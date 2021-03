Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 3 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy lunes 3 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

CIVISMO

Apostamos por una cultura de paz

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a manejar y lidiar con un conflicto o desacuerdo, también conocerás unas técnicas de cómo manejar tus emociones.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase vamos a hacer un resumen de la sesión pasada:

Los roles y estereotipos tradicionales obedecen a una construcción cultural del género, según la cual, se asigna a las personas determinados papeles, ocupaciones, expectativas, comportamientos y valores por el hecho de haber nacido mujeres u hombres.

Las instituciones que defienden los derechos humanos de las mujeres y las niñas son las instancias que proporcionan ayuda y asesoramiento para abatir la violencia de género.

El sexo es una condición del cuerpo humano, con el que nacemos, que hace diferentes biológicamente, a los hombres de las mujeres. Mientras que, el género se refiere a las formas de comportamiento que aprendemos en nuestra familia, escuela y comunidad.

Y, por último, el número de emergencia para cualquier situación de violencia, es el 9-1-1 también aquí pueden proporcionar ayuda para las personas que sufren violencia de género.

Puedes considerar que un conflicto te da también oportunidad de llegar a un acuerdo o encontrar la solución a un problema. Es ver las cosas distinto y poner en práctica tus intenciones de llevar una vida pacífica.

Los conflictos y los desacuerdos, están presentes en nuestras vidas y, por tanto, es importante saber manejarlos de la mejor forma.

El conflicto es cómo cuando te encuentras en un cruce de caminos y debes de tomar solo uno. Es decir, debes tomar una decisión y elegir qué hacer.

A veces te encuentras en una encrucijada, no solo con otras personas, si no también contigo misma, cuando debes tomar una decisión.

Saber solucionar un conflicto, es una capacidad que es bueno desarrollar con el tiempo para aprender a convivir de forma pacífica y sentirnos bien.

Las cosas que suceden en la vida, no sólo dependen de ti, lo que sí depende de ti es ¿Qué vas a hacer con eso? y ¿En qué lo vas a transformar?

Lo que puede poner a la gente en desacuerdo a veces, pueden ser posturas equívocas en lo que pensamos, creemos o sentimos o por actos que hacemos y que pueden ir en contra de otra persona o de más personas o grupos sociales.

Para saber más sobre el tema, te ayudará conocer una historia escrita por Eva María Riber y el cuento se llama “Un chocolate muy especial”, esto te ayudará a ver este tipo de situaciones. Te invito a leerlo.

Un chocolate muy especial

– Mami, mami, hoy llegó una niña nueva a la escuela.

– Qué bien cariño, ¿Jugaste con ella?

– No mami, la mordí.

– ¿La mordiste? pero, ¿Por qué lo hiciste?, la niña nueva estará muy triste.

– Mami, yo quería probarla.

– ¿Probarla?

– Si mami, la niña nueva es de chocolate y otros niños la llamaron negra.

– ¿De chocolate? ¿Negra? ¡Oh! Cariño ya entiendo. Ven, acércate, siéntate junto a mi, quiero contarte una historia.

Mira, hace muchos años, en un país muy lejano, existía una pequeña aldea en la que sus habitantes vivían muy tristes porque el Sol cada día brillaba tan fuerte que solo les quedaba la noche para poder salir fuera de sus casas. Los niños no podían ir a la escuela, los papás no podían ir al trabajo.

– Pero mami, hoy también brillaba el Sol fuerte y fuimos a la escuela.

– Tienes razón cariño, pero fíjate, escucha.

En aquella aldea además de brillar muy fuerte el Sol, quemaba tanto, que los campos estaban sin flores, los ríos se secaban y si sus rayos tocaban en la piel de los aldeanos les producía unas quemaduras terribles. Entonces un día una niña pequeña como tú, le dijo a su mamá:

– Mami, esta noche buscaré al Señor Sol y le pediré por favor que deje de quemar nuestros campos, de secar nuestros ríos y de dañar nuestra piel. Él no me da miedo, la noche me protegerá y yo me cubriré muy bien.

La niña subió muy despacito una gran montaña esperando sin miedo a que el Señor Sol apareciera en el horizonte.

– ¡Señor Sol, Señor Sol!

