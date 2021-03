Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 3 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día miércoles 3 de marzo del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del miércoles 3 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 3 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

ARTES

¡Frío, frío… caliente, caliente!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a experimentar los contrastes, de los lenguajes artísticos para relacionarse con otros, el espacio y los objetos.

¿Qué hacemos?

Iker Said Ávila Carrizales, es un niño que se encuentra en 2° grupo “A” de la Escuela Primaria Kukulkán, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

Él tiene una pregunta muy interesante, con la cual iniciarás la sesión de hoy.

La pregunta es: ¿Por qué cuando hace frío o calor, también cambia el estado de ánimo de las personas?

¿Tú qué piensas? Escribe tu respuesta en tu libreta.

Para responder a la pregunta de Iker, recuerda que los seres humanos exploramos el mundo exterior por medio de los sentidos.

Los sentidos son cinco: La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, gracias a ellos obtenemos información de todo lo que nos rodea y ésta es enviada al cerebro. Una vez que llega ahí, nuestro órgano vital, se encarga de organizarla, interpretarla y darle significado mediante un proceso denominado percepción y es precisamente gracias a ella, que ciertos estímulos sensoriales generan en las personas sentimientos y emociones como la tristeza o la alegría.

A través delTACTOpodemos sentir el frío o el calor, pero ¿Cómo se relaciona esto con las artes?

Las nociones de temperatura atraviesan prácticamente todas las artes. Comencemos por las artes visuales, donde el frío y el calor están completamente relacionados con el color. Es por eso, por lo que se puede clasificar los colores como fríos o cálidos.

Por ejemplo, puedes pensar y traer a tu mente imágenes que te hagan sentir frío como un paisaje nevado. Trata de visualizar los colores que pintan este frío paisaje.

Imagina los tonos en azul, verde y violeta plasmados en un paisaje nevado.

Ahora imagina una puesta de Sol en la playa, trata de visualizar los colores que pintan este paisaje. Imagina la mezcla del color rojo, el naranja y amarillo del atardecer. ¡Qué cálido paisaje!

Ya que has explorado un poco en los colores, podrás hablar de las sensaciones que provocan las imágenes.

Observa el siguiente video, en el conocerás un poco más acerca de los colores.

Los colores.

Conoce a los guardianes del calor y del frio.

Antes de conocer a los guardianes, escucha la siguiente pieza musical, esta da una sensación de tener calor.

El Violín Bach.

Lee con atención la siguiente situación.

En un cierto lugar, apareció el guardián del calor.

Vaya, qué lugar más triste, y qué frío se siente, dijo el guardián del calor, ¡Tengo una idea! le pondré colores más vivos, colores cálidos.

Después de decir esto, comenzó a tirar polvos de colores cálidos de una bolsa.

Antes de continuar con el relato, escucha la siguiente música, te darás cuenta de que te transmitirá una sensación de frio.

CHOPIN – Nocturne.

Continúa con el relato.

Mientras el guardián del calor esparcía sus polvos de colores cálidos, apareció otro personaje, el cual decía ser el guardián del frio.

Pero, ¿Tú qué haces aquí? pregunto el guardián del frio al guardián del calor.

Nada, nada, solo estaba dándole más color a esta habitación. El guardián del frio consideraba que, en ese lugar hacía mucho calor, además para él esa habitación se vería mejor con otros colores.

¿Sabes a que colores se refería?

¡Claro, a los colores fríos! Así el lugar sería más apacible y tranquilo, por lo tanto, el guardián del frío comenzó a tirar polvos de colores fríos por toda la habitación.

El calor es lo mejor, ¡deja de tirar esos polvos que solo arruinan mi ambiente cálido!

Bueno, antes que nada, déjame aclarar que el frío es la mejor inspiración para el arte. Y estos polvos mágicos que utilizo, son para refrescar el ambiente. Contesto muy tranquilo el guardián del frío y continúo.

