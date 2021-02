Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 3 de febrero

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 3 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

LENGUAJE

Un cuadro muy sinóptico

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información.

En la clase de hoy conocerás los elementos, las funciones y las características de los cuadros sinópticos.

¿Qué hacemos?

Te invito a leer un texto sobre el cambio climático y sus efectos, un importante tema que siempre hay que considerar y que, aunque tal vez no lo hayas pensado, tiene que ver también con tus derechos como niña o niño.

El cambio climático y los derechos de niñas y niños

El cambio climático es el conjunto de cambios y variaciones significativas en el clima del planeta que permanece por largo tiempo.

Cinco efectos del cambio climático actual:

Aumento de la temperatura global de la atmósfera y los océanos.

Derretimiento de los glaciares.

Aumento del nivel del mar.

Incremento de la intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes.

Sequías.

Impactos del cambio climático y afectación de derechos.

Los impactos vinculados al cambio climático pueden afectar nuestras vidas y vulnerar el cumplimiento de algunos derechos; por ejemplo, la reducción en la disponibilidad del agua para consumo y servicios sanitarios, puede obstaculizar o hacer más difícil el cumplimiento del derecho al agua y saneamiento. Por otra parte, el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores como son dengue, malaria, zika, chikungunya, vulnera el derecho a la salud.

Estos son tan solo dos ejemplos; no obstante, sirven de referente para darnos cuenta de lo importante que debe ser para todos hacer conciencia y responsabilizarnos por el daño que hacemos a nuestro planeta y las consecuencias que el cambio climático puede tener en el cumplimiento de algunos derechos que tienen los niños y niñas.

Fuente: UNICEF (2019).El cambio climático y mis derechos. México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), págs. 14 y 15. (Adaptación)

En el texto El cambio climático y mis derechos. México, se habla del cambio climático y lo que ocasiona para las personas y el impacto que tiene todo eso para nuestros derechos.

Se muestran también, los diferentes efectos que tiene el cambio climático, como el aumento del nivel del mar o el derretimiento de los glaciares, por lo que se van poniendo de manifiesto las ideas principales y las secundarias, así como algunos detalles. Mira ahora el siguiente cuadro sinóptico:

Ahora, date un tiempo y menciona una característica o un elemento que identifiques sobre el cuadro sinóptico, puede ser en su organización o los recursos para ordenar, lo que veas. Puedes, si así lo deseas, platicarlo con algún familiar.

Observa que los cuadros sinópticos tienen corchetes o llaves. Ese es un elemento característico en la organización gráfica que muestran los cuadros sinópticos.

La información, en un cuadro sinóptico se lee de izquierda a derecha.

La información va de lo más general a lo específico, es decir, hay una jerarquización y también se realizó una clasificación al agrupar ciertos elementos y características específicas sobre ellos.

En realidad, el cuadro sinóptico es como si hicieras una síntesis de información sobre cierto tema.

En los cuadros sinópticos se extraen los datos más importantes y se distribuyen y ordenan con los corchetes. Los cuadros sinópticos sirven para comprender mejor un texto y para estudiar ya que, al hacer el análisis, la selección, reducción de la información, la jerarquización y clasificación, todo lo vamos entendiendo mejor.

Ahora te invito a un desafío que solo las y los mejores detectives pueden descifrar.

Tienes que ser muy observador para descifrar el mensaje oculto. El siguiente texto está en código, en casa, puedes solicitar ayuda de tus padres, hermanas, hermanos, tíos, abuelitas, familiares o incluso solito trata de descifrar el mensaje. Observa bien.

LE ORDAUC OCITPÓNIS SE ANU ATNEIMARREH LAUSIV EUQ AZITETNIS Y AZINAGRO AL NÓICAMROFNI ED UN AMET.

Te doy una pista, las palabras están al revés.

Este es el resultado final.