– ¿Quién me despierta tan temprano? Aún no ha amanecido La voz del Señor Sol era un poco ronca pero la niña no se asustó y continúo llamándole.

– ¡Señor Sol, por favor deje de quemar a mi pueblo!

Entonces el Señor Sol abrió sus brillantes y grandes ojos sorprendiéndose al ver a una niña pequeña envuelta en telas de muchos colores, despertándole tan temprano.

– ¿Qué haces aquí pequeña? ¿Por qué llevas esas telas? apenas puedo verte. ¿No tendrías que estar en la escuela? Le preguntó El Señor Sol un poco disgustado.

Entonces la niña le explicó con todo detalle el motivo de su visita.

– Si me quito estas telas, quemarás mi piel clara y me dolerá mucho.

El Señor Sol se quedó muy pensativo y transcurridos unos minutos a los que la niña espero pacientemente le dijo:

– Eres muy valiente, y tienes un gran corazón porque no solo has venido por ti, así que voy a hacerte un regalo.

Buscó en un bolsillo de su gran bola radiante, sacando de él unos saquitos que entregó a la niña diciéndole:

– Mira, dentro de estos saquitos hay unos pequeños escudos mágicos que protegerán tu piel y a todos los habitantes de tu aldea. Tu piel se oscurecerá y estará siempre protegida contra mis fuertes rayos. Para tus campos y tus ríos, mandaré a mis amigas las nubes para que preparen las estaciones de las lluvias y no se olviden de tu aldea.

La pequeña agradeció al Señor Sol todos sus regalos y marchó rápido hacia la aldea.

Al día siguiente, todos los habitantes de la aldea habían puesto ya en su piel los pequeños escudos mágicos que les protegerían de los fuertes rayos solares. Su piel se oscureció, ¡estaban radiantes! Y la aldea volvió a la normalidad.

– Mami, entonces, ¿Mi amiguita viene de un país lejano?

– Seguramente cariño, sus abuelitos o sus antepasados vinieron de lugares donde el Señor Sol quema mucho y una fina capa de su piel se oscurece para protegerles. Por eso tú pensaste que tu amiguita era de chocolate.

– Gracias mami, mañana le daré muchos besitos a mi nueva amiga, le pediré perdón y jugaremos juntas. Sabes mami, su cara estaba radiante.

En esta historia puedes ver lo importante que es practicar la igualdad, la tolerancia, el respeto a las diferencias y a partir de ahí, el saber resolver conflictos para convivir mejor.

Ahora sintetiza los aspectos que la componen con ayuda de unas preguntas para que entiendas de qué habla:

¿Cuál era el conflicto que se presentó?

La pequeña niña no entendía porque su nueva compañera era de piel oscura, por ello su mamá le contó una historia sobre una aldea que vivía muy triste porque el señor Sol quemaba todo lo que tocaba.

¿Qué crees que aprendió la niña con el cuento que le contó su mamá?

La importancia de dialogar para llegar a una solución y respetar las diferencias que existen entre las personas.

¿Cuál fue la decisión que tomó la niña al escuchar el cuento?

Tomó la decisión de que ya no mordería a la niña de chocolate, sino que le daría besitos.

Lo que se aprende de este cuento es que el diálogo y la escucha activa son parte esencial para la resolución de conflictos. Pues el señor Sol prestó total atención y permitió que la pequeña manifestara su punto de vista sobre lo que sucedía en la aldea, y también se mostró tolerante y cedió para que establecieran un acuerdo justo para todos.

Puedes encontrarte con muchos obstáculos y a veces no todos están dispuestos a solucionar conflictos.

Hay un dicho que creo te puede dar respuesta: “Cuando un problema no tiene solución, deja de ser un problema” es decir, si después de agotar todas las vías de comunicación para resolver los conflictos, no funcionan. Hay que saber ceder, negociar o invitar a alguien para que te dé su opinión, tal vez la solución pueda venir de alguien diferente a las personas que están en el conflicto.

Ante esas situaciones, tienes que decidir qué vas a hacer con eso, cómo lo vas a transformar en algo distinto y no violento para ti.

Jamás debes engancharte contra la agresión o la violencia, el primer paso para evitar esto es tomar un tiempo para tranquilizarte después de decir lo que piensas y sientes, con respeto.