Cierra los ojos e imagina estar en el bosque, en el silencio de la noche. ¿Sientes la frescura? Inhala y exhala. ¿Qué sensaciones experimentas? Tal vez sea paz, tranquilidad o serenidad en el ambiente. Observa el hermoso color verde de los árboles, admira el azul del cielo con tonos violeta y morado; imagínalo, siéntelo. Ahora lentamente abre tus ojos.

¿Pudiste experimentar esas sensaciones y emociones que generan los colores fríos del ambiente? Ahora mueve tu cuerpo al ritmo de la siguiente música, trata de expresar con él, las emociones que te da el frío.

Vivaldi-El Invierno-Las cuatro estaciones.

Después de escuchar la música, el guardián del calor fingió desagrado y dijo: La verdad, no me generó nada; nada de nada. Tus colores son simples y aburridos.

Ahora era el turno del guardián del calor.

Te pido que, por favor cierres tus ojos e imagines un día caluroso en la playa o una tarde otoñal. Observa los colores, el amarillo que es el color del sol, el naranja que se asocia con un lindo atardecer en donde todos ríen, ¿Puedes experimentar la alegría de los niños que gritan y se divierten jugando? Ahora mueve tu cuerpo al ritmo de la música tratando de expresar con él, estas emociones que te da el calor.

Vivaldi. El verano.

¿Verdad que fue genial? Pregunto el guardián del calor.

El guardián del frío fingió que no le interesó.

La verdad no sé, si crees que me convenciste, la verdad es que no; bueno, dejemos este lugar con colores fríos.

¡Vivan los colores cálidos! – grito el guardián del calor.

¡Vivan loscolores fríos! – replico el guardián del calor.

¡Colores cálidos!

¡Colores fríos!

¡Colores cálidos!

¡Alto, alto! pidió el guardián del frío. Creo que no estamos llegando a nada bueno, mejor te voy a invitar a jugar con el “termómetro de las artes”.

Al guardián del calor le pareció una buena idea, pues a sus colores les gusta la alegría del juego, el único problema es que él no sabía cómo se jugaba ese juego que le estaba proponiendo el guardián del frío.

El guardián del frío le comento que se guiarían con un termómetro, el cual les indicaría las siguientes temperaturas:

1.-Mucho frío.

2.-Frío.

3.-Templado.

4.-Caluroso.

5.-Muy caluroso.

El guardián del frio le explico que dependiendo del clima que aparezca en el termómetro, mostrarían una obra de arte y varios fragmentos de la obra de “Cri-crí”, en los cuales se pueden observar los diferentes contrastes de temperatura. (Frío o calor).

Para el guardián del calor, era una excelente idea, pues en las diferentes obras aparecen muchas escenas que utilizan colores cálidos y fríos en el vestuario, maquillaje, escenografía o iluminación.

Pon mucha atención, recuerda que lo más importante será, reconocer y expresar con tu cuerpo, las diferentes sensaciones que te generen cada expresión artística.

Los dos guardianes vieron la primera obra de arte.

“El camión” de Frida Kahlo

Al usar el termómetro, marco un nivel.

Marco nivel 4, eso quiere decir caluroso, dijo con alegría el guardián del calor y continúo. A ver mí estimado guardián del frío, ¿Qué colores observas en esta obra y qué sensaciones te generan?

El guardián del frio, encuentro colores como el amarillo, naranja, rojo; pero también veía a personas que quizá, podrían ir molestas por el calor.

El guardián del calor se percató de lo mismo.

Después de eso, los dos vieron un fragmento del siguiente video.

Cri Cri / La ópera es puro cuento.

Después de Observar el video y de bailar un poco, los guardianes se dirigieron al termómetro para saber el nivel que indicaba.

¡Vaya, llegó al nivel 2! dijo el guardián del calor.

Para continuar, el guardián del frío le mostro la siguiente obra.

“El cuadro de los cuadros”

A ver mí estimado Guardián del calor, ¿Qué colores observas en esta obra y qué sensaciones te generan? pregunto el guardián del frío.

