera la temperatura considerablemente?

Las plantas y muchos de los organismos que ellas necesitan para vivir morirían, es decir se alteraría el equilibrio de este ecosistema.

Los seres humanos necesitamos de la naturaleza para poder sobrevivir, te has preguntado si con esto, ¿Estamos alterando el equilibrio de los ecosistemas? Porque al consumir productos que provienen del mar o del campo se está modificando el ambiente.

Los ecosistemas siempre han sido el sustento de las poblaciones humanas, las cuales han aprovechado multitud de productos como carne, frutas, verduras, semillas, madera y leña para la construcción y para obtener energía.

Además, los ecosistemas purifican el aire y el agua, ayudan en la generación y conservación de los suelos, la protección de las costas ante la erosión del oleaje, la estabilización parcial del clima y el amortiguamiento de los efectos que provocan los eventos meteorológicos extremos como son los huracanes por citar solo algunos.

Es muy importante que conozcas los beneficios que aporta un ecosistema para que puedas cuidarlo siempre.

México es un país rico en ecosistemas, en una sola hectárea de bosque tropical o selva húmeda hay más especies de plantas que en toda Europa; sin embargo, muchos ecosistemas se han alterado debido a procesos como la contaminación, calentamiento global o los desastres naturales.

La presión más grande que ejercemos los seres humanos sobre la naturaleza proviene de los cambios en el uso del suelo por actividades como la ganadería, la minería o por la urbanización, todas estas son causas directas de la deforestación.

Las alteraciones a los ecosistemas generadas por los seres humanos impactan directamente en los suelos al usarse productos químicos que alteran o destruyen los procesos naturales de regeneración en los que intervienen los microorganismos, empobreciéndolos paulatinamente.

La deforestación también altera el ecosistema y genera problemas para los seres humanos.

La deforestación aunada al incremento de las emisiones de CO2 generada por los automóviles o la industria, y la concentración en la atmósfera generan la contaminación del aire y los cambios de temperatura que se vienen experimentando, lo que afecta la salud de las personas, también provoca la migración de miles de especies animales y con ello se ve afectado severamente el equilibrio de los ecosistemas.

Además, los centros urbanos producen alteraciones en los ecosistemas por la descarga de aguas negras en los mares, ríos y lagunas, en nuestro país es grave porque el mar, los ríos y lagos son considerados como basureros.

Los ecosistemas son fundamentales para la vida humana, de las plantas, animales y microorganismos, así como los factores físicos que son necesarios para un ecosistema equilibrado, por esta razón es importante cuidar nuestro ambiente, ya que sin un ecosistema sano nuestro mundo está dañado.

Para evitar alteraciones ocasionadas por el uso inadecuado de recursos es necesario establecer medidas que permitan su recuperación.

En el campo una de las medidas que se pueden adoptar es rotar los cultivos para que el suelo pueda recuperar sus nutrimentos, hacer uso de abonos naturales y evitar la tala inmoderada de bosques y reforestar áreas explotadas.

Ahora observa el siguiente video, en él se muestra de una forma breve lo que has visto hasta este momento.

Día Mundial del Medio Ambiente.

¿Qué te pareció el video? Cómo pudiste observar hay imágenes muy bonitas y otras terribles de lo que el ser humano le está haciendo al medio ambiente. Las personas podemos y debemos hacer mucho para convivir en armonía con el medio ambiente proteger y cuidar los ecosistemas, por ser importantes para el desarrollo de los seres humanos ya que nos proveen de alimentos y de los recursos que se utilizan día a día para cubrir nuestras necesidades, también lo son para el desarrollo y mantenimiento de las especies y seres vivos que habitan en este planeta.

El video habla de que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todas y de todos, por lo que cualquier acción que se lleve a cabo por pequeña que parezca contribuye a mantener la estabilidad de los ecosistemas.

Esto quiere decir que lo que hagas o dejes de hacer tiene una repercusión en el entorno natural y en las otras especies con las que compartes el planeta, no importa que te encuentres lejos de un ambiente natural porque de alguna forma tus acciones ocasionan el desequilibrio de los ecosistemas y esto puede llevar a la extinción de las especies.

Intenta responder la siguiente pregunta, ¿Qué será más importante como especie, una abeja, una hormiga, un jaguar o una tortuga? Todas las especies cumplen una función importante, ya sea para polinizar las plantas o como predadores, o alimento para otras especies, todas cumplen una labor dentro de los ecosistemas sin importar el tamaño que tengan.