El siguiente paso, es de suma importancia: prestar atención al punto de vista del otro, aquí se emplea la escucha activa.

La escucha activa se refiere a prestar toda tu atención cuando alguien habla, mirándole a los ojos y esperar a que termine de hablar sin interrupciones. Para después dar tu punto de vista u opinión sobre lo que se habla.

Por eso es que, ante un conflicto, es de gran importancia ser tolerante y escuchar a la otra persona, para que después, el turno de expresar tu sentir y pensar, sea el tuyo.

Sin embargo, en caso de no lograr esta comunicación entre las dos personas, se puede pedir el apoyo de un adulto, el adulto se convertirá en el mediador que apoyará a buscar un acuerdo justo y aceptable para todas y todos.

Para lograr que seas capaz de resolver los conflictos de forma autónoma y pacífica, es de gran importancia aprender a dialogar.

Tener una actitud abierta para investigar alternativas de solución, ayuda a evitar confrontaciones.

Existen muchas técnicas que pueden ayudar para evitar un conflicto por ejemplo “Inflarse como un globo” esta consiste en llenar tus pulmones de aire, al mismo tiempo que levantas las manos. Después poco a poco irás sacando el aire despacio por la boca, como si te estuvieras desinflando, después de este ejercicio te sentirás más relajado.

Hay que aprender a conocer un poco a la otra parte y proponerle una manera que le guste para llegar a un acuerdo.

El que se enoja pierde, pues al no poder controlar las emociones en un conflicto, la persona se cierra a su sentir y pensar y algunas veces, no es capaz de ver soluciones ante lo que está enfrentando, eso sin mencionar que pueden llegar a las agresiones físicas o verbales.

En tu libro puedes encontrar buenos ejemplos de lo he hablado, abre tu libro de Formación Cívica y Ética en la página 85.

Como ves, en tu libro aparece un esquema donde puedes observar que ante un conflicto existen dos posturas opuestas.

Si ninguno cede y dialogan sin llegar a acuerdos, el conflicto sigue y puede volverse muy violento, pero también, puedes sentirte atrapado y solicitar a otra persona que actúe como mediadora para apoyar en la negociación.

A veces se cree que CEDER es mostrar debilidad, y no, no es así, CEDER significa entender toda la situación y entender que en nuestra mano está darle fin a una mala situación y evitar más daños.

Es necesario experimentar rutas novedosas, ensayar alternativas, exigirle a la imaginación, y tener un interés auténtico por resolver cada conflicto y la práctica de valores en busca de soluciones pacíficas.

Hay que hacer todo lo posible por encontrar soluciones, y si esto sale de tus manos, busca proteger tu integridad y tu bienestar emocional.

LENGUAJE

Hablando se entiende la gente

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la función y organización del debate.

¿Qué hacemos?

Quiero iniciar con la siguiente pregunta:

¿Qué diferencia una discusión de un debate que puedes tener, por ejemplo, en casa o con tus amigos?

Bien, cuando discutes con tu familia y amigos, es espontáneo, y vas de un tema a otro según lo que necesites decir. En cambio, los debates, tratan temas específicos, como el grafiti o la pesca ilegal, por ejemplo y los participantes se expresan sólo sobre ese tema.

A diferencia de las discusiones que puedas entablar en diferentes espacios de tu vida, el debate suele centrarse en un tema o hecho, y todo el intercambio sucede en torno a él.

¿Qué otra diferencia puedes observar?

Puedes decir lo que piensas sin planificar nada, cada uno expone su punto y la otra contesta o no, pero es importante recordar que, en los debates, se debe pedir la palabra y los participantes deben estar bien preparados sobre lo que dicen.

La mesa redonda puede tener similitudes con el debate, pero en realidad son diferentes.

Para reconocer lo que te digo, te invito a ver los siguientes dos fragmentos de videos.

Al terminar, veremos cuáles son sus similitudes y diferencias para que puedas identificarlos.

Canal Once. Programa Espiral. Bienestar y maltrato animal (del minuto 05:51 al 11:10).

Canal Once. Programa Aquí en corto. ¿Somos humanos con los animales? (del minuto 04:29 al 08:29).

https://canalonce.mx/video/1169

Vamos a responder las siguientes preguntas:

¿Qué opinas de los fragmentos?