EL CUADRO SINÓPTICO ES UNA HERRAMIENTA VISUAL QUE SINTETIZA Y ORGANIZA LA INFORMACIÓN DE UN TEMA.

Es una forma divertida de recordar características sobre el cuadro sinóptico.

Con todas las actividades realizadas, seguramente te quedó claro que un cuadro sinóptico es una herramienta o recurso visual que sintetiza y organiza la información sobre un tema determinado. Te sirve para comprender mejor los temas y organizar la información ya sea para su estudio o incluso para una presentación.

También aprendiste que un cuadro sinóptico se presenta en columnas bien organizadas que presentan la información de lo general a lo más específico. Va de las ideas principales a las secundarias y de ahí a los detalles.

Además, en los cuadros sinópticos se utilizan diversos recursos gráficos como los corchetes o llaves y también se pueden poner colores y distintos tipos de letras.

CIVISMO

Diferencias de poder entre personas y grupos

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las diferencias de poder entre personas y grupos, que pueden generar desigualdad.

La clase pasada vimos, cómo en nuestra vida cotidiana podemos vivir situaciones de discriminación que pueden afectar nuestros derechos humanos. Y algunas veces, sin darnos cuenta.

También comentamos que hay varias razones por las que algunas personas discriminan a otras, por su aspecto físico, por su estado de salud, por alguna discapacidad, o por su sexo o edad, por su lengua y cultura, o por sus costumbres y creencias. Pero estas condiciones no deberían ser causa de discriminación, para ninguna persona.

En la sesión de hoy vamos a estudiar las diferencias de poder entre personas y grupos, que pueden generar desigualdad. Aprenderás a reconocer que, el poder se ejerce de muchas formas, por ejemplo, el Estado y las instituciones, tienen el poder de ayudar a todas las personas que gobiernan y no deben abusar de él. Ya que cualquier persona puede sufrir discriminación, y quizás no todos tengan la suerte de que alguien los apoye.

Por eso, en la medida de lo posible hay que saber identificar la discriminación, para prevenirla y evitar las graves consecuencias para la vida de las personas.

Por ello es importante considerar lo siguiente:

“Todas las personas y culturas son iguales en dignidad y derechos. La interculturalidad es la manera de relacionarse integrando a todos sin discriminación alguna. Debemos tender puentes y caminos, no construir obstáculos entre nosotros”.

¿Qué hacemos?

Observa la imagen que se encuentra en la página 69 de tu libro de texto de Formación Cívica y Ética.

Esta imagen puede representar que son dos amigos saludándose sin importar las diferencias, en este caso en el tono de la piel de ambas personas, puede existir la cordialidad y la solidaridad entre ambos, pues esto enriquece la convivencia entre ellos y los hace especiales.

Las diferencias nos hacen únicos y especiales lo que permite que exista amistad, apoyo y respeto. En la imagen que observas parece que se forma una cadena muy fuerte. Una cadena que favorece la convivencia sana y pacífica, así como el respeto entre todas las personas.

¿Qué pasa cuando no están presentes estos valores? Observa la siguiente imagen.

Se representa un acto de violencia entre autoridad y un ciudadano, refleja que no hay una convivencia pacífica, ni respeto, sus rostros y sus expresiones, dicen mucho. La posición que tienen las personas es de señal de lucha y resistencia, desafortunadamente, en la humanidad hay muchos conflictos.

En este caso, la gente está luchando contra un acto de poder que quiere ejercer la autoridad sobre ellas y atenta contra su dignidad.

En la convivencia diaria, todas las personas debemos participar en un marco de igualdad y respeto, a pesar de nuestras diferencias físicas o del papel que desempeñemos dentro de la sociedad.

Existen personas que, por ocupar un puesto o cargo, tienen la autoridad para hacer cuidar el orden público y el respeto a las leyes. Un ejemplo de una persona con esas características pueden ser los policías, o las personas que nos atienden en el centro de salud, la maestra también ayuda a cuidar el orden en las clases y mamá en casa.