El guardián del calor le menciono que había encontrado colores como el azul y verde; también pudo ver un rostro, manos, un árbol y lo mejor de todo es que le transmitían tranquilidad.

Y tú, ¿Observaste lo mismo que él? Anota lo que observas en tu cuaderno.

Ahora, mira un fragmento del video y da vida a tu cuerpo, así como los bailarines.

Cri Cri / La ópera es puro cuento.

El guardián del calor no se esperaba esa imagen y los movimientos de esos bailarines; la música y los movimientos lo llenaron de tranquilidad.

¿A ti qué sensación te provoco? Coméntalo con tu familia.

Después de platicar sus experiencias, los guardianes fueron a ver qué nivel les indicaba el termómetro, y este marco hasta el nivel, es decir el más caluroso de todos.

Era el turno del guardián del calor, para mostrar la siguiente obra de arte.

“Todos se mueven, todos trabajan”

¿Qué es lo que encuentras en esta obra de arte, querido amigo del frío? pregunto el guardián del calor.

El guardián del frio, menciono que lo que había encontrado era mucho color rojo, y que eso, le hacía pensar que en ese lugar hacía mucho calor; además las calaveras parecían estar muy activas.

Luego de hacer esta apreciación continuaron viendo el siguiente video.

La ópera es puro cuento.

Al terminar el video, revisaron nuevamente que marcaba el termómetro.

Esta vez llegó al nivel 1 ¡Muy frío! Así es que tocó el turno al guardián del frio para mostrar la siguiente obra de Arte.

“Sabino”

¿Puede observar qué colores utilizó el artista en esta obra? Escríbelos en tu cuaderno.

El guardián el calor, puedo observar diferentes tonos de azul, incluso el blanco.

El azul, es considerado como el más frío de los colores. ¿Qué sensaciones les provoca esta pintura?

Para el guardián del calor, esta obra puede relacionarse inmediatamente con la espiritualidad. A él, le provoca una sensación de profundidad.

¿Sabías que el azul se relaciona con la sabiduría?

Para continuar, el guardián del frio y del calor, continuaron viendo el siguiente fragmento del video de:

La ópera es puro cuento… y el ballet también.

¿Pudiste sentir el frío recorrer tú cuerpo?

Una vez más los dos guardianes midieron la temperatura de la obra con el termómetro; el cual marco un nivel 3, es decir templado.

La siguiente obra que observaron fue esta:

¿Qué colores puedes observar?

El guardián del frío, observo que en esta pintura existen colores fríos como el azul, el verde o el violeta, pero también hay presencia de colores cálidos como el amarillo, el naranja y el rojo.

Por su parte el guardián del calor estaba muy confundido, pues parecía ser una pintura dentro de otra pintura.

Para concluir con su discusión, observaron un fragmento más de:

La ópera es puro cuento… y el ballet también.

Después de realizar estas actividades, los guardianes se dieron cuenta de las sensaciones que les provocaron los colores cálidos y fríos.

Al guardián del calor, experimentar con los colores fríos, le permitió sentir paz y tranquilidad. También le dio seguridad y lo hizo sentir muy inteligente.

Por si parte el guardián del frío, experimento con los colores cálidos la alegría y la felicidad. Se sintió lleno de energía y de vida.

Ambos aprendieron muchas cosas y apreciaron cada una de las sensaciones que sintieron. Entendieron que:“El arte se nutre de la vida que es belleza, tanto el frío cómo el calor, encierran belleza y posibilidad de hacernos sentir emociones humanas”.

Aprendiste cómo es que algunos estímulos sensoriales, por ejemplo, las temperaturas, pueden generar sentimientos y emociones, además, entendiste que el trabajo en conjunto es lo mejor.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Produciendo sonidos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a experimentar con objetos diversos para reconocer que al rasgarlos o golpearlos se produce sonido.

¿Qué hacemos?