Ahora realizarás la siguiente actividad, para ello copia en tu cuaderno la siguiente tabla.

Agua en el desierto. Plantas en el matorral o desierto. Agua en selva. Plantas en selva tropical. Escasa Plantas espinosas como los cactus. Abundante Plantas de hojas anchas, árboles muy grandes.

¿Dónde pegarías estos nombres de plantas? Nopales, cactus, agaves y arbustos espinosos.

Ceiba, caoba, árbol del hule, helechos y zapote.

¿Te fijaste en el tipo de hojas de las plantas? ¿Son iguales en el desierto que en la selva? ¿Qué diferencias hay?

Las plantas de zonas áridas o desérticas retinen la poca agua de lluvia o neblina que se presenta, a diferencia de la lluvia que se presenta en los bosques y las selvas es abundante y al escurrir una parte de ella a las zonas bajas contribuyen a mantener un ambiente húmedo.

Si estas condiciones cambiaran se provocarían alteraciones en el equilibrio natural, y, quizá, la pérdida de especies de plantas y animales. Así que, cuidar los ecosistemas, es fundamental no solamente por los servicios que te brindan sino porque, como lo hemos platicado a lo largo de las clases, de ello depende la vida en el planeta.

Para finalizar la clase de hoy recuerda que un ecosistema es el conjunto de seres vivos (factores biológicos) y factores físicos relacionados estrechamente que comparten un lugar determinado. Cualquier alteración o modificación de alguno de ellos afecta a los demás.

Los factores que alteran los ecosistemas son los desastres naturales como erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, vendavales. Desastres en mar, ríos y lagunas por desagües, contaminación del aire por ruidos y gases. También afectan a los ecosistemas la minería o la agricultura industrializada.

Recuerda que el ser humano utiliza la naturaleza para satisfacer sus necesidades, aunque muchas veces lo hace de forma excesiva.

Para evitar las alteraciones que ocasiona el uso inadecuado de los recursos naturales debes realizar acciones ayuden en el cuidado del medio ambiente.

LENGUAJE

Recursos literarios

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás y diferenciarás los recursos literarios en un listado de refranes.

Pondrás a prueba lo que has aprendido en relación a las diferentes figuras literarias.

¿Qué hacemos?

Observa con atención la siguiente capsula.

Cápsula.

¿Te gusto el video? La información de la cápsula la podrás encontrar en el libro de texto de lengua materna 2014 en la página 51.

https://historico.conaliteg.gob.mx/H2014P4ESA.htm?#page/51

Para esta actividad puedes pedir que mamá, papá o algún integrante de tu familia te apoye para identificar de qué figura literaria se tratan los siguientes refranes. ¡Lista! ¡Listo!

Inicia girando la ruleta que aparece en el siguiente enlace.

Ruleta.

Refrán 1. Lo qué no mata engorda.

La respuesta correcta es Analogía.

Refrán 2. Las cuentas claras y el chocolate espeso.

La respuesta correcta es metáfora y analogía.

Refrán 3. No todo lo que brilla es oro.

La respuesta correcta es metáfora y analogía.

Refrán 4. Es de bien nacidos ser agradecidos.

Las respuestas correctas son analogía, rima y juego de palabras.

Refrán 5. Genio y figura hasta la sepultura.

Las respuestas correctas son también analogía, rima y juego de palabras.

Refrán 6. Agua que no has de beber déjala correr.

Las respuestas correctas son analogía, rima y juego de palabras.

Refrán 7. No por mucho madrugar amanece más temprano.

La respuesta correcta es analogía.

Refrán 8. Hombre precavido vale por 2.

La respuesta correcta es analogía.

Refrán 9. Cuando el río suena es porque agua lleva.

La respuesta correcta es analogía y metáfora.

Refrán 10. Al pan, pan y al vino, vino.

La respuesta correcta es analogía y metáfora.

Refrán 11. Del dicho al hecho hay mucho trecho.

Las respuestas correctas son analogía, rima y juego de palabras.

Refrán 12: La paciencia es la madre de la ciencia.

Al igual que la anterior las respuestas correctas son analogía, rima y juego de palabras.

En esta clase jugaste a identificar en cada uno de los refrenes las diferentes figuras literarias, analogía, metáfora, rima y juego de palabras.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

