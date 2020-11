Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 3 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy martes 3 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

¡Expedición con los murciélagos!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la organización de las ideas de los textos expositivos y sus características.

¿Qué hacemos?

La clase de hoy estará llena de aventuras y expediciones. Te pido que tengas a la mano su libro de texto de español, algunos colores, hojas de reúso y, lo más importante aún, que prestes mucha atención.

Los textos expositivos tienen la finalidad de informar temas de interés para personas no expertas en el tema, como para comprender temas especializados. Mira, abre tu libro de español en las páginas 77 y 78, verás a qué me refiero y nos servirá de referencia para nuestra clase.

¿Te has preguntado dónde viven los murciélagos?

Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores.

Para saber más de los murciélagos necesitamos ir de exploradores. En esta expedición partiremos hacia unas grutas profundas y oscuras que se encuentran en Juxtlahuaca, en Guerrero y conocer más de cerca el hábitat de los murciélagos.

El “guano”, es el excremento de los murciélagos, que además, se usa como abono por ser rico en compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio, tres elementos químicos que necesitan las plantas para crecer.

Recuerda que con toda la información que se obtenga realizaremos un texto expositivo, ése es el objetivo de esta expedición, así que ve tomando nota. La ortografía es súper importante, nos da claridad a lo que queremos expresar y da claridad a nuestras ideas. Sigamos adelante en la expedición y después revisamos y corregimos nuestra ortografía. Yo consulto el diccionario cuando tengo dudas de cómo se escribe una palabra.

La palabra Juxtlahuaca es de origen náhuatl que significa “no hay tierra seca”, pues el lugar está rodeado de montañas por las que escurre el agua que alimenta a los ríos azul y blanco, lo que permite el desarrollo de la agricultura de riego.

Los murciélagos no son peligrosos, también son conocidos como quirópteros.

Quirópteros, que viene del griego y significa “mano alada”, y la palabra “alada” se refiere a un ala, en este caso a que los murciélagos tienen alas.

Toma nota de lo siguiente: los murciélagos tienen la capacidad de orientarse mediante la emisión de ultrasonidos y se conoce como ecolocalización.

Ecolocalización, es decir, cuando los animales tienen la capacidad de conocer su entorno por medio de los sonidos, no es que sean ciegos, pero tienen el sentido de la vista muy limitado, por eso se orientan por el sonido.

Los murciélagos se alimentan de frutas, de animales como pájaros, pequeños mamíferos, insectos, comen néctar y polen de las flores y se encuentran los que se alimentan de la sangre de otros animales.

Proveen a los humanos de numerosos beneficios, entre ellos la polinización de los agaves con los que se elabora el mezcal, la dispersión de semillas de diversas especies vegetales y el control de plagas de insectos. Vamos a observar la siguiente tabla para tener una mayor claridad de su clasificación.

No. Nombre Alimentación Imagen 1 Carnívoro Anfibios, reptiles, pequeños pájaros y pequeños mamíferos. 2 Insectívoro Insectos y varios bichos por las noches. 3 Nectarívoro Comen polen y néctar de las flores nocturnas. 4 Hematófagos Se alimentan de sangre de otros animales. 5 Frugívoro Se alimentan de fruta, consumen la pulpa y dejan caer las semillas. Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora vamos a escribir un texto expositivo.

Los textos expositivos se dividen en tres partes:

Introducción: Es una breve explicación del tema a presentar.

Desarrollo: Es la exposición del tema que puede organizarse por subtemas, apoyándose de subtítulos.

Conclusión: Es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado.

Los murciélagos

Los murciélagos son mamíferos voladores, también conocidos como quirópteros, que significa “mano alada”, es decir que tienen alas.

Hábitat

Los murciélagos viven en cuevas o grutas como las de Juxtlahuaca, Guerrero. Juxtlahuaca proviene del náhuatl y significa “no hay tierra seca”, pues está rodeada de montañas y de dos ríos, el azul y el blanco.

Tipo de alimentación

Los murciélagos se clasifican según el tipo de alimentación, pues algunos se alimentan de insectos, de fruta, del néctar de las flores, de otros mamíferos, de reptiles, o de sangre de algunos animales.

Datos interesantes

Los murciélagos tienen la capacidad de orientarse mediante la emisión de ultrasonidos, lo cual se conoce como ecolocalización.

Conclusión: Los murciélagos son seres que pueden ser benéficos para el ser humano, hay que respetar su entorno.