El presidente de cada país, es una autoridad.

Las autoridades ayudan a que exista una mejor convivencia entre las personas, sino existieran las maestras y los maestros, las niñas y los niños no tendrían quien los guíe y proteja de cualquier abuso.

Puede haber autoridades, que, abusando del poder, cometan injusticias con las personas que se manifiestan y para eso, como sociedad debemos estar atentos para no permitirlo.

Ahora que, el abuso de poder no solo se genera por parte de las autoridades públicas, sino que también se puede dar al interior de los hogares, por ejemplo, cuando un niño o niña es maltratada por su papá o su mamá.

Dentro del hogar, nuestro papá y mamá, tienen poder al ser una autoridad para nosotros. Hay que aprender a distinguir cuándo es realmente un maltrato o abuso.

Observa el siguiente video, del inicio al segundo 00.57

Abuso de Poder #EnTrending.

En el video dice que todos hemos ejercido o han ejercido poder sobre nosotros, un ejemplo puede ser, ejercer el poder cuando un hermano mayor le pide al hermano más pequeño que le traiga la comida a la cama, o le escondo su osito.

Se está aprovechando de él porque es pequeño, y justo eso es lo que hemos aprendido, que NO se debe abusar del poder o de nuestra posición.

Es bueno darse cuenta que no sólo en las jerarquías existe un abuso de poder sino en cualquier relación donde se aproveche de su función, posición o condición. En este caso por ser el hermano mayor.

Las niñas y los niños, por ejemplo, cuando los obligan a saludar a un adulto que no conocen y no quieren hacerlo, pero el adulto que los acompaña insiste en que lo hagan ejercen poder sobre ellos.

Las personas adultas mayores, cuando no los atienden de manera preferente en la realización de un trámite o no respetan los lugares asignados para ellos en el transporte público o por ejemplo, las personas en condiciones de pobreza, cuando no reciben apoyo económico o de salud por parte de las instituciones correspondientes.

También los trabajadores, cuando sus jefes no respetan sus derechos.

¿Y por qué crees que estas personas son más susceptibles de ser víctimas de abuso de poder?

Porque quizá no cuenten con información sobre sus derechos, o tengan una necesidad muy grande, no hablan el mismo idioma, entre otras condiciones que “invita” a otros a vulnerar sus derechos y a ejercer de manera abusiva su poder.

Otra causa puede ser porque tienen miedo y piensan que no pueden hacer otra cosa.

Lee esta pequeña historia acerca de abuso de autoridad:

“Un amigo hizo un examen para tener un ascenso en su trabajo, salió muy bien evaluado y cumplía con todos los requisitos solicitados, tanto de experiencia como de antigüedad, pero no lo aceptaron porque su jefe consideró que era mejor dárselo a otra persona, que es amigo del dueño y mencionó que él le da mejor imagen a la empresa, pero no tiene la experiencia, ni conocimiento en el puesto, por lo que le solicitaron capacitarlo y que le ayude en todo lo que requiera. A pesar del esfuerzo que ha realizado para prepararse para desempeñar ese puesto, ahora no sabe qué hacer”.

El gerente de la empresa se aprovecha de su cargo y abusa su poder lo cual es injusto y además discriminatorio.

Históricamente, el mal ejercicio del poder ha traído muchas injusticias. En el siguiente video observarás un episodio que seguramente te dará más claves para comprender el tema, este es un relato sobre la huelga de Cananea durante el Porfiriato. Observa el video del minuto 4:10 al 7:18

La Huelga de Cananea.

Los trabajadores han vivido situaciones difíciles, pero también han luchado por el reconocimiento de sus derechos, por expresar sus necesidades y fueron reprimidos.

En esta historia, observa que existen personas que ejercen mal su poder sobre los demás, ¿Quiénes son?

El dueño de la minera, el Presidente Díaz y el ejército, son quienes tenían el poder e hicieron mal uso de él.

