Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 3 de marzo

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 3 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

HISTORIA

De chile, mole y pozole. Parte II

¿Qué vamos a aprender?

Descubrirás que elementos prehispánicos, españoles, africanos o asiáticos se encuentran en nuestra cultura.

¿Qué hacemos?

En las sesiones anteriores aprendiste que en ocasiones se piensa el pasado indígena como algo que terminó con la llegada de los españoles, quienes conquistaron a los indígenas y cerraron ese periodo de nuestra historia.

Sin embargo, como has prendido en sesiones anteriores, los españoles no lograron la conquista del pueblo mexica ellos solos, muchos pueblos indígenas se les sumaron en el proceso, al mismo tiempo, la conquista y el sometimiento de los pueblos indígenas no fue inmediata.

Tampoco dichos pueblos desaparecieron de un día para otro, borrando su presencia en nuestra historia.

También aprendiste que, al hablar de nuestras raíces estamos hablando de nuestro pasado indígena, pero también de nuestra raíz española, que llegó con la conquista y se impuso en el periodo colonial, y que nos trajo elementos como el idioma que hablamos la mayoría de las y los mexicanos, o costumbres y tradiciones que se pueden observar en la actualidad, es decir, somos un pueblo producto del mestizaje.

A partir de ese momento, poco a poco, se fue configurando en México una nueva sociedad, integrada por distintos elementos culturales provenientes de diversas partes del mundo.

En la sesión pasada estudiaste que en el periodo de la colonia también hubo, entre los habitantes de este territorio, personas provenientes del continente africano, quienes fueron traídos para trabajos forzados o como esclavos, también se asentaron grupos de población asiática, que principalmente practicaban el comercio.

La mezcla de todos estos grupos y sus prácticas culturales, son la base de la diversidad de identidades que conforman nuestro país, de ahí la importancia de estudiar este periodo.

Imagina la cantidad de tradiciones diferentes que existen en México. Un reto interesante sería que investigaras las principales tradiciones del lugar donde vives.

A continuación, darás un breve recorrido por algunos ejemplos, para reconocer los elementos que conforman las costumbres de alguna población. Ten muy presente lo que estudiaste la sesión pasada y muy abiertos tus ojos históricos.

Ponte cómodo y escucha el siguiente concierto, del minuto 20:42 al minuto 22:10

Ecos indígenas, XECOPA. La voz de los cuatro vientos. Copainalá, Chiapas.

¿Disfrutaste esta bonita melodía del grupo de marimba? El instrumento que están tocando se llama marimba.

¿Qué elementos encontraste?

En la sesión pasada se mencionó que la marimba había llegado con los afrodescendientes, es decir, con las personas que trajeron del continente africano como esclavos y que nos heredaron muchas cosas como la música.

Todo apunta a que fueron los esclavos africanos que llegaron a América durante la colonia quienes habrían traído las primeras versiones de marimba. La palabra “marimba” viene del idioma bantú, que es la lengua que se habla en una parte del continente africano, al parecer “marimba” significa algo así como “muchas maderas que pueden ser golpeadas”.

El instrumento que trajeron en esa época no era igual al que existe en la actualidad, sino que se fue modificando en esta parte del mundo a lo largo de los siglos, por ejemplo, uno de los cambios fue que, en 1850, un chiapaneco de nombre Manuel Bolán Cruz se le ocurrió ponerle patas a la marimba para que en vez de que se tocará sentado se pudiera tocar de pie y así aumentarle la cantidad de teclas, por lo que el sonido cambió y lo hizo aún más complejo.

Actualmente la marimba es muy conocida en varios estados de la República, principalmente en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el video además de la marimba, pudiste observar la vestimenta, unos bonitos bordados, sin duda, el trabajo artesanal textil es una parte muy importante de nuestra herencia indígena. Ahora observa este video del minuto 0:20 al minuto 2:50

Quexquemitl totonaco INAH.

No sólo la música, también la ropa tiene una historia muy interesante. La “herencia textil”, el arte de trabajar y embellecer las telas, cómo pudiste observar en el video, muchas veces está relacionada con la cosmogonía de los pueblos indígenas, y es algo que se encuentra en la actualidad.