El desarrollo de los textos expositivos se debe de presentar de manera ordenada, es decir, si tenemos información variada en este caso, hablando de los murciélagos, podría mencionar el tipo de alimentación, el hábitat (lugar donde viven) y sus características, y podemos utilizar los subtítulos y así jerarquizar la información de manera clara y coherente. Es importante también verificar que las oraciones y los párrafos sean coherentes uno con el otro, pues muchas veces, cuando queremos dar mucha información, nos salimos del tema sin cuidado, lo cual es un error de redacción. Al continuar la revisión del trabajo veremos que la conclusión está bien redactada.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

HISTORIA

Panorama de la Reforma y la República Restaurada

¿Qué vamos a aprender?

Identificaras los principales hechos y procesos que marcaron la historia de México entre 1850-1876.

¿Qué hacemos?

Hoy en nuestra clase de historia vamos a empezar a estudiar una nueva etapa de la historia de México. Ya vimos los principales procesos y acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX y ahora es momento de conocer qué pasó durante la segunda mitad de ese siglo.

Como hemos dicho antes, las transformaciones históricas son procesos muy complejos que se van dando poco a poco, muchas veces de formas desordenadas y hasta caóticas, vamos a ver que la segunda mitad del siglo XIX no fue la excepción, durante ese periodo ocurrieron una serie de procesos importantísimos que le dieron un nuevo rumbo a nuestro país.

La Reforma Liberal se enmarca entre los años 1854 y 1876. A lo largo de estos veintidós años se fueron dando una serie de procesos que acabaron para siempre con los últimos vestigios de la época colonial.

En esta clase sólo abordaremos una visión panorámica de ese periodo, hubo muchos cambios importantes, uno de los principales fue el cambio de constitución política porque tuvo repercusiones profundas en la organización de todo el país y de la sociedad.

Recordemos que para 1854 México llevaba poco tiempo de existir como nación independiente y los diferentes grupos políticos que existían se disputaban el poder.

Vamos a aclarar un panorama general de este periodo, conocer sus características principales, las etapas en las que se divide y los acontecimientos más importantes.

Observa la línea del tiempo, que se encuentra en su libro de texto de Historia en las páginas 46 y 47.

Como puedes ver, la línea del tiempo comienza en 1850, es decir, la segunda mitad del siglo XIX. ¿Has escuchado algo acerca de alguno de estos acontecimientos?

La venta de la Mesilla en 1853, sin duda, fue un hecho muy polémico que hizo que Santa Anna, fuera un personaje muy criticado, aún en la actualidad, en la línea del tiempo podemos ver que hubo una nueva constitución en 1857, fue una constitución liberal. Esta Constitución, nació como consecuencia de la Revolución de Ayutla que derrocó al general Santa Anna y definió los ideales del partido liberal.

En la línea del tiempo también puedes observar la Batalla de Puebla en 1862. Francia, Inglaterra y España enviaron tropas a las costas mexicanas por ciertas deudas de México; no obstante, debido a las negociaciones diplomáticas y a la firma de los Tratados de La Soledad, el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. Por ello Inglaterra y España retiraron sus tropas del estado de Veracruz, sin embargo, el gobierno francés no cumplió con lo pactado en los citados tratados y comenzaron una intervención armada en México. Esto es lo que se conoce como la Segunda intervención francesa, fue una guerra muy larga, pero, como veremos, al final México salió victorioso.

Maximiliano y Carlota, los monarcas europeos que trajeron los conservadores a México para encabezar el Segundo Imperio, su participación fue muy importante en una etapa de este período.

Durante esta época veremos el nacimiento de una nueva constitución, liberal y moderna, con toda una serie de reformas que cumplieron la función principal de separar la Iglesia y el Estado, y quitarle a la Iglesia la parte más importante del poder que había tenido desde la época colonial.

Observa el siguiente video del minuto 17:10 al 24:17.

Historia Mínima de México: De la independencia a la consolidación de la República.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Recuerda que todo evento dentro de la historia es resultado de una red compleja de causas, es decir, que la historia es multicausal. Por eso, te recomiendo mucho que vayas tomando nota acerca de cuáles son los procesos que están relacionados entre sí. También te invito a que revises las páginas 46 y 47 de tu libro de texto, la línea del tiempo que aparece ahí funciona como un excelente mapa para ubicar los acontecimientos conforme se fueron dando. Y no dejes de ver las imágenes de las páginas 48 y 49.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

CIENCIAS NATURALES

¿Cuáles son las etapas del proceso de reproducción humana?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir las etapas del proceso de reproducción humana: la fecundación, el embarazo y el parto.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a aprender cómo es el desarrollo de un bebé, nos llegó la carta de una estudiante de quinto grado, ¿quieres saber de qué se trata?