En la huelga de Cananea, los que estaban sometidos a los abusos de poder o de autoridad fueron los mineros y otras personas cercanas que también murieron como: mujeres, niñas y niños, tal y como lo explicaron en el video. Estos son denominados grupos con derechos vulnerados.

Todos en algún momento, ejercemos poder y podríamos sufrir algún abuso de poder, por ello es importante estar muy atentos a la forma en la que nos relacionamos con los demás y siempre tener en cuenta nuestros derechos humanos y de los demás.

En los casos que se da el abuso de poder o de autoridad, se puede dañar la autoestima de las personas, se pone en riesgo su dignidad e integridad, lo que impide el ejercicio de sus derechos humanos.

Por ejemplo, el caso histórico de los mineros de Cananea, si ellos no hubieran luchado por sus derechos las cosas no hubieran cambiado, su lucha y sacrificio sirvió de ejemplo para que la sociedad pusiera atención y se lograra establecer una jornada laboral de 8 horas para los trabajadores, y mejorar las condiciones de trabajo para todas y todos.

Cuando se abusa del poder, se provocan injusticias que se deben evitar para que ninguna persona sufra daños y de esta forma, pueda vivir en una sociedad más justa.

MATEMÁTICAS

El área del romboide y la herencia

¿Qué vamos a aprender?

Deducirás formalmente la fórmula para calcular el área del romboide, mediante su transformación en rectángulo.

¿Qué hacemos?

Revisaremos el problema de Doña Marce. Ella ha decidido hacer un testamento para heredar tres terrenos a sus tres hijos: Claudia de 32 años, Sandra de 28 años y Carlos de 22 años.

Doña Marce, quiere heredarle el terreno de mayor área a Carlos, el de menor área a Claudia y el otro terreno a Sandra.

Los tres terrenos son los que están en esta imagen:

Los tres terrenos son casi del mismo tamaño. Por eso Doña Marce no puede decir cuál es el que corresponde a cada hijo. El problema de Doña Marce es:

¿Cuál de los tres terrenos asignará a cada uno de sus hijos?

Como ya conoces el problema de Doña Marce, es momento de empezar a resolverlo.

Ella quiere repartir sus tres terrenos entre sus tres hijos; pero quiere darle a Claudia el terreno de menor superficie, a Carlos el de mayor superficie y el mediano a Sandra.

Te invito a que analices la situación:

¿Qué información de los terrenos es útil para determinar cuál le corresponde a cada hijo?

Los tres tienen cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos.

Pero los tres tienen dos pares de lados opuestos, iguales y paralelos entre sí. Los ángulos contiguos también son diferentes. Ambos suman 180 grados, porque tienen dos ángulos agudos y dos obtusos. La suma de los cuatro ángulos interiores es igual a 360 grados.

Además, tienen dos diagonales, pero sus diagonales no son perpendiculares. Ya identificadas algunas de las características de esta figura geométrica.

¿Cómo se llama la figura geométrica que tienen los terrenos?

R = Se llama romboide.

A las características que definen a un romboide se les llama propiedades, propiedades del romboide.

Algunas propiedades del romboide son:

Tiene cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos.

Los lados contiguos tienen diferente medida.

Tiene dos pares de lados opuestos, iguales y paralelos entre sí.

Tiene dos ángulos agudos y dos obtusos.

Los ángulos contiguos son diferentes y suman 180 grados.

La suma de sus ángulos interiores es igual a 360°.

Tienen dos diagonales que no son perpendiculares.

El romboide, al igual que todas las figuras geométricas, tiene propiedades que lo distinguen y que debes aprender a identificar.

Ahora vamos a resolver el problema de Doña Marce:

¿Qué puedes hacer para identificar cuál terreno le corresponde a cada uno de sus hijos?

Puedes identificar al terreno más grande, al más chico y al mediano y saber cuál terreno tiene mayor área, cuál tiene menor área y el que queda. ¿Cómo puedes calcular el área de cada terreno?