¿Qué diferencias encontraste?

¿Cuál crees que sea la mesa redonda y cuál el debate?

En ambos formatos hay un moderador quien dirige la conversación, da la palabra y no expresa su punto de vista sobre el tema.

En el primer programa, opinaban algo distinto sobre el mismo asunto, explicaban su postura mencionando, leyes o algunos hechos o datos, pero se respondía si no estaban de acuerdo, como intentando convencer al otro de que su punto de vista era el más adecuado.

En cambio, en el segundo programa, aunque tenían ideas algo diferentes, no se responden directamente, ni intentaban convencerse. También citaron algunos datos y hechos, pero de una forma distinta.

Los del primer programa son más “respondones” porque quieren que su punto de vista prevalezca sobre los de los otros. Para ello, utilizan la información que notaste; con ella, construyen algo que se llama “argumento” y este tiene que estar soportado por información veraz, datos o hechos comprobables, y no sobre lo que una persona cree o siente sobre un tema, que en este caso es el maltrato animal.

Para construir argumentos y hacer una mesa redonda o un debate debes conocer algunas características que te voy a compartir, esto te ayudará a identificar lo que necesitas en un tipo de intercambio como éstos.

Características de la mesa redonda:

Es una dinámica grupal caracterizada por la presentación de diferentes puntos de vista (no necesariamente contradictorios) sobre un tema.

Es un intercambio oral dirigido por un moderador que presenta tanto el tema como a los expositores, conduce las participaciones, enuncia las conclusiones y realiza el cierre. Cuenta con un panel de expertos que tienen una perspectiva personal sobre el tema, sustentada en argumentos. Se realiza frente a una audiencia. Las participaciones generalmente constan de una exposición (o varias exposiciones breves) de la postura personal, realizada por turnos dictados por el moderador, quien desempeña un rol fundamental para hacer posible el intercambio de ideas (propone preguntas, cede la palabra, hace transiciones entre los expositores, etcétera), en este formato, difícilmente un expositor apela a otro de forma directa para afirmar o contradecir su postura. En la mesa redonda se promueve el diálogo entre los participantes para tener una perspectiva global del tema. Los argumentos diferentes se complementan y enriquecen la información que se aporta sobre el tema.

Características del debate:

Es una discusión controlada donde participan individuos con posturas distintas sobre un tema específico.

Es un intercambio oral dirigido por un moderador que presenta tanto al tema, como a los participantes. Los participantes exponen sus puntos de vista sustentados en argumentos, con el propósito de convencer a los otros, y a la audiencia, de que su postura es la válida, por lo que se les llama, también “oponentes”. Este tipo de intercambio, permite, tanto a los participantes, como a la audiencia, ampliar su perspectiva con respecto al tema. Los argumentos presentados, para superar a los de los otros, requieren basarse en el análisis de la información sobre el tema (y no en la descalificación o intimidación del oponente). Los participantes (oponentes) pueden responder directamente y contradecir lo dicho por el otro. Es necesario respetar las reglas de interacción marcadas por el moderador (cuándo y cómo y por cuánto tiempo intervenir).

Ahora encuentra las diferencias entre ambos tipos de discusión.

El debate y sus elementos, se realiza en espacios formales, como escuelas, instituciones, museos, medios de comunicación.

Requieren de mucha planeación por parte de quien los organiza y de investigación, por parte de quien participa; por eso se dice que éstos y las mesas redondas son intercambios formales.

En casa o con nuestros amigos, aunque discutamos o conversemos sobre temas que son importantes para nosotros, y presentemos argumentos, son intercambios informales porque no necesitan cumplir una serie de requisitos para llevarse a cabo.

Lo que viste hasta ahora, tiene como base el diálogo, ya sea formal como en el debate y la mesa redonda, o informal.

El diálogo es una de las principales formas para el intercambio de ideas; para saber cómo piensan los otros y enriquecer, confirmar o reformular nuestro punto de vista.

En las siguientes sesiones conocerás más sobre sus características para que en la última clase puedas llevar a cabo uno sobre el tema que elijas.

Recuerda que cada cabeza es un mundo, y cada mundo posee ideas propias sobre diversos aspectos y temas de la existencia.

Existen personas con quienes se comparten dichas ideas, y otras con quienes se difiere.