En la actualidad, muchas comunidades se están defendiendo de los plagios, es decir, de los robos de sus bordados, que están siendo usados en ropa de moda. El problema es que estos son parte de la identidad cultural de los pueblos y tienen un significado, es por esta razón que es muy importante valorarlos. Escucha en el siguiente video, uno de estos casos, los bordados de Santa María Tlahuitoltepec. Obsérvalo del minuto 1:02 al minuto 2:40

El significado del bordado mixe.

Ya escuchaste música y conociste sobre bordados, ahora observa el video que habla sobre el ex convento de Culhuacán, en la Ciudad de México, Inicia el video en el minuto 0:33 hasta el final.

Pintura mural en el Ex convento de Culhuacán. Huellas de la evangelización.

¿Qué puedes observar? ¿Qué elementos del mestizaje cultural identificas?

Es un aporte de los españoles sobre la evangelización, se pueden retomar muchos aspectos, por ejemplo, la religión, porque con ellos comenzó en nuestro actual territorio la religión católica.

Este ejemplo es completamente del grupo español, porque están reflejadas las órdenes que llegaron a evangelizar, en este caso, fueron los agustinos, además, permite ver la arquitectura de los nuevos templos, ya no fueron aquellas grandes pirámides en el espacio abierto, fueron sustituidas por las iglesias.

También se pueden observar elementos indígenas, del minuto 2:30 al minuto 2:55

Pintura mural en el Ex convento de Culhuacán. Huellas de la evangelización.

Como puedes darte cuenta, al ser los indígenas quienes realizaban las pinturas o esculturas, aunque bajo el mando de los españoles, plasmaban elementos de su cosmovisión, aún en estos lugares. Muchas veces disfrazaron sus símbolos, por ejemplo: en el mural de este convento, donde se les impuso la religión cristiana, los indígenas no perdieron la oportunidad de mantener parte de su identidad y colocaban parte de sus símbolos. A este arte se le nombró a partir del siglo XX arte tequitqui, y puedes encontrar muchísimos ejemplos.

Casi en todos los conventos que persisten en la actualidad, por ejemplo, los que se encuentran en el estado de Morelos, Oaxaca, Puebla o el de Acolman, en Estado de México se puede ver reflejada esta fusión del arte mesoamericano y el europeo, tanto en las imágenes y esculturas como en la técnica.

Ahora es momento que vayas a tu siguiente visita, inicia el video en el minuto 0:30 y termínalo en el minuto 2:10

Graniceros, señores del trueno.

Observaste como el granicero Moisés estaba recitando en lengua náhuatl, pero al mismo tiempo intercalaba palabras como Santo Domingo.

En el vídeo también pudiste observar, velas de cera, listones, plátanos, manzanas, entre otros productos que no existían en Mesoamérica y que fueron incorporados a través de los españoles o que llegaron con los asiáticos en el Galeón de Manila.

Gracias al fraile Bernardino de Sahagún, se puede identificar esta práctica desde hace siglos, así lo dejó asentado por escrito.

“Y para que no viniese el dicho daño en los maizales, andaban unos hechiceros que llamaban teciuhtlazque, que es casi estorbadores de granizos; los cuales decían que sabían cierta arte o encantamiento para quitar los granizos”.

En la actualidad, los “graniceros” realizan estas ceremonias en los primeros días de mayo en los cerros, para que la temporada de lluvias sea abundante y beneficie el cultivo de diversos alimentos, como en las ceremonias de nuestro pasado indígena.

Observa la última visita, del minuto 0:30 hasta el final.

Ofrenda Mazateca de día de muertos en el Museo Nacional de Antropología.

Todo lo anterior, se ve reflejado en una gran diversidad de ofrendas, que, aunque es una misma tradición cambia constantemente dependiendo la época y el lugar en el que se practiquen.

Así como el día de muertos, muchas de las tradiciones que continúan vigentes entre los pueblos indígenas tienen sus raíces desde la época prehispánica y colonial, hace al menos 500 años.

MATEMÁTICAS

Cuadrículas grandes y pequeñas

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás trabajando con la multiplicación y el cálculo de área de rectángulos.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, resolverás el siguiente problema:

Quiero reparar un piso que está dañado en mi casa, y necesito saber cuántas losetas o azulejos son los que tengo que reparar, pero son demasiadas y ya me cansé de contar una por una.

Encontraras una forma más sencilla de contar y encontrar el área que ocupa ese espacio, de esa manera será más fácil comprar el material para reparar el piso.

