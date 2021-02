Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 3 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día miércoles 3 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

MATEMÁTICAS

El nombre de las mascotas

¿Qué vamos a aprender?

La clase pasada platicábamos acerca de las gráficas de barras y cómo nos pueden ayudar a interpretar la información más fácilmente. También platicamos de cómo se elaboran tablas para organizar los datos y poder luego construir gráficas de barras.

En la sesión de hoy aprenderás más cosas sobre las gráficas y las tablas, para qué sirven los datos y cómo organizar la información.

¿Qué hacemos?

Laura, una de las niñas que nos ven en casa, me llamó el otro día para decirme que acababa de adoptar un perro, que su perro es muy juguetón y simpático, tanto que los vecinos ya lo quieren mucho también, me dijo que todavía no eligen en su casa el nombre que le van a poner. Laura tuvo la idea de consultar con sus vecinos el nombre que le pondrían al perro ya que todos lo cuidan y juegan con él. Hasta una fotografía me envió de su perro.

Bueno, me parece una buena acción la que tomó Laura, al solicitarles su opinión a los vecinos.

Me contó que 3 nombres son los que se propusieron: “Manchas”, “Pulgas” y “Lobo”. Para tomar una decisión de cuál nombre quedaría se organizó una votación. En una tarjeta anotaban el nombre que preferían (uno de los tres propuestos) y luego metían la tarjeta en una caja transparente.

Pues “Manchas” y “Pulgas” quizá le quedarían bien. ¿Pero, “Lobo”? Esos son los nombres que propusieron. Me parece muy interesante lo que hizo Laura porque la decisión de elegir un nombre para su perro se convirtió en un ejercicio democrático. Muy bien por Laura y por sus vecinos.

Sí, de acuerdo, pero ahora viene lo más interesante, porque después Laura me llevó la caja con las tarjetas de los votos.

Vamos a hacer el recuento de los votos, ¿Qué te parece?

Para hacer el recuento vamos a llenar una tabla como esta.

Nombre Recuento Frecuencia “Manchas” “Pulgas” “Lobo”

Vamos a contar los votos y registrarlos en la tabla con los nombres propuestos, luego la columna para anotar el recuento, y después la columna de frecuencia, es decir, la suma de los votos. Comenzamos entonces y quedaría de la siguiente manera.

Nombre Recuento Frecuencias “Manchas” “Pulgas” “Lobo”

Ahora que ya hicimos el recuento, lo que sigue es sumar los votos y anotar el resultado en la columna de “Frecuencias”.

Nombre Recuento Frecuencias “Manchas” 6 “Pulgas” 10 “Lobo” 5

Se podría hacer también una gráfica de barras, como lo hicimos en la clase anterior, ¿O no?

¿Cómo se podría hacer una gráfica con esta tabla? ¿Dónde irían las etiquetas (nombres)? ¿Dónde iniciarían las columnas? ¿Qué título llevaría? Para responder estas preguntas veamos ahora un breve video que nos muestra la construcción de la gráfica.

Video. Nombre Preferido de Perro.

Ahí se nota de inmediato que el nombre preferido es el de “Pulgas”. Sí, quizás influye en la votación que cuando acababa de adoptarlo, Laura me contó que se rascaba mucho, a lo mejor tenía pulgas, ya luego lo bañaron y con los cuidados las pulgas desaparecieron, pero creo que en recuerdo de eso se le va a quedar “Pulgas” como nombre.

El nombre que menos les gustó fue el de “Lobo”.

¿Cuál fue el total de votos que hubo?

Eso se sabe sumando la altura de las columnas: En la primera fueron 6, luego 10 y la última 5. En total participaron 21 personas. Quizá son pocos votos, pero si fueran más el proceso del recuento, y luego la elaboración de la gráfica es el mismo.

Para elaborar una gráfica se colocan abajo (en el eje horizontal) las etiquetas que en este caso son los nombres propuestos, luego se eleva la columna hasta el número o frecuencia que obtuvo cada opción, después se anota el título de la gráfica (Nombres preferidos) debe ser el adecuado porque de eso trata la gráfica. El ejercicio de consulta que realizó Laura resultó bien. Gracias Laura por compartirnos tus datos.

Antes de realizar la siguiente actividad, tenemos a dos personajes muy importantes que nos van a platicar algo sobre las mascotas: Se trata de Don Leopoldo y Cupertino.