Hola!, mi nombre es Analy Gabriela y tengo 10 años de edad. Actualmente curso el quinto grado de primaria, y he visto las clases de Ciencias Naturales de Aprende en Casa II, me animé a escribir esta carta porque quiero compartirles lo que mi mamá me contó sobre su embarazo y cómo llegué a la vida.

Cuando se enteraron mis papás estaban muy contentos. Cuando acudieron al médico les dijo que el embarazo transcurría bien porque el embrión se había implantado de manera correcta y yo no entendí ¿qué era eso del embrión? Después mi mamá me contó que tenían que estar haciendo visitas constantes al médico para llevar su control de embarazo y en una de esas visitas el médico les dijo que sería una niña. ¿Cómo es que el médico pudo saber que lo que estaba en la panza de mi mamá sería una niña? Bueno, con ese dato mis papás prepararon todo para mi llegada.

Para poder comprender el embarazo, debemos saber que la función del aparato reproductor femenino y masculino es la reproducción.

La reproducción humana es el tema que hemos estudiado desde hace unas semanas. Hasta ahora hemos estudiado los cambios en los caracteres sexuales masculino y femenino, el ciclo menstrual de la mujer y la relación que guarda con el embarazo, los métodos anticonceptivos, así como algunas prácticas de higiene.

El embarazo es el período que transcurre entre la concepción (fecundación de un óvulo por un espermatozoide) y el parto. Ahora continuemos leyendo la carta que nos envió Analy, ¿te parece?

Mi papá me contó que en una etapa del embarazo de mi mamá yo ya daba pataditas y que estaba creciendo mucho. ¿Pataditas, será que jugaba mucho? No entiendo tampoco por qué dicen que crecía y crecía ¿de dónde obtenía la comida para crecer?

También me dijo mi mamá que al cumplir las 39 semanas de embarazo me puse de cabeza y ya estaba lista para nacer. Me contó que durante el parto todo salió muy bien y mi papá pudo cortar el cordón umbilical. La verdad no sé qué quiso decir con eso, pero mi papá parecía muy feliz de escucharlo.

Me despido y ojalá me puedan ayudar a aclarar las dudas que tuve. Muchas gracias y saludos a todos por allá en Aprende en Casa II.

Atentamente: Analy Gabriela

Analy tiene muchas dudas la ayudaremos a resolver todas sus preguntas.

El embarazo humano dura de 38 a 40 semanas en promedio, aproximadamente unos nueve meses y se divide en trimestres; en cada uno de ellos el desarrollo del nuevo ser humano tiene características específicas

Primer Trimestre:

Durante las primeras semanas usualmente se manifiestan náuseas y vómitos.

En las primeras 5 semanas el corazón empieza a latir.

A las 6 semanas el embrión mide aproximadamente 5 mm.

Cerca de la semana 7, la cabeza del embrión es mucho más grande que el resto del cuerpo, se empiezan a formar los brazos con codos y manos, aunque los dedos todavía no están separados y los ojos se alcanzan a distinguir del resto del cuerpo.

En la semana 10, el embrión tiene apariencia de humano y ya se distinguen los ojos, la nariz y la boca. En esta semana los dedos se encuentran separados y el embrión comienza a dar sus primeros movimientos, es en esta semana, cuando el embrión pasa a denominarse feto, pues todas las partes del cuerpo están en su lugar, pero no están completamente formadas.

Cerca de la semana 14, el feto ha crecido y comienzan a formarse los huesos y los órganos genitales.

Durante los nueve meses que dura el embarazo, el feto se gestará alimentándose de sustancias nutritivas que le llegan a través del cordón umbilical.

El cordón umbilical une al feto a la placenta y a través de él intercambia sustancias nutritivas así como sangre rica en oxígeno. El cordón umbilical se mantiene durante todo el embarazo hasta el momento del parto, en el que se corta y deja en el bebé una cicatriz permanente que conocemos como ombligo.

Segundo Trimestre:

Cerca de las 16 semanas, la cabeza del feto continúa siendo desproporcionada respecto al resto del cuerpo aunque el tronco, los brazos y las piernas comienzan a alargarse.

Alrededor de las 20 semanas, los movimientos del feto son más pronunciados y fuertes y la mamá los puede empezar a percibir.