Iniciarás con un tema que te va a gustar mucho, ya que podrás experimentar y jugar al mismo tiempo, pero sobre todo aprenderás nuevos conocimientos. El tema es, produciendo sonidos.

Observa a tu alrededor e identifica los objetos con los que puedas producir sonidos. Escribe tres de ellos en tu cuaderno.

Menciona cómo podrías producir sonidos con los objetos que elegiste.

Por ejemplo, para producir sonido de un pizarrón, se pueden dar pequeños golpes con las manos o con un plumón.

Experimenta con cada uno de los objetos que elegiste y cerciórate que puedas producir sonido con cada uno de ellos.

¿Sucedió lo que predijiste? ¿Escuchaste el sonido que se produjo con cada objeto? ¿Qué tuviste que hacer para producir los sonidos?

Al dar esos golpes con tu mano a los objetos se producen sonidos. Seguramente lo experimentaste golpeando levemente la puerta o algunos objetos que tienes a tu alrededor.

Te invito a ver el siguiente video para que observes, cómo a partir de diversos objetos que se encuentran a tu alrededor, puedes hacer una batería y producir sonido.

Armar tu batería.

¿Ya experimentaste con todos los objetos que tienes a tu alrededor para saber si producen sonido?

Ahora, observa la imagen de tu libro de texto de Conocimiento del medio, en la pag.110 en ella que se muestran diversos juguetes. Lee la instrucción.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/110

En el libro se te indica que encierres los juguetes con los que puedes producir sonidos.

Observa con atención cada uno de los objetos.

¿Cuáles encerrarías?

¿Cuáles son los juguetes que consideras producen sonidos? y ¿Por qué?

Si observaste bien, sabrás que con todos los objetos se puede producir sonido. Para que esto suceda se necesita realizar determinadas acciones, como dar golpes con tu mano a los objetos para que vibren.

Algunos sonidos pueden ser fuertes, e incluso llegar a lastimar tu oído, o bien, tan débiles que ni siquiera podrás escucharlos. Recuerda que cuando estudiaste el tema del sentido del oído, aprendiste que puedes escuchar los sonidos por que viajan por el aire hasta llegar a tus oídos, y que así puedes saber de lo que se trata, ya sea de un animal, de una persona, de un automóvil o cualquier otro sonido que te sea familiar.

Para continuar con las actividades que realizarás hoy, te pido tengas a la mano tú libro de Conocimiento del medio en las págs. 111 y 112.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/111

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/112

La actividad que realizarás consiste en pensar, cómo puedes producir sonido con las partes de tu cuerpo.

Enlista tus ideas, puedes preguntarle a tu familia para complementarlas.

Algunas formas de producir sonido son las siguientes:

1.- Aplaudir con ambas manos.

2.- Chasquear los dedos.

3.- Darse abrazos así mismos.

4.- Dar palmadas en las piernas.

5.- Golpear con los pies en el piso.

Con estas ideas y con las que tú has pensado, puedes ir completando la tabla que se encuentra en la página 111 de tu libro de Conocimiento del medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/111

Te invito a que reproduzcas cada sonido. Este ejercicio te ayudará, primero a predecir si el sonido es fuerte o débil, y después a precisar si lo que habías pensado es correcto. Por ejemplo: Al aplaudir se puede generar un sonido fuerte, si se aplaude fuerte, pero también un sonido débil, si aplaudes sin fuerza.

Ahora chasquea los dedos de ambas manos. Puede que te cueste trabajo, pero inténtalo, solo es cuestión de práctica. El sonido que se produce al chasquear los dedos es débil, ya que no se utiliza mucha fuerza para realizarlo.

Aquí tienes algunos de los resultados que se pueden obtener, al realizar las diferentes actividades con el cuerpo para generar sonidos.

1.- Aplaudir con ambas manos (fuerte).

2.- Chasquear los dedos (débil).

3.- Darse abrazos así mismos (débil).

4.- Dar palmadas en las piernas (fuerte).

5.- Golpear con los pies en el piso (fuerte).