Usa la fórmula para obtener el área del romboide. La fórmula consiste en identificar la longitud de su base y la longitud de su altura y luego multiplicarlas y el resultado de la multiplicación es la medida del área del romboide.

Ya identificaste el procedimiento, ahora calcula el área del primer terreno. Considerando que cada cuadrito corresponde a 1 metro cuadrado.

Primero ve cuánto mide la longitud de la base y cuenta los cuadritos para saber lo que mide la base. La base mide 10 metros.

Ahora mide la altura. Recuerda que la altura es un segmento perpendicular a la base que mide la distancia de la base a su lado paralelo.

Cuenta ahora los metros que mide la altura del romboide A: La altura mide 8 metros.

Ya que conoces la medida de la base y la de la altura, lo que sigue es multiplicar ambas cantidades.

El resultado es ochenta, pero 80 metros cuadrados. El terreno A tiene como área 80 metros cuadrados.

Ya tienes el área del terreno A. Usa la fórmula para calcular el área del romboide, que consiste en multiplicar las medidas de la base y de la altura. Generalmente encontrarás esa fórmula de esta forma:

A= b X h

La altura casi siempre se representa con la letra h

Para calcular el área del terreno A has usado una unidad cuadrada que se llama metro cuadrado. Hay otras unidades cuadradas como centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado y otras. Por ello, el resultado es que el área del terreno A mide 80 metros cuadrados.

Ahora calcula el área del terreno B.

La base no siempre estará en la misma posición. Ubica un lado que se ejerce como base en cualquiera de los lados horizontales o verticales.

El lado que puedes elegir para la base, puede ser el de la derecha o el de la izquierda.

La altura puede ubicarse vertical u horizontalmente a lo largo del lado que sirve de base. No olvides que la base y la altura no estarán siempre en la misma posición.

Aclarado lo anterior, continúa con el procedimiento:

¿Cuánto mide la base y la altura del terreno B?

R = 70 metros cuadrados.

De base mide 14 metros y de altura 5 metros.

Entonces solamente multiplica 14 X 5 y obtendrás como resultado 70 metros cuadrados.

El terreno B tiene de área 70 metros cuadrados. Calcula enseguida el área del terreno C.

Tomando el lado izquierdo como base, puedes ver que tiene de longitud 9 metros.

Busca la altura al encontrar un segmento perpendicular a la base que termina en el lado opuesto, mide 8 metros.

Como ya sabes que la base mide 9 metros y la altura 8 metros, multiplica 9 X 8 y obtendrás como resultado 72. Por lo que el área del terreno C es de 72 metros cuadrados.

Espero te haya quedado clara la fórmula para obtener el área de cualquier superficie que tenga forma de romboide.

Ahora, ya tienes la medida del área de los tres terrenos.

El terreno A mide 80 metros cuadrados, el terreno B mide 70 metros cuadrados y el terreno C mide 72 metros cuadrados.

¿Cuál terreno le corresponde a cada uno de los hijos de Doña Marce?

El terreno de menor área le toca a Claudia, le corresponde el terreno B.

El terreno de mayor área le toca a Carlos, le corresponde el terreno A.

Y el terreno C le toca a Sandra, la hermana mediana.

Has resuelto el problema de la herencia y con ello has ayudado a Doña Marce a repartir los terrenos en su testamento.

Después de esta experiencia geométrica, he aquí algunas conclusiones:

Que el área se refiere a la medida de una superficie, como la del romboide. Que un romboide puede transformarse en rectángulo y por eso, para calcular el área de los dos se utiliza la misma fórmula. Que el área de un romboide es el resultado de multiplicar la base por la altura. Que la altura es un segmento perpendicular que va del lado considerado como base al lado opuesto. Que no todas las superficies con forma de romboide se presentan en la misma posición.

Con lo que aprendiste, puedes calcular el área de cualquier superficie en forma de romboide.