A las 22 semanas, el feto mide aproximadamente 19 cm y el cabello comienza a crecer, el cuerpo queda cubierto de un vello corporal muy fino y aterciopelado.

Entre la semana 23 y 27, el feto comienza a ganar peso. El tamaño de la cabeza está más proporcionado con el cuerpo, el feto comienza a escuchar sonidos de baja frecuencia que proviene del exterior del útero. Al final de este periodo las cejas y pestañas comienzan a ser visibles.

Cerca de las 28 semanas, en el feto comienza la maduración del sistema nervioso y además comienza a responder a los estímulos del exterior hay una maduración de los aparatos circulatorio y excretor, el aparato sexual es más reconocible.

Tercer trimestre:

Aproximadamente a las 30 semanas el feto mide 28 cm. A las 32 semanas el feto alcanza la parte superior del vientre, por lo que los intestinos, el hígado y los pulmones de la mujer embarazada quedan comprimidos hacia arriba. A medida que el embarazo avanza y el feto aumenta de peso, el útero crece hacia adelante estirando los músculos y la piel del vientre.

Hacia las 36 semanas el feto adquiere más peso debido a las reservas de grasa que acumula. Durante estas semanas el feto comienza a perder el vello aterciopelado y fino que cubría el cuerpo. Entre las 38 y 40 semanas se puede identificar un buen tono muscular y además los movimientos corporales son mucho más sostenidos.

Al final del último trimestre, el feto mide cerca de 50 cm y pesa entre los 3 y 4 kg. El peso varía mucho, esto solamente es un dato aproximado.

Durante las últimas semanas, el feto se acomoda boca abajo, con la cabeza encajada en la pelvis de la madre y se prepara para el parto.

El parto, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo hasta el período de la salida del bebé del útero o matriz. El trabajo de parto es el proceso mediante el cual el feto y la placenta abandonan el útero

El parto se divide en tres fases:

De dilatación De expulsión De alumbramiento.

En conjunto, estas fases ayudan a expulsar al bebé del interior de la madre.

Observa el siguiente video.

¿De dónde vienen los bebés?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

MATEMÁTICAS

¿Cómo medimos el tiempo?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a interpretar, representar y operar con unidades de medida de tiempo como semanas, días, horas, minutos y segundos, estableciendo equivalencias.

¿Qué hacemos?

Desde el principio de la civilización, los humanos han tenido la necesidad de medir el tiempo, para así regular sus hábitos y quehaceres, les voy a contar la historia del reloj.

El primer reloj, llamado propiamente como tal, fue la Clepsidra o reloj de agua, inventado por los antiguos egipcios, que consistía en un recipiente lleno de agua que se vaciaba a intervalos regulares gracias a un orificio ubicado en su parte inferior. Más tarde, en el año 1000 a. de C., los sabios del Medio Oriente crearon el reloj de sol; en éste, la sombra de un poste vertical caía sobre una esfera marcada regularmente, moviéndose según transcurría el día. Este reloj fue muy popular en Asia. Otro ingenioso invento fue la vela-reloj, desarrollada por los anglosajones, que consistía en una vela marcada a intervalos regulares, permitiendo así medir el tiempo según se derretía la cera. Alrededor del siglo XIII d. de C. se popularizó el reloj de arena, formado por dos recipientes de vidrio unidos por su parte más estrecha, a través de la cual caía arena. El tiempo que tardaba en vaciarse un recipiente era equivalente a una hora.

Los primeros relojes mecánicos conocidos, funcionaban con grandes pesos que hacían girar una sola manivela. Estos relojes eran muy rudimentarios e inexactos. Un gran avance en el logro de la precisión fue la invención del péndulo como mecanismo regulador, realizada por Christiaan Huygens (1629-1695) en el año 1657. La idea de Huygens permitió, además, agregar al reloj el minutero, con lo cual este instrumento ganó en exactitud y confiabilidad. El primer reloj de pulsera fue hecho a petición de la Reina de Nápoles María Carolina de Austria en 1812. Este singular reloj realizado por capricho de la Reina era un simple reloj de bolsillo atado o, mejor dicho, montado sobre un brazalete de oro y piedras preciosas.

Sin embargo, el primer reloj de pulsera; es decir, de muñeca, fue una creación del brasileño Alberto Santos Dumont y Louis Cartier en 1901. No obstante, su fabricación en masa se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, pues los oficiales y soldados del ejército se vieron obligados a utilizarlos para mejorar sus estrategias en el combate, y después de la guerra era común que los hombres llevaran en sus muñecas el utilitario artefacto.