Creo que reflexionaste correctamente entre lo que pensaste y lo que sucedió en realidad al producir los sonidos.

Producir sonidos con el cuerpo es muy fácil y divertido.

Para concluir, te invito a ver un video muy bonito sobre la manera en que otros compañeros se divierten haciendo sus propios sonidos.

¡Así suena…mi cuerpo!

Algunas de las ideas más importantes de esta sesión son:

Que puedes producir sonido con los objetos y con tu cuerpo, a partir de realizar determinas acciones como golpear.

Los sonidos que realizas pueden ser fuertes y también débiles.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

LENGUAJE

¡De fábula!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás un tema muy interesante, trabajaremos con fábulas, una manera de contar historias que te brindan enseñanzas positivas.

¿Qué hacemos?

Las fábulas son historias breves que además de ser divertidas, te hacen pensar.

Eso es lo más interesante de las fábulas; te proporcionan ideas y pensamientos que te ayudan a entender tú propia vida. ¿Quieres conocer alguna? Se llama “La zorra, el oso y el león”.

Observa el video.

Fábula. La zorra, el oso y el león.

¿Qué te pareció? Es una fábula muy breve, pero que justo nos hace pensar mucho en lo que significa compartir.

¿Tú recuerdas alguna fábula que le guste?

Hay una fábula muy bonita, se llama “La hormiga y la paloma”, ¿Quieres conocerla?

antes de leerla, ¿De qué crees que tratará? ¿Qué relación puede tener una paloma con una hormiguita? Piensa, piensa… Comenzamos.

Lee la fábula. “La hormiga y la paloma” puedes pedir a papá, mamá o quien te acompañe que te ayude a leer:

Qué bonita fábula y, como toda fábula, tiene una enseñanza o moraleja: “Ser agradecidos y devolver los favores que recibimos”.

En esta fábula nos damos cuenta que, ayudar a los demás, no solo es satisfactorio, sino que también sirve para que otros nos ayuden, es decir, ayudar a los demás, es ayudarnos a nosotros mismos.

¡Suena muy bien, deberíamos ponerlo en práctica!

Pues bien, así como esta fábula, hay otras que conocerás, por eso en la sesión de hoy disfrutarás de su lectura y también conocerás de sus enseñanzas y sus personajes.

Lee con atención y analiza:

En algún lugar Arturo leyó que Esopo, el escritor de esta fábula, nació hace más de 2000 años, significa que las fábulas existen desde hace mucho tiempo.

Las fábulas existen desde hace miles de años, durante mucho tiempo se transmitían solo por medio de la palabra; es decir, de manera oral.

Aunque no sea estrictamente en forma de fábula, muchas niñas y muchos niños de diferentes pueblos y culturas de nuestro país escuchan relatos y consejos como parte de su educación, los encargados de esta tarea son por lo regular los más grandes, las abuelitas y los abuelitos, por ejemplo.

Las fábulas, las podemos encontrar escritas y hay muchos autores famosos y reconocidos como Esopo o Samaniego, sin embargo, debes saber que muchas de ellas las conocemos porque nos las contaron nuestros abuelos, y a ellos sus abuelos, y así permanecen en el tiempo.

Una cosa interesante de las fábulas es que son historias con animales.

Justo por los personajes animales son más interesantes. Enseguida observarás algunos animales que con frecuencia salen no solo en las fábulas, sino en los cuentos, en las películas o las caricaturas.

Ya que observaste a los animales quiero que pienses en sus características, piensa en cómo son presentados en los cuentos, programas o películas, incluso en otras fábulas: si es inteligente, si es fuerte, si es astuto y puede engañar a otros, si es torpe, débil, si es paciente, ingenioso, o si es envidioso.

Siempre pensamos en las características del personaje y en cómo se comporta según el tipo de animal que sea.

En seguida observarás unas palabras que los describen, puedes decir en voz alta el nombre del animal que creas que tiene esas características. Observa muy bien.