Video. Don Leopoldo y Cupertino – Mascotas.

Tienen razón Don Leopoldo y Cupertino, las mascotas necesitan de cuidados y mucha atención. Por cierto, ellos también podrían organizar una votación para ver cuál mascota elegir. Una votación como la que hizo Laura en la actividad anterior.

Observa la siguiente imagen. Como hemos estado platicando sobre las mascotas les traigo otro ejemplo.

La familia González tiene un Hámster de mascota y le dan de comer durante dos semanas manzana, zanahoria y queso.

Pues se ve que come mucho esta mascota.

Vamos a trabajar con estas imágenes.

La mascota se ve bien alimentada, pero conviene aclarar en las imágenes que no le daban una manzana entera o un pedazo de queso de ese tamaño. Le daban pequeños trozos, por supuesto, pero nosotros para la actividad que vamos a hacer vamos a trabajar con esas imágenes de manzanas, zanahorias y quesos.

Los Hámster casi siempre son gorditos, rellenitos, pero muy simpáticos.

Por cierto, la mascota de la Familia González se llama “Capuchino”.

Buen nombre, y no hacen falta muchas aclaraciones el color café claro con blanco, es parecido al que tienen los capuchinos con espuma.

Vamos a hacer un recuento de las imágenes y llenar esta tabla.

Alimento Recuento Frecuencias Zanahoria Manzana Queso

Alimento Recuento Frecuencias Zanahoria 11 Manzana 9 Queso I I 2

De estos datos también se puede elaborar una gráfica.

Se anotaría en cada uno de los ejes (vertical y horizontal).

Ahora hay que observar la tabla. ¿Dónde se colocan los nombres (etiquetas) de la comida?

En el eje horizontal. Zanahoria/Manzana y Queso

Ya están los nombres o etiquetas. Ahora faltan los números en el eje vertical.

Sí, pero los números se pueden anotar de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, etc. Aquí nosotros los vamos a anotar de 2 en 2.

Creo que ahora falta lo más sencillo, que es sombrear las columnas.

No es tan sencillo, porque se tiene que observar la tabla y luego sombrear cada columna. Ver hasta dónde debe llegar la columna de Zanahorias (que es 11), luego hasta dónde llega la columna de Manzanas (que es 9) y finalmente hasta dónde llega la columna de Queso (que es 2).

¿Ya observaste la gráfica? falta algo ¿Qué es?

El título de la gráfica.

Veamos, si se trata de la comida de un Hámster, que a su vez es la mascota de la Familia pues sería, “La comida de nuestra mascota”.

También podría llevar por título el nombre de la mascota. “La comida de capuchino”.

Cualquiera de los dos títulos puede quedar, vamos a ponerle: “La comida de nuestra mascota”.

La comida de nuestra mascota.

Ahora con lo que han aprendido el día de hoy les voy a pedir que resuelvan la siguiente pregunta:

Es una gráfica con dos columnas, pero les faltan las etiquetas a las dos columnas. Ya tiene los números en el eje vertical, pero no tiene título, ¿Cuál sería el título que mejor queda? tenemos tres opciones:

Veamos, la que dice: “Frutas favoritas” con esas 3 etiquetas. ¡No, esa no queda! sólo hay 2 columnas en la gráfica y este tiene tres (Plátano, Manzana y Uvas) queda descartada.

¿Y las otras opciones?

Veamos. “Personas que les gusta o que no les gusta comer brócoli” sin duda es un alimento muy nutritivo y saludable.

Esa opción tiene dos etiquetas (les gusta o no les gusta) son dos columnas.

Ese podría ser un título adecuado, pero lo mismo podría ser el que dice: “Integrantes en mi salón de clases” porque también tiene dos etiquetas para dos columnas (Niñas y Niños).

Entonces pueden ser las opciones 1 o 3. Muy bien.

Recapitulando lo aprendido:

Hemos aprendido a hacer recuentos y luego anotar las frecuencias en tablas, para luego elaborar gráficas de barras.

Aprendimos a poner o elegir títulos adecuados para las gráficas.

Aprendimos también cómo recopilar los datos, por ejemplo, la votación para el nombre de una mascota, tal como lo hizo Laura con el nombre para su perro y después elaborar gráficas de barras.