GEOGRAFÍA

Las ciudades más pobladas de cada continente

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás las ciudades más pobladas de cada continente y realizarás un ejercicio de localización con la ayuda de mapas.

¿Qué hacemos?

Recordemos que en clases pasadas hemos comentado, que en las localidades urbanas se concentra la mayoría de la población, eso significa que la densidad de personas puede ser muy alta.

El caso de la ciudad china de Macao la densidad de población es tan alta, que viven más de 20,000 personas por kilómetro cuadrado.

En algunas ciudades crece tanto la población que llega a millones de habitantes, ¿Sabes cuáles son las ciudades más pobladas del mundo y en qué continente se encuentran?

Toma en cuenta lo que has aprendido sobre la gran cantidad de población que vive en Asia, seguramente las ciudades con más habitantes también están en ese continente.

Varias de las ciudades con mayor población se localizan en el continente asiático, pero para saber cuáles son y qué otras destacan en los otros continentes. Primero recuerda que las localidades urbanas, a diferencia de las rurales, cuentan con miles o millones de habitantes.

También ten presente que en México, y en otros países, las ciudades son localidades que tienen más de 2 500 habitantes.

Ese dato es correcto y significa que las ciudades van, desde algunas pequeñas que apenas rebasan los 2 500 habitantes, hasta gigantescos centros urbanos.

Las ciudades se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista. Si tomas en cuenta la cantidad de personas que viven en ellas, y su área de influencia, se pueden dividir en ciudades pequeñas, intermedias, grandes y megaciudades.

Las ciudades pequeñas son localidades con población relativamente escasa, regularmente no rebasan los 200 mil habitantes y su área de influencia se limita a la zona sobre la que se asientan.

En tanto que, las ciudades intermedias pueden tener entre 200 mil y un millón de habitantes y su área de influencia, va más allá de la zona que ocupan.

Eso quiere decir que las ciudades grandes rebasan el millón de habitantes. Las grandes ciudades tienen más de un millón de habitantes y su área de influencia, llega a amplias regiones del territorio nacional o a la totalidad de este.

Las megaciudades, regularmente, tienen más de 5 millones de habitantes y su influencia puede hacerse sentir en varios países.

La ciudad de México, que tiene más de 23 millones de habitantes, es considerada una megaciudad. Aunque hay megaciudades que tienen una influencia en todo el planeta, tales como Nueva York, Londres, París y Tokio, a las que se les denomina megaciudades globales.

Las tres ciudades más pobladas de cada continente, con su población en millones de habitantes. Es preciso señalar que la población de cada ciudad incluye la de las áreas conurbadas, es decir, la de aquellas zonas cercanas a la ciudad que se han fusionado con esta. También, hay que tener en cuenta que como estas ciudades crecen de forma constante, la cantidad de población que se indica en las gráficas, estadísticas y mapas corresponde a un momento concreto, por ello, debes buscar siempre fuentes confiables y actuales que te permitan conocer el número de habitantes de cada ciudad.

A continuación, vas a conocer las ciudades más pobladas del mundo, por continente:

En América

Número uno: Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, tiene 23.5 millones de habitantes.

Número dos: Sao Paulo, Brasil, con 21.6 millones de habitantes.

Número tres: Nueva York, Estados Unidos de América, con 18.8 millones de habitantes.

Eso quiere decir que, en México, se encuentra la ciudad más poblada del continente americano: La Ciudad de México.

El que viva mucha gente en la Ciudad de México, la hace una ciudad muy interesante, pero también con muchos problemas cotidianos para quienes viven allí. Vayamos con Europa.

En Europa

Número uno: Estambul, Turquía, con 14.7 millones de habitantes.

Número dos: Moscú, Federación Rusa, con 12.4 millones de habitantes.

Número tres: París, Francia, con 10.9 millones de habitantes.