Las diferencias, al contrario de ser un problema, tienen la cualidad de ampliar nuestra perspectiva sobre los temas de la vida.

GEOGRAFÍA

Diversidad agrícola y ganadera en los continentes

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la distribución en mapas de los principales espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy continuaremos aprendiendo sobre los recursos naturales y las actividades productivas que, como sabes, son diversas; y en esta clase nos centraremos en la agricultura y la ganadería en el mundo.

En la sesión anterior, abordamos el tema de las actividades productivas y algunas características que favorecen su desarrollo, vimos el caso del arroz, en los campos inundados.

Las actividades productivas, como la agricultura y ganadería, pueden desarrollarse gracias a que existen las condiciones necesarias como: el relieve, la hidrografía, el clima y el suelo, esas condiciones generan una variedad de cultivos que podemos apreciar en los distintos mercados del mundo.

Observa las siguientes imágenes para que aprecies la diversidad de colores y texturas.

Te comento que están representados los cinco continentes.

México Italia Turquía Nepal Australia China

Ya sabes que cada especie necesita ciertas condiciones para desarrollarse, precisamente esa diversidad de formas y colores es resultado de la diversidad de relieve, clima, suelos y si hay o no presencia de agua; pero cuando las condiciones no son propicias, o se requiere una producción más grande, se hace uso de la tecnología para realizar las actividades agrícolas y ganaderas.

Consulta la página 111 de tu libro de Geografía de 5o grado, y con esa información completa el siguiente esquema.

Se sabe que la agricultura, de acuerdo con el tipo de abastecimiento de agua, puede ser en el caso de la fruta y verdura de temporada, depende de la época del año y que se encuentren las condiciones para que crezcan y maduren; como podrían ser la temperatura, la humedad y el tiempo de luz solar que requieren.

Por eso, las frutas y verduras de temporada son de mejor calidad y más baratas, y saben mejor, cómo los capulines, cuya temporada es en agosto.

Ahora para aclarar sobre la agricultura de temporal, recordemos el caso del cultivo de arroz.

En el cual la tierra se prepara para la siembra antes de que llegue la temporada de lluvia, que proporciona el agua al cultivo y, de esta manera, se riegan de forma natural.

Otra característica de este tipo de agricultura y debido a que solo hay una oportunidad para levantar la cosecha, concretamente una vez al año, a esa cosecha se le dedica una gran porción de terreno por lo que también se denomina extensiva.

En algunos lugares se riegan los cultivos de esa forma, es algo complicado cuando se trata de grandes extensiones, y por ello también se riegan mediante instalaciones controladas con máquinas.

Así, se canaliza el agua de ríos, o se extrae de pozos con bombas potentes y con distintos mecanismos se distribuye a todos los cultivos, según lo que necesiten de agua por día, y según el periodo de crecimiento de la planta.

La otra característica anotada en el esquema es la agricultura intensiva, la cual, con el aprovechamiento de la tecnología, es probable obtener por lo menos dos cosechas al año.

Analicemos dos países. Uno que destaca en la producción de granos y otro que no. Para esto, revisa la página 92 de tu Atlas de Geografía del Mundo, en el mapa de “Países productores de granos básicos”.

Ya viste anteriormente los países de Asia, ahora vamos a ver países de África.

Por ejemplo, tenemos a Nigeria entre los países productores de maíz, comparémoslo con el otro país que está hacia el este.

Consulta la página 78 de tu Atlas de Geografía del Mundo para hacer la comparación con Camerún. En cuanto a las características del relieve, consúltalas en la página 34.

En el mapa, en Nigeria predominan llanuras y mesetas; y en el caso de Camerún, vemos que hay montañas que atraviesan el país y está el macizo de Adamoua. Ese podría ser un factor que lo dificulte.

Ahora sigamos con el análisis. Ya tenemos relieve, continuemos con la hidrografía.

De acuerdo con el mapa, de la página 44 del Atlas de Geografía del Mundo, Nigeria tiene el río Níger, y en el caso de Camerún también hay un río, el Sanaga.

En cuanto a clima, los dos países presentan climas parecidos, tropical con lluvias todo el año y tropical con lluvias estacionales.