Observa la imagen, ¿Qué puedes hacer para saber cuántos cuadros hay en la imagen sin tener que contar uno por uno?

Se pueden hacer grupos de 4 en 4 e ir contando.

Pero no se podría utilizar como una estrategia, porque en esta figura no todas tendrán agrupaciones de cuatro.

Cuenta cada una de las filas y la cantidad de cuadros que tiene cada fila y luego cuentas cuantas filas hay.

De esta manera puedes ver que son 8 filas de 13 cuadros, es decir, 8 veces el 13. ¿Qué operación matemática puede resolver esto?

Puedes hacer una suma, sin embargo, hay una forma más rápida y sencilla para encontrar el total de losetas; realizar una multiplicación:

8 x 13=104

Entonces la respuesta es: 104 losetas.

Tienes que practicar las multiplicaciones para que puedas resolver cada vez más rápido los desafíos matemáticos y también algunos problemas a los que te puedes enfrentar.

Volviendo al problema, puedes hacer lo siguiente, hacer dos secciones en la loseta hasta donde puedas multiplicar con facilidad.

De esta manera tendrías una multiplicación de 8 x 10 y otra de 8 x 3, es como si dividieras el piso en 2 partes, para obtener dos multiplicaciones más sencillas de realizar.

Entonces:

8 x 10= 80 y 8 x 3= 24

Ya sólo falta un último paso y la estrategia estará completa, ¿Qué es lo que tendrías que hacer?

Tienes que sumar las dos partes, es decir 80 más 24 y como resultado obtendrás 104.

Como puedes observar, se llegó al mismo resultado con dos estrategias diferentes.

A continuación, es muy importante que tengas a la mano tu libro de Desafíos Matemáticos en la página 103, ya que vas a resolver algunos problemas y te darás cuenta de que son muy parecidos al que acabas de resolver.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/103

Con las cuadrículas de abajo se formaron cuadrículas rectangulares más grandes. Anota los números que faltan y la multiplicación que le corresponde a cada una.

Comienza analizando los primeros ejercicios, como puedes observar el número que está por un costado, te indica cuantas filas son, pero falta contar cuantos cuadros hay en cada fila.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/103

El primer número de la multiplicación es la cantidad de filas y el segundo número se refiere a la cantidad de columnas, es decir, la cantidad de cuadros en cada fila.

La respuesta de multiplicar 4 x 5es la misma que multiplicar 5 x 4, es muy importante que lleves un orden en tus trabajos, esto te facilitará el análisis de posibles errores o variantes. Con ayuda de estas hojas con las cuadrículas vas a ir contando los cuadros para obtener el dato faltante.

En el primer ejercicio ya tienes la cantidad de filas, ahora contarás los cuadros que hay en una fila.

Son 5 y de esta manera tienes: 8 x 5 =

En el siguiente ejercicio, repetirás el proceso, contarás los cuadros que hay en una fila.

Son 7 y así tienes: 4 x 7 =

Y por último vas a contar los de esta cuadrícula, con el mismo proceso.

Son 7, de esta forma tienes: 8 x 7 =

Ahora, solo tienes que anotar el resultado de esas multiplicaciones.

Continúa resolviendo la consigna, ahora puedes ver cuadrículas más grandes. ¿Qué observaciones puedes hacer?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/103

Este ejercicio es muy similar al primer problema que resolviste, ¿Recuerdas que fue lo que hiciste para obtener multiplicaciones sencillas?

Como puedes observar, aquí ya tienes la cuadrícula dividida y las multiplicaciones escritas abajo para que las complementes.

Cuenta los cuadros, pero recuerda que esta vez estas dividiendo en partes más pequeñas, indicadas con la marca de color azul. Eso quiere decir que primero obtendrás cuantos cuadritos tiene una parte y luego cuantos tiene la otra parte.

Son 4. Anótalo y continúa con la siguiente parte de la cuadrícula.

En la siguiente multiplicación ya está escrito que son 8 cuadros. Ya sólo escribirás la cantidad de filas que tienes aquí y así ya están tus multiplicaciones. ¿Qué tienes que hacer ahora?

Tienes que sumar los resultados de cada multiplicación para obtener la cantidad total.