ARTES

Creando armonía y contraste

¿Qué vamos a aprender?

Creación de una producción bidimensional donde sean utilizados los conceptos de armonía y contraste.

Hoy recordaremos algunos aspectos generales de lo que es la armonía y el contraste.

La armonía es: Color, forma y espacio.

El contraste es: Luz, escala y color.

Si recordamos cuando vimos el color, con este se puede expresar ideas, emociones, el clima, movimiento y muchas cosas más, hoy analizaremos la armonía del color.

¿Qué hacemos?

Armonía por contraste.

Estos son los colores que se encuentran opuestos en nuestro círculo cromático, se refuerzan mutuamente, son intensos para llamar la atención inmediato y fuerte. Por ejemplo: amarillo-morado, rojo-verde, anaranjado-azul.

Imagen: Juegos infantiles Herminia Pavon, 2009.

Armonía por análogos.

Se presenta cuando dos o más colores están cercanos en el círculo cromático, son armónicos y se pueden ver mucho en la naturaleza. Por ejemplo: amarillo-verde limón-verde, azul fuerte-morado-turquesa.

Tiempo gris George Pirre, 1888.

Armonía en triada o de los tres colores.

Es cuando se forma un triángulo equilátero dentro del círculo cromático, donde se utilizarán los colores de cada punta, estos colores se podrán utilizar armónicamente. Por ejemplo: amarillo-rojo-azul, morado-verde-amarillo fuerte.

Imagen: Composición de rojo, amarillo y azul Piet Mondrian, 1921.

Estas son algunas de las armonías principales que podemos usar para poder crear nuestras representaciones bidimensionales. ¿Qué opinas sobre estas armonías?

Creo que son una forma más fácil de elegir colores y querer expresar lo que deseamos.

El uso de estos colores dependerá de lo que se quiera resaltar, el sentimiento que quieras que vean, clima frío, caluroso, desértico, etc.

Recordando el contraste.

Como lo mencionaste al inicio de la clase, el contraste está en la luz, hay pinturas donde hay mucha luz y otra poca luz, la escala: donde vemos objetos grandes y pequeños, y por último por color, este va relacionado con la armonía de contraste, como lo hemos visto en nuestro círculo cromático. Solo retomaremos el contraste por escala: ésta es cuando en nuestra composición hay diferentes tamaños a los normales.

Se mostrarán las imágenes siguientes para ejemplificar.

Veamos el video “Alto Contraste” donde nos explican cómo crear contraste en una obra bidimensional.

Video. Alto contraste.

Es muy interesante como el contraste está reflejado en muchas obras bidimensionales.

Producción con armonías y contraste.

Tomaremos todos los aspectos para realizar nuestra representación bidimensional.

Materiales: 3 hojas blancas o cuaderno, pinturas vinílicas colores primarios o acuarelas o colores de madera, pinceles.

Anotar en el pizarrón estos elementos que se tendrán en cuenta al realizar la pintura:

Soporte (opalinas o donde dibujen los niños).

Formato (rectangular).

Espacio (disposición de los elementos a dibujar).

Color (se harán las 3 armonías, uno en cada opalina).

Contraste (se hará contraste de color y escala).

La imagen a trabajar será sencilla para la comprensión de los conceptos.

1.- Se comenzará hablando del soporte y formato.

2.- Se dibujará un árbol grande en la parte izquierda. Se retomará la explicación de la distribución del espacio donde se pondrá atención que hay un desequilibrio y la carga visual está de un lado.

3.- Se dibujará otro árbol más pequeño en el lado izquierdo, aquí se abordará el concepto de escala y veremos la representación está en proceso de equilibrio. También aquí veremos el concepto de composición (forma), donde la composición va de una diagonal de la esquina superior derecha a la esquina inferior derecha.

4.- Para equilibrar la composición y el espacio, se trazará una línea donde estarán asentados los árboles. Al trazar la línea, ahora, el dibujo va adquirir una perspectiva: objetos lejos y cercanos.

La misma imagen será reproducida en dos hojas más.

5.- A continuación, se pintarán en la primera imagen utilizaremos la armonía por contraste o complementaria. (amarillo-morado) se pintará de amarillo el fondo y de morado el piso y los árboles.

6.- En el segundo dibujo, se utilizará la armonía por análogos (rojo, anaranjado, amarillo fuerte). Se pintará de la siguiente manera: El cielo amarillo fuerte, los árboles anaranjados y el piso rojo.

7.- El tercer dibujo, utilizaremos la armonía por triada o los tres colores (azul, amarillo, rojo). Se pintará de la siguiente manera: azul el fondo, rojo el piso y amarillo los árboles.

Se analizarán los resultados obtenidos mediante el objeto que resalte más y la emoción o sentimiento que evoca o transmite.

En nuestra representación bidimensional donde utilizamos los conceptos de soporte, formato, espacio, forma, color y contraste con la escala, con los cuales obtuvimos una pintura armónica.

Hoy aprendimos una parte más de la armonía, las cuáles fueron armonía de contraste o complementaria, armonía de análogos y armonía de triada.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CIENCIAS NATURALES

“Reducir y reusar para el ambiente cuidar”

¿Qué vamos a aprender?

Vamos aprender sobre el uso de los recursos y cómo manejar los residuos para generar un menor impacto en la naturaleza.

¿Recuerdas que en el video que vimos ayer hablamos del problema que tenemos con el plástico?

Sin embargo, el plástico no es el único problema, todo lo que desechamos después de utilizarlo una o dos veces es parte del problema, incluso el papel o el vidrio.

En el año 2004 se propuso la estrategia de las 3R con la idea de detener o al menos disminuir el impacto a la naturaleza, al utilizar menos recursos naturales y generar menos desechos.

Las 3 R se refieren a Reducir, Reusar y Reciclar.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video en el que se dedica una canción a las 3 erres, ojalá que te guste y pon mucha atención a las letras.

Video. El son de las erres.

Es necesario que sepamos cuáles son las acciones que podemos realizar por cada R.

La primera R es la más importante, porque podemos hacer mucho y además si la llevamos a cabo vamos a evitar el consumo de recursos naturales.

La primera R se refiere a consumir menos, y no solo es no comprar objetos nuevos o de moda, también se refiere a disminuir nuestro gasto de agua o de energía.

Las acciones que sugerimos son:

Cuando las personas adultas vayan a la tienda o mercado que lleven sus propias bolsas, y no pidan que les den bolsas de plástico.

También pueden utilizar recipientes de comida, así si tienen que pedir comida para llevar, no necesitarán más desechables.

Cuando regreses a la escuela, lleva tu almuerzo escolar en bolsas de tela que puedas lavar y usar varias veces, en vez de llevarlo en bolsas de plástico desechables.

Además, de ser posible, puedes llevar un paquetito con tus propios cubiertos y enseres de comida, en la bolsa o en la mochila, eso evita que utilices desechables de plástico.

No desperdicies el agua, cierra la llave mientras te enjabonas, lavas los dientes y no juegues mientras te bañas. Recomienda a las personas adultas que revisen que no haya goteras, si detectas alguna, avísales para que la reparen.

En lo que respecta a la energía:

Utilicen lo menos posible el automóvil, es recomendable caminar o utilizar la bicicleta, además, así aprovechas para moverte un poco.

Apaga la luces o aparatos electrónicos cuando no los utilices, aprovecha lo más que puedas la luz natural.

Después de lo que hemos visto en programas anteriores, y de cómo impacta en la naturaleza lo que utilizamos…antes de comprar cualquier cosa, pregúntate primero si realmente lo necesitas, ¿Otro juguete? ¿Otra playera? ¿Otro cuaderno? Si realmente no es necesario, no lo compres y te aseguro que también así impactaremos en la naturaleza, pero de forma positiva.

La idea principal es que reduzcamos el consumo de productos, que pensemos muy bien antes de comprar algo nuevo.

Aun así, hay muchas cosas no puedes evitar adquirirlas, en ese caso aparece la segunda R que es la que tiene que ver con el REUSO.

Sobre todo, aquellas que están hechas de materiales contaminantes como el plástico o unicel.

Vamos a ver esta imagen, es una escultura de la artista YUKA YAMADA.

Es un sol, pero espera… ¡Está hecho de cartones de papel higiénico!

Este es un ejemplo de cómo le podemos dar un segundo uso a las cosas, en el caso de la artista Yamada, las convirtió en arte, incluso las puedes convertir en objetos para utilizar en la casa, necesitas ser muy creativos.

¿Quieres ver lo que podemos hacer con una botella de PET?

Actividad 1

Vamos a necesitar una botella de PET, pinturas acrílicas, papel y pegamento. No se preocupen si no lo tienen a la mano, pongan mucha atención y ustedes pueden crearlo después, nosotros solo queremos darles una idea y lo demás es creatividad.

Lo importante es que identifiquemos que a nuestra casa llegan muchas cosas que podemos reutilizar antes de tirarlas definitivamente.

La idea es que se den cuenta de todo lo que pueden hacer.

Elaborar el dulcero en cinco minutos, llevando un dulcero intermedio y otro pre fabricado.

También es importante que lo hagan con cosas que ya tienen en casa, no se vale que compren un refresco para tener la botella.

¿Se te ocurren algunas cosas a las que les podamos dar un segundo uso?

Podemos convertir un grupo de cajas de cartón, en un librero.

Qué te parece que una o varias latas de metal, las usemos como lapiceros, si tenemos varias, podemos utilizarlas para clasificar nuestros artículos para escribir.

Unos envases de vidrio podrían convertirse en floreros o con ayuda de toda la familia, unos envases de plástico podrían convertirse en macetas.

Materiales que puedes reusar.

Me gustaría dar un consejo porque es otra forma de hablar del reúso.

Si tienes ropa, juguetes, papelería en buen estado, comparte, dona o regala a otros que la necesiten, a veces nos deshacemos de cosas nuevas que ya no nos quedan, pero que están en buen estado además es una forma de solidarizarnos con aquellos que lo necesitan y no pueden comprarlo.

Mañana vamos a hablar de la última R, pero también te voy a presentar otras dos R´s que te van a ayudar muchísimo a tomar decisiones a favor de nuestro planeta.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Los poemas y sus características

¿Qué vamos a aprender?

¿Recuerdas cuáles son las características de los poemas?

Se escriben en verso. Esa es una de sus características. En esta ocasión recordaremos qué son los poemas y cuáles son sus principales elementos y características. Lo importante es reflexionar sobre la forma sonora y gráfica de las palabras dentro de un texto.

Encontrarás una guía para crear poemas y leeremos algunos ejemplos.

Puedes también tener a la mano tu libro de lecturas de español.

¿Qué hacemos?

Los poetas expresan sus emociones y pensamientos a través de lo que escriben.

¿Se pueden hacer poemas de cualquier cosa?

Si, mientras que estén expresando sentimientos o ideas.

Vamos a revisar un poema para analizarlo por partes, abre tu libro en la página 50 para revisar un fragmento del poema “Apegado a mí” de la poeta chilena, Gabriela Mistral quien, además, fue premio Nobel de Literatura en 1945.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3ESA.htm#page/50

Lo primero que vamos a ver es el título del poema. En este caso, este fragmento fue sacado del poema con el título “Apegado a mí” después tenemos el verso, estos son los renglones que tiene el poema, pero su nombre correcto en lenguaje poético es verso que, en conjunto, forman una estrofa.

Un poema es el conjunto de estrofas.

Para que te quede más claro.

– Elementos del poema: Título, estrofas y verso.

– Tipos de versos: Agudos y libres.

– Versos agudos: Rima, ritmo, métrica.

– Versos libres: Haikú, himno y prosa poética.

– Tipos de poemas.

– Soneto, terceto, décima, coplas.

Este tema de la poesía es bastante extenso.

Hay varias maneras de escribir poemas como las hay de interpretarlos.

Te comparto los siguientes enlacesde poesía para que reforcemos lo que aprendimos y las disfrutemos.

Libro de texto Lecturas Tercer grado 1982 pág. 18 Coplas populares.

https://historico.conaliteg.gob.mx/H1982P3ES105.htm#page/18

Libro de texto Lecturas Tercer grado 1982 pág. 42 Canciones populares.

https://historico.conaliteg.gob.mx/H1982P3ES105.htm#page/42

Libro de texto Lecturas Tercer grado 1982 pág. 93 ¡Hola, que me lleva la ola!

https://historico.conaliteg.gob.mx/H1982P3ES105.htm#page/93

Te voy a presentar una guía para la elaboración de un poema, puede servirte para hacer tus propios poemas:

https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/30553/4d885a7d7ce6301b6d94d2c6a9ff78b9/317099