En Asia

Número uno: Tokio, Japón, con 37.4 millones de habitantes. Tokio es la ciudad con mayor población del mundo y se ha conurbado con otras ciudades como Yokohama y Kawasaki.

Número dos: Nueva Delhi, India, con 28.5 millones de habitantes.

Número tres: Shanghái, China, con 25.5 millones de habitantes.

Tokio es una ciudad llena de curiosidades, tiene el mayor número de universidades en el mundo. Es famosa por sus restaurantes de todo tipo, y es considerada una de las ciudades más seguras del planeta.

Vamos ahora con nuestro siguiente continente.

En África

Número uno: El Cairo, Egipto, con 20.0 millones de habitantes.

Número dos: Lagos, Nigeria, con 13.4 millones de habitantes.

Número tres: Kinsasa, República Democrática del Congo, con 13.1 millones de habitantes.

Y, finalmente, en Oceanía

Número uno: Sídney, Australia, con 4.7 millones de habitantes.

Número dos: Melbourne, Australia, con 4.7 millones de habitantes.

Número tres: Brisbane, Australia, con 2.3 millones de habitantes.

Las tres ciudades con mayor población en todo el mundo se encuentran en Asia; se trata de Tokio en Japón, Nueva Delhi en India y Shanghái en China y todas ellas superan los 25 millones de habitantes.

Es sencillo los ejercicios de localización que haremos en seguida, los puedes realizar en el planisferio de la página 194 de tu libro de Geografía de 5 grado.

Recuerda que la latitud es la coordenada que nos permite ubicar un punto de la superficie terrestre hacia el Norte o Sur del Ecuador.

Por otra parte, la longitud nos permite ubicar ese punto hacia el Este u Oeste del meridiano de Greenwich.

Eso quiere decir que, si quieres localizar la Ciudad de México, cuyas coordenadas son: 19º de latitud Norte y 99º de longitud Oeste, te debes mover 19º hacia el Norte a partir del Ecuador y 99º hacia el Oeste desde el Meridiano de Greenwich y donde esas líneas imaginarias se cruzan, se ubica la Ciudad de México.

Y para practicar la localización, ahora ubica la ciudad de Tokio sobre el mapa. Como sabes que su latitud es 35º Norte y su longitud 139º Este, eso significa que para localizar la ciudad de Tokio te debes desplazar 35º al Norte del Ecuador y 139º al Este del meridiano de Greenwich, y donde coincidan estas líneas ahí estará ubicada la ciudad de Tokio.

Interesantes son los ejercicios de localización de ciudades en mapas por medio de coordenadas y son muy útiles, porque a partir de las coordenadas geográficas puedes ubicar no sólo ciudades, sino cualquier elemento que se halle sobre la superficie terrestre como: volcanes, lagos, islas, puertos, minas y monumentos, entre otros.

Para aclarar un par de aspectos relacionados con las ciudades más pobladas. Lo primero es que es muy complicado determinar el número exacto de habitantes de una ciudad. Ello se explica por diferentes razones, como la dificultad para contar una cantidad de millones de personas que cambia todo el tiempo, debido a que los nacimientos, las defunciones y la migración son constantes. Otra razón, es que muchas ciudades grandes y megaciudades se han fusionado con otras localidades cercanas y han formado lo que se conoce como zonas metropolitanas o conurbaciones, y ello vuelve imprecisos sus límites.

Como ya viste, la Ciudad de México tiene más de 23 millones de habitantes, esta cantidad incluye a los municipios conurbados.

La Ciudad de México cuenta con alrededor de 9 millones de personas, pero si consideras a los habitantes de los municipios conurbados llega a más de 23 millones. Por otro lado, conviene aclarar que en el ejercicio de localización que se hizo, solo se ubicó un punto que corresponde, aproximadamente, al centro de las ciudades de Tokio en Japón y Ciudad de México, pero no hay que perder de vista que en realidad las ciudades no son puntos, sino áreas muy extensas de la superficie terrestre.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