Como puedes darte cuenta en muchos cuentos, el león representa a un animal poderoso, el león es el clásico rey de la selva, eso puede también interpretarse según la cultura o pueblo.

En muchos casos, a la lechuza o el búho siempre los personifican como un animal muy inteligente y observador, de hecho, las lechuzas en las caricaturas suelen ser sabios.

La zorra o el zorro con frecuencia es un personaje astuto, que puede engañar a los demás y salirse con la suya.

En las fábulas ocurre exactamente lo mismo, además, los personajes animales tienen características o conductas que se les atribuyen a los animales para poder hacer una aproximación, un ejemplo, de la forma en que se comportan los seres humanos.

¿Quieres ver un ejemplo en una fábula?

Abre tú libro de Lengua Materna, Español, en la página 96 y lee con atención. Disfrútenla y trata de identificar cómo se comportan los personajes animales.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2ESA.htm?#page/96

Es una fábula muy interesante, aunque aquí el león es muy despiadado.

¿Qué te pareció la fábula? Si tienes algún familiar o alguien más que te acompañe cuéntenle de qué se trató esta historia. Fíjate en lo que ocurre al inicio, qué pasa después y cómo termina la historia.

Cómo pudiste leer, el comportamiento de los personajes es justo como se comentaba con anterioridad. El león es fuerte y poderoso y la zorra muy astuta.

Sin duda, el león muestra en esta fábula que su naturaleza es cazar y comer, sin importar a quién. A diferencia de la fábula anterior de la hormiga y la paloma, la enseñanza no llega después de una historia feliz, al contrario, la enseñanza llega con una historia triste.

Y el aprendizaje de la zorra es muy ilustrativo, el asno le enseñó que no hay que subestimar a un león.

Pero la enseñanza está, en que uno aprende de los errores, ya sean errores propios o ajenos. Los errores nos enseñan.

Ahora regresa nuevamente a la página 96 del libro de texto para que investigues el significado de dos palabras que están resaltadas con “negritas” en el texto.

Las palabras son “botín y piltrafa”. ¿Las conoces?

Busca en un diccionario el significado de estas dos palabras, verás que lo que significa te ayudará a entender mejor la fábula. Apunta el significado en tu libro.

En caso de que haya más palabras que no entiendas, búscalas en el diccionario.

En el caso de las niñas y los niños que hablan una lengua indígena y están aprendiendo español, pueden buscar en el diccionario o también preguntar a algún familiar o un hermano más grande.

Te llegaste a preguntar, ¿Por qué el león se enojó y se comió al asno, si el asno había repartido el botín en tres partes iguales?

Pues como el león, al ser más grande que la zorra y el asno, le pareció injusto que se dividiera en partes iguales el botín, ya que a él, por su tamaño, le debería tocar más.

El león, al ser el más fuerte de los tres animales, simplemente creyó que merecía más; el león abusa por ser el que puede comerse a la zorra o al asno si quiere.

Así es, lo que la fábula nos demuestra no es solo la actitud del león, también nos demuestra la inteligencia de la zorra, quien después de ver que el león se come al asno, prefiere darle entonces, la mayoría del botín al león, por eso el león le pregunta, ¿Quién te enseño a dividir tan bien? y la zorra responde: el asno.

Quizá lo que has aprendido te para que en casa contestes las preguntas de la página 97.

¿Qué te parece la última pregunta? En el caso de la fábula que leímos, dice:

“Siempre es bueno no despreciar el error ajeno y más bien aprender de él”.

Esa es la enseñanza, la llamamos “moraleja”, ¿Verdad?

Sí, al final de las fábulas siempre aparece la moraleja, así le decimos.

Al final de la historia es donde podemos reflexionar sobre las acciones y el comportamiento de los personajes.

Y ahí también es cuando comparamos las acciones de los animales con las de los seres humanos. Nos vemos reflejados en esas historias y obtenemos una enseñanza.