Una década más tarde del fin de la Gran Guerra, en 1929, el relojero estadounidense Warren Albin Marrisson inventó el reloj de cuarzo, con una imprecisión de entre 30 y 0.3 segundos por año. En 1957 aparecieron los relojes de pulsera eléctricos. El primer reloj de pulsera eléctrico del mundo fue el Hamilton Electric. Dichos relojes se alimentan gracias al empleo de pequeñas pilas y funcionan mediante diminutos dispositivos que hacen avanzar el segundero a saltos, mientras que las manecillas correspondientes a las horas y los minutos se mueven, con mayor lentitud, accionadas por un engranaje convencional. Hoy en día vemos relojes en todos lados, en los microondas, en el DVD, en los teléfonos celulares, en las computadoras, en el GPS y en los televisores. Vemos relojes plásticos, otros de fino cristal donde vemos su interior y su extraño mecanismo, relojes de pulseras que son joyas y que valen una fortuna. Medir el tiempo se ha convertido en una obsesión humana, pero para bien o para mal de nuestra especie, el tiempo siempre controlará la acción y el movimiento de la civilización creada por el ser humano.

En la actualidad, la mayoría utiliza el reloj del celular. Es más fácil ver la hora ahí, por lo regular son relojes digitales que indican la hora mediante números.

¿Has visto los relojes en las catedrales o en las paredes?

Se les llama relojes análogos, la hora la indican en manecillas, por lo regular tienen tres manecillas, la más larga se llama minutero y marca los minutos, la más corta se encarga de marcar las horas y se llama horario, y la más delgada que avanza rápidamente se llama segundero.

Observa el siguiente video:

¿Qué es el Reloj?

https://www.mdt.mx/KrismarApps/index.php/recurso/cargarApp/7473/pri maria

Como vimos en el video, un reloj nos sirve para medir el tiempo. Existen diferentes tipos de relojes como los de sol, arena, análogos y digitales. En el reloj análogo y digital utilizamos un sistema sexagesimal porque 60 segundos es un minuto y 60 minutos es una hora.

Ahora vamos a resolver unos problemas con la información que tenemos sobre los horarios del tratamiento médico de Juan Carlos.

Primero, ¿de qué manera se puede representar la hora en que Juan Carlos tiene que tomar su medicamento? Se la tiene que tomar a las11:15 a.m.

Decir a.m. es para indicar en la mañana; a.m. significa antes del mediodía y p.m. después del mediodía. Y si el medicamento fuera a las 11:15 de la noche, se tendría que representar a las 11:15 p.m.

También lo podemos representar 23:15 h., también las 11:15 y se puede decir once y cuarto.

Si dividimos la hora que tiene 60 minutos en cuatro son 15, cada 15 minutos representa un cuarto de hora o si la dividimos en 2, cada 30 minutos representa la mitad.

Por esa razón a veces decimos es cuarto para la una o dos y media.

También otra forma de representar las horas es la siguiente: 11 horas con 15 minutos u 11 h 15’.

Juan Carlos se va a tomar su medicamento a las 11:15 y me pregunto a las 10:50 la hora, ¿cuánto tiempo le falta para tomar su medicamento?

R = Faltan 25 minutos.

Porque faltan 10 min para las 11 y los otros 15 minutos son los que están después de las 11, entonces sumo 10 más 15 y son los 25 minutos.

También podemos hacer una sustracción, pero pensando en que estamos usando el sistema sexagesimal, sería así 11:15 – 10:50 = 25 minutos.

Sigamos con los datos del tratamiento médico de Juan Carlos, si el medicamento se lo recetaron cada 6 horas, ¿a qué hora le tocan las siguientes 3 tomas?

R = A las 17:15, a las 23:15 y a las 5:15.

Se sumaron 6 a las horas 11, más 6 son 17:15, 17 más 6 son 23:15 y 23 más 6 son 29, pero como el reloj llega a 24 horas empezamos nuevamente ya nada más agrego 5 y me da 5:15 horas.

Si el medicamento se lo mandaran cada 5 horas con 50 minutos, a qué hora serían las tres tomas.

R = La primera sería a las 17:05, la otra a las 22:55 y la otra a las 4:45.

También se sumaron los minutos y horas e iba convirtiendo cada 60 minutos en una hora.

11:15 más 5:50 = 17:05, 17:05 más 5:50 = 22:55, 22:55 más 5:50= 4:45.

Recuerda que el reloj está en un sistema sexagesimal, por eso cada 60 segundos los convertimos en un minuto y 60 minutos en una hora.