Como anteriormente mencione, estos son algunos elementos que pueden favorecer, pero no determinar, las actividades agrícolas y ganaderas, ya que también interviene el desarrollo tecnológico y las políticas que tenga cada país, así como su historia.

Ahora, te quiero comentar otro caso, se trata de los Países Bajos, que se encuentran en Europa. Ubícalos en el mapa.

Debido a la implementación de la tecnología en la agricultura, a través de invernaderos, sistemas de riego, apoyados por drones que hacen el seguimiento de sus cultivos, han logrado obtener un gran rendimiento en la producción.

Te invito a ver el siguiente video del minuto 01:56 al 03:43, es acerca de la agricultura digital.

Agricultura digital.

Se denominan Países Bajos al grupo de provincias que lo conforman, entre ellas, se encuentra Holanda. Su nombre está relacionado con el hecho de que se encuentra por debajo del nivel del mar.

El concepto de ganadería es una actividad económica primaria que consiste en la cría de animales para el consumo humano. Todos los días consumimos productos procedentes de la ganadería, como: carne, piel, lana, leche, miel, huevo, entre otros.

Observa el siguiente video del minuto 04:05 al 05:43

Agricultura y ganadería.

La ganadería es una actividad primaria muy importante que, en algunos casos, al igual que la agricultura, puede generar graves afectaciones al medio ambiente; de allí la necesidad de desarrollar procesos productivos amigables con el medio ambiente, que algunos denominan ganadería ecológica.

Así como la agricultura, la ganadería, como actividad primaria, surgió desde los inicios mismos de la humanidad. En la prehistoria los seres humanos ya criaban animales domésticos para su consumo, y esto también fue un factor importante en el desarrollo de las civilizaciones.

Se criaban especies como el guajolote, o la llama, en Latinoamérica.

La ganadería es variada y diversa en los diferentes continentes y países del mundo. Para conocer los tipos de ganadería te invito a consultar tu libro de Geografía en la página 112.

Veamos cada tipo.

El autoconsumo se refiere a que los productos que se obtienen de la ganadería se utilizan para satisfacer las necesidades de quienes los producen, en este caso podría ser que la carne, leche y huevo, se destinan principalmente para la alimentación de la familia.

En la ganadería intensiva, así como en la agricultura intensiva, se utiliza la tecnología. Con la tecnología se procura que los animales tengan las condiciones adecuadas para su desarrollo, se les da alimento procesado y, en ocasiones, se les aplica químicos para acelerar su crecimiento.

Por ejemplo, el ganado bovino refiere a las vacas, la crianza de las aves, se le llama avicultura, a la de cerdos, porcicultura y a la de abejas, apicultura, entre otras.

Están distribuidos los espacios de producción agrícola y ganadera en los continentes. La manera en que se distribuyen ambas actividades productivas: la agricultura y ganadería en los continentes.

Para eso, te invito a revisar la página 110 de tu libro de Geografía.

Aprendamos más.

En el sector primario se agrupan la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la minería, así como todas las actividades donde se aprovechan los recursos naturales sin modificarlos, es decir, tal como se extraen de la naturaleza.

Actividades agropecuarias y factores naturales.

Las actividades agropecuarias requieren de condiciones naturales apropiadas para desarrollarse. Los diversos cultivos y las diferentes crías de ganado se ven influidos por factores como el suelo, la altitud, el tipo de relieve y la hidrografía, pero principalmente por el clima. Todo vegetal y animal requiere de un medio adecuado para reproducirse; además, un medio que resulta propicio para uno puede no serlo para otro, lo cual ha originado la diversidad de regiones agrícolas y pecuarias.

Las actividades ganaderas, como puedes darte cuenta, no en todos los lugares del mundo es posible cultivar todos los productos, o criar a todos los animales, ya que esto depende de las características del lugar.

Si pones atención en la tabla titulada “Principales países productores de granos básicos”

Te darás cuenta que, en el caso del trigo, un producto básico para la alimentación, los países que son mayores productores en este cereal son: China, India, Estados Unidos y Francia; y ello se debe a varias razones como lo son su clima favorable, el tipo de terreno apto para el cultivo; pero también el desarrollo de la tecnología para la producción.

El trigo es un producto básico para la producción de pan, pastas, galletas, entre otros productos, que consumimos diariamente. Ahora, ve la tabla de la página 91 de tu Atlas de Geografía del Mundo, que se refiere a la producción de maíz.

Como es evidente, los países con mayor producción de este producto son: Estados Unidos, China, Brasil, Argentina y México, entre otros. En este caso, puedes ver que la distribución de este producto se concentra, principalmente, en América y Asia; aunque también se produce en otros continentes, pero en menor escala.

Una buena parte de estos insumos se exportan a otros países. En el caso de México, además de lo que se produce en el país, también es necesario importar algunas toneladas al año.

Ahora observa la producción de arroz, en la tabla inferior de la página 91 de tu Atlas de Geografía.

Como se puede observar, la mayor parte de la producción se concentra en países que corresponden al continente asiático, y cabe destacar que también sobresalen Estados Unidos y Brasil en el continente americano.

Sus niveles de producción son menores comparados con las cantidades de estos países que, en casos como el de China, rebasan los 200 millones de toneladas al año. Por último, revisa ahora una tabla sobre los niveles de producción en la ganadería, específicamente de ganado bovino. Ve ahora la tabla de la página 91 del Atlas de Geografía del Mundo.

Primero hay que aclarar que la producción ganadera se mide en cabezas, y una cabeza equivale a 1 animal.

Ahora, revisa la tabla, donde se puede apreciar que Brasil e India rebasan los 200 millones de cabezas al año. Estados Unidos y China rebasan los 90 y 80 millones, respectivamente, y Etiopía más de 50 millones de cabezas.

Para que comprendas mejor la distribución de la producción agrícola en el mundo y por continente, revisa la página 92 del Atlas de Geografía.

El color verde intenso, muestra aquellos países que tienen un valor de producción alto. El segundo color verde, menos intenso, representa a los países con una producción media; el color verde tenue, los países con producción baja, y el blanco a países sin datos.

En América, Estados Unidos es el país con mayor producción de arroz, maíz y trigo. Otros países como México, Brasil y Canadá también tienen altos niveles de producción de alguno o varios de estos productos.

En Oceanía, podemos decir que en Australia se producen altos niveles de trigo.

Te invito a revisar en casa con mayor profundidad estos datos. Ahora ve a la página 93 del Atlas de Geografía del Mundo.

Como puedes notar, en este mapa, tenemos la producción de ganado vacuno en negro, aves en amarillo, ovinos u ovejas en verde, porcino o cerdos en rojo y leche de vaca en blanco.

Para el caso de América, tenemos una amplia producción de ganado vacuno, porcino, aves y leche en Norteamérica y países del sur como: Brasil y Argentina.

En Europa se producen altos niveles de ganado vacuno y aves en Francia, leche en Polonia y porcinos en Alemania, además de otros tipos de ganado. La diversidad de Europa es vasta en este tipo de sector.

En Asia, también hay gran producción de vacas, ovejas, aves, cerdos y leche. África, tiene pocos países con producción alta de ganado, como Sudán. Y en Oceanía se producen principalmente cerdos y ovejas.

La invitación es para que lo realices en casa. Conocer la distribución de la producción agrícola y ganadera en el mundo es muy importante, así puedes darte cuenta de que en algunos países hay buena producción y en otros no.

MATEMÁTICAS

¿Cómo llego?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir rutas para ir de un lugar a otro.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy te compartiré un correo electrónico que envía SHUNASHI, una estudiante que vive en el Puerto de Acapulco del Estado de Guerrero, ella comparte cómo llegar a la famosa Isla de La Roqueta y explica el recorrido que hace desde su casa a ese lugar maravilloso que es parte del México Mágico.

Retomemos el croquis que adjunta Shunashi.

¿Qué muestra el croquis que comparte Shunashi desde el Puerto de Acapulco?

Es como el dibujo de un lugar y se parece a un mapa, pero aquí no hay números o letras.

Los CROQUIS son representaciones de lugares sin muchos detalles y sin precisiones geométricas.

¿Cuál crees que será la importancia de los croquis?

Shunashi nos compartió este croquis para explicar cómo llega de su casa a la Isla de la Roqueta.

Un croquis sirve para indicar dónde se encuentra algo, para ubicarnos o para reproducir la distribución de un espacio, ¿Qué instrumentos crees que se necesitan para realizar un croquis?

Como te lo mencioné anteriormente, en los croquis no se establecen precisiones geométricas, pero puedes utilizar una regla para el trazo de líneas; cuando traces un croquis debes considerar el poner las calles con sus nombres, para saber en qué calles te debes dirigir y orientar.

Si observas Shunashi, puso los lugares que están cerca de su casa, es decir los lugares de referencia para poder ubicarse más rápido.

Shunashi se ha apoyado con su libro de texto de Desafíos Matemáticos, en el desafío 47 “Dime como llegar” que se encuentran en la página 91 y es momento de prestar atención para que se pueda resolver, ve que dice el desafío en las indicaciones.

Elige un lugar de tu comunidad, traza un croquis y describe la ruta a seguir para ir de la escuela hasta el lugar elegido.

Observa el ejemplo: Este es el croquis y las indicaciones son, sales de la escuela y subes el cerro hasta donde está la cruz, ahí cruzas el río, y del otro lado está la casa.

Después de haber visto el ejemplo de Shunashi y el libro de desafíos, estas son las características que se debes emplear en los croquis, las cuales te pueden apoyar para redactar las rutas de los lugares a los cuales se desee llegar.

Los croquis son dibujos rápidos, no requieren habilidades para dibujar, son intuitivos, pueden ser complementadas con datos escritos, no se requieren medidas exactas.

Ve el croquis del siguiente volante de pizzas, y observa dónde estaba ubicada la pizzería.

Ahora ya tienes más elementos para poder dibujar y realizar el desafío que se presenta en el libro de texto.

Es muy importante que observes el croquis y sigas las indicaciones como están redactadas, recuerda cada una de las calles por las que se pasa, la dirección que deben tomar para poder avanzar, las referencias de lo que hay por donde pasan, por ejemplo, establecimientos como tiendas, papelerías, panaderías, tlapalerías, etcétera. Y por supuesto las direcciones que se deben tomar para llegar al lugar indicado, como izquierda, derecha, al norte, al oriente, etc.

A continuación, te muestro uno de los recorridos que hizo Shunashi para poder llegar a su primaria, presta atención, esta descripción y el croquis te servirán como referencia para que puedas seguir complementando dicho desafío.

Recuerda, no te abrumes, si tienes alguna dificultad, no olvides pedir apoyo con tu profesor o con el adulto que está apoyándote en casa.

Es momento de que traces tu croquis. Antes es necesario que pienses a quién le darías ese croquis, porque de eso también dependerán las referencias que anotes.

Haz algunos trayectos que vayan de tu casa a otro lugar, usando este croquis. Por ejemplo, ve cómo llegar de casa de Raúl a la biblioteca.

Caminar en la calle Uvas hacia el norte, después en la calle Pera hacia el oeste y por último una cuadra hacia el sur sobre la calle de Durazno, cruzó la calle Fresa, ahí la calle Durazno cambia de nombre y se llama Mango, y ahí está la biblioteca.

También se puede seguir por otro trayecto, ir por la calle Uvas hacia el sur, en calle Fresa dar vuelta hacia el oeste, caminar una calle para llegar a Mango y ahí está la biblioteca.

Recuerda, puedes complementar con más detalles tu descripción, no olvides hacer tus trazos con los recursos que tengas en casa, colocar colores e imágenes que hagan referencia a los lugares que estás señalando, usa tu imaginación.

Con lo que aprendiste hoy podrás hacer muy bien tu croquis.

Hoy aprendiste a describir rutas para llegar de un lugar a otro y además trazaste tus propios croquis.

Recuerda que realizar un croquis, es hacer un dibujo de algún lugar, considerando lugares de referencia, calles y que las indicaciones deben ser correctas, muy precisas y claras.

El croquis debe ser lo más parecido al lugar que estés trazando y las descripciones deben ser claras, un dato que puede servirte es pensar siempre que necesitas que lo entiendan los demás, no sólo tú, así podrás siempre agregar detalles que seguramente serán mucho más claros y facilitarán la lectura del croquis para cualquier persona.

Finalmente, una de las cosas que más me gusta de “mapear” y hacer croquis es que es un ejercicio de generosidad, además de una herramienta para nunca perderse y así llegar a nuestros destinos.