¡Ah!, entonces ya llevamos dos enseñanzas, dos moralejas, en la sesión de hoy: “Ser agradecidos y devolver los favores que recibimos” y “no hay que despreciar el error de otros sino más bien aprender de él”.

¿Existen fábulas actuales, fábulas que no estén escritas hace cientos de años o más?

Sí, por ejemplo, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, escribió muchas fábulas, él vivió en México muchos años y escribió una fábula llamada, “El perro que deseaba ser un ser humano”, qué te parece si la lees.

Está muy bonita esta fábula, se sitúa en la Ciudad de México, además, el perro es un animal que todos conocemos muy bien.

Ahora, piensa, qué moraleja nos brinda esta fábula.

No está escrita al final, pero la enseñanza de esta fábula tiene que ver con que no podemos ser algo que no somos.

Es una buena manera de verlo, pero el perro, aunque quiere ser un ser humano, nunca lo va a lograr, la enseñanza para mí, es que tenemos que valorar lo que somos, aceptarnos y estar orgullosos de quien somos.

Por lo tanto, si el perro se aceptara como perro, no buscaría ser un ser humano.

Esta fábula nos enseña eso, hay personas bajitas que quieren ser altas, o personas altas que quieren ser bajitas, o personas de pelo lacio que lo quisieran rizado, a veces queremos ser algo que no somos.

Hay que aceptarnos como somos, eso siempre nos hará más felices, no importa si somos bajitos o altos, gorditos o muy flaquitos, de orejas chiquititas, o de orejas grandes, simplemente así somos, y todos debemos respetarnos y querernos a nosotros mismos.

Recuerda que cada fábula tiene una manera especial de interpretarse, de entenderse, pero siempre nos van a dejar una enseñanza, de eso se tratan las fábulas.

Realmente son muy interesantes y útiles.

Ahora, toma tú lápiz y saca tú cuaderno que vas a escribir una fábula chiquitita.

Los personajes serán un león y un ratón.

Un personaje grande y fuerte y uno pequeñito.

Deberás escoger entre estas dos opciones, ahí te van, fíjate bien.

Opción A

Ahora, lee la opción B.

Opción B

¿Ya elegiste una? Ahora deberás elegir cuál es la moraleja que le corresponde.

Lee muy bien:

Es la moraleja de la opción…

¡La opción B!

Por lo tanto, “Una buena acción en algún momento tiene su recompensa”, corresponde a la opción A. Así quedaron.

Ahora ya tienes una fábula completa, faltaría que la ilustres con un buen dibujo.

Esperamos termines de ilustrar tus fábulas.

¿Te gustaría leer otra fábula más de Esopo?

Esta fábula se llama “El león y el jabalí”.

Lee con atención o pide a alguna persona que este contigo, te ayude a leerla:

Esta fábula también tiene un mensaje fuerte.

Aquí la moraleja ya viene incluida, lee de nuevo la fábula, despacito y en calma, pregunta o busca las palabras que no entiendas. Identifica la moraleja y platica si conocen alguna situación que se parezca a lo que le ocurre al león y al jabalí pero que pase en la vida real.

Te das cuenta que ya llevas muchas enseñanzas. ¿Qué te parecieron las fábulas? ¡Te gustaron!

Espero hayas disfrutado la lectura de fábulas.

Sin duda esta sesión estuvo ¡de fábula!

¡Qué bueno que no se te ha olvidado el sentido figurado! Hasta aquí llegó la sesión de hoy, leíste fábulas, descubriste lo que nos enseñan y cómo se comportan sus personajes, espero que te haya gustado mucho.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

MATEMÁTICAS

¡Nuestra imaginación sin límite!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a construir y describir figuras y cuerpos geométricos.

¿Qué hacemos?

En esta sesión identificarás en composiciones geométricas, los triángulos como figuras de 3 aristas y 3 vértices, y los cuadriláteros como figuras que tienen 4 aristas y 4 vértices. Abre tú libro de texto de Matemáticas, en las páginas 112 a la 113.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/112

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/113

Analizarás las características de las figuras geométricas como algunos triángulos y cuadriláteros.