Primero 5 x 4 = 20 y luego 5 x 8 = 40

Ahora tienes 20 + 40 = 60

Si te diste cuenta, en la primera multiplicación, antes de ser separados tienes 5 x 12, luego el 5 multiplica por separado al 4 y al 8, y 4 + 8 son 12.

Como puedes observar, el siguiente es muy similar a los anteriores, porque también tiene una cuadrícula dividida en dos secciones.

Como ya contaste, son 7

Utiliza el descubrimiento que hiciste en el ejercicio anterior, para obtener la siguiente multiplicación sin contar.

La multiplicación inicial es 8 x 12 y cuando los separas, tienes 8 x 7, al 7 le faltan 5 para llegar a 12, entonces la multiplicación quedaría 8 x 5.

Resuelve cada multiplicación para obtener la cantidad total. Tienes primero 8 x 7 = 56 y 8 x 5 = 40.

Ahora tienes: 56 + 40 = 96

Realiza el último que tiene 12 filas de 12 cuadritos cada una. Como puedes ver, ya está dividido, pero observa con cuidado, ahora se dividió en 4 partes. Completa las multiplicaciones que te indican y luego intenta de hacerlo de otra manera, para que veas si llegaste al mismo resultado.

Es muy importante mencionar que para resolver los problemas matemáticos siempre podrás encontrar diferentes procedimientos para llegar a un mismo resultado.

LENGUAJE

Preguntemos: ¿Qué quieres ser de grande?

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás abordando el tema de “La Entrevista”.

¿Qué hacemos?

Durante esta sesión seleccionarás un tema de interés, es decir, algo que te guste y de lo que quisieras saber más.

Para seleccionar el tema de tu interés, puedes observar a tu alrededor seguramente encontrarás muchos.

Un tema muy interesante puede ser, ¿Qué quieres ser de grande? ¿Te gustaría ser constructor de robots?

Nunca es tarde para aprender nuevas cosas, sobre todo, cuando se trate de tus sueños. Observa el siguiente video donde podrás ver a niños y niñas armando sus robots. Inícialo en el minuto 0:42 y termínalo en el minuto 2:05

Robots y tecnología.

En el video observaste que las niñas y niños como tu aprendieron mucho y se divirtieron al máximo, además, ¿Notaste que en el video están entrevistando a un experto? Lo que acabas de observar puede servirte para ir desarrollando el tema del día de hoy, recuerda que tienes que buscar temas de interés.

En la página 74 de tu libro de Lengua Materna encontrarás una tabla, que, puedes ir completando con lo que vayas observando.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/74

Tiene cuatro columnas principales, ¿Ya las observaste? La primera dice: “Tema”, la segunda: “Razones por las que les gustaría saber más acerca del tema”. La tercera: “Personas a las que se les podría preguntar sobre el tema” y la última: “Razones de dicha elección”.

En la primera columna debes escribir “Robótica”, en el video así lo mencionaron.

Una respuesta podría ser: porque te gustaría diseñar y construir robots que le ayuden a las personas.

A quienes se dedican a esto, son ingenieros e ingenieras en robótica, para ser más exactos.

Ellas y ellos son los especialistas y puede ayudarte a aclarar todas tus dudas, explicarte el proceso de diseño y creación de un robot.

Con base a lo anterior, ¿Cómo quedaría entonces esta parte de tu tabla?

¿Te gusta la lectura? ¿Te imaginas un libro más grande que tú?

La lectura es fascinante, puedes pasar horas y horas hojeando libros, mirando sus imágenes e imaginándote dentro de las historias que cuentan.

https://www.pexels.com/es-es/foto/flor-granate-sobre-libro-marron-2014695/

¿Te gustan los dinosaurios? ¿Has leído algún libro sobre ellos?

Hay libros de animales prehistóricos que habitaron el territorio que hoy ocupa nuestro país. Dinosaurios de todos tipos y tamaños; terrestres, acuáticos, voladores, carnívoros, herbívoros, grandes y pequeños.

https://www.pexels.com/es-es/foto/dos-estatuas-de-dinosaurios-410858/

Los dinosaurios se extinguieron hace mucho. Es muy interesante saber de los dinosaurios que habitaron nuestro país. Existen muchos libros, además de revistas y enciclopedias que te brindan información al respecto. También hay videos, como el siguiente, obsérvalo del minuto 0:05 al minuto 1:59

Dinosaurios que habitaban México.

El video menciona que, se han encontrado restos de dinosaurios en varios estados de la República Mexicana.

Para continuar llenando la tabla, de acuerdo a lo anterior, ¿Cuál sería el tema?

Los dinosaurios.

¿Por qué te gustaría saber más acerca de los dinosaurios?

El tema es interesante y conocer sobre ellos te ayudaría para comprender más acerca de su forma de vida y descubrir más especies y sus características. Los dinosaurios son tan fascinantes que hasta parecieran salidos de la fantasía.

Al investigar, ya sea leyendo un libro u observando un video, puedes aprender nuevas cosas.

¿A quiénes podrías entrevistar para saber más sobre los dinosaurios? Si pusiste atención en el video, mencionaron que, los expertos en conocer sobre los dinosaurios son los paleontólogos y los geólogos.

¿Por qué entrevistarías a un paleontólogo? Porque la paleontología y la geología son las ciencias encargadas de estudiar aquello que alguna vez existió.

¿Te gusta el espacio, observar las estrellas y la luna? Hay un libro muy bonito que se llama “El Principito y el zorro”. Lee la siguiente lectura:

¡Buenos días! dijo el zorro.

¡Buenos días! contestó muy atento el Principito.

Se dio la vuelta, pero no vio nada.

estoy acá dijo la voz, bajo el manzano.

¿Quién eres? ¡Eres muy lindo! dijo el Principito.

Soy un zorro dijo el zorro. ¿Y tú eres un hombre?

Los hombres tienen fusiles y cazan, es muy molesto.

también crían gallinas. A mí me gustan las gallinas.

¿Y tú buscas gallinas?

No dijo el Principito, yo busco amigos.

Es sin duda una lectura muy linda, ¿Sabías que es sólo un pequeño fragmento que forma parte de un libro?

El Principito es un libro bellísimo. Todos, niños y niñas, mujeres y hombres deben de leerlo alguna vez. ¿Tú ya lo leíste?

Volviendo al tema del espacio, el Principito vive en un asteroide que se llama B-612. ¿Sabes lo que es un asteroide?

¿Te gustaría ser astronauta? Un astronauta viaja por el espacio, en busca de conocimientos y ¿Por qué no? también de amigos, como el Principito.

Con este tema, se completará la última parte de la tabla.

¿Por qué te gustaría saber más acerca del espacio?

Podrías saber, como es viajar al espacio, a la luna, a los planetas y asteroides, o sea, del espacio exterior.

¿A quién crees que podrías preguntarle sobre el tema? Sin duda a un o una astronauta.

¿Por qué razón entrevistarías a un astronauta? Porque son expertos y expertas en el tema, quién mejor que un o una astronauta para saber del espacio.

Son personas muy admirables por toda su capacidad y conocimiento. ¿Crees que sea posible viajar a un asteroide? Observa el siguiente video del inicio al minuto 1:00

Pregunta, ¿Se puede viajar a un asteroide?

Quien respondió, es el Dr. Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano en participar en una misión espacial.

¿Te gustaría ser uno de los astronautas que viaje en la cápsula Orión con rumbo a la luna, un asteroide y al planeta Marte?

Sería grandioso, puedes seguir investigando más del tema del espacio exterior y aprender más sobre los astronautas.

Observa como quedó la tabla completa:

Cabe mencionar que, el número 4 puedes completarlo tú, de acuerdo a algún tema de tu interés o a partir de lo que quieras ser cuando seas grande.

En esta sesión conociste una forma en la que puedes seleccionar temas de tu interés, a partir de gustos, inquietudes y lecturas que hayas realizado.

También identificaste en los temas de tu interés, aquellos aspectos en los que puedes profundizar más, ya sea investigando en distintas fuentes o recurriendo a una entrevista con un experto, como lo pueden ser: ingenieros, paleontólogos y astronautas.

CIENCIAS NATURALES

Ciclo del agua

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia del ciclo del agua para la vida, así como su distribución en el planeta.

¿Qué hacemos?

No olvides tener a la mano tu libro de Ciencias Naturales y tu cuaderno para hacer anotaciones de este tema.

El Hidrógeno y él Oxígeno son gases que forman parte del aire. ¿Te parecen familiares los nombres de estos átomos?

https://pixabay.com/es/photos/el-agua-ca%C3%ADda-bienvenida-h2o-316625/

La molécula del agua es H 2 O, esto significa que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta molécula es la parte o partícula más pequeña en que se puede dividir el agua, ya sea en estado líquido, sólido o como gas. Si esta molécula se divide ya no es agua, serían gas hidrógeno y gas oxígeno, por separado.

¿Sabes cuál es el origen del agua en la Tierra?

https://pixabay.com/es/photos/bola-medio-ambiente-hierba-3290624/

De acuerdo con el conocimiento científico, se estima que nuestro planeta se formó aproximadamente hace 4 mil 500 millones de años.

https://pixabay.com/es/illustrations/asteroides-piedra-meteoro-espacio-5064799

https://pixabay.com/es/photos/yemen-lava-caliente-vapor-fuego-81175/

Lo que se sabe actualmente, por las investigaciones científicas, es que cuando se formó la tierra, su temperatura era extremadamente alta, además caían con frecuencia meteoritos, muchos de los cuales estaban formados por agua hasta en 10%, también había explosiones y erupciones volcánicas que expulsaron vapor de agua, entre muchos otros gases.

El origen del agua estaba en el vapor de agua, el cual se encontraba en estado gaseoso. Es seguro que te preguntes, ¿Por qué se encontraba en ese estado físico?

https://pixabay.com/es/photos/universo-la-tierra-planeta-espacio-1784292/

https://pixabay.com/es/photos/cambio-climático-termómetro-3836835/

Porque la temperatura de la Tierra era tan alta que el agua estaba presente únicamente en estado gaseoso.

https://pixabay.com/es/photos/islandia-mar-océano-hielo-helado-2111809/

Has aprendido que cuando al hielo le aplicas calor, se derrite y se obtiene agua líquida, si el calor aumenta entonces, cambia a estado gaseoso. ¿Y qué pasa con los estados físicos del agua cuando le aplicas frío?

Sucede todo lo contrario, el vapor de agua cambia a agua líquida, y si se enfría el agua líquida, se puede transformar en hielo, es decir, en estado sólido.

Ahora observa el siguiente video desde el inicio al minuto 0:15

La lluvia, tormenta eléctrica.

https://pixabay.com/es/videos/la-lluvia-tormenta-el%C3%A9ctrica-rayo-305/

Cuando la tierra primitiva se fue enfriando, permitió que el vapor de agua de la atmósfera se condensara y se produjeran las primeras lluvias. Observa el siguiente video de inicio al minuto 0:09

Agua, río.

https://pixabay.com/es/videos/agua-rio-naturaleza-agua-azul-14921/

Las lluvias torrenciales y continuas, que se infiere duraron por miles de años, dieron lugar a la formación de los océanos; esto ocurrió hace aproximadamente 4000 millones de años.

Para profundizar en este tema, pon atención al siguiente video que hablará sobre el origen del agua en el maravilloso planeta en el que habitas, la tierra. Obsérvalo del minuto 16:38 al minuto 20:27, seguramente te parecerá interesante.

Origen del agua en la Tierra.

¿Qué te pareció el video? En el escuchaste diversas teorías acerca de cómo se originó el agua en nuestro planeta.

El video mencionó que el agua está en todas partes, que genera vida, que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. También explicaron que el agua es versátil, es decir que se puede encontrar en sus estados líquido, sólido y gaseoso.

Recuerda ir anotando en tu cuaderno todo lo que te parezca importante. En el siguiente video recordarás cuáles fueron las teorías que se mencionaron en el video, obsérvalo del inicio al minuto 0:35

Espacio, Big bang.

https://pixabay.com/es/videos/espacio-big-bang-creaci%C3%B3n-f%C3%ADsica-39524/

Se describieron cuatro teorías sobre el origen del agua en la tierra:

La primera teoría indica que el agua se originó al mismo tiempo que se formó el planeta, observa este video del inicio al minuto 0:30

Lava, cráter.

https://pixabay.com/es/videos/volc%C3%A1n-erupci%C3%B3n-lava-cr%C3%A1ter-31153/

La segunda teoría plantea que se originó debido a las erupciones volcánicas, ya que había agua en las capas internas de la tierra, en forma de vapor, y cuando bajó la temperatura en la atmósfera, el agua se condensó y cayó en forma de torrenciales lluvias, formando océanos y mares, termina el video en el minuto 0:09

Meteoro, meteorito.

https://pixabay.com/es/videos/meteor-meteorito-universo-planeta-57786/

La tercera teoría, señala que el agua de la tierra tiene un origen extraterrestre, ya que pudo haber sido traída en los meteoritos y cometas que chocaron con el planeta.

Existe una cuarta teoría que plantea el origen del agua como producto de la combinación de las tres teorías anteriores.

¿Sabes que significa la palabra omnipresente? Omnipresente significa que está en todas partes al mismo tiempo y para que entiendas cómo es eso, observa el siguiente video que muestra cómo fluye el agua en nuestra hermosa tierra, del minuto 6:35 al minuto 9:34

Como fluye el agua.

El agua es omnipresente porque fluye por todo el planeta, por eso está en todas partes, se mueve por todos los ecosistemas y pasa por los tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y hasta se encuentra en tu cuerpo y de todos los demás seres vivos. El agua fluye, se mueve y se transforma de manera continua en el planeta, por efecto principalmente de las diferencias de temperatura, por eso está en todas partes.

En el video se menciona que, solo 2.5% es agua dulce y la mayor parte se encuentra congelada en los polos, en aguas subterráneas y en los ríos, o lagos, es por eso que debes cuidar y mantener en óptimas condiciones el agua dulce. Este tema lo estudiarás con mayor profundidad en la siguiente sesión.

En tu libro de Ciencias Naturales, en las páginas 82 y 83 encontrarás información relevante sobre el ciclo del agua.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/82

¿Sabes cómo se forman las nubes?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/82

Las nubes están formadas por gotitas muy pequeñas de agua, que subieron en forma de vapor y que estaban en ríos, lagos y mares.

En ocasiones, al ver el aspecto y color de las nubes se puede pronosticar que lloverá, pero ¿Por qué llueve?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/82

El movimiento del agua alrededor del planeta es el ciclo del agua o ciclo hidrológico, por ello se encuentra en la naturaleza en cualquiera de los tres estados físicos.

El agua de los océanos y los lagos se evapora. El vapor sube a la atmósfera y se condensa en diminutas gotas de agua, que dan origen a las nubes.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/82

Cuando esas pequeñas gotas se enfrían, pueden formar cristales de hielo.

Proceso de precipitación de lluvia.

Proceso de nieve.

Proceso de escurrimiento.

Si se unen forman otros más grandes, su peso las hace caer como lluvia. En otras ocasiones, si se enfrían de manera muy rápida se solidifican y caen como nieve o granizo.

Una parte del agua de lluvia que cae se infiltra en el suelo y reabastece los mantos acuíferos que son una (reserva de agua dulce que está a unos centímetros de la superficie terrestre o a varios metros de profundidad) y los manantiales; otra parte de la lluvia forma los arroyos y los ríos.

Proceso de infiltración

Proceso de lago, río.

El agua que fluye en los ríos puede estancarse en un valle y formar lagos o descender hasta los océanos.

Así comienza el ciclo del agua, es un proceso importante porque la mantiene en constante circulación.

Esto contribuye a la humedad del ambiente y permite que los organismos se mantengan vivos, además, la humedad regula la temperatura y es un factor que determina el clima.

En la lectura pudiste reconocer los procesos de evaporación, condensación, precipitación y filtración, así como su relación con los cambios de temperatura.

https://pixabay.com/es/photos/costa-arrecifes-de-coral-2253105/

https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3801

Los cenotes en la península de Yucatán son un ejemplo de filtración y escurrimiento del agua y además son bellísimos.

Para reforzar este tema, observa este video que resume en forma general el ciclo del agua. Inícialo en el minuto 1:26 y detenlo en el minuto 3:02

Ciclo del agua.

El video te mostró el ciclo del agua y cómo está en movimiento constante por todo el planeta. Para mantener el ciclo del agua en el lugar donde vives debes usar el agua de manera responsable; para comprender esto, realiza la actividad que se propone en la página 83, de tu libro de Ciencias Naturales.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/83

¿Cuánta agua nos queda? El agua es un recurso natural indispensable para la vida en la Tierra. Durante la infiltración, el agua se purifica y se vuelve potable. Los seres humanos la utilizamos en actividades como lavar, cocinar o asearnos.

En familia investiga en libros e Internet la cantidad de agua apta para consumo humano, los cuerpos de agua existentes y las actividades y conductas que causan su contaminación.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