Hoy jugarás a… ¿Adivina la figura? Si cuentas con los materiales puedes jugar en casa, en compañía de papá, mamá o quien te acompañe, sino los tienes lee con atención.

En la mesa coloca tarjetas con figuras geométricas, boca abajo, cada uno elegirá una tarjeta y la alzará para mostrarla.

Posteriormente, la colocaremos en la tabla, ubicando la tarjeta en una de las 2 columnas, respecto a lo que cada uno crea qué es, ya sea triángulos o cuadriláteros respectivamente.

Gana el que coloque más figuras de manera correcta.

Juan y Luisa jugaron, ve que tal les fue:

Juan, ¿Qué figura es? Te toca tomar la tarjeta y ubicar la figura geométrica, en la tabla, en el lugar que le corresponda.

Luisa: Me salió el triángulo escaleno y este se ubica en la tabla de las figuras geométricas en el lugar de los triángulos.

Juan: A mí me salió el cuadrado, y este se ubica en la tabla de las figuras geométricas en el lugar de los cuadriláteros.

La actividad continúa hasta colocar todas las figuras geométricas en donde los jugadores identifican los triángulos y cuadriláteros en la tabla.

Triángulos Cuadriláteros

Recuerda que las figuras geométricas que se encuentran en la tabla representan los triángulos, los cuales están formados por 3 aristas y 3 vértices. Los cuadriláteros están formados por 4 aristas y 4 vértices.

Lee con atención el siguiente cuento:

La serpiente amigable.

Un día por la mañana se encontraba en la orilla del estanque un pato jugueteando en el agua, brincaba de un lado al otro de las piedras, reía de alegría sin darse cuenta de que una serpiente lo observaba y se acercaba lentamente. Cuando el pato la vio se asustó, pensando que la serpiente se lo quería comer y su sorpresa fue que la serpiente solo quería jugar con él. La serpiente nadaba y el pato brincaba de un lado a otro, del cuerpo de la serpiente, y ambos contaban los saltos que el pato daba 1, 2, 3, 4, 5, 6 te gane otra vez, porque 6 y 2 son 8, 8 y 8, 16 y así hasta llegar a más de 100.

Ahora sí, jugaremos con las figuras geométricas para armas.

Utilizarás triángulos y cuadriláteros para armar los personajes de nuestro cuento.

Te acuerdas, ¿Cuáles eran los personajes de la historia? Si, la serpiente y el pato.

Utilizarás las figuras geométricas. Los triángulos y los cuadriláteros, puedes tomar las que consideres necesarias para armar tu personaje.

¿Cómo te va quedando? Con mucha imaginación y creatividad lograrás terminar tú primer personaje del pato.

¿Qué figuras geométricas ocupaste?

En este caso se utilizaron:Los triángulos equiláteros que están formados por tres aristas iguales y el cuadrado que tiene 4 aristas y 4 vértices.

Continúa con el segundo personaje, “la serpiente”.

¡Qué creativo! vemos que está formada por triángulos equiláteros y por cuadriláteros como los rectángulos y cuadrados.

Con las figuras geométricas puedes crear tus propios personajes, crear objetos, e incluso, narrar historias.

El único límite es tú imaginación. ¿Te gustó este juego? ¿Pudiste armar algún personaje u objeto?

En la sesión de hoy aprendiste qué hay figuras geométricas como:

– Triángulos: Equilátero, isósceles y escaleno.

– Cuadriláteros: Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide.

Para poder armar modelos en donde tú imaginación no tiene límites.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Son 160 líneas telefónicas las del Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.

¿Tienes dudas con los contenidos de #AprendeEnCasa?

No dudes en llamar, se brinda asesoría, orientación y acompañamiento pedagógico a las y los estudiantes de: 🖍️ #Preescolar

✏️ #Primaria

📖 #Secundaria pic.twitter.com/ZSYqtjVs6T — SEP México (@SEP_mx) March 2, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende